I 10 migliori videogiochi di SpongeBob: avventure divertenti per i fan nel 2026

I videogiochi di SpongeBob sono una serie unica nel suo genere, caratterizzata da un’atmosfera vivace, una grafica animata e tutti i tuoi personaggi preferiti. SpongeBob è ormai da tempo un franchise davvero unico: non è solo una serie TV con tante stagioni, ma vanta anche quattro lungometraggi usciti al cinema.

Ci sono anche due film esclusivi realizzati appositamente per Netflix, una serie a fumetti e persino un musical di Broadway.

Le nostre scelte migliori tra i videogiochi di SpongeBob

Perché i giochi di SpongeBob sono così popolari? È tutta una questione di atmosfera. Quasi ogni gioco della serie cattura l’atmosfera unica del cartone animato. Se ti stai avvicinando per la prima volta ai videogiochi basati su questo franchise, ti consiglio di dare un’occhiata a questi tre titoli imperdibili:

SpongeBob SquarePants: Il Cosmic Shake (2023) – Troverai una varietà di mondi a tema in cui SpongeBob e Patrick esplorano luoghi coloratissimi (mondi in stile western, ambientazioni medievali, mondi a tema piratesco). SpongeBob SquarePants: La battaglia per Bikini Bottom – Rehydrated (2020) – Un remake del gioco classico con una grafica notevolmente aggiornata. Vuoi tornare alle origini? Questo è un gioco da non perdere. Il film di SpongeBob SquarePants (2004) – La storia si basa direttamente sul film a lungometraggio. 18 episodi che ti immergono completamente nell’atmosfera cinematografica.

Questi tre giochi sono solo l’inizio di una serie di progetti da non perdere. Di seguito trovi una recensione dettagliata di 10 titoli per aiutarti a scegliere il gioco giusto per te o per tuo figlio.

I 10 migliori videogiochi di SpongeBob che danno vita a Bikini Bottom

Se, come me, adori il divertimento di SpongeBob, o stai cercando qualcosa di leggero da giocare la sera per te o per un bambino, dai un’occhiata alla mia selezione dei migliori videogiochi di SpongeBob.

In totale, la serie di videogiochi di SpongeBob comprende oltre 40 titoli diversi, ma ho semplificato la tua scelta e ho selezionato i 10 migliori giochi di SpongeBob SquarePants che meritano davvero attenzione.

Quanti di questi hai giocato?

1. SpongeBob SquarePants: Il Cosmic Shake [Il miglior gioco di SpongeBob per gli appassionati di avventura]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma 3D Piattaforme PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC Anno di uscita 2023 Sviluppatori Sviluppatore: Purple Lamp Studios; Editore: THQ Nordic Durata media / Caratteristiche uniche Circa 10 ore di campagna (in base alle recensioni). Caratteristiche uniche: diversi "Wish Worlds" a tema, costumi, il ritorno dell'umorismo della serie. Ideale per Bambini e genitori, chi ama i platform colorati con un personaggio della serie Cosa ci è piaciuto Umorismo divertente, livelli coloratissimi, lo spirito della serie ben reso; comandi e grafica perfetti per giocare in famiglia.

In SpongeBob SquarePants: Il Cosmic Shake, SpongeBob e Patrick trovano una bolla di sapone a casa della cartomante Madame Cassandra, che apre dei portali verso il “Mondo dei Desideri” in tutta Bikini Bottom.

Tutti gli amici di SpongeBob e gli edifici della città finiscono sparsi in mondi diversi. Ed è proprio qui che entri in gioco tu. Dovrai attraversare 7 mondi unici, raccogliere gelatina cosmica e rimettere tutto al suo posto.

Perché l’abbiamo scelto Perché è uno dei giochi di SpongeBob più moderni: ha una grafica vivace, presenta personaggi familiari e piace facilmente sia ai bambini che ai genitori. Anche se non è perfetto (si notano alcuni punti deboli, come un gameplay ripetitivo), è ben bilanciato per giocare in famiglia.

Personalmente, ho apprezzato il gioco per la sua semplicità e le possibilità di personalizzazione. Puoi vestire SpongeBob con più di 30 abiti, e ogni costume aggiunge poteri e abilità unici. Inoltre, ci sono diverse meccaniche di gioco: rampini, mosse di karate, planate e voli con le bolle.

Il mio verdetto: la scelta perfetta per chiunque cerchi un gioco originale con un’atmosfera divertente da platform e personaggi familiari.

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2. SpongeBob SquarePants: La battaglia per Bikini Bottom – Rehydrated [Il miglior remake di un classico di SpongeBob]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma 3D (remake classico) Piattaforme Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC e altre Anno di uscita 2020 Sviluppatori Sviluppatore: Purple Lamp Studios; Editore: THQ Nordic Durata media / Caratteristiche uniche Livelli classici, diversi personaggi giocabili tra cui scegliere, grafica aggiornata. Ideale per Ai fan del gioco originale e alle famiglie che cercano un po’ di nostalgia unita a un’esperienza adatta a tutti Cosa ci è piaciuto Ottimo restyling visivo, atmosfera fedele alla serie, tanti momenti familiari.

SpongeBob SquarePants: La battaglia per Bikini Bottom – Rehydrated presenta un nuovo problema per Bikini Bottom: il cattivo Plankton ha creato un intero esercito di robot solo per rubare la formula segreta del Krabby Patty. SpongeBob, Sandy e Patrick fanno squadra.

Il tuo obiettivo principale è raccogliere le spatole d’oro e fermare l’invasione dei robot.

Perché l’abbiamo scelto È un ottimo ponte tra i fan di vecchia data e i nuovi giocatori: i genitori possono rivivere i ricordi, mentre i bambini possono scoprirlo. Offre un mondo familiare, tanto divertimento e una difficoltà leggermente ridotta, rendendolo perfetto per giocare in famiglia.

Questo videogioco di SpongeBob SquarePants è un remake del titolo classico, con una grafica aggiornata; inoltre, lo sviluppatore ha migliorato i comandi per i dispositivi moderni e ha aggiunto la modalità multigiocatore.

Il mio verdetto: una scelta eccellente per chi ama la nostalgia. Ha personaggi adorati e un gameplay semplice e classico.

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3. Il film di SpongeBob SquarePants [Il miglior gioco tratto dal film di SpongeBob]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma / Avventura (un mix incentrato sulla trama di piattaforme, combattimenti e mini-missioni) Piattaforme PlayStation 2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance, Windows (versioni per console a cura di Heavy Iron Studios) Anno di uscita 2004 Sviluppatori Sviluppatore (console): Heavy Iron Studios; Editore: THQ. (Versione GBA sviluppata da WayForward). Durata media / Caratteristiche uniche ~10-12 ore per completare la storia; i livelli seguono la trama del film, includono segmenti di corsa e derapata, battaglie contro i boss e missioni extra: combina il platform con diverse varianti di gameplay. Ideale per Bambini e famiglie che vogliono rivivere l’avventura del film; fan che amano i classici platform per console Cosa ci è piaciuto Ottima resa dello spirito del film e della serie, varietà dei livelli (piattaforme, guida, scene con i boss).

Il film di SpongeBob SquarePants non è solo un eccellente videogioco tratto da un film, ma anche un gioco fantastico a cui puoi giocare.

In questo titolo, la corona di Re Nettuno scompare e Plankton riesce a incolpare il signor Krabs di tutto. Per salvare il suo capo, SpongeBob parte per un viaggio pericoloso insieme al suo amico Patrick.

Perché l’abbiamo scelto Perché è uno dei pochi giochi di SpongeBob che cerca davvero di ripercorrere la trama del film, con livelli, boss e scene riconoscibili dal film. I bambini apprezzeranno la varietà (salti, corse, combattimenti contro i boss), mentre i genitori apprezzeranno il fatto che sia facile da capire e non troppo difficile.

Mi è piaciuto questo platform: offre subito 18 livelli avvincenti e la possibilità di giocare sia nei panni di Bob che di Patrick. A proposito, ogni personaggio ha abilità uniche.

Il mio verdetto: il gioco è perfetto per chi vuole sentirsi un eroe in un’avventura cinematografica di SpongeBob, con la trama, i momenti familiari e un gameplay leggero adatto a tutta la famiglia.

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4. SpongeBob SquarePants: I titani della marea [Il miglior gioco d’azione di SpongeBob]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma 3D / Azione-Avventura Piattaforme PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2025 Sviluppatori Sviluppatore: Purple Lamp Studios; Editore: THQ Nordic Durata media / Caratteristiche uniche Nuova meccanica di gioco: possibilità di passare da SpongeBob a Patrick, nuove ambientazioni, Unreal Engine 5, boss potenti. Ideale per Famiglie che cercano un "nuovo" gioco di SpongeBob con un grande potenziale e una grafica moderna Cosa ci è piaciuto Grandi ambizioni, approccio innovativo, la promessa di un gioco di ampio respiro con personaggi amati e nuove meccaniche.

SpongeBob SquarePants: I titani della marea è destinato a diventare il prossimo grande successo della serie, grazie al mix tra i personaggi preferiti dai fan, un gameplay innovativo e una Bikini Bottom più grande e spettacolare, che probabilmente si aggiudicherà un posto tra i giochi per Switch più popolari tra i bambini.

In questo titolo, scoppia un conflitto tra l’Olandese Volante e Re Nettuno, che semina il caos spettrale in tutta Bikini Bottom. Gli eroi principali, SpongeBob SquarePants e Patrick Star, uniscono le forze per riportare l’ordine.

Perché l’abbiamo scelto È una novità che ha davvero tutte le carte in regola per diventare “il miglior gioco di SpongeBob” di questa generazione: pieno di innovazioni, tecnologia moderna e perfetto se vuoi giocare “insieme” a bambini e amici.

Questa è l’ultima uscita della serie di giochi di SpongeBob al momento di questa recensione. Perché non vedo l’ora di provare questo epico gioco d’avventura? Ha tutto quello che mi piace: luoghi familiari, grafica moderna e un’atmosfera spettrale.

Il mio verdetto: consiglio questo gioco a chi cerca un platform d’azione moderno e “imponente” con SpongeBob e Patrick: fresco, dinamico e con nuove meccaniche di gioco.

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5. SpongeBob SquarePants: La creatura del Krusty Krab [La migliore avventura da sogno di SpongeBob]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura / Platform con livelli onirici Piattaforme Windows, Game Boy Advance, GameCube, PlayStation 2, Nintendo DS, Wii Anno di uscita 2006 Sviluppatori Sviluppatore: Blitz Games (console) / WayForward Technologies (portatile) / AWE Games (PC); Editore: THQ Durata media / Caratteristiche uniche Il gioco include vari stili: corse, volo, platform e livelli onirici esilaranti. "Ogni sogno dei nostri eroi è diverso e richiede un insieme diverso di abilità." Ideale per Bambini e famiglie che amano i classici platform con una storia divertente e personaggi familiari Cosa ci è piaciuto Livelli coloratissimi, diversi stili di gioco, l’universo familiare della serie. Da notare: «Questo gioco offre davvero tanti momenti divertenti… le parti dedicate alle corse… un design dei personaggi strano ma epico».

SpongeBob SquarePants: La creatura del Krusty Krab è un platform imperdibile, ambientato nei sogni di SpongeBob, Patrick e Plankton.

Ogni eroe si ritrova nel proprio mondo surreale. Ti aspettano gare, battaglie contro nemici giganti, voli e altre avventure. Questo gioco è stata una vera scoperta per me: anche se il progetto ha un'atmosfera piuttosto infantile, i passaggi tra i livelli sono davvero inaspettati.

Perché l’abbiamo scelto Questo gioco merita attenzione perché non è solo un normale platform: offre i “sogni” degli eroi con meccaniche e stili diversi, coinvolgendo i bambini grazie a continui cambiamenti. È un po’ meno moderno, ma ha un fascino autentico e tanta varietà.

Di sicuro non riuscirai a staccarti dallo schermo per un paio d’ore. Inoltre, è uno dei pochi giochi della serie in cui puoi giocare nei panni di Plankton.

Il mio verdetto: Adatto a chi vuole un’avventura di SpongeBob un po’ più “folle”, con sogni stravaganti e livelli fuori dagli schemi.

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6. SpongeBob SquarePants: La vendetta dell’Olandese Volante [Il miglior gioco di SpongeBob alla ricerca del tesoro]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma 3D / Avventura Piattaforme GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance Anno di uscita 2002 Sviluppatori Sviluppatore / Editore: THQ Durata media / Caratteristiche uniche Uno dei primi titoli in 3D della serie. Recensioni: > "Il gioco è scadente sotto molti aspetti… la grafica è orribile… i comandi sono troppo imprecisi…" Ideale per Ai bambini che vogliono semplicemente immergersi in un mondo familiare; può essere considerato un’esperienza facile per chi è alle prime armi Cosa ci è piaciuto Bassa difficoltà, personaggi familiari. Anche se criticato, può comunque essere considerato parte della storia della serie.

Nell’iconico SpongeBob SquarePants: La vendetta dell’Olandese Volante, SpongeBob libera per sbaglio il pirata fantasma Flying Dutchman da una bottiglia.

Il pirata se la prende con lui e cerca di portargli via il suo amico Gary. SpongeBob deve raccogliere tutte le lettere del suo nome e i tesori per sconfiggere il cattivo.

Perché l’abbiamo scelto Se un bambino ha bisogno di un "primo approccio" ai giochi di SpongeBob e i genitori vogliono qualcosa senza meccaniche complesse, questo gioco è l’ideale. Non è perfetto, ma è leggero e facile da capire.

Qui troverai la classica struttura di un platform 3D con raccolta di lettere, caccia al tesoro e livelli aperti.

Il mio verdetto: è una scelta di nicchia, non perfetta secondo molte recensioni, ma se ti interessa la “caccia al tesoro” con SpongeBob come protagonista, vale sicuramente la pena provarlo.

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7. SpongeBob SquarePants: Luci, macchina da presa, pantaloni! [Il miglior gioco di società di SpongeBob]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco di società (minigiochi) Piattaforme PlayStation 2, GameCube, Xbox, Windows Anno di uscita 2005 Sviluppatori Sviluppatore: THQ Studio Australia; Editore: THQ Durata media / Caratteristiche uniche Oltre 30 minigiochi, modalità multigiocatore fino a 4 giocatori, tema: competere per i ruoli nello show "Le nuove avventure di Mermaid Man e Barnacle Boy" a Bikini Bottom Ideale per Famiglie, genitori e bambini che vogliono divertirsi giocando in cooperativa Cosa ci è piaciuto Tanti minigiochi, comandi semplici, perfetto per giocare in gruppo. Commento di un utente: > “È davvero divertente portare a termine le missioni… e assegnare i ruoli ai cittadini”

SpongeBob SquarePants: Luci, macchina da presa, pantaloni! ti catapulta a Bikini Bottom proprio mentre il produttore di “Le avventure di Mermaid Man & Barnacle Boy” annuncia un episodio speciale con gli abitanti di Bikini Bottom.

SpongeBob e i suoi amici partecipano alle audizioni per un game show, gareggiando l’uno contro l’altro per il ruolo da protagonista nel progetto.

Perché l’abbiamo scelto Perché è un ottimo intrattenimento per tutta la famiglia: minigiochi, elemente competitivi e personaggi familiari. Se bambini e genitori vogliono giocare insieme, questa è una scelta perfetta.

È un divertente party game che vale la pena provare con gli amici. Ci sono oltre 30 minigiochi e la modalità multigiocatore supporta fino a 4 giocatori.

Il mio verdetto: la scelta migliore se vuoi giocare insieme ai bambini o con un gruppo di amici: divertimento, semplicità, personaggi familiari e minigiochi.

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8. SpongeBob SquarePants: Il gioco di Patrick Star [Il miglior gioco spin-off di SpongeBob]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Mondo aperto / Avventura con elementi sandbox Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2024 Sviluppatori Sviluppatore: PHL Collective; Editore: Outright Games Durata media / Caratteristiche uniche I giocatori esplorano una vasta Bikini Bottom, completano missioni, collezionano costumi, distruggono oggetti; Steam "Per lo più positivo" ~77% Ideale per Bambini piccoli e di età media che amano il gioco libero, le marachelle e i personaggi familiari Cosa ci è piaciuto Un mondo di gioco divertente, l’atmosfera di Bikini Bottom ben resa, tante missioni esilaranti

SpongeBob SquarePants: Il gioco di Patrick Star è uno dei migliori giochi per Switch da provare se ami il divertimento e le sciocchezze più assurde.

In questo titolo, SpongeBob non è più il protagonista; ora compare solo in un ruolo secondario. È Patrick a essere sotto i riflettori. Esplorerai il mondo aperto di Bikini Bottom, porterai a termine eroicamente (o forse non così eroicamente) compiti assurdi, interagirai con l’ambiente, romperai e costruirai oggetti.

Perché l’abbiamo scelto Perché è diverso dai tipici platform: è più simile a un sandbox per bambini, con una difficoltà bassa e tante occasioni per divertirsi alla grande. Se un bambino vuole esplorare, giocare e ridere, questa è la scelta perfetta.

Inoltre, è un gioco di punta per PS5 che offre totale libertà di azione. Mi è piaciuto il fatto che qui si possa prendere, lanciare o distruggere praticamente qualsiasi cosa. C’è un’atmosfera divertente e di totale assenza di regole.

Il mio verdetto: una scelta eccellente per chi vuole “rilassarsi” e semplicemente scorrazzare, distruggere cose e divertirsi con Patrick, piuttosto che giocare sul serio.

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9. SpongeBob SquarePants: SuperSponge [Il miglior platform retrò di SpongeBob]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma 2D Piattaforme PS1, Game Boy Advance Anno di uscita 2001 Sviluppatori Sviluppatore: Climax Studios; Editore: THQ Durata media / Caratteristiche distintive Gioco piuttosto semplice; molti sottolineano la bassa difficoltà e la campagna breve Ideale per Bambini piccoli o per chi ama la nostalgia – un platform facile e intuitivo Cosa ci è piaciuto Stile colorato, personaggi familiari, gameplay intuitivo

In SpongeBob SquarePants: SuperSponge, SpongeBob parte alla ricerca del regalo di compleanno perfetto per Patrick: una foto autografata dei suoi supereroi preferiti, Mermaid Man e Barnacle Boy.

Per raccogliere i loro autografi, SpongeBob deve superare una serie di sfide divertenti e caotiche in giro per Bikini Bottom. Esplora la città, si avventura a Rock Bottom e ripara persino la TV rotta degli eroi, prima di guadagnarsi finalmente i loro complimenti e rendere felice Patrick.

Perché l’abbiamo scelto Perché è semplice, il che lo rende un’ottima scelta per i bambini che si avvicinano ai videogiochi per la prima volta. Non è sovraccarico di meccaniche di gioco e presenta i personaggi familiari di SpongeBob e un’atmosfera da cartone animato.

SpongeBob SquarePants: SuperSponge è uno dei primi platform della serie, con un fascino da videogioco retrò chiaro e semplice.

Il mio verdetto: perfetto per un’esperienza retrò leggera: difficoltà minima, massima nostalgia e personaggi familiari.

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10. SpongeBob SquarePants: Verità o Square [La migliore avventura di memoria di SpongeBob]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma / Avventura (ispirato a un film) Piattaforme Wii, Xbox 360, Nintendo DS, PSP Anno di uscita 2009 Sviluppatori Sviluppatore: Heavy Iron Studios (e altri); Editore: THQ Durata media / Caratteristiche distintive Gioco breve, pensato per i giocatori più giovani, con tanti riferimenti alla serie TV Ideale per Giocatori molto piccoli (ad es. dai 5 agli 8 anni) o come scelta “leggera” per i genitori Cosa ci è piaciuto Momenti divertenti tratti dalla serie, episodi familiari, semplicità

In SpongeBob SquarePants: Verità o Square, SpongeBob ha perso la ricetta del Krabby Patty proprio prima del centosettantesimo anniversario del Krusty Krab, e riesce a ricordare le cose solo quando è felice.

Durante il gioco, combatterai contro versioni robotiche degli amici di SpongeBob, usando attacchi trasformativi come Spatula Slam, Spin Slap e Cannon Shot. Il gioco è un’avventura d’azione platform dal sapore nostalgico, piena di riferimenti amati dai fan e di modalità cooperativa.

Perché l’abbiamo scelto Perché se un bambino è molto piccolo e ha bisogno di un approccio “molto leggero” ai giochi di SpongeBob, questo è perfetto. È facile, con tanti elementi familiari della serie, il che lo rende divertente.

La modalità cooperativa permette a un amico di unirsi nei panni di Patrick, rendendo il gioco un’esperienza divertente da condividere per i giocatori più piccoli. Anche se il gameplay è semplice e pensato per i bambini, i fan della serie apprezzeranno l’attenzione ai dettagli, i filmati memorabili e i riferimenti agli episodi classici.

Mi è piaciuta molto la varietà delle abilità di SpongeBob nel gioco, come la testa-pala o la testa-cannone.

Il mio verdetto: un’ottima scelta per un gioco da fare in famiglia, soprattutto se cerchi un’avventura leggera con un tocco di nostalgia e momenti riconoscibili della serie.

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Vai oltre i giochi con i divertenti personaggi di SpongeBob

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Il mio giudizio complessivo sui migliori giochi di SpongeBob

I videogiochi di SpongeBob offrono una vasta gamma di avventure, minigiochi e divertimento per tutta la famiglia, in grado di affascinare i fan di tutte le età. Che tu sia nuovo alla serie o voglia rivivere i tuoi titoli preferiti con un tocco di nostalgia, c’è un punto di partenza perfetto per tutti.

Qual è oggi il miglior punto di partenza per i videogiochi di SpongeBob?

Per i giovani avventurieri → SpongeBob SquarePants: Il Cosmic Shake. Un platform colorato e divertente con mondi creativi, facile da giocare e che non smette mai di intrattenere.

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Domande frequenti