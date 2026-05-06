Offenlegung von Affiliate-Werbung

Eneba Hub enthält Affiliate-Links, was bedeutet, dass wir eine kleine Provision erhalten, wenn Sie über diese Links einen Kauf tätigen ohne zusätzliche Kosten für Sie. Diese Provisionen tragen zur Finanzierung unserer Plattform bei und ermöglichen es uns, weiterhin hochwertige Inhalte anzubieten.

Wir fügen nur Affiliate-Links zu Produkten oder Dienstleistungen ein, die wir für relevant und nützlich halten. Unsere redaktionellen Inhalte bleiben unabhängig und werden nicht durch Partnerprogramme beeinflusst. Unabhängig davon, ob wir eine Provision erhalten oder nicht, basieren unsere Empfehlungen auf Recherchen, Expertenmeinungen und Nutzererfahrungen.

Partnerprogramme und Provisionen

Eneba Hub nimmt an Partnerprogrammen verschiedener Händler und Netzwerke teil. Wenn Sie auf unserer Website auf einen Partnerlink klicken und einen Kauf tätigen, erhält Eneba Hub möglicherweise eine Provision aus diesem Verkauf. Wichtig ist, dass diese Provision vom Händler oder Partnerprogramm gezahlt wird und führt für Sie nicht zu höheren Kosten für das Produkt oder die Dienstleistung.

Der Preis, den Sie über unsere Links bezahlen, ist derselbe, den Sie zahlen würden, wenn Sie die Website des Anbieters direkt besuchen würden. Wir finanzieren unseren Betrieb über diese Affiliate-Provisionen, wodurch wir unseren Lesern Inhalte und Dienste kostenlos anbieten können.

Redaktionelle Unabhängigkeit

Unsere Teilnahme an Partnerprogrammen hat keinen Einfluss auf die Integrität unserer Inhalte. Wir treffen alle redaktionellen Entscheidungen unabhängig von jeglichen Partner- oder Werbepartnerschaften.

Die auf Eneba Hub geäußerten Meinungen sind ausschließlich unsere eigenen. Wenn wir Produkte bewerten oder empfehlen, stützen wir unsere Einschätzungen auf praktische Tests, Recherchen und Expertenanalysen und nicht auf mögliche finanzielle Vorteile. Sollten wir kostenlose Produkte oder andere Anreize von einem Partnerunternehmen erhalten, hat dies keinen Einfluss auf die Ehrlichkeit oder Richtigkeit unserer Inhalte.

Neben Affiliate-Links kann Eneba Hub auch Werbung anzeigen oder gesponserte Inhalte veröffentlichen. Alle Inhalte, die von einem Werbekunden bezahlt oder bereitgestellt wurden, werden deutlich als solche gekennzeichnet. Wir bemühen uns, bezahlte Werbeinhalte von unseren unabhängigen redaktionellen Beiträgen zu unterscheiden. So werden beispielsweise gesponserte Beiträge oder Banner mit Hinweisen wie „Gesponsert“ or „Anzeige“. So stellen wir sicher, dass unsere Leser leicht erkennen können, wenn es sich um Werbeinhalte handelt.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Transparenz

Eneba Hub verpflichtet sich zur vollständigen Einhaltung der weltweit geltenden Gesetze und Werbestandards. Wir halten uns an die Vorschriften von Behörden wie der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC), die Verbraucherschutzrichtlinien der Europäischen Union sowie andere globale Werberichtlinien. Diese Vorschriften verlangen, dass jede wesentliche Verbindung zwischen einem Werbeträger und einem Verkäufer klar und deutlich offengelegt wird.

Dementsprechend sind unsere Angaben an gut sichtbaren Stellen platziert und in klarer, verständlicher Sprache verfasst. Unser Ziel ist vollständige Transparenz hinsichtlich unserer Partnerbeziehungen und etwaiger damit verbundener Vergütungen.

Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkungen

Richtigkeit der Informationen: Wir bemühen uns, korrekte und aktuelle Informationen bereitzustellen, können jedoch nicht garantieren, dass alle Produktangaben, Preise oder Verfügbarkeiten stets auf dem neuesten Stand sind. Produktspezifikationen und Preise können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung seitens des Händlers ändern. Wir empfehlen Ihnen, wichtige Details vor dem Kauf auf der Website des Händlers zu überprüfen.

Wir bemühen uns, korrekte und aktuelle Informationen bereitzustellen, können jedoch nicht garantieren, dass alle Produktangaben, Preise oder Verfügbarkeiten stets auf dem neuesten Stand sind. Produktspezifikationen und Preise können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung seitens des Händlers ändern. Wir empfehlen Ihnen, wichtige Details vor dem Kauf auf der Website des Händlers zu überprüfen. Haftpflicht: Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung über einen Affiliate-Link auf Eneba Hub erwerben, kommt der Vertrag ausschließlich zwischen Ihnen und dem Händler zustande. Eneba Hub übernimmt keine Verantwortung für die Leistung, die Richtlinien oder die Praktiken von Websites Dritter. Alle Fragen bezüglich Produktrückgaben, Garantien oder Kundendienst müssen direkt mit dem Händler geklärt werden.

Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung über einen Affiliate-Link auf Eneba Hub erwerben, kommt der Vertrag ausschließlich zwischen Ihnen und dem Händler zustande. Eneba Hub übernimmt keine Verantwortung für die Leistung, die Richtlinien oder die Praktiken von Websites Dritter. Alle Fragen bezüglich Produktrückgaben, Garantien oder Kundendienst müssen direkt mit dem Händler geklärt werden. Keine Gewähr für die Richtigkeit: Das Vorhandensein eines Links oder einer Werbung für ein Produkt auf unserer Website stellt keine über die angegebenen Informationen hinausgehende Empfehlung oder Garantie unsererseits dar. Wir haften nicht für Folgen oder Handlungen von Besuchern, die durch das Anklicken von Affiliate-Links entstehen.

Das Vorhandensein eines Links oder einer Werbung für ein Produkt auf unserer Website stellt keine über die angegebenen Informationen hinausgehende Empfehlung oder Garantie unsererseits dar. Wir haften nicht für Folgen oder Handlungen von Besuchern, die durch das Anklicken von Affiliate-Links entstehen. Keine Gewährleistungen: Die Dienste und Materialien auf dieser Website werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantien oder Gewährleistungen bereitgestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Eneba Hub und seine Eigentümer/Betreiber nicht für Schäden haften, die sich aus Ihrer Nutzung der Website oder der damit verknüpften Produkte oder Dienste ergeben.

Die Dienste und Materialien auf dieser Website werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantien oder Gewährleistungen bereitgestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Eneba Hub und seine Eigentümer/Betreiber nicht für Schäden haften, die sich aus Ihrer Nutzung der Website oder der damit verknüpften Produkte oder Dienste ergeben. Eigenverantwortung: Es liegt in Ihrer Verantwortung, bei Einkäufen oder beim Vertrauen auf Informationen von Partnerunternehmen Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen. Wir empfehlen Ihnen, vor jeder Transaktion die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien des jeweiligen Händlers zu lesen.

Sollten Sie Fragen zu dieser Offenlegung der Affiliate-Werbung oder zu unseren Affiliate-Partnerschaften haben, können Sie sich gerne über unsere Website an uns wenden. Kontakt Seite. Wir sind bestrebt, auf alle Anliegen einzugehen und gegenüber unserem Publikum Transparenz zu wahren.