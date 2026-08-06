Roleplay di GTA 6: cosa sappiamo e come iniziare subito

Aggiornato a luglio 2026. GTA 6 uscirà il 19 novembre 2026, quindi il roleplay di GTA 6 non è ancora attivo. Il roleplay di GTA, però, va a gonfie vele su GTA 5 già da oggi.

Il roleplay di GTA 6 (GTA RP) è l’argomento di cui tutti parlano nella community, e se ti è mai capitato di passare una serata a guardare gli streamer che vivono intere seconde vite nei panni di poliziotti, paramedici o piccoli criminali, capisci già il fascino che esercita. Quindi chiariamo subito la cosa più importante. Non c’è ancora nessun GTA 6 RP a cui giocare , perché il gioco uscirà il 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X|S, mentre la versione per PC non è ancora stata annunciata.

La buona notizia è che non devi aspettare per provare il GTA RP. È già pienamente giocabile su GTA 5, continua ad attirare una base di giocatori numerosa e attiva, e creare il tuo primo personaggio nel gioco è molto più semplice di quanto sembri nelle dirette più curate.

Ti spiegherò cos’è in realtà il roleplay di GTA se parti da zero, ti guiderò passo dopo passo su come unirti a GTA 5 RP, ti indicherò i server che valgono davvero la pena e concluderò con un resoconto chiaro sulla situazione attuale di GTA 6 RP.

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Cos’è il roleplay di GTA?

Il roleplay di GTA stravolge completamente il gioco tradizionale. Invece di seminare il caos e riapparire all’infinito, crei un personaggio permanente e vivi la sua vita all’interno di un mondo online condiviso. Che si tratti di un poliziotto di quartiere che fa multe, di un paramedico che raccoglie i giocatori dall’asfalto o di un tassista, tutti quelli che ti circondano sono altri giocatori in carne e ossa che fingono di essere qualcun altro, e la regola d’oro che tiene insieme il tutto è rimanere nel personaggio.

È proprio questa singola regola a trasformare un videogioco in qualcosa di simile al teatro improvvisato. Un controllo stradale può trasformarsi in una trattativa tesa. Una rapina in banca può andare a monte perché l’autista della fuga si è impantanato in una disputa sul parcheggio. Nessuno segue un copione, quindi le storie che ne nascono sembrano imprevedibili e vive.

Se conosci già il GTA RP, è molto probabile che sia grazie a “Grand Theft Hamlet””: si tratta di un documentario girato interamente con GTA Online, in cui due attori disoccupati hanno convinto un numero enorme di giocatori a caso a unirsi a loro e mettere in scena una versione buffa dell’Amleto. GTA Online è di per sé una componente di GTA V; se compri una copia di quest’ultimo, hai accesso al primo.

GTA RP era già molto popolare prima di Grand Theft Hamlet, grazie ai grandi streamer di Twitch che interpretavano personaggi su server come NoPixel. Gli spettatori sono rimasti affascinati dal dramma in corso, dai personaggi ricorrenti e dai momenti che nessun gioco con copione prestabilito avrebbe potuto produrre. L’RP è diventato un appuntamento imperdibile, i video spopolavano ovunque e un’intera generazione di giocatori ha deciso che voleva far parte della scena invece di limitarsi a guardarla.

Se sei nuovo alla serie o vuoi capire come si è evoluta, dare un’occhiata ai giochi di GTA in ordine cronologico può darti un contesto utile su come Rockstar abbia gettato le basi per l’attuale boom del RP. È proprio su questo slancio che GTA 6 potrebbe fare leva, ed è per questo che tanti giocatori stanno cercando modi per partecipare.

Il glossario del RP di GTA che ogni nuovo arrivato deve conoscere

Prima di buttarti nella mischia, è utile imparare il gergo. Le comunità di RP usano costantemente una serie di termini, e conoscerli fa la differenza tra integrarti perfettamente e ricevere una cortese correzione da un moderatore.

Termine Cosa significa IC (nel personaggio) Tutto ciò che il tuo personaggio dice o fa all’interno della storia. Quando sei IC, sei il tuo personaggio, non te stesso. OOC (fuori dal personaggio) Tu, il vero giocatore, che parli a nome tuo, di solito in un canale di Discord o in una chat chiaramente contrassegnata. Tenuto separato da IC di proposito. Metagaming Usare informazioni OOC che il tuo personaggio non dovrebbe conoscere, come agire in base a qualcosa che hai visto in uno streaming. È vietato praticamente ovunque. Powergaming Imporre esiti agli altri giocatori o attribuire al tuo personaggio abilità irrealistiche, invece di lasciare che le scene si svolgano in modo equo. NVL (non dare valore alla vita) Comportarti come se il tuo personaggio non avesse nulla da perdere, ad esempio ignorando una pistola puntata alla testa. Un buon gioco di ruolo significa che il tuo personaggio teme il pericolo reale.

Prendi confidenza con questi concetti e potrai leggere il regolamento di qualsiasi server senza alcuna confusione. Quasi ogni regolamento è pensato per proteggere l’immersione, e questi termini sono l’abbreviazione dei comportamenti che mantengono intatto il mondo di un server.

Come funziona oggi il roleplay di GTA (su GTA 5)

Ecco la parte che sorprende di più: tutto il roleplay di GTA che hai visto si svolge su GTA 5, non su GTA 6, e funziona grazie a un framework gratuito chiamato FiveM. FiveM permette ai gestori dei server della community di ospitare le proprie versioni personalizzate di GTA 5, con nuovi lavori, economie, sistemi telefonici e regole che si aggiungono al gioco base. È il cuore pulsante dell’intera scena del roleplay.

La cosa importante da capire è che FiveM va ad affiancarsi al tuo gioco invece di modificarlo. Installarlo non influisce né sulla tua normale versione single-player di GTA 5 né sul tuo account di GTA Online. Quando vuoi giocare in modalità RP, avvii FiveM e ti connetti a un server. Quando vuoi tornare al gioco standard, lo avvii come al solito. I due non si scontrano mai, ed è per questo che è sicuro usarli entrambi.

C’è un episodio recente che rende tutto questo ancora più interessante. Un tempo FiveM si trovava in una zona grigia dal punto di vista legale, ma nel 2023 la società madre di Rockstar ha acquisito Cfx.re, il team dietro FiveM e il suo cugino di Red Dead, RedM. In parole povere, l’azienda che produce GTA ora possiede la piattaforma di roleplay, e questa proprietà è uno dei motivi principali per cui la scena sembra più legittima e stabile rispetto a qualche anno fa.

Una cosa da tenere presente fin da subito: FiveM ha sempre funzionato sulla versione precedente e ormai obsoleta di GTA 5. Quando Rockstar ha lanciato la GTA 5 Edizione Migliorata su PC, il supporto di FiveM non era ancora pronto. Secondo un aggiornamento sullo stato di sviluppo di marzo 2026, il team di Cfx.re ha confermato che il supporto per l’Enhanced Edition è attivamente in fase di sviluppo, con un livello di rete ricostruito e una maggiore integrazione con il Rockstar Games Launcher in arrivo. Se hai già GTA 5 su PC, sei a posto, ma tieni presente che alcuni server potrebbero ancora specificare quale edizione supportano mentre questa transizione va a buon fine.

Ora, i requisiti, perché è qui che molti nuovi arrivati inciampano. Ti servono tre cose: una copia per PC di GTA 5 acquistata legalmente, FiveM installato e un server a cui collegarti. Quella parola, “legalmente”, non è un dettaglio da poco. Le copie pirata vengono segnalate e bloccate, i server RP non ne tollerano nemmeno l’ombra e verrai escluso prima ancora di poter creare un personaggio. È un altro motivo per cui il modo più economico e onesto per entrare è semplicemente possedere il gioco a tutti gli effetti. Se ancora non ce l’hai, puoi prendere Grand Theft Auto V su Eneba ed essere pronto a installare FiveM lo stesso giorno.

Il roleplay è per ora solo su PC, perché FiveM è un framework per PC. Questo semplice fatto influenza gran parte del dibattito su GTA 6 che seguirà, dato che i giocatori su console sono stati esclusi dalle migliori esperienze di RP per anni.

Come iniziare con il GTA RP, passo dopo passo

Entrare nel tuo primo server richiede solo una breve lista di cose da fare, non è un calvario tecnico. Ecco il percorso completo da zero a quando sei nel personaggio.

Devi avere GTA 5 per PC. Questo è un requisito imprescindibile, dato che FiveM funziona solo con una copia originale per PC. Se devi ancora comprarlo, prendi Grand Theft Auto V su Eneba e installalo prima tramite Steam o il launcher di Rockstar. Installa FiveM dal sito ufficiale. Scaricalo solo dal sito ufficiale di FiveM, mai da un mirror a caso, poi indicalo alla cartella di installazione di GTA 5 che hai già. Si installa in pochi minuti. Sfoglia l’elenco dei server. Apri il browser dei server di FiveM e inizia a filtrare i risultati. Puoi ordinare i server per lingua, per stile di gioco di ruolo (serio o casual) e per numero di giocatori, che ti indica quanto è attivo un server nel momento in cui lo stai cercando. Leggi le regole ed entra nel Discord. Ogni buon server ha un regolamento e una community su Discord, ed è lì che troverai risposta a tutte le tue domande. Leggere prima le regole è il modo migliore per evitare un ban prematuro, e la maggior parte dei server gestisce tutto, dalle richieste di ammissione all’assistenza, tramite Discord. Completa la richiesta per la whitelist. Molti dei server migliori hanno una whitelist, il che significa che devi fare domanda e a volte sostenere un breve colloquio prima di essere ammesso. Sembra intimidatorio, ma serve a tenere fuori i giocatori poco motivati, e di solito si tratta solo di qualche domanda sul tuo personaggio e sulla tua comprensione delle regole. Crea il tuo personaggio. Questa è la parte divertente. Dagli un nome, un passato, un lavoro e una personalità. Sei un poliziotto alle prime armi ambizioso, un venditore di auto usate dalla parlantina sciolta, un paramedico con un senso dell’umorismo un po’ dark? Più il tuo personaggio è realistico e ben definito, migliori saranno le scene in cui ti ritroverai. Rimani nel personaggio. Una volta entrato nel gioco, impegnati. Reagisci come farebbe il tuo personaggio, tieni le chiacchiere fuori dal personaggio al posto giusto e lasciati trasportare dalla storia. Quest’ultimo passo riassume in poche parole l’essenza di questo hobby.

Due parole sull’hardware, visto che i server RP possono essere più esigenti rispetto alla versione standard di GTA 5: le scene affollate del centro città concentrano in un unico posto molti più giocatori e script di quanti Rockstar ne abbia mai previsti, quindi punta ad avere almeno 16 GB di RAM, una CPU e una GPU abbastanza moderne e un SSD invece di un disco rigido. L’SSD è più importante di quanto si pensi, perché rende più fluido lo streaming continuo delle risorse personalizzate mentre ti muovi in una città affollata. Se rispetti questi requisiti, la tua prima sessione sarà fluida invece che a scatti.

Segui questi sette passaggi e, realisticamente, potrai passare dall’acquisto del gioco all’entrare in un server, nei panni del tuo personaggio, nel giro di un solo pomeriggio.

I migliori server di GTA RP da conoscere

Sentirai ripetere sempre gli stessi nomi, quindi ecco una breve panoramica dei più grandi. Considerala una guida su cosa aspettarti piuttosto che una classifica rigida, perché il server migliore è semplicemente quello il cui stile e le cui regole fanno al caso tuo.

NoPixel è quello che quasi sicuramente hai visto su Twitch. È il server di RP serio più famoso, dove si trovano molti degli streamer che hanno reso GTA RP un fenomeno, e i suoi server principali hanno una whitelist molto ristretta, con una procedura di candidatura e una quota da pagare. Aspettati standard elevati e tanta concorrenza per un posto.

è quello che quasi sicuramente hai visto su Twitch. È il server di RP serio più famoso, dove si trovano molti degli streamer che hanno reso GTA RP un fenomeno, e i suoi server principali hanno una whitelist molto ristretta, con una procedura di candidatura e una quota da pagare. Aspettati standard elevati e tanta concorrenza per un posto. GTA World segue una strada diversa. È un server basato sul testo e fortemente incentrato sul gioco di ruolo, dove digiti i tuoi dialoghi e le tue azioni invece di pronunciarli, il che può sembrare insolito ma produce alcuni dei giochi di ruolo più dettagliati in circolazione. Gestisce un unico grande mondo persistente e punta sul realismo, quindi è perfetto per chi ama scrivere e per i narratori che preferiscono storie che si sviluppano lentamente.

segue una strada diversa. È un server basato sul testo e fortemente incentrato sul gioco di ruolo, dove digiti i tuoi dialoghi e le tue azioni invece di pronunciarli, il che può sembrare insolito ma produce alcuni dei giochi di ruolo più dettagliati in circolazione. Gestisce un unico grande mondo persistente e punta sul realismo, quindi è perfetto per chi ama scrivere e per i narratori che preferiscono storie che si sviluppano lentamente. Eclipse RP è basato su RageMP, un’alternativa a FiveM, ed è noto per ospitare centinaia di giocatori in un unico mondo interconnesso con un sistema di fazioni ben strutturato, in cui bande gestite dai giocatori e organizzazioni legali si contendono il territorio. È talmente popolare che spesso dovrai passare un po’ di tempo in lista d’attesa per entrare.

è basato su RageMP, un’alternativa a FiveM, ed è noto per ospitare centinaia di giocatori in un unico mondo interconnesso con un sistema di fazioni ben strutturato, in cui bande gestite dai giocatori e organizzazioni legali si contendono il territorio. È talmente popolare che spesso dovrai passare un po’ di tempo in lista d’attesa per entrare. Lucid City è un punto di ingresso più accessibile. È un server FiveM in cui è facile entrare, più aperto e meno rigido rispetto alle principali comunità con lista bianca, e una scelta valida se vuoi la libertà di tracciare il tuo percorso senza dover compilare una lunga domanda di ammissione.

Tra questi quattro, hai l’intera gamma: dai server di prestigio accessibili solo tramite domanda, al realismo basato sul testo, fino all’accessibilità immediata. Il mio consiglio per il primo server è di iniziare da un posto meno rigido, imparare le basi e poi candidarti a una comunità in whitelist una volta che hai capito qual è il tuo stile. In questo modo, la tua prima ora la passerai a giocare di ruolo, invece che ad aspettare l’esito di una candidatura.

Ci sarà il gioco di ruolo in GTA 6?

Per rispondere a questa domanda, partiamo da quello che sappiamo per certo. GTA 6 uscirà il 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X|S, mentre non è stata ancora annunciata una versione per PC. Visto che oggi l’intero mondo del roleplay si svolge su PC grazie a FiveM, questa tempistica è importante: anche nella migliore delle ipotesi, il roleplay in stile FiveM sul nuovo gioco non potrà arrivare finché non ci sarà una versione per PC, il che, realisticamente, significa il 2027 o più tardi, considerando quanto tempo ci hanno messo GTA 5 e Red Dead Redemption 2 ad arrivare su PC.

Ora la parte che sta facendo scalpore nella community. Rockstar possiede già Cfx.re, il team dietro FiveM e RedM, e questo da solo faceva intuire che la porta fosse aperta per un roleplay ufficiale nel suo ecosistema. L’anno scorso, Rockstar ha stretto una partnership con NoPixel per permettere a GTA V di offrire un roleplay ufficiale, integrato direttamente nel Rockstar Games Launcher, così i giocatori non avrebbero avuto bisogno di scaricare FiveM a parte. Non si sa ancora se questo valga anche per GTA 6, però.

Ma, se la cosa dovesse andare in porto, ci sono due aspetti che rendono tutto questo particolarmente entusiasmante. Il primo riguarda le console. Il supporto ufficiale al roleplay potrebbe finalmente aprire le porte ai giocatori su PlayStation e Xbox, che da anni sono esclusi dal miglior RP perché FiveM è disponibile solo su PC. Integrare il roleplay nel Rockstar Games Launcher e nell’ecosistema più ampio è proprio il tipo di mossa che lo rende accessibile a tutti. La seconda è l’accessibilità: niente download separati, niente strumenti in zona grigia, solo il roleplay come parte supportata del gioco.

Mettendo tutto insieme, le prospettive non sono mai state così promettenti. Il roleplay di GTA 6 non è qualcosa a cui puoi giocare oggi, ma le basi che Rockstar ha gettato, insieme alle collaborazioni di cui si parla ora, suggeriscono che l’attesa ne varrà la pena.

Se vuoi essere pronto non appena si aprirà questo nuovo mondo, vale la pena preordinare GTA 6 adesso, così ti assicuri la tua copia. I giocatori su console, in particolare, possono tenere d’occhio la situazione, dato che il supporto ufficiale rappresenterebbe per loro la prima vera occasione di avvicinarsi alla scena del roleplay. Fino ad allora, la mossa più intelligente è affinare le tue abilità su GTA 5, dove il roleplay è in pieno boom in questo momento.

Inizia oggi stesso a giocare di ruolo e preparati per GTA 6

Ecco come stanno davvero le cose. Tra il fatto che Rockstar possiede FiveM e le voci sul supporto ufficiale al gioco di ruolo, il RP di GTA 6 potrebbe diventare più grande e accessibile di qualsiasi cosa la scena abbia mai visto, se dovesse diventare disponibile, console incluse.

La buona notizia è che non devi aspettare per iniziare a vivere le tue storie nel mondo di GTA. Il roleplay di GTA è in pieno boom proprio ora su GTA 5, i server sono pieni, e tutto quello che impari oggi – il galateo, il gergo, la creazione del personaggio – ti tornerà utile quando il roleplay di GTA 6 arriverà finalmente.

La mossa migliore è semplice: prendi GTA V su Eneba, installa FiveM e entra nel tuo primo server già questa settimana. Poi prenota GTA 6, così sarai il primo della fila quando il suo mondo si aprirà. In ogni caso, ora sei pronto per tuffarti nel roleplay di GTA 6 nel momento stesso in cui diventerà realtà.

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