14 giochi simili a Plants vs Zombies: Replanted: i migliori del 2026

Se hai passato ore a difendere il tuo prato da ondate di zombie, adorerai i migliori giochi simili a Piante contro Zombi: Replanted. Questa lista epica di giochi include titoli che offrono strategia, umorismo e fascino simili. Da nemici stravaganti al posizionamento intelligente delle torri, fino alla gestione frenetica delle ondate, proverai quelle soddisfazioni che ti terranno impegnato a riflettere e a ridere per ore.

Che tu preferisca brevi sessioni su cellulare o battaglie più lunghe su PC, queste scelte ti offrono il divertimento dei giochi tower defense con personalità diverse. I fan dell’originale troveranno meccaniche familiari, colpi di scena creativi e tantissime sorprese in questi 15 giochi simili a Piante contro Zombi: Replanted.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Piante contro Zombi: Replanted

Alcuni giochi tower defense ti conquistano proprio come fa Piante contro Zombi: Replanted. Hanno quel mix unico di umorismo, strategia e sfide rigiocabili. Ecco le nostre tre scelte migliori che catturano perfettamente l’atmosfera.

1 Bloons TD 6 2018 Bloons TD 6 offre un'esperienza vivace in cui si fanno scoppiare palloncini e dove il posizionamento strategico delle torri è fondamentale. Con decine di torri delle scimmie, percorsi di potenziamento unici e modalità cooperative, i giocatori possono sperimentare diverse strategie, mantenendo ogni livello frenetico e divertente. Buy now 2 Orcs Must Die! 2 2012 Orcs Must Die! 2 unisce un tower defense basato sulle trappole a combattimenti ricchi di azione. I giocatori respingono ondate di orchi usando trappole creative, combinazioni di armi e il gioco cooperativo per un caos ancora maggiore. Buy now 3 Defense Grid: The Awakening 2008 Defense Grid: The Awakening è un'esperienza di tower defense classica e ben curata. Il design accurato dei livelli, la varietà di torri disponibili e una progressione appagante mantengono i giocatori coinvolti senza farli sentire sopraffatti. Buy now

Queste scelte dimostrano perché il genere tower defense rimane emozionante e accessibile. Continua a scorrere per scoprire tutti i 15 giochi simili a Piante contro Zombi: Replanted e trova quello perfetto per la tua prossima sessione di difesa.

I 15 migliori giochi per gli appassionati da Piante contro Zombi: Replanted

Ho stilato una lista completa di 15 titoli eccezionali che soddisferanno ampiamente chi di voi ha apprezzato il fascino unico e il gameplay di Piante contro Zombi: Replanted. Tuttavia, ognuno di questi giochi offre anche qualcosa di completamente nuovo!

Sei già emozionato? Beh, allacciati le cinture, è ora di scoprire la scelta perfetta per la tua prossima avventura difensiva.

1. Bloons TD 6 [Fai scoppiare palloncini, pianifica strategie e domina il caos delle scimmie]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tower Defense Piattaforme PC, Mac, iOS, Android Anno di uscita 2018 Creatore/i Ninja Kiwi (Sviluppatore e Editore) Durata media di gioco 50–100 ore

Ideale per Gli appassionati di giochi strategici di difesa della torre con un'accessibilità casual

A prima vista, Bloons TD 6 sembra solo un gioco in cui si fanno scoppiare palloncini colorati con delle scimmiette. Ma se ci vai un po’ più a fondo, capirai perché è in cima alla nostra lista: ogni posizione della torre, ogni percorso di potenziamento e ogni combinazione ha un senso. Le ondate diventano sempre più difficili, premiando una pianificazione attenta e la voglia di sperimentare.

La modalità cooperativa aggiunge un tocco di divertimento caotico, permettendo agli amici di coordinare le strategie o di vedere i piani andare in fumo in modi esilaranti.

Consiglio dell’esperto Scegli uno o due percorsi di potenziamento delle torri fin dall’inizio e seguili con costanza: se distribuisci i potenziamenti in modo troppo dispersivo, le ondate successive ti travolgeranno.

Le mappe sono varie e le modalità sfida spingono i giocatori a ripensare le configurazioni che credevano infallibili. Gli aggiornamenti frequenti introducono nuove torri, mappe ed eventi, mantenendo il gioco sempre fresco anche dopo decine di ore.

La grafica vivace e le animazioni divertenti rendono facile seguire i bloon che si muovono velocemente, mentre il sistema di potenziamenti a più livelli offre sia brevi momenti di divertimento che una padronanza a lungo termine.

Questo è uno dei rari giochi di difesa della torre che risulta accessibile sia per le sessioni occasionali sia gratificante per gli appassionati di strategia, ed è per questo che si aggiudica il primo posto in questa classifica.

Il mio verdetto: I fan di Piante contro Zombi: Replanted adoreranno Bloons TD 6 per la sua strategia coinvolgente, la presentazione allegra e la profondità che invita a rigiocarlo.

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2. Orcs Must Die! 2 [Tendi trappole, combatti e sopravvivi a ondate di orchi caotici]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Ibrido tra azione e tower defense Piattaforme PC, Mac, PlayStation 3 Anno di uscita 2012 Creatore/i Robot Entertainment (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 30–60 ore

Ideale per Giocatori che amano i giochi di difesa dal ritmo serrato con combattimenti attivi

Orcs Must Die! 2 stravolge il genere tower defense: non ti limiterai a piazzare torri, ma sarai proprio nel bel mezzo dell’azione. Passando da una fortezza all’altra, dovrai combinare il posizionamento delle trappole, le armi e le tue tattiche di corsa e fuoco. I due personaggi giocabili (Mago da Guerra e Strega) offrono stili diversi, così potrai incanalare gli orchi da una parte e farli saltare in aria dall’altra.

La modalità “Endless” ti spinge a padroneggiare le combo di trappole e le configurazioni ingegnose, mentre l’opzione cooperativa aggiunge un tocco di caos che il gioco in solitaria non può eguagliare.

Consiglio dell’esperto Prepara presto il tuo imbuto di trappole e tieni da parte un’arma per gli attacchi diretti: combinare difese passive e combattimento attivo ti permette di cogliere di sorpresa le ondate più grandi.

Ho notato che le mappe sembrano spesso progettate pensando a due giocatori, il che rende le partite in solitaria un po’ più frenetiche. Tuttavia, l’enorme varietà di trappole e armi mantiene il gioco vivace, e riuscire a eseguire una combo perfettamente sincronizzata regala comunque quella dolce sensazione di soddisfazione.

Con il suo mix di strategia e azione, si distingue dai più tipici titoli di difesa della torre.

Il mio verdetto: se sei un fan dei migliori giochi della serie Piante contro Zombi ma vuoi più azione, più equipaggiamento e il divertimento di un lavoro di squadra caotico, Orcs Must Die! 2 offre una versione fresca ed energica del genere.

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3. Defense Grid: The Awakening [Costruisci, potenzia e supera in astuzia gli invasori alieni]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tower Defense Piattaforme PC, Mac (versione originale), disponibile anche su console Anno di uscita 2008 Creatore/i Hidden Path Entertainment (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 20–40 ore

Ideale per Giocatori che apprezzano una strategia ben calibrata in un gioco di difesa della torre

Defense Grid: The Awakening è un titolo eccezionale in cui ogni posizionamento, potenziamento e percorso è fondamentale. Fin dal momento in cui piazzi la tua prima torre, ti renderai conto che la sfida non sta tanto nel caos casuale, quanto piuttosto in un'attenta pianificazione.

Mentre le ondate di invasori alieni si avvicinano ai tuoi nuclei energetici, dovrai trovare il giusto equilibrio tra la gestione delle risorse, i diversi tipi di torri e la manipolazione dei percorsi in ogni mappa.

Consiglio dell’esperto Inizia costruendo le tue torri di base lungo il percorso principale, poi blocca gradualmente l’uscita con un mix di torri di supporto e di attacco: la maggior parte delle ondate successive riesce a sfondare se l’uscita non è protetta.

Ciò che distingue questo gioco è quanto premia il gioco intelligente: rigiocare una mappa e ridurre il numero di vite perse diventa davvero gratificante. Anche se le modalità di rigioco richiedono un po’ di impegno, è proprio in quella fase aggiuntiva che si trova il vero divertimento.

È un’esperienza di tower defense accessibile ma profonda, e il suo design regge bene anche a distanza di anni: ci tornerai più e più volte solo per battere il tuo record o provare una nuova strategia.

Il mio verdetto: per i fan di Piante contro Zombi: Replanted alla ricerca di un tower defense classico, ben realizzato, profondo e di lunga durata, Defense Grid è una scelta azzeccata e affidabile.

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4. Dungeon Defenders [Difendi i cristalli con combattimenti cooperativi ricchi di azione]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione / Tower Defense Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2011 Creatore/i Trendy Entertainment (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 40–80 ore

Ideale per Giocatori che amano unire l’azione al posizionamento tattico delle torri

Dungeon Defenders t rasforma il genere tower defense in un’esperienza attiva e coinvolgente. Scegli un eroe, posiziona le torri e buttati tu stesso nella mischia, proprio come nei migliori giochi hack-and-slash che uniscono combattimenti veloci a scelte strategiche

Ti accorgerai subito che alcune configurazioni di torri funzionano meglio in combinazione con specifiche abilità degli eroi, premiando la sperimentazione e il pensiero strategico.

Consiglio dell’esperto Specializzati fin dall’inizio in un eroe e un paio di tipi di torri: potenziamenti costanti e un posizionamento accurato danno risultati migliori rispetto a strategie sparse a casaccio.

Giocare con gli amici aggiunge un ulteriore livello di divertimento, poiché coordinare trappole e azioni degli eroi spesso trasforma ondate caotiche in vittorie appaganti. Il bottino e i potenziamenti offrono obiettivi a lungo termine, e perfezionare le configurazioni per sfide più difficili diventa davvero coinvolgente.

La grafica semplice mantiene l’attenzione sulla strategia piuttosto che sugli effetti appariscenti, permettendo ai giocatori di individuare i punti deboli delle loro configurazioni e di adattarsi al volo.

Il mio verdetto: Per i fan da Piante contro Zombi: Replanted che cercano azione e profondità strategica, Dungeon Defenders offre una modalità cooperativa caotica, una pianificazione ben ponderata e una progressione gratificante.

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5. GemCraft – Alla ricerca delle ombre [Fonde gemme magiche per scatenare un potere in grado di distruggere le torri]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tower Defense Piattaforme PC, Mac, iOS, Android Anno di uscita 2015 Creatore/i Game in a Bottle (Sviluppatore e Editore) Durata media di gioco 30–70 ore

Ideale per Chi ama la strategia approfondita e la pianificazione a lungo termine

GemCraft — Alla ricerca delle ombre trasforma il genere tower defense in un puzzle strategico con torri alimentate da gemme. Fin dall’inizio ti rendi subito conto che combinare le gemme per ottenere effetti come rallentamento, concatenamento o danni bonus trasforma ogni mappa in una mini sfida di ottimizzazione.

Sperimentare con il posizionamento degli amplificatori e i tipi di gemme regala soddisfacenti momenti di illuminazione, specialmente nelle mappe più difficili dove una gemma messa nel posto sbagliato può costarti un’ondata.

Consiglio dell’esperto Combina fin dall’inizio le gemme che infliggono danni e quelle con effetto a catena nei punti di strozzatura: questo crea un nucleo forte e ti permette di liberare le gemme più deboli per ruoli di supporto.

Il sistema di progressione ti spinge a rigiocare, perfezionare le configurazioni e sperimentare nuove combinazioni. È davvero gratificante vedere una formazione pianificata con cura decimare i nemici mentre la modifichi al volo.

La grafica è funzionale e punta più sulle meccaniche di gioco che sugli effetti appariscenti, cosa che apprezzerai durante quelle sessioni notturne più lunghe.

Il mio verdetto: per i fan da Piante contro Zombi: Replanted che amano sperimentare con le configurazioni delle torri e ottimizzare le strategie, GemCraft — Alla ricerca delle ombre offre ore di profondità tattica.

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6. Sanctum 2 [Costruisci, spara e combatti in un tower defense in prima persona]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Ibrido tra FPS e Tower Defense Piattaforme PC, Xbox 360 Anno di uscita 2013 Creatore/i Coffee Stain Studios (sviluppatore e editore)

Durata media di gioco 20–50 ore Ideale per Chi ama unire gli sparatutto alla difesa

tattica delle torri

Sanctum 2 unisce sparatutto e tower defense, quindi ogni scelta sembra davvero importante. Metti le torri per coprire i percorsi dei nemici, ma controllare attivamente un eroe aggiunge tensione e soddisfazione.

Alcune strategie, come concentrarsi sui punti di strozzatura coordinando gli attacchi dell’eroe, emergono naturalmente man mano che provi le diverse mappe. La combinazione di classi e armi premia una pianificazione accurata, mentre le ondate di nemici, la cui difficoltà aumenta progressivamente, ti tengono sempre all’erta.

Consiglio dell’esperto Copri i punti di strozzatura con le torri e usa il tuo eroe per colmare le lacune: trovare il giusto equilibrio tra attacco e difesa è fondamentale per sopravvivere alle ondate più intense.

Anche piccoli aggiustamenti – riposizionare una torre o calcolare al meglio il momento giusto per usare un’abilità – possono cambiare completamente l’andamento di un’ondata. La grafica colorata e chiara mantiene l’attenzione sul gameplay, mentre le ripetute partite rivelano strategie più sottili, incoraggiandoti a perfezionare il posizionamento delle torri e l’equipaggiamento.

Giocare con gli amici rende questi momenti ancora più dinamici, perché coordinare l’uso delle torri e le azioni degli eroi diventa sia una sfida che un vero spasso. Il caos cooperativo e una pianificazione difensiva intelligente rendono Sanctum 2 un gioco da urlo, che ricorda il divertimento dei migliori giochi per le serate tra amici.

Il mio verdetto: Per i fan da Piante contro Zombi: Replanted che amano la difesa tattica e cooperativa, Sanctum 2 offre un gameplay veloce e coinvolgente.

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7. Toy Soldiers (Completo) [Comanda eserciti in miniatura in battaglie in diorama]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione / Tower Defense Piattaforme PC, Xbox 360 Anno di uscita 2014 Creatore/i Signal Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 15–40 ore Ideale per Giocatori che amano la strategia accessibile unita al combattimento

diretto

Toy Soldiers (Edizione completa) offre una versione accattivante del genere tower defense, unendo combattimenti in terza persona al posizionamento strategico delle torri. Controlli direttamente le unità mentre gestisci le difese, creando un mix appagante di azione e strategia.

Ti divertirai un mondo a sperimentare diverse combinazioni di torrette e posizioni di tiro. È davvero gratificante, specialmente sulle mappe con punti di strozzatura stretti.

Consiglio dell’esperto Concentrati prima di tutto sul potenziare alcune torri invece di sparpagliare le risorse: così creerai punti di strozzatura più resistenti e avrai più libertà per affrontare direttamente i nemici.

La modalità cooperativa aumenta il divertimento, permettendo agli amici di coprire più corsie e sincronizzare gli attacchi, mentre il gioco in solitaria incoraggia una pianificazione accurata e il multitasking. Le ondate aumentano in modo ben calibrato, spingendo i giocatori a perfezionare le tattiche e ad adattarsi rapidamente agli schemi nemici.

La grafica di Toy Soldiers, ispirata ai diorami, e il campo di battaglia interattivo regalano un’atmosfera giocosa e tangibile, che ricorda i migliori giochi di avventura in cui ogni azione sembra avere un senso.

Il mio verdetto: Per i fan da Piante contro Zombi: Replanted che amano un mix di azione e strategia con un tocco nostalgico, Toy Soldiers offre sia divertimento che profondità tattica.

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8. Kingdom Rush Frontiers [Comanda eroi e torri su campi di battaglia esotici]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tower Defense Piattaforme PC, iOS, Android Anno di uscita 2013 Creatore/i Ironhide Game Studio (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 20–50 ore Ideale per Giocatori che amano la strategia fantasy, i combattimenti impegnativi contro i boss e la personalizzazione

delle torri

Kingdom Rush Frontiers amplia la formula amata dell’originale Kingdom Rush, portando i giocatori in deserti rigogliosi, giungle tropicali e lande vulcaniche. Dovrai difenderti da ondate di pirati, draghi e nemici mostruosi mentre posizioni le torri, comandi gli eroi e usi abilità speciali in tempo reale.

Lo stile grafico vivace e le immagini fantasy disegnate a mano rendono l’azione chiara e dinamica, mentre il ritmo del gioco fa sì che ogni livello sia allo stesso tempo teso e appagante.

Consiglio dell’esperto Potenzia subito le abilità attive del tuo eroe per affrontare nemici veloci o che infliggono danni elevati: abbinarle a torri a lungo raggio nei punti di strozzatura massimizza l’efficienza.

C’è un equilibrio perfetto tra le abilità degli eroi e il posizionamento delle torri , il che rende ogni potenziamento e ogni scelta davvero significativa. Credimi, i combattimenti contro i boss ti terranno sempre sulle spine. È il tower defense nella sua forma più emozionante e strategica.

Il mio verdetto: se sei un fan di Piante contro Zombi: Replanted e dei giochi tower defense fantasy, adorerai Kingdom Rush Frontiers per le sue meccaniche raffinate, il mondo visivo ricco e la curva di difficoltà perfettamente calibrata.

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9. PixelJunk Monsters: Ultimate HD [Balla, costruisci e difendi in un'affascinante foresta]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tower Defense Piattaforme PC, PS3, PS4 Anno di uscita 2013 Autore/i Q-Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 20–40 ore Ideale per Chi ama i giochi tower defense

intuitivi e tattici

PixelJunk Monsters: Ultimate HD offre una grafica accattivante e un gameplay tower defense che è allo stesso tempo accessibile e profondo.

In PixelJunk Monsters: Ultimate HD, le ondate di nemici si muovono in modo prevedibile, ma calcolare bene i tempi per potenziare e posizionare le torri rende ogni mappa avvincente. I punti di strozzatura iniziali traggono vantaggio dalle torri a lungo raggio, mentre quelle con danno ad area danno il meglio di sé nelle zone affollate.

Giocare in modalità cooperativa aggiunge un’ulteriore dimensione: coordinare le corsie e scegliere i potenziamenti al volo mantiene alta la tensione senza risultare troppo impegnativo.

Consiglio dell’esperto Posiziona le torri a lungo raggio all’inizio dei percorsi e riserva quelle a danno d’area per i gruppi di nemici: questa configurazione bilancia efficienza e controllo.

Vedere una configurazione ben bilanciata affrontare uno sciame è soddisfacente, e piccoli aggiustamenti nelle partite successive rivelano miglioramenti sottili. Le diverse mappe incoraggiano la sperimentazione, dalle combinazioni di torri alla gestione delle risorse, rendendo la rigiocabilità dei livelli sempre gratificante.

La colonna sonora si fonde con il ritmo del gioco, permettendoti di percepire il ritmo delle ondate in arrivo senza risultare invadente.

Il mio verdetto: Per i fan da Plants vs. Zombies alla ricerca di un posizionamento strategico delle torri con un tocco cooperativo, PixelJunk Monsters: Ultimate HD offre un gameplay raffinato e coinvolgente.

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10. They Are Billions [Sopravvivi all’apocalisse steampunk contro orde infinite di zombie]

Il nostro voto 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia in tempo reale / Tower Defense Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Creatore/i Numantian Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 30–70 ore Ideale per Giocatori che amano la strategia ad alta tensione e le difese

in cui la posta in gioco è alta

In “They Are Billions” ti ritrovi a comandare una colonia assediata da enormi orde di zombie. Le prime fasi ti insegnano a progettare con cura la tua base, ma man mano che l’orda cresce, la tensione sale alle stelle, rendendo ogni decisione cruciale.

They Are Billions premia le difese a più livelli e una pianificazione accurata, caratteristiche che gli appassionati dei migliori giochi tower defense riconosceranno e apprezzeranno immediatamente.

Scegliere dove posizionare muri, torri e strutture per le risorse dà una grande soddisfazione quando riesci a respingere le ondate. Vedere come un piccolo errore possa portare a una breccia rafforza l’importanza della lungimiranza strategica.

Consiglio dell’esperto Organizza la tua colonia intorno a punti strategici centrali e tieni le risorse leggermente arretrate rispetto alle linee difensive: questo ti permette di adattarti velocemente quando le ondate arrivano da direzioni inaspettate.

I giocatori spesso sperimentano difese a più livelli, punti di strozzatura e posizionamento delle torrette per gestire ondate di nemici schiaccianti. La grafica ispirata allo steampunk e la disposizione dettagliata delle colonie aumentano l’immersione, mentre la difficoltà crescente ti tiene sempre coinvolto.

In They Are Billions, la sopravvivenza sembra davvero meritata, e rigiocare gli scenari con strategie perfezionate aggiunge profondità al gioco.

Il mio verdetto: per i fan da Piante contro Zombi: Replanted che amano la strategia ad alta tensione e la difesa metodica, They Are Billions offre un’esperienza di gioco intensa e appagante.

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11. Anomaly: Warzone Earth [Ribalta gli schemi e guida l’offensiva in un tower defense al contrario]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tower Defense al contrario / Strategia Piattaforme PC, iOS, Android, PS3 Anno di uscita 2011 Creatore/i 11 bit studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 15–35 ore Ideale per Giocatori che amano i colpi di scena tattici nei classici giochi tower defense



Anomaly: Warzone Earth stravolge il genere tower defense, mettendoti al comando degli attaccanti invece che delle difese. Guidi i convogli attraverso strade pesantemente difese, rendendo ogni percorso e ogni decisione presa dopo una pausa di riflessione davvero significativa.

Vedere un diversivo perfettamente sincronizzato che permette alle unità di superare le torrette è davvero soddisfacente, e la tensione cresce naturalmente man mano che ondate di nemici ti bloccano la strada.

Consiglio dell’esperto Usa unità più lente e pesantemente corazzate per attirare il fuoco nemico mentre quelle più veloci attaccano ai fianchi: questo equilibrio ti aiuta a risparmiare risorse e a gestire difese difficili.

Messa a punto degli equipaggiamenti e sperimentazione tra velocità e furtività creano scelte coinvolgenti senza farti sentire sopraffatto. La grafica e il design delle mappe sono chiari, mantenendo l’attenzione sulle decisioni tattiche, mentre ogni missione ti sfida a ripensare le strategie piuttosto che limitarti a potenziare le unità.

Piccoli aggiustamenti nel posizionamento del convoglio o nei tempi possono trasformare una sconfitta quasi certa in una partita perfetta, rendendo la curva di apprendimento davvero gratificante.

Il mio verdetto: Per i fan da Piante contro Zombi: Replanted che cercano una ventata di novità, Anomaly: Warzone Earth offre un divertimento creativo e tattico.

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12. Fieldrunners 2 [Costruisci labirinti, gestisci il caos e supera in astuzia gli invasori]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tower Defense Piattaforme PC, iOS, Android, PS3, PS Vita Anno di uscita 2012 Creatore/i Subatomic Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 20–40 ore Ideale per Giocatori che amano i classici TD con la libertà

di creare labirinti

In Fieldrunners 2, invece di percorsi fissi, sei tu a creare i percorsi dei nemici con la disposizione delle tue torri, il che offre una svolta davvero originale. Mentre provi a incanalare i nemici e a costruire labirinti, proverai la stessa soddisfazione di cui parlano i giocatori quando finalmente riescono a superare una mappa impegnativa.

È fondamentale calcolare bene i tempi, scegliere il tipo di torri e adattarsi alle unità nemiche a sorpresa. Sperimentare percorsi labirintici e il posizionamento delle torri in Fieldrunners 2 ti dà la stessa soddisfazione che si prova nel gestire campagne estese nei migliori giochi di grande strategia.

Consiglio dell’esperto Costruisci prima le torri per creare percorsi lunghi e tortuosi, poi posiziona le unità ad alto danno lungo le sezioni finali. Questa sinergia trasforma anche le ondate più difficili in minacce gestibili.

La grafica è pulita e funzionale – non appariscente – ma questo gioca a favore del gioco, permettendoti di concentrarti sulla strategia piuttosto che sullo spettacolo. Che tu stia rigiocando le missioni per ridurre al minimo le fughe nemiche o ti tuffi nella modalità sopravvivenza, il gameplay rimane avvincente.

Alcuni utenti segnalano che la versione mobile presenta qualche problema con l’interfaccia sui telefoni più recenti, ma il gameplay di base rimane solido.

Il mio verdetto: Per i fan da Piante contro Zombi: Replanted alla ricerca di profondità strategica e creazione creativa di percorsi, Fieldrunners 2 offre un’esperienza raffinata e memorabile.

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13. CastleStorm [Distruggi i castelli e difendi il tuo in battaglie basate sulla fisica]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tower Defense / Assedio basato sulla fisica Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2013 Creatore/i Zen Studios (sviluppatore e editore)

Durata media di gioco 20–50 ore Ideale per Giocatori che amano i giochi di difesa della torre strategici con combattimenti

basati sulla fisica

CastleStorm unisce il genere tower defense all’azione d’assedio basata sulla fisica, permettendoti di lanciare catapulte mentre difendi la tua fortezza. Posizionare le torri e calcolare i tempi degli attacchi crea una tensione naturale, soprattutto quando un singolo proiettile ben mirato può ribaltare le sorti della battaglia.

Vedere i nemici sfondare un muro mal difeso rende la pianificazione accurata davvero gratificante, mentre sperimentare diverse strategie d’assedio aumenta il valore di rigiocabilità.

Consiglio dell’esperto Usa le catapulte per colpire le ondate in arrivo nei punti di strozzatura, tenendo da parte unità mobili per riparare rapidamente le mura: bilanciare attacco e difesa ti evita costose brecce.

Molti giocatori online condividono piccoli trucchi, come usare i proiettili difensivi per incanalare gli attaccanti o calcolare al meglio i tempi delle abilità degli eroi per ottenere il massimo effetto. Le modalità Campagna, Sopravvivenza e Versus rendono il gameplay sempre vario, mentre le sessioni in cooperativa portano caos e risate, con i compagni di squadra che coordinano gli attacchi mentre gestiscono le difese.

Lo stile grafico accattivante e il tono umoristico bilanciano il gameplay fortemente incentrato sulla strategia.

Il mio verdetto: per i fan da Piante contro Zombi: Replanted alla ricerca di una difesa creativa e di un divertimento basato sulla fisica, CastleStorm offre un’esperienza di gioco strategica e indimenticabile.

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14. Kingdom Rush Origins [Guida eroi e torri in un’avventura fantasy all’insegna della difesa]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tower Defense Piattaforme PC, iOS, Android Anno di uscita 2014 Creatore/i Ironhide Game Studio (sviluppatore e editore)

Durata media di gioco 20–50 ore Ideale per Giocatori che amano la profondità strategica e le mappe

rigiocabili

Kingdom Rush Origins si basa sui titoli precedenti, ma offre strategie più ricche e nuove classi di eroi. Ogni mappa ti invita a sperimentare con il posizionamento delle torri e le abilità degli eroi, mentre le sottili variazioni dei nemici premiano un’attenta osservazione.

Vedere le combinazioni di torri a distanza, a raggio d’azione e rallentanti che gestiscono le ondate crea un ritmo davvero appagante, mentre gli obiettivi opzionali offrono una sfida in più per chi vuole diventare un vero esperto.

Consiglio dell’esperto Dai la priorità al potenziamento delle torri lungo i percorsi principali, poi assegna gli eroi alle corsie laterali: questo garantisce una copertura costante e previene sfondamenti improvvisi.

I giocatori spesso si scambiano consigli su come coordinare i percorsi degli eroi con la disposizione delle torri, e sperimentare questi approcci migliora naturalmente le tue possibilità di successo.

I diversi biomi non sono solo un elemento estetico: influenzano sottilmente la strategia, che si tratti di punti di strozzatura nelle foreste o di pianure aperte per le torri a distanza.

Le prime ondate sembrano gestibili, ma quelle successive richiedono sia lungimiranza che flessibilità tattica. Affinare i potenziamenti delle torri e le scelte degli eroi attraverso ripetute partite mantiene il gameplay fresco e gratificante.

Il mio verdetto: per i fan da Piante contro Zombi: Replanted alla ricerca di un tower defense articolato con sfide ingegnose, Kingdom Rush Origins è un finale ben rifinito e appagante.

Tutto quello che devi sapere sui giochi simili a Plants vs. Zombies: Replanted

Se ti stai chiedendo cosa renda così avvincenti i giochi come Plants vs. Zombies: Replanted, questa sezione ti sarà d’aiuto. Questi titoli uniscono strategia, umorismo e meccaniche facili da imparare, regalando ai giocatori la soddisfazione di difendere la propria base da nemici stravaganti. Dalle rapide sessioni su cellulare al gameplay più tattico su console o PC, questi giochi soddisfano ogni tipo di giocatore.

Capire come posizionare le torri, gestire le risorse e valutare la rigiocabilità ti aiuterà a scegliere un titolo che si adatti al tuo stile. Questa guida unisce le recensioni specializzate a consigli pratici, aiutandoti a scegliere con sicurezza la tua prossima avventura preferita di strategia o tower defense.

L’ascesa alla popolarità da Plants vs. Zombies: Replanted: perché è diventato un fenomeno culturale

Plants vs. Zombies: Replanted è diventato un’icona culturale grazie al suo fascino eccentrico e al gameplay accessibile. Il mix di strategia leggera, umorismo e personaggi di piante e zombie immediatamente riconoscibili lo ha reso attraente sia per i giocatori occasionali che per quelli più appassionati. Il suo successo su più piattaforme – dal PC ai dispositivi mobili – ha permesso ai fan di giocare ovunque, alimentando un’ampia base di giocatori.

L’equilibrio tra sfida e umorismo ha reso il gioco memorabile, mentre i livelli brevi e concisi hanno reso le sessioni divertenti e coinvolgenti.

Le discussioni nella community mettono spesso in evidenza le piante o le strategie preferite, dimostrando come il gioco abbia incoraggiato la sperimentazione. La sua influenza ha suscitato interesse per il genere tower defense anche al di fuori di un pubblico di nicchia, ispirando giochi simili e sequel.

La combinazione di creatività, decisioni tattiche e meccaniche intuitive ha reso Piante contro Zombi: Replanted un modello di successo per i giochi di strategia casual, consolidandone il posto nella storia dei videogiochi.

Perché giochi come Plants vs. Zombies: Replanted sono più di un semplice gioco di strategia

Ciò che distingue Piante contro Zombi: Replanted è la sua capacità di unire creatività e gameplay tattico. Scegliere la pianta giusta, posizionarla strategicamente e gestire le risorse ad ogni ondata coinvolge i giocatori in decisioni significative. A differenza di alcuni titoli di strategia, il gameplay è facile da capire ma ricco di profondità, e premia la sperimentazione con i diversi tipi di torri e le loro combinazioni. I consigli della community suggeriscono spesso strategie sottili, come sincronizzare le abilità delle piante o dare priorità a determinate corsie, che rivelano le sfumature tattiche nascoste dietro un’interfaccia semplice.

L’umorismo e la grafica stravagante lo rendono accessibile, mentre i vari tipi di nemici richiedono un pensiero flessibile. Giochi come Piante contro Zombi: Replanted incoraggiano l’esplorazione di strategie diverse senza penalizzare gli errori, rendendoli ideali per i giocatori occasionali alla ricerca di sfide tattiche leggere ma gratificanti.

L’equilibrio tra semplicità e profondità fa sì che i giocatori rimangano coinvolti per diverse sessioni, acquisendo gradualmente padronanza del gioco.

Cosa rende Plants vs. Zombies: Replanted così avvincente?

Il fascino di Piante contro Zombi: Replanted sta proprio nel mix di strategia, creatività e umorismo. La gestione delle risorse, il posizionamento delle piante e il tempismo degli attacchi contro le ondate di zombie creano un ciclo di gioco davvero appagante.

Ogni livello introduce nuove piante e nuovi nemici, mantenendo viva la curiosità e il coinvolgimento dei giocatori. Su Reddit e nei forum si trovano spesso discussioni in cui si condividono strategie ingegnose, come combinare tipi specifici di piante per affrontare ondate di zombie particolarmente insidiose, a dimostrazione di quanto i giocatori si divertano a sperimentare e ottimizzare il proprio approccio.

Il gioco premia la pianificazione senza essere troppo impegnativo, offrendo un equilibrio tra sfida e accessibilità che rende le sessioni brevi ma avvincenti. Il fascino visivo, le animazioni stravaganti e il design divertente degli zombie aggiungono personalità, rendendo il gameplay vivace anziché meccanico.

Questi elementi combinati rendono piacevole tornare a giocare, poiché i giocatori possono testare nuove strategie e scoprire sinergie nascoste, creando un ciclo di coinvolgimento che è allo stesso tempo divertente e gratificante.

Il mio verdetto finale

Se cerchi giochi simili a Piante contro Zombi: Replanted, ce n’è per tutti i gusti. Ecco cosa consiglierei a seconda delle tue preferenze:

Per i giocatori occasionali → Bloons TD 6 . Sessioni veloci e accessibili con un sistema di strategia divertente e leggero lo rendono facile da imparare e da giocare, mentre gli alberi di potenziamento e la varietà di mappe mantengono il gioco coinvolgente nel tempo.

. Sessioni veloci e accessibili con un sistema di strategia divertente e leggero lo rendono facile da imparare e da giocare, mentre gli alberi di potenziamento e la varietà di mappe mantengono il gioco coinvolgente nel tempo. Per i giocatori tattici → Kingdom Rush Frontiers . Il posizionamento stratificato delle torri, le abilità degli eroi e le ondate nemiche impegnative offrono un gameplay strategico profondo per chi ama pianificare attentamente le proprie mosse.

. Il posizionamento stratificato delle torri, le abilità degli eroi e le ondate nemiche impegnative offrono un gameplay strategico profondo per chi ama pianificare attentamente le proprie mosse. Per gli appassionati di gameplay ibrido → Sanctum 2 . Un mix unico di azione FPS e meccaniche tower defense offre sia sparatorie sul campo che posizionamento strategico delle torri, perfetto per chi cerca qualcosa di diverso.

. Un mix unico di azione FPS e meccaniche tower defense offre sia sparatorie sul campo che posizionamento strategico delle torri, perfetto per chi cerca qualcosa di diverso. Per gli appassionati della modalità cooperativa → Dungeon Defenders . Eroi basati sulle classi, bottino e progressione permanente premiano il lavoro di squadra e permettono agli amici di coordinare le difese in un’esperienza di gioco cooperativa e divertente.

. Eroi basati sulle classi, bottino e progressione permanente premiano il lavoro di squadra e permettono agli amici di coordinare le difese in un’esperienza di gioco cooperativa e divertente. Per i giocatori creativi o appassionati di fisica → Toy Soldiers: Edizione completa. Le sue battaglie in stile diorama e gli ambienti distruttibili uniscono l’azione in terza persona al posizionamento delle torri, per un divertimento giocoso e tattico.

Che tu sia un giocatore di qualsiasi tipo, questi giochi racchiudono l’umorismo, il fascino e il fascino strategico che hanno reso Piante contro Zombi: Replanted così iconico, aggiungendo al contempo colpi di scena unici che rendono ogni partita sempre nuova, stimolante e rigiocabile all’infinito.

Domande frequenti