Las 11 mejores actividades complementarias para gamers en 2026: juega y gana dinero

Antes pensaba que los trabajos extra para los gamers estaban reservados a las leyendas de los deportes electrónicos y a los streamers con equipos iluminados con luces de neón. Si solo eras un jugador normal que se pasaba horas jugando después del trabajo, ganar dinero con los videojuegos parecía una fantasía. Resulta que estaba equivocado.

Ahora que la industria de los videojuegos ronda los 184 000 millones de dólares, los trabajos secundarios relacionados con los videojuegos ya no son ningún secreto. Desde probar nuevos lanzamientos y dar clases a jugadores de menor nivel hasta experimentar con plataformas «play-to-earn», crear un negocio paralelo en el mundo de los videojuegos es más accesible que nunca.

No, esto no es una forma de hacerse rico de la noche a la mañana. Pero los mejores trabajos extra para gamers pueden convertir sin duda tus sesiones nocturnas en unos ingresos adicionales fijos. Si ya estás jugando, ¿por qué no hacer que tu afición empiece a dar sus frutos?

Los mejores trabajos extra para gamers: una guía completa

Hay una amplia variedad de trabajos secundarios relacionados con los videojuegos al alcance de todo el mundo, pero tus circunstancias personales y tus habilidades determinarán tu éxito.

Algunas de estas actividades extra para gamers no requieren experiencia previa o apenas requieren experiencia, y si combinas tu actividad favorita con otros métodos, puedes ganar una cantidad considerable como ingreso extra. Estas son las opciones de ingresos extra relacionadas con los videojuegos que vamos a tratar:

Aplicaciones para ganar dinero – Gana dinero realizando tareas sencillas y jugando.

– Gana dinero realizando tareas sencillas y jugando. Pruebas de videojuegos – Un trabajo a distancia flexible que puede convertirse en un empleo a tiempo completo en toda regla.

– Un trabajo a distancia flexible que puede convertirse en un empleo a tiempo completo en toda regla. Transmisiones en Twitch o YouTube – Requiere constancia y paciencia.

– Requiere constancia y paciencia. Entrenamiento en videojuegos – Gran potencial de ingresos, pero depende en gran medida de las habilidades.

– Gran potencial de ingresos, pero depende en gran medida de las habilidades. Creación de contenido para videojuegos – Ganar dinero con blogs, Reels y vídeos de larga duración.

– Ganar dinero con blogs, Reels y vídeos de larga duración. Reventa de artículos virtuales – Puede generar beneficios constantes si se cuenta con un buen conocimiento del mercado.

– Puede generar beneficios constantes si se cuenta con un buen conocimiento del mercado. Impartir clases de diseño de videojuegos y programación – Ideal para desarrolladores con experiencia.

– Ideal para desarrolladores con experiencia. Edición de vídeo para creadores de contenido sobre videojuegos – Trabajos como autónomo que siempre tienen demanda.

– Trabajos como autónomo que siempre tienen demanda. Asistencia por chat en vivo y soporte técnico para juegos – Abarca tanto la gestión de la comunidad como la atención al cliente.

– Abarca tanto la gestión de la comunidad como la atención al cliente. Modificación de videojuegos y venta de recursos – Para desarrolladores y diseñadores que, además, son aficionados a los videojuegos.

– Para desarrolladores y diseñadores que, además, son aficionados a los videojuegos. Servicios de alojamiento para podcasts sobre videojuegos – Crear y monetizar una audiencia de nicho.

1. Aplicaciones de juegos para ganar dinero

Empecemos por lo básico. Si te interesan los trabajos extra para gamers, una de las formas más fáciles de empezar es probando algunos de los las mejores aplicaciones de juegos con las que se gana dinero realigualSnakzy and Mistplay. Lo único que necesitas es tu teléfono y un poco de tiempo libre. Eso es todo. No hace falta ningún equipo sofisticado ni conocimientos profesionales. Es una de las formas más sencillas de iniciarse en los trabajos extra relacionados con los videojuegos.

Estas aplicaciones te recompensan por jugar en su plataforma y completar diversas tareas diarias. Siendo realistas, un jugador ocasional puede esperar ganar entre 5 y 20 dólares al mes, y los jugadores más activos pueden llegar a ganar mucho más. No es una cantidad que te cambie la vida, pero sin duda se gana un puesto en la lista de los mejores trabajos extra para los gamers que buscan algo sencillo y flexible.

Para más información Para no depender de una sola plataforma, plantéate descargar varias de estas aplicaciones con el fin de complementar aún más tus ingresos.

Snakzy Es, sin duda, mi aplicación favorita cuando se trata de trabajos extra para gamers. Cuanto más juegues y te mantengas activo, más bonificaciones y recompensas exclusivas desbloquearás. Una vez que alcances el importe mínimo de pago, podrás retirar tus ganancias a través de PayPal o elegir entre diferentes tarjetas regalo, lo que lo convierte en la opción perfecta si buscas un trabajo extra relacionado con los videojuegos que requiera poco esfuerzo y que realmente te reporte ingresos.

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2. Pruebas de videojuegos

Si prefieres algo un poco más práctico, Trabajar como probador de videojuegos es uno de los mejores trabajos extra para los gamers a los que les gusta fijarse en los detalles. Por lo general, se tiene acceso a una versión privada de un juego que aún se encuentra en fase de desarrollo, y tu tarea consiste en documentar todos los problemas con los que te encuentres mientras juegas.

Eso podría implicar detectar pequeños errores tipográficos en los diálogos o descubrir fallos que afectan al juego y errores técnicos. Es uno de esos trabajos secundarios para gamers que resultan a la vez divertidos y satisfactorios, y si te lo tomas en serio, tu trabajo secundario relacionado con los videojuegos podría incluso convertirse en una oportunidad a tiempo completo.

Para más información Por lo general, no hace falta tener experiencia previa para juegos de prueba por dinero, ya que la mayoría de los estudios ofrecen algún tipo de formación antes de empezar a trabajar.

Puedes encontrar oportunidades para hacerlo a través de plataformas como UserTestingo inclusoGlassdoor, y la remuneración varía según la empresa. El salario medio por hora para los probadores sin experiencia ronda los €20, y las personas con más experiencia cobran tarifas más elevadas. Como actividad secundaria relacionada con los videojuegos, ofrece una rentabilidad sorprendentemente competitiva en relación con el tiempo invertido.

3. Transmisiones en directo en Twitch o YouTube

El streaming es una de las actividades secundarias más rentables en el mundo de los videojuegos. La principal advertencia es que requiere mucha constancia y paciencia. Crear una comunidad que genere una fuente de ingresos significativa puede llevar meses, si no años, y la mayoría de la gente abandona mucho antes de llegar a ese punto.

AmbosTwitch and YouTube ofrecen diversas formas de monetizar tu canal, como donaciones e ingresos por publicidad. Incluso los canales más pequeños pueden llegar a ganar unos cientos de dólares al mes gracias a las propinas y los patrocinadores, mientras que los creadores más consolidados ganan miles. Es uno de esos trabajos secundarios para gamers que puede ir creciendo poco a poco si mantienes la constancia y construyes tu audiencia de la forma adecuada.

Para más información No te limites a confiar únicamente en tu destreza como jugador, ya que lo que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla es el valor de entretenimiento. Asegúrate de interactuar con tu comunidad mientras juegas.

Hay que tener en cuenta que Twitch ha reducido las barreras de acceso a la monetización, lo que la convierte en una opción más atractiva para los creadores más pequeños. YouTubePor otro lado, el Programa de socios de [nombre de la plataforma] exige alcanzar ciertos hitos antes de poder disfrutar de suscripciones de pago e ingresos por publicidad. Para cualquiera que esté buscando formas de ganar un dinero extra como jugador, ese umbral de acceso más bajo puede hacer que Twitch parece el primer paso más fácil.

4. Asesoramiento sobre videojuegos

Convertir la experiencia competitiva en clases particulares es, sin duda, una de las mejores formas de ganar un dinero extra para los jugadores que ya tienen un alto nivel. Si mantienes un buen rendimiento de forma constante, puedes ofrecer clases particulares o sesiones de entrenamiento en grupo a jugadores ocasionales que quieran mejorar. Entre las formas más populares de ganar un dinero extra con los videojuegos, Esto resulta especialmente gratificante porque tus conocimientos influyen directamente en el progreso de otra persona.

Siendo realistas, un entrenador medio puede esperar cobrar unas tarifas de alrededor de 15-50 dólarespor hora. Los que actualmente se dedican a esto profesionalmente suelen cobrar más.

Según los informes, el mercado de estos servicios está creciendo a un ritmo constante, y esta fuerte demanda podría indicar que existen numerosas oportunidades para los futuros entrenadores. Esto lo convierte en uno de los mejores trabajos extra para los gamers.

Para más información Plataformas comoBetterGamer and Metafy te permiten crear perfiles como coach, aunque también puedes encontrar clientes en Fiverr o directamente a través de Discordcomunidades.

Aunque se trata de una fuente de ingresos extra viable para los jugadores expertos, primero tendrás que labrarte una reputación para atraer a alumnos. Asegúrate de darte a conocer y publicar vídeos de tus partidas, así como testimonios de clientes anteriores, si los hay.

5. Creación de contenido para videojuegos

Crear y compartir contenido sobre videojuegos en distintas plataformas (o incluso en tu propio blog) es una de las mejores formas de ganar un dinero extra para los gamers a los que se les da bien entretener, educar o ambas cosas.

Hay muchas formas de monetizar este tipo de contenido, como las colaboraciones con marcas, el marketing de afiliación o incluso algo tan sencillo como los ingresos publicitarios a través de redes como AdSense. Esa flexibilidad es la razón por la que se cuenta entre las actividades secundarias más atractivas relacionadas con los videojuegos. Con los patrocinadores adecuados, incluso los canales pequeños pueden ganar cientos de dólares gracias al contenido generado por los usuarios.

Para más información La paciencia es fundamental si eliges esta actividad complementaria para gamers. Al igual que con el streaming, pueden hacer falta varios meses de trabajo constante antes de que veas un crecimiento y unos ingresos significativos.

Una vez que encuentres un nicho (por ejemplo, reseñas de videojuegos o speedruns) que atraiga a una audiencia fiel, céntrate en él y sigue publicando contenido nuevo y relevante con regularidad. Si quieres que tu canal se convierta en una actividad secundaria seria relacionada con los videojuegos, plataformas como Synthesia or Opus Clip te puede ayudar a mantener el ritmo.

6. Reventa de objetos virtuales y comercio de recursos de videojuegos

Para los jugadores más versados en el mercado, revender o vender objetos del juego puede ser una actividad secundaria rentable en el mundo de los videojuegos. Esto también incluye invertir en juegos de criptomonedas del tipo «juega para ganar», que incluyen activos NFT muy volátiles con un gran potencial de rentabilidad.

Juegos dentro de la Steam ecosistema (p. ej., CS2, Dota 2, e inclusoTF2) cuentan con un mercado muy activo en el que los comerciantes más comprometidos pueden ganar cientos o incluso miles de dólares al mes. Esto convierte al comercio en una de las mejores actividades complementarias para los jugadores que siguen de cerca el mercado de skins.

Para más información Si decides seguir este camino, tómate tu tiempo para analizar el mercado y diversificar tus inversiones. Las tendencias en el sector del juego cambian rápidamente, y algunas plataformas podrían modificar de repente sus políticas para frenar el juego, lo que afectaría a todos los operadores.

Venta a través de Robloxel programa DevEx También es una fuente de ingresos adicional viable para los jugadores que, además, tienen talento como artistas y desarrolladores. Los creadores que venden skins u otros artículos del juego en la plataforma pueden canjear Robux a un tipo de cambio de 0,0038 dólares por unidad, con un importe mínimo de retirada de 30 000 Robux.

7. Impartir clases de diseño de videojuegos o de programación

Tener conocimientos de diseño o desarrollo de videojuegos abre las puertas a algunas de las mejores actividades complementarias que existen para los gamers. En lugar de quedarte ese conocimiento para ti, puedes convertirlo en cursos en línea y venderlos en Udemy or Skillshare. Las clases más breves suelen tener muy buena acogida, ya que los estudiantes de hoy en día buscan contenidos concisos y que vayan al grano.

Los ingresos variarán en función de la plataforma, ya que cada una tiene su propio sistema de reparto de ingresos. Skillshare, por ejemplo, paga a los instructores un porcentaje de los ingresos totales por suscripciones, y hay factores como la interacción y el total de minutos vistos que influyen directamente en tus ingresos. De entre todas las actividades secundarias para gamers, esta te permite seguir sacando provecho de tus habilidades mucho después de haber publicado tu contenido.

Para más información Como creador novel, suele ser una buena idea aportar valor creando contenido gratuito de alta calidad que, a su vez, dirija a los alumnos hacia tus cursos de pago. Esto se suele hacer en Udemy.

Para que esto se convierta en una fuente de ingresos extra viable en el mundo de los videojuegos, elige un nicho específico sobre el que puedas enseñar con seguridad y aportar un valor real. Por ejemplo, si tu especialidad es Godot, céntrate en ese motor de juegos concreto y en el lenguaje de programación (por ejemplo, GDScript) con el que estés familiarizado, en lugar de en algo demasiado general, como «Desarrollo de videojuegos para principiantes».

8. Edición de vídeo y producción de podcasts

Quizá te sorprenda, pero Trabajar como editor para creadores de videojuegos es, sin duda, uno de los mejores trabajos extra para los aficionados a los videojuegos. Los streamers de renombre, los canales en expansión e incluso los equipos de esports siempre están buscando a alguien que pueda mejorar la calidad de su contenido.

Existe una demanda constante de editores cualificados en el sector de los videojuegos, sobre todo a la hora de dividir vídeos largos en clips listos para hacerse virales para YouTube Shorts, Carretes, oTikTok. De entre todas las actividades secundarias relacionadas con los videojuegos que existen, esta tiene un gran potencial a largo plazo.

Para más información Además de ponerte en contacto directamente con los creadores, también puedes utilizar plataformas como Fiverr and Upwork para promocionar tus servicios. Además, crea ejemplos de ediciones para mostrarlos en tu perfil.

Si lo tuyo es más el audio, Los podcasts sobre videojuegos también buscan editores que conozcan bien el sector. La mayoría de los programas necesitan ayuda con la mezcla, el pulido del sonido, la gestión de la distribución y, en el caso de los podcasts de vídeo, la inserción de los fragmentos de juego adecuados en el momento oportuno. Es uno de esos trabajos secundarios infravalorados para los gamers que pasan desapercibidos.

La edición por cuenta propia quizá no parezca la forma más obvia de ganar dinero jugando a videojuegos, pero tu profundo conocimiento de los videojuegos y del público te da una ventaja considerable. Esa experiencia innata puede convertir esto en una fuente de ingresos extra estable relacionada con los videojuegos, que te permita ganar entre De 500 a 2000 dólaresal mes, dependiendo de tus clientes y de tu volumen de trabajo.

9. Asistencia por chat en vivo y soporte técnico para juegos

Aunque ofrece menos independencia que las demás opciones de esta lista, trabajar en un atención al cliente o gestión de comunidades Los juegos pueden servir como una fuente de ingresos extra constante.

Esto abarca desde ayudar en la gestión de redes sociales hasta trabajar directamente como agente de atención al cliente en una empresa de videojuegos. Se trata de un excelente trabajo extra para los gamers que buscan un empleo a tiempo parcial, siempre y cuando tu disponibilidad se ajuste al horario del cliente.

Para más información Si aún no tienes mucha experiencia, quizá te interese adquirirla moderando foros relacionados con los videojuegos Discord servidores o foros. Ofrecerse como voluntario para pequeños Twitch Los canales también son una opción.

La remuneración variará en función del tipo de trabajo que realices. Por lo general, puedes esperar ganar alrededor de15-25 dólares por hora, en puestos en los que se supervisa la presencia de comportamientos tóxicos y se ayuda a los jugadores con los distintos problemas que puedan tener.

Con una carga de trabajo constante, esta se convierte en una de las actividades secundarias más fiables para los gamers con talento para la gestión de comunidades, incluso si aún eres estudiante.

10. Modificación de videojuegos y venta de recursos

Aunque se hace principalmente como hobby, Modificar videojuegos puede ser una de las mejores formas de ganar un dinero extra para los jugadores con experiencia en programación o diseño. Sin embargo, esto conlleva cierto riesgo, ya que monetizar los mods va directamente en contra de los acuerdos de licencia de usuario final (EULA) de la mayoría de los estudios.

Hay algunas excepciones aisladas, como el de Bethesda Club de la Creación, pero en la mayoría de los casos, solo estarás a salvo si solicitas donaciones voluntarias para financiar tu trabajo. Plataformas como Mods de Nexus and Itch.ioPermítelo.

Para más información Si tienes muchos seguidores, Patreon también puede ser una opción viable. Eso sí, asegúrate de no restringir el acceso a los mods a través de este servicio, ya que técnicamente se consideraría «venderlos». Como mucho, puedes ofrecer acceso anticipado como ventaja para los suscriptores.

Para que esto resulte mínimamente viable como actividad secundaria para los gamers, opta por títulos populares que cuenten con una comunidad de modding muy activa. Juegos como Skyrim and Cyberpunk 2077 te vendrán a la mente, y querrás intentar resolver los problemas que los jugadores desean solucionar mediante mods.

11. Alojamiento de podcasts sobre videojuegos

Además de trabajar como editor para ellos, crear tu propio podcast también puede ser una de las mejores formas de ganar un dinero extra para los gamers. Para empezar, solo necesitas lo básico, como:

Un micrófono decente : Recomiendo encarecidamente utilizar un micrófono dinámico, ya que captan menos ruido de fondo. No es necesario que compres un Shure SM7B desde el primer momento, porque incluso un micrófono dinámico económico funciona bien.

: Recomiendo encarecidamente utilizar un micrófono dinámico, ya que captan menos ruido de fondo. No es necesario que compres un Shure SM7B desde el primer momento, porque incluso un micrófono dinámico económico funciona bien. Software de edición : Audacity es una opción gratuita muy popular.

: Audacity es una opción gratuita muy popular. Una plataforma para publicar: Spotify para creadores es un buen punto de partida gratuito. Buzzsprout and Transistor Ofrecemos servicios adicionales para ayudarte a crecer, pero esto conlleva una suscripción mensual.

Para más información Para que tu podcast siga creciendo, mantén un calendario de publicaciones constante e interactúa con los oyentes en las redes sociales. Si andas corto de tiempo, siempre puedes grabar varios episodios por adelantado.

Los podcasts obtienen ingresos principalmente a través de oportunidades de patrocinio, lo que puede reportar incluso a los creadores más modestos unos cientos de dólares al mes. Estos suelen proceder de marcas de periféricos para videojuegos (por ejemplo, Laboratorio secreto).

Se tarda entre varios meses y un año en conseguir una audiencia lo suficientemente grande como para atraer a patrocinadores, por lo que la constancia es fundamental para que esta sea una de las mejores actividades complementarias para los gamers. Las marcas en sí no tienen por qué pertenecer necesariamente al mismo sector, ya que incluso empresas como AG1 and Depilado patrocinar podcasts sobre videojuegos.

Cómo elegir el trabajo extra más adecuado para ti

No hay dos personas iguales, y solo tú puedes decidir qué actividad extra relacionada con los videojuegos es la ideal para tu situación particular. Para ayudarte, aquí tienes una tabla con las mejores actividades extra para gamers, junto con cómo encajan con tus objetivos de ingresos, tus habilidades y tu disponibilidad:

Trabajo extra Horario semanal Nivel de dificultad Inversión Es hora de empezar a ganar dinero Aplicaciones para ganar dinero <5 horas Informal Cero Inmediato Pruebas de videojuegos <5 horas Informal Cero Inmediato Chat en vivo/Asistencia 5-15 horas Informal Cero Inmediato Entrenamiento de videojuegos 5-15 horas Expert/Pro Cero Inmediato Reventa/Intercambio 5-15 horas Nivel intermedio Moderado (entre 200 y 1000 dólares) 1-3 meses Modificación 5-15 horas Expert/Pro Cero 3-6 meses Alojamiento de podcasts 5-15 horas Informal De cero a un coste mínimo (entre 50 y 200 dólares) De 6 a 12 meses Transmisión en directo Más de 15 horas Informal De cero a un coste mínimo (entre 50 y 200 dólares) De 6 a 12 meses Cursos de formación Más de 15 horas Expert/Pro De cero a un coste mínimo (entre 50 y 200 dólares) 3-6 meses Edición de vídeos y podcasts Más de 15 horas Nivel intermedio De nulo a moderado (200-1000 dólares) Inmediato Creación de contenidos Más de 15 horas Informal De cero a un coste mínimo (entre 50 y 200 dólares) De 6 a 12 meses

Una vez más,No todos los trabajos secundarios relacionados con los videojuegos siguen el mismo guion. Algunos arrancan con rapidez, otros requieren paciencia, y tus resultados dependerán en gran medida de cómo te enfrentes al trabajo duro.

Por ejemplo, aunque dar clases de videojuegos es uno de esos trabajos secundarios para gamers que, en teoría, puede generar ingresos de inmediato, es posible que te lleve entre unos días y un par de meses conseguir tu primer cliente. Puede que tengas suerte y consigas rápidamente un gran número de seguidores en las plataformas de streaming, lo que significa que estarías ganando dinero con ese trabajo extra relacionado con los videojuegos mucho antes de cumplir los seis meses. Por el contrario, podría llevarte todo un año antes de empezar a mantener una audiencia constante y conseguir algunos patrocinios.

Quizá también te hayas dado cuenta de que algunas de estas actividades complementarias para gamers requieren una inversión de «cero a x». Esto se debe a que pueden suponer que ya dispones, o no, del equipo necesario para empezar. Por ejemplo, ¿ya tienes un buen equipo de grabación para impartir cursos? Si no es así, es posible que tengas que gastarte unos cuantos euros en un buen micrófono o una cámara web.

Expectativas realistas de ingresos y plazos

El potencial de ingresos de cada una de estas actividades complementarias para gamers varía considerablemente en función de tu constancia y de la situación actual del mercado. Para ayudarte a hacerte una idea de cuánto puedes esperar ganar con cada método, aquí tienes un breve resumen:

Aplicaciones de juegos para ganar dinero Jugadores ocasionales: entre 10 y 50 dólares al mes (entre 5 y 10 horas a la semana) Jugadores activos: entre 100 y 200 dólares al mes (más de 15 horas a la semana) Pruebas de videojuegos Nivel inicial: Alrededor de 20 dólares por hora (entre 100 y 200 dólares a la semana) Probadores con experiencia: entre 25 y 45 dólares por hora (a tiempo completo) Transmisión en directo Microinfluencers (100-500 espectadores): 100-500 $ al mes Streamers consolidados (más de 1 000 espectadores): entre 1 000 y 5 000 dólares al mes Los streamers más destacados: entre 10 000 y más de 50 000 dólares al mes Entrenamiento en videojuegos Formación a tiempo parcial: entre 500 y 1000 dólares al mes Entrenamiento a tiempo completo: entre 2000 y 5000 dólares al mes Creación de contenido para videojuegos Creador nuevo (0-6 meses): entre 0 y 100 $ al mes Creador en crecimiento (6-12 meses): entre 100 y 500 dólares al mes Creador consolidado (más de 12 meses): más de 1000 $ al mes Compra y venta de artículos virtuales Inversores ocasionales: entre 20 y 50 dólares al mes Operadores activos: entre 500 y 1000 dólares al mes Operadores profesionales: entre 2.000 y 5.000 $ o más al mes Impartir clases de diseño de videojuegos y programación Nuevo profesor (1-2 cursos): entre 50 y 300 dólares al mes Profesor con experiencia (más de 5 cursos): 1.000 $ o más al mes Edición de vídeos y podcasts Nivel básico: entre 25 y 50 dólares por clip o proyecto Intermedio (varios clientes): entre 500 y 2000 $ al mes o más Experto (a tiempo completo): más de 5.000 $ al mes Asistencia por chat en vivo / Soporte técnico para videojuegos A tiempo parcial (5-10 horas semanales): 600-1200 $ al mes A tiempo completo (más de 20 horas semanales): entre 2400 y 5000 dólares al mes Modificación de videojuegos Modder ocasional: entre 20 y 100 dólares al mes Modder activo: entre 100 y 500 $ o más al mes Alojamiento de podcasts sobre videojuegos Podcast pequeño: entre 0 y 100 dólares al mes Podcast en crecimiento: entre 100 y más de 500 dólares al mes Podcast consolidado: más de 1000 $ al mes

Estas cifras son meras estimaciones, y algunas solo se pueden alcanzar cuando tus actividades secundarias relacionadas con los videojuegos se vuelven lo suficientemente constantes como para considerarlas trabajos a tiempo completo. Además, ten en cuenta que las cifras correspondientes a actividades secundarias relacionadas con los videojuegos, como el streaming y los podcasts, también tienen en cuenta patrocinadores y enlaces de afiliados, y los ingresos que generan son muy variados.

Hay algunos trabajos extra para gamers en los que solo se puede confiar para ingresos complementarios por muy constante que seas. Esto es especialmente cierto en los juegos en los que se gana dinero, ya que incluso el las mejores aplicaciones para ganar dinero no puede sustituir al trabajo a tiempo completo.

Independientemente del método que elijas, recuerda siempre que Lo más importante es la constancia. Aunque la rutina es dura, dosifica tus fuerzas y dedica solo unas pocas horas a la semana a tu actividad secundaria favorita relacionada con los videojuegos para evitar el agotamiento.

Superar los retos habituales

Convertir tu afición en un negocio paralelo relacionado con los videojuegos suena emocionante, pero no siempre es un camino de rosas. Muchos negocios paralelos relacionados con los videojuegos conllevan algunas dificultades habituales, así que veamos a qué hay que prestar atención y cómo afrontarlas:

Saturación de las plataformas y competencia – La creación de contenido es una de las actividades secundarias más populares entre los gamers, lo que también significa que es un sector muy saturado. Intenta destaca buscando un subnicho (por ejemplo, juegos de rol acogedores, speedruns de juegos independientes, etc.) y aprende a aceptar que, para el creador medio, el crecimiento va a ser un proceso relativamente lento y laborioso. Crecimiento inicial lento – En este sentido, es importante mantener una frecuencia constante para que las plataformas aprendan a promocionar tu contenido o tus servicios. El algoritmo es muy caprichoso, y no querrás que piense que has dejado de estar activo. Ingresos irregulares – Recuerda que los trabajos secundarios para los gamers deben servir para complementar tus ingresos, no para sustituirlos. Asegúrate primero de tener un trabajo a tiempo completo y considera esto como unos ingresos adicionales. Gestión del tiempo y agotamiento – Dedica solo unas pocas horas a la semana a estas actividades complementarias relacionadas con los videojuegos. Si intentas abarcar demasiado de una vez, es cuando aparece el agotamiento y hace que incluso jugar a los videojuegos como hobby resulte menos divertido. Barreras técnicas – No hace falta tener software ni equipos de gama alta para competir en el mercado. Basta con un equipo para juegos de gama media y software gratuito como DaVinci Resolve and OBS son suficientes para triunfar en el ámbito de la creación de contenidos, ya sea como creador o como editor. El síndrome del impostor y la credibilidad – Si tus servicios o contenidos no reciben tanta atención, intenta no tomártelo como algo personal. Con tanta gente lanzándose a los negocios paralelos para gamers, los periodos de menor actividad y los ingresos más modestos son simplemente parte del día a día.

Aspectos fiscales relacionados con los ingresos de actividades complementarias

Aviso legal: El contenido de Eneba Hub se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, jurídico ni fiscal. Las referencias a la posibilidad de ganar dinero a través de juegos o aplicaciones describen oportunidades potenciales y no garantizan ingresos ni resultados.

Recuerda que el dinero que se gana con estos trabajos extra relacionados con los videojuegos se considera un ingreso legítimo y, por lo tanto, está sujeto a impuestos. Para simplificar, reserva unos entre el 25 % y el 30 % de tus ingresos netos de tus ingresos extra relacionados con los videojuegos cada mes.

Asegúrate dellevar un control de tus gastos deducibles además. Los gastos de Internet, el software de pago y otras suscripciones relacionadas con tus actividades secundarias en el mundo de los videojuegos pueden considerarse gastos de negocio, lo que a su vez puede reducir tu base imponible.

A medida que aumenten tus ingresos extra, quizá te interese informarte sobre impuestos estimados trimestrales. Dependiendo de tu situación actual, puede resultar mucho más fácil pagar tus cuotas cada trimestre, sobre todo teniendo en cuenta que podrías tener que hacer frente a sanciones por pago insuficiente esperando hasta finales de año.

Cuando empieces a ganar lo suficiente como para plantearte convertir tu actividad secundaria relacionada con los videojuegos en un trabajo a tiempo completo en toda regla, deberías consulte con un asesor fiscal para decidir cuáles serán tus próximos pasos. Esto te ayudará a evitar problemas fiscales a la hora de convertir estas actividades complementarias para gamers en una fuente de ingresos sostenible.

Cómo hacer crecer tu negocio paralelo hasta alcanzar unos ingresos mensuales de cuatro cifras

Si quieres convertir tu actividad secundaria relacionada con los videojuegos en una fuente de ingresos más sólida, tendrás que aprender a ampliar tus esfuerzos. En el caso de los puestos que, en esencia, ya son trabajos a tiempo parcial, como las pruebas de videojuegos y la atención al cliente por chat, lo mejor sería aumentar tus horas de trabajo o buscar empresas y puestos similares que ofrezcan más.

Por lo demás, se trata principalmente de aprender a ser más eficiente y Diversificar tus actividades secundarias relacionadas con los videojuegos. Por ejemplo, si eres streamer, plantéate crear un canal de vídeo bajo demanda en YouTube para que tanto los seguidores nuevos como los de siempre puedan ver tus retransmisiones anteriores. Subir clips a Carretesor TikTok también te ayudará a aumentar tu audiencia.

Incorporar algunas aplicaciones para ganar dinero entre tu trabajo diario y tus actividades secundarias relacionadas con los videojuegos también puede ser de ayuda. Hay muchas formas de ganar dinero desde casa que no requieren demasiado esfuerzo para participar. Mientras juegas en tu tiempo libre, podrías ganar unos cuantos dólares de vez en cuando utilizando aplicaciones como Toluna or Snakzy además.

Conclusión: Tu ventaja como jugador en una economía de trabajos secundarios

Los trabajos secundarios para los gamers han dejado de ser meras oportunidades de nicho, y ahora las personas de todos los niveles tienen formas de aprovechar su conocimiento de esta afición para ganar dinero. Incluso podrías llegar a labrarte una carrera a largo plazo en el sector, si tienes la paciencia necesaria.

Para quienes están empezando, fíjate unos objetivos realistas e intenta no desanimarte por el lento crecimiento inicial. Si eres capaz de aguantar entre 6 y 12 meses, es probable que consigas ingresos considerables con estas actividades complementarias para gamers.

Ahora que la industria de los videojuegos mueve más de 184 000 millones de dólares, los jugadores apasionados como tú pueden aprovechar las mejores oportunidades de ingresos extra para gamers y convertir vuestra afición favorita en una fuente constante de ingresos adicionales. Eso sí, asegúrate de que la lucha por el dinero no acabe con la diversión, porque disfrutar del juego es tan importante como ganar dinero con él.

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