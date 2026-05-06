14 gier podobnych do „Plants vs. Zombies: Replanted”: najlepsze propozycje 2026 roku

Jeśli spędziłeś wiele godzin, broniąc swojego trawnika przed falami zombie, z pewnością spodobają ci się najlepsze gry podobne do „Plants vs Zombies: Ponowne sadzenie””. Ta imponująca lista gier zawiera tytuły, które oferują podobną strategię, humor i urok. Od niecodziennych przeciwników, przez sprytne rozmieszczanie wież, po szalone zarządzanie falami – znajdziesz tu satysfakcjonujące wyzwania, które sprawią, że będziesz myśleć i śmiać się przez wiele godzin.

Niezależnie od tego, czy wolisz krótkie sesje na telefonie, czy dłuższe bitwy na komputerze, te propozycje zapewniają świetną zabawę w stylu tower defense z różnymi osobowościami. Fani oryginału znajdą w tych 15 grach podobnych do „„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” znaną mechanikę, pomysłowe zwroty akcji i mnóstwo niespodzianek .

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”

Niektóre gry typu tower defense po prostu trafiają w sedno, tak jak „Plants vs Zombies: Ponowne sadzenie””. Charakteryzują się one wyjątkowym połączeniem humoru, strategii i wyzwań, do których chce się wracać. Oto nasze trzy najlepsze propozycje, które idealnie oddają ten klimat.

1 Bloons TD 6 2018 Bloons TD 6 oferuje dynamiczną rozgrywkę polegającą na przebijaniu balonów, w której kluczowe znaczenie ma strategiczne rozmieszczanie wież. Dzięki dziesiątkom wież małp, unikalnym ścieżkom ulepszeń i trybom kooperacyjnym gracze mogą eksperymentować ze strategiami, a każdy poziom zapewnia szybką rozgrywkę i świetną zabawę. Buy now 2 Orcs Must Die! 2 2012 Orcs Must Die! 2 łączy w sobie grę typu tower defense opartą na pułapkach z pełną akcji walką. Gracze odpierają fale orków, wykorzystując pomysłowe pułapki, kombinacje broni oraz tryb współpracy, który dodaje grze dodatkowego chaosu. Buy now 3 Defense Grid: The Awakening 2008 Defense Grid: The Awakening to dopracowana, klasyczna gra z gatunku tower defense. Przemyślany projekt poziomów, różnorodne opcje wież oraz satysfakcjonujący postęp w grze sprawiają, że gracze pozostają zaangażowani, nie czując się przytłoczeni. Buy now

Te propozycje pokazują, dlaczego gry typu tower defense wciąż są ekscytujące i przystępne. Przewiń dalej, aby poznać wszystkie 15 gier podobnych do „„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” i znaleźć idealną pozycję na kolejną sesję obronną.

15 najlepszych gier dla fanów „„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”

Zebrałem pełną listę 15 wyróżniających się tytułów, które z nawiązką zadowolą tych z Was, którzy docenili wyjątkowy urok i rozgrywkę w Plants vs Zombies: Ponowne sadzenie. Jednak każda z tych gier wnosi również coś zupełnie nowego!

Jesteś już podekscytowany? Cóż, zapnij pasy – czas odkryć idealną grę na Twoją kolejną przygodę w świecie obrony.

1. Bloons TD 6 [Przebijaj balony, planuj strategie i opanuj małpi chaos]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tower Defense Platformy PC, Mac, iOS, Android Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Ninja Kiwi (twórca i wydawca) Średni czas gry 50–100 godzin

Najlepsze dla Fanów strategicznej gry typu tower defense, która jest łatwo dostępna

Na pierwszy rzut oka „Bloons TD 6” to po prostu strzelanie do kolorowych balonów z małpami. Ale wystarczy zagłębić się nieco bardziej, by zrozumieć, dlaczego gra ta zajmuje pierwsze miejsce na naszej liście: każde umieszczenie wieży, każda ścieżka ulepszeń i każda kombinacja ma znaczenie. Fale stają się coraz trudniejsze, co nagradza staranne planowanie i eksperymentowanie.

Tryb kooperacji dodaje chaotycznej zabawy, pozwalając znajomym koordynować strategie lub obserwować, jak plany rozpadają się w przezabawny sposób.

Rada od profesjonalisty Wybierz na początku jedną lub dwie ścieżki ulepszeń wież i trzymaj się ich – zbyt rozproszone ulepszenia sprawią, że późniejsze fale będą przytłaczające.

Mapy są zróżnicowane, a tryby wyzwań zmuszają graczy do ponownego przemyślenia konfiguracji, które uważali za niezawodne. Częste aktualizacje wprowadzają nowe wieże, mapy i wydarzenia, dzięki czemu rozgrywka pozostaje świeża nawet po dziesiątkach godzin.

Jasna grafika i zabawne animacje ułatwiają śledzenie szybko poruszających się balonów, a wielopoziomowy system ulepszeń zapewnia zarówno krótkie chwile zabawy, jak i długoterminowe doskonalenie umiejętności.

To rzadka gra typu tower defense, która jest równie przystępna dla graczy okazjonalnych, jak i satysfakcjonująca dla entuzjastów strategii, dlatego właśnie zajmuje tutaj pierwsze miejsce.

Nasza ocena: Fani „„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” pokochają „Bloons TD 6” za wciągającą strategię, radosną oprawę graficzną i głębię rozgrywki, która zachęca do wielokrotnego grania.

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2. Orcs Must Die! 2 [Zastawiaj pułapki, walcz na miecze i przetrwaj fale chaotycznych orków]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Połączenie gry akcji i Tower Defense Platformy PC, Mac, PlayStation 3 Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Robot Entertainment (twórca i wydawca) Średni czas gry 30–60 godzin

Najlepsze dla Graczy, którzy lubią dynamiczną obronę połączoną z aktywną walką

Orcs Must Die! 2 to gra typu tower defense, która wywraca schematy do góry nogami – nie ograniczasz się tylko do rozmieszczania wież, ale sam jesteś w samym centrum akcji. Przemierzając kolejną fortecę po fortecy, będziesz łączyć rozmieszczenie pułapek, broń oraz własne taktyki typu „biegnij i strzelaj”. Dwie grywalne postacie (Mag Wojenny i Czarodziejka) oferują różne style gry, dzięki czemu możesz kierować orki w jedną stronę, a niszczyć je w drugą.

Tryb „Endless” zachęca do opanowania kombinacji pułapek i sprytnych ustawień, a opcja współpracy dodaje warstwę chaosu, której nie da się odtworzyć w grze solo.

Porada od profesjonalisty Wcześnie ustaw pułapki kierujące wrogów w odpowiednim kierunku i zachowaj broń do bezpośrednich ataków – połączenie pasywnej obrony z aktywną walką pozwala zaskoczyć duże fale przeciwników.

Zauważyłem, że mapy często wydają się zaprojektowane z myślą o dwóch graczach, przez co rozgrywka w trybie solo jest nieco bardziej gorączkowa. Jednak ogromna różnorodność pułapek i broni sprawia, że gra jest dynamiczna, a wykonanie idealnie zgranej kombinacji wciąż daje ogromną satysfakcję.

Dzięki połączeniu strategii i akcji gra wyróżnia się na tle bardziej typowych tytułów z gatunku tower defense.

Nasza opinia: Jeśli jesteś fanem najlepszych gier z serii „Rośliny kontra zombie”, ale chcesz więcej akcji, więcej wyposażenia i frajdy z chaotycznej współpracy zespołowej, do gry „Orcs Must Die! 2” oferuje świeże, pełne energii podejście do tego gatunku.

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3. Defense Grid: Przebudzenie [Buduj, ulepszaj i przechytrz obcych najeźdźców]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tower Defense Platformy PC, Mac (wersja oryginalna), dostępna również na konsolach Rok wydania 2008 Twórca/twórcy Hidden Path Entertainment (twórca i wydawca) Średni czas gry 20–40 godzin

Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie dopracowaną strategię w grach typu tower defense

Defense Grid: Przebudzenie to wyjątkowa gra, w której liczy się każde umieszczenie wieży, każde ulepszenie i każda trasa. Od momentu postawienia pierwszej wieży zdasz sobie sprawę, że wyzwanie nie polega na przypadkowym chaosie, ale na starannym planowaniu.

Gdy fale obcych najeźdźców zbliżają się do twoich rdzeni zasilających, musisz na każdej mapie znaleźć równowagę między zarządzaniem zasobami, różnymi typami wież i manipulowaniem liniami obrony.

Rada od profesjonalisty Zacznij od zbudowania podstawowych wież wzdłuż głównej ścieżki, a następnie stopniowo zabezpiecz wyjście, łącząc wieże wsparcia z wieżami zadającymi obrażenia – większość późniejszych fal przedostaje się, gdy wyjście nie jest chronione.

To, co wyróżnia tę grę, to to, jak bardzo nagradza mądrą rozgrywkę: ponowne przechodzenie mapy i zmniejszanie liczby żyć daje ogromną satysfakcję. Chociaż tryby powtórek wymagają trochę grindowania, to właśnie w tym dodatkowym wysiłku tkwi prawdziwa radość.

To gra typu tower defense, która jest zarówno przystępna, jak i głęboka, a jej projekt nie traci na aktualności nawet po latach – będziesz do niej wracać wielokrotnie, by pobić poprzedni wynik lub wypróbować nową strategię.

Nasza ocena: Dla fanów „„„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”, poszukujących klasycznej, dobrze dopracowanej gry typu tower defense, charakteryzującej się głębią i długowiecznością, „Defense Grid” stanowi trafiony i spójny wybór.

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4. Dungeon Defenders [Broń kryształów w pełnej akcji rozgrywce kooperacyjnej]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Tower Defense Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Trendy Entertainment (twórca i wydawca) Średni czas gry 40–80 godzin

Najlepsze dla Graczy, którzy lubią łączyć akcję z taktycznym rozmieszczaniem wież

Dungeon Defenders zamienia grę typu tower defense w aktywną, angażującą rozgrywkę. Wybierasz bohatera, umieszczasz wieże i sam rzucasz się do walki – podobnie jak w najlepszych grach typu hack-and-slash, które łączą szybką walkę z decyzjami strategicznymi

Szybko zauważysz, że niektóre konfiguracje wież lepiej sprawdzają się w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami bohatera, co zachęca do eksperymentowania i strategicznego myślenia.

Porada od profesjonalisty Na początku wyspecjalizuj się w jednym bohaterze i kilku typach wież – konsekwentne ulepszanie i staranne rozmieszczanie wież dają lepsze wyniki niż strategie oparte na rozproszeniu sił.

Gra z przyjaciółmi dodaje kolejną warstwę zabawy, ponieważ koordynacja pułapek i działań bohaterów często zamienia chaotyczne fale w satysfakcjonujące zwycięstwa. Łupy i ulepszenia dają długoterminowe cele, a dopracowywanie konfiguracji pod kątem trudniejszych wyzwań staje się wciągające.

Prosta grafika pozwala skupić się na strategii, a nie na efektownych efektach wizualnych, umożliwiając graczom dostrzeganie słabych punktów w swoich układach i dostosowywanie ich w trakcie rozgrywki.

Nasza ocena: Dla fanów gra „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”, którzy pragną akcji połączonej z głębią strategiczną, „Dungeon Defenders” oferuje chaotyczną rozgrywkę w trybie kooperacyjnym, przemyślane planowanie oraz satysfakcjonujący postęp w grze.

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5. GemCraft – W pogoni za cieniami [Łącz magiczne klejnoty, by uwolnić moc niszczącą wieże]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tower Defense Platformy PC, Mac, iOS, Android Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Game in a Bottle (twórca i wydawca) Średni czas gry 30–70 godzin

Najlepsze dla Graczy, którzy lubią rozbudowaną strategię i długoterminowe planowanie

GemCraft — W pogoni za cieniami przekształca grę typu tower defense w strategiczną łamigłówkę z wieżami zasilanymi klejnotami. Już na początku szybko zdajesz sobie sprawę, że łączenie klejnotów w celu uzyskania efektów takich jak spowolnienie, łańcuchowanie lub dodatkowe obrażenia zamienia każdą mapę w mini-wyzwanie optymalizacyjne.

Eksperymentowanie z rozmieszczeniem wzmacniaczy i rodzajami klejnotów daje satysfakcjonujące momenty olśnienia, zwłaszcza na trudniejszych mapach, gdzie jeden źle umieszczony klejnot może kosztować przegraną z falą wrogów.

Rada od profesjonalisty W początkowej fazie gry łącz klejnoty zadające obrażenia i wywołujące efekt łańcuchowy w wąskich przejściach – tworzy to silny trzon, a jednocześnie pozwala przeznaczyć słabsze klejnoty na role wsparcia.

Progresja zachęca do wielokrotnego grania, dopracowywania konfiguracji i testowania nowych kombinacji. Obserwowanie, jak starannie zaplanowana konfiguracja niszczy wrogów, a ty dostosowujesz ją w trakcie rozgrywki, daje ogromną satysfakcję.

Grafika jest funkcjonalna i skupia się na mechanice gry, a nie na efektownych efektach wizualnych, co docenisz podczas długich, nocnych sesji.

Nasza ocena: Dla fanów „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”, którzy uwielbiają eksperymentować z układami wież i optymalizować strategie, „GemCraft — W pogoni za cieniami” oferuje wiele godzin taktycznej rozgrywki.

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6. Sanctum 2 [Buduj, strzelaj i walcz w tower defense z perspektywy pierwszej osoby]

Nasz wynik 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Połączenie FPS i Tower Defense Platformy PC, Xbox 360 Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Coffee Stain Studios (twórca i wydawca)

Średni czas rozgrywki 20–50 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią łączyć strzelanie z taktyczną obroną

wież

Sanctum 2 łączy strzelankę z grą typu tower defense, dzięki czemu każdy wybór ma znaczenie. Rozstawiasz wieże, by zablokować drogi wroga, ale aktywne sterowanie bohaterem dodaje napięcia i satysfakcji.

Niektóre strategie, takie jak skupianie się na wąskich przejściach przy jednoczesnej koordynacji ataków bohatera, pojawiają się naturalnie w miarę eksperymentowania z każdą mapą. Łączenie klas i broni wymaga przemyślanego planowania, a fale wrogów o rosnącym stopniu trudności sprawiają, że musisz być cały czas w gotowości.

Porada od profesjonalisty Zabezpiecz wąskie gardła wieżami i wykorzystaj bohatera do wypełniania luk – równowaga między atakiem a obroną jest kluczem do przetrwania intensywnych fal.

Nawet drobne zmiany – zmiana położenia wieży czy odpowiednie wyczucie czasu przy użyciu umiejętności – mogą całkowicie zmienić przebieg fali. Kolorowa, przejrzysta grafika pozwala skupić się na rozgrywce, a kolejne przejścia ujawniają bardziej subtelne strategie, zachęcając do dopracowywania rozmieszczenia wież i wyposażenia.

Gra z przyjaciółmi sprawia, że te chwile stają się bardziej dynamiczne, a koordynowanie wykorzystania wież i działań bohaterów staje się zarówno wyzwaniem, jak i przyjemnością. Wspólny chaos i sprytne planowanie obrony sprawiają, że „Sanctum 2” to świetna zabawa, przypominająca radość płynącą z najlepszych gier na wieczór z grami.

Nasza ocena: Dla fanów „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”, którzy lubią taktyczną, kooperacyjną obronę, „Sanctum 2” zapewnia szybką i wciągającą rozgrywkę.

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7. Toy Soldiers (komplet) [Dowodź miniaturowymi armiami w bitwach w dioramach]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja / Tower Defense Platformy PC, Xbox 360 Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Signal Studios (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 15–40 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią przystępną strategię połączoną z bezpośrednią walką



Gra „Toy Soldiers (komplet)” stanowi urocze urozmaicenie gatunku tower defense, łącząc walkę z perspektywy trzeciej osoby ze strategicznym rozmieszczaniem wież. Gracz bezpośrednio kontroluje jednostki, jednocześnie zarządzając systemem obrony, co zapewnia satysfakcjonujące połączenie akcji i strategii.

Eksperymentowanie z kombinacjami wieżyczek i pozycjami strzeleckimi sprawi ci ogromną frajdę. To bardzo satysfakcjonujące – zwłaszcza na mapach z wąskimi przejściami.

Rada od profesjonalisty Skup się najpierw na ulepszaniu kilku wież, zamiast rozpraszać zasoby – dzięki temu stworzysz silniejsze wąskie gardła i zyskasz swobodę bezpośredniej walki z przeciwnikami.

Tryb kooperacji podnosi poziom zabawy, pozwalając znajomym na obsadzenie wielu linii i zsynchronizowanie ataków, podczas gdy gra solo zachęca do starannego planowania i wykonywania wielu zadań jednocześnie. Fale wrogów nasilają się w przemyślany sposób, zachęcając graczy do udoskonalania taktyki i szybkiego dostosowywania się do schematów działania przeciwników.

Inspirowana dioramami grafika Toy Soldiers oraz interaktywne pole bitwy zapewniają zabawny, namacalny klimat, przypominający najlepsze gry przygodowe, w których każda akcja ma znaczenie.

Nasza ocena: Dla fanów „„„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”, którzy lubią połączenie akcji i strategii z nutką nostalgii, „Toy Soldiers” zapewnia zarówno zabawę, jak i głębię taktyczną.

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8. Kingdom Rush Frontiers [Dowództwo nad bohaterami i wieżami na egzotycznych polach bitewnych]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tower Defense Platformy PC, iOS, Android Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Ironhide Game Studio (twórca i wydawca) Średni czas gry 20–50 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią strategiczne gry fantasy, wymagające walki z bossami i różnorodne możliwości dostosowywania

wież

Kingdom Rush Frontiers rozwija uwielbianą formułę oryginalnej gry Kingdom Rush, przenosząc graczy na bujne pustynie, do tropikalnych dżungli i wulkanicznych pustkowi. Będziesz bronić się przed falami piratów, smoków i potwornych wrogów, rozmieszczając wieże, dowodząc bohaterami i wykorzystując specjalne umiejętności w czasie rzeczywistym.

Żywa stylistyka graficzna i ręcznie rysowane elementy fantasy sprawiają, że akcja jest przejrzysta i dynamiczna, a tempo rozgrywki gwarantuje, że każdy etap jest zarówno pełen napięcia, jak i satysfakcjonujący.

Porada od profesjonalisty Wcześnie ulepszaj aktywne umiejętności swojego bohatera, aby radzić sobie z szybkimi lub zadającymi duże obrażenia przeciwnikami — połączenie ich z wieżami o dużym zasięgu w wąskich przejściach maksymalizuje skuteczność.

Istnieje delikatna równowaga między umiejętnościami bohaterów a rozmieszczeniem wież , dzięki czemu każde ulepszenie i każdy wybór mają znaczenie. Uwierzcie mi, walki z bossami w tej grze sprawią, że będziecie w ciągłej gotowości. To gra typu tower defense w najbardziej ekscytującym i strategicznym wydaniu.

Nasza ocena: Fani gry „„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” oraz fantasy w gatunku tower defense pokochają „Kingdom Rush Frontiers” za dopracowaną mechanikę, bogaty świat wizualny i idealnie wyważoną krzywą trudności.

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9. PixelJunk Monsters: Ultimate HD [Tańcz, buduj i broń się w uroczym lesie]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tower Defense Platformy PC, PS3, PS4 Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Q-Games (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 20–40 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią intuicyjną, taktyczną grę typu tower defense



PixelJunk Monsters: Ultimate HD oferuje uroczą oprawę graficzną oraz rozgrywkę typu tower defense, która jest zarówno przystępna, jak i głęboka.

W grze „PixelJunk Monsters: Ultimate HD” fale przeciwników poruszają się w przewidywalny sposób, ale odpowiednie wyczucie czasu przy ulepszaniu i rozmieszczaniu wież sprawia, że każda mapa pozostaje wciągająca. W wąskich przejściach na początku mapy sprawdzają się wieże dalekiego zasięgu, natomiast wieże zadające obrażenia obszarowe świetnie sprawdzają się w obszarach o dużym zagęszczeniu przeciwników.

Gra w trybie kooperacyjnym wnosi dodatkowy wymiar: koordynacja linii i wybieranie ulepszeń w trakcie rozgrywki utrzymuje wysokie napięcie, nie sprawiając jednak wrażenia zbyt wymagającej.

Porada od profesjonalisty Umieść wieże dalekiego zasięgu na początku ścieżek, a wieże zadające obrażenia obszarowe zachowaj na skupiska wrogów – taka konfiguracja zapewnia równowagę między skutecznością a kontrolą.

Obserwowanie, jak starannie wyważona konfiguracja radzi sobie z rojem wrogów, daje satysfakcję, a drobne poprawki podczas kolejnych przejść ujawniają subtelne ulepszenia. Różnorodne mapy zachęcają do eksperymentowania – od kombinacji wież po zarządzanie zasobami – dzięki czemu ponowne przechodzenie poziomów jest zawsze satysfakcjonujące.

Ścieżka dźwiękowa idealnie wtapia się w tempo rozgrywki, pozwalając poczuć rytm nadchodzących fal, nie będąc przy tym nachalną.

Nasza ocena: Dla fanów Rośliny kontra zombie poszukujących strategicznego rozmieszczania wież z elementem współpracy, PixelJunk Monsters: Ultimate HD oferuje dopracowaną, wciągającą rozgrywkę.

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10. „They Are Billions” [Przetrwaj steampunkową apokalipsę w walce z niekończącą się hordą zombie]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia czasu rzeczywistego / Tower Defense Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Numantian Games (twórca i wydawca) Średni czas gry 30–70 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią pełną napięcia strategię i obronę

o wysoką stawkę

W grze „„They Are Billions”” przejmujesz dowództwo nad kolonią oblężoną przez ogromne hordy zombie. Na początkowych etapach nauczysz się starannie projektować bazę, ale wraz z rosnącą liczbą zombie napięcie wzrasta, a każda decyzja staje się kluczowa.

Gra „„They Are Billions”” nagradza wielopoziomową obronę i staranne planowanie, co fani najlepszych gier typu tower defense natychmiast docenią.

Wybór miejsc na mury, wieże i budynki zasobowe daje satysfakcję, gdy udaje się odeprzeć fale ataków. Obserwowanie, jak niewielki błąd prowadzi do powstania wyrwy w obronie, podkreśla znaczenie strategicznego przewidywania.

Rada od profesjonalisty Zaplanuj swoją kolonię wokół centralnych wąskich przejść i trzymaj zasoby nieco za liniami obronnymi – pozwoli to na szybkie dostosowanie się, gdy fale uderzą z nieoczekiwanych kierunków.

Gracze często eksperymentują z wielowarstwową obroną, wąskimi przejściami i rozmieszczeniem wieżyczek, aby poradzić sobie z przytłaczającą przewagą liczebną. Grafika inspirowana stylem steampunkowym oraz szczegółowe układy kolonii zwiększają poczucie immersji, a rosnący poziom trudności sprawia, że gra nie traci na atrakcyjności.

W grze „„They Are Billions”” przetrwanie wydaje się zasłużone, a ponowne rozgrywanie scenariuszy z udoskonalonymi strategiami dodaje jej głębi.

Nasza ocena: Dla fanów „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”, którzy lubią strategię pod presją i metodyczną obronę, gra „„They Are Billions”” zapewnia intensywną i satysfakcjonującą rozgrywkę.

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11. Anomalia: Strefa wojny na Ziemi [Odwróć scenariusz i poprowadź ofensywę w grze typu „reverse tower defense”]

Nasz wynik 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Odwrócona gra typu tower defense / Strategia Platformy PC, iOS, Android, PS3 Rok wydania 2011 Twórca/twórcy 11 bit studios (twórca i wydawca) Średni czas gry 15–35 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią taktyczne wariacje na temat tradycyjnych gier typu tower defense



Anomalia: Strefa wojny na Ziemi wywraca gatunek tower defense do góry nogami, pozwalając ci przejąć kontrolę nad atakującymi zamiast nad obroną. Prowadzisz konwoje przez silnie bronione ulice, dzięki czemu każda trasa i każda decyzja podjęta po wstrzymaniu gry nabierają znaczenia.

Obserwowanie, jak idealnie zgrana akcja odwracająca uwagę pozwala jednostkom przedostać się obok wieżyczek, daje ogromną satysfakcję, a napięcie narasta naturalnie, gdy fale wrogów blokują ci drogę.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj wolniejsze, mocno opancerzone jednostki, by przyciągnąć ogień, podczas gdy szybsze jednostki atakują z flanki – ta równowaga pomaga oszczędzać zasoby i radzić sobie z trudną obroną.

Dopracowywanie wyposażenia i eksperymentowanie z równowagą między prędkością a skradaniem się stwarza wciągające wybory, nie przytłaczając gracza. Grafika i projekt map są przejrzyste, co pozwala skupić się na decyzjach taktycznych, a każda misja zmusza cię do przemyślenia strategii, a nie tylko do ulepszania jednostek.

Niewielkie zmiany w ustawieniu konwoju lub wyczuciu czasu mogą zamienić sytuację bliską porażki w idealny przebieg misji, dzięki czemu nauka gry jest satysfakcjonująca.

Nasza opinia: Dla fanów gra „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”, którzy szukają czegoś nowego, „Anomalia: Strefa wojny na Ziemi” zapewnia pomysłową, taktyczną zabawę.

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12. Fieldrunners 2 [Buduj labirynty, radź sobie z chaosem i przechytrz najeźdźców]

Nasza ocena 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tower Defense Platformy PC, iOS, Android, PS3, PS Vita Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Subatomic Studios (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 20–40 godzin Dla Graczy, którzy lubią klasyczne gry typu TD z możliwością swobodnego

tworzenia labiryntów

W grze Fieldrunners 2 zamiast ustalonych ścieżek to ty sam tworzysz trasy dla wrogów poprzez rozmieszczenie wież, co stanowi odświeżające urozmaicenie. Eksperymentując z kierowaniem wrogów i budowaniem labiryntowych układów, poczujesz tę samą satysfakcję, o której wspominają gracze, gdy w końcu uda im się pokonać trudną mapę.

Ważne są zarówno optymalizacja czasu, wybór typów wież, jak i dostosowywanie się do niespodziewanych jednostek wroga. Eksperymentowanie z labiryntowymi ścieżkami i rozmieszczeniem wież w grze „Fieldrunners 2” daje taką samą satysfakcję, jaką czerpie się z zarządzania rozległymi kampaniami w najlepszych grach strategicznych.

Porada od profesjonalisty Najpierw buduj wieże, tworząc długie, kręte ścieżki, a następnie wzdłuż końcowych odcinków ustaw jednostki zadające duże obrażenia. Ta synergia sprawia, że nawet najtrudniejsze fale stają się zagrożeniami, z którymi można sobie poradzić.

Grafika jest prosta i funkcjonalna – nie rzuca się w oczy – ale to działa na korzyść tej gry, pozwalając skupić się na strategii, a nie na widowiskowości. Niezależnie od tego, czy powtarzasz misje, aby ograniczyć liczbę ucieczek, czy też wkraczasz w tryb przetrwania, rozgrywka pozostaje wciągająca.

Niektórzy użytkownicy wspominają, że wersja mobilna ma pewne problemy z interfejsem na nowszych telefonach, ale podstawowa rozgrywka pozostaje na wysokim poziomie.

Nasza ocena: Dla fanów „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”, poszukujących strategicznej głębi i kreatywnego budowania ścieżek, „Fieldrunners 2” oferuje dopracowaną, zapadającą w pamięć rozgrywkę.

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13. CastleStorm [Niszcz zamki i broń własnego w bitwach opartych na fizyce]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tower Defense / Oblężenie oparte na fizyce Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Zen Studios (twórca i wydawca)

Średni czas gry 20–50 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią strategiczne gry typu tower defense z walką

opartą na fizyce

CastleStorm łączy mechanikę tower defense z opartą na fizyce akcją oblężniczą, pozwalając graczom strzelać z katapult podczas obrony własnej fortecy. Rozmieszczanie wież i dobieranie momentu ataku buduje naturalne napięcie, zwłaszcza gdy pojedynczy, celny pocisk może odwrócić losy bitwy.

Obserwowanie, jak wrogowie przebijają się przez słabo broniony mur, sprawia, że staranne planowanie daje satysfakcję, a eksperymentowanie z różnymi strategiami oblężniczymi zwiększa wartość powtórnego grania.

Porada od profesjonalisty Wykorzystuj katapulty do atakowania nadciągających fal w wąskich przejściach, zachowując jednocześnie jednostki mobilne do szybkiej naprawy murów — równowaga między atakiem a obroną zapobiega kosztownym przełamaniom.

Wielu graczy w sieci dzieli się drobnymi sztuczkami, takimi jak wykorzystywanie pocisków obronnych do kierowania napastników w określone miejsce czy precyzyjne wyczuwanie momentu użycia umiejętności bohaterów, by osiągnąć maksymalny efekt. Tryby kampanii, przetrwania i rywalizacji zapewniają różnorodność rozgrywki, a sesje kooperacyjne wywołują chaos i salwy śmiechu, gdy członkowie drużyny koordynują ataki, jednocześnie zarządzając obroną.

Uroczy styl graficzny i humorystyczny ton równoważą rozgrywkę opartą w dużej mierze na strategii.

Nasza ocena: Dla fanów „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”, poszukujących pomysłowej obrony i zabawy opartej na fizyce, „CastleStorm” zapewnia niezapomnianą, strategiczną rozgrywkę.

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14. Kingdom Rush: Początki [Poprowadź bohaterów i wieże w fantastycznej przygodzie obronnej]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tower Defense Platformy PC, iOS, Android Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Ironhide Game Studio (twórca i wydawca)

Średni czas gry 20–50 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie strategiczną głębię i mapy

, na których można grać wielokrotnie

Kingdom Rush: Początki opiera się na swoich poprzednikach, oferując bogatsze strategie i nowe klasy bohaterów. Każda mapa zachęca do eksperymentowania z rozmieszczeniem wież i umiejętnościami bohaterów, a subtelne różnice w zachowaniu przeciwników nagradzają uważną obserwację.

Obserwowanie, jak kombinacje wież dystansowych, obszarowych i spowalniających radzą sobie z falami, tworzy satysfakcjonujący rytm, a opcjonalne cele stanowią dodatkowe wyzwanie dla tych, którzy dążą do mistrzostwa.

Porada od profesjonalisty Najpierw skup się na ulepszaniu wież wzdłuż głównych ścieżek, a dopiero potem przydziel bohaterów na boczne linie – zapewni to spójną ochronę i zapobiegnie nagłym przełamaniom linii obrony.

Gracze często dzielą się wskazówkami dotyczącymi koordynacji tras bohaterów z rozmieszczeniem wież, a eksperymentowanie z tymi podejściami w naturalny sposób zwiększa szanse na sukces.

Różnorodne biomy to nie tylko elementy kosmetyczne – subtelnie wpływają one na strategię, niezależnie od tego, czy chodzi o wąskie gardła w lasach, czy otwarte równiny dla wież strzelających z dystansu.

Wczesne fale wydają się łatwe do opanowania, ale późniejsze wymagają zarówno przewidywania, jak i elastyczności taktycznej. Dopracowywanie ulepszeń wież i wyborów bohaterów podczas wielokrotnych rozgrywek sprawia, że gra pozostaje świeża i satysfakcjonująca.

Nasza ocena: Dla fanów „„„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”, poszukujących wielowarstwowej gry typu tower defense z pomysłowymi wyzwaniami, „Kingdom Rush: Początki”” stanowi dopracowane i satysfakcjonujące zwieńczenie serii.

Wszystko, co musisz wiedzieć o grach podobnych do „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”

Jeśli zastanawiasz się, co sprawia, że gry takie jak „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” są tak wciągające, ta sekcja Ci w tym pomoże. Tytuły te łączą w sobie strategię, humor i łatwą do opanowania mechanikę, dając graczom satysfakcję z obrony swojej bazy przed dziwacznymi przeciwnikami. Od krótkich sesji na urządzeniach mobilnych po bardziej taktyczną rozgrywkę na konsoli lub komputerze – te gry zaspokoją potrzeby każdego gracza.

Zrozumienie zasad rozmieszczania wież, zarządzania zasobami oraz wartości powtórkowej gry pozwoli Ci wybrać tytuł, który pasuje do Twojego stylu. Ten przewodnik łączy recenzje z praktycznymi wskazówkami, pomagając Ci z pewnością wybrać kolejną ulubioną grę strategiczną lub przygodę z gatunku tower defense.

„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” – droga do popularności: dlaczego stała się fenomenem kulturowym

Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie stało się ikoną kultury dzięki swojemu niecodziennemu urokowi i przystępnej rozgrywce. Połączenie lekkiej strategii, humoru oraz natychmiast rozpoznawalnych postaci roślin i zombie sprawiło, że gra spodobała się zarówno graczom okazjonalnym, jak i zapalonym. Jej sukces na wielu platformach – od komputerów PC po urządzenia mobilne – pozwolił fanom grać gdziekolwiek, przyczyniając się do powstania szerokiej bazy graczy.

Równowaga między wyzwaniem a humorem sprawiła, że gra zapadła w pamięć, a krótkie, łatwe do pokonania poziomy sprawiały, że sesje były zabawne i wciągające.

W dyskusjach społeczności często pojawiają się ulubione rośliny lub strategie, co pokazuje, jak gra zachęcała do eksperymentowania. Jej wpływ wzbudził zainteresowanie gatunkiem tower defense poza wąską grupą odbiorców, inspirując powstanie podobnych gier i kontynuacji.

Połączenie kreatywności, podejmowania decyzji taktycznych i przystępnej mechaniki sprawiło, że gra „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” stała się wzorem sukcesu w gatunku gier strategicznych dla graczy rekreacyjnych, umacniając swoją pozycję w historii gier.

Dlaczego gry takie jak „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” to coś więcej niż tylko strategia

To, co wyróżnia „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”, to umiejętność połączenia kreatywności z taktyczną rozgrywką. Wybór odpowiedniej rośliny, jej strategiczne rozmieszczenie oraz zarządzanie zasobami podczas każdej fali angażują graczy w podejmowanie znaczących decyzji. W przeciwieństwie do niektórych gier strategicznych rozgrywka jest łatwa do opanowania, a jednocześnie pełna głębi, nagradzając eksperymentowanie z typami wież i ich kombinacjami. Porady społeczności często sugerują subtelne strategie, takie jak synchronizacja umiejętności roślin lub priorytetowe traktowanie określonych linii, co ujawnia niuanse taktyczne ukryte pod prostym interfejsem.

Humor i nietypowa oprawa graficzna sprawiają, że gra jest przystępna, a różnorodność typów przeciwników wymaga elastycznego myślenia. Gry takie jak „„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” zachęcają do odkrywania różnych strategii bez karania za błędy, co czyni je idealnymi dla graczy rekreacyjnych poszukujących lekkich, ale satysfakcjonujących wyzwań taktycznych.

Równowaga między prostotą a głębią sprawia, że gracze pozostają zaangażowani przez wiele sesji, stopniowo doskonaląc swoje umiejętności.

Co sprawia, że gra „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” jest tak wciągająca?

Wciągająca natura gry „„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” wynika z połączenia strategii, kreatywności i humoru. Zarządzanie zasobami, rozmieszczanie roślin oraz dobieranie odpowiedniego momentu na ataki przeciwko falom zombie tworzą satysfakcjonujący cykl rozgrywki.

Każdy poziom wprowadza nowe rośliny i przeciwników, co podtrzymuje ciekawość i zaangażowanie graczy. Na Reddicie i forach często pojawiają się dyskusje na temat pomysłowych strategii, takich jak łączenie określonych rodzajów roślin w celu pokonania trudnych fal zombie, co pokazuje, jak gracze lubią eksperymentować i optymalizować swoje podejście.

Gra nagradza planowanie, nie przytłaczając gracza, oferując równowagę między wyzwaniem a przystępnością, dzięki czemu sesje są krótkie, ale wciągające. Urok graficzny, nietypowe animacje i humorystyczne projekty zombie dodają grze osobowości, sprawiając, że rozgrywka wydaje się żywa, a nie mechaniczna.

Połączenie tych elementów sprawia, że powrót do gry jest przyjemny, ponieważ gracze mogą testować nowe strategie i odkrywać ukryte synergie, tworząc cykl zaangażowania, który jest zarówno zabawny, jak i satysfakcjonujący.

Moja ogólna ocena

Jeśli szukasz gier podobnych do „„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie”, znajdziesz coś dla każdego typu gracza. Oto moje rekomendacje dla różnych gustów:

Dla graczy okazjonalnych → Bloons TD 6 . Szybkie, przystępne rozgrywki z zabawną, lekką mechaniką strategiczną sprawiają, że łatwo się w to wciągnąć, a drzewka ulepszeń i różnorodność map zapewniają długotrwałą rozrywkę.

. Szybkie, przystępne rozgrywki z zabawną, lekką mechaniką strategiczną sprawiają, że łatwo się w to wciągnąć, a drzewka ulepszeń i różnorodność map zapewniają długotrwałą rozrywkę. Dla graczy taktycznych → Kingdom Rush Frontiers . Wielopoziomowe rozmieszczanie wież, umiejętności bohaterów i wymagające fale wrogów zapewniają głęboką rozgrywkę strategiczną dla graczy, którzy uwielbiają starannie planować swoje ruchy.

. Wielopoziomowe rozmieszczanie wież, umiejętności bohaterów i wymagające fale wrogów zapewniają głęboką rozgrywkę strategiczną dla graczy, którzy uwielbiają starannie planować swoje ruchy. Dla fanów rozgrywki hybrydowej → Sanctum 2 . Unikalne połączenie akcji FPS i mechaniki tower defense zapewnia zarówno strzelanie z perspektywy pierwszej osoby, jak i strategiczne rozmieszczanie wież, co jest idealne dla tych, którzy szukają czegoś innego.

. Unikalne połączenie akcji FPS i mechaniki tower defense zapewnia zarówno strzelanie z perspektywy pierwszej osoby, jak i strategiczne rozmieszczanie wież, co jest idealne dla tych, którzy szukają czegoś innego. Dla entuzjastów trybu kooperacyjnego → Dungeon Defenders . Bohaterowie oparci na klasach, łupy i trwały postęp w grze nagradzają pracę zespołową i pozwalają przyjaciołom koordynować obronę w zabawnej, kooperacyjnej rozgrywce.

. Bohaterowie oparci na klasach, łupy i trwały postęp w grze nagradzają pracę zespołową i pozwalają przyjaciołom koordynować obronę w zabawnej, kooperacyjnej rozgrywce. Dla graczy ceniących fizykę lub kreatywność → Toy Soldiers: Kompletna edycja. Bitwy w formie dioram i zniszczalne otoczenie łączą akcję z perspektywy trzeciej osoby z rozmieszczaniem wież, zapewniając zabawną, taktyczną rozrywkę.

Niezależnie od tego, jakim typem gracza jesteś, gry te oddają humor, urok i strategiczny charakter, dzięki którym „„Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” stało się tak kultowe, a jednocześnie wprowadzają unikalne elementy, które sprawiają, że każda rozgrywka jest świeża, pełna wyzwań i można w nią grać w nieskończoność.

Często zadawane pytania