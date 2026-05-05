Les 11 meilleurs jeux « Worms » à découvrir en 2026 : le guide complet

Trouver le meilleur jeu de la série Worms, c'est un peu comme choisir le morceau phare d'un double album classique. Vous avez les grands classiques, les faces B expérimentales et les remasters modernes incontournables. Depuis 1995, Team17 a perfectionné une formule simple et géniale : une escouade d’annélides à la voix aiguë, un environnement entièrement destructible et l’emblématique « Holy Hand Grenade ».

Nous avons creusé profondément pour dénicher les titres qui dominent encore aujourd’hui. Êtes-vous à la recherche d’une nostalgie 2D aux pixels parfaits, ou le meilleur jeu Worms pour vous est-il synonyme de verticalité à haut risque dans des environnements 3D ? Il s’agit ici de la sensation du vent, du rebond mortel d’une bombe à fragmentation et de la tension glorieuse lorsque la corde de ninja cède au pire moment possible.

Prêt à découvrir votre prochain jeu Worms et à devenir une légende de la stratégie au tour par tour ? Continuez à faire défiler la page !

Notre sélection des meilleurs jeux Worms

Ces trois titres représentent le meilleur de Worms à travers toute la franchise. Ils couvrent les grands classiques, la référence moderne et l’apogée du multijoueur.

1 Worms Armageddon 2013 Le meilleur jeu de la franchise, sans conteste. Il offre un niveau d'équilibre et une profondeur basée sur la physique qui restent la référence absolue pour la communauté. Buy now 2 Worms W.M.D 2016 Un magnifique retour aux sources de la 2D. Il apporte de nouvelles idées, comme les chars et l'artisanat, à l'esprit du jeu sans en perturber le rythme. Buy now 3 Worms World Party 2015 Un véritable chef-d’œuvre du début des années 2000. Team17 a conçu ce jeu spécialement pour que les parties entre amis soient aussi fluides et personnalisables que possible. Buy now

La sélection suivante présente le meilleur de Worms à travers plusieurs décennies de développement. Chacun de ces titres offre un rythme différent pour votre prochaine soirée de jeu Worms. Préférez-vous un défi technique ou l’un des meilleurs spin-offs de jeux de sport comme Worms Crazy Golf ? Continuez à faire défiler pour découvrir la liste complète.

Les 11 meilleurs titres Worms pour tous les styles de jeu

« Quel est le meilleur jeu Worms ? » : voilà une question à laquelle il est difficile de répondre, tant le choix est vaste. L’histoire des meilleurs jeux Worms est un long parcours marqué par les sprites en 2D, les polygones en 3D et même quelques parties de golf. C’est un héritage de la stratégie au tour par tour qui a survécu à bon nombre de ses concurrents – combien d’entre eux avez-vous joués ?

1. Worms Armageddon [Meilleur jeu Worms toutes catégories confondues]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Stratégie au tour par tour / Artillerie Plateformes PC, PlayStation, Dreamcast, N64 Année de sortie 1999 / 2013 Développeurs Team17 Durée moyenne de jeu Plus de 25 heures

J’ai toujours eu le sentiment comme Worms Armageddon recèle un chaos particulier qu’aucun autre opus ne parvient tout à fait à reproduire. Vous dirigez une équipe de quatre vers à travers un décor en 2D où chaque pixel peut être effacé par une roquette bien placée.

Le mécanisme de jeu de base est un véritable chef-d’œuvre de tension. Vous vous déplacez, vous visez en tenant compte du vent, et vous priez pour que votre grenade ne vous revienne pas en pleine figure. Le système au tour par tour crée un crescendo naturel : chaque tir manqué accroît la pression sur le joueur suivant.

Pourquoi nous l'avons choisi C’est la version définitive du jeu en 2D. Il offre le gameplay compétitif le plus équilibré et une liste d’armes légendaires qui n’a jamais été surpassée.

Les mécanismes de jeu sont d’une profondeur insoupçonnée. À elle seule, la physique de la « Ninja Rope » a inspiré une sous-culture de joueurs qui, depuis des décennies, considèrent le déplacement comme une forme d’art à grande vitesse. L’arsenal va des fusils à pompe au redoutable « Concrete Donkey ».

Aujourd’hui encore, les communautés de Worms continuent de travailler sur des correctifs pour Worms Armageddon, car l’équilibre entre humour et précision tactique y est tout simplement parfait.

Mon verdict : si vous souhaitez jouer au meilleur jeu de vers, optez pour celui-ci. Il représente la combinaison parfaite entre comédie burlesque et véritable profondeur tactique.

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2. Worms W.M.D [Meilleur jeu Worms moderne]

Notre note Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Stratégie au tour par tour Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2016 Développeurs Team17 Idéal pour Matériel moderne / Puristes de la 2D Durée moyenne de jeu Plus de 30 heures

Worms W.M.D donne l’impression d’un groupe de musique qui revient à l’équipement analogique après des années d’expérimentation numérique. Il abandonne les modèles 3D massifs au profit d’un superbe rendu dessiné à la main où les couleurs ressortent véritablement.

Le mécanisme classique au tour par tour reste intact : vous vous déplacez, visez et tirez. Cependant, l’environnement semble plus vivant que jamais. J’ai notamment remarqué que vous ne vous contentez pas de vous tenir debout sur le terrain ; vous interagissez avec lui de manière inédite.

Conseil de pro Utilisez le système de fabrication pour créer l’« Electric Sheep » pendant le tour de votre adversaire. Cela le prendra au dépourvu grâce à une version modifiée d’un outil classique.

Cet opus introduit des véhicules tels que des chars et des méchas, ainsi que des bâtiments dans lesquels vous pouvez vous réfugier pour vous protéger des frappes aériennes. Je trouve que le système de fabrication d’armes est un ajout brillant au rythme du jeu, vous permettant de créer des améliorations pendant le tour de votre adversaire.

Vous restez impliqué même lorsque vous ne contrôlez pas le réticule. Il s’agit d’une réédition intelligente et dynamique que Team17 a peaufinée pour les écrans haute définition et le matchmaking moderne. Que ce soit avec des hélicoptères ou des bunkers, les options tactiques élargies ne donnent jamais l’impression d’alourdir le jeu dans Worms W.M.D.

Mon avis : C'est le meilleur point de départ pour un débutant. Il possède tout le charme des anciens jeux, sans les problèmes de compatibilité des logiciels des années 90.

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3. Worms World Party [Meilleur jeu Worms pour le multijoueur en ligne]

Notre note Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Stratégie au tour par tour Plateformes PC, PlayStation, Dreamcast, GBA Année de sortie 2001 / 2015 Développeurs Team17 Mode multijoueur 2 à 6 joueurs en ligne/en local Durée moyenne de jeu 24,5 heures



Si *Armageddon* était l’album qui a marqué un tournant, *Worms World Party* était la tournée mondiale aboutie. Il a repris le moteur de son prédécesseur et y a ajouté des fonctionnalités sociales en avance sur leur temps.

Le principe restait le même : une guerre tactique entre vers. Mais ici, l’accent est mis sur les modes de jeu personnalisés et la création d’une identité d’équipe, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux multijoueurs du marché.

La boucle de jeu est une danse à haut risque. J'adore placer mon ver en position de contournement, tenir compte du vent et larguer une bombe à fragmentation dotée d'une mèche de trois secondes.

Pourquoi nous l'avons choisi Les modificateurs « Wormpot » et les possibilités de personnalisation approfondies en font le choix idéal pour une expérience de jeu à long terme avec un groupe d’amis passionnés qui adorent les règles maison.

Le « Wormpot » est la véritable star. Cette fonctionnalité vous permet d’activer ou de désactiver plus de 1 000 modificateurs de gameplay différents. Vous pouvez tout modifier, du niveau de gravité à l’ampleur des dégâts infligés au terrain par un tir de fusil à pompe.

Grâce à ces ajustements, chaque session locale est unique. La méta ne s’essouffle jamais. Vous disposez de près de 60 outils de destruction. Utilisez un missile à tête chercheuse contre vos ennemis, ou lâchez une mouffette pour empoisonner toute une crête.

Mon verdict : Il s’agit de la version « festive » ultime du moteur classique. C’est un choix fantastique pour les joueurs qui recherchent l’ambiance d’Armageddon avec davantage de variété intégrée.

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4. Worms : Clan Wars [Meilleur jeu Worms pour le jeu compétitif]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Stratégie / Réseaux sociaux Plateformes PC Année de sortie 2013 Développeurs Team17 Idéal pour Communautés PC compétitives Durée moyenne de jeu 18 heures et plus



D’après mon expérience, Worms : Clan Wars a été conçu avec une architecture sociale spécifique qui s’appuie fortement sur l’écosystème PC. Il propose un système basé sur les « clans » où vous faites équipe avec des amis pour gravir les classements mondiaux.

Le gameplay propose différentes classes telles que les « Heavies », les « Scouts », les « Scientists » et les « Soldiers ». Chacune dispose de vitesses de déplacement et de hauteurs de saut différentes. Un « Scientist » soigne lentement votre équipe à chaque tour, tandis qu’un « Scout » se faufile dans des tunnels étroits où les autres classes ne peuvent pas passer.

Conseil de pro Utilisez la classe « Scout » pour placer des mines près des vers ennemis. Leur grande mobilité leur permet de déclencher un piège et de s’échapper avant que la mèche n’atteigne zéro.

J’ai notamment remarqué que la physique du terrain inclut de l’« eau dynamique », qui s’écoule à travers la carte comme un obstacle liquide. Il ne s’agit pas seulement de viser un tir direct ; vous devez plutôt tenter de percer une caverne afin de pouvoir emporter une escouade ennemie vers la mer.

L'intégration de Steam Workshop vous offre une source inépuisable de niveaux créés par la communauté. Que ce soit en mode histoire ou dans des ligues où les enjeux sont élevés, le jeu s'impose véritablement comme une plateforme professionnelle propice à un engagement à long terme.

Mon verdict : Quel est le meilleur jeu Worms pour les joueurs compétitifs ? C’est le meilleur jeu Worms pour ceux qui cherchent une raison de revenir chaque soir afin d’aider leur équipe à grimper au classement.

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5. Worms Revolution [Meilleur jeu Worms pour son gameplay basé sur la physique]

Notre note Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Stratégie au tour par tour Plateformes PC, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2012 Développeurs Team17 Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures



Cet opus a introduit pour la première fois le système de classes et la mécanique fluide de l'eau , qui ont ensuite été perfectionnés dans Clan Wars. Worms Revolution s'éloigne des sprites 2D plats pour utiliser des modèles 3D sur un plan 2D. C'est un jeu axé sur les objets.

Des briquets, des flacons de poison et des ballons d'eau sont disséminés dans l'environnement. Ils réagissent lorsqu'on les touche. Le mécanisme de base reste au tour par tour, mais les variables sont plus imprévisibles, ce qui en fait l'un des jeux de stratégie les plus intéressants auxquels vous puissiez jouer.

Ici, la stratégie ne se limite pas à votre arsenal : vous devez également réfléchir à la composition de votre équipe. Le « Heavy Worm » inflige davantage de dégâts mais se déplace comme un char, tandis que le « Scientist » confère un bonus défensif au reste de l'escouade.

Conseil de pro L’introduction d’objets physiques et d’eau fluide a ajouté une nouvelle dimension tactique. L’environnement donne ainsi l’impression de participer activement au conflit.

Les interactions avec

l’environnement créent des moments surprenants. Une canalisation d’eau qui éclate forme une cascade, repoussant vos cibles hors de la carte et dans la mer. Il s’agit d’une évolution chaotique et créative qui récompense les joueurs qui prennent en compte la physique de l’ensemble de l’écran.

Mon verdict : un choix sûr si vous appréciez de voir la physique du « monde réel » appliquée à la logique chaotique d’une bataille de vers.

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6. Worms 4 : Mayhem [Meilleur jeu Worms en 3D]

Notre note Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Artillerie 3D / Stratégie Plateformes PC, PS2, Xbox Année de sortie 2005 Développeurs Team17 Durée moyenne de jeu Plus de 20 heures

Le passage à un univers entièrement en 3D a marqué un changement radical de rythme, et c’est avec Worms 4 : Mayhem que les développeurs ont enfin trouvé le juste équilibre pour ce style. Au lieu d’une vue latérale en 2D, vous explorez de véritables paysages depuis une perspective à la troisième personne. Le mécanisme de jeu de base change complètement : vous devez désormais tenir compte de la profondeur et de la verticalité lorsque vous visez avec votre bazooka.

Il ne s'agit plus seulement de viser à gauche ou à droite, mais de maîtriser l'espace à 360 degrés autour de votre escouade. Les commandes de la caméra constituent une amélioration considérable par rapport aux précédentes tentatives en 3D, et la « Weapon Factory » vous permet de créer des outils personnalisés dotés de propriétés spécifiques.

Pourquoi nous l’avons choisi Il s’agit de la version la plus aboutie de la formule 3D. Il corrige les problèmes de caméra des titres précédents tout en conservant intact l’humour.

Les missions de campagne sont créatives et se déroulent dans des zones thématiques telles que le Far West et Camelot. Il ne s’agit pas simplement de matchs à mort, mais de petites énigmes dans lesquelles vous devez récupérer des objets.

Quel est le meilleur jeu Worms en termes d’humour pur et simple ? Probablement celui-ci ; même si certains puristes regrettent la précision de la 2D, l’humour suscité par les réactions des vers en 3D est difficile à battre dans Worms 4 : Mayhem.

Mon verdict : C'est le meilleur jeu Worms pour les joueurs qui souhaitent sortir du cadre bidimensionnel et découvrir la série avec une touche cinématographique.

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7. Worms 2 : Armageddon [Meilleure réédition d’un jeu Worms sur console]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Stratégie au tour par tour Plateformes Xbox 360, PS3, iOS, Android Année de sortie 2009 Développeurs Team17 Idéal pour Multijoueur local / Jeu sur console Durée moyenne de jeu 23,8 heures

D'après mon expérience, il ne faut pas confondre ce titre avec le chef-d'œuvre sur PC de 1999, car Worms 2 : Armageddon a été entièrement repensé pour l'ère des consoles en haute définition. Il apporte aux graphismes une netteté indispensable qui est vraiment saisissante.

Grâce à son interface utilisateur épurée, vous maîtriserez votre arsenal comme si c'était une seconde nature. Bien qu'il soit considéré comme le meilleur jeu de stratégie au tour par tour grâce à ce mécanisme de jeu éprouvé, le rythme semble plus soutenu. Il est parfaitement conçu pour des parties rapides, confortablement installé dans votre canapé, manette à la main.

Conseil de pro Dans les missions du « Retro Pack », soyez très attentif à la hauteur du terrain. Utilisez la corde de ninja pour atteindre le sommet de la carte. C’est souvent le seul moyen de survivre à une inondation en mode « Mort subite ».

Cet opus fait office de compilation des « plus grands succès » de l’ère 2D, remettant au goût du jour des armes emblématiques telles que le Super Sheep et le Concrete Donkey. J’apprécie particulièrement qu’il intègre également de nouveaux outils tels que le Bunker Buster et le Lightning Strike.

Pour toute une génération sur Xbox Live et le PSN, ce jeu a constitué l’initiation incontournable à ce passe-temps. Il reste un choix de premier ordre si vous préférez le confort d’une console à la souris et au clavier dans Worms 2 : Armageddon.

Mon verdict : Parfait pour ceux qui recherchent une expérience 2D classique sur console. Il offre un confort moderne et une présentation très soignée.

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8. Worms Reloaded [Meilleure réédition d'un grand classique du jeu vidéo sur PC]

Notre note Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Stratégie au tour par tour Plateformes PC Année de sortie 2010 Développeurs Team17 Durée moyenne de jeu 52 heures et plus

À mes yeux, Worms Reloaded m’a donné l’impression de revenir aux sources, car c’est ce jeu qui a ramené la formule traditionnelle de l’artillerie en 2D sur son terrain de prédilection : le PC. Il s’agit de l’équivalent PC des versions console, mais il bénéficie en plus des avantages de l’écosystème Steam.

Le gameplay est exactement ce que vous attendez : un carnage au tour par tour où les enjeux sont élevés. J’adore le fait qu’un seul rebond mal calculé puisse mettre fin à votre partie, ce qui maintient la tension à son comble tout au long de chaque match.

Le jeu propose une liste d’armes très complète, comprenant de nouveaux outils qui tirent parti du moteur physique amélioré. C’est un ensemble complet comprenant une campagne de 35 missions, un mode « Warzone » destiné aux vétérans et un mode « Bodycount » pour tester vos compétences de survie.

Pourquoi nous l'avons choisi Ce jeu a marqué le retour de Worms en 2D sur PC, avec une richesse de contenu qui a su satisfaire aussi bien les fans de la première heure que les nouveaux venus.

Les sprites en haute définition sont nets et mettent en avant l’humour caractéristique de Team17. Le jeu ne cherche pas à réinventer la roue, mais s’attache plutôt à la rendre aussi aboutie que possible pour un public moderne.

Mon verdict : un titre solide et fiable pour les joueurs PC à la recherche d’une expérience traditionnelle et accessible.

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9. Worms Rumble [Meilleur jeu Worms pour les combats multijoueurs en temps réel]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action en temps réel / Battle Royale Plateformes PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Développeurs Team17 Durée moyenne de jeu Plus de 23 heures

Worms Rumble marque le changement de rythme le plus radical que la série ait jamais connu. Il supprime entièrement la structure au tour par tour, éliminant ainsi l’attente pendant que votre adversaire calcule sa trajectoire.

Si vous souhaitez savoir quel est le meilleur jeu Worms pour des affrontements multijoueurs, voici une bagarre effrénée en temps réel pouvant accueillir jusqu’à 32 joueurs, dans laquelle vous roulez, sautez et grimpez aux murs à travers d’immenses arènes à plusieurs niveaux. Le cœur du gameplay repose sur un jeu de tir ultra-rapide où le dernier ver encore debout dans une arène qui ne cesse de rétrécir remporte la victoire.

Conseil de pro Dans ce chaos en temps réel, n’oubliez pas de rouler. Rouler fait de vous une cible bien plus difficile à toucher et vous permet de vous déplacer plus rapidement dans l’environnement qu’en sautant.

Le rythme est plus soutenu, mais l’« esprit » reste indéniablement celui de Worms. Vous utilisez toujours le bazooka, la bombe banane et la grenade sacrée, mais avec les réflexes d’un joueur de jeux d’action. Le jeu propose un mode multiplateforme pour des parties rapides.

Avec ses événements saisonniers et ses nombreuses options de personnalisation, il s’apparente à un titre moderne en service continu. C’est le meilleur jeu Worms pour ceux qui trouvent le style traditionnel « attendre son tour » trop lent.

Mon avis : Une nouvelle approche audacieuse et pleine d'énergie. Ce jeu est parfait pour les joueurs qui souhaitent mettre leurs réflexes à l'épreuve plutôt que leur patience.

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10. Worms Crazy Golf [Meilleur spin-off de la série Worms]

Notre note Enebameter 7.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeux de réflexion / Sports Plateformes PC, PS3, iOS, Mac Année de sortie 2011 Développeurs Team17 Durée moyenne de jeu 12 heures

Je trouve parfois que la meilleure façon de profiter de cet univers est de changer de genre, ce qui est exactement ce qui se passe dans Worms Crazy Golf. Le jeu reprend ces paysages destructibles emblématiques et ces mécanismes de visée pour les appliquer à d’étranges parcours de minigolf.

Vous ne vous contentez pas d’essayer de mettre la balle dans le trou ; vous devez slalomer à travers un champ de mines composé de moutons explosifs, de téléporteurs et d’aimants. D’après mon expérience, le principe de base consiste à gérer avec précision la puissance et l’effet de votre coup pour atteindre le trou en dessous du par.

Pourquoi nous l’avons choisi Il a su transposer avec brio la physique et l’humour caractéristiques de la franchise dans un genre totalement différent sans perdre son identité.

Il s’agit avant tout d’un jeu de réflexion basé sur la physique, dans lequel vous utilisez des outils tels que le parachute ou le « ralentissement du temps » pour ajuster la trajectoire de votre balle en plein vol. L’humour reste aussi incisif que jamais et vous pouvez jouer à notre dixième meilleur jeu Worms en mode carrière ou lors d’une partie locale à quatre joueurs : c’est un changement de rythme rafraîchissant.

Mon verdict : un spin-off délicieux. C’est un excellent choix pour passer un après-midi de détente et de stratégie sans pression.

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11. Worms [Le meilleur jeu classique de la série Worms]

Notre note Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Stratégie au tour par tour / Artillerie Plateformes Amiga, PC, PlayStation, Saturn, SNES, Game Boy Année de sortie 1995 / 2000 Développeurs Team17 Durée moyenne de jeu 12,5 heures

C'est ici que tout a commencé. Le premier Worms a établi toutes les règles que nous suivons encore aujourd'hui. La vitesse du vent, la mécanique des sauts et le plaisir de voir un paysage s'effondrer sont tous au rendez-vous.

Les graphismes sont rudimentaires comparés à la beauté des dessins à la main de W.M.D., mais le principe de base du jeu reste intact. Vous vous déplacez, vous visez et vous tirez, en espérant que votre projectile atteigne sa cible avant que le chronomètre du tour n’atteigne zéro.

La stratégie est ici à l’état brut, puisque vous ne disposez ni des classes ni des véhicules des opus suivants. Vous ressentez la tension pure d’un duel d’artillerie.

Pourquoi nous l'avons choisi Il a su transposer avec brio la physique et l’humour caractéristiques de la franchise dans un genre totalement différent, sans pour autant perdre son identité.

C'était l'un des rares jeux de son époque à avoir véritablement compris l'expérience du « coop sur canapé ». Les amis se pressaient autour d'un seul clavier ou d'une seule manette pour régler leurs comptes. C'est un morceau d'histoire qui reste jouable et qui nous rappelle qu'une excellente idée n'a pas besoin de graphismes haut de gamme.

C’est le meilleur jeu Worms pour tous ceux qui souhaitent découvrir où l’ADN du genre a été défini pour la première fois dans Worms.

Mon verdict : un incontournable pour les passionnés d’histoire. C’est la version « acoustique » de la série, avant qu’elle ne soit enrichie par des décennies de fonctionnalités.

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Mon verdict global sur les meilleurs jeux Worms

Ce qui constitue pour vous le meilleur de Worms dépend généralement de l’ambiance que vous souhaitez pour votre vendredi soir. La série s’est suffisamment diversifiée pour qu’il existe un titre spécifique adapté à chaque type d’amateur de stratégie.

Pour les puristes de la compétition : Worms Armageddon – Vous ne pouvez pas vous tromper avec celui-ci. Le soutien de la communauté et la physique équilibrée en font la référence absolue, offrant une profondeur technique qui donne l’impression de maîtriser un instrument de musique.

Pour le joueur moderne : Worms W.M.D – Ce titre offre les meilleurs graphismes et les mécanismes 2D les plus aboutis disponibles sur les consoles actuelles. Il réinvente avec brio le gameplay classique pour l’adapter à l’ère de la haute définition.

Pour les amateurs d’action : Worms Rumble – Cet opus propose une alternative en temps réel très dynamique qui rompt avec les codes traditionnels. C’est un changement de rythme audacieux pour ceux qui préfèrent les réflexes à la réflexion.

Au final, la série Worms prouve son attrait intemporel en s'adaptant à un large éventail de styles de jeu. Chaque opus promet des armes astucieuses, des pitreries imprévisibles et le genre de divertissement qui transforme n'importe quelle soirée en un champ de bataille inoubliable.

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