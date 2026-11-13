Ist G2G seriös? Ein ehrlicher G2G-Testbericht aus dem Jahr 2026

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G2G ist ein seriöser Peer-to-Peer-Marktplatz für Spiele, und die kurze Antwort auf die Frage „Ist G2G seriös?“ lautet: Ja – über 56.000 Trustpilot-Bewertungen und mehr als 35 Millionen abgeschlossene Transaktionen bestätigen, dass es sich um ein echtes, registriertes Unternehmen handelt und nicht um einen Betrug. Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder Kauf das gleiche Risiko birgt. Deine Erfahrung hängt davon ab, welchen Verkäufer du wählst und welche Produktkategorie du kaufst: Bei Spielkonten besteht ein echtes Risiko, dass sie nicht wiederhergestellt werden können, und Rückerstattungen ausschließlich in Form von Guthaben können Erstkäufer überraschen.

Dieser G2G-Testbericht erklärt, was G2G ist, bewertet jeden Bereich der Plattform einzeln, erläutert die Funktionsweise von GamerProtect, führt durch den sicheren Kaufprozess und liefert am Ende ein abgestuftes Fazit. Lies weiter, um zu erfahren, wie G2G in den Bereichen Käuferschutz, Verkäuferverlässlichkeit, Preisgestaltung, Kundensupport und allgemeine Vertrauenswürdigkeit abschneidet.

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Das Wichtigste auf einen Blick

G2G ist seriös und kein Betrug. Es handelt sich um ein seit 2013 tätiges, eingetragenes Unternehmen mit einem formellen Streitbeilegungsverfahren und einem Kundensupport rund um die Uhr.

Es handelt sich um ein seit 2013 tätiges, eingetragenes Unternehmen mit einem formellen Streitbeilegungsverfahren und einem Kundensupport rund um die Uhr. Trustpilot-Bewertung : Über 56.000 Bewertungen mit einem TrustScore von 3,9 – eine für P2P-Marktplätze typische bimodale Verteilung zwischen sehr positiven und sehr negativen Erfahrungen.

Über 56.000 Bewertungen mit einem TrustScore von 3,9 – eine für P2P-Marktplätze typische bimodale Verteilung zwischen sehr positiven und sehr negativen Erfahrungen. Am besten geeignet für: Spielwährungen (WoW-Gold, OSRS- Gold, FC-25-Münzen) und digitale Geschenkkarten/Aufladungen – diese Kategorien weisen ein geringes Lieferrisiko auf. Spielkonten bergen ein erheblich höheres Risiko.

Spielwährungen (WoW-Gold, OSRS- Gold, FC-25-Münzen) und digitale Geschenkkarten/Aufladungen – diese Kategorien weisen ein geringes Lieferrisiko auf. Spielkonten bergen ein erheblich höheres Risiko. GamerProtect ist ein Treuhandsystem, das Ihre Zahlung zurückhält, bis Sie die Lieferung innerhalb eines festgelegten Zeitfensters bestätigen. Bei Währungen funktioniert dies gut; die Schwachstelle liegt in der Kontowiederherstellung nach Ablauf des Zeitfensters.

ist ein Treuhandsystem, das Ihre Zahlung zurückhält, bis Sie die Lieferung innerhalb eines festgelegten Zeitfensters bestätigen. Bei Währungen funktioniert dies gut; die Schwachstelle liegt in der Kontowiederherstellung nach Ablauf des Zeitfensters. Rückerstattungsbeschränkung: Streitfälle werden in Form von G2G- Guthaben beigelegt, nicht als Barrückerstattung. Dies entspricht den veröffentlichten Richtlinien von G2G. Käufer, die die Plattform regelmäßig nutzen, sind damit gut abgesichert; Gelegenheitskäufer, die eine Barrückerstattung benötigen, werden enttäuscht sein.

Streitfälle werden in Form von G2G- Guthaben beigelegt, nicht als Barrückerstattung. Dies entspricht den veröffentlichten Richtlinien von G2G. Käufer, die die Plattform regelmäßig nutzen, sind damit gut abgesichert; Gelegenheitskäufer, die eine Barrückerstattung benötigen, werden enttäuscht sein. Ist G2G sicher? Bei Währungen und Geschenkkarten ja – das Treuhandsystem von GamerProtect fängt die meisten Lieferprobleme ab, bevor Geld den Besitzer wechselt. Bei Konten ist die Sicherheit nach Ablauf des Schutzzeitraums geringer.

Bei Währungen und Geschenkkarten ja – das Treuhandsystem von GamerProtect fängt die meisten Lieferprobleme ab, bevor Geld den Besitzer wechselt. Bei Konten ist die Sicherheit nach Ablauf des Schutzzeitraums geringer. Viele Käufer fragen: „Ist G2G vertrauenswürdig?“, da die Bewertungen auf Trustpilot gemischt ausfallen – die kurze Antwort lautet: Das Unternehmen ist vertrauenswürdig, aber die Qualität der Verkäufer variiert.

Ist G2G seriös?

Ist G2G eine seriöse Website in dem Sinne, dass es sich um ein echtes, aktives Unternehmen handelt? Ja – es handelt sich um ein eingetragenes Unternehmen, nicht um einen anonymen Online-Shop, und dieser Unterschied ist wichtiger als jede einzelne Sternebewertung. Der Beweis: Über 56.000 Trustpilot- Bewertungen mit einem TrustScore von 3,9, über 35 Millionen abgeschlossene Transaktionen sowie ein seit 2013 registriertes Unternehmen mit einem rund um die Uhr verfügbaren Kundensupport und einem formellen Streitbeilegungsverfahren.

Element Detail Testmethode Trustpilot-Analyse und Recherche zu Community-Bewertungen Bewertete Produkte Spielwährung, Geschenkkarten, Boosting, Accounts Getesteter Support Ticketsystem GamerProtect geprüft Richtlinien und Nutzerberichte Kauf getätigt Basierend auf Recherchen und verifizierten Community-Daten (für diese Bewertung wurde kein direkter Kauf getätigt)

Die Unterscheidung zwischen Plattform und Verkäufer ist das Wichtigste, was man vor einem Kauf auf G2G verstehen muss. Diese Unterscheidung ist der Kern der Frage „Ist G2G vertrauenswürdig?“: Die meisten 1-Stern-Bewertungen auf Trustpilot richten sich gegen bestimmte schlechte Verkäufer, nicht gegen G2G selbst. Prüfen Sie Verkäufer vor jedem Kauf anhand von vier Kriterien: (a) Sternebewertung, (b) 90-Tage-Liefererfolgsquote, (c) Gesamtzahl der abgeschlossenen Bestellungen, (d) Verkäuferrang – „Legendary“-Verkäufer sind die beständigsten Anbieter auf der Plattform.

Die Rückerstattungsrichtlinie ist der häufigste Kritikpunkt in den Trustpilot- Bewertungen und verdient eine klare Antwort: G2G regelt Streitfälle in Form von G2G-Guthaben, nicht als Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode. Dies ist die von G2G offengelegte Richtlinie. Käufer, die regelmäßig auf die Plattform zurückkehren, sind effektiv geschützt – das Guthaben bleibt nutzbar.

Einmalige Käufer, die auf ein Problem stoßen und eine Rückerstattung in bar benötigen, werden diese Richtlinie als frustrierend empfinden. Das ist keine Falle und kein Betrug; es ist ein Kompromiss, den man vor dem Kauf kennen sollte. Ist G2G also seriös? Ja – die Plattform ist seriös. Ob es die richtige Plattform für Sie ist, hängt davon ab, was Sie kaufen und wie sorgfältig Sie Ihre Verkäufer auswählen.

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G2G-Marktplatz im Überblick

Jeder der folgenden Bereiche wird auf der Grundlage praktischer Recherchen, verifizierter Trustpilot-Muster und einer Analyse der Richtlinien mit 1 bis 5 Sternen bewertet.

Angebotene Dienstleistungen

Bewertung: ★★★★★

G2G verfügt über einen der umfangreichsten Servicekataloge aller derzeit verfügbaren Gaming-Marktplätze. Allein die Spielwährungen umfassen mehr als 500 unterstützte Spiele, darunter WoW-Gold, „Divine Orbs“ für Path of Exile, FC-25-Münzen, OSRS-Gold und Diablo-IV-Gold. Das Angebot an Spielkonten umfasst Titel wie „League of Legends“, „CS2“, „Valorant“, „Genshin Impact“ und „Fortnite“. Zu den In-Game-Gegenständen zählen Waffen-Skins, kosmetische Gegenstände und handelbare Ausrüstung.

Boosting- und Carry-Dienste umfassen Rang-Boosts, das Freischalten von Erfolgen und Dungeon-Carries. Digitale Aufladungen und Geschenkkarten umfassen Steam Wallet, PSN-Guthaben, Xbox-Geschenkkarten, Razer Gold, PUBG UC und „Genshin Impact“-Genesis-Kristalle.

Die neuesten Ergänzungen – Game-Coaching und GamePal – bieten Käufern Einzelcoaching und die Möglichkeit, gemeinsam mit einem verifizierten, erfahrenen Spieler zu spielen. Kein vergleichbarer Gaming-Marktplatz kommt auch nur annähernd an diese Katalogbreite heran. Eines der stärksten Argumente für alle, die sich fragen, ob G2G seriös ist, ist die schiere Breite des G2G-Marktplatzes.

Käuferschutz

Bewertung: ★★★☆☆

GamerProtect ist das auf einem Treuhandsystem basierende Käuferschutzsystem von G2G. So funktioniert es:

Der Käufer zahlt – das Geld wird von G2G verwahrt, nicht vom Verkäufer. Der Verkäufer liefert – innerhalb des vereinbarten Zeitfensters. Der Käufer überprüft die Ware – er prüft die Bestellung und bestätigt, dass alles der Beschreibung entspricht, bevor er sie annimmt. Speziell für den Kauf von Spielkonten bietet G2G eine 14-tägige Versicherungsfrist nach der Lieferung an. Der Käufer bestätigt – das Geld wird an den Verkäufer freigegeben. Keine Bestätigung innerhalb des Zeitfensters – der Betrag wird automatisch an den Verkäufer freigegeben. Problem festgestellt – eröffnen Sie einen Streitfall, bevor der Zeitraum abläuft.

GamerProtect deckt Nichtlieferung, Lieferung falscher Artikel und Teillieferung ab. Was nicht abgedeckt ist:

Wiederherstellung des Kontos durch den ursprünglichen Eigentümer nach Ablauf des Zeitfensters

Sperren durch den Spielehersteller wegen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen (ToS)

Probleme, die erst gemeldet werden, nachdem der Käufer auf „Bestellung bestätigen“ geklickt hat.

Die Bewertung von 3/5 spiegelt ein Treuhandsystem wider, das für die meisten Käufer von Währungen und Geschenkkarten die Frage „Ist G2G sicher?“ beantwortet, doch die Lücke bei der Kontowiederherstellung stellt ein dokumentiertes Risiko in der Praxis dar.

Zahlungsmethoden

Bewertung: ★★★★★

G2G unterstützt über 200 Zahlungsmethoden – eine außergewöhnliche Auswahl für jeden Gaming-Marktplatz. Zu den gängigen Kartenzahlungen gehören Visa und Mastercard. PayPal ist verfügbar. Zu den Kryptowährungsoptionen zählen Bitcoin, ETH und andere. Regionale Zahlungsoptionen erstrecken sich über Asien, Europa, Lateinamerika und darüber hinaus. Käufer können auch über ihr G2G-Wallet-Guth aben in der App bezahlen. Diese Vielfalt macht G2G für Käufer weltweit wirklich zugänglich, die von Plattformen mit einer eingeschränkten Zahlungsunterstützung möglicherweise ausgeschlossen wären.

Kundensupport

Bewertung: ★★★☆☆

G2G bietet rund um die Uhr Support über ein Ticket-System – keine Hotline, kein Live-Chat. Wie aus den Bewertungen auf Trustpilot hervorgeht, werden frühzeitige Supportanfragen in der Regel beantwortet, und mehrere Rezensenten lobten das Team dafür, dass es einfache Probleme konsequent gelöst hat.

Bei Streitfällen mit höherem Streitwert lässt die Qualität jedoch nach, insbesondere bei Fällen der Kontowiederherstellung, bei denen die Frist bereits abgelaufen ist. Der ticketbasierte Support ist für Routinefragen ausreichend, führt jedoch zu erheblichen Reibungsverlusten, wenn es bei einem laufenden Streitfall auf schnelles Handeln ankommt. Machen Sie immer Screenshots und dokumentieren Sie jeden Schritt einer Transaktion, bevor Sie den Support kontaktieren.

Der Kundensupport ist ein weiterer wichtiger Faktor für alle, die sich fragen: „Ist G2G seriös?“ G2G bietet einen rund um die Uhr verfügbaren Ticket-Support sowie ein umfassendes Hilfezentrum – wobei zu beachten ist, dass komplexe Streitfälle Geduld und entsprechende Nachweise erfordern.

Preise und Preis-Leistungs-Verhältnis

Bewertung: ★★★★☆

Das P2P-Modell ist das zentrale Wertversprechen von G2G: Verkäufer konkurrieren über den Preis, was dazu führt, dass die Angebote durchweg unter den Preisen liegen, die offizielle Shops oder Festpreisplattformen verlangen. Titel mit hoher Liquidität wie WoW-Gold, OSRS-Gold, „Path of Exile“-Währung und FC-25-Münzen weisen die wettbewerbsfähigsten Preise auf. Bei Spielen mit geringerer Liquidität sind möglicherweise keine nennenswerten Einsparungen zu erzielen.

Ein wichtiger Hinweis: G2G berechnet Käufern beim Bezahlvorgang zusätzlich zum angegebenen Preis eine Bearbeitungsgebühr. G2G beschreibt dies als eine geringe Gebühr, die je nach Region und Zahlungsmethode variiert und nach Bestätigung der Bestellung nicht erstattungsfähig ist. Daher ist der Betrag, den Sie beim Bezahlvorgang zahlen, immer etwas höher als der Listenpreis in der Anzeige. Auf der Verkäuferseite erhebt G2G eine Provision pro Verkauf, die vom Verkäuferrang und der Produktart abhängt – sie reicht von 4,99 % für erstklassige (Legendary) Verkäufern bis zu 12,99 % für den niedrigsten Rang bei Account-Verkäufen, wobei die meisten Nicht-Account-Dienstleistungen in die Spanne von 4,99 % bis 9,99 % fallen. Für Aufladungen, Geschenkkarten, Software und Videospiele gilt derzeit ein pauschaler Aktionssatz von 4,99 %. Verkäufer kalkulieren diese Provision in der Regel in ihre Angebotspreise ein, sodass sie sich indirekt auf den von Ihnen zu zahlenden Betrag auswirkt.

Benutzerfreundlichkeit der Plattform

Bewertung: ★★★★☆

Aus Käufersicht bietet G2G eine übersichtliche, kategorienbasierte Navigation, durchsuchbare Angebote mit Verkäuferbewertungen und im Voraus sichtbaren Lieferprognosen, einen unkomplizierten Bestellvorgang sowie die direkt in den Bestellprozess integrierte GamerProtect-Bestätigung. Für den Kauf ist eine Registrierung erforderlich, und für einige Produktkategorien ist eine zusätzliche KYC-Prüfung des Kontos notwendig. Die mobile Nutzung ist über den Browser möglich.

Der einzige Abzugspunkt: Um einen zuverlässig guten Verkäufer für ein bestimmtes Spiel zu finden, muss man die einzelnen Verkäuferprofile sorgfältig lesen, was für Erstkäufer, die sich nicht sicher sind, welche Kriterien sie priorisieren sollen, eine zusätzliche Hürde darstellt. Erfahrene Käufer empfinden die Plattform als unkompliziert.

Vertrauen und Transparenz

Bewertung: ★★★☆☆

Drei Aspekte beantworten die Frage „Ist G2G vertrauenswürdig?“ als Plattform und nicht nur als Marketingversprechen. Erstens die öffentlichen Bewertungen: über 56.000 Trustpilot-Bewertungen mit einem TrustScore von 3,9 und etwa 2.342 ResellerRatings- Bew ert ungen mit 3,17. Die Verteilung bei Trustpilot ist stark polarisiert – 85 % Fünf-Sterne-Bewertungen, 10 % Ein-Sterne-Bewertungen. Dieses bimodale Muster ist typisch für einen P2P-Marktplatz: Transaktionen verlaufen entweder reibungslos oder nicht, wobei es kaum einen Mittelweg gibt. Ein Rezensent fasste es treffend zusammen: „Schnelle Lieferung der Währung, aber der Support meldete sich nicht mehr, als ich Monate später das Problem mit der Rückforderung ansprach. Die Treuhandabwicklung funktionierte – der Kundendienst danach jedoch nicht.“

Zweitens: Transparenz der Verkäufer: Das Verkäuferprofil-System von G2G (Bewertungen, Lieferquote, Rang, Anzahl der Bewertungen) bietet Käufern vor dem Kauf mehr Transparenz als die meisten vergleichbaren Plattformen.

Drittens: Transparenz bei den Rückerstattungsrichtlinien: Die Regelung, dass Rückerstattungen ausschließlich in Form von Gutschriften erfolgen, ist in den AGB von G2G offengelegt, doch Käufer erfahren davon häufig erst, wenn sie eine Streitigkeit einleiten.

Diese mangelnde Transparenz kostet G2G wertvolles Vertrauen. Die Bewertung von 3/5 spiegelt eine Plattform wider, die zwar offen mit Verkäuferkennzahlen umgeht, aber im Kaufprozess weniger offen über Rückerstattungsbeschränkungen informiert. Betrachtet man das Gesamtbild, finden Käufer, die sich fragen, ob „G2G seriös ist“, einen Marktplatz mit transparenten Richtlinien, verifizierten Verkäufern und klaren Unternehmensinformationen vor, auch wenn einige Rückerstattungsbedingungen deutlicher kommuniziert werden könnten.

Deshalb muss jede ehrliche G2G- Bew ertung die Erfolgsbilanz des Unternehmens vom Verhalten einzelner Verkäufer trennen.

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So kaufen Sie sicher bei G2G

Wenn Sie sich immer noch fragen, ob G2G für Ihren konkreten Kauf sicher ist, können Sie mit den folgenden Schritten den Großteil des Risikos ausschalten, bevor Sie auf „Kaufen“ klicken.

Registrieren Sie sich mit einer festen E-Mail-Adresse. Alle Support-Vorgänge, die Bestellhistorie und die Kommunikation bezüglich Auszahlungen laufen über diese Adresse – eine Wegwerf-Adresse sorgt für erhebliche Schwierigkeiten, falls Sie jemals einen Streitfall einleiten müssen. Suchen Sie nach Ihrem Spiel und stellen Sie zuerst den Filter für die Verkäuferbewertung ein. Filtern Sie nach einer Mindestbewertung des Verkäufers, bevor Sie die Angebote durchsuchen. Dadurch werden die schwächsten Verkäufer sofort aus Ihren Ergebnissen entfernt. Lies das vollständige Verkäuferprofil durch. Überprüfe die Sternebewertung, die 90-Tage-Lieferquote, die Gesamtzahl der Bestellungen und den Verkäuferrang. Entscheide dich für Verkäufer mit einer Lieferquote von mindestens 95 % und mehr als 100 abgeschlossenen Bestellungen. Prüfen Sie die aktuellen verkaufsspezifischen Bewertungen in Ihrer Produktkategorie. Ein Verkäufer mit einer Gesamtbewertung von 4,8 Sternen kann in Ihrem speziellen Spiel aktuelle Beschwerden haben. Filtern Sie die Bewertungen nach Kategorie, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Bezahlen Sie ausschließlich über die G2G-Kasse. GamerProtect deckt keine Transaktionen ab, die außerhalb der Plattform abgewickelt werden. Jeder Verkäufer, der eine Zahlung außerhalb der Plattform verlangt, ist ein Warnsignal. Schreiben Sie dem Verkäufer vor einer größeren Bestellung eine Nachricht. Nutzen Sie den G2G-Chat, um die Verfügbarkeit und die voraussichtliche Lieferzeit zu bestätigen. Ein Verkäufer, der vor dem Kauf nicht antwortet, wird wahrscheinlich auch nach dem Kauf nicht ansprechbar sein. Teste den Artikel gründlich, bevor du die Bestellung bestätigst. Bei Währungen solltest du den Kontostand überprüfen und eine kleine Testtransaktion durchführen. Bei Accounts solltest du unmittelbar nach der Lieferung – noch bevor du irgendetwas anderes tust – die verknüpfte E-Mail-Adresse und das Passwort ändern sowie die 2FA aktivieren. Bestätigen Sie erst, wenn Sie zufrieden sind. Klicken Sie niemals vorzeitig auf „Bestellung bestätigen“. Sobald die Bestätigung erfolgt ist, wird GamerProtect geschlossen, und es wird deutlich schwieriger, einen Streitfall einzuleiten. Leiten Sie bei den ersten Anzeichen eines Problems eine Streitigkeit ein. Warten Sie nicht. Das Zeitfenster für den Schutz ist festgelegt – wenn Sie es verpassen, schränken sich Ihre Möglichkeiten erheblich ein. Wer fragt: „Ist G2G seriös?“, sollte auch wissen, wie man GamerProtect richtig nutzt. Das Befolgen dieser Schritte hilft, Risiken auf dem Marktplatz zu verringern, und stellt sicher, dass Sie abgesichert sind, falls es zu einer Streitigkeit kommt.

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Vor- und Nachteile von G2G

Wie jeder Peer-to-Peer-Marktplatz hat auch G2G klare Stärken, aber auch Nachteile. Für Käufer, die sich fragen, ob G2G seriös ist, zeigt die folgende Zusammenfassung auf, in welchen Bereichen die Plattform gut abschneidet und wo weiterhin besondere Vorsicht geboten ist.

Vorteile Nachteile ✅ Riesiger Produktkatalog – über 500 Spiele in allen Kategorien



✅ Wettbewerbsfähige P2P-Preise – Verkäufer konkurrieren miteinander, die Preise unterbieten die der offiziellen Shops (Hinweis: An der Kasse wird eine Bearbeitungsgebühr hinzugerechnet)



✅ GamerProtect-Treuhandservice – echter Schutz vor Nichtlieferung bei Währungen und Geschenkkarten



✅ Über 200 Zahlungsmethoden, darunter Kryptowährungen und regionale Optionen



✅ Transparentes Verkäuferbewertungssystem mit „Legendary“-Verifizierung



✅ Über 35 Millionen abgeschlossene Transaktionen



✅ Support rund um die Uhr ❌ Rückerstattungen nur als Guthaben – keine Barauszahlung bei Streitfällen



❌ Risiko der Kontowiedererlangung – gekaufte Konten können von den ursprünglichen Eigentümern zurückgefordert werden



❌ Schwankende Verkäuferqualität – vor jedem Kauf ist eine sorgfältige Prüfung erforderlich



❌ Support nur über Tickets – kein Live-Chat oder Telefon



❌ Risiko durch die Nutzungsbedingungen der Spielehersteller – Konten und Währungen können gegen die Spielebedingungen verstoßen

Die meisten unabhängigen G2G-Bewertungen kommen zu demselben Ergebnis: sicher bei Währungen und Geschenkkarten, riskanter bei Accounts. Käufer, die sich nach dem Lesen dieses Artikels immer noch fragen, ob G2G eine seriöse Plattform ist, können sich sicher sein, dass die Antwort „Ja“ lautet – die verbleibende Frage ist lediglich, welchen Verkäufer man wählen soll.

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G2G-Alternativen

G2G ist einer der größten Gaming-Marktplätze, die es gibt, aber nicht unbedingt die beste Wahl für jeden Kauf. Der folgende Vergleich zeigt, wie G2G im Vergleich zu mehreren beliebten Alternativen in den Bereichen abschneidet, die für Käufer am wichtigsten sind.

Funktion Eneba G2G Eldorado Loaded Gamivo Modell Digitaler Shop P2P-Marktplatz P2P-Marktplatz P2P-Marktplatz P2P-Marktplatz Spielwährung ✅ Ausgewählte Titel ✅ Über 500 Spiele ✅ Über 200 Spiele ✅ Über 200 Spiele ❌ Geschenkkarten und Aufladungen ✅ Umfangreicher Katalog ✅ ❌ ❌ ✅ Käuferschutz Vollständige Rückerstattungsrichtlinie GamerProtect TradeShield PlayerGuard Plattformschutz Rückerstattungsmethode Ursprüngliche Zahlungsart Guthaben im Shop Guthaben Gutschrift Gutschrift Trustpilot 4,4 – über 303.000 Bewertungen 3,9 – über 56.000 Bewertungen 4,4 – ca. 164.000 Bewertungen 4,8 – ca. 223.000 Bewertungen 3,9 – ca. 49.000 Bewertungen Preisniveau Feste Preise Sehr wettbewerbsfähig Wettbewerbsfähig Wettbewerbsfähig Wettbewerbsfähig

Eneba ist die empfohlene Alternative für Käufer, die Geschenkkarten, Spielguthaben oder digitale Schlüssel ohne Verkäuferrisiken erwerben möchten. Wenn Sie sich immer noch fragen: „Ist G2G im Vergleich zu Eneba seriös, wenn es um Geschenkkarten geht?“, dann bietet Eneba ein geringeres Risiko – bei hochliquider Spielwährung punktet jedoch G2G mit seinen P2P-Preisen.

Für Spielwährungen bei beliebten Titeln wie WoW-Gold sind Eldorado und PlayerAuctions vergleichbare P2P-Plattformen, die Sie für Ihr jeweiliges Spiel in Betracht ziehen sollten.

Wenn Sie andere Optionen für bestimmte Titel vergleichen möchten, wendet der Leitfaden zu den besten Seiten, auf denen man Robux kaufen kann, ohne gesperrt zu werden, dasselbe Verfahren zur Verkäuferüberprüfung auf eine weitere wichtige Währung an. Für alle, die eher verkaufen als kaufen möchten, deckt der Leitfaden zu den 12 besten Plattformen für den Verkauf von Spielwährung die gesamte Bandbreite der P2P-Verkaufsplattformen ab.

Das echte Urteil zu G2G

Ist G2G seriös? Ja. G2G ist ein echter, registrierter Marktplatz mit über 35 Millionen abgeschlossenen Transaktionen und einer Trustpilot-Bewertung von 3,9 Sternen. Das Fazit lässt sich in drei Bereiche unterteilen.

Geschenkkarten und Aufladungen – zuverlässig, geringes Risiko. Die Codes lassen sich bei Erhalt leicht überprüfen, und GamerProtect deckt den Fall einer Nichtlieferung lückenlos ab. Der Artikel „Die besten Seiten zum Kauf von V-Bucks-Geschenkkarten“ zeigt, wie G2G im Vergleich zu spezialisierten Geschenkkarten-Plattformen in dieser Kategorie abschneidet.

– zuverlässig, geringes Risiko. Die Codes lassen sich bei Erhalt leicht überprüfen, und GamerProtect deckt den Fall einer Nichtlieferung lückenlos ab. Der Artikel „Die besten Seiten zum Kauf von V-Bucks-Geschenkkarten“ zeigt, wie G2G im Vergleich zu spezialisierten Geschenkkarten-Plattformen in dieser Kategorie abschneidet. Spielwährung – gut geeignet für erfahrene Käufer, die Verkäufer sorgfältig prüfen. Wettbewerbsfähige Preise bei beliebten Titeln. Lesen Sie vor jedem Kauf das Verkäuferprofil.

– gut geeignet für erfahrene Käufer, die Verkäufer sorgfältig prüfen. Wettbewerbsfähige Preise bei beliebten Titeln. Lesen Sie vor jedem Kauf das Verkäuferprofil. Spielkonten und Boosting – hohes Risiko. Diese Kategorie ist nur für Käufer gedacht, die sowohl das Risiko einer Wiederherstellung als auch das Risiko einer Sperrung durch den Publisher vollständig verstehen und akzeptieren und die unmittelbar nach der Lieferung handeln, um das Konto zu sichern.

Die Plattform ist seriös. Das Risikoniveau hängt davon ab, was Sie kaufen, nicht davon, wer die Plattform betreibt. An alle, die diesen G2G-Testbericht lesen und nach einer endgültigen Antwort auf die Frage „Ist G2G sicher?“ suchen: Ja, bei Währungen und Geschenkkarten – bei Konten gibt es jedoch echte Vorbehalte.

Für Käufer, die keinerlei Verkäuferrisiko eingehen möchten, bietet Eneba den sichereren Weg: offizielle Geschenkkarten und Aufladungen, sofortige Lieferung und eine vollständige Rückerstattungsrichtlinie über Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode.

Zusammenfassung der G2G-Bewertung

Nach der individuellen Bewertung aller wesentlichen Bereiche des Marktplatzes zeigt diese G2G-Bewertung die Gesamtleistung von G2G in den Kategorien, die für Käufer am wichtigsten sind.

Kategorie Punktzahl Erbrachte Dienstleistungen ★★★★★ Käuferschutz ★★★☆☆ Zahlungsmethoden ★★★★★ Kundensupport ★★★☆☆ Preisgestaltung und Preis-Leistungs-Verhältnis ★★★★☆ Benutzerfreundlichkeit der Plattform ★★★★☆ Vertrauen und Transparenz ★★★☆☆ Gesamt ★★★★☆

Insgesamt spiegeln diese Bewertungen einen Marktplatz mit außergewöhnlicher Produktvielfalt und wettbewerbsfähigen Preisen wider, abgewogen gegen die zusätzlichen Risiken, die naturgemäß mit einer Peer-to-Peer-Plattform einhergehen.

Seriöser P2P-Marktplatz G2G 5.0 Basierend auf unserer Gesamtbewertung zum Zeitpunkt der Erstellung. Weltweit führender Marktplatz für digitale Gegenstände und Spielkonten von Spielern für Spieler. Bei G2G einkaufen

Alternative mit geringerem Risiko Eneba 5.0 Basierend auf unserer Gesamtbewertung zum Zeitpunkt der Erstellung. Kaufen Sie Spiele, Geschenkkarten und Guthabenaufladungen für Handys zu reduzierten Preisen. Bei Eneba einkaufen

Häufig gestellte Fragen