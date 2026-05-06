7 najlepszych gier z serii „Plants vs. Zombies”: zombie na Twoim trawniku

Nie da się zaprzeczyć, że oryginalna gra „Rośliny kontra zombie” odniosła ogromny sukces, ale choć jest to jedna z najlepszych (jeśli nie najlepsza) gier z serii „Rośliny kontra zombie”, ta seria ma do zaoferowania znacznie więcej. Od gier mobilnych po strzelanki z perspektywy trzeciej osoby, a nawet grę karcianą – świat PvZ jest większy, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę .

A jeśli należysz do tych, którzy szukają jeszcze więcej przygód w świecie PvZ lub szukasz punktu wyjścia, by się w niego zanurzyć, masz szczęście. Na tej liście przedstawimy 7 świetnych tytułów z serii „Rośliny kontra zombie”, z których każdy ma do zaoferowania coś wyjątkowego.

Nasze najlepsze propozycje z serii „Rośliny kontra zombie”

Gry z tej listy są co prawda godne uwagi, ale niektóre z nich wyraźnie się wyróżniają:

1 Plants vs. Zombies 2009 Pierwsza część serii jest jednocześnie jej niekwestionowanym faworytem dzięki swobodnemu i zapadającemu w pamięć podejściu do gatunku tower defense. Buy now 2 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2014 Ta urocza, a jednocześnie przystępna strzelanka była z pewnością nieoczekiwanym zwrotem akcji, ale okazała się sukcesem. Buy now 3 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 2016 Wszystko, co sprawiło, że Garden Warfare była świetną grą, a teraz jeszcze bardziej dopracowane i dopracowane. Buy now

Chociaż są to najlepsze gry z serii „Rośliny kontra zombie” na tej liście, zachęcam do dalszego przeglądania – w końcu ta seria ma do zaoferowania o wiele więcej.

7 najlepszych gier z serii „Rośliny kontra zombie”

Co prawda nie ma zbyt wielu gier z serii „PvZ”: głównie jest to wiele gier typu tower defense oraz kilka spin-offów. Należy jednak pamiętać, że biorąc pod uwagę obecny kierunek rozwoju gier, seria ta może jeszcze pójść w nieprzewidzianym kierunku.

A teraz przejdźmy do listy. Ile z tych gier z serii „Rośliny kontra zombie” wypróbowaliście?

1. Rośliny kontra zombie (2009) [Pierwsza gra typu tower defense]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox 360, Android i wiele innych platform Rok wydania 2009 Twórca/twórcy PopCap Games Średni czas gry ~8 godzin

Jasne, nowsze gry z serii PvZ mogą oferować więcej trybów rozgrywki, więcej kluczowych funkcji, które urozmaicają rozgrywkę, nowe postacie i więcej nasion do Twojej rosnącej kolekcji „wszystkich dotychczasowych roślin”… ale nadal uważam, że oryginalna gra Rośliny kontra zombie pozostaje najlepsza.

W tej grze będziesz nękany przez żywe trupy, które chcą zjeść twój mózg. Na szczęście dysponujesz zarówno rozległym trawnikiem (i ogrodem), jak i paczkami nasion, z których każda wyrasta na specjalną roślinę. Te rośliny stanowią twoją obronę: większość z nich strzela do zombie, ale inne oferują różne funkcje, takie jak budowanie murów, zastawianie pułapek, ogłuszanie i wywoływanie eksplozji.

Dlaczego to wybraliśmy Nawet dzisiaj prosta, ale wciągająca rozgrywka w grze „Rośliny kontra zombie” sprawia, że gra jest świetna zarówno dla nowicjuszy, jak i weteranów gatunku tower defense.

Ta rozgrywka może wydawać się łatwa do opanowania. Tak właśnie jest, ale jest też doskonale dopracowana i bogata pod względem strategicznym. Oczywiście nie dorównuje najlepszym grom z gatunku wielkiej strategii, ale dzięki licznym kombinacjom i nieoczekiwanym efektom synergii między roślinami, a także kilku trudnym trybom, „Rośliny kontra zombie” zapewnia wiele godzin zabawy.

Jakby tego było mało, Rośliny kontra zombie ma również kultowy styl graficzny, a także urocze i niezwykle zapadające w pamięć projekty postaci – zarówno roślin, jak i zombie – co sprawia, że gra naprawdę się wyróżnia. Ale to nie wszystko. Rośliny kontra zombie ma również świetnie skomponowaną ścieżkę dźwiękową, która zaskakująco dobrze zniosła upływ czasu – do tego stopnia, że do dziś nuci mi się w głowie jej melodia.

Nasza ocena: „Rośliny kontra zombie” to niesamowicie wciągająca gra typu tower defense, w którą zdecydowanie warto się zagłębić nawet dzisiaj.

2. Rośliny kontra zombie: Wojna w ogrodzie [strzelanka będąca spin-offem]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2014 Twórca/twórcy PopCap Games, Electronic Arts Średni czas gry Zmienny



Chociaż większość ludzi, słysząc o PvZ, myśli o grach typu tower defense, nie był to jedyny kierunek, w którym podążyła firma PopCap. Przyznaję, że byłem bardzo sceptyczny wobec Rośliny kontra zombie: Wojna w ogrodzie, ale cieszę się, że się myliłem.

W Wojna w ogrodzie wybierasz stronę roślin lub zombie i rywalizujesz z innymi graczami w wielu trybach rozgrywki. Każda strona ma różne klasy (podobnie jak w Team Fortress 2), z których każda wnosi coś wyjątkowego na pole bitwy. Aby odnieść zwycięstwo, konieczne będzie połączenie wiedzy o tym, jak działa twoja klasa, jak działają klasy przeciwnika oraz umiejętności gracza.

Dlaczego to wybraliśmy Wojna w ogrodzie mogło być tylko sposobem na zarobek, ale tak nie jest. Ta strzelanka z perspektywy trzeciej osoby jest naprawdę świeża, zabawna i zawsze zapewnia świetną zabawę.



Podobnie jak w przypadku pierwszej części PvZ, Wojna w ogrodzie została stworzona z myślą o jak najszerszej grupie graczy. Dzięki jasnej, charakterystycznej i bardzo przystępnej rozgrywce, która sprawia, że walka jest przejrzysta, oraz łatwości gry, która sprawia, że tryb wieloosobowy jest świetną zabawą, gra odniosła sukces, dzięki czemu Wojna w ogrodzie pozostaje nadal aktualnym tytułem w bibliotece serii PvZ.

Nasza opinia: Połączenie dopracowanej rozgrywki i charakterystycznego stylu serii „Rośliny kontra zombie” sprawia, że „Garden Warfare” nadal jest grą, w którą warto zagrać.

3. Rośliny kontra zombie: Wojna w ogrodzie 2 [Wojna w ogrodzie, ale lepsza]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca/twórcy PopCap Games, Electronic Arts Średni czas gry Zmienny

Co może być lepszego niż jedna gra „Wojna w ogrodzie””? Oczywiście dwie gry „Wojna w ogrodzie””. Po niespodziewanym sukcesie „Garden Warfare” w 2014 roku ogłoszenie kontynuacji było tylko kwestią czasu. Na szczęście fani nie musieli długo czekać, ponieważ gra „Wojna w ogrodzie” 2”” ukazała się w 2016 roku.

O kontynuacji nie ma zbyt wiele do powiedzenia, czego nie obejmował już oryginał; to wciąż ta sama solidna, bardzo przystępna strzelanka z perspektywy trzeciej osoby oparta na klasach postaci, z charakterystycznym dla serii „PvZ” klimatem. Po raz kolejny wyruszysz wraz ze swoją drużyną roślin lub zombie, by zmierzyć się z przeciwnikami w różnych trybach rozgrywki. Bez zbędnego zamieszania, po prostu dobra, czysta zabawa.

Dlaczego to wybraliśmy Wojna w ogrodzie 2 wykorzystuje wszystko, co w Wojna w ogrodzie było dobre, i przenosi to na wyższy poziom.

W Wojna w ogrodzie 2 wszystko jest większe, lepsze i odważniejsze – mamy do dyspozycji jeszcze szerszą gamę roślin i zombie, a także więcej trybów rozgrywki, świat centralny oraz zadania. Co jednak najważniejsze, w „Wojna w ogrodzie” 2”” ulepszono opcje trybu wieloosobowego z pierwszej części i dodano tryb kooperacji na podzielonym ekranie, co sprawia, że jest to świetna gra na wieczór z grami.

Nasza ocena: „Rośliny kontra zombie”: Wojna w ogrodzie 2” to fantastyczna kontynuacja i tak już świetnej gry. Jeśli podobała ci się pierwsza część „Wojna w ogrodzie””, ta z pewnością również przypadnie ci do gustu.

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4. Rośliny kontra zombie Heroes [gra karciana PvZ]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS Rok wydania 2016 Twórca/twórcy PopCap Games, Electronic Arts Średni czas gry Zmienny

Skoro widzieliście

już TPS w stylu Plants vs. Zombies, pewnie zastanawiacie się: „Co dalej?”. Rozbudowana gra typu 4X? Zabawna gra typu hack-and-slash? Nie, to cyfrowa gra karciana typu collectible, czyli Rośliny kontra zombie: Bohaterowie.

Heroes to wersja formuły Hearthstone autorstwa PopCap. W tej sprytnej i uroczej grze karcianej wcielisz się w rolę roślin lub zombie, walcząc albo z AI w kampanii dla jednego gracza, albo z innymi graczami, próbując pokonać bohatera przeciwnika. I tak, ta gra jest równie przystępna jak każda z gier z serii „PvZ”, a płynny samouczek ułatwi ci rozpoczęcie przygody.

Dlaczego to wybraliśmy Chociaż gra czerpie inspirację z „Hearthstone”, „Heroes” nie jest jej wierną kopią. Wprowadzenie mechaniki linii i kart środowiskowych oznacza, że będziesz musiał poświęcić nieco więcej czasu na planowanie, co faktycznie pomaga odróżnić tę grę od innych tytułów tego samego gatunku.



Po drodze będziesz zbierać nowe karty roślin i zombie, z których każdą możesz włączyć do swojej talii składającej się z 40 kart. Chociaż skuteczną strategią jest okładanie przeciwnika kartami bojowymi zadającymi największe obrażenia oraz kartami sztuczek, jakie tylko uda ci się zebrać, gra wymaga również sporo myślenia. Aby wygrać, potrzebna jest nie tylko siła, ale także spryt, by umiejętnie wykorzystać liczne zdolności, którymi dysponujesz ty sam oraz twoje karty.

Nasza ocena: „Rośliny kontra zombie”: Bohaterowie” jest łatwa do opanowania, ale trudna do osiągnięcia mistrzostwa, co sprawia, że jest to świetna gra praktycznie dla każdego.

5. Rośliny kontra zombie 2 [Więcej szaleństwa w stylu tower defense]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS Rok wydania 2013 Twórca/twórcy PopCap Games, Electronic Arts Średni czas gry ~20 godzin

Pierwsza część gry „Rośliny kontra zombie” była świetna, ale zawsze jest miejsce na ulepszenia, takie jak więcej roślin, silniejsi przeciwnicy, nowe mechaniki i wiele innych. „Rośliny kontra zombie” 2” to zwieńczenie tych ulepszeń i choć wiele elementów jest nowych, nadal jest to szybka, łatwa do przyswojenia i dopracowana gra typu tower defense.

W „PvZ 2” nadal będziesz walczyć z zombie na swoim trawniku, używając roślin. Jest jednak pewien zwrot akcji – podczas gry będziesz podróżować w czasie. Od starożytnego Egiptu po Dziki Zachód, a nawet epokę dinozaurów – zmierzysz się z żyjącymi trupami z każdej epoki, a także powiększysz swoją kolekcję o ogromną liczbę roślin.

Dlaczego to wybraliśmy Rośliny kontra zombie 2 pozostaje wierna podstawowej rozgrywce serii PvZ, wzbogacając ją jednocześnie o ogromną ilość treści. I naprawdę mam na myśli ogromną.

Oprócz zwykłych sztuczek będziesz mieć również dostęp do „Plant Food”, który nie tylko wzmacnia roślinę, ale może też posłużyć do ominięcia czasów odnowienia twoich paczek nasion. Pozwala to na podejmowanie efektownych, taktycznych decyzji… ale bądź pewien, że zombie też będą miały nowe zabawki do dyspozycji.

Nasza ocena: Rośliny kontra zombie 2 to wciąż kwintesencja serii PvZ, ale jeszcze bardziej dopracowana i bogatsza w zawartość. Jeśli podobała ci się pierwsza część, ta gra jest zdecydowanie obowiązkowa.

6. Rośliny kontra zombie: Bitwa o Neighborville [Co mogło być]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy PopCap Games, Electronic Arts Średni czas gry ~20 godzin

Kolejna pozycja to Rośliny kontra zombie: Bitwa o Neighborville. Trzeba przyznać, że ta część jest mniej popularna niż jej poprzedniczki, Wojna w ogrodzie i Wojna w ogrodzie 2, ale jeśli jesteś gotów przymknąć oko na jej wady, to wciąż jest to całkiem niezła strzelanka, a dzięki kampanii dla jednego gracza – również całkiem fajna gra przygodowa.

Dlaczego to wybraliśmy Powiedzmy to wprost: Bitwa o Neighborville to nie Wojna w ogrodzie, ku rozczarowaniu wielu osób (w tym mnie). Mimo to gra ma solidne podstawy, a kampania dla jednego gracza jest powszechnie uznawana za lepszą niż w Wojna w ogrodzie 2.

W Bitwa o Neighborville są wszystkie elementy potrzebne do stworzenia świetnej gry: duża, pełna zabawy strefa główna, mnóstwo trybów kooperacyjnych i PvP, dopracowane modele postaci oraz ta sama (no dobrze, w pewnym sensie ta sama) przystępna i solidna rozgrywka. Jednocześnie jest tu też sporo niedociągnięć, a brakuje wielu wniosków, które należało wyciągnąć z „Wojna w ogrodzie” 2””.

Właśnie ten konkretny aspekt sprawił, że „Bitwa o Neighborville” nie spotkało się z tak dobrym przyjęciem. Wielu graczy znanych z „Wojna w ogrodzie” 2”” potępiło ogromne zmiany w rozgrywce. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że zamiast usiąść i wszystko dokładnie omówić, firma PopCap bezceremonialnie wycofała grę „Bitwa o Neighborville””. Biorąc wszystko pod uwagę, to prawdziwa szkoda.

Nasza ocena: Jeśli potrafisz przymknąć oko na wady, „Rośliny kontra zombie”: Bitwa o Neighborville” to solidna, zabawna strzelanka.

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7. Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie [Oryginał w zremasterowanej wersji]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2025 Twórcy PopCap Games, The Lost Pixel, Electronic Arts Średni czas rozgrywki ~8 godzin

Ostatnią pozycją na tej liście jest remake oryginalnej gry, Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie. Chociaż istnieje wiele gier podobnych do Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie (w tym sensie, że są to remake'i klasyków), to właśnie ta gra jest jedyną, która przypomina oryginalną Rośliny kontra zombie. Nie żartuję – to praktycznie ta sama gra co oryginał, więc tak, weterani nie będą mieli zbyt wiele radości z tej pozycji.



Jeśli jednak dopiero zaczynasz przygodę z serią, z pewnością ucieszy Cię fakt, że Replanted oferuje mnóstwo dodatkowych funkcji. Oprócz zremasterowanej grafiki, przywróconej usuniętej zawartości i nowych trybów gry, ten remake oferuje również lokalny tryb kooperacji oraz tryb PvP, jeśli chcesz zagrać z przyjacielem lub członkiem rodziny.

Dlaczego to wybraliśmy „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” to świetny wybór dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z serią. Oferuje taką samą wciągającą rozgrywkę jak oryginał, ale z ulepszoną grafiką i dodatkowymi elementami.

Jedną z kwestii, którą musimy omówić w kontekście gry „Replanted”, jest to, jak burzliwa była jej premiera. Błędy, rzekome wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz (co najbardziej rzuca się w oczy) brak komunikacji z oryginalnym zespołem „Rośliny kontra zombie” pozostawiły niesmak u wielu graczy, w tym u mnie. EA i PopCap przyznały się do tych problemów i pracują nad ich rozwiązaniem; mam wielką nadzieję, że im się to uda.

Nasza ocena: „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” to świetny sposób dla nowicjuszy na zanurzenie się w historii serii, a jednocześnie okazja dla weteranów do powrotu do dawnych czasów.

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Wszystko, co musisz wiedzieć o grach z serii „Rośliny kontra zombie”

Skoro już wiesz nieco więcej o różnych grach z serii „Rośliny kontra zombie”, poświęćmy chwilę, aby nieco głębiej zagłębić się w szczegóły tej serii.

Historia serii „Rośliny kontra zombie”

Pierwsza gra z serii „Rośliny kontra zombie” ukazała się w 2009 roku i od razu stała się ogromnym hitem dzięki swojej powszechnej popularności, prostej, ale satysfakcjonującej rozgrywce oraz charakterystycznej stylistyce graficznej. Sukces był tak wielki, że 12 lipca 2011 roku firma EA zawarła umowę przejęcia PopCap za 750 milionów dolarów. Był to moment, w którym studio zaczęło skupiać się na grach społecznościowych i mobilnych.

Dzięki przejęciu przez EA firma PopCap nagle zyskała większy budżet, ale jednocześnie stanęła przed znacznie większym wyzwaniem. Seria gier typu tower defense była kontynuowana w 2013 roku grą „PvZ 2”, a w 2019 roku nieszczęsną grą „PvZ 3”, która spotkała się z tak ostrą krytyką, że twórcy przebudowali ją od podstaw, tworząc znacznie lepszą wersję „PvZ 3: Evolved””.

PopCap próbował również odświeżyć swoją serię, sięgając po inne gatunki, takie jak strzelanki z perspektywy trzeciej osoby. W 2014 roku ukazała się gra „PvZ: Wojna w ogrodzie””, a jej sukces uzasadnił powstanie „Wojna w ogrodzie” 2”” z 2016 roku oraz „Bitwa o Neighborville”” z 2019 roku. Oprócz tego firma PopCap spróbowała swoich sił na rynku gier karcianych, wprowadzając w 2016 roku grę „PvZ Heroes”.

Dzisiaj marka „Rośliny kontra zombie”” jest nadal niezwykle silna. Jej sukces nie tylko utorował drogę gatunkowi tower defense, czyniąc go dostępnym dla bardziej okazjonalnych graczy, ale także nadal fascynuje rozgrywką, oprawą graficzną i humorem.

Zrozumienie różnych typów gier z serii „Rośliny kontra zombie”

Nie każda gra z serii „Rośliny kontra zombie” jest jednakowa. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy różne rodzaje gier PvZ: tradycyjna gra typu tower defense, strzelanka z perspektywy trzeciej osoby oraz gra karciana. Omówimy wszystkie trzy rodzaje, aby pomóc Ci zdecydować, który z nich jest dla Ciebie odpowiedni.

Zacznijmy od głównych gier typu tower defense (PvZ 1, 2 i 3 Evolved). W tych tytułach z serii PvZ musisz uprawiać rośliny na swoim trawniku, aby pokonać zombie nadchodzące z drugiej strony. Twoje rośliny będą strzelać, ogłuszać i w inny sposób powstrzymywać zombie przed dotarciem do Twojego domu, ponieważ jeśli choćby jeden z nich się dostanie, gra się kończy.

Gry typu tower defense zazwyczaj zawierają tryb przygodowy w formie kampanii, a także dodatkowe minigry i tryb niekończącej się walki o przetrwanie.

Kolejną kategorią są strzelanki z perspektywy trzeciej osoby (Wojna w ogrodzie 1, 2 oraz Bitwa o Neighborville). W tych grach wybierasz spośród różnych klas roślin lub zombie, by zmierzyć się (a czasem współpracować) z drużyną przeciwną w wielu trybach i na różnych polach bitwy.

Na koniec mamy jedyną grę karcianą, „Bohaterowie: Rośliny kontra zombie””. W tej turowanej grze karcianej zmierzysz się z innymi graczami (lub przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję w trybie przygodowym dla jednego gracza), wykorzystując bojowników z roślin i zombie oraz różne sztuczki, aby wyczerpać zdrowie bohatera przeciwnika.

Podstawowe wskazówki dotyczące sukcesu w grach z serii „Rośliny kontra zombie”

Niezależnie od tego, w którą grę z serii „Rośliny kontra zombie” zdecydujesz się zagrać, istnieje kilka ogólnych, niezbędnych wskazówek, które pomogą ci wygrać.



Po pierwsze, musisz dobrze poznać swoje rośliny. Niezależnie od tego, czy grasz w tradycyjną grę typu tower defense, czy w tryb strzelanki z perspektywy trzeciej osoby w „Wojna w ogrodzie””, wiedza o tym, do czego służą poszczególne rośliny i kiedy je wykorzystać, decyduje o tym, czy przeżyjesz, czy zginiesz. Pamiętaj: każda z twoich roślin ma swoje przeznaczenie.

Następnie musisz zrozumieć swojego wroga. Nie popełnij błędu, trzymając się tylko jednej strategii: sprawdź, co potrafi każdy z twoich wrogów, zwłaszcza jakie mają umiejętności, i upewnij się, że masz na to przygotowany plan. Wystarczy, że jeden Balonowy Zombie przeleci obok twojej obrony, aby ta lekcja zapadła ci w pamięć.

Na koniec pozostaje kwestia ekonomii, która dotyczy przede wszystkim gier typu tower defense. Chociaż początek każdego meczu wygląda w zasadzie tak samo, nie zapomnij dostosować produkcji Słońca tak, abyś nie tylko mógł stawiać silniejsze instalacje, ale także dysponował rezerwą na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.

Moja ogólna ocena

Nawet mając wszystkie te informacje, być może nadal nie możesz się zdecydować. Sprowadźmy więc sprawę do sedna.

Najlepszy punkt wyjścia dla gier z serii „Rośliny kontra zombie” na dzień dzisiejszy?

Dla kompletnych nowicjuszy → „Rośliny kontra zombie: Ponowne sadzenie” ”. Nowi gracze z pewnością docenią odświeżoną grafikę i silnik tej przeróbki, która pozostaje wierna mechanice oryginalnej gry.



Nowi gracze z pewnością docenią odświeżoną grafikę i silnik tej przeróbki, która pozostaje wierna mechanice oryginalnej gry. Dla fanów strzelanek FPS → Rośliny kontra zombie: Bitwa o Neighborville . Ta strzelanka drużynowa jest większa, lepsza i bardziej dopracowana niż poprzednie tytuły z serii Wojna w ogrodzie.



Ta strzelanka drużynowa jest większa, lepsza i bardziej dopracowana niż poprzednie tytuły z serii Wojna w ogrodzie. Dla fanów oryginału → Rośliny kontra zombie 2: It’s About Time. Kontynuacja oryginalnej gry PvZ rozwija wszystko, co sprawiło, że była ona świetna, zachowując jednocześnie swoją podstawową rozgrywkę.

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