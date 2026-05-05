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10 najlepszych gier wideo ze SpongeBobem: zabawne przygody dla fanów w 2026 roku

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Marielle Ferraren
Marielle Ferraren Tech Writer | PC + PS5 + Switch All-Rounder
Fact checked by: Vita Stevens
Updated: October 12, 2026
10 najlepszych gier wideo ze SpongeBobem: zabawne przygody dla fanów w 2026 roku
Image credit: Purple Lamp, Amazon

Gry wideo ze SpongeBobem to wyjątkowa seria gier o żywej atmosferze, animowanej grafice i wszystkich twoich ulubionych bohaterach. SpongeBob już dawno stał się jedyną w swoim rodzaju marką: to nie tylko wielosezonowy serial telewizyjny, ale także cztery pełnometrażowe filmy kinowe. 

Są też dwa wyjątkowe filmy nakręcone specjalnie dla serwisu Netflix, seria komiksów, a nawet musical na Broadwayu.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii SpongeBob

Dlaczego gry ze SpongeBobem są tak popularne? Chodzi przede wszystkim o atmosferę. Niemal każda gra z tej serii oddaje niepowtarzalny klimat serialu. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z grami opartymi na tej serii, polecam zwrócić uwagę na te trzy najlepsze tytuły:

  1. SpongeBob Kanciastoporty: Kosmiczny wstrząs (2023) – Znajdziesz tu różnorodne światy tematyczne, w których SpongeBob i Patrick odkrywają barwne lokacje (światy w stylu westernowym, motywy średniowieczne, światy o tematyce pirackiej).
  2. SpongeBob Kanciastoporty: Bitwa o Bikini Bottom – Rehydrated (2020) – Remake klasycznej gry ze znacznie ulepszoną grafiką. Chcesz wrócić do korzeni? Ta gra to pozycja obowiązkowa.
  3. Film „SpongeBob Kanciastoporty” (2004) – Fabuła tej gry opiera się bezpośrednio na pełnometrażowym filmie. 18 odcinków, które w pełni zanurzą cię w kinowej atmosferze.

Te trzy gry to dopiero początek projektów, których nie możesz przegapić. Poniżej znajduje się szczegółowa recenzja 10 tytułów, która pomoże Ci wybrać odpowiednią grę dla siebie lub Twojego dziecka.

10 najlepszych gier wideo ze SpongeBobem, które ożywiają Bikini Bottom

Jeśli, tak jak ja, uwielbiasz zabawę ze SpongeBobem lub szukasz czegoś lekkiego do grania wieczorem dla siebie lub dziecka, zapoznaj się z moim wyborem najlepszych gier wideo ze SpongeBobem.

W sumie seria gier wideo o SpongeBobie obejmuje ponad 40 różnych tytułów, ale ułatwiłem wam wybór i wybrałem 10 najlepszych gier ze SpongeBobem Kanciastoportym, które naprawdę zasługują na uwagę.

W ile z nich grałeś?

1. SpongeBob Kanciastoporty: Kosmiczny wstrząs [Najlepsza gra ze SpongeBobem dla fanów gier przygodowych]

SpongeBob Kanciastoporty: Kosmiczny wstrząs – najlepsza gra ze SpongeBobem dla miłośników przygód
Nasza ocena
Enebameter 10/10
Rodzaj gryPlatforma 3D
PlatformyPS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC
Rok wydania2023
TwórcyTwórca: Purple Lamp Studios; Wydawca: THQ Nordic
Średni czas gry / Unikalne cechy~10 godzin kampanii (na podstawie recenzji). Unikalne cechy: wiele tematycznych „światów życzeń”, kostiumy, powrót humoru znanego z serialu.
Dla kogoDzieci i rodziców, a także tych, którzy lubią kolorowe platformówki z bohaterem z serialu
Co nam się podobałoZabawny humor, kolorowe poziomy, świetnie oddany klimat serialu; sterowanie i grafika idealnie nadają się do rodzinnej zabawy.

W grze „SpongeBob Kanciastoporty: Kosmiczne wstrząsy”” SpongeBob i Patrick znajdują u wróżki Madame Cassandry mydlinę, która otwiera portale do „Świata Życzeń” w całym Bikini Bottom.

Wszyscy przyjaciele SpongeBoba oraz budynki w miasteczku zostają rozrzucone po różnych światach. I właśnie w tym momencie wkraczamy do gry. Musisz przejść przez 7 wyjątkowych światów, zebrać kosmiczną galaretkę i przywrócić wszystko na swoje miejsce.

Dlaczego to wybraliśmy

Ponieważ jest to jedna z najnowocześniejszych gier ze SpongeBobem: wygląda kolorowo, zawiera znane postacie i z łatwością przemawia zarówno do dzieci, jak i rodziców. Choć nie jest idealna (zauważono pewne słabe strony, takie jak powtarzalna rozgrywka), jest dobrze wyważona do rodzinnej zabawy.

Osobiście podobała mi się ta gra ze względu na jej prostotę i możliwości personalizacji. SpongeBoba można ubrać w ponad 30 strojów, a każdy z nich zapewnia unikalne moce i umiejętności. Ponadto gra oferuje różnorodne mechaniki rozgrywki: haki, ruchy karate, szybowanie i loty w bańkach.

Nasza ocena: idealny wybór dla każdego, kto szuka świeżej gry z zabawną atmosferą platformówki i znanymi postaciami.

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2. SpongeBob Kanciastoporty: Bitwa o Bikini Bottom – Rehydrated [Najlepszy remake klasycznej gry ze SpongeBobem]

SpongeBob Kanciastoporty: Bitwa o Bikini Bottom – Rehydrated – Najlepsza klasyczna przeróbka gry ze SpongeBobem
Nasz wynik
Enebameter 10/10
Rodzaj gryPlatforma 3D (remake klasycznej gry)
PlatformyNintendo Switch, PS4, Xbox One, PC i inne
Rok wydania2020
TwórcyTwórca: Purple Lamp Studios; Wydawca: THQ Nordic
Średni czas gry / Unikalne cechyKlasyczne poziomy, wiele postaci do wyboru, ulepszona grafika.
Dla kogoFanów oryginalnej gry oraz rodziny, które pragną odczuć nostalgię i spędzić czas razem
Co nam się podobałoŚwietna odświeżona grafika, wiernie oddana atmosfera serialu, wiele znajomych momentów.

SpongeBob Kanciastoporty: Bitwa o Bikini Bottom – Rehydrated wprowadza nowy problem dla Bikini Bottom – złoczyńca Plankton zbudował całą armię robotów tylko po to, by ukraść sekretną recepturę Krabby Patty. SpongeBob, Sandy i Patrick łączą siły.

Twoim głównym celem jest zebranie złotych łopatek i powstrzymanie inwazji robotów.

Dlaczego to wybraliśmy

To świetny pomost między starszymi fanami a nowymi graczami: rodzice mogą powspominać dawne czasy, a dzieci mogą odkrywać tę grę. Oferuje znany świat, mnóstwo zabawy i nieco obniżony poziom trudności, dzięki czemu idealnie nadaje się do rodzinnej rozgrywki.

Ta gra wideo z serii „SpongeBob Kanciastoporty” to remake klasycznego tytułu, w którym zmodernizowano grafikę, a twórcy ulepszyli również sterowanie pod kątem współczesnych urządzeń oraz dodali tryb wieloosobowy.

Nasza ocena: doskonały wybór dla miłośników nostalgii. Znajdziemy tu uwielbiane postacie oraz prostą, klasyczną rozgrywkę.

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3. Film „SpongeBob Kanciastoporty” [Najlepsza gra oparta na filmie o SpongeBobie]

Film „SpongeBob Kanciastoporty” – najlepsza gra oparta na filmie o SpongeBobie
Nasza ocena
Enebameter 10/10
Rodzaj gryPlatforma / Przygoda (oparta na fabule mieszanka elementów platformówki, walki i mini-zadań)
PlatformyPlayStation 2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance, Windows (wersje konsolowe opracowane przez Heavy Iron Studios)
Rok wydania2004
TwórcyTwórca (wersje konsolowe): Heavy Iron Studios; Wydawca: THQ. (Wersja na GBA opracowana przez WayForward).
Średni czas gry / Unikalne cechy~10–12 godzin na ukończenie fabuły; poziomy są zgodne z fabułą filmu, zawierają fragmenty wyścigów i poślizgów, walki z bossami oraz dodatkowe misje: łączy elementy platformówki z różnorodną rozgrywką.
Dla kogoDzieci i rodziny, które chcą ponownie przeżyć przygodę z filmu; fanów klasycznych platformówek na konsole
Co nam się podobałoŚwietne oddanie ducha filmu i serialu, różnorodność poziomów (elementy platformowe, jazda, sceny z bossami).

Film „SpongeBob Kanciastoporty” to nie tylko doskonała adaptacja filmowa, ale także świetna gra, w którą można zagrać.

W tej grze znika korona Króla Neptuna, a Plankton z powodzeniem obarcza winą za wszystko pana Krabsa. Aby uratować swojego szefa, SpongeBob wyrusza w niebezpieczną podróż wraz ze swoim przyjacielem Patrickiem.

Dlaczego to wybraliśmy

Ponieważ jest to jedna z niewielu gier ze SpongeBobem, która naprawdę stara się odtworzyć fabułę filmu, z poziomami, bossami i scenami rozpoznawalnymi z filmu. Dzieciom spodoba się różnorodność rozgrywki (skakanie, wyścigi, walki z bossami), a rodzice docenią to, że gra jest zrozumiała i niezbyt trudna.

Podobała mi się ta gra platformowa: od razu oferuje 18 ekscytujących poziomów oraz możliwość grania zarówno Bobem, jak i Patrickiem. Nawiasem mówiąc, każda z postaci ma swoje unikalne umiejętności.

Nasza ocena: Gra jest idealna dla tych, którzy chcą poczuć się jak bohaterowie filmowej przygody SpongeBoba, z fabułą, znanymi scenami i lekką rozgrywką dla całej rodziny.

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4. SpongeBob Kanciastoporty: Tytani fal [Najlepsza gra akcji ze SpongeBobem]

SpongeBob Kanciastoporty: Tytani fal – najlepsza gra akcji ze SpongeBobem
Nasza ocena
Enebameter 9/10
Rodzaj gryPlatforma 3D / Akcja-przygoda
PlatformyPS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2
Rok wydania2025
TwórcyTwórca: Purple Lamp Studios; Wydawca: THQ Nordic
Średni czas gry / Unikalne cechyNowa mechanika rozgrywki: przełączanie się między SpongeBobem a Patrickiem, nowe lokacje, silnik Unreal Engine 5, potężni bossowie.
Dla kogoRodziny, które szukają „nowej” gry ze SpongeBobem o dużym potencjale i nowoczesnej grafice
Co nam się podobałoWielkie ambicje, świeże podejście, obietnica rozbudowanej gry z uwielbianymi postaciami i nowymi mechanikami.

Gra „SpongeBob Kanciastoporty: Tytani fal”” ma szansę stać się kolejnym wielkim hitem serii, łącząc ulubione przez fanów postacie z nowatorską rozgrywką oraz większym i bardziej efektownym Bikini Bottom, dzięki czemu prawdopodobnie znajdzie się również wśród najpopularniejszych gier na konsolę Switch przeznaczonych dla dzieci.

W tej grze wybucha konflikt między Latającym Holendrem a Królem Neptunem, który sieje upiorny chaos w całym Bikini Bottom. Główni bohaterowie, SpongeBob SquarePants i Patrick Star, łączą siły, by przywrócić porządek.

Dlaczego to wybraliśmy

To nowa gra, która ma realny potencjał, by stać się „najlepszą grą ze SpongeBobem” tej generacji: pełna innowacji, nowoczesnej technologii i idealna, jeśli chcesz grać „razem” z dziećmi i przyjaciółmi.

W momencie pisania tej recenzji jest to najnowsza pozycja w serii gier o SpongeBobie. Dlaczego nie mogę się doczekać tej epickiej gry przygodowej? Znajduje się w niej wszystko, co lubię – znane lokacje, nowoczesna grafika i upiorna atmosfera.

Nasza ocena: Polecam tę grę wszystkim, którzy szukają nowoczesnej, „wielkiej” platformówki akcji z SpongeBobem i Patrickiem: świeżej, dynamicznej i z nowymi mechanikami.

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5. SpongeBob Kanciastoporty: Stworzenie z Krusty Krab [Najlepsza przygoda ze snów SpongeBoba]

SpongeBob Kanciastoporty: Stworzenie z Krusty Krab – Najlepsza przygoda ze snów SpongeBoba
Nasza ocena
Enebameter 9.5/10
Rodzaj gryAkcja-przygoda / platformówka z poziomami ze snów
PlatformyWindows, Game Boy Advance, GameCube, PlayStation 2, Nintendo DS, Wii
Rok wydania2006
TwórcyTwórca: Blitz Games (konsole) / WayForward Technologies (urządzenia przenośne) / AWE Games (PC); Wydawca: THQ
Średni czas gry / Unikalne cechyGra zawiera różne style rozgrywki: wyścigi, loty, platformówki oraz komiczne poziomy ze snów. „Każdy z naszych bohaterów ma inne sny, które wymagają innego zestawu umiejętności”.
Dla kogoDzieci i rodziny, które lubią klasyczne platformówki z zabawną fabułą i znanymi postaciami
Co nam się podobałoJasne poziomy, różnorodne style rozgrywki, znany świat serialu. Uwaga: „Ta gra naprawdę oferuje wiele zabawnych momentów… fragmenty wyścigowe… dziwne, ale epickie projekty postaci”.

SpongeBob Kanciastoporty: Stworzenie z Krusty Krab to platformówka, w którą koniecznie trzeba zagrać, a której akcja rozgrywa się w snach SpongeBoba, Patricka i Planktona.

Każdy bohater trafia do własnego surrealistycznego świata. Czekają na was wyścigi, walki z gigantycznymi przeciwnikami, latanie i inne przygody. Ta gra była dla mnie prawdziwym odkryciem – choć projekt ma dość dziecięcy charakter, przejścia między poziomami są nieprzewidywalne.

Dlaczego to wybraliśmy

Ta gra zasługuje na uwagę, ponieważ nie jest to zwykła platformówka – oferuje „sny” bohaterów o różnej mechanice i stylistyce, co dzięki ciągłym zmianom utrzymuje zainteresowanie dzieci. Jest nieco mniej nowoczesna, ale ma prawdziwy urok i różnorodność.

Na pewno nie będziesz w stanie oderwać się od ekranu przez kilka godzin. Poza tym jest to jedna z niewielu gier z tej serii, w której możesz wcielić się w Planktona.

Nasza ocena: Odpowiednia dla tych, którzy pragną nieco bardziej „szalonej” przygody ze SpongeBobem, z fantazyjnymi snami i niekonwencjonalnymi poziomami.

★ Best SpongeBob Dream Adventure
SpongeBob SquarePants: Creature from the Krusty Krab
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6. SpongeBob Kanciastoporty: Zemsta Latającego Holendra [Najlepsza gra ze SpongeBobem o poszukiwaniu skarbów]

SpongeBob Kanciastoporty: Zemsta Latającego Holendra – najlepsza gra z serii SpongeBob o poszukiwaniu skarbów
Nasz wynik
Enebameter 9.5/10
Rodzaj gryPlatforma 3D / Przygodówka
PlatformyGameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance
Rok wydania2002
TwórcyTwórca / Wydawca: THQ
Średni czas gry / Unikalne cechyJedna z wcześniejszych gier z serii w 3D. Recenzje: > „Gra jest nieudana pod wieloma względami… grafika jest okropna… sterowanie zbyt nieprecyzyjne…”
Dla kogoDzieci, które chcą po prostu poznać ten znany świat; może służyć jako łatwa gra dla początkujących
Co nam się podobałoNiski poziom trudności, znane postacie. Chociaż gra spotkała się z krytyką, nadal można ją uznać za część historii serii.

W kultowej grze „SpongeBob Kanciastoporty: Zemsta Latającego Holendra” SpongeBob przypadkowo uwalnia z butelki ducha pirata Flying Dutchmana.

Pirat obwinia go za to i próbuje porwać jego przyjaciela, Gary’ego. SpongeBob musi zebrać wszystkie litery swojego imienia oraz skarby, aby pokonać złoczyńcę.

Dlaczego to wybraliśmy

Jeśli dziecko potrzebuje „najprostszego wprowadzenia” do gier ze SpongeBobem, a rodzice szukają tytułu bez skomplikowanej mechaniki, ta gra będzie odpowiednia. Nie jest idealna, ale ma lekki charakter i jest łatwa do zrozumienia.

Znajdziesz tu klasyczną strukturę platformówki 3D z zbieraniem liter, poszukiwaniem skarbów i otwartymi poziomami.

Nasza opinia: To gra niszowa, która według wielu recenzji nie jest idealna, ale jeśli interesuje Cię „poszukiwanie skarbów” z Kropkiem w roli głównej, zdecydowanie warto ją wypróbować.

★ Best SpongeBob Treasure-Hunting Game
SpongeBob SquarePants: Revenge of The Flying Dutchman
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7. SpongeBob Kanciastoporty: Światła, kamera, spodnie! [Najlepsza gra towarzyska ze SpongeBobem]

SpongeBob Kanciastoporty: Światła, kamera, spodnie! – Najlepsza gra imprezowa ze SpongeBobem
Nasza ocena
Enebameter 9/10
Rodzaj gryGra towarzyska (minigry)
PlatformyPlayStation 2, GameCube, Xbox, Windows
Rok wydania2005
TwórcyTwórca: THQ Studio Australia; Wydawca: THQ
Średni czas gry / Cechy charakterystycznePonad 30 minigier, tryb wieloosobowy dla maksymalnie 4 graczy, motyw przewodni: rywalizacja o role w serialu „Nowe przygody Mermaid Mana i Barnacle Boya” w Bikini Bottom
Dla kogoRodziny, rodziców i dzieci, które chcą się dobrze bawić, grając w trybie kooperacyjnym
Co nam się podobałoMnóstwo minigier, prosta obsługa, świetna zabawa w grupie. Użytkownicy zauważają: > „Wykonując zadania… i przydzielając role mieszkańcom, można się naprawdę dobrze bawić”

W serialu „SpongeBob Kanciastoporty: Światła, kamera, spodnie!” trafiasz do Bikini Bottom w momencie, gdy producent programu „Przygody Mermaid Mana i Barnacle Boya” ogłasza realizację specjalnego odcinka z udziałem mieszkańców Bikini Bottom.

SpongeBob i jego przyjaciele biorą udział w castingu do teleturnieju, rywalizując między sobą o główną rolę w projekcie.

Dlaczego to wybraliśmy

Ponieważ jest to doskonała rozrywka dla całej rodziny: minigry, element rywalizacji i znane postacie. Jeśli dzieci i rodzice chcą grać razem, to świetny wybór.

To zabawna gra towarzyska, w którą warto zagrać z przyjaciółmi. Znajdziesz tu ponad 30 minigier oraz tryb wieloosobowy dla maksymalnie 4 graczy.

Nasza ocena: Najlepszy wybór, jeśli chcesz grać razem z dziećmi lub w grupie: zabawa, prostota, znane postacie i minigry.

★ Best SpongeBob Party Game
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8. SpongeBob Kanciastoporty: Gra z Patrickiem Gwiazdą [Najlepsza gra spin-offowa z serii SpongeBob]

SpongeBob Kanciastoporty: Gra z Patrickiem Gwiazdą – najlepsza gra spin-offowa z serii SpongeBob
Nasz wynik
Enebameter 8.5/10
Rodzaj gryOtwarty świat / Przygodówka z elementami sandboxu
PlatformyPC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
Rok premiery2024
TwórcyTwórca: PHL Collective; Wydawca: Outright Games
Średni czas gry / Unikalne cechyGracze eksplorują rozległe Bikini Bottom, wykonują zadania, zbierają kostiumy, niszczą obiekty; ocena na Steamie „Przeważnie pozytywne” ~77%
Najbardziej odpowiednie dlaMłodsze i średniozaawansowane dzieci, które lubią swobodną zabawę, psoty i znane postacie
Co nam się podobałoZabawny świat gry, dobrze oddana atmosfera Bikini Bottom, wiele zabawnych zadań

SpongeBob Kanciastoporty: Gra z Patrickiem Gwiazdą to jedna z najlepszych gier na Switch, jeśli kochasz zabawę i absolutną głupotę.

W tej grze SpongeBob nie jest już głównym bohaterem; teraz pojawia się jedynie w roli drugoplanowej. W centrum uwagi znajduje się Patrick. Będziesz eksplorować otwarty świat Bikini Bottom, bohatersko (lub niekoniecznie) wykonywać absurdalne zadania, wchodzić w interakcje z otoczeniem, niszczyć i budować różne rzeczy.

Dlaczego to wybraliśmy

Ponieważ gra ta różni się od typowych platformówek: przypomina raczej piaskownicę dla dzieci, charakteryzuje się niskim poziomem trudności i daje możliwość czystej zabawy. Jeśli dziecko chce odkrywać, bawić się i śmiać się, to jest to idealny wybór.

Poza tym to świetna gra na PS5, dająca pełną swobodę działania. Podobało mi się, że prawie wszystko można tu podnieść, rzucić albo zniszczyć. Panuje tu atmosfera humoru i całkowitego braku zasad.

Nasza ocena: Doskonały wybór dla tych, którzy chcą się „zrelaksować” i po prostu pobiegać, niszczyć różne rzeczy oraz dobrze się bawić z Patrickiem, zamiast grać na poważnie.

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9. SpongeBob SquarePants: SuperSponge [Najlepsza retro platformówka ze SpongeBobem]

SpongeBob SquarePants: SuperSponge – najlepsza retro platformówka ze SpongeBobem
Nasza ocena
Enebameter 8/10
Rodzaj gryPlatforma 2D
PlatformyPS1, Game Boy Advance
Rok wydania2001
TwórcyTwórca: Climax Studios; Wydawca: THQ
Średni czas gry / Unikalne cechyDość prosta gra; wielu graczy zwraca uwagę na niski poziom trudności i krótką kampanię
Dla kogoMałe dzieci lub dla nostalgików – łatwa platformówka dla początkujących
Co nam się podobałoKolorowa grafika, znane postacie, przejrzysta rozgrywka

W grze „SpongeBob SquarePants: SuperSponge” SpongeBob wyrusza na poszukiwanie idealnego prezentu urodzinowego dla Patricka – podpisanego zdjęcia jego ulubionych superbohaterów, Mermaid Mana i Barnacle Boya.

Aby zebrać ich autografy, SpongeBob musi wykonać szereg zabawnych i chaotycznych zadań w całym Bikini Bottom. Zwiedza miasto, przedziera się przez Rock Bottom, a nawet naprawia zepsuty telewizor bohaterów, by w końcu zasłużyć na ich uznanie i sprawić, że Patrick będzie miał wspaniały dzień.

Dlaczego to wybraliśmy

Ponieważ gra jest prosta, co czyni ją dobrym wyborem dla dzieci, które dopiero zaczynają przygodę z grami wideo. Nie jest przeładowana mechaniką, a ponadto zawiera znane postacie ze SpongeBoba oraz atmosferę przypominającą kreskówkę.

SpongeBob SquarePants: SuperSponge to jedna z pierwszych gier platformowych z tej serii, charakteryzująca się wyraźnym i prostym urokiem gier retro.

Nasza ocena: Idealna gra na lekką przygodę w stylu retro: minimalny poziom trudności, maksymalna nostalgia i znane postacie.

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10. SpongeBob Kanciastoporty: Prawda czy kwadrat? [Najlepsza przygoda pamięciowa ze SpongeBobem]

SpongeBob Kanciastoporty: Prawda czy kwadrat – Najlepsza przygoda z SpongeBobem oparta na pamięci
Nasz wynik
Enebameter 7.5/10
Rodzaj gryPlatforma / Przygodówka (na motywach filmu)
PlatformyWii, Xbox 360, Nintendo DS, PSP
Rok wydania2009
TwórcyTwórca: Heavy Iron Studios (i inni); Wydawca: THQ
Średni czas gry / Unikalne cechyKrótka gra, skierowana do młodszych graczy, wiele nawiązań do serialu
Najlepsza dlaBardzo młodych graczy (np. w wieku 5–8 lat) lub jako „lekka” propozycja dla rodziców
Co nam się podobałoZabawne momenty z serialu, znane odcinki, prostota

W grze „SpongeBob Kanciastoporty: Prawda czy kwadrat?”” SpongeBob zgubił przepis na Krabby Patty tuż przed 117. rocznicą powstania restauracji Krusty Krab, a pamięta różne rzeczy tylko wtedy, gdy jest szczęśliwy.

W trakcie rozgrywki walczysz z robotycznymi wersjami przyjaciół SpongeBoba, wykorzystując ataki z efektem przemiany, takie jak „Spatula Slam”, „Spin Slap” i „Cannon Shot”. Gra to nostalgiczna platformowa przygoda akcji, pełna ulubionych przez fanów nawiązań i trybu współpracy.

Dlaczego to wybraliśmy

Ponieważ jeśli dziecko jest bardzo małe i potrzebuje „najłagodniejszego” wprowadzenia do gier ze SpongeBobem, ta pozycja jest odpowiednia. Jest łatwa, zawiera wiele znanych elementów z serialu, co może sprawiać przyjemność.

Tryb kooperacji pozwala przyjacielowi dołączyć do gry jako Patrick, co sprawia, że jest to przyjemne wspólne doświadczenie dla młodszych graczy. Chociaż rozgrywka jest prosta i dostosowana do dzieci, fani serii docenią dbałość o szczegóły, niezapomniane scenki przerywnikowe oraz nawiązania do klasycznych odcinków. 

Bardzo podobała mi się różnorodność umiejętności SpongeBoba w grze, takich jak „łopatowa głowa” czy „armatowa głowa”.

Nasza ocena: Dobry wybór na grę rodzinną, zwłaszcza jeśli szukasz lekkiej przygody z nutką nostalgii i rozpoznawalnymi momentami z serialu.

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Wyjdź poza ramy gier dzięki zabawnym postaciom ze SpongeBoba

Wybrałem też kilka uroczych przedmiotów kolekcjonerskich, które z pewnością przypadną do gustu fanom serii SpongeBob. Od zabawnych figurek po nietypowe gadżety – te cudeńka przeniosą Bikini Bottom prosto do Twojego domu

1. SpongeBob Funko

Enebameter 10/10

SpongeBob Funko

Świętuj 25-lecie SpongeBoba dzięki tej figurce Doodlebob z serii Funko POP! Figurka ma wysokość 3,75 cala (9,5 cm) i została wykonana z wysokiej jakości winylu, co zapewnia jej wytrzymałość i długotrwałą ekspozycję. To pozycja obowiązkowa dla każdego kolekcjonera, która wzbogaci Twoją kolekcję figurek Funko POP! z serii SpongeBob.

2. Patrick TeeTurtle

Enebameter 9.5/10

Pluszak Patrick TeeTurtle

Ta dwustronna pluszowa zabawka przedstawiająca Patricka Star ma 6 cali wysokości i można ją odwracać, zmieniając wyraz twarzy z radosnego na zaskoczony, co zapewnia podwójną zabawę. Wykonana z miękkiego materiału velboa, jest poręczna i przytulna, idealna dla dzieci w wieku od 3 lat oraz fanów w każdym wieku.

3. Kartonowa figurka Squidwarda

Enebameter 9/10

Kartonowa figurka Squidwarda

Ożyw Bikini Bottom dzięki tej naturalnej wielkości tekturowej figurze Squidwarda o wymiarach 48" x 17". Wykonana z wysokiej jakości wytrzymałej tektury, jest lekka, trwała i nadaje się do wielokrotnego użytku na imprezach, sesjach zdjęciowych lub jako element wystroju wnętrza. 

Moja ogólna ocena najlepszych gier ze SpongeBobem

Gry wideo ze SpongeBobem oferują szeroki wachlarz przygód, minigier i rodzinnej zabawy, które mogą spodobać się fanom w każdym wieku. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z serią, czy powracasz do ulubionych tytułów z przeszłości, każdy znajdzie tu idealny punkt wyjścia.

Jaki jest obecnie najlepszy punkt wyjścia do gier wideo ze SpongeBobem?

  • Dla młodych poszukiwaczy przygódSpongeBob Kanciastoporty: Kosmiczny wstrząs. Kolorowa, pełna humoru gra platformowa z pomysłowymi światami, łatwa do opanowania i zapewniająca niekończącą się rozrywkę.
  • Dla fanów klasycznych gierSpongeBob Kanciastoporty: Bitwa o Bikini Bottom – Rehydrated. Dopracowana wersja uwielbianej gry z 2003 roku z ulepszoną grafiką, płynnym sterowaniem i mnóstwem przedmiotów do zebrania.
  • Na imprezę i swobodną zabawęSpongeBob Kanciastoporty: Światła, kamera, spodnie!. Pełna zwariowanych minigier i wyzwań dla wielu graczy – idealna do wspólnej zabawy z rodziną i przyjaciółmi.
  • Dla miłośników spin-offówSpongeBob Kanciastoporty: Gra z Patrickiem Gwiazdą. Odkrywaj otwarty, absurdalny świat jako Patrick, rozwiązując łamigłówki, pokonując platformy i ciesząc się mnóstwem humoru.
  • Dla miłośników stylu retro SpongeBob SquarePants: SuperSponge. Prosta, nostalgiczna platformówka z kolorowymi poziomami i klasycznym urokiem SpongeBoba.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra wideo ze SpongeBobem?

Najlepszą grą z serii SpongeBob jest „SpongeBob Kanciastoporty: Kosmiczne wstrząsy””. Oferuje ona najpłynniejszą rozgrywkę platformową w całej serii, zabawne światy w stylu multiwersu oraz humor, który najbardziej przypomina wczesne sezony serialu.

Jaka jest najlepsza gra ze SpongeBobem na Switchu?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która gra ze SpongeBobem jest najlepsza, ponieważ w dużej mierze zależy to od indywidualnych preferencji. Polecam wypróbować remake gry „SpongeBob Kanciastoporty: Bitwa o Bikini Bottom””, a także nowość „SpongeBob Kanciastoporty: Tytani fal” na platformie Steam.

Która gra ze SpongeBobem ma otwarty świat?

Ukazało się kilka gier ze SpongeBobem w otwartym świecie. Osobiście lubię „SpongeBob Kanciastoporty: Gra z Patrickiem Gwiazdą””. Łączy ona elementy gry typu sandbox i platformówki. Cała akcja rozgrywa się w osadzie Bikini Bottom.

Jaka była pierwsza gra ze SpongeBobem?

Za pierwszą grę z serii SpongeBob można uznać „SpongeBob Kanciastoporty: Legenda o zaginionej łopatce””. Została wydana w marcu 2001 roku na konsolę przenośną Game Boy Color. Nie powstały żadne reedycje na współczesne urządzenia.

Ile jest gier ze SpongeBobem?

Trudno podać dokładną liczbę, ponieważ różne źródła podają różne dane. Według dostępnych informacji obecnie istnieje około 40 samodzielnych gier ze SpongeBobem lub około 67 gier, w których Żółta Gąbka pojawia się jako postać.

Czy istnieją jakieś filmy o SpongeBobie?

Tak, ukazały się trzy filmy kinowe, a czwarty jest w przygotowaniu: „SpongeBob: W poszukiwaniu SquarePants”, którego premiera zaplanowana jest na grudzień 2025 roku. Dwa inne filmy, „Ratowanie Bikini Bottom: Film o Sandy Cheeks” (2024) oraz „Plankton: Film” (2025), były oryginalnymi produkcjami serwisu Netflix przeznaczonymi do emisji w streamingu.

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Marielle Ferraren

Tech Writer | PC + PS5 + Switch All-Rounder

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