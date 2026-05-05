18 najlepszych gier o Batmanie: Twój przewodnik po najlepszych bohaterach Gotham

Odkąd Batman po raz pierwszy pojawił się w świecie gier w tytuł „Batman” z 1986 roku na ZX Spectrum, twórcy nieustannie starają się uchwycić istotę tego kultowego bohatera z uniwersum DC. Od pracy detektywistycznej w cieniu po epickie walki i zaawansowane technologicznie gadżety – gry z Batmanem przeszły długą drogę. Dzisiejsze gry oferują zupełnie nowy poziom zanurzenia się w Gotham, pozwalając graczom naprawdę wcielić się w rolę Zamaskowanego Mściciela.

Jako entuzjasta gier i wieloletni fan Batmana spędziłem niezliczone godziny na eksplorowaniu każdego zakątka wirtualnego Gotham, zapoznawaniu się z opiniami społeczności oraz testowaniu każdej gry o Batmanie, aby przygotować dla Was ten kompletny przewodnik. Niezależnie od tego, czy dopiero wkraczasz do świata gier o Batmanie, czy jesteś już doświadczonym graczem, ten przewodnik pomoże Ci znaleźć idealną przygodę z Mrocznym Rycerzem.

Nasze najlepsze propozycje gier o Batmanie

Nasze najlepsze propozycje to kwintesencja tego, co ma do zaoferowania katalog gier o Batmanie – prezentujemy tytuły, które wyznaczyły standardy w gatunku gier o superbohaterach. Od przełomowej serii Arkham po perełki fabularne i innowacyjne gry walki.

1 Batman: Arkham Asylum 2009 Najlepsza gra z serii o Batmanie, w której fabuła odgrywa kluczową rolę. Buy now 2 Batman: Arkham Knight 2015 Najlepsza gra z Batmanem w otwartym świecie. Buy now 3 Batman: Arkham City 2011 Gra z serią o Batmanie o największej liczbie zadań pobocznych. Buy now

Gotowi, by zagłębić się w to, co najlepsze w Gotham? Przeczytajcie nasz przewodnik po najlepszych grach o Batmanie i odkryjcie, które z nich najlepiej pasują do waszych celów i stylu gry.

Dlaczego seria gier o Batmanie fascynuje fanów na całym świecie?

Gry o Batmanie zawsze przesuwały granice gier akcji, przygodowych i o superbohaterach. Dzięki połączeniu dynamicznej walki, umiejętności detektywistycznych i głębokiej fabuły oferują fanom doświadczenie, które jest zarówno wymagające, jak i wierne oryginalnym opowieściom.

System walki „Walka swobodna””, wprowadzony w serii „Batman: Arkham”, zrewolucjonizował gry o superbohaterach dzięki płynnej i kinowej akcji. Dzięki płynnemu połączeniu gadżetów, kombinacji ciosów, zróżnicowanych przeciwników oraz zwinnych ruchów Batmana gry z serii „Arkham” zapewniają satysfakcjonujące wrażenia, które są uznawane za złoty standard zarówno wśród gier o superbohaterach, jak i ogólnie wśród gier typu beat’em-up.

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Ranking 18 najlepszych gier o Batmanie

Od mrocznych zakamarków Gotham po strzeliste wyżyny Wayne Tower – najlepsze gry o Batmanie pozwalają graczom zanurzyć się w ekscytujących fabułach, strategicznej walce i moralnych dylematach, które definiują postać Batmana. Niezależnie od tego, czy polujesz na złoczyńców, rozwiązujesz zawiłe zagadki, czy też oddajesz się porywającej adrenalinie płynnej walki, tytuły te zapewniają superbohaterskie wrażenia na najwyższym poziomie.

1. Batman: Arkham Asylum

Platformy Rok wydania Producent PS3, PS4, Xbox, PC 2009 Rocksteady Games

Akcja tej gry toczy się w klaustrofobicznym, a jednocześnie rozległym Arkham Asylum i na nowo zdefiniowała ona gatunek gier o superbohaterach. Każdy korytarz i każdy ciemny zakątek tętni atmosferą. Fabuła wciąga od samego początku, gdy gracz próbuje pokrzyżować złowrogie plany Jokera i mierzy się z różnymi złoczyńcami. Mrożąca krew w żyłach gra aktorska, zwłaszcza w przypadku Jokera, wzbogaca narrację i sprawia, że gracze nie mogą się od niej oderwać.

System walki oparty na swobodnym przepływie akcji w grze „Asylum” był w tamtych czasach rewolucyjny i wyznaczył nowy standard dla gier akcji. Z łatwością opanujesz podstawową mechanikę zabawy polegającą na kontratakach, a następnie przejdziesz do opanowania złożonych, oszałamiających wizualnie kombinacji ciosów. Śledzenie popleczników, odkrywanie ukrytych tajemnic i walka z kultowymi bossami, takimi jak Strach na Wróble i Bane, to niezapomniane przeżycia.

Jeśli kiedykolwiek chciałeś doświadczyć napięcia i triumfu bycia Batmanem, to właśnie od tej gry powinieneś zacząć. Jej rewolucyjna mechanika i wciągająca fabuła nie straciły na aktualności do dziś.

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2. Batman: Arkham Knight

Platformy Rok wydania Producent PS4, Xbox, PC 2015 Rocksteady Games

Arkham Knight zaprasza do odkrywania niezwykle szczegółowego Gotham . Miasto tętni życiem dzięki klimatycznej grafice i wciągającej, spójnej fabule. Misje poboczne z udziałem klasycznych złoczyńców, takich jak Pingwin i Dwojaczek, dodają głębi otwartemu światu. Podobnie jak subtelne detale, takie jak posągi zmieniające się w Jokera, gdy nie patrzy się na nie bezpośrednio.

Walka i skradanie się zostały dopracowane do perfekcji, a emocjonalny rdzeń fabuły – konflikt Batmana z Arkham Knightem – głęboko wciąga gracza. Pojawienie się Batmobilu dodaje do rozgrywki nowy, ekscytujący wymiar, służąc jako elegancki pojazd do pościgów z dużą prędkością oraz potężny czołg bojowy w intensywnych scenach walki. Ta innowacyjna mechanika wzbogaca wrażenia z gry, łącząc dynamiczną akcję ze strategicznymi starciami.

Jeśli jesteś gotowy, by zanurzyć się w rozległym, klimatycznym Gotham, ta gra z serii Batman Arkham jest właśnie dla Ciebie. Połączenie różnych stylów rozgrywki i kinowej narracji sprawia, że gra wyróżnia się na tle innych.

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3. Batman: Arkham City

Platformy Rok wydania Producent PS4, Xbox, PC 2011 Rocksteady Games

Arkham City rozszerza świat Arkham Asylum, oferując graczom nową część Gotham, po której można swobodnie wędrować. Fabuła wciąga gracza w sieć intryg związanych z Hugo Strange’em i złowrogim Protokołem 10. Każdy zakątek miasta tętni życiem i kryje własną historię.

Zadania poboczne oferują niezapomniane spotkania z kultowymi postaciami. Od starcia z tragicznym Mr. Freeze’em po rozwiązywanie przebiegłych zagadek Riddlera – każda chwila w Arkham City wydaje się być listem miłosnym skierowanym do fanów Batmana. Nie warto pomijać różnorodnych zadań pobocznych – wszystkie one wplatają się w ogólną fabułę, dodając głębi światu i postaciom. Dopracowany system walki oraz nowe gadżety sprawiają, że rozgrywka jest jeszcze bardziej dynamiczna i ekscytująca.

Jeśli kochasz wciągające światy z głębokimi fabułami i mnóstwem rzeczy do odkrycia, „Arkham City” to pozycja obowiązkowa. To gra, która nagradza ciekawość i wciąga niesamowitą dbałością o szczegóły.

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4. Injustice 2 (edycja Legendary)

Platformy Rok wydania Producent PS4, Xbox, PC 2017 NetherRealm Studios

Injustice 2 to nie tylko gra walki – to epicka saga DC, w której Batman znajduje się w samym centrum konfliktu. Fabuła rozgrywa się w alternatywnym wszechświecie, w którym Superman staje się tyranem, a Batman przewodzi ruchowi oporu przeciwko swojemu dawnemu sojusznikowi.

Walka w stylu „Mortal Kombat” jest płynna i przystępna dla początkujących, ale jednocześnie wystarczająco rozbudowana dla doświadczonych graczy. Kultowe ruchy i superataki sprawiają, że każda potyczka jest ekscytująca, a lista bohaterów i złoczyńców z uniwersum DC to spełnienie marzeń. Unikalna mechanika „przejść między arenami” pozwala w trakcie walki przenosić przeciwników na nowe areny, dodając środowisku walki kinowego charakteru i dynamiki. Injustice 2 oferuje również rozbudowany system wyposażenia, umożliwiający personalizację ulubionych postaci.

Jeśli jesteś fanem gier z serii „Mortal Kombat”, „Injustice 2” to pozycja obowiązkowa. Już sam tryb fabularny jest wart swojej ceny.

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5. Batman: Seria Telltale

Platformy Rok wydania Producent PS4, Xbox, PC, Switch 2016 Telltale Games

W tej serii gracz decyduje o wyborach Batmana, zgłębiając zawiłości podwójnego życia Bruce’a Wayne’a. Gra kładzie duży nacisk na fabułę i dialogi, dzięki czemu gracz pozostaje zaangażowany w akcję przy każdym zwrocie akcji. Jest to jedna z niewielu gier, które w równym stopniu zgłębiają psychikę Bruce’a Wayne’a, co heroiczne czyny Batmana.

Ręcznie rysowana grafika i błyskotliwy scenariusz pozwalają graczowi zanurzyć się w surowym świecie Gotham. Twoje decyzje kształtują relacje z kluczowymi postaciami, takimi jak Alfred, Selina Kyle, a nawet Harvey Dent. Będziesz odkrywać tajemnice przeszłości rodziny Wayne’ów i na podstawie swoich wyborów na nowo definiować relacje Batmana z sojusznikami i wrogami.

Jeśli lubisz interaktywne historie, w których Twoje decyzje mają znaczenie, seria Telltale to fantastyczny dodatek. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce poznać człowieka kryjącego się za maską.

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6. LEGO Batman 2: Superbohaterowie DC

Platformy Rok wydania Twórca PS4, Xbox, PC, Wii U 2012 Opowieści podróżnika

Gra „LEGO Batman 2: DC Super Heroes” opiera się na klasycznej formule serii LEGO, wzbogacając ją o otwarty świat Gotham City oraz galerię kultowych superbohaterów z uniwersum DC. Była to pierwsza gra z serii LEGO, w której wprowadzono dubbing, a dzięki temu postacie zyskały jeszcze więcej życia i osobowości, co widać w dowcipnych dialogach i zabawnych przekomarzaniach.

W tej przygodzie Batman łączy siły z bohaterami DC, takimi jak Superman, Wonder Woman i Green Lantern, aby powstrzymać połączone siły Lexa Luthora i Jokera przed sianiem spustoszenia w Gotham. Otwarty świat gry pozwala na swobodną eksplorację, a w szczegółowo odwzorowanym, tętniącym życiem Gotham czeka mnóstwo zagadek, walk i przedmiotów do zebrania.

Jeśli szukasz gry o Batmanie, w którą można grać w trybie kooperacyjnym, pełnej bohaterów DC, lekko humorystycznej i obfitującej w akcję, to „LEGO Batman 2: DC Super Heroes” jest właśnie tym, czego szukasz.

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7. Gotham Knights

Platformy Rok wydania Producent PS5, Xbox, PC 2022 WB Games

Chociaż „Gotham Knights” nie jest bezpośrednio grą o Batmanie, jej akcja rozgrywa się w uniwersum Batmana, pozwalając graczom wcielić się w postać Nightwinga, Batgirl, Robina lub Red Hooda. Po śmierci Batmana Gotham pozostaje bezbronne, więc to ty przejmujesz pałeczkę, by chronić miasto. Każda z postaci posiada unikalne umiejętności, co zapewnia różnorodność zarówno w walce, jak i podczas eksploracji.

Systemy walki i poruszania się w grze są podobne do tych z serii „Arkham” i świetnie sprawdzają się w trybie kooperacyjnym, umożliwiając graczom łączenie sił z przyjaciółmi w dynamicznych bitwach i podczas eksploracji. Systemy personalizacji i rozwoju postaci pozwalają nieustannie dostosowywać bohatera do własnego stylu gry, z naciskiem na mechanikę RPG, taką jak zdobywanie kolejnych poziomów przez bohaterów i ulepszanie umiejętności.

„Gotham Knights” to doskonały wybór, jeśli szukasz gry osadzonej w uniwersum Batmana, przypominającej serię „Arkham”, która kładzie nacisk na pracę zespołową i rozwój postaci.

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8. LEGO Batman: The Videogame

Platformy Rok wydania Twórca PS4, Xbox, PC, Wii 2008 Opowieści podróżnika

Gra „LEGO Batman: The Videogame” to przyjazna dla całej rodziny opowieść o Mrocznym Rycerzu. Humor i urok gier LEGO są tu w pełni widoczne, zapewniając beztroską zabawę w blokowej wersji ulic Gotham. Gra jest przystępna i przyjemna dla graczy w każdym wieku, a unikalne misje dla złoczyńców stanowią zabawny akcent.

Rozgrywka jest prosta, ale wciągająca, a łamigłówki, elementy platformowe i walka zapewniają różnorodność. Możliwość wcielenia się zarówno w bohaterów, jak i złoczyńców stanowi wyjątkową atrakcję dla fanów Batmana.

Jeśli szukasz gry, w którą można się bawić z przyjaciółmi lub rodziną, to jest to świetny wybór. Stanowi ona miłą odmianę od mroczniejszych klimatów innych gier o Batmanie.

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9. Batman: Arkham Origins

Platformy Rok wydania Producent PS3, PS4, Xbox, PC 2013 WB Games

Arkham Origins przedstawia początki kariery Batmana, przenosząc gracza do pokrytego śniegiem Gotham w Wigilię Bożego Narodzenia. Fabuła skupia się na drodze Bruce'a Wayne'a od mściciela do legendy, a w centrum uwagi znajdują się fascynujący złoczyńcy, tacy jak Black Mask i Deathstroke.

Prawdziwą atrakcją są walki z bossami, zwłaszcza pełna napięcia potyczka z Deathstroke’em. Chociaż gra nie wprowadza tak wielu innowacji jak inne tytuły z serii Arkham, to jest to solidna pozycja, która oddaje lata kształtowania się Batmana. Tryb wieloosobowy pozwala walczyć jako Batman, Robin, a nawet gang Jokera, co stanowi nowatorskie urozmaicenie rozgrywki znanej z serii Arkham

Jeśli interesują Cię początki Batmana i szukasz gry pełnej akcji i klimatu, „Arkham Origins” jest zdecydowanie warta Twojej uwagi.

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10. LEGO Batman 3: Poza Gotham

Platformy Rok wydania Twórca Xbox, PC, PS4, Switch 2014 TT Games

W grze LEGO Batman 3: Beyond Gotham Batman opuszcza Gotham i wyrusza w kosmos, przeżywając międzygalaktyczną przygodę pełną humoru, uroku i kreatywnej rozgrywki.

Rozgrywka łączy klasyczne mechaniki rozwiązywania zagadek i walki charakterystyczne dla gier LEGO z nowymi elementami, takimi jak sekcje w stanie nieważkości i epickie bitwy kosmiczne. Gracze będą eksplorować kultowe lokacje, takie jak Jaskinię Batmana i Salę Sprawiedliwości, a także odległe planety w całym wszechświecie.

Jeśli jesteś fanem uniwersum DC lub po prostu szukasz lekkiej gry o Batmanie z kosmicznym akcentem, LEGO Batman 3: Beyond Gotham to świetny wybór.

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11. Batman: Gra wideo

Platformy Rok wydania Producent NES, Sega Genesis 1989 Sunsoft

Ta klasyczna gra platformowa, zainspirowana filmem „Batman” Tima Burtona, wyróżnia się precyzyjnym sterowaniem, dynamiczną walką oraz zapadającymi w pamięć pojedynkami z bossami – takimi kultowymi złoczyńcami jak Joker i Pingwin. Mroczne, klimatyczne lokacje pozwalają graczowi w pełni zanurzyć się w atmosferze Gotham City, oferując jednocześnie ekscytujące sekwencje akcji i wymagającą rozgrywkę.

Jeśli jesteś fanem gier retro i filmowych początków Batmana, ta gra jest dla Ciebie obowiązkowa. Połączenie elementów platformówki i akcji, w połączeniu z surową estetyką 8-bitową, sprawia, że jest to retro klasyk

12. Przygody Batmana i Robina

Platformy Rok wydania Producent SNES, Genesis 1994 Konami, Mechaniczny Żółw

Ta 16-bitowa klasyka, zainspirowana uwielbianym serialem animowanym, oferuje żywą grafikę i wymagającą rozgrywkę. Każdy poziom wydaje się być hołdem dla serialu, a kultowi złoczyńcy i lokacje zostały wiernie odtworzone.

Wersja na Genesis kładzie większy nacisk na akcję, podczas gdy wersja na SNES zawiera elementy łamigłówek i fabuły. Dynamiczna grafika oraz wierne odzwierciedlenie stylu serialu animowanego sprawiają, że gra jest prawdziwym skarbem dla miłośników nostalgii.

Jeśli jesteś miłośnikiem gier retro lub uwielbiasz ten serial animowany, ta gra będzie dla Ciebie prawdziwą gratką.

13. Batman: Zemsta

Platformy Rok wydania Producent PS2, Xbox, GameCube 2001 Ubisoft Montreal

Gra „Batman: Vengeance” to nostalgiczna podróż do początku XXI wieku. Jej fabuła i udźwiękowienie, inspirowane serialem animowanym, to cechy, które wyróżniają tę grę. Poruszanie się po Gotham w tej grze przypomina wejście do jednego z odcinków uwielbianego serialu. Dzięki kinowym przerywnikom filmowym i nastrojowej atmosferze Gotham, Vengeance znakomicie oddaje klimat serialu animowanego

Rozgrywka to połączenie walki, eksploracji i łamigłówek. Chociaż zawiera ona nieco przestarzałe mechaniki, fani klasycznej ery z pewnością docenią jej urok.

Jeśli jesteś fanem gier retro i animowanych przygód Batmana, warto zagrać w tę grę.

14. Batman: Powstanie Sin Tzu

Platformy Rok wydania Producent PS2, Xbox, GameCube 2003 Ubisoft Montreal

Kontynuacja gry „Batman: Vengeance”, zatytułowana „Powstanie Sin Tzu”, wzbogaca serię o kolejną grę akcji typu beat-’em-up z trybem współpracy. Pojawienie się oryginalnego złoczyńcy, Sin Tzu, wnosi świeżą krew do galerii przeciwników, a barwna oprawa graficzna oddaje ducha serialu animowanego.

Rozgrywka jest prosta, ale satysfakcjonująca, zapewniając wrażenia w stylu gier zręcznościowych, które są jeszcze przyjemniejsze w trybie kooperacyjnym. Walka z falami przeciwników jako Batman, Robin, Batgirl lub Nightwing to prawdziwa nostalgiczna przyjemność.

Jeśli jesteś fanem kultowych klasyków i akcji w trybie wieloosobowym, to świetny wybór.

15. Batman: Arkham VR

Platformy Rok wydania Twórca PSVR, PC VR 2016 Rocksteady Games

Batman: Arkham VR oferuje wyjątkowe wrażenia z gry z perspektywy pierwszej osoby, w której gracze wcielają się w samego Mrocznego Rycerza. Rozwiązuj zagadki, eksploruj Jaskinię Mrocznego Rycerza i badaj miejsce zbrodni z perspektywy Batmana. Wciągająca mechanika VR sprawia, że czujesz się, jakbyś naprawdę był w świecie Batmana.

Czas rozgrywki jest krótki, ale gra oferuje kinowe, wciągające spojrzenie na umiejętności detektywistyczne Batmana. Od analizowania dowodów po zakładanie kultowego kaptura – „Arkham VR” zapewnia niezapomniane wirtualne wrażenia.

Jeśli jesteś fanem VR lub chcesz spojrzeć na Gotham z zupełnie nowej perspektywy, „Batman: Arkham VR” to pozycja obowiązkowa.

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16. Batman Beyond: Powrót Jokera

Platformy Rok wydania Producent PS1, N64, GBC 2000 Kemco

Zainspirowana serialem animowanym „Batman Beyond” gra wnosi futurystyczny akcent do przygód Mrocznego Rycerza. Oświetlone neonami lokacje i zaawansowane technologicznie gadżety przenoszą gracza do dystopijnego Gotham.

Chociaż rozgrywka wydaje się nieco przestarzała, fani serialu z pewnością docenią wierne odtworzenie jego stylu i klimatu, zwłaszcza intensywne starcia z Jokerem. Walka i eksploracja są proste, ale dla osób zaznajomionych z materiałem źródłowym zapewniają sporo frajdy.

Jeśli jesteś fanem „Batman Beyond”, ta gra oferuje nostalgiczną podróż do świata Terry’ego McGinnisa.

17. Batman: Gotham City Racer

Platformy Rok wydania Twórca PS1 2001 Titus Interactive

Gotham City Racer to gra wyścigowa, w której gracze mogą zasiąść za kierownicą kultowego Batmobilu i pędzić ulicami Gotham. Gra oferuje różne tory osadzone w mrocznych i klimatycznych lokacjach Gotham oraz scenki przerywnikowe z serialu animowanego „Nowe przygody Batmana””.

Chociaż gra nie jest tak dynamiczna jak tradycyjne gry wyścigowe, kierowanie kultowymi pojazdami, takimi jak Batmobil i Batcykl, zapewnia wyjątkowe wrażenia z wyścigów w klimacie Batmana.

Jeśli jesteś fanem Batmobilu i gier wyścigowych, ta nietypowa gra zapewni ci zabawną przejażdżkę po Gotham.

18. Batman: Mroczna przyszłość

Platformy Rok wydania Twórca GameCube, Xbox 2003 Kemco

„Mroczna przyszłość” to gra o mieszanych wrażeniach – z ambitną fabułą, ale niezgrabną rozgrywką. Jej mroczne i klimatyczne ujęcie Gotham było obiecujące, ale realizacja nie pozwoliła w pełni wykorzystać tego potencjału. Dla kolekcjonerów jej rzadkość stanowi dodatkowy atut.

Nacisk położony w grze na skradanie się i pracę detektywistyczną pozwala dostrzec, jak mogłaby wyglądać świetna gra o Batmanie, ale sterowanie i tempo rozgrywki wydają się przestarzałe. Fabuła pozwala zajrzeć w mroczną stronę Gotham, nawet jeśli rozgrywka nie do końca spełnia oczekiwania.

Jeśli jesteś kolekcjonerem lub interesuje Cię ewolucja gier o Batmanie, warto zapoznać się z tym tytułem.

Ewolucja gier o Batmanie

Droga Batmana w świecie gier odzwierciedla ewolucję samych gier. Począwszy od wczesnych hitów, takich jak „Batman: Zamaskowany mściciel” (1988) – połączenia grafiki w stylu komiksowym z rozgrywką platformową – twórcy zaczęli eksperymentować z oddaniem istoty Mrocznego Rycerza. W erze 16-bitowej pojawiły się takie tytuły jak „Powrót Batmana” (1992), łączące akcję typu beat ’em-up z kinową narracją, która trafiła do serc fanów.

Prawdziwy przełom nastąpił w 2009 roku wraz z premierą gry „Batman: Arkham Asylum””. System walki FreeFlow na nowo zdefiniował mechanikę akcji, a wciągająca fabuła i skrupulatnie zbudowany świat wyznaczyły nowy standard dla gier o superbohaterach. Ta innowacja utorowała drogę serii Arkham, która pozostaje złotym standardem w dziedzinie wciągających przygód z superbohaterami.

Ulubione przez fanów i niedoceniane gry o Batmanie

Chociaż seria „Arkham” nie ma sobie równych, kilka pomijanych tytułów zasługuje na ponowne odkrycie. Gra „Batman: The Brave and the Bold – The Videogame” (2010) urzekła graczy trybem kooperacyjnym oraz pełnym energii hołdem dla serialu animowanego, dzięki czemu idealnie nadaje się dla graczy okazjonalnych lub młodszej publiczności. Podobnie gra „LEGO Batman: The Videogame” (2008), łącząca humor, przystępną rozgrywkę i zaskakującą głębię, ugruntowała swoją pozycję jako ulubiona gra dla całej rodziny.

Dla bardziej doświadczonych graczy gra „Batman: Powstanie Sin Tzu” (2003) zapewniła intensywne walki w trybie kooperacyjnym oraz wprowadziła postać tajemniczego złoczyńcy Sin Tzu, zaprojektowanego specjalnie na potrzeby tej gry. Jej unikalne podejście do rozgrywki zapewniło jej status kultowej pozycji, podkreślając wszechstronność postaci Batmana w świecie gier.

Nadchodzące gry z Batmanem, na które warto czekać

Przyszłość gier o Batmanie zapowiada się gorąco, a na horyzoncie pojawia się ekscytujący tytuł. Krążą plotki o potencjalnej nowej odsłonie serii Arkham, nad którą pracuje Rocksteady, co wywołuje spekulacje na temat powrotu do mrocznej, wciągającej fabuły z Gotham. Sukces „Gotham Knights” świadczy o popycie na tę serię, więc nowe zwroty akcji w uniwersum Arkham wydają się nieuniknione. P.S. W tej kolekcji gier o Batmanie znajdziesz wiele nowszych i starszych tytułów.

Bądźcie na bieżąco – historia gier o Gotham jeszcze się nie kończy .

Często zadawane pytania

Która gra z Batmanem jest uważana za najlepszą w historii?

Gra „Batman: Arkham Asylum””, która zapoczątkowała serię Arkham, jest powszechnie uznawana za najlepszą grę o Batmanie, jaką kiedykolwiek stworzono.

W jaki sposób gry z serii „Batman: Arkham” łączą się pod względem fabuły?

Seria Arkham opowiada spójną historię w czterech głównych grach: Asylum wprowadza graczy w świat serii, City go rozszerza, Origins stanowi prequel, a Knight zamyka sagę.

Czy istnieją gry o Batmanie na urządzenia mobilne?

Tak, istnieje kilka wysokiej jakości gier o Batmanie na platformy mobilne. Do godnych uwagi tytułów należą „Batman: Arkham Underworld”, „Batman: The Enemy Within” oraz „LEGO Batman: Beyond Gotham”.

Która gra o Batmanie oferuje najlepsze wrażenia z otwartego świata?

„Batman: Arkham Knight” oferuje najbardziej rozległy i szczegółowy otwarty świat, w którym znajduje się w pełni zrealizowane Gotham City z dynamiczną pogodą, szczegółową architekturą oraz możliwością jazdy Batmobilem po jego ulicach.

Czy w grach o Batmanie można dostosować Batmobil?

Tak, gra „Batman: Arkham Knight” oferuje szerokie możliwości dostosowywania Batmobilu. Gracze mogą modyfikować zarówno jego wygląd, jak i funkcje, odblokowując w trakcie rozgrywki nowe rodzaje broni, umiejętności i skórki.