Les 5 meilleurs jeux S.T.A.L.K.E.R. ? Bonne chance pour choisir votre préféré !

Si vous recherchez le meilleur jeu de traque, félicitations : vous venez d’entrer dans un univers où le plaisir rime avec angoisse existentielle . Imaginez la scène : vous vous trouvez dans la zone d’exclusion de Tchernobyl, par un bel après-midi paisible. Le soleil brille, l’air est… brumeux, et vous n’êtes armé que de votre détermination et, disons, d’un tuyau rouillé. Ça a l’air génial, n’est-ce pas ?

Ma première incursion dans l’univers de Stalker s’est faite avec L’Ombre de Tchernobyl, armé d’un AK rouillé et convaincu que les sauvegardes rapides m’aideraient à survivre plus longtemps… Eh bien non, ce n’est pas le cas. En l’espace de quelques minutes, j’ai été pris en embuscade par des bandits, carbonisé par une anomalie inconnue et harcelé par un Bloodsucker. Et pour une raison que j’ignore, le jeu m’a donné envie de continuer à mourir… Je veux dire, à jouer. Son ambiance était incomparable – comme si quelqu’un avait mis le désespoir en bouteille, y avait saupoudré un peu de radiation, puis avait appelé ça « immersif ».

Puis vint Clear Sky, le jeu qui m’a appris ce que signifie vraiment la souffrance. Imaginez que votre escouade de stalkers remporte enfin une bataille, pour qu’une explosion aléatoire vienne tout détruire, y compris votre butin soigneusement mis de côté. Voilà Clear Sky en quelques mots : le maître incontesté du trolling envers ses propres joueurs. Et pourtant, malgré les bugs, je ne pouvais pas m’empêcher de jouer. J’ai donc décidé de l’ajouter à la liste des meilleurs jeux Stalker afin que la Zone puisse elle aussi révéler le meilleur de vous-même.

Alors, quel est le meilleur jeu Stalker ? C’est une question piège à laquelle il n’y a pas de réponse facile – mais j’ai de quoi satisfaire tout le monde dans cette liste. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le terrier radioactif !

Notre sélection des meilleurs jeux S.T.A.L.K.E.R.

Si vous envisagez de vous lancer dans les meilleurs jeux Stalker, préparez-vous. Ces cinq jeux vous feront remettre en question vos choix de vie tout en esquivant des anomalies, en fuyant des mutants et en luttant pour survivre dans un désert radioactif.

1 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2024 J'attendais S.T.A.L.K.E.R. 2 avec impatience ! Il s'agit d'une version améliorée de Shadow of Chernobyl, proposant un immense monde ouvert, des graphismes de nouvelle génération et des mécanismes de survie. Buy now 2 S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 2007 Le jeu S.T.A.L.K.E.R. est le premier opus de la série, et c'est là que tout commence ! Il vous plonge dans la zone d'exclusion de Tchernobyl avec pour seules armes un tuyau rouillé et un monde peuplé de mutants terrifiants. Buy now 3 S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 2009 Il s'agit de la suite directe de « The Shadow of Chernobyl ». Il s'est amélioré à tous les niveaux : le design, les détails, l'ambiance… et il a en quelque sorte décidé de ne plus vous tuer aussi souvent. Buy now

Prêts pour encore plus de divertissement radioactif ? Poursuivez votre lecture pour découvrir les meilleurs jeux de type « Stalker » et pourquoi ils devraient figurer en tête de votre liste de jeux !

Les 5 meilleurs jeux Stalker – Ceux qui vous donneront envie d’y rejouer encore et encore !

Si vous plongez pour la première fois dans l’univers de S.T.A.L.K.E.R., je vous conseille de vous préparer à une série qui vous fera douter de votre santé mentale, de vos choix et, honnêtement, de la raison même pour laquelle vous avez lancé ce jeu. Mais bon, moi j’adore ça – vous l’aimerez donc probablement aussi… à terme. Les jeux S.T.A.L.K.E.R. ne se résument pas à survivre dans un monde post-apocalyptique effrayant ; il s’agit de survivre au chaos, d’éviter les zones radioactives et, bien sûr, de fuir pour sauver votre vie face à des mutants qui semblent clairement vous en vouloir personnellement.

Ce qui rend ces jeux en monde ouvert si géniaux, c’est l’atmosphère, la tension et la liberté d’explorer la Zone (à condition d’être prêt à vous faire dévorer par un mutant à tout moment). Je n’oublierai jamais la première fois où j’ai joué « À l’ombre de Tchernobyl » ! Je suis entré dans un bâtiment abandonné… pour me faire attaquer par un déferlement incessant de mutants, me laissant sans munitions et le cœur battant plus vite que mon personnage ne pouvait courir.

Maintenant que vous avez une assez bonne idée de ce qui vous attend… accrochez-vous ! Car ces jeux vont vous montrer pourquoi S.T.A.L.K.E.R. n’est pas seulement un jeu – c’est un mode de vie… un mode de vie qui ne manquera pas de vous terrifier, mais qui vous donnera pourtant envie d’y revenir encore et encore.

1. S.T.A.L.K.E.R. 2 : Au cœur de Tchernobyl

Plateformes Année de sortie Développeur PC, Xbox Series X|S 2024 GSC Game World

Le dernier opus de la série, Au cœur de Tchernobyl, promettait de reprendre tout ce que le premier jeu avait à offrir, et il a tenu ses promesses. Un million d’exemplaires ont été vendus dès les deux premiers jours suivant sa sortie ! Et moi qui pensais n’être qu’un des rares à l’attendre.

Avec des graphismes à couper le souffle qui rendent même les radiations esthétiques et des PNJ qui semblent presque trop intelligents (sérieusement, ils pourraient bien vous déjouer), ce jeu a redéfini le genre du survival horror à mes yeux. Les mécanismes du jeu s’apparentent à ceux de certains des meilleurs jeux de rôle. C’est le genre de jeu où même votre instinct vous dit : « Vous n’êtes pas prêt ! » Et honnêtement ? Vous ne l’êtes probablement pas.

L’univers semble vivant, avec des systèmes météorologiques dynamiques et des PNJ qui interagissent avec vous de manière plus naturelle. C’est le meilleur jeu Stalker qui fera évoluer la série sans perdre ce qui la rendait si particulière.

Pour les nouveaux venus, c’est le meilleur jeu Stalker, car il a été conçu en pensant aux joueurs d’aujourd’hui. Pour les vétérans, c’est nostalgique, mais la Zone est passée au niveau supérieur. Apportez de quoi grignoter ; vous en aurez besoin pour survivre.

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2. S.T.A.L.K.E.R. : L’Ombre de Tchernobyl

Plateformes Année de sortie Développeur PC 2007 GSC Game World

Comme je l’ai dit, c’est avec L’Ombre de Tchernobyl que tout a commencé. Le jeu vous plonge dans la zone d’exclusion radioactive de Tchernobyl, où la survie est un combat permanent contre des mutants et des anomalies mortelles. Le jeu mêle les mécanismes du jeu de tir à la première personne à des éléments de RPG approfondis, rendant chaque décision difficile à prendre. Que vous exploriez des bâtiments abandonnés, que vous éliminiez des ennemis ou que vous gériez vos ressources telles que la nourriture, les munitions et votre santé, la tension ne retombe jamais.

Ce qui en fait le meilleur jeu de la série Stalker, c’est son atmosphère angoissante. Vous ne savez jamais ce qui vous guette au détour du prochain virage, et ce sentiment d’isolement peut terrifier les âmes sensibles. L’Ombre de Tchernobyl est un jeu très exigeant : il est brutal, impitoyable et vous tient constamment en haleine.

Si vous découvrez la série, préparez-vous à un apprentissage exigeant. La difficulté peut sembler insurmontable, mais vous finirez par prendre le coup de main. Pour les vétérans, c’est ici que tout a commencé, et ce jeu nous rappelle à quel point il est un sérieux prétendant au titre de l’un des meilleurs jeux d’horreur du marché, qui a révolutionné à jamais le genre de la survie.

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3. S.T.A.L.K.E.R. : L’Appel de Pripyat

Plateformes Année de sortie Développeur PC 2009 GSC Game World

L’appel de Pripyat reprend tout ce qui faisait la force de L’Ombre de Tchernobyl et le perfectionne. Le jeu poursuit l’histoire de la Zone, dans laquelle vous incarnez un agent militaire envoyé pour enquêter sur un événement catastrophique. Le gameplay est plus fluide, et le monde ouvert semble plus vaste et plus vivant. L’IA et la conception des missions ont été améliorées, ce qui rend l’expérience globale bien plus agréable.

Contrairement à L’Ombre de Tchernobyl, qui pouvait parfois sembler un peu aléatoire, L’appel de Pripyat offre davantage de structure. Vous bénéficierez d’une meilleure orientation et d’un système de progression plus gratifiant. Pour autant, le danger et les défis demeurent : les mutants et les anomalies rôdent toujours, attendant l’occasion de frapper.

Pour les débutants, c’est le deuxième meilleur jeu Stalker le plus accessible. Pour les vétérans, c’est une version affinée qui offre une aventure plus aboutie et captivante.

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4. S.T.A.L.K.E.R. : Clear Sky

Plateformes Année de sortie Développeur PC 2008 GSC Game World

Ah, Clear Sky… encore l’un des meilleurs jeux de la série Stalker ! La préquelle qui s’est dit : « Rendons la Zone encore plus difficile et regardons les joueurs souffrir. » Vous incarnez un mercenaire pris au piège au cœur d’une guerre entre factions, dont la mission est de découvrir la vérité qui se cache derrière les mystérieuses anomalies de la Zone. Le jeu introduit de nouvelles mécaniques – comme la possibilité de prendre le contrôle de factions – et met davantage l’accent sur la stratégie de combat.

Même s’il n’est pas à la hauteur de ses suites, Clear Sky vous permet de plonger plus profondément dans l’univers de S.T.A.L.K.E.R. Comme dans d’autres jeux en monde ouvert, vous rencontrerez un grand nombre de nouveaux ennemis, des défis plus ardus et des lieux encore plus mystérieux. Cependant, le jeu est également tristement célèbre pour son IA frustrante et quelques bugs occasionnels, ce qui rend l’expérience parfois un peu difficile.

Pour les débutants, avancez avec prudence : ce n’est pas seulement le meilleur jeu S.T.A.L.K.E.R., c’est un périple où chaque pas pourrait être le dernier, car c’est comme si l’on vous jetait dans les profondeurs d’une piscine radioactive. Pour les vétérans, c’est un test pour savoir à quel point vous appréciez réellement de souffrir. Bonne chance – vous en aurez besoin.

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5. S.T.A.L.K.E.R. : Lost Alpha

Plateformes Année de sortie Développeur PC 2014 Dezowave

Lost Alpha est un mod gratuit créé par des fans qui rétablit l’ensemble du contenu supprimé de *L’Ombre de Tchernobyl**. Il propose une carte bien plus vaste que celle des autres jeux, de nouvelles armes et une IA plus complexe, offrant ainsi une version plus riche du jeu original. Je n’ai pas joué à ce jeu, mais certains de mes amis qui l’ont fait m’ont dit que si vous vous demandez ce qu’aurait pu être S.T.A.L.K.E.R. si toutes ses fonctionnalités supprimées avaient été incluses, c’est l’occasion pour vous de le découvrir.

Bien que Lost Alpha ne soit pas un jeu officiel, il est incroyablement bien conçu, les fans de la série y ayant mis tout leur cœur, ce qui en fait un autre des meilleurs jeux Stalker. Il comporte certes quelques bugs et imperfections, mais cela est tout à fait normal pour des projets menés par des fans.

Si vous débutez, je vous encourage à commencer votre aventure par *L’Ombre de Tchernobyl* et *Au cœur de Tchernobyl*. Quant aux joueurs chevronnés, si vous n’avez pas encore essayé cette version, vous devriez peut-être le faire, car elle met en lumière les éléments qui ont été écartés.

FAQ

Dans quel ordre faut-il jouer aux jeux Stalker ?

Pour profiter pleinement de l’expérience, il est recommandé de jouer à ces jeux dans l’ordre de leur sortie ; commencez donc par L’Ombre de Tchernobyl.

Quel jeu Stalker faut-il jouer en premier ?

Je vous suggère de commencer par S.T.A.L.K.E.R. : L’Appel de Pripyat. Il est plus accessible aux débutants et propose un gameplay simplifié.

Les jeux Stalker sont-ils liés entre eux ?

Oui ! Les jeux S.T.A.L.K.E.R. sont liés, notamment sur le plan thématique.

Les jeux Stalker sont-ils liés aux jeux Metro ?

Oui et non ! Ils partagent certaines similitudes, comme la survie et l'horreur, mais ils se déroulent dans des univers totalement différents : Stalker propose un monde ouvert, tandis que les jeux Metro sont axés sur l'histoire.