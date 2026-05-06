I 7 migliori giochi di Plants vs. Zombies: zombie sul tuo prato

Non si può negare che il primo Piante contro Zombi sia stato un successo pazzesco, ma anche se è uno dei migliori (se non il migliore in assoluto) giochi della serie, il franchise ha molto altro da offrire. Dai giochi per dispositivi mobili agli sparatutto in terza persona e persino a un gioco di carte, l’universo di PvZ è più vasto di quanto la maggior parte delle persone creda .

E se sei uno di quelli che cercano ancora più avventure PvZ, o se stai cercando un punto di partenza per tuffarti in questo mondo, sei fortunato. In questa lista ti presenteremo 7 fantastici titoli da Piante contro Zombi, ognuno dei quali ha qualcosa di unico da offrire.

Le nostre scelte migliori della serie Piante contro Zombi

I giochi in questa lista sono tutti degni di nota, ma alcuni spiccano nettamente sugli altri:

1 Plants vs. Zombies 2009 Il primo gioco della serie è anche il migliore in assoluto, grazie al suo approccio informale e memorabile al genere tower defense. Buy now 2 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2014 Questo sparatutto affascinante e allo stesso tempo accessibile è stato sicuramente una svolta inaspettata, ma di grande successo. Buy now 3 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 2016 Tutto ciò che ha reso Garden Warfare un gioco fantastico, ma con ancora più rifiniture e perfezionamenti. Buy now

Ma anche se questi sono i migliori giochi di PvZ della lista, ti invito a continuare a scorrere; dopotutto, c’è molto altro da amare in questa serie.

I 7 migliori giochi da Piante contro Zombi

Certo, non ci sono tantissimi giochi di PvZ in giro: per lo più giochi di difesa della torre e un po’ di spin-off. Ma tieni presente che, visto come va lo sviluppo dei giochi al giorno d’oggi, potremmo ancora vedere la serie prendere una direzione inaspettata.

Ora, passiamo alla lista. Quanti di questi giochi da Piante contro Zombi hai provato?

1. Piante contro Zombi (2009) [Il primo gioco tower defense]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox 360, Android e molte altre piattaforme Anno di uscita 2009 Sviluppatore/i PopCap Games Durata media di gioco ~8 ore

Certo, i giochi più recenti della serie Piante contro Zombi potrebbero avere più modalità di gioco, più caratteristiche chiave che rivoluzionano il gameplay, nuovi personaggi e più semi da aggiungere alla tua collezione in continua crescita di “tutte le piante uscite finora”… ma io continuo a sostenere che l’originale Piante contro Zombi sia ancora il migliore.

In questo gioco sarai assalito dai morti viventi, che vogliono mangiarti il cervello. Per fortuna, sei armato sia di un ampio prato (e di un giardino sul retro) che di pacchetti di semi, ognuno dei quali fa crescere piante speciali. Queste piante sono la tua difesa: la maggior parte spara agli zombie, ma altre offrono funzioni diverse, come muri, trappole, stordimenti ed esplosioni.

Perché l’abbiamo scelto Ancora oggi, il gameplay semplice ma coinvolgente da Piante contro Zombi lo rende perfetto sia per i neofiti che per i veterani del genere tower defense.

Questo gameplay potrebbe sembrare semplice da imparare e da padroneggiare. Lo è, ma è anche perfettamente calibrato e ricco di spunti strategici. Certo, non regge il confronto con i migliori giochi di grande strategia, ma con tantissime combinazioni e sinergie inaspettate tra le piante, oltre ad alcune modalità difficili, Piante contro Zombi offre ore di divertimento.

Come se non bastasse, Piante contro Zombi ha anche uno stile grafico iconico, oltre a personaggi affascinanti e davvero indimenticabili, sia tra le piante che tra gli zombie, che lo rendono davvero unico. E non finisce qui, no. Piante contro Zombi ha anche una colonna sonora ben realizzata che ha resistito sorprendentemente bene al passare del tempo, tanto che ancora oggi mi ritrovo a canticchiarne le melodie nella mia testa.

Il mio verdetto: Piante contro Zombi è un gioco tower defense incredibilmente coinvolgente che vale sicuramente la pena provare anche oggi.

2. Piante contro Zombi: Garden Warfare [spin-off sparatutto]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i PopCap Games, Electronic Arts Durata media di gioco Variabile



Anche se quando si parla di PvZ la maggior parte delle persone pensa ai giochi tower defense, quella non è stata l’unica direzione presa da PopCap. Lo ammetto, ero molto scettico riguardo a Piante contro Zombi: Garden Warfare, ma sono contento di essermi sbagliato.

In Garden Warfare, potrai scegliere se schierarti dalla parte delle piante o degli zombie e sfidare altri giocatori in diverse modalità di gioco. Ogni fazione ha classi diverse (pensa a Team Fortress 2), ognuna delle quali apporta qualcosa di unico sul campo di battaglia. Per uscire vittorioso , dovrai combinare la conoscenza delle capacità della tua classe, di quelle delle classi avversarie e la tua abilità di gioco.

Perché l’abbiamo scelto Garden Warfare avrebbe potuto essere solo un modo per fare soldi, ma non è così. Questo sparatutto in terza persona è davvero originale, divertente e sempre un vero spasso da giocare.



Proprio come il primo PvZ, Garden Warfare è stato creato per attirare una base di giocatori il più ampia possibile. E grazie al suo divertimento vivace, distintivo e molto accessibile, che rende i combattimenti chiari, e alla sua facilità di gioco che rende il multiplayer un vero spasso, ci è riuscito, rendendo Garden Warfare un titolo ancora attuale nella libreria di PvZ.

Il mio verdetto: la combinazione tra un gameplay ben strutturato e lo stile tipico di Piante contro Zombi rende “Garden Warfare” un gioco che vale ancora la pena provare oggi.

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i PopCap Games, Electronic Arts Durata media di gioco Variabile

Cosa c’è di meglio di un Garden Warfare? Due Garden Warfare, ecco cosa. Visto il successo a sorpresa di Garden Warfare nel 2014, era davvero solo questione di tempo prima che venisse annunciato un sequel. Per fortuna, i fan non hanno dovuto aspettare a lungo, dato che Garden Warfare 2 è uscito nel 2016.

Non c’è molto da dire sul sequel che non sia già stato detto sull’originale; è sempre lo stesso sparatutto in terza persona solido e molto accessibile, basato sulle classi, con quel caratteristico tocco in stile PvZ. Ancora una volta, ti lancerai in avventura con la tua squadra di piante o zombie e affronterai la squadra avversaria in una varietà di modalità di gioco. Niente complicazioni, niente fronzoli, solo divertimento puro e semplice.

Perché l’abbiamo scelto Garden Warfare 2 prende tutto ciò che Garden Warfare ha fatto bene e lo porta a un livello superiore.

In Garden Warfare 2 tutto è più grande, migliore e più audace, con un roster ancora più ampio di piante e zombie, oltre a più modalità di gioco, un mondo centrale e missioni. Ma soprattutto, Garden Warfare 2 ha migliorato le opzioni multigiocatore del primo titolo e ora offre una modalità cooperativa a schermo diviso, rendendolo un gioco perfetto per le serate tra amici.

Il mio verdetto: Piante contro Zombi: Garden Warfare 2 è un fantastico seguito di un gioco già di per sé eccezionale. Se hai amato il primo Garden Warfare, questo ti piacerà sicuramente.

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4. Piante contro Zombi Heroes [Un gioco di carte PvZ]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i PopCap Games, Electronic Arts Durata media di gioco Variabile



Ora che hai visto un TPS di PvZ, ti starai chiedendo: «E adesso cosa ci aspetta?» Un 4X su larga scala? Un divertente gioco hack-and-slash? No, si tratta di un gioco di carte collezionabili digitale, ovvero Piante contro Zombi: Heroes.

Heroes è la rivisitazione di PopCap della formula di Hearthstone. In questo gioco di carte ingegnoso e affascinante, potrai giocare nei panni delle piante o degli zombie, sfidando l’IA in una campagna in solitario o altri giocatori nel tentativo di eliminare l’eroe avversario. E sì, questo gioco è accessibile proprio come qualsiasi altro titolo della serie PvZ, con un tutorial intuitivo che ti aiuterà a prendere confidenza con il gioco.

Perché l’abbiamo scelto Sebbene si ispiri a Hearthstone, Heroes non è una copia carbone. L’aggiunta delle meccaniche di corsia e delle carte ambiente significa che dovrai pianificare un po’ di più, e questo contribuisce proprio a distinguerlo dagli altri giochi dello stesso genere.



Lungo il percorso, raccoglierai nuove carte “piante” e “zombie”, ognuna delle quali può essere inserita nel tuo mazzo da 40 carte. Anche se è possibile semplicemente colpirsi a vicenda con le carte da combattimento più potenti e quelle “trucco” che riesci a mettere in campo, c’è anche molto da pensare. Per vincere, non ti basterà solo la forza, ma dovrai anche usare il cervello per sfruttare le tante abilità che hai a disposizione tu e le tue carte.

Il mio verdetto: Piante contro Zombi: Heroes è facile da imparare ma difficile da padroneggiare, il che lo rende un gioco fantastico praticamente per tutti.

5. Piante contro Zombi 2 [Ancora più follia tower defense]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i PopCap Games, Electronic Arts Durata media di gioco circa 20 ore

Il primo gioco da Piante contro Zombi era fantastico, ma c’è sempre spazio per migliorare, ad esempio con più piante, nemici più forti, nuove meccaniche di gioco e altro ancora. Piante contro Zombi 2 è il culmine di questi miglioramenti e, anche se ci sono tante novità, rimane comunque un gioco di difesa della torre veloce, facile da giocare e ben strutturato.

In PvZ 2 continuerai a combattere gli zombie sul tuo prato usando le tue piante. C’è però una piccola novità: mentre lo fai, viaggerai nel tempo. Dall’antico Egitto al selvaggio West e persino all’era dei dinosauri, ti troverai ad affrontare i morti viventi di ogni epoca, oltre ad aggiungere una quantità enorme di piante alla tua collezione.

Perché l’abbiamo scelto Piante contro Zombi 2 rimane fedele al gameplay di base di PvZ, aggiungendo però tantissimi contenuti. E intendo proprio tantissimi.

Oltre alle solite mosse, avrai anche accesso al “Plant Food”, che non solo potenzia una pianta, ma può anche essere usato per aggirare i tempi di ricarica dei tuoi pacchetti di semi. Questo ti permette di prendere decisioni di gioco incisive e tattiche… ma stai tranquillo, anche gli zombie avranno dei nuovi giocattoli con cui divertirsi.

Il mio verdetto: Piante contro Zombi 2 è ancora l’esperienza PvZ per eccellenza, ma ancora più rifinita e ricca di contenuti. È assolutamente da provare se ti è piaciuto il primo gioco.

6. Piante contro Zombi: La battaglia per Neighborville [Cosa avrebbe potuto essere]

Il nostro voto 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i PopCap Games, Electronic Arts Durata media di gioco circa 20 ore

Il prossimo della lista è Piante contro Zombi: La battaglia per Neighborville. Certo, questo titolo è meno popolare dei suoi predecessori, Garden Warfare e Garden Warfare 2, ma se sei disposto a chiudere un occhio sui suoi difetti, è comunque uno sparatutto piuttosto decente e anche un gioco d’avventura abbastanza divertente, grazie alla sua campagna per giocatore singolo.

Perché l'abbiamo scelto Mettiamo le cose in chiaro: La battaglia per Neighborville non è Garden Warfare, con grande delusione di molti (me compreso). Tuttavia, ha delle basi solide e la campagna per giocatore singolo è generalmente considerata migliore di quella di Garden Warfare 2.

Le basi per un gran gioco ci sono tutte in La battaglia per Neighborville: un hub enorme e divertente, tantissime modalità cooperative e PvP, modelli dei personaggi ben rifiniti e lo stesso (ok, più o meno lo stesso) gameplay accessibile e solido. Allo stesso tempo, però, ci sono anche un sacco di pecche, e molte lezioni che avrebbero dovuto essere imparate da Garden Warfare 2 qui mancano.

È proprio questo il motivo per cui La battaglia per Neighborville non è stato accolto così bene. Molti giocatori di Garden Warfare 2 hanno criticato aspramente i massicci cambiamenti nel gameplay. La cosa ancora più sorprendente è che, invece di sedersi a tavolino e discutere la questione, PopCap ha chiuso senza tanti complimenti La battaglia per Neighborville. Un vero peccato, tutto sommato.

Il mio verdetto: se riesci a guardare oltre i suoi difetti, Piante contro Zombi: La battaglia per Neighborville è uno sparatutto solido e divertente.

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Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Sviluppatori PopCap Games, The Lost Pixel, Electronic Arts Durata media di gioco ~8 ore

L’ultimo della lista è il remake del gioco originale, Piante contro Zombi: Replanted. Anche se ci sono tanti giochi simili a Piante contro Zombi: Replanted (nel senso che sono remake di classici), questo è l’unico che è proprio come il Piante contro Zombi originale. Non sto scherzando: è praticamente lo stesso gioco dell’originale, quindi sì, i veterani non ci troveranno grandi novità.



Se invece sei nuovo alla serie, sarai felice di sapere che Replanted offre un sacco di novità e funzionalità extra. Oltre alla grafica rimasterizzata, ai contenuti tagliati e reinseriti e alle nuove modalità di gioco, questo remake include anche la modalità cooperativa locale e il PvP, se vuoi giocare con un amico o un familiare.

Perché l’abbiamo scelto Piante contro Zombi: Replanted è una scelta azzeccata per chi non conosce affatto la serie. Offre lo stesso gameplay coinvolgente dell’originale, ma con una grafica aggiornata e tanti extra in più.

Una cosa di cui dobbiamo parlare riguardo a Replanted è proprio quanto sia stato travagliato il suo lancio. I bug, il presunto uso dell’IA e (cosa più evidente) la mancanza di comunicazione con il team originale da Piante contro Zombi hanno lasciato l’amaro in bocca a molti giocatori, me compreso. EA e PopCap hanno riconosciuto questi problemi e stanno lavorando per risolverli; spero davvero che ci riescano.

Il mio verdetto: Piante contro Zombi: Replanted è un ottimo modo per i nuovi giocatori di immergersi nella storia della serie, offrendo al contempo ai veterani un tuffo nel passato.

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Tutto quello che devi sapere sui giochi di Piante contro Zombi

Ora che sai un po’ di più sui diversi giochi da Piante contro Zombi, prendiamoci un attimo per approfondire un po’ di più i dettagli della serie.

La storia di Piante contro Zombi

Il primo Piante contro Zombi è uscito nel 2009 ed è stato subito un successo strepitoso, grazie al suo fascino universale, al gameplay semplice ma appagante e allo stile grafico distintivo. Il successo è stato così grande che il 12 luglio 2011 EA ha concluso un accordo per acquisire PopCap per 750 milioni di dollari. Questo evento ha segnato il passaggio dello studio ai giochi social e per dispositivi mobili.

Grazie all’acquisizione da parte di EA, PopCap si è ritrovata improvvisamente con un budget più consistente, ma anche con una responsabilità molto maggiore. La sua serie di giochi tower defense sarebbe proseguita con PvZ 2 nel 2013 e lo sfortunato PvZ 3 nel 2019, che fu così stroncato dalla critica da spingerli a ricostruirlo da zero, trasformandolo nel ben più riuscito PvZ 3: Evolved.

PopCap ha anche cercato di reinventare il proprio franchise cimentandosi in altri generi, come gli sparatutto in terza persona. Nel 2014 è uscito PvZ: Garden Warfare, e il suo successo ha portato alla realizzazione di Garden Warfare 2 nel 2016 e di La battaglia per Neighborville nel 2019. Oltre a questo, PopCap si è cimentata anche nel mercato dei giochi di carte con PvZ Heroes, lanciato nel 2016.

Oggi, il marchio Piante contro Zombi è ancora incredibilmente forte. Il suo successo non solo ha aperto la strada affinché il genere tower defense diventasse accessibile a un pubblico più occasionale, ma continua anche ad affascinare con il suo gameplay, la grafica e l’umorismo.

Capire i diversi tipi di giochi Piante contro Zombi

Ora, non tutti i giochi da Piante contro Zombi sono uguali. In generale, ci sono tre diversi tipi di giochi PvZ: il tradizionale tower defense, lo sparatutto in terza persona e il gioco di carte. Esamineremo tutti e tre i tipi per aiutarti a decidere quale fa al caso tuo.

Cominciamo con i principali giochi tower defense (PvZ 1, 2 e 3 Evolved). In questi titoli PvZ, dovrai coltivare piante nel tuo prato per sconfiggere gli zombie che arrivano dall’altra parte. Le tue piante spareranno, stordiranno e impediranno in ogni modo agli zombie di raggiungere la tua casa, perché se uno di loro entra, il gioco finisce.

I giochi tower defense di solito includono una modalità Avventura come campagna, oltre a minigiochi bonus e una modalità sopravvivenza infinita.

Seguono poi gli sparatutto in terza persona (Garden Warfare 1, 2 e La battaglia per Neighborville). In questi giochi potrai scegliere tra una varietà di classi di piante o zombie mentre ti scontri (o, a volte, collabori) con la squadra avversaria in diverse modalità e su vari campi di battaglia.

Infine c’è l’unico gioco di carte, Piante contro Zombi Heroes. In questo gioco di carte a turni ti scontrerai con altri giocatori (o con nemici controllati dall’IA nella modalità Avventura per giocatore singolo), dove userai combattenti tra piante e zombie e stratagemmi per ridurre la salute dell’eroe avversario.

Consigli essenziali per avere successo nei giochi da Piante contro Zombi

Non importa quale gioco della serie Piante contro Zombi tu decida di giocare, ci sono alcuni consigli generali ed essenziali di cui avrai bisogno per vincere.

Per

prima cosa, devi capire le tue piante. Che si tratti del classico tower defense o della modalità sparatutto in terza persona di Garden Warfare, sapere cosa fa ciascuna delle tue piante e quando usarle fa la differenza tra sopravvivere ed essere eliminato. Ricorda: ogni tua pianta ha uno scopo.

Poi, devi capire il tuo nemico. Non commettere l’errore di limitarti a una sola strategia: analizza cosa può fare ogni tuo nemico, soprattutto le loro abilità, e assicurati di pianificare le tue mosse di conseguenza. Basta che uno Zombie Palloncino sfreccino oltre le tue difese per farti capire bene questa lezione.

Infine c’è la questione delle risorse, che riguarda soprattutto i giochi di difesa della torre. Anche se l’inizio di ogni partita è più o meno lo stesso, non dimenticare di regolare la produzione di Sole in modo da poter non solo costruire strutture più potenti, ma anche avere una riserva nel caso in cui le cose vadano male.

Il mio verdetto finale

Anche con tutte queste informazioni, potresti essere ancora indeciso. Quindi, andiamo al sodo.

Qual è oggi il miglior punto di partenza per i giochi da Piante contro Zombi?

Per i principianti assoluti → Piante contro Zombi: Replanted . I nuovi giocatori apprezzeranno sicuramente la grafica e il motore di gioco rinnovati del remake, pur rimanendo fedeli alle meccaniche del gioco originale.



I nuovi giocatori apprezzeranno sicuramente la grafica e il motore di gioco rinnovati del remake, pur rimanendo fedeli alle meccaniche del gioco originale. Per gli appassionati di sparatutto in prima persona → Piante contro Zombi: La battaglia per Neighborville . Questo sparatutto a squadre è più grande, migliore e più raffinato rispetto ai titoli della serie Garden Warfare che l’hanno preceduto.



Questo sparatutto a squadre è più grande, migliore e più raffinato rispetto ai titoli della serie Garden Warfare che l’hanno preceduto. Per i fan del gioco originale → Piante contro Zombi 2: It’s About Time. Il sequel del PvZ originale approfondisce tutto ciò che lo ha reso fantastico, mantenendo il gameplay di base.

Domande frequenti