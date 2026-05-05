11 najlepszych gier z serii „Worms”, w które warto zagrać w 2026 roku: kompletny przewodnik

Wybór najlepszej gry z serii „Worms” przypomina wybieranie najlepszego utworu z klasycznego podwójnego albumu. Mamy tu wielkie hity, eksperymentalne utwory z drugiej strony płyty oraz doskonałe, współczesne remastery. Od 1995 roku Team17 dopracowało do perfekcji prostą, genialną formułę: oddział pierścieniowców o piskliwych głosach, w pełni zniszczalny krajobraz oraz kultowy Święty Granat Ręczny.

Przebrnęliśmy przez ten bałagan, by znaleźć tytuły, które nadal dominują na rynku. Szukasz nostalgicznej gry 2D o perfekcyjnej grafice pikselowej, czy też najlepsza dla Ciebie gra z serii „Worms” to pełne wyzwań środowiska 3D z wielopoziomową rozgrywką? Chodzi tu o uczucie powiewu wiatru, zabójcze odbicie bomby kasetowej i wspaniałe napięcie, gdy lina ninja zawodzi w najgorszym możliwym momencie.

Gotowy, by znaleźć swoją kolejną grę z serii „Worms” i stać się legendą strategii turowych? Przewiń dalej!

Nasze najlepsze propozycje gier z serii „Worms”

Te trzy tytuły reprezentują to, co najlepsze w serii „Worms”. Obejmują one absolutne klasyki, współczesny standard oraz szczytowe osiągnięcia trybu wieloosobowego.

1 Worms Armageddon 2013 Niekwestionowany mistrz wszech czasów tej serii. Oferuje poziom zbalansowania i głębi opartej na fizyce, który pozostaje złotym standardem dla społeczności. Buy now 2 Worms W.M.D 2016 Piękny powrót do korzeni 2D. Wprowadza nowe elementy, takie jak czołgi i system rzemiosła, zachowując jednocześnie ducha gry i nie zakłócając jej płynności. Buy now 3 Worms World Party 2015 Szczytowy moment początku XXI wieku. Firma Team17 stworzyła tę grę specjalnie po to, aby rozgrywka ze znajomymi była jak najbardziej płynna i dostosowana do indywidualnych preferencji. Buy now

Poniższy wybór przedstawia najlepsze gry z serii Worms z różnych dekad rozwoju serii. Każda z nich oferuje inne tempo rozgrywki na Twój kolejny wieczór z grą Worms. Szukasz technicznego wyzwania czy jednej z najlepszych gier sportowych inspirowanych serią, takich jak Worms: Szalony golf? Przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę.

11 najlepszych tytułów z serii „Worms” dla każdego stylu gry

„Jaka jest najlepsza gra z serii Worms?” – to pytanie, na które trudno odpowiedzieć, bo jest tak wiele tytułów do wyboru. Historia najlepszych gier z serii Worms to długa droga pełna dwuwymiarowych sprite’ów, trójwymiarowych wielokątów, a nawet kilku rund golfa. To dziedzictwo strategii turowych, które przetrwało wiele innych gier tego typu – w ile z nich grałeś?

1. Worms Armageddon [Najlepsza gra z serii Worms]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strategia turowa / Artyleria Platformy PC, PlayStation, Dreamcast, N64 Rok wydania 1999 / 2013 Twórcy Team17 Średni czas gry Ponad 25 godzin

Zawsze uważałem, że w grze Worms Armageddon panuje specyficzny chaos, którego nie udaje się odtworzyć żadnej innej części serii. Prowadzisz drużynę czterech robaków po dwuwymiarowym terenie, gdzie każdy piksel może zostać zniszczony przez dobrze wymierzoną rakietę.

Podstawowa mechanika rozgrywki to arcydzieło napięcia. Poruszasz się, celujesz pod wiatr i modlisz się, by granat nie odbił się z powrotem prosto w twoją twarz. Turowa rozgrywka tworzy naturalne crescendo – każde niecelne uderzenie zwiększa presję na kolejnego gracza.

Dlaczego to wybraliśmy To definitywna wersja formuły 2D. Oferuje najbardziej wyważoną rozgrywkę rywalizacyjną oraz legendarną listę broni, której nigdy nie udało się przebić.

Systemy w tej grze są zaskakująco rozbudowane. Już sama fizyka liny ninja zainspirowała trwającą od dziesięcioleci subkulturę graczy, którzy traktują poruszanie się jak formę sztuki wymagającą błyskawicznej precyzji. Arsenał sięga od strzelb po niszczycielskiego „Concrete Donkey”.

Nawet dzisiaj społeczności graczy Worms wciąż pracują nad modyfikacjami do Worms Armageddon, ponieważ równowaga między komedią a precyzją taktyczną jest tu praktycznie idealna.

Nasza ocena: Jeśli chcesz zagrać w najlepszą grę z robakami, wybierz właśnie tę. To idealne połączenie komedii slapstickowej i prawdziwej głębi taktycznej.

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2. Worms W.M.D [Najlepsza współczesna gra z serii Worms]

Nasz wynik Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strategia turowa Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2016 Twórcy Team17 Najlepsze dla Nowoczesny sprzęt / miłośnicy grafiki 2D Średni czas gry Ponad 30 godzin

Worms W.M.D przypomina zespół muzyczny, który po latach cyfrowych eksperymentów wraca do sprzętu analogowego. Zrezygnowano tu z masywnych modeli 3D na rzecz wspaniałej, ręcznie rysowanej grafiki, w której kolory naprawdę się wyróżniają.

Klasyczna rozgrywka turowa pozostaje niezmieniona: poruszasz się, celujesz i strzelasz. Jednak otoczenie wydaje się bardziej żywe niż kiedykolwiek wcześniej. Zauważyłem, że nie stoisz po prostu na terenie – wchodzisz z nim w interakcję na nowe sposoby.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj system rzemiosła, aby stworzyć „Electric Sheep” podczas tury przeciwnika. Zaskoczysz go zmodyfikowaną wersją klasycznego narzędzia.

W tej odsłonie pojawiają się pojazdy, takie jak czołgi i mechy, a także budynki, do których można wejść, aby schronić się przed nalotami. Uważam, że system tworzenia broni to genialny dodatek do tempa rozgrywki, pozwalający na budowanie ulepszeń podczas tury przeciwnika.

Pozostajesz zaangażowany w rozgrywkę, nawet gdy nie kontrolujesz celownika. To sprytne, energiczne odświeżenie, które Team17 dopracowało pod kątem wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i nowoczesnego systemu dobierania graczy. Niezależnie od tego, czy korzystasz z helikopterów, czy bunkrów, rozszerzone opcje taktyczne w grze Worms W.M.D. nigdy nie wydają się przeładowane.

Nasza opinia: To najlepszy punkt wyjścia dla początkujących. Gra ma w sobie cały urok starych tytułów, a jednocześnie nie sprawia żadnych kłopotów z kompatybilnością, jak to bywało z oprogramowaniem z lat 90.

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3. Worms World Party [Najlepsza gra z serii Worms do trybu wieloosobowego online]

Nasza ocena Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strategia turowa Platformy PC, PlayStation, Dreamcast, GBA Rok wydania 2001 / 2015 Twórcy Team17 Tryb wieloosobowy 2–6 graczy online/lokalnie Średni czas rozgrywki 24,5 godziny



Jeśli „Armageddon” był przełomowym albumem, to „Worms World Party” było dopracowaną trasą koncertową po całym świecie. Wykorzystano w nim silnik poprzedniej części i dodano funkcje społecznościowe wyprzedzające swoje czasy.

Podstawowa zasada pozostała ta sama: taktyczna wojna robaków. Tutaj jednak nacisk położono na niestandardowe tryby rozgrywki i budowanie tożsamości drużynowej, co sprawia, że jest to jedna z najlepszych gier wieloosobowych na rynku.

Cykl rozgrywki to ryzykowny taniec. Uwielbiam manewrować moim robakiem na pozycję oskrzydlającą, uwzględniając kierunek wiatru, a następnie zrzucać bombę kasetową z trzysekundowym zapalnikiem.

Dlaczego to wybraliśmy Modyfikatory „Wormpot” i rozbudowane możliwości dostosowywania sprawiają, że jest to najlepszy wybór do długotrwałej rozgrywki z oddaną grupą przyjaciół, którzy uwielbiają własne zasady.

„Wormpot” to prawdziwa gwiazda. Ta funkcja pozwala włączać i wyłączać ponad 1000 różnych modyfikatorów rozgrywki. Można zmienić wszystko – od poziomu grawitacji po ilość obrażeń, jakie teren otrzymuje od strzału ze strzelby.

Dzięki tym modyfikacjom każda sesja lokalna jest wyjątkowa. Meta nigdy nie popada w rutynę. Do dyspozycji masz prawie 60 narzędzi zniszczenia. Użyj pocisku samonaprowadzającego przeciwko wrogom lub wypuść skunksa, by zatruł cały grzbiet.

Nasza ocena: To najlepsza „imprezowa” wersja klasycznego silnika. To fantastyczny wybór dla graczy, którzy pragną wrażeń rodem z Armageddonu, ale z większą różnorodnością wbudowanych opcji.

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4. Worms: Wojny klanowe [Najlepsza gra z serii Worms do rozgrywek rywalizacyjnych]

Nasz wynik Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strategia / Gra społecznościowa Platformy PC Rok wydania 2013 Twórcy Team17 Najlepsze dla Rywalizujące społeczności graczy na PC Średni czas gry 18+ godzin



Z mojego doświadczenia wynika, że gra „Worms: Clan Wars” została stworzona z myślą o specyficznej architekturze społecznościowej, która w dużym stopniu opiera się na ekosystemie komputerów PC. Oferuje ona system oparty na „klanach”, w którym gracze łączą siły z przyjaciółmi, aby wspinać się w globalnych rankingach.

Rozgrywka obejmuje klasy takie jak ciężarowcy, zwiadowcy, naukowcy i żołnierze. Każda z nich charakteryzuje się inną prędkością ruchu i wysokością skoku. Naukowiec powoli leczy twoją drużynę w każdej turze, podczas gdy zwiadowca porusza się po wąskich tunelach, do których inne klasy nie mają dostępu.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj klasę zwiadowcy do umieszczania min w pobliżu wrogich robaków. Ich duża mobilność pozwala im uruchomić pułapkę i uciec, zanim czas zapłonu dobiegnie końca.

Zauważyłem, że fizyka terenu obejmuje „dynamiczną wodę”, która przepływa przez mapę niczym płynna przeszkoda. Nie chodzi tylko o celowanie w bezpośrednie trafienie; zamiast tego starasz się przebić do jaskini, aby zepchnąć oddział wroga do morza.

Dzięki integracji ze Steam Workshop masz nieograniczony dostęp do krajobrazów tworzonych przez społeczność. Niezależnie od tego, czy walczysz w trybie fabularnym, czy w ligach o wysoką stawkę, gra naprawdę sprawia wrażenie profesjonalnej platformy, która zachęca do długotrwałego zaangażowania.

Nasza ocena: Jaka jest najlepsza gra z serii „Worms” dla graczy rywalizujących? To najlepsza gra z serii „Worms” dla tych, którzy szukają powodu, by wracać do niej co wieczór i pomagać swojej drużynie piąć się w górę tabeli.

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5. Worms Revolution [Najlepsza gra z serii Worms pod względem rozgrywki opartej na fizyce]

Nasza ocena Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strategia turowa Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2012 Twórcy Team17 Średni czas gry Ponad 50 godzin

W

tej części po raz pierwszy wprowadzono system klas oraz płynną mechanikę wody, które później udoskonalono w grze Clan Wars. Worms Revolution odchodzi od płaskich sprite'ów 2D, wykorzystując modele 3D na płaszczyźnie 2D. To gra o przedmiotach.

W otoczeniu znajdują się zapalniczki, butelki z trucizną i balony z wodą. Reagują one na uderzenia. Podstawowa mechanika rozgrywki pozostaje turowa, ale zmienne są bardziej nieprzewidywalne, co sprawia, że jest to jedna z ciekawszych gier strategicznych, w jakie można zagrać.

Strategia nie ogranicza się tu tylko do arsenału – musisz również wziąć pod uwagę skład swojej drużyny. Ciężki robak zadaje większe obrażenia, ale porusza się jak czołg, a Naukowiec zapewnia wzmocnienie obronne pozostałym członkom oddziału.

Porada od profesjonalisty Wprowadzenie obiektów fizycznych i płynnej wody dodało nową warstwę głębi taktycznej. Sprawiło to, że otoczenie wydaje się aktywnym uczestnikiem wojny.

Interakcje z

otoczeniem tworzą zaskakujące momenty. Pękająca rura wodociągowa tworzy wodospad, zrzucając cele z mapy prosto do morza. To chaotyczna, kreatywna ewolucja, która nagradza graczy, którzy myślą o fizyce całego ekranu.

Nasza ocena: Solidny wybór, jeśli lubisz obserwować, jak „realistyczna” fizyka łączy się z chaotyczną logiką bitew robaków.

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6. Worms 4: Mayhem [Najlepsza gra z serii Worms w 3D]

Nasz wynik Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Artyleria 3D / Strategia Platformy PC, PS2, Xbox Rok wydania 2005 Twórcy Team17 Średni czas gry Ponad 20 godzin

Przejście do w pełni trójwymiarowej przestrzeni stanowiło ogromną zmianę tempa, a w grze Worms 4: Mayhem twórcy w końcu znaleźli idealny balans dla tego stylu. Zamiast płaskiej perspektywy z boku, gracz eksploruje rzeczywiste krajobrazy z perspektywy trzeciej osoby. Podstawowa mechanika rozgrywki uległa całkowitej zmianie – podczas celowania z bazooki musisz uwzględniać głębię i pionowość.

Nie chodzi już tylko o ruch w lewo i w prawo, ale o opanowanie przestrzeni 360 stopni wokół twojej drużyny. Sterowanie kamerą stanowi ogromną poprawę w stosunku do wcześniejszych prób tworzenia gier 3D, a „Fabryka broni” pozwala na tworzenie niestandardowych narzędzi o określonych właściwościach.

Dlaczego to wybraliśmy To najbardziej dopracowana wersja formuły 3D. Rozwiązuje problemy z kamerą znane z poprzednich tytułów, zachowując jednocześnie humor.

Misje kampanii są kreatywne i rozgrywają się w strefach tematycznych, takich jak Dziki Zachód i Camelot. Nie są to zwykłe deathmatche; to małe łamigłówki, w których musisz odzyskiwać przedmioty.

Jaka gra z serii „Worms” jest najlepsza pod względem czystej komedii? Prawdopodobnie ta; choć niektórzy purystom brakuje precyzji grafiki 2D, to komizm wynikający z reakcji robaków w trójwymiarze jest w grze „Worms 4: Mayhem” trudny do przebicia.

Nasza ocena: To najlepsza gra z serii „Worms” dla graczy, którzy chcą oderwać się od dwuwymiarowej płaszczyzny i doświadczyć serii z kinowym rozmachem.

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7. Worms 2: Armageddon [Najlepsza reedycja gry z serii Worms na konsole]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strategia turowa Platformy Xbox 360, PS3, iOS, Android Rok wydania 2009 Twórcy Team17 Najlepsze dla Tryb wieloosobowy lokalny / Rozgrywka na konsoli Średni czas gry 23,8 godziny

Z mojego doświadczenia wynika, że nie należy mylić tej gry z arcydziełem na PC z 1999 roku, ponieważ „Worms 2: Armageddon” to całkowicie nowa wersja stworzona z myślą o erze konsol w wysokiej rozdzielczości. Gra zyskała dzięki temu bardzo potrzebną wyrazistość grafiki, która naprawdę robi wrażenie.

Dzięki uproszczonemu interfejsowi użytkownika posługiwanie się arsenałem staje się czymś naturalnym, a choć gra jest uznawana za najlepszą strategię turową ze względu na tę samą, sprawdzoną mechanikę rozgrywki, tempo akcji wydaje się tu bardziej dynamiczne. Gra jest idealnie dostosowana do krótkich sesji na kanapie z kontrolerem w dłoni.

Porada od profesjonalisty W misjach z „Retro Pack” zwracaj szczególną uwagę na wysokość terenu. Użyj liny ninja, aby dostać się na szczyt mapy. Często jest to jedyny sposób na przetrwanie powodzi w trybie „Sudden Death”.

Ta odsłona stanowi swego rodzaju kompilację „największych hitów” ery 2D, przywracając kultowe bronie, takie jak Super Sheep i Concrete Donkey. Bardzo podoba mi się, że dodano do tego zestawu również nowsze narzędzia, takie jak Bunker Buster i Lightning Strike.

Dla całego pokolenia graczy na Xbox Live i PSN była to definitywna wprowadzenie do tego hobby. Nadal pozostaje to najlepszym wyborem, jeśli w grze „Worms 2: Armageddon” wolisz wygodę konsoli od myszki i klawiatury.

Nasza ocena: Idealna pozycja dla tych, którzy pragną klasycznych wrażeń z gry 2D na konsoli. Zapewnia nowoczesne udogodnienia i bardzo przejrzystą oprawę graficzną.

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8. Worms Reloaded [Najlepsza reedycja klasycznej gry na PC]

Nasza ocena Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strategia turowa Platformy PC Rok wydania 2010 Twórcy Team17 Średni czas gry 52+ godzin

Moim zdaniem Worms Reloaded było jak powrót do korzeni, bo to właśnie ta gra przywróciła tradycyjną formułę strzelanek 2D na jej rodzimą platformę – komputery PC. Jest to odpowiednik wersji konsolowych na komputery PC, ale z dodatkowymi zaletami ekosystemu Steam.

Mechanika rozgrywki jest dokładnie taka, jakiej oczekujesz: pełna napięcia, turowa rzeź. Uwielbiam to, jak jedno źle obliczone odbicie może zakończyć twoją rozgrywkę, co utrzymuje wysokie napięcie podczas każdego meczu.

Gra oferuje obszerną listę broni, w tym nowe narzędzia wykorzystujące zaktualizowany silnik fizyki. To kompletny pakiet, w którym otrzymujesz kampanię składającą się z 35 misji, tryb „Warzone” dla weteranów oraz tryb „Bodycount”, w którym możesz sprawdzić swoje umiejętności przetrwania.

Dlaczego to wybraliśmy Gra ta oznaczała powrót serii Worms 2D na komputery PC, oferując tak bogatą zawartość, że zadowoliła zarówno fanów starej szkoły, jak i nowych graczy.

Sprite'y w wysokiej rozdzielczości są ostre, a charakterystyczne poczucie humoru Team17 pozostaje na pierwszym planie. Gra nie próbuje odkrywać Ameryki na nowo, ale skupia się na tym, by całość wyglądała jak najbardziej dopracowana dla współczesnej publiczności.

Nasza ocena: Solidna, niezawodna pozycja dla graczy komputerowych, którzy pragną tradycyjnej rozgrywki, w którą łatwo się wciągnąć.

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9. Worms Rumble [Najlepsza gra z serii Worms do walk wieloosobowych w czasie rzeczywistym]

Nasz wynik Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Akcja w czasie rzeczywistym / Battle Royale Platformy PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórcy Team17 Średni czas gry 23+ godzin

Worms Rumble to najbardziej radykalna zmiana tempa w historii serii. Gra całkowicie rezygnuje z mechaniki turowej, eliminując konieczność czekania, aż przeciwnik obliczy swoją trajektorię.

Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest najlepsza gra z serii Worms dla wielu graczy walczących między sobą, to jest to szalona, 32-osobowa bijatyka w czasie rzeczywistym, w której toczysz się, skaczesz i wspinasz się po ścianach na ogromnych, wielopoziomowych arenach. Podstawą rozgrywki jest szybka strzelanka, w której zwycięzcą zostaje ostatni robak, który przetrwa na kurczącej się arenie.

Porada od profesjonalisty W chaosie rozgrywki w czasie rzeczywistym nie zapomnij się przetoczyć. Przetoczenie sprawia, że jesteś znacznie trudniejszym celem do trafienia i pozwala poruszać się po otoczeniu szybciej niż skakanie.

Tempo jest szybsze, ale „klimat” to wciąż bez wątpienia Worms. Nadal używasz bazooki, bomby bananowej i Świętej Granatu Ręcznego, ale z refleksem gracza akcji. Gra oferuje rozgrywkę międzyplatformową, umożliwiającą szybkie mecze.

Dzięki sezonowym wydarzeniom i rozbudowanym opcjom personalizacji gra sprawia wrażenie nowoczesnego tytułu z ciągłą aktualizacją. To najlepsza gra z serii Worms dla tych, którym tradycyjny styl „czekania na swoją kolej” wydaje się zbyt powolny.

Nasza ocena: Odważna, pełna energii odmiana. Idealna dla graczy, którzy chcą sprawdzić swój refleks, a nie cierpliwość.

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10. Worms: Szalony golf [Najlepsza gra z serii Worms – spin-off]

Nasz wynik Enebameter 7.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Logiczne / Sportowe Platformy PC, PS3, iOS, Mac Rok wydania 2011 Twórcy Team17 Średni czas gry 12 godzin

Czasami wydaje mi się, że najlepszym sposobem na czerpanie radości z tego świata jest zmiana gatunku, a właśnie to ma miejsce w grze Worms: Szalony golf. Wykorzystuje ona te kultowe, niszczalne krajobrazy i mechanikę celowania, przenosząc je na dziwaczne pola do minigolfa.

Nie chodzi tu tylko o to, by wbić piłkę do dołka; musisz poruszać się po polu minowym pełnym wybuchowych owiec, teleportów i magnesów. Z mojego doświadczenia wynika, że sedno rozgrywki polega na starannym kontrolowaniu siły i rotacji uderzenia, aby trafić do dołka poniżej par.

Dlaczego to wybraliśmy Gra z powodzeniem przeniosła charakterystyczną dla serii fizykę i humor do zupełnie innego gatunku, nie tracąc przy tym swojej tożsamości.

W gruncie rzeczy jest to oparta na fizyce gra logiczna, w której wykorzystujesz narzędzia, takie jak spadochron czy „Slow Time”, aby korygować tor lotu piłki w powietrzu. Humor pozostaje tak samo ostry jak zawsze, a w naszą dziesiątą najlepszą grę z serii Worms można zagrać zarówno w trybie kariery, jak i w lokalnym meczu dla czterech graczy – to odświeżająca odmiana.

Nasza ocena: Zachwycający spin-off. To świetny wybór na relaksujące, bezstresowe popołudnie pełne strategicznych rozgrywek.

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11. Worms [Najlepsza klasyczna gra z serii Worms]

Nasza ocena Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strategia turowa / Artyleria Platformy Amiga, PC, PlayStation, Saturn, SNES, Game Boy Rok wydania 1995 / 2000 Twórcy Team17 Średni czas gry 12,5 godziny

To właśnie tutaj wszystko się zaczęło. Oryginalna gra Worms ustanowiła wszystkie zasady, których przestrzegamy do dziś. Znajdziemy tu prędkość wiatru, mechanikę skoków oraz radość z obserwowania, jak krajobraz się rozpada.

Grafika jest prymitywna w porównaniu z ręcznie rysowanym pięknem W.M.D., ale podstawowa mechanika rozgrywki pozostała nienaruszona. Poruszasz się, celujesz i strzelasz, mając nadzieję, że twój pocisk trafi w cel, zanim licznik tury osiągnie zero.

Strategia jest tu surowa, ponieważ nie masz do dyspozycji klas ani pojazdów znanych z późniejszych części serii. Doświadczasz czystego napięcia związanego z pojedynkiem artyleryjskim.

Dlaczego to wybraliśmy Gra z powodzeniem przeniosła charakterystyczną dla serii fizykę i humor do zupełnie innego gatunku, nie tracąc przy tym swojej tożsamości.

Była to jedna z nielicznych gier tamtej epoki, która naprawdę rozumiała ideę „współpracy na kanapie”. Przyjaciele gromadzili się wokół jednej klawiatury lub kontrolera, by wyrównać rachunki. To kawałek historii, w który wciąż można grać i który przypomina, że świetny pomysł nie wymaga wysokiej jakości grafiki.

To najlepsza gra z serii Worms dla każdego, kto chce zobaczyć, gdzie po raz pierwszy ukształtowało się DNA tego gatunku.

Nasza ocena: Pozycja obowiązkowa dla miłośników historii. To „akustyczna” wersja serii, zanim została wzbogacona o dziesiątki lat nowych funkcji.

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Moja ogólna ocena najlepszych gier z serii Worms

To, co dla Ciebie stanowi najlepszą grę z serii Worms, zazwyczaj sprowadza się do tego, na jaki klimat masz ochotę w piątkowy wieczór. Seria rozgałęziła się na tyle, że każdy fan strategii znajdzie tu coś dla siebie.

Dla purystów rywalizacji: Worms Armageddon – Tutaj nie można się pomylić. Wsparcie społeczności i wyważona fizyka sprawiają, że jest to złoty standard, oferujący techniczną głębię, która przypomina opanowanie gry na instrumencie muzycznym.

Dla współczesnego gracza: Worms W.M.D – Ta gra oferuje najlepszą grafikę i najbardziej dopracowaną mechanikę 2D spośród tytułów dostępnych na obecnych konsolach. Skutecznie dostosowuje klasyczną rozgrywkę do ery wysokiej rozdzielczości.

Dla fanów akcji: Worms Rumble – ta odsłona serii to pełna energii gra w czasie rzeczywistym, która przełamuje tradycyjne schematy. To odważna zmiana tempa dla tych, którzy przedkładają refleks nad kalkulację.

Ostatecznie seria Worms potwierdza swoją niezmienną atrakcyjność, zaspokajając potrzeby szerokiego spektrum stylów gry. Każda część obiecuje pomysłowe uzbrojenie, nieprzewidywalne wybryki i rodzaj zabawy, który zamienia każdy wieczór w niezapomniane pole bitwy.

Często zadawane pytania