I 5 migliori giochi della serie S.T.A.L.K.E.R.? Buona fortuna a scegliere il tuo preferito!

Se stai cercando il miglior gioco di stalking, complimenti: sei appena entrato in un mondo dove il divertimento significa angoscia esistenziale . Immagina questo: ti trovi nella Zona di Esclusione di Chernobyl in un bel pomeriggio tranquillo. Il sole splende, l’aria è… nebbiosa, e sei armato solo di una forte determinazione e, beh, di un tubo arrugginito. Sembra fantastico, vero?

Il mio primo passo nella zona di Stalker è stato con *L’ombra di Chernobyl*, armato di un AK arrugginito e convinto che i salvataggi rapidi mi avrebbero aiutato a sopravvivere più a lungo… beh, invece no. Nel giro di pochi minuti, sono stato vittima di un’imboscata da parte di banditi, arrostito da un’anomalia sconosciuta e aggredito da un Bloodsucker. E per qualche motivo, il gioco mi ha fatto venire voglia di continuare a morire… cioè, di continuare a giocare. La sua atmosfera era impareggiabile: come se qualcuno avesse imbottigliato la disperazione, ci avesse spruzzato sopra un po’ di radiazioni e l’avesse definita “immersiva”.

Poi è arrivato Clear Sky, il gioco che mi ha insegnato cosa significa davvero soffrire. Immagina che la tua squadra di stalker vinca finalmente una battaglia, solo per vedere un’esplosione casuale uccidere tutti, compreso il bottino che avevi nascosto con cura. Questo è Clear Sky in poche parole: il migliore nel prendere in giro i propri giocatori. Eppure, nonostante i bug, non riuscivo a smettere di giocarci. Per questo ho deciso di aggiungerlo alla lista dei migliori giochi di Stalker, così che anche la Zona possa tirare fuori il meglio di te.

Allora, qual è il miglior gioco di S.T.A.L.K.E.R.? È una domanda difficile a cui non c’è una risposta facile – ma in questa lista ho qualcosa per tutti i gusti. Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nella tana del coniglio radioattiva!

Le nostre scelte migliori per i giochi S.T.A.L.K.E.R.

Se stai pensando di tuffarti nei migliori giochi di Stalker, preparati. Questi cinque giochi ti faranno mettere in discussione le tue scelte di vita mentre schivi anomalie, scappi dai mutanti e lotti per sopravvivere in una landa desolata radioattiva.

1 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2024 Non vedevo l'ora che uscisse S.T.A.L.K.E.R. 2! È il seguito di Shadow of Chernobyl e offre un mondo aperto enorme, una grafica di nuova generazione e meccaniche di sopravvivenza. Buy now 2 S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 2007 Il gioco S.T.A.L.K.E.R. è il primo della serie ed è l’inizio di tutto! Ti catapulta nella Zona di Esclusione di Chernobyl con nient’altro che un tubo arrugginito e un mondo pieno di mutanti terrificanti. Buy now 3 S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 2009 È il seguito diretto di The Shadow of Chernobyl. È migliorato sotto ogni aspetto: il design, i dettagli, l’atmosfera… e sembra che abbiano deciso di smetterla di farti fuori così spesso. Buy now

Pronto per altro divertimento radioattivo? Continua a leggere per scoprire i migliori giochi di tipo “stalker” e perché dovrebbero essere in cima alla tua lista dei giochi!

I 5 migliori giochi della serie Stalker – Quelli che ti fanno tornare a giocarci ancora e ancora!

Se ti stai immergendo nel mondo di S.T.A.L.K.E.R. per la prima volta, ti consiglio di prepararti a una serie che ti farà mettere in discussione la tua sanità mentale, le tue scelte e, onestamente, il motivo per cui hai acceso il gioco in primo luogo. Ma ehi, a me piace da morire – quindi probabilmente piacerà anche a te… prima o poi. I giochi di S.T.A.L.K.E.R. non riguardano solo il sopravvivere in un mondo inquietante e post-apocalittico; si tratta di sopravvivere al caos, schivare le zone radioattive e, ovviamente, scappare per salvarti la vita dai mutanti che, a quanto pare, ce l’hanno proprio con te.

Ciò che rende questi giochi open world così fantastici è l’atmosfera, la tensione e la libertà di esplorare la Zona (purché tu sia pronto a farti divorare da un mutante in qualsiasi momento). Non dimenticherò mai la prima volta che ho giocato a L’ombra di Chernobyl! Sono entrato in un edificio abbandonato… solo per essere attaccato da un'ondata infinita di mutanti, che mi ha lasciato senza munizioni e con il cuore che batteva più forte di quanto il mio personaggio potesse correre.

Ora che hai un’idea abbastanza chiara di cosa ti aspetta… allacciati le cinture! Perché questi giochi ti dimostreranno perché S.T.A.L.K.E.R. non è solo un gioco: è uno stile di vita… uno che ti terrà sicuramente con il fiato sospeso, ma che in qualche modo ti farà tornare a giocarci ancora e ancora.

1. S.T.A.L.K.E.R. 2: Il cuore di Chernobyl

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PC, Xbox Series X|S 2024 GSC Game World

L'ultimo capitolo della serie, Il cuore di Chernobyl, prometteva di offrire tutto ciò che il primo gioco aveva da offrire, e ci è riuscito alla grande. Nei primi due giorni dall'uscita sono state vendute un milione di copie! E io che pensavo di essere uno dei pochi ad aspettarlo.

Con una grafica mozzafiato che rende persino le radiazioni bellissime e dei personaggi non giocanti che sembrano quasi troppo intelligenti (sul serio, potrebbero superarti in astuzia), questo gioco ha ridefinito il genere survival horror per me. Le meccaniche di gioco sono simili a quelle di alcuni dei migliori giochi di ruolo. È il tipo di gioco in cui persino il tuo istinto ti dice: «Non sei pronto!» E, onestamente? Probabilmente non lo sei davvero.

Il mondo sembra vivo, con sistemi meteorologici dinamici e personaggi non giocanti che interagiscono con te in modo più naturale. È il miglior gioco della serie Stalker, capace di far evolvere la serie senza perdere ciò che l’ha resa speciale.

Per i neofiti, questo è il miglior gioco della serie Stalker, poiché è stato progettato pensando ai giocatori di oggi. Per i veterani, è nostalgico, ma la Zona ha fatto un salto di qualità. Portati degli snack; ti serviranno per sopravvivere.

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2. S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PC 2007 GSC Game World

Come ho detto, L’ombra di Chernobyl è dove tutto è iniziato. Il gioco ti catapulta nella Zona di Esclusione radioattiva di Chernobyl, dove sopravvivere è una lotta continua contro mutanti e anomalie letali. Il gioco mescola le meccaniche degli sparatutto in prima persona con elementi RPG molto approfonditi, rendendo ogni decisione davvero difficile. Che tu stia esplorando edifici abbandonati, eliminando nemici o gestendo risorse come cibo, munizioni e salute, la tensione non cala mai.

Ciò che lo rende il miglior gioco della serie Stalker è la sua atmosfera da brivido. Non sai mai cosa ti aspetta dietro l’angolo, e la sensazione di isolamento può terrorizzare chi ha il cuore debole. L’ombra di Chernobyl è piuttosto impegnativo: è brutale, spietato e ti tiene costantemente con il fiato sospeso.

Se sei nuovo alla serie, preparati a un percorso di apprendimento impegnativo. La difficoltà può sembrare insormontabile, ma col tempo ci prenderai la mano. Per i veterani, è qui che tutto è iniziato, ed è un promemoria di come questo gioco sia un ottimo candidato a essere uno dei migliori giochi horror in circolazione, che ha cambiato per sempre il genere survival.

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3. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PC 2009 GSC Game World

Call of Pripyat prende tutto ciò che funzionava bene in “L’ombra di Chernobyl” e lo perfeziona. Il gioco continua la storia della Zona, con te nei panni di un agente militare inviato a indagare su un evento disastroso. Il gameplay è più fluido e il mondo aperto sembra più vasto e vivo. L’IA migliorata e il design delle missioni rendono l’esperienza complessiva molto più piacevole.

A differenza di L’ombra di Chernobyl, che a volte poteva sembrare un po’ casuale, Call of Pripyat offre una struttura più definita. Avrai un senso di orientamento più chiaro e un sistema di progressione più gratificante. Tuttavia, il pericolo e la sfida rimangono: mutanti e anomalie sono ancora in agguato, in attesa dell’occasione giusta per colpire.

Per i neofiti, è il secondo miglior gioco della serie Stalker in termini di accessibilità. Per i veterani, è una versione perfezionata che offre un’avventura più curata e coinvolgente.

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4. S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PC 2008 GSC Game World

Ah, Clear Sky – un altro dei migliori giochi della serie Stalker! Il prequel che ha pensato: “Rendiamo la Zona ancora più difficile e guardiamo i giocatori soffrire”. Vesti i panni di un mercenario intrappolato nel mezzo di una guerra tra fazioni, con l’obiettivo di scoprire la verità dietro le misteriose anomalie della Zona. Il gioco introduce nuove meccaniche – come la possibilità di prendere il controllo delle fazioni – e pone maggiore enfasi sulla strategia di combattimento.

Anche se non regge bene come i suoi sequel, Clear Sky offre un’immersione più profonda nell’universo di S.T.A.L.K.E.R. Come in altri giochi open-world, incontrerai un gran numero di nuovi nemici, sfide più toste e luoghi ancora più misteriosi. Tuttavia, il gioco è anche tristemente famoso per la sua IA frustrante e alcuni bug occasionali, che a volte rendono l’esperienza un po’ scomoda.

Per i neofiti, procedi con cautela: non è solo il miglior gioco di S.T.A.L.K.E.R., è un viaggio in cui ogni passo potrebbe essere l’ultimo, perché è come essere catapultati nella parte più profonda di una piscina radioattiva. Per i veterani, è una prova per capire quanto ti piaccia davvero soffrire. Buona fortuna: ne avrai bisogno.

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5. S.T.A.L.K.E.R.: Lost Alpha

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PC 2014 Dezowave

Lost Alpha è una mod gratuita creata dai fan che ripristina tutti i contenuti tagliati da L’ombra di Chernobyl. Offre una mappa molto più vasta rispetto ad altri giochi, nuove armi e un’IA più complessa, proponendo una versione più ampia del gioco originale. Non ho giocato a questo titolo, ma alcuni miei amici che l’hanno provato mi hanno detto che, se ti chiedi come sarebbe potuto essere S.T.A.L.K.E.R. se fossero state incluse tutte le funzionalità tagliate, questa è la tua occasione per scoprirlo.

Sebbene Lost Alpha non sia un gioco ufficiale, è realizzato incredibilmente bene, grazie all’impegno profuso dai fan della serie, che lo rendono un altro dei migliori giochi di S.T.A.L.K.E.R. Presenta alcuni bug e parti non ancora rifinite, ma c’è da aspettarselo con i progetti realizzati dai fan.

Se sei alle prime armi, ti consiglio di iniziare il tuo viaggio con L’ombra di Chernobyl e Il cuore di Chernobyl. Per i giocatori più esperti, beh, se non hai ancora provato questa versione, forse dovresti farlo, dato che fa luce sulle parti tagliate.

Domande frequenti

In che ordine vanno giocati i giochi della serie Stalker?

Per goderti al meglio l’esperienza, dovresti giocare questi titoli nell’ordine di uscita, quindi inizia con L’ombra di Chernobyl.

Quale gioco della serie Stalker giocare per primo?

Ti suggerisco di iniziare con S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. È più adatto ai principianti e ha un gameplay semplificato.

I giochi della serie Stalker sono collegati tra loro?

Sì! I giochi della serie S.T.A.L.K.E.R. sono collegati tra loro, soprattutto dal punto di vista tematico.

I giochi della serie Stalker sono collegati a quelli della serie Metro?

Sì e no! Hanno alcune cose in comune, come la sopravvivenza e l’horror, ma sono ambientati in contesti completamente diversi: Stalker offre un mondo aperto, mentre i giochi di Metro sono incentrati sulla trama.