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Les 18 meilleurs jeux Batman : votre guide des meilleurs titres de Gotham

Depuis la première apparition de Batman dans le monde du jeu vidéo, avec le titre « Batman » sorti en 1986 sur ZX Spectrum, les développeurs n’ont cessé de s’efforcer de saisir l’essence même de ce héros emblématique de DC. Du travail d’enquête dans l’ombre aux combats épiques en passant par les gadgets high-tech, les jeux Batman ont beaucoup évolué. Les jeux d’aujourd’hui offrent une immersion sans précédent à Gotham, permettant aux joueurs d’incarner véritablement le justicier masqué.

En tant que passionné de jeux vidéo et fan de Batman de longue date, j’ai passé d’innombrables heures à explorer chaque recoin de la Gotham virtuelle, à m’imprégner des retours de la communauté et à tester tous les jeux Batman afin de vous proposer ce guide ultime. Que vous fassiez vos premiers pas dans l’univers des jeux Batman ou que vous soyez déjà un joueur chevronné, ce guide vous aidera à trouver l’aventure du Chevalier Noir qui vous correspond le mieux.

Nos coups de cœur parmi les jeux Batman

Nos coups de cœur mettent en avant le meilleur de l’univers des jeux Batman, en présentant les titres qui ont marqué l’histoire des jeux de super-héros. De la série révolutionnaire Arkham aux joyaux narratifs en passant par des jeux de combat innovants.

1 Batman: Arkham Asylum 2009 Le meilleur jeu Batman axé sur l'histoire. Buy now 2 Batman: Arkham Knight 2015 Le meilleur jeu Batman en monde ouvert. Buy now 3 Batman: Arkham City 2011 Le jeu Batman proposant le plus grand nombre de quêtes secondaires. Buy now

Prêt à plonger plus profondément dans l’univers de Gotham ? Lisez notre guide des meilleurs jeux Batman et découvrez quels titres correspondent le mieux à vos objectifs et à votre style de jeu.

Pourquoi la série de jeux Batman captive-t-elle les fans du monde entier ?

Les jeux Batman ont toujours repoussé les limites des jeux d’action-aventure et des jeux de super-héros. Alliant combats au rythme effréné, talents de détective et scénarios riches, ils offrent aux fans une expérience à la fois stimulante et fidèle aux histoires originales.

Le système de combat « Free Flow » introduit par la série Batman Arkham a révolutionné les jeux de super-héros grâce à son action fluide et cinématographique. En intégrant de manière transparente des gadgets, des enchaînements de coups, des ennemis variés et les mouvements agiles de Batman, les jeux Arkham offrent une expérience très satisfaisante, considérée comme la référence absolue tant pour les jeux de super-héros que pour les jeux de combat en général.

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Classement des 18 meilleurs jeux Batman

Des bas-fonds de Gotham aux hauteurs vertigineuses de la Wayne Tower, les meilleurs jeux Batman plongent les joueurs dans des histoires palpitantes, des combats stratégiques et les dilemmes moraux qui définissent Batman. Que vous traquiez des méchants, résolviez des mystères complexes ou savouriez l’adrénaline palpitante de combats fluides, ces titres vous offrent une expérience de super-héros exceptionnelle.

1. Batman : Arkham Asylum

Plateformes Année de sortie Développeur PS3, PS4, Xbox, PC 2009 Rocksteady Games

Se déroulant dans l’asile d’Arkham, à la fois oppressant et tentaculaire, ce jeu a redéfini le genre des jeux de super-héros. Chaque couloir et chaque recoin sombre regorgent d’ambiance. L’histoire vous captive dès le début, tandis que vous déjouez les plans sinistres du Joker et affrontez divers méchants. Les interprétations saisissantes, notamment celle du Joker, rehaussent le récit et tiennent les joueurs en haleine.

Le système de combat fluide d’Asylum était révolutionnaire pour l’époque et a établi une nouvelle référence dans le domaine des jeux d’action. Vous vous familiariserez facilement avec le principe de base très ludique des contre-attaques, puis vous progresserez jusqu’à maîtriser des enchaînements complexes et visuellement époustouflants. Traquer les sbires, découvrir des secrets cachés et affronter des boss emblématiques tels que l’Épouvantail et Bane constituent des expériences inoubliables.

Si vous avez toujours rêvé de vivre la tension et le triomphe d’incarner Batman, c’est par ce jeu qu’il faut commencer. Ses mécanismes révolutionnaires et son récit captivant n’ont rien perdu de leur attrait aujourd’hui.

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2. Batman : Arkham Knight

Plateformes Année de sortie Développeur PS4, Xbox, PC 2015 Rocksteady Games

Arkham Knight vous invite à explorer un Gotham d’un réalisme saisissant. La ville semble prendre vie grâce à des graphismes immersifs et à un récit captivant et cohérent. Des missions secondaires mettant en scène des méchants emblématiques tels que le Pingouin et Double-Face ajoutent de la profondeur à cet univers ouvert. Tout comme des détails subtils, tels que ces statues qui se transforment en Joker lorsque vous ne les regardez pas directement.

Le combat et la furtivité sont portés à la perfection, et le cœur émotionnel de l’histoire – le conflit entre Batman et l’Arkham Knight – vous captive profondément. L’arrivée de la Batmobile ajoute une nouvelle dimension passionnante au gameplay : à la fois véhicule racé pour les poursuites à grande vitesse et redoutable char de combat pour les scénarios de combat intenses, elle enrichit l’expérience en mêlant action trépidante et affrontements stratégiques.

Si vous êtes prêt à plonger dans un Gotham tentaculaire et immersif, ce jeu Batman Arkham est fait pour vous. Le mélange de styles de gameplay et de narration cinématographique en fait un titre hors du commun.

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3. Batman : Arkham City

Plateformes Année de sortie Développeur PS4, Xbox, PC 2011 Rocksteady Games

Arkham City élargit l'univers L’asile d’Arkham en vous offrant une nouvelle partie de Gotham où vous pourrez vous déplacer librement. Le récit vous plonge dans une intrigue impliquant Hugo Strange et le sinistre Protocole 10. Chaque recoin de la ville semble prendre vie, avec sa propre histoire.

Les quêtes secondaires vous réservent des rencontres mémorables avec des personnages emblématiques. Qu'il s'agisse d'affronter le tragique Mr. Freeze ou de résoudre les énigmes retorses du Riddler, chaque instant passé à Arkham City ressemble à une lettre d'amour adressée aux fans de Batman. Les quêtes secondaires variées ne doivent pas être négligées : elles s’inscrivent toutes dans le récit global, ajoutant de la profondeur à l’univers et aux personnages. Un système de combat perfectionné et de nouveaux gadgets rendent le gameplay encore plus dynamique et passionnant.

Si vous aimez les univers immersifs aux histoires riches et regorgeant de choses à explorer, Arkham City est un jeu incontournable. C’est un jeu qui récompense la curiosité et vous tient en haleine grâce à son incroyable souci du détail.

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4. Injustice 2 (Édition légendaire)

Plateformes Année de sortie Développeur PS4, Xbox, PC 2017 NetherRealm Studios

Injustice 2 n’est pas seulement un jeu de combat : c’est une saga DC épique où Batman se trouve au cœur du conflit. L’histoire explore un univers parallèle dans lequel Superman devient un tyran et où Batman mène la résistance contre son ancien allié.

Le système de combat, inspiré de « Mortal Kombat », est fluide et accessible aux débutants, tout en offrant suffisamment de profondeur aux joueurs chevronnés. Les coups emblématiques et les super-attaques rendent chaque combat passionnant, et la sélection de héros et de méchants de l’univers DC est un véritable rêve devenu réalité. Le mécanisme unique de « transition entre les arènes » du jeu vous permet de projeter vos adversaires dans de nouvelles arènes en plein combat, ce qui ajoute une touche cinématographique et du dynamisme à l’environnement de combat. Injustice 2 propose également un système d’équipement complet pour personnaliser vos personnages préférés.

Si vous êtes fan des jeux Mortal Kombat, Injustice 2 est un incontournable. Son mode histoire vaut à lui seul le prix d’entrée.

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5. Batman : The Telltale Series

Plateformes Année de sortie Développeur PS4, Xbox, PC, Switch 2016 Telltale Games

Cette série vous permet de prendre les décisions à la place de Batman, tout en explorant les subtilités de la double vie de Bruce Wayne. Mettant fortement l’accent sur l’histoire et les dialogues, cette expérience vous tient en haleine à chaque rebondissement. C’est l’un des rares jeux à explorer autant la psychologie de Bruce Wayne que les exploits héroïques de Batman.

L'esthétique dessinée à la main et l'écriture pointue vous plongent dans l'univers sombre de Gotham. Vos décisions façonnent vos relations avec des personnages clés tels qu'Alfred, Selina Kyle et même Harvey Dent. Vous dévoilerez des secrets sur le passé des Wayne et redéfinirez les relations de Batman avec ses alliés et ses ennemis en fonction de vos choix.

Si vous aimez les récits interactifs où vos décisions ont un poids déterminant, la série Telltale est un excellent choix. C’est un jeu incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir l’homme derrière le masque.

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6. LEGO Batman 2 : DC Super Heroes

Plateformes Année de sortie Développeur PS4, Xbox, PC, Wii U 2012 Récits de voyage

LEGO Batman 2 : DC Super Heroes reprend la formule classique de LEGO et la sublime grâce à un monde ouvert représentant Gotham City et à une galerie de super-héros emblématiques de DC. Il s'agit du premier jeu LEGO à intégrer des doublages, ce qui confère aux personnages encore plus de vie et de personnalité, avec des dialogues pleins d'esprit et des échanges hilarants.

Dans cette aventure, Batman fait équipe avec des héros DC tels que Superman, Wonder Woman et Green Lantern pour empêcher les forces combinées de Lex Luthor et du Joker de semer le chaos à Gotham. Le monde ouvert permet une exploration fluide, avec de nombreuses énigmes, des combats et des objets à collectionner disséminés dans une ville de Gotham détaillée et animée.

Si vous recherchez un jeu Batman adapté au mode coopératif, regorgeant de héros DC, d’humour léger et d’action à gogo, LEGO Batman 2 : DC Super Heroes est celui qu’il vous faut.

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7. Gotham Knights

Plateformes Année de sortie Développeur PS5, Xbox, PC 2022 WB Games

Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un jeu Batman, Gotham Knights se déroule dans l’univers de Batman et vous permet d’incarner Nightwing, Batgirl, Robin ou Red Hood. Alors que Gotham se retrouve sans défense après la disparition de Batman, vous reprenez le flambeau pour protéger la ville. Chaque personnage dispose de capacités uniques, ce qui apporte de la variété tant au combat qu’à l’exploration.

Les systèmes de combat et de déplacement du jeu s’inspirent de la série Arkham et prennent toute leur ampleur en mode coopératif, vous permettant de faire équipe avec des amis pour des combats et des explorations dynamiques. Les systèmes de personnalisation et de progression vous garantissent de faire évoluer en permanence votre héros en fonction de votre style de jeu, en mettant l’accent sur les mécanismes propres aux jeux de rôle, tels que la montée en niveau des héros et l’amélioration des capacités.

Gotham Knights est un excellent choix si vous recherchez un jeu inspiré de l’univers de Batman, dans la veine d’Arkham, qui met l’accent sur le travail d’équipe et l’évolution des personnages.

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8. LEGO Batman : Le Jeu vidéo

Plateformes Année de sortie Développeur PS4, Xbox, PC, Wii 2008 Récits de voyage

LEGO Batman : Le Jeu vidéo propose une approche familiale du Chevalier noir. L’humour et le charme des jeux LEGO sont pleinement mis en avant, offrant un divertissement léger dans une version en briques des rues de Gotham. Accessible et agréable pour les joueurs de tous âges, le jeu propose des missions uniques pour les méchants, ce qui apporte une touche originale.

Le gameplay est simple mais captivant, avec des énigmes, des phases de plateforme et des combats qui apportent de la variété. Le fait de pouvoir incarner à la fois les héros et les méchants ajoute une dimension unique pour les fans de Batman.

Si vous cherchez un jeu à partager entre amis ou en famille, c'est un excellent choix. Cela change agréablement des ambiances plus sombres des autres jeux Batman.

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9. Batman : Arkham Origins

Plateformes Année de sortie Développeur PS3, PS4, Xbox, PC 2013 WB Games

Arkham Origins explore les débuts de la carrière de Batman, vous plongeant dans une Gotham recouverte de neige la veille de Noël. Le récit retrace le parcours de Bruce Wayne, de justicier à légende, avec des méchants captivants tels que Black Mask et Deathstroke occupant le devant de la scène.

Les combats contre les boss constituent l’un des points forts du jeu, en particulier l’affrontement tendu contre Deathstroke. Bien qu’il ne soit pas aussi novateur que d’autres jeux de la série Arkham, il s’agit d’un opus solide qui retrace les années de formation de Batman. Le mode multijoueur vous permet d’incarner Batman, Robin ou même le gang du Joker, dans une version innovante du gameplay d’Arkham

Si les origines de Batman vous intriguent et que vous recherchez un jeu riche en action et en ambiance, Arkham Origins vaut largement le détour.

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10. LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham

Plateformes Année de sortie Développeur Xbox, PC, PS4, Switch 2014 TT Games

LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham emmène Batman hors de Gotham, dans l’espace, pour une aventure intergalactique pleine d’humour, de charme et de gameplay créatif.

Le gameplay allie les mécanismes classiques de résolution d’énigmes et de combat LEGO à de nouveaux éléments tels que des séquences en apesanteur et des batailles spatiales épiques. Les joueurs exploreront des lieux emblématiques comme la Batcave et le Palais de justice, ainsi que des planètes lointaines à travers l’univers.

Si vous êtes fan de l’univers DC ou si vous recherchez simplement un jeu Batman léger avec une touche cosmique, LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham est un excellent choix.

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11. Batman : Le Jeu Vidéo

Plateformes Année de sortie Développeur NES, Sega Genesis 1989 Sunsoft

Jeu de plateforme classique inspiré du film « Batman » de Tim Burton, ce titre se distingue par ses commandes précises, ses combats au rythme effréné et ses affrontements mémorables contre des méchants emblématiques tels que le Joker et le Pingouin. Les environnements sombres et évocateurs vous plongent au cœur de Gotham City tout en vous offrant des séquences d’action palpitantes et un gameplay exigeant.

Si vous êtes fan de jeux rétro et des origines cinématographiques de Batman, c’est un titre incontournable. Le mélange de plates-formes et d’action, associé à son esthétique 8 bits brute, en fait un classique rétro

12. Les Aventures de Batman & Robin

Plateformes Année de sortie Développeur SNES, Genesis 1994 Konami, Clockwork Tortoise

Inspiré de la série animée tant appréciée, ce classique 16 bits offre des graphismes éclatants et un gameplay exigeant. Chaque niveau s’apparente à un hommage à la série, avec des méchants emblématiques et des lieux fidèlement recréés.

La version Genesis met l’accent sur l’action, tandis que la version SNES intègre des énigmes et une narration. Les graphismes dynamiques du jeu et son adaptation fidèle du style de la série animée en font un véritable trésor nostalgique.

Si vous êtes un passionné de jeux rétro ou si vous adorez la série animée, ce jeu est un véritable régal.

13. Batman : Vengeance

Plateformes Année de sortie Développeur PS2, Xbox, GameCube 2001 Ubisoft Montréal

Batman : Vengeance vous propose un voyage nostalgique vers le début des années 2000. Son scénario et ses doublages, inspirés de la série animée, constituent ses atouts majeurs. Se promener dans Gotham dans ce jeu donne l’impression de plonger au cœur d’un épisode de la série tant appréciée. Avec ses cinématiques et l’atmosphère sombre de Gotham, Vengeance restitue à merveille l’esprit de la série animée

Le gameplay mêle combat, exploration et énigmes. Bien que certaines de ses mécaniques soient aujourd’hui dépassées, les fans de cette époque classique apprécieront son charme.

Si vous êtes amateur de jeux rétro et des aventures animées de Batman, ce jeu vaut le détour.

14. Batman : L’ascension de Sin Tzu

Plateformes Année de sortie Développeur PS2, Xbox, GameCube 2003 Ubisoft Montréal

Suite de Batman : Vengeance, L’ascension de Sin Tzu apporte une nouvelle dose d’action en mode coopératif à la franchise Batman. L’arrivée du nouveau méchant Sin Tzu vient enrichir la galerie des antagonistes, tandis que les graphismes colorés restituent parfaitement l’esprit de la série animée.

Le gameplay est simple mais gratifiant, offrant une expérience de type arcade encore plus amusante en mode coopératif. Affronter des vagues d’ennemis en incarnant Batman, Robin, Batgirl ou Nightwing est un véritable plaisir nostalgique.

Si vous êtes fan de classiques cultes et d’action multijoueur, c’est un excellent choix.

15. Batman : Arkham VR

Plateformes Année de sortie Développeur PSVR, PC VR 2016 Rocksteady Games

Batman : Arkham VR propose une expérience unique à la première personne où les joueurs se glissent dans la peau du Chevalier noir lui-même. Résolvez des énigmes, explorez la Batcave et menez l’enquête sur une scène de crime du point de vue de Batman. Les mécanismes immersifs de la réalité virtuelle vous donnent l’impression d’être véritablement plongé dans l’univers de Batman.

La durée du jeu est courte, mais elle offre un aperçu cinématographique et immersif des talents de détective de Batman. De l'analyse des indices à l'enfilage de la cagoule emblématique, Arkham VR vous offre une expérience virtuelle inoubliable.

Si vous êtes fan de réalité virtuelle ou si vous souhaitez découvrir Gotham sous un tout nouvel angle, Batman : Arkham VR est un jeu incontournable.

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16. Batman Beyond : Le Retour du Joker

Plateformes Année de sortie Développeur PS1, N64, GBC 2000 Kemco

Inspiré de la série animée Batman Beyond, ce jeu apporte une touche futuriste aux aventures du Chevalier noir. Les décors baignés de néons et les gadgets high-tech vous transportent dans un Gotham dystopique.

Bien que le gameplay semble un peu dépassé, les fans de la série apprécieront la reproduction fidèle de son style et de son ambiance, en particulier les affrontements intenses avec le Joker. Les combats et l’exploration sont simples mais amusants pour ceux qui connaissent bien l’œuvre originale.

Si vous êtes fan de Batman Beyond, ce jeu vous offre un voyage nostalgique dans l’univers de Terry McGinnis.

17. Batman : Gotham City Racer

Plateformes Année de sortie Développeur PS1 2001 Titus Interactive

Gotham City Racer est un jeu de course qui permet aux joueurs de prendre le volant de l’emblématique Batmobile et de filer à toute allure dans les rues de Gotham. Le jeu propose divers circuits situés dans les environnements sombres et évocateurs de Gotham, ainsi que des cinématiques tirées de la série animée « Les Nouvelles Aventures de Batman ».

Bien qu’il ne soit pas aussi trépidant que les jeux de course traditionnels, piloter des véhicules emblématiques tels que la Batmobile et la Batcycle offre une expérience de course unique sur le thème de Batman.

Si vous êtes fan de la Batmobile et des jeux de course, ce titre original vous propose une balade divertissante à travers Gotham.

18. Batman : Un avenir sombre

Plateformes Année de sortie Développeur GameCube, Xbox 2003 Kemco

Dark Tomorrow est un jeu mitigé, avec une narration ambitieuse mais un gameplay maladroit. Sa vision sombre et atmosphérique de Gotham était prometteuse, mais la réalisation l’a freinée. Pour les collectionneurs, sa rareté lui confère un attrait unique.

L’accent mis par le jeu sur la furtivité et le travail d’enquête laisse entrevoir ce que pourrait être un excellent jeu Batman, mais ses commandes et son rythme semblent dépassés. Son scénario offre un aperçu de la face cachée de Gotham, même si le gameplay n’est pas tout à fait à la hauteur.

Si vous êtes collectionneur ou si l’évolution des jeux Batman vous intéresse, ce titre mérite le détour.

L’évolution des jeux Batman

Le parcours de Batman dans l’univers du jeu vidéo reflète l’évolution du jeu vidéo lui-même. À partir des premiers succès tels que *Batman : Le justicier masqué* (1988), qui alliait des graphismes inspirés de la bande dessinée à un gameplay de plateforme, les développeurs ont commencé à expérimenter différentes façons de capturer l’essence du Chevalier noir. L’ère des 16 bits a marqué un tournant avec des titres comme Batman Returns (1992), alliant l’action des jeux de combat à une narration cinématographique qui a séduit les fans.

Le véritable tournant est survenu en 2009 avec Batman : Arkham Asylum. Son système de combat FreeFlow a redéfini les mécanismes d’action, tandis que son récit captivant et la construction minutieuse de son univers ont établi une nouvelle référence pour les jeux de super-héros. Cette innovation a ouvert la voie à la série Arkham, qui reste la référence absolue en matière d’expériences immersives de super-héros.

Les jeux Batman préférés des fans et ceux qui sont sous-estimés

Si la série Arkham règne en maître, plusieurs titres méconnus méritent qu’on s’y attarde à nouveau. Batman : The Brave and the Bold – Le jeu vidéo (2010) a séduit les joueurs grâce à son mode coopératif et à son hommage plein d’entrain à la série animée, ce qui en fait un titre idéal pour les joueurs occasionnels ou le jeune public. De même, LEGO Batman : Le Jeu vidéo (2008), avec son mélange d’humour, son gameplay accessible et sa profondeur surprenante, s’est imposé comme un grand favori auprès des familles.

Pour les joueurs plus chevronnés, Batman : L’ascension de Sin Tzu (2003) a proposé des combats coopératifs intenses et a présenté le mystérieux méchant Sin Tzu, spécialement conçu pour le jeu. Son approche unique du gameplay lui a valu un statut culte, mettant en avant la polyvalence de Batman dans l’univers du jeu vidéo.

Les prochains jeux Batman à ne pas manquer

L’avenir des jeux Batman s’annonce passionnant, avec un titre prometteur à l’horizon. Des rumeurs circulent concernant un éventuel nouveau titre Arkham en cours de développement chez Rocksteady, suscitant des spéculations sur un retour à l’univers sombre et immersif de Gotham. Le succès de Gotham Knights ayant démontré l’existence d’une demande, les possibilités de nouveaux rebondissements dans l’univers d’Arkham semblent inévitables. P.S. : Vous trouverez de nombreux titres Batman, récents ou plus anciens, dans cette collection de jeux Batman.

Restez à l’écoute : l’histoire vidéoludique de Gotham est loin d’être terminée .

FAQ

Quel est le jeu Batman considéré comme le meilleur de tous les temps ?

Premier volet de la série Arkham, Batman : Arkham Asylum est largement considéré comme le meilleur jeu Batman jamais créé.

Quel est le lien entre les jeux Batman Arkham en termes d'intrigue ?

La série Arkham raconte une histoire continue à travers quatre jeux principaux : Asylum présente l'univers, City l'élargit, Origins sert de préquelle et Knight conclut la saga.

Existe-t-il des jeux Batman pour appareils mobiles ?

Oui, il existe plusieurs jeux Batman de qualité pour les plateformes mobiles. Parmi les titres notables, on peut citer Batman : Arkham Underworld, Batman : The Enemy Within et LEGO Batman : Beyond Gotham.

Quel jeu Batman offre la meilleure expérience en monde ouvert ?

Batman : Arkham Knight propose le monde ouvert le plus vaste et le plus détaillé, avec une Gotham City entièrement reproduite, dotée d’une météo dynamique, d’une architecture minutieuse et de la possibilité de conduire la Batmobile dans ses rues.

Peut-on personnaliser la Batmobile dans les jeux Batman ?

Oui, Batman : Arkham Knight propose de nombreuses options de personnalisation de la Batmobile. Les joueurs peuvent modifier à la fois son aspect esthétique et ses fonctionnalités, et débloquer de nouvelles armes, capacités et apparences tout au long du jeu.