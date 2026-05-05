5 najlepszych gier z serii S.T.A.L.K.E.R.? Powodzenia w wyborze ulubionej!

Jeśli szukasz najlepszej gry o prześladowcach, gratulacje – właśnie wkroczyłeś do świata, w którym zabawa oznacza egzystencjalny strach . Wyobraź sobie: stoisz w strefie zamkniętej w Czarnobylu w piękne i spokojne popołudnie. Świeci słońce, powietrze jest… zamglone, a ty masz przy sobie jedynie silną determinację i, cóż, zardzewiałą rurę. Brzmi wspaniale, prawda?

Moim pierwszym krokiem w strefę Stalkera była gra „Cień Czarnobyla”, uzbrojony w zardzewiały AK i wierząc, że szybkie zapisy pomogą mi przetrwać dłużej – nie, nie pomagają. W ciągu kilku minut wpadłem w zasadzkę bandytów, zostałem „uprażony” przez nieznaną anomalię i wykrzyczany przez Krwiożercę. I z jakiegoś powodu ta gra sprawiała, że chciałem wciąż umierać… to znaczy, grać dalej. Jej atmosfera była niezrównana – jakby ktoś zamknął rozpacz w butelce, posypał ją promieniowaniem i nazwał to „wciągającą rozgrywką”.

Potem pojawiło się „Clear Sky” – gra, która nauczyła mnie, co naprawdę oznacza cierpienie. Wyobraź sobie, że twoja drużyna stalkerów w końcu wygrywa bitwę, by zaraz potem przypadkowy wybuch zabił wszystkich, łącznie z twoim starannie schowanym łupem. To właśnie „Clear Sky” w pigułce: mistrz w trollowaniu własnych graczy. A jednak, pomimo błędów, nie mogłem się powstrzymać przed graniem. Dlatego postanowiłem dodać ją do listy najlepszych gier ze serii „Stalker”, aby Strefa mogła wydobyć z was to, co najlepsze.

Która gra z serii S.T.A.L.K.E.R. jest najlepsza? To trudne pytanie, na które nie ma łatwej odpowiedzi – ale na tej liście każdy znajdzie coś dla siebie. Nie czekajmy więc dłużej i zanurzmy się w radioaktywnej króliczej norze!

Nasze najlepsze propozycje gier z serii S.T.A.L.K.E.R.

Jeśli myślisz o rozpoczęciu przygody z najlepszymi grami z serii S.T.A.L.K.E.R., przygotuj się. Te pięć gier sprawi, że zaczniesz kwestionować swoje życiowe wybory, unikając anomalii, uciekając przed mutantami i walcząc o przetrwanie na radioaktywnym pustkowiu.

1 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2024 Z niecierpliwością czekałem na S.T.A.L.K.E.R. 2! Jest to ulepszona wersja gry „Shadow of Chernobyl”, oferująca ogromny otwarty świat, grafikę nowej generacji oraz mechanikę przetrwania. Buy now 2 S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 2007 Gra S.T.A.L.K.E.R. jest pierwszą częścią serii i stanowi początek wszystkiego! Przenosi cię do Strefy Wykluczenia w Czarnobylu, gdzie masz do dyspozycji jedynie zardzewiałą rurę i świat pełen przerażających mutantów. Buy now 3 S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 2009 Jest to bezpośrednia kontynuacja gry „The Shadow of Chernobyl”. Pod każdym względem jest lepsza – pod względem projektu, szczegółowości, atmosfery – i twórcy postanowili nieco ograniczyć liczbę sytuacji, w których gracz ginie. Buy now

Gotowi na więcej radioaktywnej zabawy? Czytajcie dalej, aby poznać najlepsze gry z serii „Stalker” i dowiedzieć się, dlaczego powinny znaleźć się na szczycie waszej listy gier!

5 najlepszych gier z serii „Stalker” – które sprawiają, że chcesz wracać po więcej!

Jeśli po raz pierwszy zanurzasz się w świecie S.T.A.L.K.E.R., radzę przygotować się na serię, która sprawi, że zaczniesz wątpić w swoje zdrowie psychiczne, swoje wybory i, szczerze mówiąc, w to, dlaczego w ogóle włączyłeś tę grę. Ale hej, ja to uwielbiam – więc prawdopodobnie ty też to pokochasz… w końcu. Gry z serii S.T.A.L.K.E.R. to nie tylko przetrwanie w przerażającym, postapokaliptycznym świecie; to przetrwanie chaosu, omijanie stref radioaktywnych i, oczywiście, ucieczka przed mutantami, którzy najwyraźniej mają do ciebie jakąś osobistą urazę.

To, co sprawia, że te gry z otwartym światem są tak świetne, to atmosfera, napięcie i swoboda eksploracji Strefy (o ile jesteś gotowy, by w każdej chwili zostać zjedzonym przez mutanta). Nigdy nie zapomnę, jak po raz pierwszy zagrałem w grze „Cień Czarnobyla”! Wszedłem do opuszczonego budynku… tylko po to, by zostać zaatakowanym przez niekończącą się falę mutantów, w wyniku czego zostałem bez amunicji, a moje serce biło szybciej niż moja postać była w stanie biec.

Skoro już masz całkiem niezłe pojęcie, z czym będziesz miał do czynienia – zapnij pasy! Bo te gry pokażą ci, dlaczego S.T.A.L.K.E.R. to nie tylko gra – to styl życia… który z pewnością będzie was przerażał, ale mimo to sprawi, że będziecie wracać po więcej.

1. S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla

Platformy Rok wydania Twórca PC, Xbox Series X|S 2024 GSC Game World

Najnowsza odsłona serii, „Serce Czarnobyla”, obiecywała wszystko to, co miała do zaoferowania pierwsza część – i rzeczywiście tak się stało. W ciągu pierwszych dwóch dni od premiery sprzedano milion egzemplarzy! A ja myślałem, że jestem jednym z nielicznych, którzy na tę grę czekali.

Dzięki oszałamiającej grafice, która sprawia, że nawet promieniowanie wygląda pięknie, oraz postaciom niezależnym, które wydają się niemal zbyt bystre (serio, mogą cię przechytrzyć), ta gra na nowo zdefiniowała dla mnie gatunek survival horroru. Mechanika gry przypomina niektóre z najlepszych gier RPG. To gra, w której nawet instynkt podpowiada ci: „Nie jesteś gotowy!”. I szczerze mówiąc? Prawdopodobnie nie jesteś.

Świat wydaje się żywy, z dynamicznymi systemami pogodowymi i postaciami niezależnymi, które wchodzą z tobą w interakcję w bardziej naturalny sposób. To najlepsza gra z serii „Stalker”, która popchnie serię do przodu, nie tracąc przy tym tego, co czyniło ją wyjątkową.

Dla nowicjuszy to najlepsza gra z serii „Stalker”, ponieważ została zaprojektowana z myślą o współczesnych graczach. Dla weteranów to powrót do przeszłości, ale Strefa weszła na wyższy poziom. Weź ze sobą przekąski; będą ci potrzebne, by przetrwać.

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2. S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla

Platformy Rok wydania Twórca PC 2007 GSC Game World

Jak już wspomniałem, wszystko zaczęło się od gry „Cień Czarnobyla””. Gra przenosi cię do radioaktywnej Strefy Wykluczenia w Czarnobylu, gdzie przetrwanie to nieustanna walka z mutantami i śmiertelnymi anomaliami. Gra łączy mechanikę strzelanek pierwszoosobowych z rozbudowanymi elementami RPG, sprawiając, że każda decyzja wydaje się trudna. Niezależnie od tego, czy eksplorujesz opuszczone budynki, eliminujesz wrogów, czy zarządzasz zasobami, takimi jak jedzenie, amunicja i zdrowie – napięcie nigdy nie ustaje.

To, co czyni tę grę najlepszą z serii „Stalker”, to jej wywołująca dreszcze atmosfera. Nigdy nie wiesz, co czai się za następnym zakrętem, a poczucie izolacji może przerazić osoby o słabych nerwach. „Cień Czarnobyla” jest dość wymagająca – jest brutalna, bezlitosna i nieustannie trzyma cię w napięciu.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z serią, przygotuj się na wymagającą naukę. Poziom trudności może wydawać się przytłaczający, ale w końcu się w to wciągniesz. Dla weteranów to właśnie tutaj wszystko się zaczęło i jest to przypomnienie, że gra ta jest poważnym pretendentem do miana jednej z najlepszych gier horrorowych na rynku, która na zawsze zmieniła gatunek survivalowy.

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3. S.T.A.L.K.E.R.: Wezwanie z Prypeci

Platformy Rok wydania Twórca PC 2009 GSC Game World

Wezwanie z Prypeci przejmuje wszystko, co było dobre w „Cieniu Czarnobyla”, i udoskonala to. Gra kontynuuje historię Strefy, a gracz wciela się w rolę agenta wojskowego wysłanego w celu zbadania katastrofalnego zdarzenia. Rozgrywka jest płynniejsza, a otwarty świat wydaje się bardziej rozległy i żywy. Ulepszona sztuczna inteligencja oraz projekt misji sprawiają, że całość jest znacznie przyjemniejsza.

W przeciwieństwie do „Cień Czarnobyla”, która momentami mogła wydawać się nieco chaotyczna, „Wezwanie z Prypeci” oferuje bardziej uporządkowaną strukturę. Gracz zyskuje lepsze wyczucie kierunku oraz bardziej satysfakcjonujący system postępów. Nieustają jednak niebezpieczeństwa i wyzwania – mutanci i anomalie wciąż czają się w cieniu, czekając na okazję do ataku.

Dla nowicjuszy jest to druga pod względem przystępności najlepsza gra z serii „Stalker”. Dla weteranów to dopracowana wersja, która zapewnia bardziej dopracowaną i wciągającą przygodę.

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4. S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

Platformy Rok wydania Twórca PC 2008 GSC Game World

Ach, „Clear Sky” – kolejna z najlepszych gier z serii „Stalker”! Prequel, którego twórcy pomyśleli: „Zróbmy Strefę jeszcze trudniejszą i zobaczmy, jak gracze będą się męczyć”. Wcielasz się w najemnika uwikłanego w wojnę frakcji, by odkryć prawdę kryjącą się za tajemniczymi anomaliami Strefy. Gra wprowadza nowe mechaniki – takie jak możliwość przejmowania kontroli nad frakcjami – i kładzie większy nacisk na strategię walki.

Chociaż nie dorównuje ona jakością swoim kontynuacjom, Clear Sky pozwala głębiej zanurzyć się w uniwersum S.T.A.L.K.E.R. Podobnie jak w innych grach z otwartym światem, napotkasz mnóstwo nowych przeciwników, trudniejszych wyzwań i bardziej tajemniczych lokacji. Gra jest jednak również znana z frustrującej sztucznej inteligencji i sporadycznych błędów, przez co rozgrywka bywa momentami nieco uciążliwa.

Nowicjusze, zachowajcie ostrożność – to nie tylko najlepsza gra z serii S.T.A.L.K.E.R., ale także podróż, w której każdy krok może być ostatnim, ponieważ jest to jak rzucenie się na głęboką wodę w radioaktywnym basenie. Dla weteranów to sprawdzian tego, jak bardzo naprawdę lubicie cierpieć. Powodzenia – będziecie go potrzebować.

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5. S.T.A.L.K.E.R.: Lost Alpha

Platformy Rok wydania Twórca PC 2014 Dezowave

Lost Alpha to stworzony przez fanów darmowy mod, który przywraca całą zawartość usuniętą z gry „Cień Czarnobyla””. Oferuje mapę znacznie większą niż w innych grach, nową broń oraz bardziej złożoną sztuczną inteligencję, zapewniając rozbudowaną wersję oryginalnej gry. Nie grałem w tę grę, ale niektórzy z moich znajomych, którzy to zrobili, powiedzieli mi, że jeśli zastanawiasz się, jak wyglądałaby gra S.T.A.L.K.E.R., gdyby zawierała wszystkie usunięte elementy, to masz szansę się o tym przekonać.

Chociaż „Lost Alpha” nie jest oficjalną grą, jest niesamowicie dobrze wykonana, a fani serii włożyli w nią całe swoje serce – dzięki czemu jest to kolejna najlepsza gra z serii S.T.A.L.K.E.R. Zawiera co prawda kilka błędów i niedociągnięć, ale tego można się spodziewać po projektach tworzonych przez fanów.

Jeśli dopiero zaczynasz, zachęcam do rozpoczęcia przygody od „Cień Czarnobyla”” i „Serce Czarnobyla”. A jeśli jesteś doświadczonym graczem i jeszcze nie wypróbowałeś tej wersji, to może warto to zrobić – rzuca ona bowiem światło na usunięte elementy.

Często zadawane pytania

W jakiej kolejności należy grać w gry z serii „Stalker”?

Aby uzyskać najlepsze wrażenia z gry, należy grać w te tytuły w kolejności ich wydania, więc zacznij od „Cień Czarnobyla””.

W którą grę z serii „Stalker” warto zagrać jako pierwszą?

Sugerowałbym rozpoczęcie od „S.T.A.L.K.E.R.: Wezwanie z Prypeci””. Jest ona bardziej przyjazna dla początkujących i ma uproszczoną rozgrywkę.

Czy gry z serii „Stalker” są ze sobą powiązane?

Tak! Gry z serii S.T.A.L.K.E.R. są ze sobą powiązane, zwłaszcza pod względem tematycznym.

Czy gry z serii „Stalker” są powiązane z grami z serii „Metro”?

Tak i nie! Łączą je pewne podobieństwa, takie jak motyw przetrwania i horror, ale akcja rozgrywa się w zupełnie różnych światach – seria „Stalker” oferuje otwarty świat, podczas gdy gry z serii „Metro” skupiają się na fabule.