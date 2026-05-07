Los 7 mejores micrófonos para iPhone: las mejores opciones para un sonido nítido en 2026
Empecé a buscar el mejor micrófono para el iPhone tras darme cuenta de algo incómodo: mis vídeos tenían un aspecto cinematográfico, la iluminación era perfecta, el encuadre era digno de elogio… y, aun así, mi voz sonaba como si la hubieran grabado dentro de una taza de café. Los iPhone graban imágenes impresionantes, pero sus micrófonos integrados se quedan cortos cuando entran en escena el ruido de fondo, la distancia o el eco. Unas imágenes excelentes no sirven de nada si el audio suena débil, hueco o difícil de seguir.
Ahí es donde entra en juego esta lista. Estos auriculares solucionan el problema del audio de baja calidad sin necesidad de equipos complicados, cables enredados ni presupuestos de estudio. Todos los micrófonos que tenemos aquí mejoran la claridad de la voz, eliminan el ruido de fondo y ayudan a que tu contenido suene tan impecable como se ve.
Nuestra selección de los mejores micrófonos para iPhone
Aquí tienes nuestra selección de los 3 mejores micrófonos para iPhone, elegidos por su rendimiento, fiabilidad y relación calidad-precio. Estos modelos destacan por su portabilidad, la claridad del sonido y la duración de la batería, lo que los hace perfectos para creadores de contenido, streamers y vloggers.
- DJI Mic Mini – Micrófono de solapa inalámbrico ultraligero de 10 g con audio a 48 kHz/120 dB SPL, un alcance de 400 m y una autonomía de 48 horas, que ofrece una claridad y estabilidad inigualables para vlogs, entrevistas y retransmisiones en directo.
- Mini Mic Pro – Micrófono de solapa compacto y listo para usar, con sonido de calidad de estudio, reducción de ruido y una autonomía de 6 horas, que ofrece una solución fiable y asequible para creadores ocasionales y grabaciones cotidianas.
- MAONSO Wave T5 – Micrófono inalámbrico ultraligero con audio a 48 kHz y 24 bits, transmisión estable de hasta 300 metros, cancelación de ruido ajustable en 14 niveles y una autonomía total de 30 horas, ideal para vloggers profesionales y creadores de contenido.
Sigue desplazándote para ver la lista completa de Los 7 mejores micrófonos para iPhone, cada uno de ellos seleccionado para adaptarse a diferentes necesidades de grabación y presupuestos.
Los 7 mejores micrófonos para iPhone con los que mejorarás tu audio al instante
Y ahora, la selección completa. Estas siete opciones son los mejores micrófonos para iPhone si buscas un sonido nítido y fiable sin complicaciones. Piensa en diminutos micrófonos de solapa de menos de 10 g, kits inalámbricos con un alcance de hasta 400 m y una cancelación de ruido inteligente que te sacará de apuros en lugares ruidosos. Perfectos para entrevistas, retransmisiones en directo y grabaciones sobre la marcha.
1. DJI Mic Mini [El mejor micrófono para iPhone en general]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de micrófono
|Micrófono de solapa
|Patrón polar
|Omnidireccional
|Alcance inalámbrico
|400 m
|Duración de la batería
|48 h (con estuche de carga)
|Conectividad
|USB tipo C, Bluetooth (solo con aplicaciones de cámara de terceros), DJI OsmoAudio
|Calidad de grabación
|48 kHz, 120 dB SPL, sonido con gran riqueza de detalles
The DJI Mic Mini es un micrófono de solapa inalámbrico ultraligero para iPhone, Android y cámaras. Con un peso de tan solo 10 g, es discreto y cómodo para un uso prolongado. Ofrece un sonido nítido y de gran calidad con Frecuencia de muestreo de 48 kHz and 120 dB SPL.
Con hasta400 m alcance inalámbrico y 48 horas Gracias a la autonomía de la batería que ofrece el estuche de carga, es perfecto para entrevistas, retransmisiones en directo y vlogs. Los dos niveles de cancelación de ruido y la limitación automática garantizan un sonido nítido en cualquier entorno.
DJI Mic Mini destaca por su diseño ultraligero y su enorme autonomía, de hasta 48 horas. Es el mejor micrófono de solapa para iPhone, con una potente cancelación de ruido y un alcance inalámbrico estable de hasta 400 m, lo que la hace perfecta para vloggers, retransmisiones en directo, entrevistas y grabaciones al aire libre.
Para los gamers y los streamers, ofrece una latencia ultrabaja y conexiones estables. La conexión directa del ecosistema DJI te permite conectarte directamente a los dispositivos Osmo y iPhonespero hay que tener en cuenta que una conexión Bluetooth directa no funciona con la aplicación de cámara nativa del teléfono; para ello, necesitarás una aplicación de terceros compatible o el receptor. En general, su diseño compacto y «plug-and-play» permite captar fácilmente el sonido con gran calidad, lo que lo convierte en un micrófono versátil y polivalente.
|Ventajas
|Contras
|✅ Ultracompacto y ligero, con solo 10 g, fácil de llevar a cualquier parte
✅ Dos niveles de cancelación de ruido, sonido nítido tanto en interiores como en exteriores
✅ La limitación automática evita el recorte
✅ Gran autonomía: 48 horas con el estuche de carga
✅ Transmisión estable incluso en entornos con mucho tráfico
✅ Conexión directa con el ecosistema de DJI
✅ Incluye 2 transmisores + 1 receptor + estuche de carga para un equipo completo
|❌ Precio ligeramente superior, pero justificado por un kit inalámbrico con todas las funciones
Veredicto final:DJI Mic Mini es nuestra opción preferida si buscas un micrófono inalámbrico compacto y duradero con un sonido de alta calidad para la creación de contenidos.
2. Mini Mic Pro [El mejor micrófono económico para iPhone]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de micrófono
|Mini Lavalier
|Patrón polar
|Omnidireccional
|Alcance inalámbrico
|~260 m
|Duración de la batería
|6 horas por carga
|Conectividad
|Lightning, USB-C
|Calidad de grabación
|Audio con calidad de estudio, con reducción de ruido incluida
The Mini Mic Pro Es un micrófono de solapa inalámbrico y compacto que rinde muy por encima de lo que cabría esperar. Pesa menos de 30 gramos, se engancha a la camisa sin complicaciones y cabe en un bolsillo como si fuera su sitio. Incluye adaptadores Lightning y USB-C, por lo que funciona al instante, sin necesidad de aplicaciones ni Bluetooth.
Mini Mic Pro Es una opción excelente como micrófono de solapa inalámbrico económico para iPhone, con una sencilla conectividad «plug-and-play» Lightning/USB-C. Ofrece un sonido nítido de calidad de estudio y hasta 6 horas de grabación, una opción ideal para creadores ocasionales y grabaciones rápidas.
Su sonido nítido, la reducción de ruido y el protector contra el viento incluido lo convierten en el dispositivo ideal para grabar locuciones, entrevistas y retransmisiones de videojuegos. Su batería recargable ofrece hasta 6 horas de grabación continua, y además puedes cargar tu dispositivo mientras grabas.
Mini Mic Pro Es una opción muy recomendable para jugar y hacer streaming, ya que no da retrasos, no se corta y no hace que tu voz suene como si estuviera atrapada bajo una manta. Es «plug-and-play», el micrófono omnidireccional capta tu voz de forma natural y supera con creces al micrófono integrado del iPhone para grabaciones ocasionales.
A pesar de su precio asequible, ofrece una calidad de sonido de nivel profesional vayas donde vayas.
|Ventajas
|Contras
|✅ Asequible y compacto
✅ Plug-and-play: no es necesario instalar ninguna aplicación ni configurar el Bluetooth
✅ Incluye espuma de alta densidad y almohadillas «deadcat» para proteger del ruido
✅ Funciona con dispositivos iPhone y Android
✅ Ligero, pesa menos de 30 g
✅ Diseño con clip para grabar sin necesidad de usar las manos
|❌ La batería dura menos que la de los modelos de gama alta, pero es suficiente para los creadores ocasionales
Veredicto final:Mini Mic Pro es la mejor opción económica para grabar a diario sin necesidad de configuraciones complicadas.
3. MAONSO Wave T5 [El mejor micrófono de solapa para iPhone]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de micrófono
|Micrófono de solapa
|Patrón polar
|Omnidireccional
|Alcance inalámbrico
|Hasta 300 m (1000 pies)
|Duración de la batería
|9 horas por auricular, 30 horas con el estuche de carga
|Conectividad
|Conector jack de 3,5 mm, USB-C, Lightning
|Calidad de grabación
|48 kHz / 24 bits, 120 dB SPL, SNR 80 dB
The MAONSO Wave T5 es un micrófono de solapa inalámbrico de última generación para iPhone, Android, cámaras y ordenadores portátiles. Es ultraligero, con un peso de tan solo 9 g por transmisor, se engancha discretamente para grabar con las manos libres. Audio con calidad de estudio a 48 kHz/24 bits y un 120 dB SPL El nivel máximo garantiza un sonido nítido y detallado.
MAONSO Wave T5 ofrece a los creadores de contenido móvil un audio de calidad profesional con hasta 30 autonomía total de la batería, cancelación de ruido ajustable y transmisión inalámbrica fiable de hasta 300 m. Es ideal para vloggers, podcasters y cineastas profesionales.
Cancelación de ruido ajustable con 3 modos y 14 niveles separa tu voz del ruido de fondo, mientras que los filtros de voz exclusivos te permiten ajustar al instante los tonos cálidos o brillantes. Cada transmisor ofrece hasta 9 h de grabación, y el estuche de carga compacto amplía esta duración a 30 horas, con la opción de cargar el teléfono mientras grabas.
Para la creación de contenido móvil, Wave T5 ofrece una transmisión estable y de baja latencia de hasta 1000 pies (300 m) gracias a la tecnología de salto de frecuencia. Sus controles intuitivos incluyen silencio con un solo toque, ajuste del volumen y inicio/parada de la grabación, lo que te permite concentrarte en el juego o en las retransmisiones en directo sin interrupciones.
|Ventajas
|Contras
|✅ Extremadamente ligera: 9 g, perfecta para grabar
✅ Cancelación de ruido ajustable (14 niveles, 3 modos)
✅ Audio con calidad de emisión a 48 kHz y 24 bits
✅ Transmisión estable hasta 300 metros
✅ Filtros de voz exclusivos para diversas situaciones
✅ Plug-and-play, emparejamiento rápido
✅ Carga del teléfono mientras se graba
|❌ El precio es un poco más alto, pero las funciones profesionales lo justifican
Veredicto final:MAONSO Wave T5 ofrece una calidad de sonido de nivel profesional y una gran autonomía de la batería en un sistema de micrófono de solapa ligero.
4. Hollyland Lark M2 [El mejor micrófono inalámbrico para iPhone]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de micrófono
|Micrófono de solapa
|Patrón polar
|Omnidireccional
|Alcance inalámbrico
|300 metros (1000 pies)
|Duración de la batería
|10 horas por carga, 40 horas con el estuche de carga
|Conectividad
|Conector jack de 3,5 mm, Lightning, USB-C
|Calidad de grabación
|48 kHz / 24 bits, 115 dB SPL, SNR 70 dB
The Hollyland Lark M2 es un micrófono inalámbrico de alta calidad diseñado para iPhone, Android, cámaras y ordenadores. Es ultraligero, con un peso de tan solo 9 g por transmisor, ofrece un sonido de calidad profesional en un formato compacto y acoplable. Audio de calidad de estudio a 48 kHz/24 bits y 115 dB SPL El nivel máximo garantiza que se capten con claridad todos los matices vocales.
Hollyland Lark M2 es extremadamente ligero, con un peso de tan solo 9 g, con hasta40 horas de autonomía con el estuche de carga. Ofrece audio de calidad de estudio a 48 kHz/24 bits, cancelación de ruido inteligente y hasta 300 m con un alcance inalámbrico estable, ideal para vídeo móvil y grabaciones profesionales sobre el terreno.
Con cancelación de ruido inteligente con un solo clic y modos dual mono/estéreo, este fiable micrófono de solapa ofrece un sonido nítido incluso en entornos ruidosos. Cada transmisor tiene una autonomía de hasta las 10 en punto, y el estuche de carga incluido amplía la autonomía hasta 40 horas, lo que la hace perfecta para sesiones fotográficas prolongadas o retransmisiones en directo.
The Lark M2 Está diseñado para creadores que detestan los problemas de audio. Disfrutarás de un rendimiento inalámbrico fluido y de baja latencia hasta 300 m, gracias a una antena LDS de alta ganancia. Además, al ser compatible con UAC, se conecta directamente al ordenador sin necesidad de una tarjeta de sonido externa, por lo que tu transmisión se mantiene nítida y estable.
|Ventajas
|Contras
|✅ Ultraligero: 9 g, cómodo de llevar
✅ Cancelación inteligente del ruido, activación con un solo clic
✅ Gran autonomía de la batería con el estuche de carga
✅ Conmutable entre mono y estéreo
✅ Ya emparejado, listo para usar nada más sacarlo de la caja
✅ Compatible con iPhone, Android, cámaras y ordenadores portátiles
|❌ Requiere un poco de práctica para dominar los ajustes avanzados de ruido, pero es fácil con la aplicación
Veredicto final: Hollyland Lark M2 es un fantástico kit de micrófonos inalámbricos que combina un rendimiento profesional con una gran facilidad de transporte.
5. ZealSound BKD-11 PRO [El mejor micrófono para juegos para iPhone]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de micrófono
|Micrófono USB externo
|Patrón polar
|Unidireccional / Cardioide
|Alcance inalámbrico
|N/A (con cable)
|Duración de la batería
|N/A (con cable)
|Conectividad
|USB / Tipo C / Lightning (mediante adaptadores)
|Respuesta en frecuencia
|20 Hz – 20 kHz (rango de audio captado)
The ZealSound BKD-11 PROes elel micrófono ideal para jugar, que ofrece un sonido de calidad de estudio con un Respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHzy hastaFrecuencia de muestreo de 96 kHz para una captura digital detallada. Su patrón de captación cardioide se centra en tu voz y reduce el ruido de fondo para obtener grabaciones más nítidas. La iluminación RGB realza tu configuración de streaming, mientras que el trípode plegable y el brazo extensible ajustable garantizan una colocación estable. Gracias a sus adaptadores USB, Type-C y para iPhone de conexión inmediata, este micrófono funciona al instante para juegos, retransmisiones, podcasts y grabación de vídeo.
ZealSound BKD-11 PRO te ofrece una solución completa para el escritorio con alta fidelidad 20 Hz–20 kHz audio, patrón cardioide, iluminación RGB y una montura antivibraciones, ideal para retransmisiones en directo, videojuegos y podcasts directamente desde tu escritorio.
Para los videojuegos, ofrece audio de baja latencia, captura de voz precisa y monitorización en tiempo real. El silenciamiento rápido y el control de ganancia del micrófono te permiten ajustar el sonido sobre la marcha, mientras que la montura antivibraciones y el filtro antipop garantizan grabaciones nítidas y profesionales.
|Ventajas
|Contras
|✅ Listo para usar con iPhone, PC y PS4/5
✅ Iluminación RGB para una experiencia de juego envolvente
✅ Audio de alta fidelidad a 96 kHz
✅ Soporte antivibraciones y filtro antipop incluidos
✅ Trípode plegable
✅ Monitorización en tiempo real a través de los auriculares
✅ Controles de volumen y silencio para una mayor precisión
|❌ Es un poco voluminoso para escritorios pequeños, pero ofrece una gran estabilidad
Veredicto final: ZealSound BKD-11 PRO es una opción muy recomendable si buscas un sonido envolvente y de gran intensidad, además de un micrófono de broadcast con todas las funciones para jugar y crear contenido.
6. Vamos, seamos amigos 2 [El mejor micrófono profesional para iPhone]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de micrófono
|Micrófono de solapa
|Patrón polar
|Omnidireccional
|Alcance inalámbrico
|300 m (984 pies)
|Duración de la batería
|Hasta 9 horas con una sola carga; hasta 54 horas en total con el estuche de carga
|Conectividad
|USB-C, TRS de 3,5 mm
|Calidad de grabación
|32 bits en coma flotante, relación señal-ruido de 90 dB, supresión de ruido mediante IA
The Vamos, seamos amigos 2es unel micrófono perfecto para hacer streaming y la creación de contenido profesional. Ofrece un sonido de calidad de estudio con Grabación en formato flotante de 32 bits and 90 dB SNR, captando cada detalle sin distorsión alguna.
Vamos, seamos amigos 2 ofrece funciones profesionales de estudio como 32 bits en coma flotante audio, supresión de ruido basada en IA, almacenamiento de grabaciones integrado y un alcance inalámbrico de hasta 299 m (~300 m). La pantalla táctil y el control mediante la aplicación facilitan los flujos de trabajo avanzados.
La cancelación de ruido basada en IA se adapta a cualquier entorno, manteniendo la claridad de las voces tanto si te encuentras en una habitación tranquila como en una calle concurrida. Los transmisores duales permiten la conexión a varios receptores, mientras que la monitorización en tiempo real garantiza un control impecable del audio.
The Boyamic 2es ideal para jugar en los aspectos que realmente importan: baja latencia y una conexión inalámbrica fiable hasta 300 metros, y un audio centrado en la voz que no se ve afectado por el ruido de fondo. Su batería de larga duración, su diseño compacto y el control intuitivo a través de la aplicación lo convierten en un dispositivo versátil para retransmisiones en directo, entrevistas, podcasts y vlogs.
|Ventajas
|Contras
|✅ Audio de 32 bits con calidad de estudio
✅ Cancelación de ruido basada en IA
✅ Emparejamiento inalámbrico de 2 emisores a 4 receptores
✅ 8 GB de memoria interna para grabación
✅ Pantalla táctil y control mediante aplicación
✅ Gran alcance inalámbrico y batería de larga duración
✅ Compatibilidad universal con iPhone, Android y cámaras
|❌ Es más caro, pero es ideal para creadores de contenido profesionales
Veredicto final:Vamos, seamos amigos 2 es ideal para creadores que buscan un audio listo para su emisión con funciones inalámbricas flexibles.
7. PQRQP 3 en 1 [El mejor micrófono «plug-and-play» de 2,4 GHz para iPhone]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de micrófono
|Micrófono de solapa
|Patrón polar
|Omnidireccional
|Alcance inalámbrico
|Hasta 100 m / 328 pies (2,4 GHz)
|Duración de la batería
|~9 horas por micrófono, 18 horas en total con dos micrófonos
|Conectividad
|Receptor inalámbrico de 2,4 GHz + compatibilidad con USB-C, 3,5 mm y Lightning (a través de un receptor universal)
|Calidad de grabación
|Audio de alta calidad, cancelación de ruido, función de reverberación
The PQRQP 3 en 1es uno de loslos mejores micrófonos económicos para iPhone, Android, cámaras y mucho más. Utiliza una aplicación específica Conexión inalámbrica de 2,4 GHz con un receptor universal que se conecta al puerto USB-C, Lightning o de 3,5 mm de tu dispositivo, lo que te permite audio estable y de baja latencia hasta 100 m sin cables.
Gracias a su audio de alta calidad, la reducción de ruido y la captación omnidireccional, capta voces con claridad en diversos entornos. Su El receptor 3 en 1 garantiza una compatibilidad total con teléfonos inteligentes, cámaras, ordenadores portátiles y tabletas. Ligero y compacto, es fácil de llevar y se conecta al instante para una mayor comodidad «plug-and-play», lo que lo hace ideal para los creadores que están siempre en movimiento.
PQRQP 3 en 1 es un micrófono con un receptor universal que funciona en iPhone, Android, iPad, y cámaras. Con hasta 18 horas de autonomía y una gran estabilidad inalámbrica de hasta 100 metros, es una opción ideal para llevar de viaje.
Para jugar, cumple con lo prometido latencia ultrabaja, conexiones estables de hasta 100 metros, y da prioridad a tu voz en la comunicación del equipo. La larga duración de la batería (hasta 18 horas con dos transmisores) garantiza una grabación ininterrumpida.
|Ventajas
|Contras
|✅ El receptor 3 en 1 es compatible con iPhone, Android, iPad y cámaras
✅ Hasta 18 horas de grabación combinada
✅ Transmisión inalámbrica estable de 2,4 GHz
✅ Con cancelación de ruido y a prueba de viento
✅ Plug-and-play, fácil de emparejar
✅ Funciones de reverberación y silencio
|❌ Un poco grande para llevarlo en el bolsillo, pero versátil y sin cables
Veredicto final: PQRQP 3 en 1 Es un micrófono flexible y fiable para creadores que buscan la sencillez de «enchufar y listo» y una batería de larga duración.
Cómo elegir el mejor micrófono para iPhone
La elección del micrófono adecuado para tu iPhone depende de lo que tengas pensado hacer: vlogs, entrevistas, vídeos de TikTok, videojuegos, retransmisiones en directo, música o producción cinematográfica profesional. Cada uso tiene unos requisitos distintos, por lo que el primer paso es identificar cuál es tu objetivo principal.
- Calidad de audio. Es fundamental contar con un sonido de alta calidad. Busca micrófonos con calidad de grabación de estudio y una alta relación señal-ruido (SNR). Por ejemplo, DJI Mic Mini Ofrece grabación a 48 kHz con un nivel de presión sonora de 120 dB, ideal para entrevistas y retransmisiones en directo. Vamos, seamos amigos 2 Es el mejor micrófono para iPhone destinado a la grabación de vídeo, ya que ofrece audio de 32 bits en formato flotante con una relación señal-ruido de 90 dB, por lo que resulta ideal para la creación de contenido profesional. ZealSound BKD-11 PRO ofrece audio de alta fidelidad a 96 kHz con un patrón de captación cardioide, ideal para juegos y retransmisiones en directo.
- Conectividad. Comprueba qué puertos y opciones inalámbricas son compatibles. Conectores USB-C y Lightning (como MAONSO Wave T5) son imprescindibles para que sean compatibles con el iPhone. Algunos micrófonos admiten varias conexiones, por ejemplo, Hollyland Lark M2 Funciona con conector jack de 3,5 mm, Lightning y USB-C.
- Portabilidad y tamaño. Si grabas mientras te desplazas, elige micrófonos ligeros. DJI Mic Mini pesa solo 10 g, MAONSO Wave T5 pesa 9 g por transmisor, y sus diseños compactos permiten grabar sin necesidad de usar las manos, lo que resulta ideal para vlogs o la realización de vídeos con el móvil.
- Duración de la batería (para conexión inalámbrica/Bluetooth). La larga duración de la batería garantiza una grabación ininterrumpida: DJI Mic Mini ofrece 48 horas de autonomía con el estuche de carga. Hollyland Lark M2 tiene una autonomía de 10 horas por carga y de 40 horas con el estuche. PQRQP 3 en 1 ofrece 9 horas por micrófono, 18 horas en total con dos transmisores.
- Alcance inalámbrico. Una buena cobertura inalámbrica evita las interrupciones de la conexión: DJI Mic Mini tiene un alcance de hasta 400 m. MAONSO Wave T5 ofrece un alcance de 300 m (1000 pies) con estabilidad de salto de frecuencia. Hollyland Lark M2 ofrece un sonido nítido hasta a 300 m.
- Compatibilidad con aplicaciones y modelos de iPhone. Asegúrate de que el micrófono sea compatible con tus dispositivos y programas: PQRQP 3 en 1 Es totalmente compatible con iPhone, Android, iPad, cámaras y ordenadores portátiles. Vamos, seamos amigos 2 Se conecta mediante USB-C o TRS de 3,5 mm a teléfonos inteligentes, tabletas y cámaras.
A la hora de elegir tu micrófono, recuerda que el mejor micrófono para iPhone es aquel que ofrece un buen equilibrio entre calidad, portabilidad, duración de la batería, estabilidad de la conexión inalámbrica y compatibilidad entre aplicaciones y dispositivos. Para quienes combinan la creación de contenido con la reproducción de música o la grabación ocasional, combinarlo con un tocadiscos de calidad o unos auriculares pueden mejorar tu flujo de trabajo, sobre todo durante la edición y la mezcla.
Mi veredicto general
Si eres un creador de contenido y estás buscando el mejor micrófono para iPhone que hay actualmente en el mercado, las opciones que te presentamos a continuación son un punto de partida ideal.
- For vloggers y creadores de vídeos con el móvil, elDJI Mic Mini es ideal para grabar un sonido nítido y de gran calidad en cualquier lugar gracias a su diseño ultraligero y 48 kHz/120 dBGrabación en SPL.
- For jugadores y streamers, ZealSound BKD-11 PRO combina a la perfección con Call of Duty: Mobile or Genshin Impact, que ofrece un sonido cardioide de baja latencia e iluminación RGB para una experiencia envolvente.
- For podcasters o entrevistadores, Vamos, seamos amigos 2 es ideal para transmisiones en directo profesionales y sesiones de Zoom, ya que ofrece de 32 bits grabación en formato FLOAT, supresión de ruido basada en IA y un amplio alcance inalámbrico de hasta 299 m
- Otras opciones interesantes incluirMAONSO Wave T5 para una conexión inalámbrica estable de largo alcance, Hollyland Lark M2 para una portabilidad ultraligera y modos dual mono/estéreo, y PQRQP 3y 1 para grabar con total flexibilidad mientras te desplazas.
Estos micrófonos cubren una amplia gama de necesidades, desde los videojuegos y el streaming hasta la creación de contenido profesional, garantizando un audio nítido y fiable independientemente de tu configuración.
Preguntas frecuentes
El mejor en general es el DJI Mic Mini, gracias a su audio de 48 kHz/120 dB SPL, su alcance inalámbrico de 400 m y su diseño ultraligero de 10 g. Para los videojuegos, ZealSound BKD-11 PRO ofrece un sonido cardioide de baja latencia con efectos RGB.
Para entrevistas, retransmisiones en directo o grabaciones generales con el iPhone, Vamos, seamos amigos 2 Ofrece audio de 32 bits en formato flotante, supresión de ruido mediante IA y un alcance estable de hasta 300 metros, lo que lo convierte en la opción ideal para grabaciones de calidad profesional con el iPhone.
La opción «Aislamiento de voz» es la más adecuada para la mayoría de las grabaciones con iPhone, ya que se centra en tu voz y reduce el ruido de fondo, lo que la hace ideal para vídeos, llamadas y vlogs. Las opciones «Estándar» o «Espectro amplio» funcionan mejor si deseas capturar el sonido ambiental, música o a varios interlocutores.
Sí, puedes conectar un micrófono a un iPhone mediante Lightning, USB-C o Bluetooth. La mayoría de los modelos, como PQRQP 3 en 1 or DJI Mic Mini Se conecta directamente al iPhone sin necesidad de adaptadores adicionales.
Para mejorar el sonido del micrófono de tu iPhone, utiliza un micrófono externo como MAONSO Wave T5 y ajusta la cancelación de ruido o los parámetros de ganancia. Coloca el micrófono cerca de tu boca y reduce el ruido de fondo para obtener una claridad óptima.