I 18 migliori giochi di Batman: la tua guida ai migliori titoli di Gotham

Da quando Batman ha fatto la sua prima apparizione nel mondo dei videogiochi con “Batman” del 1986 per ZX Spectrum, gli sviluppatori hanno lavorato sodo per catturare l’essenza dell’eroe iconico della DC. Dal lavoro da detective nell’ombra ai combattimenti epici e ai gadget high-tech, i giochi di Batman ne hanno fatta di strada. I giochi di oggi offrono un’immersione senza precedenti a Gotham, permettendo ai giocatori di vestire davvero i panni del Cavaliere Oscuro.

Da appassionato di videogiochi e fan di Batman da sempre, ho passato innumerevoli ore a esplorare ogni angolo della Gotham virtuale, ad ascoltare i commenti della community e a provare ogni gioco di Batman per offrirti questa guida definitiva. Che tu stia muovendo i primi passi nel mondo dei giochi di Batman o che tu sia già un giocatore esperto, questa guida ti aiuterà a trovare l’avventura perfetta con il Cavaliere Oscuro.

Le nostre scelte migliori per i giochi di Batman

Le nostre scelte migliori mettono in evidenza il meglio che il catalogo dei giochi di Batman ha da offrire, presentando titoli che hanno definito il genere dei giochi sui supereroi. Dalla rivoluzionaria serie Arkham ai gioielli narrativi e agli innovativi giochi di combattimento.

1 Batman: Arkham Asylum 2009 Il miglior gioco di Batman incentrato sulla trama. Buy now 2 Batman: Arkham Knight 2015 Il miglior gioco di Batman in mondo aperto. Buy now 3 Batman: Arkham City 2011 Il gioco di Batman con il maggior numero di missioni secondarie. Buy now

Sei pronto ad addentrarti nel meglio di Gotham? Leggi la nostra guida ai migliori giochi di Batman e scopri quali titoli si adattano meglio ai tuoi obiettivi di gioco e al tuo stile di gioco.

Perché la serie di giochi di Batman affascina i fan di tutto il mondo?

I giochi di Batman hanno sempre spinto i limiti dei giochi d’azione-avventura e dei supereroi. Con un mix di combattimenti frenetici, abilità investigative e una trama avvincente, offrono ai fan un’esperienza che è allo stesso tempo stimolante e fedele alle storie originali.

Il sistema di combattimento “Combattimento a flusso libero”, introdotto dalla serie Batman Arkham, ha rivoluzionato i giochi sui supereroi grazie alla sua azione fluida e cinematografica. Integrando alla perfezione gadget, combo di atterramento, nemici variegati e i movimenti agili di Batman, i giochi della serie Arkham offrono un’esperienza appagante, considerata il punto di riferimento sia per i giochi sui supereroi che per i picchiaduro in generale.

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I 18 migliori giochi di Batman in classifica

Dalle profondità dei bassifondi di Gotham alle vette vertiginose della Wayne Tower, i migliori giochi di Batman ti immergono in storie avvincenti, combattimenti strategici e nelle complessità morali che caratterizzano Batman. Che tu stia dando la caccia ai cattivi, risolvendo misteri intricati o godendoti l’adrenalina mozzafiato dei combattimenti fluidi, questi titoli offrono un’esperienza da supereroe da 10 e lode.

1. Batman: Arkham Asylum

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PS3, PS4, Xbox, PC 2009 Rocksteady Games

Ambientato nel claustrofobico ma vastissimo Manicomio di Arkham, questo gioco ha ridefinito il genere dei videogiochi sui supereroi. Ogni corridoio e ogni angolo buio è ricco di atmosfera. La storia ti cattura fin dall’inizio, mentre ti fai strada tra i piani sinistri del Joker e incontri vari cattivi. Le interpretazioni da brivido, specialmente quella del Joker, esaltano la narrazione e tengono i giocatori incollati allo schermo.

Il sistema di combattimento fluido di Asylum era rivoluzionario per l’epoca e ha stabilito un nuovo standard per i giochi d’azione. Imparerai facilmente le divertenti meccaniche di base degli attacchi di contrattacco e arriverai a padroneggiare combo complesse e visivamente spettacolari. Inseguire gli scagnozzi, scoprire segreti nascosti e affrontare boss iconici come lo Spaventapasseri e Bane sono esperienze indimenticabili.

Se hai sempre desiderato provare la tensione e il trionfo di essere Batman, questo è il gioco da cui partire. Le sue meccaniche rivoluzionarie e la trama avvincente reggono ancora oggi.

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2. Batman: Arkham Knight

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PS4, Xbox, PC 2015 Rocksteady Games

Arkham Knight ti invita a esplorare una Gotham incredibilmente dettagliata. La città sembra davvero viva grazie a una grafica suggestiva e a una trama avvincente e ben integrata. Le missioni secondarie con cattivi classici come il Pinguino e Due Facce aggiungono profondità al mondo aperto. Lo stesso vale per dettagli sottili come le statue che si trasformano nel Joker quando non le guardi direttamente.

Il combattimento e la modalità stealth sono perfezionati alla perfezione, e il cuore emotivo della storia – il conflitto tra Batman e l’Arkham Knight – ti coinvolge profondamente. L’introduzione della Batmobile aggiunge un nuovo ed entusiasmante livello al gameplay, fungendo da veicolo elegante per inseguimenti ad alta velocità e da formidabile carro armato per scenari di combattimento intensi. Questa meccanica innovativa arricchisce l’esperienza, fondendo azione frenetica con scontri strategici.

Se sei pronto a tuffarti in una Gotham vasta e suggestiva, questo gioco della serie Batman Arkham fa proprio al caso tuo. Il mix di stili di gioco e narrazione cinematografica lo rende davvero unico.

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3. Batman: Arkham City

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PS4, Xbox, PC 2011 Rocksteady Games

Arkham City amplia l’universo di Arkham Asylum, offrendoti una nuova zona di Gotham da esplorare liberamente. La trama ti trascina in una rete di intrighi che coinvolge Hugo Strange e il sinistro Protocollo 10. Ogni angolo della città sembra prendere vita con una storia tutta sua.

Le missioni secondarie offrono incontri memorabili con personaggi iconici. Dal confronto con il tragico Mr. Freeze alla risoluzione degli intricati enigmi dell’Enigmista, ogni momento ad Arkham City sembra una vera e propria dichiarazione d’amore per i fan di Batman. Le varie missioni secondarie non vanno assolutamente saltate: sono tutte legate alla trama principale e aggiungono profondità al mondo e ai personaggi. Un sistema di combattimento perfezionato e nuovi gadget rendono il gameplay ancora più dinamico ed emozionante.

Se ami i mondi coinvolgenti con storie profonde e tantissimo da esplorare, Arkham City è un gioco imperdibile. È un titolo che premia la curiosità e ti tiene incollato allo schermo grazie alla sua incredibile attenzione ai dettagli.

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4. Injustice 2 (Legendary Edition)

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PS4, Xbox, PC 2017 NetherRealm Studios

Injustice 2 non è solo un gioco di combattimento: è un’epica saga DC con Batman al centro del conflitto. La storia esplora un universo alternativo in cui Superman diventa un tiranno e Batman guida la resistenza contro il suo ex alleato.

Il sistema di combattimento in stile Mortal Kombat è fluido e accessibile ai principianti, ma abbastanza profondo da soddisfare anche i giocatori più esperti. Le mosse iconiche e i superattacchi rendono ogni incontro emozionante, e il roster di eroi e cattivi DC è un vero sogno che diventa realtà. L’esclusiva meccanica di “transizione tra livelli” del gioco ti permette di lanciare gli avversari in nuove arene nel bel mezzo del combattimento, aggiungendo un tocco cinematografico e dinamismo all’ambiente di gioco. Injustice 2 offre anche un sistema di equipaggiamento completo per personalizzare i tuoi personaggi preferiti.

Se sei un fan dei giochi di Mortal Kombat, Injustice 2 è un titolo imperdibile. La sola modalità storia vale già il prezzo del biglietto.

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5. Batman: The Telltale Series

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PS4, Xbox, PC, Switch 2016 Telltale Games

In questa serie sei tu a decidere le mosse di Batman, esplorando le complessità della doppia vita di Bruce Wayne. Con una forte enfasi sulla trama e sui dialoghi, è un’esperienza che ti tiene incollato allo schermo ad ogni colpo di scena. È uno dei pochi giochi che esplora la psiche di Bruce Wayne tanto quanto le gesta eroiche di Batman.

L’estetica disegnata a mano e la sceneggiatura incisiva ti immergono nel mondo crudo di Gotham. Le tue decisioni plasmano i rapporti con personaggi chiave come Alfred, Selina Kyle e persino Harvey Dent. Svelerai segreti sul passato dei Wayne e ridefinirai i rapporti di Batman con i suoi alleati e nemici in base alle tue scelte.

Se ami le storie interattive in cui le tue decisioni contano davvero, la serie Telltale è un’aggiunta fantastica. È un gioco imperdibile per chiunque voglia scoprire l’uomo dietro la maschera.

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6. LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PS4, Xbox, PC, Wii U 2012 Racconti di viaggio

LEGO Batman 2: DC Super Heroes riprende la classica formula LEGO e la porta a un livello superiore con una Gotham City open-world e un cast di supereroi DC iconici. Questo è stato il primo gioco LEGO a introdurre il doppiaggio, e questa novità dà ai personaggi ancora più vita e personalità, con dialoghi spiritosi e battute esilaranti.

In questa avventura, Batman fa squadra con eroi DC come Superman, Wonder Woman e Lanterna Verde per impedire alle forze unite di Lex Luthor e del Joker di seminare il caos a Gotham. Il mondo aperto ti permette di esplorare senza interruzioni, con tantissimi enigmi, combattimenti e oggetti da collezionare sparsi in una Gotham dettagliata e vivace.

Se cerchi un gioco di Batman perfetto per la modalità cooperativa, pieno di eroi DC, umorismo spensierato e tanta azione, LEGO Batman 2: DC Super Heroes è proprio quello che fa per te.

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7. Gotham Knights

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PS5, Xbox, PC 2022 WB Games

Anche se non è proprio un gioco su Batman, Gotham Knights è ambientato nell’universo di Batman e ti permette di vestire i panni di Nightwing, Batgirl, Robin o Red Hood. Con Gotham ormai indifesa dopo la scomparsa di Batman, toccherà a te raccogliere il testimone per proteggere la città. Ogni personaggio ha abilità uniche, che aggiungono varietà sia ai combattimenti che all’esplorazione.

I sistemi di combattimento e di movimento del gioco sono simili a quelli della serie Arkham e danno il meglio di sé nella modalità cooperativa, permettendoti di allearti con gli amici per battaglie dinamiche ed esplorazioni. I sistemi di personalizzazione e progressione ti assicurano di poter far evolvere costantemente il tuo eroe in base al tuo stile di gioco, con un'enfasi sulle meccaniche da RPG, come far salire di livello gli eroi e potenziare le abilità.

Gotham Knights è una scelta eccellente se cerchi un gioco ambientato nell’universo di Batman, in stile Arkham ma più leggero, che metta in risalto il lavoro di squadra e la crescita dei personaggi.

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8. LEGO Batman: The Videogame

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PS4, Xbox, PC, Wii 2008 Racconti di viaggio

LEGO Batman: The Videogame offre una versione per tutta la famiglia del Cavaliere Oscuro. L’umorismo e il fascino dei giochi LEGO sono in primo piano, regalando divertimento spensierato nelle strade di Gotham in versione mattoncino. È accessibile e divertente per giocatori di tutte le età e include missioni uniche per i cattivi, che aggiungono un tocco divertente.

Il gameplay è semplice ma coinvolgente, con enigmi, piattaforme e combattimenti che mantengono il gioco sempre fresco. Giocare sia nei panni degli eroi che dei cattivi aggiunge un tocco unico per i fan di Batman.

Se cerchi un gioco da divertirti con gli amici o la famiglia, questa è un’ottima scelta. È una ventata di freschezza rispetto ai toni più cupi degli altri giochi di Batman.

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9. Batman: Arkham Origins

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PS3, PS4, Xbox, PC 2013 WB Games

Arkham Origins esplora gli esordi della carriera di Batman, catapultandoti in una Gotham ricoperta di neve alla vigilia di Natale. La trama approfondisce il percorso di Bruce Wayne da giustiziere a leggenda, con cattivi avvincenti come Black Mask e Deathstroke al centro della scena.

I combattimenti contro i boss sono uno dei punti forti, in particolare l’intensa battaglia con Deathstroke. Anche se non è innovativo quanto altri giochi della serie Arkham, è un titolo solido che cattura gli anni formativi di Batman. La modalità multigiocatore ti permette di combattere nei panni di Batman, Robin o persino della banda del Joker, in una rivisitazione innovativa del gameplay di Arkham

Se sei curioso di scoprire le origini di Batman e vuoi un gioco ricco di azione e atmosfera, Arkham Origins merita davvero di essere provato.

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10. LEGO Batman 3: Oltre Gotham

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Xbox, PC, PS4, Switch 2014 TT Games

LEGO Batman 3: Oltre Gotham porta Batman fuori da Gotham e nello spazio, regalandoti un’avventura intergalattica piena di umorismo, fascino e un gameplay creativo.

Il gameplay unisce i classici puzzle LEGO e le meccaniche di combattimento a nuovi elementi come sezioni a gravità zero ed epiche battaglie spaziali. Potrai esplorare luoghi iconici come la Batcaverna e la Sala della Giustizia, oltre a pianeti lontani in tutto l’universo.

Se sei un fan dell’universo DC o stai semplicemente cercando un gioco di Batman spensierato con un tocco cosmico, LEGO Batman 3: Oltre Gotham è un’ottima scelta.

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11. Batman: Il videogioco

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore NES, Sega Genesis 1989 Sunsoft

Un classico platform ispirato al film “Batman” di Tim Burton, questo gioco si distingue per i comandi precisi, i combattimenti frenetici e gli scontri memorabili contro boss iconici come il Joker e il Pinguino. Gli ambienti cupi e suggestivi ti immergono nell’atmosfera di Gotham City, offrendoti al contempo sequenze d’azione emozionanti e un gameplay impegnativo.

Se sei un fan dei giochi retrò e delle origini cinematografiche di Batman, questo è un titolo da non perdere. Il mix di platform e azione, unito alla sua estetica grintosa in stile 8-bit, lo rende un classico retrò

12. Le avventure di Batman e Robin

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore SNES, Genesis 1994 Konami, La tartaruga a molla

Ispirato all’amatissima serie animata, questo classico a 16 bit offre una grafica vivace e un gameplay impegnativo. Ogni livello sembra un vero e proprio omaggio alla serie, con cattivi e luoghi iconici ricreati fedelmente.

La versione per Genesis punta sull’azione, mentre quella per SNES include enigmi e una trama avvincente. La grafica dinamica e l’adattamento fedele allo stile della serie animata rendono questo gioco un vero e proprio tesoro nostalgico.

Se sei un appassionato di giochi retrò o adori la serie animata, questo gioco è una vera chicca.

13. Batman: Vengeance

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PS2, Xbox, GameCube 2001 Ubisoft Montreal

Batman: Vengeance ti offre un viaggio nostalgico nei primi anni 2000. La trama e il doppiaggio, ispirati alla serie animata, sono le caratteristiche che spiccano di più. Esplorare Gotham in questo gioco è come entrare in un episodio della serie che tutti amiamo. Con i suoi filmati cinematografici e l’atmosfera cupa di Gotham, Vengeance cattura alla perfezione lo spirito della serie animata

Il gameplay è un mix di combattimenti, esplorazione e enigmi. Anche se presenta alcune meccaniche ormai datate, i fan dell’era classica ne apprezzeranno il fascino.

Se sei un appassionato di giochi retrò e delle avventure animate di Batman, vale la pena provare questo gioco.

14. Batman: L’ascesa di Sin Tzu

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PS2, Xbox, GameCube 2003 Ubisoft Montreal

Il seguito di Batman: Vengeance, L’ascesa di Sin Tzu, porta ancora più azione in modalità cooperativa nel franchise di Batman. L’introduzione del nuovo cattivo Sin Tzu aggiunge un volto nuovo alla galleria dei nemici, mentre la grafica colorata cattura lo spirito della serie animata.

Il gameplay è semplice ma appagante, e offre un’esperienza in stile arcade che è ancora più divertente in modalità cooperativa. Combattere contro ondate di nemici nei panni di Batman, Robin, Batgirl o Nightwing è una gioia nostalgica.

Se sei un fan dei classici cult e dell’azione multiplayer, questa è un’ottima scelta.

15. Batman: Arkham VR

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PSVR, PC VR 2016 Rocksteady Games

Batman: Arkham VR offre un'esperienza in prima persona unica, in cui i giocatori vestono i panni del Cavaliere Oscuro in persona. Risolvi enigmi, esplora la Batcaverna e indaga su una scena del crimine dal punto di vista di Batman. Le meccaniche VR coinvolgenti ti fanno sentire davvero nel mondo di Batman.

La durata del gioco è breve, ma offre una visione cinematografica e coinvolgente delle abilità investigative di Batman. Dall’analisi delle prove all’indossare l’iconico cappuccio, Arkham VR regala un’esperienza virtuale indimenticabile.

Se sei un appassionato di realtà virtuale o vuoi vedere Gotham da una prospettiva completamente nuova, Batman: Arkham VR è un gioco da non perdere.

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16. Batman Beyond: Il ritorno del Joker

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PS1, N64, GBC 2000 Kemco

Ispirato alla serie animata Batman Beyond, questo gioco aggiunge un tocco futuristico alle avventure del Cavaliere Oscuro. Gli ambienti illuminati dai neon e i gadget high-tech ti trasportano in una Gotham distopica.

Anche se il gameplay sembra un po’ datato, i fan della serie apprezzeranno la fedele ricostruzione dello stile e dell’atmosfera, specialmente gli intensi scontri con il Joker. Il combattimento e l’esplorazione sono semplici ma divertenti per chi conosce bene la serie originale.

Se sei un fan di Batman Beyond, questo gioco ti offre un viaggio nostalgico nel mondo di Terry McGinnis.

17. Batman: Gotham City Racer

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PS1 2001 Titus Interactive

Gotham City Racer è un gioco di corse che ti permette di guidare l'iconica Batmobile, sfrecciando per le strade di Gotham. Il gioco offre vari tracciati ambientati negli scenari cupi e suggestivi di Gotham, oltre a scene tratte dalla serie animata “Le nuove avventure di Batman”".

Anche se non è frenetico come i tradizionali giochi di corse, guidare veicoli iconici come la Batmobile e la Batcycle offre un’esperienza di guida unica a tema Batman.

Se sei un fan della Batmobile e dei giochi di corse, questo titolo originale ti regalerà un giro divertente per Gotham.

18. Batman: Dark Tomorrow

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore GameCube, Xbox 2003 Kemco

Dark Tomorrow è un gioco un po’ altalenante, con una trama ambiziosa ma un gameplay un po’ goffo. La sua visione cupa e suggestiva di Gotham era promettente, ma la realizzazione l’ha penalizzato. Per i collezionisti, la sua rarità aggiunge un fascino unico.

L’attenzione del gioco alla furtività e al lavoro investigativo lascia intravedere cosa potrebbe essere un grande gioco di Batman, ma i comandi e il ritmo sembrano ormai superati. La trama offre uno sguardo sul lato più oscuro di Gotham, anche se il gameplay non è all’altezza.

Se sei un collezionista o sei curioso di scoprire l’evoluzione dei giochi di Batman, vale la pena dare un’occhiata a questo titolo.

L’evoluzione dei giochi di Batman

Il percorso di Batman nel mondo dei videogiochi rispecchia l’evoluzione stessa dei videogiochi. A partire dai primi successi come “Batman: Il giustiziere dal mantello” (1988), un mix di grafica in stile fumetto e gameplay platform, gli sviluppatori hanno iniziato a sperimentare come catturare l’essenza del Cavaliere Oscuro. L’era dei 16 bit ha fatto un salto di qualità con titoli come Batman Returns (1992), che univa l’azione dei picchiaduro a una narrazione cinematografica che ha conquistato i fan.

La vera svolta è arrivata nel 2009 con Batman: Arkham Asylum. Il suo sistema di combattimento FreeFlow ha ridefinito le meccaniche d’azione, mentre la trama avvincente e la meticolosa costruzione del mondo hanno alzato l’asticella per i giochi sui supereroi. Questa innovazione ha spianato la strada alla serie Arkham, che rimane il punto di riferimento per le esperienze immersive con i supereroi.

I giochi di Batman preferiti dai fan e quelli sottovalutati

Anche se la serie Arkham la fa da padrona, ci sono diversi titoli un po’ trascurati che meritano una seconda occasione. Batman: The Brave and the Bold – Il videogioco (2010) ha conquistato i giocatori con la sua azione in modalità cooperativa e il vivace omaggio alla serie animata, rendendolo perfetto per i giocatori occasionali o per un pubblico più giovane. Allo stesso modo, LEGO Batman: Il videogioco (2008), con il suo mix di umorismo, giocabilità accessibile e profondità sorprendente, si è affermato come uno dei preferiti dalle famiglie.

Per i giocatori più esperti, Batman: L’ascesa di Sin Tzu (2003) ha offerto intensi combattimenti in modalità cooperativa e ha introdotto l’enigmatico cattivo Sin Tzu, creato appositamente per il gioco. Il suo approccio unico al gameplay gli ha fatto guadagnare un seguito di culto, mettendo in mostra la versatilità di Batman nel mondo dei videogiochi.

I prossimi giochi di Batman da non perdere

Il futuro dei giochi di Batman si fa sempre più interessante, con un titolo entusiasmante all’orizzonte. Girano voci su un potenziale nuovo titolo della serie Arkham a cui starebbe lavorando Rocksteady, alimentando le speculazioni su un ritorno alla narrazione cupa e coinvolgente di Gotham. Visto il successo di Gotham Knights, che dimostra quanto sia forte la domanda, le possibilità di nuovi colpi di scena nell’universo di Arkham sembrano inevitabili. P.S. Puoi trovare tantissimi titoli di Batman, sia recenti che più datati, in questa raccolta di giochi di Batman.

Resta sintonizzato: l’eredità videoludica di Gotham è ben lungi dall’essere finita .

Domande frequenti

Qual è considerato il miglior gioco di Batman di tutti i tempi?

Batman: Arkham Asylum, che ha dato il via alla serie Arkham, è considerato da molti il miglior gioco di Batman mai realizzato.

Come si collegano tra loro i giochi della serie Batman Arkham dal punto di vista della trama?

La serie Arkham racconta una storia continua che si sviluppa attraverso quattro giochi principali: Asylum introduce l’universo, City lo espande, Origins funge da prequel e Knight conclude la saga.

Ci sono giochi di Batman per dispositivi mobili?

Sì, ci sono diversi giochi di Batman di qualità per piattaforme mobili. Tra i titoli più importanti ci sono Batman: Arkham Underworld, Batman: The Enemy Within e LEGO Batman: Beyond Gotham.

Quale gioco di Batman offre la migliore esperienza open world?

Batman: Arkham Knight offre il mondo aperto più vasto e dettagliato, con una Gotham City perfettamente ricreata, condizioni meteorologiche dinamiche, un’architettura curata nei minimi dettagli e la possibilità di guidare la Batmobile per le sue strade.

Si può personalizzare la Batmobile in qualche gioco di Batman?

Sì, Batman: Arkham Knight offre numerose opzioni di personalizzazione della Batmobile. Puoi modificare sia gli aspetti estetici che quelli funzionali, sbloccando nuove armi, abilità e skin man mano che avanzi nel gioco.