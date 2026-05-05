Eneba Hub contains affiliate links, which means we may earn a small commission if you make a purchase through them—at no extra cost to you. Learn more

10 najlepszych gier wideo ze SpongeBobem: zabawne przygody dla fanów w 2026 roku

Gry wideo ze SpongeBobem to wyjątkowa seria gier o żywej atmosferze, animowanej grafice i wszystkich twoich ulubionych bohaterach. SpongeBob już dawno stał się jedyną w swoim rodzaju marką: to nie tylko wielosezonowy serial telewizyjny, ale także cztery pełnometrażowe filmy kinowe.

Są też dwa wyjątkowe filmy nakręcone specjalnie dla serwisu Netflix, seria komiksów, a nawet musical na Broadwayu.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii SpongeBob

Dlaczego gry ze SpongeBobem są tak popularne? Chodzi przede wszystkim o atmosferę. Niemal każda gra z tej serii oddaje niepowtarzalny klimat serialu. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z grami opartymi na tej serii, polecam zwrócić uwagę na te trzy najlepsze tytuły:

SpongeBob Kanciastoporty: Kosmiczny wstrząs (2023) – Znajdziesz tu różnorodne światy tematyczne, w których SpongeBob i Patrick odkrywają barwne lokacje (światy w stylu westernowym, motywy średniowieczne, światy o tematyce pirackiej). SpongeBob Kanciastoporty: Bitwa o Bikini Bottom – Rehydrated (2020) – Remake klasycznej gry ze znacznie ulepszoną grafiką. Chcesz wrócić do korzeni? Ta gra to pozycja obowiązkowa. Film „SpongeBob Kanciastoporty” (2004) – Fabuła tej gry opiera się bezpośrednio na pełnometrażowym filmie. 18 odcinków, które w pełni zanurzą cię w kinowej atmosferze.

Te trzy gry to dopiero początek projektów, których nie możesz przegapić. Poniżej znajduje się szczegółowa recenzja 10 tytułów, która pomoże Ci wybrać odpowiednią grę dla siebie lub Twojego dziecka.

10 najlepszych gier wideo ze SpongeBobem, które ożywiają Bikini Bottom

Jeśli, tak jak ja, uwielbiasz zabawę ze SpongeBobem lub szukasz czegoś lekkiego do grania wieczorem dla siebie lub dziecka, zapoznaj się z moim wyborem najlepszych gier wideo ze SpongeBobem.

W sumie seria gier wideo o SpongeBobie obejmuje ponad 40 różnych tytułów, ale ułatwiłem wam wybór i wybrałem 10 najlepszych gier ze SpongeBobem Kanciastoportym, które naprawdę zasługują na uwagę.

W ile z nich grałeś?

1. SpongeBob Kanciastoporty: Kosmiczny wstrząs [Najlepsza gra ze SpongeBobem dla fanów gier przygodowych]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma 3D Platformy PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC Rok wydania 2023 Twórcy Twórca: Purple Lamp Studios; Wydawca: THQ Nordic Średni czas gry / Unikalne cechy ~10 godzin kampanii (na podstawie recenzji). Unikalne cechy: wiele tematycznych „światów życzeń”, kostiumy, powrót humoru znanego z serialu. Dla kogo Dzieci i rodziców, a także tych, którzy lubią kolorowe platformówki z bohaterem z serialu Co nam się podobało Zabawny humor, kolorowe poziomy, świetnie oddany klimat serialu; sterowanie i grafika idealnie nadają się do rodzinnej zabawy.

W grze „SpongeBob Kanciastoporty: Kosmiczne wstrząsy”” SpongeBob i Patrick znajdują u wróżki Madame Cassandry mydlinę, która otwiera portale do „Świata Życzeń” w całym Bikini Bottom.

Wszyscy przyjaciele SpongeBoba oraz budynki w miasteczku zostają rozrzucone po różnych światach. I właśnie w tym momencie wkraczamy do gry. Musisz przejść przez 7 wyjątkowych światów, zebrać kosmiczną galaretkę i przywrócić wszystko na swoje miejsce.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ jest to jedna z najnowocześniejszych gier ze SpongeBobem: wygląda kolorowo, zawiera znane postacie i z łatwością przemawia zarówno do dzieci, jak i rodziców. Choć nie jest idealna (zauważono pewne słabe strony, takie jak powtarzalna rozgrywka), jest dobrze wyważona do rodzinnej zabawy.

Osobiście podobała mi się ta gra ze względu na jej prostotę i możliwości personalizacji. SpongeBoba można ubrać w ponad 30 strojów, a każdy z nich zapewnia unikalne moce i umiejętności. Ponadto gra oferuje różnorodne mechaniki rozgrywki: haki, ruchy karate, szybowanie i loty w bańkach.

Nasza ocena: idealny wybór dla każdego, kto szuka świeżej gry z zabawną atmosferą platformówki i znanymi postaciami.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SPONGEBOB SQUAREPANTS: THE COSMIC SHAKE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. SpongeBob Kanciastoporty: Bitwa o Bikini Bottom – Rehydrated [Najlepszy remake klasycznej gry ze SpongeBobem]

Nasz wynik Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma 3D (remake klasycznej gry) Platformy Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC i inne Rok wydania 2020 Twórcy Twórca: Purple Lamp Studios; Wydawca: THQ Nordic Średni czas gry / Unikalne cechy Klasyczne poziomy, wiele postaci do wyboru, ulepszona grafika. Dla kogo Fanów oryginalnej gry oraz rodziny, które pragną odczuć nostalgię i spędzić czas razem Co nam się podobało Świetna odświeżona grafika, wiernie oddana atmosfera serialu, wiele znajomych momentów.

SpongeBob Kanciastoporty: Bitwa o Bikini Bottom – Rehydrated wprowadza nowy problem dla Bikini Bottom – złoczyńca Plankton zbudował całą armię robotów tylko po to, by ukraść sekretną recepturę Krabby Patty. SpongeBob, Sandy i Patrick łączą siły.

Twoim głównym celem jest zebranie złotych łopatek i powstrzymanie inwazji robotów.

Dlaczego to wybraliśmy To świetny pomost między starszymi fanami a nowymi graczami: rodzice mogą powspominać dawne czasy, a dzieci mogą odkrywać tę grę. Oferuje znany świat, mnóstwo zabawy i nieco obniżony poziom trudności, dzięki czemu idealnie nadaje się do rodzinnej rozgrywki.

Ta gra wideo z serii „SpongeBob Kanciastoporty” to remake klasycznego tytułu, w którym zmodernizowano grafikę, a twórcy ulepszyli również sterowanie pod kątem współczesnych urządzeń oraz dodali tryb wieloosobowy.

Nasza ocena: doskonały wybór dla miłośników nostalgii. Znajdziemy tu uwielbiane postacie oraz prostą, klasyczną rozgrywkę.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Film „SpongeBob Kanciastoporty” [Najlepsza gra oparta na filmie o SpongeBobie]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma / Przygoda (oparta na fabule mieszanka elementów platformówki, walki i mini-zadań) Platformy PlayStation 2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance, Windows (wersje konsolowe opracowane przez Heavy Iron Studios) Rok wydania 2004 Twórcy Twórca (wersje konsolowe): Heavy Iron Studios; Wydawca: THQ. (Wersja na GBA opracowana przez WayForward). Średni czas gry / Unikalne cechy ~10–12 godzin na ukończenie fabuły; poziomy są zgodne z fabułą filmu, zawierają fragmenty wyścigów i poślizgów, walki z bossami oraz dodatkowe misje: łączy elementy platformówki z różnorodną rozgrywką. Dla kogo Dzieci i rodziny, które chcą ponownie przeżyć przygodę z filmu; fanów klasycznych platformówek na konsole Co nam się podobało Świetne oddanie ducha filmu i serialu, różnorodność poziomów (elementy platformowe, jazda, sceny z bossami).

Film „SpongeBob Kanciastoporty” to nie tylko doskonała adaptacja filmowa, ale także świetna gra, w którą można zagrać.

W tej grze znika korona Króla Neptuna, a Plankton z powodzeniem obarcza winą za wszystko pana Krabsa. Aby uratować swojego szefa, SpongeBob wyrusza w niebezpieczną podróż wraz ze swoim przyjacielem Patrickiem.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ jest to jedna z niewielu gier ze SpongeBobem, która naprawdę stara się odtworzyć fabułę filmu, z poziomami, bossami i scenami rozpoznawalnymi z filmu. Dzieciom spodoba się różnorodność rozgrywki (skakanie, wyścigi, walki z bossami), a rodzice docenią to, że gra jest zrozumiała i niezbyt trudna.

Podobała mi się ta gra platformowa: od razu oferuje 18 ekscytujących poziomów oraz możliwość grania zarówno Bobem, jak i Patrickiem. Nawiasem mówiąc, każda z postaci ma swoje unikalne umiejętności.

Nasza ocena: Gra jest idealna dla tych, którzy chcą poczuć się jak bohaterowie filmowej przygody SpongeBoba, z fabułą, znanymi scenami i lekką rozgrywką dla całej rodziny.

★ Best SpongeBob Movie Tie-In Game The SpongeBob SquarePants Movie Zrób zakupy na Amazonie

4. SpongeBob Kanciastoporty: Tytani fal [Najlepsza gra akcji ze SpongeBobem]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma 3D / Akcja-przygoda Platformy PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2025 Twórcy Twórca: Purple Lamp Studios; Wydawca: THQ Nordic Średni czas gry / Unikalne cechy Nowa mechanika rozgrywki: przełączanie się między SpongeBobem a Patrickiem, nowe lokacje, silnik Unreal Engine 5, potężni bossowie. Dla kogo Rodziny, które szukają „nowej” gry ze SpongeBobem o dużym potencjale i nowoczesnej grafice Co nam się podobało Wielkie ambicje, świeże podejście, obietnica rozbudowanej gry z uwielbianymi postaciami i nowymi mechanikami.

Gra „SpongeBob Kanciastoporty: Tytani fal”” ma szansę stać się kolejnym wielkim hitem serii, łącząc ulubione przez fanów postacie z nowatorską rozgrywką oraz większym i bardziej efektownym Bikini Bottom, dzięki czemu prawdopodobnie znajdzie się również wśród najpopularniejszych gier na konsolę Switch przeznaczonych dla dzieci.

W tej grze wybucha konflikt między Latającym Holendrem a Królem Neptunem, który sieje upiorny chaos w całym Bikini Bottom. Główni bohaterowie, SpongeBob SquarePants i Patrick Star, łączą siły, by przywrócić porządek.

Dlaczego to wybraliśmy To nowa gra, która ma realny potencjał, by stać się „najlepszą grą ze SpongeBobem” tej generacji: pełna innowacji, nowoczesnej technologii i idealna, jeśli chcesz grać „razem” z dziećmi i przyjaciółmi.

W momencie pisania tej recenzji jest to najnowsza pozycja w serii gier o SpongeBobie. Dlaczego nie mogę się doczekać tej epickiej gry przygodowej? Znajduje się w niej wszystko, co lubię – znane lokacje, nowoczesna grafika i upiorna atmosfera.

Nasza ocena: Polecam tę grę wszystkim, którzy szukają nowoczesnej, „wielkiej” platformówki akcji z SpongeBobem i Patrickiem: świeżej, dynamicznej i z nowymi mechanikami.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. SpongeBob Kanciastoporty: Stworzenie z Krusty Krab [Najlepsza przygoda ze snów SpongeBoba]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda / platformówka z poziomami ze snów Platformy Windows, Game Boy Advance, GameCube, PlayStation 2, Nintendo DS, Wii Rok wydania 2006 Twórcy Twórca: Blitz Games (konsole) / WayForward Technologies (urządzenia przenośne) / AWE Games (PC); Wydawca: THQ Średni czas gry / Unikalne cechy Gra zawiera różne style rozgrywki: wyścigi, loty, platformówki oraz komiczne poziomy ze snów. „Każdy z naszych bohaterów ma inne sny, które wymagają innego zestawu umiejętności”. Dla kogo Dzieci i rodziny, które lubią klasyczne platformówki z zabawną fabułą i znanymi postaciami Co nam się podobało Jasne poziomy, różnorodne style rozgrywki, znany świat serialu. Uwaga: „Ta gra naprawdę oferuje wiele zabawnych momentów… fragmenty wyścigowe… dziwne, ale epickie projekty postaci”.

SpongeBob Kanciastoporty: Stworzenie z Krusty Krab to platformówka, w którą koniecznie trzeba zagrać, a której akcja rozgrywa się w snach SpongeBoba, Patricka i Planktona.

Każdy bohater trafia do własnego surrealistycznego świata. Czekają na was wyścigi, walki z gigantycznymi przeciwnikami, latanie i inne przygody. Ta gra była dla mnie prawdziwym odkryciem – choć projekt ma dość dziecięcy charakter, przejścia między poziomami są nieprzewidywalne.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra zasługuje na uwagę, ponieważ nie jest to zwykła platformówka – oferuje „sny” bohaterów o różnej mechanice i stylistyce, co dzięki ciągłym zmianom utrzymuje zainteresowanie dzieci. Jest nieco mniej nowoczesna, ale ma prawdziwy urok i różnorodność.

Na pewno nie będziesz w stanie oderwać się od ekranu przez kilka godzin. Poza tym jest to jedna z niewielu gier z tej serii, w której możesz wcielić się w Planktona.

Nasza ocena: Odpowiednia dla tych, którzy pragną nieco bardziej „szalonej” przygody ze SpongeBobem, z fantazyjnymi snami i niekonwencjonalnymi poziomami.

★ Best SpongeBob Dream Adventure SpongeBob SquarePants: Creature from the Krusty Krab Zrób zakupy na Amazonie

6. SpongeBob Kanciastoporty: Zemsta Latającego Holendra [Najlepsza gra ze SpongeBobem o poszukiwaniu skarbów]

Nasz wynik Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma 3D / Przygodówka Platformy GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance Rok wydania 2002 Twórcy Twórca / Wydawca: THQ Średni czas gry / Unikalne cechy Jedna z wcześniejszych gier z serii w 3D. Recenzje: > „Gra jest nieudana pod wieloma względami… grafika jest okropna… sterowanie zbyt nieprecyzyjne…” Dla kogo Dzieci, które chcą po prostu poznać ten znany świat; może służyć jako łatwa gra dla początkujących Co nam się podobało Niski poziom trudności, znane postacie. Chociaż gra spotkała się z krytyką, nadal można ją uznać za część historii serii.

W kultowej grze „SpongeBob Kanciastoporty: Zemsta Latającego Holendra”” SpongeBob przypadkowo uwalnia z butelki ducha pirata Flying Dutchmana.

Pirat obwinia go za to i próbuje porwać jego przyjaciela, Gary’ego. SpongeBob musi zebrać wszystkie litery swojego imienia oraz skarby, aby pokonać złoczyńcę.

Dlaczego to wybraliśmy Jeśli dziecko potrzebuje „najprostszego wprowadzenia” do gier ze SpongeBobem, a rodzice szukają tytułu bez skomplikowanej mechaniki, ta gra będzie odpowiednia. Nie jest idealna, ale ma lekki charakter i jest łatwa do zrozumienia.

Znajdziesz tu klasyczną strukturę platformówki 3D z zbieraniem liter, poszukiwaniem skarbów i otwartymi poziomami.

Nasza opinia: To gra niszowa, która według wielu recenzji nie jest idealna, ale jeśli interesuje Cię „poszukiwanie skarbów” z Kropkiem w roli głównej, zdecydowanie warto ją wypróbować.

★ Best SpongeBob Treasure-Hunting Game SpongeBob SquarePants: Revenge of The Flying Dutchman Zrób zakupy na Amazonie

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra towarzyska (minigry) Platformy PlayStation 2, GameCube, Xbox, Windows Rok wydania 2005 Twórcy Twórca: THQ Studio Australia; Wydawca: THQ Średni czas gry / Cechy charakterystyczne Ponad 30 minigier, tryb wieloosobowy dla maksymalnie 4 graczy, motyw przewodni: rywalizacja o role w serialu „Nowe przygody Mermaid Mana i Barnacle Boya” w Bikini Bottom Dla kogo Rodziny, rodziców i dzieci, które chcą się dobrze bawić, grając w trybie kooperacyjnym Co nam się podobało Mnóstwo minigier, prosta obsługa, świetna zabawa w grupie. Użytkownicy zauważają: > „Wykonując zadania… i przydzielając role mieszkańcom, można się naprawdę dobrze bawić”

W serialu „SpongeBob Kanciastoporty: Światła, kamera, spodnie!” trafiasz do Bikini Bottom w momencie, gdy producent programu „Przygody Mermaid Mana i Barnacle Boya” ogłasza realizację specjalnego odcinka z udziałem mieszkańców Bikini Bottom.

SpongeBob i jego przyjaciele biorą udział w castingu do teleturnieju, rywalizując między sobą o główną rolę w projekcie.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ jest to doskonała rozrywka dla całej rodziny: minigry, element rywalizacji i znane postacie. Jeśli dzieci i rodzice chcą grać razem, to świetny wybór.

To zabawna gra towarzyska, w którą warto zagrać z przyjaciółmi. Znajdziesz tu ponad 30 minigier oraz tryb wieloosobowy dla maksymalnie 4 graczy.

Nasza ocena: Najlepszy wybór, jeśli chcesz grać razem z dziećmi lub w grupie: zabawa, prostota, znane postacie i minigry.

★ Best SpongeBob Party Game SpongeBob SquarePants: Lights, Camera, Pants! Zrób zakupy na Amazonie

8. SpongeBob Kanciastoporty: Gra z Patrickiem Gwiazdą [Najlepsza gra spin-offowa z serii SpongeBob]

Nasz wynik Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Otwarty świat / Przygodówka z elementami sandboxu Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok premiery 2024 Twórcy Twórca: PHL Collective; Wydawca: Outright Games Średni czas gry / Unikalne cechy Gracze eksplorują rozległe Bikini Bottom, wykonują zadania, zbierają kostiumy, niszczą obiekty; ocena na Steamie „Przeważnie pozytywne” ~77% Najbardziej odpowiednie dla Młodsze i średniozaawansowane dzieci, które lubią swobodną zabawę, psoty i znane postacie Co nam się podobało Zabawny świat gry, dobrze oddana atmosfera Bikini Bottom, wiele zabawnych zadań

SpongeBob Kanciastoporty: Gra z Patrickiem Gwiazdą to jedna z najlepszych gier na Switch, jeśli kochasz zabawę i absolutną głupotę.

W tej grze SpongeBob nie jest już głównym bohaterem; teraz pojawia się jedynie w roli drugoplanowej. W centrum uwagi znajduje się Patrick. Będziesz eksplorować otwarty świat Bikini Bottom, bohatersko (lub niekoniecznie) wykonywać absurdalne zadania, wchodzić w interakcje z otoczeniem, niszczyć i budować różne rzeczy.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ gra ta różni się od typowych platformówek: przypomina raczej piaskownicę dla dzieci, charakteryzuje się niskim poziomem trudności i daje możliwość czystej zabawy. Jeśli dziecko chce odkrywać, bawić się i śmiać się, to jest to idealny wybór.

Poza tym to świetna gra na PS5, dająca pełną swobodę działania. Podobało mi się, że prawie wszystko można tu podnieść, rzucić albo zniszczyć. Panuje tu atmosfera humoru i całkowitego braku zasad.

Nasza ocena: Doskonały wybór dla tych, którzy chcą się „zrelaksować” i po prostu pobiegać, niszczyć różne rzeczy oraz dobrze się bawić z Patrickiem, zamiast grać na poważnie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

9. SpongeBob SquarePants: SuperSponge [Najlepsza retro platformówka ze SpongeBobem]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma 2D Platformy PS1, Game Boy Advance Rok wydania 2001 Twórcy Twórca: Climax Studios; Wydawca: THQ Średni czas gry / Unikalne cechy Dość prosta gra; wielu graczy zwraca uwagę na niski poziom trudności i krótką kampanię Dla kogo Małe dzieci lub dla nostalgików – łatwa platformówka dla początkujących Co nam się podobało Kolorowa grafika, znane postacie, przejrzysta rozgrywka

W grze „SpongeBob SquarePants: SuperSponge” SpongeBob wyrusza na poszukiwanie idealnego prezentu urodzinowego dla Patricka – podpisanego zdjęcia jego ulubionych superbohaterów, Mermaid Mana i Barnacle Boya.

Aby zebrać ich autografy, SpongeBob musi wykonać szereg zabawnych i chaotycznych zadań w całym Bikini Bottom. Zwiedza miasto, przedziera się przez Rock Bottom, a nawet naprawia zepsuty telewizor bohaterów, by w końcu zasłużyć na ich uznanie i sprawić, że Patrick będzie miał wspaniały dzień.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ gra jest prosta, co czyni ją dobrym wyborem dla dzieci, które dopiero zaczynają przygodę z grami wideo. Nie jest przeładowana mechaniką, a ponadto zawiera znane postacie ze SpongeBoba oraz atmosferę przypominającą kreskówkę.

SpongeBob SquarePants: SuperSponge to jedna z pierwszych gier platformowych z tej serii, charakteryzująca się wyraźnym i prostym urokiem gier retro.

Nasza ocena: Idealna gra na lekką przygodę w stylu retro: minimalny poziom trudności, maksymalna nostalgia i znane postacie.

★ Find Cheap SongeBob Games SpongeBob SquarePants Games Zrób zakupy w serwisie Eneba

10. SpongeBob Kanciastoporty: Prawda czy kwadrat? [Najlepsza przygoda pamięciowa ze SpongeBobem]

Nasz wynik Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma / Przygodówka (na motywach filmu) Platformy Wii, Xbox 360, Nintendo DS, PSP Rok wydania 2009 Twórcy Twórca: Heavy Iron Studios (i inni); Wydawca: THQ Średni czas gry / Unikalne cechy Krótka gra, skierowana do młodszych graczy, wiele nawiązań do serialu Najlepsza dla Bardzo młodych graczy (np. w wieku 5–8 lat) lub jako „lekka” propozycja dla rodziców Co nam się podobało Zabawne momenty z serialu, znane odcinki, prostota

W grze „SpongeBob Kanciastoporty: Prawda czy kwadrat?”” SpongeBob zgubił przepis na Krabby Patty tuż przed 117. rocznicą powstania restauracji Krusty Krab, a pamięta różne rzeczy tylko wtedy, gdy jest szczęśliwy.

W trakcie rozgrywki walczysz z robotycznymi wersjami przyjaciół SpongeBoba, wykorzystując ataki z efektem przemiany, takie jak „Spatula Slam”, „Spin Slap” i „Cannon Shot”. Gra to nostalgiczna platformowa przygoda akcji, pełna ulubionych przez fanów nawiązań i trybu współpracy.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ jeśli dziecko jest bardzo małe i potrzebuje „najłagodniejszego” wprowadzenia do gier ze SpongeBobem, ta pozycja jest odpowiednia. Jest łatwa, zawiera wiele znanych elementów z serialu, co może sprawiać przyjemność.

Tryb kooperacji pozwala przyjacielowi dołączyć do gry jako Patrick, co sprawia, że jest to przyjemne wspólne doświadczenie dla młodszych graczy. Chociaż rozgrywka jest prosta i dostosowana do dzieci, fani serii docenią dbałość o szczegóły, niezapomniane scenki przerywnikowe oraz nawiązania do klasycznych odcinków.

Bardzo podobała mi się różnorodność umiejętności SpongeBoba w grze, takich jak „łopatowa głowa” czy „armatowa głowa”.

Nasza ocena: Dobry wybór na grę rodzinną, zwłaszcza jeśli szukasz lekkiej przygody z nutką nostalgii i rozpoznawalnymi momentami z serialu.

★ Best SpongeBob Memory Adventure SpongeBob SquarePants: Truth or Square Zrób zakupy na Amazonie

Wyjdź poza ramy gier dzięki zabawnym postaciom ze SpongeBoba

Wybrałem też kilka uroczych przedmiotów kolekcjonerskich, które z pewnością przypadną do gustu fanom serii SpongeBob. Od zabawnych figurek po nietypowe gadżety – te cudeńka przeniosą Bikini Bottom prosto do Twojego domu

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Świętuj 25-lecie SpongeBoba dzięki tej figurce Doodlebob z serii Funko POP! Figurka ma wysokość 3,75 cala (9,5 cm) i została wykonana z wysokiej jakości winylu, co zapewnia jej wytrzymałość i długotrwałą ekspozycję. To pozycja obowiązkowa dla każdego kolekcjonera, która wzbogaci Twoją kolekcję figurek Funko POP! z serii SpongeBob.

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Ta dwustronna pluszowa zabawka przedstawiająca Patricka Star ma 6 cali wysokości i można ją odwracać, zmieniając wyraz twarzy z radosnego na zaskoczony, co zapewnia podwójną zabawę. Wykonana z miękkiego materiału velboa, jest poręczna i przytulna, idealna dla dzieci w wieku od 3 lat oraz fanów w każdym wieku.

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Ożyw Bikini Bottom dzięki tej naturalnej wielkości tekturowej figurze Squidwarda o wymiarach 48" x 17". Wykonana z wysokiej jakości wytrzymałej tektury, jest lekka, trwała i nadaje się do wielokrotnego użytku na imprezach, sesjach zdjęciowych lub jako element wystroju wnętrza.

Moja ogólna ocena najlepszych gier ze SpongeBobem

Gry wideo ze SpongeBobem oferują szeroki wachlarz przygód, minigier i rodzinnej zabawy, które mogą spodobać się fanom w każdym wieku. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z serią, czy powracasz do ulubionych tytułów z przeszłości, każdy znajdzie tu idealny punkt wyjścia.

Jaki jest obecnie najlepszy punkt wyjścia do gier wideo ze SpongeBobem?

Dla młodych poszukiwaczy przygód → SpongeBob Kanciastoporty: Kosmiczny wstrząs. Kolorowa, pełna humoru gra platformowa z pomysłowymi światami, łatwa do opanowania i zapewniająca niekończącą się rozrywkę.

→ SpongeBob Kanciastoporty: Kosmiczny wstrząs. Kolorowa, pełna humoru gra platformowa z pomysłowymi światami, łatwa do opanowania i zapewniająca niekończącą się rozrywkę. Dla fanów klasycznych gier → SpongeBob Kanciastoporty: Bitwa o Bikini Bottom – Rehydrated. Dopracowana wersja uwielbianej gry z 2003 roku z ulepszoną grafiką, płynnym sterowaniem i mnóstwem przedmiotów do zebrania.

→ SpongeBob Kanciastoporty: Bitwa o Bikini Bottom – Rehydrated. Dopracowana wersja uwielbianej gry z 2003 roku z ulepszoną grafiką, płynnym sterowaniem i mnóstwem przedmiotów do zebrania. Na imprezę i swobodną zabawę → SpongeBob Kanciastoporty: Światła, kamera, spodnie!. Pełna zwariowanych minigier i wyzwań dla wielu graczy – idealna do wspólnej zabawy z rodziną i przyjaciółmi.

→ SpongeBob Kanciastoporty: Światła, kamera, spodnie!. Pełna zwariowanych minigier i wyzwań dla wielu graczy – idealna do wspólnej zabawy z rodziną i przyjaciółmi. Dla miłośników spin-offów → SpongeBob Kanciastoporty: Gra z Patrickiem Gwiazdą. Odkrywaj otwarty, absurdalny świat jako Patrick, rozwiązując łamigłówki, pokonując platformy i ciesząc się mnóstwem humoru.

→ SpongeBob Kanciastoporty: Gra z Patrickiem Gwiazdą. Odkrywaj otwarty, absurdalny świat jako Patrick, rozwiązując łamigłówki, pokonując platformy i ciesząc się mnóstwem humoru. Dla miłośników stylu retro → SpongeBob SquarePants: SuperSponge. Prosta, nostalgiczna platformówka z kolorowymi poziomami i klasycznym urokiem SpongeBoba.

Najczęściej zadawane pytania