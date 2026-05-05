I 11 migliori giochi della serie Worms da provare nel 2026: una guida definitiva

Trovare il miglior gioco della serie Worms è un po’ come scegliere il brano più bello di un classico doppio album. Ci sono i grandi successi, i brani sperimentali dei B-side e le definitive riedizioni moderne. Dal 1995, Team17 ha perfezionato un ciclo semplice e geniale: una squadra di anellidi dalla voce stridula, un paesaggio completamente distruttibile e l’iconica Holy Hand Grenade.

Abbiamo scavato a fondo per trovare i titoli che ancora oggi la fanno da padrone. Sei alla ricerca di nostalgia 2D con una grafica perfetta, o per te il miglior gioco di Worms significa la verticalità ad alto rischio degli ambienti 3D? Si tratta della sensazione del vento, del rimbalzo letale di una bomba a grappolo e della gloriosa tensione quando una corda da ninja si rompe nel momento peggiore possibile.

Sei pronto a scoprire il tuo prossimo gioco di Worms e a diventare una leggenda della strategia a turni? Continua a scorrere!

Le nostre scelte migliori per i migliori giochi di Worms

Questi tre titoli rappresentano il meglio di Worms in tutta la serie. Coprono i classici assoluti, lo standard moderno e l’apice del multiplayer.

1 Worms Armageddon 2013 Il gioco più leggendario in assoluto della serie. Offre un livello di equilibrio e una profondità basata sulla fisica che rimangono il punto di riferimento per la community. Buy now 2 Worms W.M.D 2016 Un bellissimo ritorno alle origini in 2D. Aggiunge nuove idee, come i carri armati e la creazione di oggetti, allo spirito del gioco senza interrompere il ritmo. Buy now 3 Worms World Party 2015 Il gioco per eccellenza dei primi anni 2000. Team17 l’ha creato appositamente per rendere il gioco con gli amici il più fluido e personalizzabile possibile. Buy now

Le seguenti selezioni rappresentano il meglio di Worms in un panorama che abbraccia decenni di sviluppo. Ognuno offre un ritmo diverso per la tua prossima serata di gioco con Worms. Vuoi una sfida tecnica o uno dei migliori spin-off di videogiochi sportivi come Worms Crazy Golf? Continua a scorrere per vedere la lista completa.

Gli 11 migliori titoli di Worms per ogni stile di gioco

“Qual è il miglior gioco della serie Worms?” è una domanda difficile a cui rispondere, visto che ce ne sono tantissimi tra cui scegliere. La storia dei migliori giochi di Worms è un lungo percorso fatto di sprite 2D, poligoni 3D e persino qualche partita a golf. È un’eredità della strategia a turni che è sopravvissuta a molti dei suoi simili: quanti di questi hai giocato?

1. Worms Armageddon [Il miglior gioco di Worms in assoluto]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia a turni / Artiglieria Piattaforme PC, PlayStation, Dreamcast, N64 Anno di uscita 1999 / 2013 Sviluppatori Team17 Durata media di gioco 25+ ore

Ho sempre pensato che Worms Armageddon abbia un caos tutto suo che nessun altro titolo della serie riesce a eguagliare. Guidi una squadra di quattro vermi attraverso un paesaggio in 2D dove ogni singolo pixel può essere cancellato da un razzo ben piazzato.

Il meccanismo di gioco è un capolavoro di tensione. Ti muovi, miri controvento e preghi che la tua granata non ti rimbalzi in faccia. La struttura a turni crea un crescendo naturale: ogni tiro mancato aumenta la pressione sul giocatore successivo.

Perché l'abbiamo scelto È la versione definitiva della formula 2D. Offre un gameplay competitivo super equilibrato e un arsenale leggendario che non è mai stato superato.

I sistemi di gioco sono incredibilmente profondi. La fisica della Ninja Rope, da sola, ha ispirato una sottocultura decennale di giocatori che considerano il movimento una vera e propria forma d’arte ad alta velocità. L’arsenale spazia dai fucili a pompa al devastante Concrete Donkey.

Ancora oggi, le community di Worms continuano a lavorare su patch per Worms Armageddon perché l’equilibrio tra comicità e precisione tattica qui è praticamente perfetto.

Il mio verdetto: se vuoi giocare al miglior gioco dei Worms, scegli questo. È il connubio perfetto tra commedia slapstick e vera profondità tattica.

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2. Worms W.M.D [Il miglior gioco moderno di Worms]

Il nostro punteggio Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia a turni Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2016 Sviluppatori Team17 Ideale per Hardware moderno / Puristi del 2D Durata media di gioco Oltre 30 ore

Worms W.M.D sembra una band che torna alle attrezzature analogiche dopo anni di sperimentazione digitale. Abbandona i modelli 3D massicci per uno splendido stile disegnato a mano in cui i colori risaltano davvero.

Il classico ciclo a turni rimane intatto: ti muovi, miri e spari. Tuttavia, l’ambiente sembra più vivo che mai. Una cosa che ho notato è che non ti limiti a stare in piedi sul terreno, ma interagisci con esso in modi nuovi.

Consiglio dell’esperto Usa il sistema di creazione per realizzare l’“Electric Sheep” durante il turno del tuo avversario. Lo coglierai alla sprovvista con una versione modificata di uno strumento classico.

Questo capitolo introduce veicoli come carri armati e mech, oltre a edifici in cui puoi entrare per nasconderti dagli attacchi aerei. Penso che il sistema di creazione delle armi sia un’aggiunta geniale al ritmo di gioco, permettendoti di costruire potenziamenti durante il turno del tuo avversario.

Rimani coinvolto anche quando non hai il controllo del mirino. È un revival intelligente ed energico che Team17 ha perfezionato per gli schermi ad alta definizione e il matchmaking moderno. Che si tratti di elicotteri o bunker, le opzioni tattiche ampliate non risultano mai eccessive in Worms W.M.D.

Il mio verdetto: Questo è il miglior punto di partenza per chi è alle prime armi. Ha tutto il fascino dei vecchi giochi, senza i problemi di compatibilità tipici del software degli anni ’90.

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3. Worms World Party [Il miglior gioco della serie Worms per il multiplayer online]

Il nostro punteggio Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia a turni Piattaforme PC, PlayStation, Dreamcast, GBA Anno di uscita 2001 / 2015 Sviluppatori Team17 Multigiocatore 2–6 giocatori online/in locale Durata media di gioco 24,5 ore



Se Armageddon è stato l’album della svolta, Worms World Party è stato il tour mondiale perfezionato. Ha preso il motore del suo predecessore e ci ha aggiunto funzionalità social in anticipo sui tempi.

La premessa è rimasta la stessa: guerra tattica tra vermi. Ma qui l’attenzione si sposta sulle modalità di gioco personalizzate e sull’identità di squadra, rendendo questo titolo uno dei migliori giochi multiplayer in circolazione.

Il ciclo di gioco è una danza ad alto rischio. Adoro portare il mio verme in posizione di aggiramento, tenendo conto del vento, e lanciare una bomba a grappolo con una miccia da tre secondi.

Perché l’abbiamo scelto I modificatori "Wormpot" e la personalizzazione approfondita lo rendono la scelta migliore per giocare a lungo con un gruppo affiatato di amici che adorano le regole personalizzate.

Il "Wormpot" è il vero protagonista. Questa funzione ti permette di attivare o disattivare oltre 1.000 diversi modificatori di gioco. Puoi cambiare tutto, dai livelli di gravità alla quantità di danno che il terreno subisce da un colpo di fucile a pompa.

Queste modifiche fanno sì che ogni sessione locale sia unica. Il meta non diventa mai ripetitivo. Hai a disposizione quasi 60 strumenti di distruzione. Usa un missile a ricerca per colpire i nemici, oppure libera una puzzola per avvelenare un intero crinale.

Il mio verdetto: questa è la versione “da festa” definitiva del classico motore di gioco. È una scelta fantastica per i giocatori che vogliono l’atmosfera di Armageddon con una maggiore varietà integrata.

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4. Worms Clan Wars [Il miglior gioco di Worms per il gioco competitivo]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia / Social Piattaforme PC Anno di uscita 2013 Sviluppatori Team17 Ideale per Comunità competitive su PC Durata media di gioco 18+ ore



Secondo la mia esperienza, Worms Clan Wars è stato progettato con un'architettura sociale specifica che si basa fortemente sull'ecosistema PC. Offre un sistema basato sui "Clan" in cui ti unisci agli amici per scalare le classifiche globali.

Il gameplay include classi come Pesanti, Esploratori, Scienziati e Soldati. Ognuna ha velocità di movimento e altezze di salto diverse. Uno Scientist cura lentamente la tua squadra ogni turno, mentre uno Scout si muove attraverso tunnel stretti in cui le altre classi non riescono a passare.

Consiglio dell’esperto Usa la classe Scout per piazzare mine vicino ai vermi nemici. La loro elevata mobilità permette loro di innescare una trappola e scappare prima che la miccia arrivi a zero.

Una cosa che ho notato è che la fisica del terreno include l’“Acqua Dinamica”, che scorre attraverso la mappa come un ostacolo liquido. Non devi solo mirare a un colpo diretto; devi invece cercare di aprire una breccia in una caverna per spingere una squadra nemica in mare.

L’integrazione con Steam Workshop ti offre una fonte inesauribile di scenari creati dalla community. Che tu stia affrontando la modalità storia o i campionati ad alta posta in gioco, il gioco si presenta davvero come una piattaforma professionale per un impegno a lungo termine.

Il mio verdetto: qual è il miglior gioco di Worms per i giocatori competitivi? Questo è il miglior gioco di Worms per chi cerca un motivo per tornare a giocare ogni sera e aiutare la propria squadra a scalare la classifica.

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5. Worms Revolution [Il miglior gioco di Worms per il gameplay basato sulla fisica]

Il nostro punteggio Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia a turni Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2012 Sviluppatori Team17 Durata media di gioco Oltre 50 ore



Questo titolo ha introdotto per la prima volta il sistema delle classi e la meccanica fluida dell’acqua, poi perfezionata in Clan Wars. Worms Revolution si allontana dagli sprite 2D piatti, utilizzando modelli 3D su un piano 2D. È un gioco incentrato sugli oggetti.

Accendini, fiale di veleno e palloncini d’acqua sono sparsi per l’ambiente. Reagiscono quando vengono colpiti. Il meccanismo di gioco rimane a turni, ma le variabili sono più imprevedibili, rendendolo uno dei giochi di strategia più interessanti che puoi provare.

Qui la strategia non si limita al tuo arsenale: devi considerare anche la formazione della tua squadra. Il "Heavy Worm" infligge più danni ma si muove come un carro armato, mentre lo "Scientist" fornisce un potenziamento difensivo al resto della squadra.

Consiglio dell’esperto L’introduzione di oggetti fisici e dell’acqua fluida ha aggiunto un nuovo livello di profondità tattica. Ha fatto sì che l’ambiente sembrasse un partecipante attivo alla guerra.

Le interazioni con

l’ambiente creano momenti sorprendenti. Una tubatura d’acqua che scoppia crea una cascata, spingendo i tuoi bersagli fuori dalla mappa e in mare. È un’evoluzione caotica e creativa che premia i giocatori che tengono conto della fisica dell’intero schermo.

Il mio verdetto: una scelta azzeccata se ti piace vedere la fisica del “mondo reale” applicata alla logica caotica di una battaglia tra vermi.

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6. Worms 4: Mayhem [Il miglior gioco 3D di Worms]

Il nostro punteggio Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Artiglieria 3D / Strategia Piattaforme PC, PS2, Xbox Anno di uscita 2005 Sviluppatori Team17 Durata media di gioco 20+ ore

Il passaggio a uno spazio completamente in 3D ha rappresentato un enorme cambiamento di ritmo, e Worms 4: Mayhem è il titolo in cui gli sviluppatori hanno finalmente trovato il giusto equilibrio per questo stile. Invece di una vista laterale piatta, esplori paesaggi reali da una prospettiva in terza persona. Il gameplay di base cambia completamente: devi tenere conto della profondità e della verticalità quando miri con il tuo bazooka.

Non si tratta più solo di sinistra e destra, ma di padroneggiare lo spazio a 360 gradi intorno alla tua squadra. I controlli della telecamera sono un enorme miglioramento rispetto ai precedenti tentativi in 3D, e la "Weapon Factory" ti permette di costruire strumenti personalizzati con proprietà specifiche.

Perché l’abbiamo scelto Rappresenta la versione più rifinita della formula 3D. Risolve i problemi di gestione della telecamera dei titoli precedenti, mantenendo intatto l’umorismo.

Le missioni della campagna sono creative e si svolgono in zone a tema come il selvaggio West e Camelot. Non sono solo deathmatch, ma piccoli enigmi in cui devi recuperare degli oggetti.

Qual è il miglior gioco della serie Worms per chi cerca pura comicità? Probabilmente questo; anche se alcuni puristi rimpiangono la precisione del 2D, la comicità delle reazioni dei vermi in 3D è difficile da battere in Worms 4: Mayhem.

Il mio verdetto: Questo è il miglior gioco della serie Worms per chi vuole abbandonare il piano bidimensionale e vivere la serie con un tocco cinematografico.

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7. Worms 2: Armageddon [Miglior revival di Worms su console]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia a turni Piattaforme Xbox 360, PS3, iOS, Android Anno di uscita 2009 Sviluppatori Team17 Ideale per Multigiocatore locale / Gioco su console Durata media di gioco 23,8 ore

Secondo la mia esperienza, non dovresti confonderlo con il capolavoro per PC del 1999, dato che Worms 2: Armageddon è stato ripensato da zero per l’era delle console ad alta definizione. Ha portato una nitidezza davvero necessaria alla grafica, che è davvero sorprendente.

L'interfaccia utente semplificata ti fa sentire il tuo arsenale come una seconda natura e, sebbene sia considerato il miglior gioco di strategia a turni grazie alla stessa formula collaudata, il ritmo sembra più scattante. È progettato alla perfezione per sessioni veloci sul divano con il controller in mano.

Consiglio dell’esperto Nelle missioni del “Retro Pack”, presta molta attenzione all’altezza del terreno. Usa la corda da ninja per raggiungere la cima della mappa. Spesso è l’unico modo per sopravvivere a un’inondazione in modalità “Morte improvvisa”.

Questo titolo è una vera e propria raccolta dei “grandi successi” dell’era 2D, che riporta in scena armi iconiche come la Super Sheep e il Concrete Donkey. Adoro il fatto che aggiunga al mix anche strumenti più recenti come il Bunker Buster e il Lightning Strike.

Per un’intera generazione su Xbox Live e PSN, questo è stato il punto di partenza per appassionarsi al gioco. Rimane una scelta eccellente se in Worms 2: Armageddon preferisci la comodità di una console al mouse e alla tastiera.

Il mio verdetto: perfetto per chi vuole un’esperienza 2D classica su console. Offre tutte le comodità moderne e una grafica molto pulita.

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8. Worms Reloaded [Miglior rivisitazione di un classico per PC]

Il nostro punteggio Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia a turni Piattaforme PC Anno di uscita 2010 Sviluppatori Team17 Durata media di gioco 52+ ore

Per me, Worms Reloaded è stato come un ritorno a casa, perché è stato proprio questo gioco a riportare la classica formula dell’artiglieria 2D sul suo terreno natale: il PC. È la versione per PC delle edizioni per console, ma con in più i vantaggi dell’ecosistema di Steam.

Il gameplay è esattamente quello che ti aspetti: una carneficina a turni con la posta in gioco altissima. Adoro il fatto che un solo rimbalzo calcolato male possa porre fine alla tua partita, mantenendo alta la tensione durante ogni incontro.

Il gioco offre un ampio arsenale che include nuove armi che sfruttano il motore fisico aggiornato. È un pacchetto completo che include una campagna di 35 missioni, una modalità “Warzone” per i veterani e una modalità “Bodycount” per mettere alla prova le tue abilità di sopravvivenza.

Perché l'abbiamo scelto Ha segnato il ritorno di Worms in 2D su PC con una ricchezza di contenuti che ha soddisfatto sia i fan di vecchia data che i nuovi giocatori.

Gli sprite in alta definizione sono nitidi e mantengono in primo piano il caratteristico umorismo di Team17. Il gioco non cerca di reinventare la ruota, ma punta piuttosto a renderla il più curata possibile per un pubblico moderno.

Il mio verdetto: un titolo solido e affidabile per chi gioca su PC e cerca un’esperienza tradizionale in cui è facile immergersi.

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9. Worms Rumble [Il miglior gioco di Worms per il combattimento multigiocatore in tempo reale]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione in tempo reale / Battle Royale Piattaforme PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Sviluppatori Team17 Durata media di gioco 23+ ore

Worms Rumble rappresenta il cambiamento di ritmo più radicale che la serie abbia mai visto. Elimina completamente la struttura a turni, eliminando l’attesa mentre il tuo avversario calcola la sua traiettoria.

Se vuoi sapere qual è il miglior gioco di Worms per battaglie multigiocatore, ecco una frenetica rissa in tempo reale per 32 giocatori in cui rotoli, salti e ti arrampichi sui muri in enormi arene a più livelli. Il gameplay principale è quello di uno sparatutto ad alta velocità in cui l’ultimo verme rimasto in piedi in un’arena che si restringe vince la corona.

Consiglio dell’esperto Nel caos in tempo reale, non dimenticare di rotolare. Rotolare ti rende un bersaglio molto più difficile da colpire e ti permette di muoverti nell’ambiente più velocemente che saltando.

Il ritmo è più veloce, ma il “tocco” è ancora inconfondibilmente Worms. Usi ancora il bazooka, la bomba a banana e la granata sacra, ma con i riflessi di un giocatore d’azione. Il gioco offre il multiplayer multipiattaforma per partite veloci.

Con eventi stagionali e una personalizzazione approfondita, sembra proprio un titolo moderno in live service. È il miglior gioco di Worms per chi trova troppo lento il tradizionale stile “aspetta il tuo turno”.

Il mio verdetto: un titolo audace e pieno di energia, che segna una svolta. È perfetto per chi vuole mettere alla prova i propri riflessi piuttosto che la propria pazienza.

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10. Worms Crazy Golf [Il miglior spin-off della serie Worms]

Il nostro punteggio Enebameter 7.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Puzzle / Sport Piattaforme PC, PS3, iOS, Mac Anno di uscita 2011 Sviluppatori Team17 Durata media di gioco 12 ore

A volte penso che il modo migliore per godersi questo universo sia cambiare genere, ed è proprio quello che succede in Worms Crazy Golf. Il gioco prende quei paesaggi distruttibili e quelle meccaniche di mira che lo rendono iconico e li applica a bizzarri campi da minigolf.

Non devi solo cercare di mandare la pallina in buca; devi destreggiarti in un campo minato di pecore esplosive, teletrasporti e magneti. Secondo la mia esperienza, il cuore del gioco sta nel gestire con attenzione la potenza e l’effetto del tuo tiro per raggiungere la buca sotto il par.

Perché l’abbiamo scelto È riuscito ad applicare con successo la fisica e l’umorismo tipici della serie a un genere completamente diverso senza perdere la propria identità.

In fondo è un puzzle game basato sulla fisica, in cui usi strumenti come il paracadute o lo “Slow Time” per regolare la traiettoria della pallina mentre è in volo. L’umorismo è tagliente come sempre e puoi giocare al nostro decimo miglior gioco della serie Worms sia in modalità carriera che in una partita locale a quattro giocatori: è un cambio di ritmo davvero rinfrescante.

Il mio verdetto: uno spin-off delizioso. È un’ottima scelta per un pomeriggio rilassante all’insegna della strategia, senza troppe pressioni.

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11. Worms [Il miglior gioco classico della serie Worms]

Il nostro punteggio Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Strategia a turni / Artiglieria Piattaforme Amiga, PC, PlayStation, Saturn, SNES, Game Boy Anno di uscita 1995 / 2000 Sviluppatori Team17 Durata media di gioco 12,5 ore

È qui che tutto è iniziato. Il Worms originale ha stabilito tutte le regole che seguiamo ancora oggi. La velocità del vento, la meccanica dei salti e il divertimento di vedere un paesaggio andare in pezzi ci sono tutti.

La grafica è rudimentale rispetto alla bellezza dei disegni a mano di W.M.D., ma il ciclo di gioco di base rimane intatto. Ti muovi, miri e spari, sperando che il tuo proiettile colpisca il bersaglio prima che il timer del turno arrivi a zero.

La strategia qui è essenziale, dato che non hai a disposizione le classi o i veicoli dei titoli successivi. C’è solo la pura tensione di un duello di artiglieria.

Perché l'abbiamo scelto È riuscito a trasferire la fisica e l’umorismo tipici della serie in un genere completamente diverso senza perdere la propria identità.

È stato uno dei pochi giochi di quell’epoca a cogliere davvero l’essenza dell’esperienza “co-op da divano”. Gli amici si stringevano attorno a una sola tastiera o a un unico controller per regolare i conti. È un pezzo di storia che si può ancora giocare e che ci ricorda che una grande idea non ha bisogno di una grafica di alto livello.

Questo è il miglior gioco di Worms per chiunque voglia scoprire dove è stato definito per la prima volta il DNA del genere.

Il mio verdetto: un must per gli appassionati di storia. È la versione “acustica” della serie, prima che venisse arricchita da decenni di nuove funzionalità.

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Il mio verdetto generale sui migliori giochi di Worms

Ciò che per te rappresenta il meglio di Worms dipende solitamente dal tipo di atmosfera che desideri per il tuo venerdì sera. La serie si è diversificata al punto che esiste un titolo specifico per ogni tipo di appassionato di strategia.

Per i puristi della competizione: Worms Armageddon – Con questo non puoi sbagliare. Il supporto della community e la fisica ben bilanciata lo rendono il punto di riferimento, offrendo una profondità tecnica che sembra quasi di padroneggiare uno strumento musicale.

Per il giocatore moderno: Worms W.M.D – Questo titolo offre la grafica migliore e le meccaniche 2D più raffinate disponibili sulle console attuali. Rinnova efficacemente il ritmo classico per l’era dell’alta definizione.

Per gli appassionati di azione: Worms Rumble – Questo titolo offre un’alternativa adrenalinica in tempo reale che rompe gli schemi tradizionali. È un cambio di ritmo audace per chi preferisce i riflessi al calcolo.

In definitiva, la serie Worms dimostra il suo fascino intramontabile soddisfacendo un ampio spettro di stili di gioco. Ogni titolo promette armi ingegnose, buffonate imprevedibili e quel tipo di divertimento che trasforma qualsiasi serata in un campo di battaglia indimenticabile.

Domande frequenti