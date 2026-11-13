¿Es G2G de fiar? Una reseña sincera sobre G2G en 2026

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G2G es un mercado legítimo de videojuegos entre particulares, y la respuesta breve a la pregunta «¿es G2G de fiar?» es sí: más de 56 000 opiniones en Trustpilot y más de 35 millones de transacciones completadas confirman que se trata de una empresa real y registrada, no de una estafa. Eso no significa que todas las compras conlleven el mismo nivel de riesgo. Tu experiencia depende del vendedor que elijas y de la categoría de producto que compres: las cuentas de videojuegos conllevan un riesgo real de recuperación, y los reembolsos únicamente en crédito de la tienda pueden pillar desprevenidos a los compradores primerizos.

Esta reseña de G2G explica qué es G2G, evalúa cada aspecto de la plataforma por separado, describe cómo funciona GamerProtect, detalla cómo comprar de forma segura y ofrece un veredicto por niveles al final. Sigue leyendo para ver cómo se desempeña G2G en materia de protección del comprador, fiabilidad del vendedor, precios, atención al cliente y credibilidad general.

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Puntos clave

G2G es una empresa legítima, no es una estafa. Se trata de una empresa registrada que opera desde 2013 y cuenta con un sistema formal de resolución de litigios y un servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

es Se trata de una empresa registrada que opera desde 2013 y cuenta con un sistema formal de resolución de litigios y un servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Valoración en Trustpilot : más de 56 000 opiniones con un TrustScore de 3,9 —una distribución bimodal entre experiencias muy positivas y muy negativas, típica de los mercados P2P—.

más de 56 000 opiniones con un TrustScore de 3,9 —una distribución bimodal entre experiencias muy positivas y muy negativas, típica de los mercados P2P—. Ideal para: moneda de videojuegos (oro de WoW, oro de OSRS, monedas FC 25) y tarjetas regalo digitales o recargas; estas categorías presentan un bajo riesgo de entrega. Las cuentas de videojuegos conllevan un riesgo considerablemente mayor.

moneda de videojuegos (oro de WoW, oro de OSRS, monedas FC 25) y tarjetas regalo digitales o recargas; estas categorías presentan un bajo riesgo de entrega. Las cuentas de videojuegos conllevan un riesgo considerablemente mayor. GamerProtect es un sistema de depósito en garantía que retiene tu pago hasta que confirmes la entrega dentro de un plazo establecido. Funciona bien con la moneda; el inconveniente es la recuperación de la cuenta una vez cerrado el plazo.

es un sistema de depósito en garantía que retiene tu pago hasta que confirmes la entrega dentro de un plazo establecido. Funciona bien con la moneda; el inconveniente es la recuperación de la cuenta una vez cerrado el plazo. Limitación de reembolsos: las disputas se resuelven mediante crédito en la tienda de G2G, no con reembolsos en efectivo. Esta es la política oficial de G2G. Los compradores que utilizan la plataforma con regularidad están efectivamente protegidos; los compradores ocasionales que necesiten un reembolso en efectivo se llevarán una decepción.

las disputas se resuelven mediante crédito en la tienda de G2G, no con reembolsos en efectivo. Esta es la política oficial de G2G. Los compradores que utilizan la plataforma con regularidad están efectivamente protegidos; los compradores ocasionales que necesiten un reembolso en efectivo se llevarán una decepción. ¿Es seguro G2G ? En el caso de divisas y tarjetas regalo, sí: el sistema de depósito en garantía de GamerProtect detecta la mayoría de los problemas de entrega antes de que el dinero cambie de manos. En cuanto a las cuentas, la seguridad es menor una vez que se cierra el plazo de protección.

En el caso de divisas y tarjetas regalo, sí: el sistema de depósito en garantía de GamerProtect detecta la mayoría de los problemas de entrega antes de que el dinero cambie de manos. En cuanto a las cuentas, la seguridad es menor una vez que se cierra el plazo de protección. Muchos compradores se preguntan: «¿Es G2G de fiar?», debido a las opiniones dispares en Trustpilot; la respuesta breve es que la empresa sí lo es, pero la calidad de los vendedores varía.

¿Es G2G una plataforma legítima?

¿Es G2G una página web fiable, en el sentido de que se trata de una empresa real y en funcionamiento? Sí: es una empresa registrada, no una tienda anónima, y esa distinción importa más que cualquier valoración de una sola estrella. Las pruebas: más de 56 000 opiniones en Trustpilot con una puntuación de 3,9 en TrustScore, más de 35 millones de transacciones completadas y una empresa registrada que opera desde 2013 con un servicio de atención al cliente activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y un proceso formal de resolución de litigios.

Element Detalle Método de prueba Análisis de Trustpilot e investigación de opiniones de la comunidad Productos evaluados Moneda del juego, tarjetas regalo, servicios de mejora, cuentas Servicio de atención al cliente probado Sistema de tickets Revisión de GamerProtect Documentación sobre políticas e informes de usuarios Compra realizada Basado en investigaciones y datos verificados de la comunidad (no se ha realizado ninguna compra directa para esta reseña)

La distinción entre la plataforma y el vendedor es lo más importante que hay que entender antes de comprar en G2G. Esta distinción es la clave para responder a la pregunta «¿Es G2G de confianza?»: la mayoría de las reseñas de 1 estrella en Trustpilot se refieren a vendedores concretos que no cumplen con lo prometido, no a G2G en sí. Antes de cualquier compra, evalúa a los vendedores según cuatro indicadores: (a) valoración por estrellas, (b) tasa de entregas exitosas en los últimos 90 días, (c) total de pedidos completados a lo largo de su trayectoria, (d) clasificación del vendedor: los vendedores «Legendarios» son los que ofrecen un rendimiento más constante en la plataforma.

La política de reembolso es la queja más frecuente en las opiniones de Trustpilot, y merece una respuesta clara: G2G resuelve las disputas mediante crédito en la tienda de G2G, no mediante un reembolso a tu método de pago original. Esta es la política oficial de G2G. Los compradores que vuelven a la plataforma con regularidad están protegidos de forma efectiva: el crédito sigue siendo válido.

A los compradores ocasionales que se encuentren con un problema y necesiten un reembolso en efectivo, esta política les resultará frustrante. No se trata de una trampa ni de una estafa; es una condición que conviene conocer antes de comprar. Entonces, ¿es G2G de fiar? Sí, la plataforma es legítima. Que sea la plataforma adecuada para ti depende de lo que compres y del cuidado con el que elijas a los vendedores.

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Análisis detallado del mercado de G2G

Cada uno de los aspectos que se indican a continuación se ha valorado con una puntuación de 1 a 5 estrellas basada en una investigación práctica, patrones verificados en Trustpilot y un análisis de las políticas.

Servicios ofrecidos

Valoración: ★★★★★

G2G cuenta con uno de los catálogos de servicios más amplios de todos los mercados de videojuegos disponibles en la actualidad. Solo en lo que respecta a la moneda de los juegos, abarca más de 500 títulos compatibles, entre los que se incluyen oro de WoW, orbes divinos de Path of Exile, monedas de FC 25, oro de OSRS y oro de Diablo IV. Las cuentas de juego abarcan títulos como League of Legends, CS2, Valorant, Genshin Impact y Fortnite. Los objetos del juego incluyen aspectos de armas, elementos cosméticos y equipamiento intercambiable.

Los servicios de «boosting» y «carry» incluyen la subida de rango, el desbloqueo de logros y el «carry» en mazmorras. Las recargas digitales y las tarjetas regalo incluyen Steam Wallet, crédito de PSN, tarjetas regalo de Xbox, Razer Gold, UC de PUBG y cristales Génesis de Genshin Impact.

Las últimas incorporaciones —el entrenamiento en videojuegos y GamePal— ofrecen a los compradores entrenamiento individual y la opción de jugar junto a un jugador experimentado y verificado. Ningún otro mercado de videojuegos comparable se acerca a la amplitud de su catálogo. Una de las pruebas más sólidas para cualquiera que se pregunte «¿es G2G de fiar?» es la enorme amplitud del mercado de G2G.

Protección del comprador

Valoración: ★★★☆☆

GamerProtect es el sistema de protección al comprador de G2G basado en un servicio de depósito en garantía. Así es como funciona:

El comprador se hace cargo del pago: G2G retiene los fondos, no el vendedor. El vendedor realiza la entrega: dentro del plazo acordado. El comprador verifica: revisa el pedido y confirma que todo se ajusta a la descripción antes de aceptarlo. En el caso concreto de las compras de cuentas de videojuegos, G2G ofrece un periodo de garantía de 14 días tras la entrega. El comprador confirma: los fondos se liberan al vendedor. Si no hay confirmación dentro del plazo, los fondos se liberan automáticamente al vendedor. Si se detecta un problema: abre una reclamación antes de que finalice el plazo.

GamerProtect cubre la falta de entrega, la entrega de un artículo incorrecto y la entrega parcial. Lo que no cubre:

La recuperación de la cuenta por parte del propietario original una vez finalizado el plazo

Las expulsiones impuestas por el editor del juego por incumplimiento de los Términos de Servicio (Términos de servicio)

Problemas planteados después de que el comprador haya hecho clic en «Confirmar pedido».

La valoración de 3/5 refleja que el sistema de depósito en garantía responde a la pregunta «¿Es seguro G2G?» para la mayoría de los compradores de divisas y tarjetas regalo, pero la falta de medidas para la recuperación de cuentas supone un riesgo real y documentado.

Métodos de pago

Valoración: ★★★★★

G2G admite más de 200 métodos de pago, una variedad excepcional para cualquier mercado de videojuegos. Los pagos con tarjeta estándar incluyen Visa y Mastercard. PayPal está disponible. Las opciones de criptomonedas incluyen Bitcoin, ETH y otras. Las opciones de pago regionales abarcan Asia, Europa, América Latina y más allá. Los compradores también pueden pagar desde el saldo de su monedero G2G dentro de la aplicación. Esta amplitud hace que G2G sea realmente accesible para compradores de todo el mundo que podrían verse excluidos de plataformas con una compatibilidad de pago más limitada.

Atención al cliente

Valoración: ★★★☆☆

G2G ofrece atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de un sistema de tickets; no hay línea telefónica ni chat en directo. Según los patrones de Trustpilot, las primeras interacciones con el servicio de atención suelen recibir respuesta, y varios usuarios elogiaron al equipo por resolver problemas sencillos.

El problema surge en disputas de mayor valor, especialmente en casos de recuperación de cuentas en los que el plazo ya ha vencido. La asistencia basada en tickets es adecuada para preguntas rutinarias, pero genera dificultades reales cuando el tiempo es un factor crucial en una disputa en curso. Haz siempre capturas de pantalla y documenta cada paso de una transacción antes de ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente.

La atención al cliente es otro factor importante para cualquiera que se pregunte «¿es G2G una plataforma fiable?». G2G ofrece asistencia mediante tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y un completo centro de ayuda, aunque hay que tener en cuenta que las disputas complejas requieren paciencia y documentación.

Precios y relación calidad-precio

Valoración: ★★★★☆

El modelo P2P es la principal propuesta de valor de G2G: los vendedores compiten en precio, lo que hace que los precios de los artículos sean sistemáticamente inferiores a los que cobran las tiendas oficiales o las plataformas de precio fijo. Los artículos de alta liquidez, como el oro de WoW, el oro de OSRS, la moneda de Path of Exile y las monedas FC 25, tienen los precios más competitivos. Es posible que los juegos de menor liquidez no ofrezcan ahorros significativos.

Una nota importante: G2G cobra a los compradores una tasa de gestión del pedido al finalizar la compra, además del precio indicado. G2G describe esta tasa como una cantidad simbólica que varía según la región y el método de pago, y que no es reembolsable una vez verificado el pedido; por lo tanto, el importe que pagas al finalizar la compra siempre será algo superior al precio de etiqueta que figura en el anuncio. Por parte del vendedor, G2G cobra una comisión por venta que depende del rango del vendedor y del tipo de producto —oscilando entre el 4,99 % para los vendedores mejor valorados (Legendarios) hasta el 12,99 % para la clasificación más baja en las ventas de cuentas, mientras que la mayoría de los servicios que no son de cuentas se sitúan en el rango del 4,99 % al 9,99 %. Las recargas, las tarjetas regalo, el software y los videojuegos tienen actualmente una tarifa promocional fija del 4,99 %. Los vendedores suelen incluir esta comisión en los precios de sus anuncios, por lo que afecta indirectamente a lo que pagas.

Usabilidad de la plataforma

Valoración: ★★★★☆

Desde el punto de vista del comprador, G2G ofrece una navegación clara organizada por categorías, listados en los que se pueden realizar búsquedas y en los que se muestran de forma visible desde el principio las valoraciones de los vendedores y los plazos de entrega estimados, un proceso de pago sencillo y la confirmación de GamerProtect integrada directamente en el proceso de pedido. Es necesario registrarse para realizar compras, y algunas categorías de productos requieren una verificación de identidad (KYC) adicional de la cuenta. La experiencia móvil está disponible a través del navegador.

El único punto en contra: encontrar un vendedor fiable para un juego concreto requiere leer detenidamente los perfiles individuales de los vendedores, lo que supone un obstáculo para los compradores noveles que no saben muy bien qué criterios priorizar. Los compradores experimentados consideran que la plataforma es sencilla.

Confianza y transparencia

Valoración: ★★★☆☆

Hay tres aspectos que responden a la pregunta «¿Es G2G una plataforma de confianza?», más allá de una simple afirmación de marketing. En primer lugar, el historial de opiniones públicas: más de 56 000 opiniones en Trustpilot con una puntuación de 3,9 y aproximadamente 2 342 opiniones en ResellerRatings con una puntuación de 3,17. La distribución de las valoraciones en Trustpilot está muy polarizada: un 85 % de cinco estrellas y un 10 % de una estrella. Este patrón bimodal es habitual en un mercado P2P: las transacciones salen bien o mal, sin mucho término medio. Un usuario lo resumió muy bien: «Entrega rápida de la moneda, pero el servicio de atención al cliente dejó de responder cuando planteé el problema de la recuperación meses después. El servicio de depósito en garantía funcionó; la atención posventa, no».

En segundo lugar, la transparencia del vendedor: el sistema de perfiles de vendedor de G2G (valoraciones, tasa de entrega, clasificación, número de reseñas) ofrece a los compradores más visibilidad antes de la compra que la mayoría de las plataformas comparables.

En tercer lugar, la transparencia de la política de reembolsos: la política de «solo crédito en la tienda» se indica en las condiciones de G2G, pero los compradores suelen descubrirla por primera vez al presentar una reclamación.

Esa falta de transparencia le cuesta a G2G una confianza significativa. La puntuación de 3/5 refleja que se trata de una plataforma abierta en cuanto a las métricas de los vendedores, pero menos transparente en cuanto a las limitaciones de reembolso durante el proceso de compra. Si se analiza el panorama general, los compradores que se preguntan «¿es de fiar G2G?» encontrarán un mercado con políticas transparentes, vendedores verificados e información clara sobre la empresa, aunque algunas condiciones de reembolso podrían comunicarse con mayor claridad.

Por eso, cualquier reseña honesta sobre G2G debe diferenciar el historial de la empresa del comportamiento de cada vendedor en particular.

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Cómo comprar de forma segura en G2G

Si aún te preguntas si G2G es seguro para tu compra concreta, los pasos que se indican a continuación eliminan la mayor parte del riesgo antes de que hagas clic en «comprar».

Regístrate con una dirección de correo electrónico permanente. Todas las conversaciones de atención al cliente, el historial de pedidos y las comunicaciones sobre pagos se gestionan a través de ella; una dirección temporal puede suponer un verdadero inconveniente si alguna vez necesitas presentar una reclamación. Busca tu juego y aplica primero el filtro de valoración del vendedor. Filtra por valoración mínima del vendedor antes de explorar los anuncios. Así eliminarás inmediatamente de los resultados a los vendedores menos fiables. Lee el perfil completo del vendedor. Comprueba la valoración por estrellas, la tasa de entrega en los últimos 90 días, el número total de pedidos y la clasificación del vendedor. Busca vendedores con una tasa de entrega superior al 95 % y más de 100 pedidos completados. Comprueba las reseñas recientes específicas del vendedor en tu categoría de producto. Un vendedor con una valoración global de 4,8 estrellas puede tener quejas recientes sobre tu juego concreto. Filtra las reseñas por categoría antes de decidirte. Paga únicamente a través del proceso de pago de G2G. GamerProtect no cubre las transacciones realizadas fuera de la plataforma. Cualquier vendedor que solicite un pago fuera de la plataforma es una señal de alerta. Envía un mensaje al vendedor antes de realizar un pedido grande. Utiliza el chat de G2G para confirmar la disponibilidad y el plazo de entrega estimado. Es poco probable que un vendedor que no responde antes de la compra se muestre receptivo después de la misma. Prueba el artículo a fondo antes de confirmarlo. En el caso de las divisas, verifica el saldo y realiza una pequeña transacción de prueba. En el caso de las cuentas, cambia el correo electrónico vinculado, la contraseña y activa la autenticación de dos factores (2FA) inmediatamente después de la entrega, antes de hacer nada más. Confirma solo cuando estés satisfecho. Nunca hagas clic en «Confirmar pedido» antes de tiempo. Una vez confirmado, GamerProtect se cierra y presentar una reclamación resulta mucho más difícil. Abre una disputa ante el primer indicio de problema. No esperes. El plazo de protección es fijo: si lo dejas pasar, tus opciones se reducen considerablemente. Cualquiera que se pregunte «¿es fiable G2G?» también debería saber cómo utilizar GamerProtect correctamente. Seguir estos pasos ayuda a reducir los riesgos del mercado y garantiza que estés protegido si surge una disputa.

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Ventajas e inconvenientes de G2G

Al igual que cualquier mercado entre particulares, G2G tiene claras ventajas, pero también algunas desventajas. Para los compradores que se preguntan «¿es fiable G2G?», el resumen que figura a continuación destaca los aspectos en los que la plataforma funciona bien y aquellos en los que aún conviene actuar con especial precaución.

Ventajas Contras ✅ Enorme catálogo de productos: más de 500 juegos en todas las categorías



✅ Precios competitivos entre particulares: los vendedores compiten entre sí y los precios son más bajos que en las tiendas oficiales (nota: se añade una tasa de gestión del pedido al finalizar la compra)



✅ Servicio de depósito en garantía GamerProtect: protección real contra la falta de entrega para divisas y tarjetas



regalo ✅ Más de 200 métodos de pago, incluidas criptomonedas y opciones



regionales ✅ Sistema transparente de valoración de vendedores con verificación



del nivel «Legendario» ✅ Más de 35 millones de transacciones



completadas ✅ Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana ❌ Reembolsos solo en forma de crédito de la tienda: no hay devolución de dinero en caso de disputas



❌ Riesgo de recuperación de la cuenta: las cuentas compradas pueden ser reclamadas por sus propietarios



originales ❌ Calidad variable de los vendedores: se requiere una verificación previa antes de cada compra



❌ Asistencia solo a través de tickets: no hay chat en directo ni atención telefónica



❌ Riesgo relacionado con los términos de servicio de los editores de videojuegos: las cuentas y la moneda pueden infringir las condiciones de los juegos

La mayoría de las reseñas independientes sobre G2G llegan a la misma conclusión: es seguro para divisas y tarjetas regalo, pero más arriesgado para las cuentas. Los compradores que, tras leer hasta aquí, sigan preguntándose si G2G es una web fiable, pueden estar seguros de que la respuesta es sí; la única duda que queda es qué vendedor elegir.

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Alternativas a G2G

G2G es uno de los mercados de videojuegos más grandes que existen, pero no tiene por qué ser la mejor opción para todas las compras. La comparación que figura a continuación muestra cómo se sitúa frente a varias alternativas populares en los aspectos que más importan a los compradores.

Característica Eneba G2G Eldorado Loaded Gamivo Model Tienda digital Mercado P2P Mercado P2P Mercado P2P Mercado P2P Moneda del juego ✅ Títulos seleccionados ✅ Más de 500 juegos ✅ Más de 200 juegos ✅ Más de 200 juegos ❌ Tarjetas regalo y recargas ✅ Amplio catálogo ✅ ❌ ❌ ✅ Protección del comprador Política de reembolso total GamerProtect TradeShield PlayerGuard Protección de la plataforma Método de reembolso Pago original Crédito en la tienda Crédito en tienda Crédito en tienda Crédito en tienda Trustpilot 4,4 – Más de 303 000 opiniones 3,9 – más de 56 000 opiniones 4,4 – ~164 000 valoraciones 4,8 – ~223 000 valoraciones 3,9 – ~49 000 opiniones Nivel de precios Precio fijo Muy competitivo Competitivo Competitivo Competitivo

Eneba es la alternativa recomendada para los compradores que buscan tarjetas regalo, recargas para videojuegos o claves digitales sin riesgos por parte del vendedor. Si todavía te preguntas: «¿Es G2G una opción fiable frente a Eneba para las tarjetas regalo?», Eneba conlleva menos riesgo, pero los precios P2P de G2G son más ventajosos para la moneda de los videojuegos de alta liquidez.

En cuanto a la moneda de juegos de títulos populares como el oro de WoW, Eldorado y PlayerAuctions son plataformas P2P similares que vale la pena comparar para tu juego concreto.

Si quieres comparar otras opciones para títulos concretos, la guía sobre los mejores sitios para comprar Robux sin que te bloqueen aplica el mismo sistema de verificación de vendedores a otra moneda importante. Para quienes quieran vender en lugar de comprar, la guía de los 12 mejores sitios para vender moneda del juego abarca todo el panorama de las plataformas de venta P2P.

El veredicto definitivo sobre G2G

¿Es G2G de fiar? Sí. G2G es un mercado real y registrado con más de 35 millones de transacciones completadas y una valoración de 3,9 estrellas en Trustpilot. El veredicto se desglosa en tres niveles.

Tarjetas regalo y recargas : una opción sólida y de bajo riesgo. Los códigos son fáciles de verificar al recibirlos y GamerProtect cubre sin problemas los casos de falta de entrega. El artículo «Las mejores páginas para comprar tarjetas regalo de V-Bucks» muestra cómo se compara G2G con las plataformas especializadas en tarjetas regalo de esa categoría.

: una opción sólida y de bajo riesgo. Los códigos son fáciles de verificar al recibirlos y GamerProtect cubre sin problemas los casos de falta de entrega. El artículo «Las mejores páginas para comprar tarjetas regalo de V-Bucks» muestra cómo se compara G2G con las plataformas especializadas en tarjetas regalo de esa categoría. Moneda del juego : una buena opción para compradores experimentados que comprueban la fiabilidad de los vendedores. Precios competitivos en títulos populares. Lee el perfil del vendedor antes de cada compra.

: una buena opción para compradores experimentados que comprueban la fiabilidad de los vendedores. Precios competitivos en títulos populares. Lee el perfil del vendedor antes de cada compra. Cuentas de juego y servicios de «boosting»: alto riesgo. Esta categoría es solo para compradores que comprendan y acepten plenamente tanto el riesgo de recuperación como el de ser bloqueados por el editor, y que actúen inmediatamente tras la entrega para asegurar la cuenta.

La plataforma es legítima. El nivel de riesgo viene determinado por lo que compres, no por quién gestione la plataforma. Para cualquiera que lea esta reseña de G2G buscando una respuesta definitiva a «¿es seguro G2G?»: sí, en el caso de la moneda y las tarjetas regalo, con importantes salvedades en cuanto a las cuentas.

Para los compradores que no quieran correr ningún riesgo con los vendedores, Eneba ofrece la opción más segura: tarjetas regalo y recargas oficiales, entrega instantánea y una política de reembolso completo a través de tu método de pago original.

Resumen de la reseña de G2G

Tras evaluar individualmente cada uno de los aspectos principales del mercado, este desglose de la reseña de G2G muestra el rendimiento general de G2G en las categorías que más importan a los compradores.

Categoría Puntuación Servicios prestados ★★★★★ Protección del comprador ★★★☆☆ Formas de pago ★★★★★ Atención al cliente ★★★☆☆ Precios y relación calidad-precio ★★★★☆ Facilidad de uso de la plataforma ★★★★☆ Confianza y transparencia ★★★☆☆ Valoración general ★★★★☆

En general, estas puntuaciones reflejan un mercado con una variedad de productos excepcional y precios competitivos, compensados por los riesgos adicionales que, naturalmente, conlleva una plataforma entre particulares.

Mercado P2P legítimo G2G 5.0 Basada en nuestra evaluación general en el momento de la redacción. Mercado líder mundial de artículos digitales y cuentas entre jugadores. Compra en G2G

Alternativa de menor riesgo Eneba 5.0 Basada en nuestra evaluación general en el momento de la redacción. Compra videojuegos, tarjetas regalo y recargas para el móvil a precios reducidos. Compra en Eneba

Preguntas frecuentes