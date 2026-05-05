Die 30 besten Strategiespiele, die man dieses Jahr spielen sollte

Strategiespiele sind wohl das beliebteste Spielgenre, und jeder von uns Spielern hat einen Großteil seiner Zeit damit verbracht, Titel wie AOE andFestung früher. Und nun ja, wenn du nicht auf dem Laufenden bist, was die neuesten und beliebtesten Titel der modernen Gaming-Szene angeht, wirst du hier wahrlich einige Perlen entdecken.

Wenn du auf der Suche nach den besten Strategiespielen auf dem Markt bist, bist du bei uns genau richtig. Unsere Experten haben nichts unversucht gelassen, um die besten Strategiespiele zu finden, die es gibt. Von Echtzeit-Strategiespielen bis hin zu legendären rundenbasierten Titeln – wir haben alles daran gesetzt, dass kein Genre übersehen und kein episches Spiel vergessen wird.

Oftmals ist es gar nicht so einfach, den richtigen Ort für den Kauf von Spielen zu finden, aber auf dem Eneba-Marktplatz findest du fast jeden AAA-Titel auf dem Markt zu einem atemberaubenden Preis.

Unsere Top-Auswahl an Strategiespielen

Strategiespiele fordern dein strategisches Denken bis an die Grenzen heraus und bieten alles von groß angelegten historischen Feldzügen bis hin zu intensiven taktischen Gefechten. Entdecke unser Auswahl an Spielen, die du dir nicht entgehen lassen solltest – von heimlichen Operationen auf der Erde bis hin zu intergalaktischen Eroberungszügen:

Lies weiter, um unsere vollständige Liste der Strategiespiele zu entdecken, die als einige der besten ihres Genres gelten, und finde ein Spiel, das genau zu dir passt!

Die 30 besten Strategiespiele

Wir haben die 30 besten Spiele aus verschiedenen Subgenres zusammengestellt, von denen jedes den Spielern ein einzigartiges Erlebnis bietet. Von klassischen, wegweisenden Spielen bis hin zu modernen AAA-Titeln haben wir dafür gesorgt, dass unseren Lesern die besten Optionen auf dem Markt präsentiert werden.

Es kann eine Herausforderung sein, den richtigen Ort zu finden, um sich deine Lieblingstitel zu sichern, aber auf dem Eneba-Marktplatz findest du Kauf-Links, die es dir erleichtern, die Spiele, die du spielen möchtest, schnell zu ergattern, ohne das gesamte Internet durchsuchen zu müssen.

Es gibt unzählige Strategiespiele, und obwohl viele von ihnen die Spitze der Charts erklommen haben, gibt es immer noch einige unterschätzte Perlen, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Werfen wir einen Blick auf einige dieser verborgenen Schätze.

1. Tropico 6

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2019 Nintendo, PlayStation, Xbox One, Windows, macOS

Spielbeschreibung: Tropico 6 ist ein stark unterschätztes Juwel, das definitiv mehr Anerkennung verdient. Auf einer karibischen Insel schlüpfst du in die Rolle des alleinigen Diktators, dessen Aufgabe es ist, den Wohlstand der Insel zu verwalten und zu mehren.

Was es auszeichnet: In diesem Spiel musst du Ressourcen sammeln, durch den Bau neuer Gebäude expandieren und diplomatische Beziehungen zu Nachbarländern pflegen, um deinen Einfluss zu stärken.

Ideal für:Leute, die sich weniger für den Kampfaspekt interessieren und sich stattdessen mehr auf die Verwaltung von Ressourcen und den Aufbau von Städten konzentrieren.

2. Befehle 2

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2019 Windows

Spielbeschreibung: Die „Commandos“-Reihe ist im Genre der Strategiespiele recht beliebt. Allerdings, Kommandos 2hat es nicht in die obersten Ligen geschafft, und es ist wirklich ein unterschätztes Juwel.

Was es auszeichnet: Mit seinem Top-Down-Gameplay, das Elemente aus Stealth- und Echtzeit-Strategiespielen vereint, ist dieses Spiel ein absolutes Muss für alle Fans moderner Kriegsführung.

Ideal für:Leute, denen es nichts ausmacht, mehrere Stunden damit zu verbringen, verschiedene Strategien auszuprobieren, um ein einziges Ziel zu erreichen.

3. Von Kickers

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2014 Nintendo, PlayStation, Xbox One, Android, iOS, Windows, macOS

Spielbeschreibung: Door Kickers ist ein unterschätztes Juwel im Genre der Strategiespiele. Mit Echtzeit-Taktikelementen wird den Spielern eine Polizeieinheit anvertraut, deren Aufgabe es ist, Gebäude zu infiltrieren und alle Gegner auszuschalten.

Was es auszeichnet: Die Spieler können verschiedene Waffen aus ihrem Arsenal einsetzen, um unterschiedliche Strategien auszuprobieren und Gebäude zu räumen. Du kannst verschiedene Szenarien erneut spielen und für jedes Szenario unterschiedliche Strategien anwenden.

Ideal für:Menschen, die es lieben, ihre Geistesgegenwart in Echtzeit-Szenarien gegenüber Terroristen auf die Probe zu stellen.

Plattformübergreifende Strategiespiele

Im Vergleich zum PC mag die Auswahl an Konsolenspielen zwar kleiner erscheinen, doch es gibt dennoch einige versteckte Perlen, die es zu entdecken lohnt und die auf mehreren Plattformen verfügbar sind. Lassen Sie uns diese Schätze aufspüren und die besten plattformübergreifenden Strategiespiele vorstellen.

4. Desperados III

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2020 PlayStation, Xbox One, Windows, GeForce Now

Spielbeschreibung: Desperados III ist ein hervorragendes Stealth-Spiel, das auf verschiedenen Plattformen erhältlich ist. Es erzählt die Geschichte einer Gruppe von Gesetzlosen, die verschiedene Missionen mit ausgeklügelten Taktiken erfüllen und sich dabei stets im Verborgenen halten.

Als taktisch ausgerichteter Titel, bei dem es auf sorgfältige Planung und geschickte Positionierung ankommt, besticht „Desperados III“ ebenfalls durch denselben strategischen Reiz, den man in vielen der Die besten strategischen Brettspiele die Geduld, das richtige Timing und wohlüberlegte Entscheidungen belohnen.

Was es auszeichnet: In dieser wunderschön gestalteten Welt wirst du dich an der atemberaubenden Grafik nie sattsehen, und die Spielmechanik sorgt dafür, dass du immer wieder zurückkehren möchtest.

Ideal für:Menschen, die Spiele wegen ihrer grafischen Gestaltung spielen.

5. Shadow Tactics: Die Klingen des Shoguns

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2016 PlayStation, Xbox One, Windows

Spielbeschreibung: Shadow Tactics: Die Klingen des Shoguns ist ein Stealth-Strategiespiel, das Präzision und sorgfältige Planung erfordert, da schon der kleinste Fehler teuer zu stehen kommen kann. Mit seiner Draufsicht besticht das Spiel durch atemberaubende Grafik und ansprechend gestaltete Karten.

Was es auszeichnet: Die Stealth-Mechanik ist hervorragend, und die fortlaufenden Kommentare sorgen für ein noch intensiveres Spielerlebnis, sodass man während jeder Mission voll und ganz bei der Sache bleibt.

Ideal für:Leute, die ein Händchen für Stealth-Spiele haben.

6. Company of Heroes 3

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2023 PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows

Spielbeschreibung: Company of Heroes 3 ist ein vom Zweiten Weltkrieg inspiriertes Echtzeit-Strategiespiel mit der atemberaubendsten Grafik und der tiefgründigsten Strategie in diesem Subgenre. Der Spieler befehligt ein ganzes Bataillon und liefert sich hinter den feindlichen Linien Gefechte mit den Gegnern.

Was es auszeichnet: Faktoren wie Wetter, Tarnung und Ressourcen spielen eine entscheidende Rolle für den Spielverlauf, und dank seines einzigartigen Gameplays ist das Spiel auch in diesem Subgenre ein zeitloser Fan-Favorit.

Ideal für:Menschen, die gerne Spiele spielen, bei denen moderne Kriegsführung im Mittelpunkt steht.

4X-Strategiespiele

Der Begriff „4X-Strategiespiel“ wird häufig genannt, wenn es um die Untergenres von Strategiespielen geht. Es weist vier wesentliche Merkmale auf: exErkundung, exEine Pension, was?xAusbeutung und exBeendigung. Einfach ausgedrückt: Jedes Strategiespiel, das diese Elemente enthält, wird als 4X-Spiel klassifiziert.

7. Alte Welt

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2020 GeForce Now, Windows, macOS

Spielbeschreibung:Alte Welt Das Spiel vereint alle klassischen 4X-Elemente und bietet gleichzeitig ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis. Du übernimmst die Führung einer Herrscherfamilie aus der Steinzeit, erkundest neue Gebiete, schmiedest Bündnisse, arrangierst Ehen und sorgst dafür, dass deine Dynastie durch die Zeugung von Erben gedeiht.

Was es auszeichnet: Durch seinen starken Fokus auf charakterbasiertes Gameplay ist es ein herausragender Titel im 4X-Strategie-Genre.

Ideal für: Leute, die nach einer Mischung aus Grand-Strategy-Spielen mit tiefgreifender Charakterentwicklung suchen.

8. Galactic Civilizations IV

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2021 GeForce Now, Windows

Spielbeschreibung: Galactic Civilizations IV spielt im Weltraum, wo die Spieler die Weiten des Alls auf der Suche nach Ressourcen erkunden und dabei auf neue Verbündete und Feinde treffen.

Was es auszeichnet: Von hochmodernen Schiffen bis hin zu technologischen Fortschritten – dieses Spiel bietet tiefgreifende Strategieelemente, die es zu einem Fan-Favoriten im 4X-Genre machen.

Ideal für:Menschen, die von der Weltraumforschung fasziniert sind und gerne verschiedene Strategien anwenden, um erfolgreich zu sein.

9. Endless Legend

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2014 GeForce Now, Windows, macOS

Spielbeschreibung: Endless Legends erzählt die Geschichte eines trostlosen Ortes namens Auriga, an dem der Spieler die Führung einer Fraktion übernimmt, die diese sterbende Welt erkundet und gegen die brutalsten Monster des Reiches kämpft.

Was es auszeichnet: Von der ersten Erkundung über das Sammeln von Ressourcen bis hin zum Aufbau ganzer Stützpunkte ist es ein perfektes Beispiel für ein 4X-Strategiespiel.

Ideal für:Kreativstrategen.

Strategiespiele mit fesselnden Handlungssträngen

Bei Strategiespielen geht es nicht nur darum, Armeen aufzubauen und Taktiken anzuwenden, um seine Gegner zu besiegen; es gibt auch storybasierte Strategiespiele, die eine einzigartige Welt mit unvergesslichen Charakteren und einer fesselnden Handlung bieten.

10. Age of Wonders 4

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2023 PlayStation 4, Xbox One, Windows

Spielbeschreibung: Sobald du deinen Server und deine Fraktion ausgewählt hast, Age of Wonders 4 entführt dich in ein facettenreiches narratives Erlebnis, bei dem das Storytelling eng mit dem Gameplay verwoben ist.

Was es auszeichnet: In dieser majestätischen Welt ist der Handlungsverlauf nicht vorbestimmt; stattdessen bestimmen die Entscheidungen des Spielers die Zukunft, was es zu einem spannenden Strategiespiel für alle Fans macht. Mit intensiven Kampfelementen, magischen Fähigkeiten und ansprechender Grafik ist dies eines der beliebtesten Strategiespiele, die in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind.

Ideal für:Leute, die ein Händchen für große Strategiespiele haben und viel Geduld mitbringen.

11. Sieg 3

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2022 Windows, macOS

Spielbeschreibung: Victoria 3 ist ein Grand-Strategy-Spiel, bei dem dir die gesamte Karte zur Verfügung steht und du mit verschiedenen Taktiken Nationen kontrollieren, Allianzen schmieden und Konflikte überall lösen kannst. Das Gameplay selbst ist etwas komplex, und um erfolgreich zu sein, musst du Politik, Wirtschaft und Kriegsführung beherrschen, was es zu einem sehr interessanten Strategiespiel macht.

Was es auszeichnet: Das Spiel spielt im frühen 20. Jahrhundert und ist nicht unbedingt ein storygetriebenes Spiel, bietet jedoch die Flexibilität, die eigene Geschichte zu gestalten, da deine Entscheidungen im Laufe des Spiels verschiedene Ereignisse auslösen können.

Ideal für:Leute, die gerne voll und ganz in Strategiespiele eintauchen und deren komplexe Natur verstehen können.

12. Die Banner-Saga 3

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2018 Nintendo, PlayStation 4, Xbox One, Windows, macOS

Spielbeschreibung: Die Banner-Saga Die Spielereihe wurde von Spielefans hoch gelobt, und der neueste Teil, Die Banner-Saga 3 Die Reise der Karawane geht weiter, wobei jede Entscheidung einen enormen Einfluss auf den gesamten Handlungsverlauf des Spiels hat. Als alleiniger Beschützer der Karawane baust du tiefe Verbindungen zu bestimmten Elementen des Spiels auf, und manche Entscheidungen können zu Opfern und dem Verlust wertvoller Ressourcen führen.

Was es auszeichnet: Dank der fesselnden Geschichte und der hervorragenden handgezeichneten Grafiken taucht man schnell in das Spiel ein. Für alle, die ein Strategiespiel mit einer tiefgründigen und herzerwärmenden Handlung suchen, Die Banner-Saga 3 und die gesamte Reihe ist sehr zu empfehlen.

Ideal für:Spieler, die eine tiefe Vorliebe für handgefertigte Kunstwerke in Spielen mit großartiger Erzählung haben.

Die besten Indie-Strategiespiele

Wenn wir nur die AAA-Titel der großen Studios auswählen würden, wäre das den Indie-Entwicklern gegenüber unfair, die mit viel Schweiß und Tränen atemberaubende Spiele für uns entwickelt haben. Um die Indie-Entwickler zu würdigen, müssen wir uns dazu entschließen, auch die besten Indie-Strategiespiele zu erwähnen.

13. Mark of the Ninja

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2018 PlayStation, Xbox One, Windows, macOS

Spielbeschreibung: Entwickelt von Klei Entertainment, Mark of the Ninjawar ursprünglicherschienen im Jahr 2012 und wurde hoch gelobt. Später im 2018Der gleiche Entwickler veröffentlichte eine überarbeitete Version des Spiels, in der die Grafik, die Spielmechanik und das allgemeine Spielerlebnis weiter verbessert wurden, um dem Spiel einen modernen Touch zu verleihen, an dem sich alle Fans erfreuen können.

Was es auszeichnet: The Mark of the Ninja Remastered ist ein seltenes Stealth-Strategiespiel, das durch sein einfaches, aber fesselndes Gameplay begeistert. In diesem 2D-Side-Scroller schlüpfst du in die Rolle eines Ninjas, der sich durch streng bewachte Orte schleicht, um seine Missionen zu erfüllen.

Ideal für:Leute, die gerne Stealth-Spiele mit tiefgehenden strategischen Elementen spielen.

14. Northgard

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2017 PlayStation, GeForce Now, Windows

Spielbeschreibung: Von makelloser Grafik bis hin zu einer großen strategischen Vielfalt, Northgard von Shiro Games ist ein weiteres Juwel, das man sich einfach nicht entgehen lassen sollte. Mit Elementen wie dem Aufbau von Stützpunkten, dem Sammeln von Ressourcen und dem Aufstellen von Armeen, gepaart mit Echtzeitkämpfen und der Möglichkeit, den Clan zu vergrößern, vereint dieser Titel das Beste aus allen Subgenres der Strategiespiele.

Was es auszeichnet: Hacken und Schlitzen Dein Weg ist nicht der einzige, um hier die Vorherrschaft zu erlangen – du kannst auch auf Diplomatie setzen und Bündnisse mit anderen Clans schließen, um deinen Clan zu vergrößern. Alles in allem ist dieses visuelle Meisterwerk sehr zu empfehlen, wenn du auf der Suche nach einem optisch ansprechenden Strategiespiel bist.

Ideal für:Leute, die Strategiespiele mit der besten Grafik suchen.

15. Sie sind Milliarden

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2020 PlayStation 4, GeForce Now, Windows

Spielbeschreibung: Entwickelt von Numantian Games, Sie sind Milliarden ist ein Überlebensstrategiespiel, in dem Horden untoter Menschen, auch als Zombies bezeichnet, in einer postapokalyptischen Welt die Kolonien stürmen. Deine Aufgabe besteht nicht nur darin, diese Kolonien zu verteidigen, sondern auch darin, die Ressourcen zu nutzen, um die Stadt zu prosperieren und die Kolonien zu erweitern.

Was es auszeichnet: Mit Tausenden von positiven Bewertungen aus der Community ist dies zweifellos eines der besten Indie-Spiele auf dem Markt, das ausgefeilte Strategien und sorgfältige Planung erfordert, um es wirklich zu meistern.

Ideal für:Leute, die es lieben, es mit Horden von Zombies aufzunehmen und sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Waffen in Staub zu verwandeln.

Tower-Defense-Strategiespiele

The Tower-Defense-Strategiespiele gehören zu den unkompliziertesten Spielen des gesamten Genres. Die Aufgabe ist einfach: Die Feinde stürmen heran, und deine einzige Aufgabe besteht darin, deine Stadt mit verschiedenen Taktiken und den dir zur Verfügung stehenden Waffen zu verteidigen – und das fasst dieses gesamte Subgenre ziemlich gut zusammen.

16. Orcs Must Die! 3

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2020 PlayStation, GeForce Now, Windows

Spielbeschreibung: Hast du die üblichen Top-Down-Strategiespiele satt? Orcs Must Die 3 bringt mit einer Third-Person-Perspektive Abwechslung ins Spiel und versetzt dich mitten ins Geschehen, während du deine wunderschön gestaltete Burg gegen unerbittliche Feindeswellen verteidigst. Du kannst die lokalen Verteidigungsanlagen und Projektilwaffen nutzen, um jede Feindeswelle abzuwehren.

Was es auszeichnet: Die Grafik des Spiels ist wirklich spektakulär, und jeder Aspekt des Spiels ist bis ins kleinste Detail perfekt ausgearbeitet. Was die Spielmechanik angeht, so kannst du dich frei im Schloss bewegen und verschiedene Taktiken anwenden, um die Gegner zu besiegen. In der heutigen Zeit ist dies wahrlich eines der besten Tower-Defense-Strategiespiele, die es gibt.

Ideal für:Leute, die gerne Ego-Shooter und Third-Person-Shooter spielen, da sich dieses Spiel einem herkömmlichen Shooter sehr ähnlich anfühlt.

17. Kingdom Rush Origins

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2014 Nintendo, Xbox, Windows, Android, iOS

Spielbeschreibung: In einer wunderschön gestalteten Welt taucht der Gnoll – eine abscheuliche Kreatur aus der Unterwelt – auf und bedroht die Stadt. Als Held musst du meisterhafte Taktiken anwenden und Wachtürme sowie Bodentruppen einsetzen, um die Stellung zu halten und dein Volk zu beschützen.

Was es auszeichnet: Klingt ganz einfach, oder? Zumindest solange, bis eine riesige Horde Gnolle einen Angriff startet und dich zwingt, deine Basis an mehreren Fronten zu verteidigen. Das Chaos wird schnell sowohl aufregend als auch furchterregend. Im Tower-Defense-Genre ist das Kingdom Rush Die Reihe zählt zu den besten und beliebtesten überhaupt.

Ideal für:Leute, die Echtzeit-Strategiespiele lieben, weil es dabei sehr schnell kompliziert werden kann.

18. Pflanzen gegen Zombies

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2009 Windows, Android, iOS

Spielbeschreibung: Pflanzen gegen Zombies ist ganz einfach. Zombies greifen den Garten an, aber du hast eine Reihe von Pflanzen zur Verfügung, die Projektile abschießen, um diese Zombies zu bekämpfen. Am Anfang ist es ein Kinderspiel, die Level zu meistern.

Was es auszeichnet: Je weiter man in die schwierigeren Level voranschreitet, desto ausgefeiltere Strategien muss man anwenden, um die Gegner zu besiegen – und das macht das Spiel besonders spannend. Da es auf zahlreichen Plattformen erhältlich ist, zählt es zu den meistgespielten Videospielen aller Zeiten.

Ideal für:Menschen, die Spaß haben und sich entspannen möchten.

Die besten Grand-Strategy-Spiele

Grand-Strategy-Spiele lassen sich am besten als Spiele beschreiben, bei denen langfristige Planung und diplomatische Entscheidungen, die den gesamten Lauf der Geschichte verändern können, im Vordergrund stehen. Im Gegensatz zu anderen Strategiespielen musst du bei Grand-Strategy-Spielen die Zukunft deines Reiches oder in manchen Fällen sogar ganzer Zivilisationen planen, die sich über Jahrhunderte erstrecken.

19. Stellaris

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2016 PlayStation, Xbox Series X/S, Windows

Spielbeschreibung: In der Welt der Großstrategiespiele, Stellaris gehört aufgrund seines abwechslungsreichen und außergewöhnlichen Gameplays zu den Top-Empfehlungen. Die Spieler führen ein intergalaktisches Imperium, in dem sie für das Sammeln von Ressourcen, das Führen von Kämpfen und den Einsatz einzigartiger Technologien verantwortlich sind, um den Fortschritt voranzutreiben und die Galaxie zu beherrschen.

Was es auszeichnet: Für Neulinge kann das Gameplay ziemlich einschüchternd sein, und es dauert eine Weile, bis man den Überblick über das gesamte Spieluniversum gewonnen hat. Doch dank der ansprechenden Zwischensequenzen und der steilen Lernkurve taucht man schnell in das Gameplay ein.

Ideal für:Spieler mit langjähriger Erfahrung im Bereich Strategiespiele.

20. Europa Universalis IV

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2013 Windows, macOS

Spielbeschreibung: Suchst du nach einer geistigen Herausforderung? Europa Universalis IV bietet ein komplexes und zugleich spannendes Gameplay, das dich voll und ganz in seinen Bann ziehen wird. Es umfasst die gesamte Weltkarte und ermöglicht es dir, eine Nation auszuwählen und mit Hilfe von Strategien diese voranzubringen. Und das Beste daran: Du kannst die Auswirkungen deiner Entscheidungen über Jahrhunderte hinweg mitverfolgen.

Was es auszeichnet: Hier steht dir die ganze Welt als Spielwiese zur Verfügung, auf der du dich durch Diplomatie, Handel und das Knüpfen von Bündnissen rund um den Globus profilieren kannst. Das Gameplay und die Spielmechaniken sind etwas kompliziert und nicht ganz einfach zu verstehen. Hat man den Dreh jedoch erst einmal raus, macht das Spiel unglaublich süchtig – im positiven Sinne.

Ideal für:Spieler, die alle Subgenres von Strategiespielen an einem Ort kennenlernen möchten.

21. Total War: Rome II

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2013 Windows, macOS

Spielbeschreibung: Total War: Rome II wird als umfassendes Strategiespiel beschrieben, das Elemente zahlreicher anderer Subgenres in einem einzigen Titel vereint. In diesem Spiel musst du Zivilisationen aufbauen, Armeen aufstellen und diplomatisches Geschick einsetzen, um mächtige Reiche zu beherrschen und sie in Schutt und Asche zu legen.

Was es auszeichnet: Jede Entscheidung kann ihre Vor- und Nachteile haben, und man muss vorausschauend denken, um dieses Strategiespiel zu meistern. Kurz gesagt: Es ist ein bahnbrechender Titel, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Ideal für:Leute, die von Strategiespielen begeistert sind, die an historischen Schauplätzen spielen.

Rundenbasierte Strategiespiele (TBS)

Kein Fan vonEchtzeit-StrategiespieleVielleicht sind rundenbasierte Strategiespiele genau das Richtige für dich. In solchen Spielen müssen die Spieler warten, bis sie an der Reihe sind, bevor sie angreifen können. Das mag zwar langweilig klingen, doch da man tiefgreifende Strategien anwenden und jeden Zug genau kalkulieren muss, bleibt es spannend.

22. In die Bresche

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2016 Nintendo, Windows, PS4, Android, macOS

Spielbeschreibung: Im Genre der rundenbasierten Strategiespiele, In die Bresche ist ein weiterer beliebter Titel, der mit seinem 8×8-Raster-Gameplay, in dem man gegen jenseitige Kreaturen namens Vik kämpft, für Aufsehen sorgte. Um den Kampf zu gewinnen, muss man in einem rundenbasierten Kampfszenario verschiedene Truppen, sogenannte Mechs, und eine Vielzahl von Waffen einsetzen.

Was es auszeichnet: Die Spieler müssen sich auf die einzigartigen Fähigkeiten der Helden verlassen, um die Ziele zu erreichen und die Stadt vor Eindringlingen zu schützen. Darüber hinaus verspricht dieses Spiel allen Fans von rundenbasierten Strategiespielen ein unterhaltsames Erlebnis – am besten holt ihr es euch bei Eneba.

Ideal für:Leute, die ohne allzu großen Aufwand in Strategiespiele einsteigen möchten.

23. XCOM 2

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2016 Nintendo, Windows, PS4, Android, macOS

Spielbeschreibung: Das OriginalAusgaben mag zwar das genreprägende Spiel gewesen sein, aber XCOM 2 hat es perfektioniert. Ganz nach dem Vorbild des Vorgängers trittst du in einer futuristischen Stadt gegen Aliens an, die die Welt erobern wollen. Ausgestattet mit modernster Technik hast du die Aufgabe, die Aliens mit verschiedenen Taktiken und Werkzeugen zu besiegen.

Was es auszeichnet: Heutzutage sind rundenbasierte Spiele eher selten geworden, aber Spiele wie XCOM 2 halten die Tradition der TBS-Spiele am Leben. Wenn du auf anspruchsvolle Kriegsspiele mit tiefgehender Taktik und atemberaubender Grafik stehst, dann XCOM 2 ist sehr zu empfehlen.

Ideal für:Leute, die minimalistische Umgebungen mit rasantem Gameplay lieben.

24. Civilization VI

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2016 Windows, Xbox, PS4, Android und iOS

Spielbeschreibung: Sid MeiersCivilization VI bietet klassisches rundenbasiertes Strategiespiel mit tiefgreifender Planung, bei dem du Städte von Grund auf errichten und zu modernen Monumenten ausbauen musst. Die Spieler setzen auf wissenschaftliche Fortschritte, den Aufbau von Ressourcen und deren Beschaffung, wobei der Schwerpunkt stark auf dem Kampf liegt.

Was es auszeichnet: Civilization VI wird von Fans wegen seiner tiefgründigen Strategie und der sich ständig weiterentwickelnden Elemente geliebt, was für einen hohen Wiederspielwert sorgt und der Grund dafür ist, dass die Spieler immer wieder darauf zurückkommen.

Ideal für:Leute, die tiefgründige 4X-Strategiespiele mit rundenbasierten Spielmechaniken lieben.

Echtzeit-Strategiespiele (RTS)

Unter all den Subgenres der Strategiespiele, Echtzeit-Strategie (RTS-)Spiele sind die beliebtesten und werden von vielen geliebt. Jedes Spiel mit einem RTS-Element wie Festung or Age of Empires Man muss vorausschauend denken, Strategien effizient umsetzen und sich in Echtzeit an veränderte Umstände anpassen – was sich manchmal wie ein Adrenalinstoß anfühlt und einer der Gründe dafür ist, warum dieses Genre so beliebt ist.

25. Stronghold: Warlords

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2020 Windows, Classic-Betriebssystem

Spielbeschreibung: Stronghold: Warlords bringt die beliebte Spielereihe wieder ins Rampenlicht und bietet eine spannende Mischung aus Basisverteidigung und strategischem Angriff, die die Begeisterung langjähriger Fans neu entfacht hat. DasFestung Die Serie war ein Riesenerfolg in den frühen 2000er Jahren beliebt hat aber im Laufe der Zeit etwas von seinem Charme verloren.

Was es auszeichnet: Mit der Veröffentlichung von Stronghold: Warlords in 2021… haben wir eine bemerkenswerte Verbesserung des Spielablaufs festgestellt, was die Voraussetzungen dafür schafft, dass es wieder zu einem zeitlosen Klassiker wird. Es ist auf dem Eneba-Marktplatz zu einem hervorragenden Preis erhältlich.

Ideal für:Menschen, die von der Mongolenzeit fasziniert sind.

26. Warcraft III

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2003 Windows

Spielbeschreibung: Warcraft III ist demAge of Empires In dieser Spielreihe musst du eine Basis von Grund auf aufbauen, Armeen aufstellen und es mit übernatürlichen Kreaturen aufnehmen, die es auf deine Basis abgesehen haben. Das Erkunden der Karte, das Sammeln von Ressourcen und das Verwalten von Armeen sind zentrale Bestandteile des Spiels – und wenn du ein Fan der AOE-Reihe bist, ist dieses Echtzeit-Strategiespiel genau das Richtige für dich.

Was es auszeichnet: Das Gameplay ist sehr abwechslungsreich und bietet eine Vielzahl von Truppen und Spielmechaniken, die man beherrschen muss, um zum König gekrönt zu werden. Insgesamt handelt es sich um einen weiteren bei Fans beliebten RTS-Titel auf dem Markt, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Ideal für:Leute, die ein Händchen für den Aufbau von Stützpunkten und intensive Kämpfe haben.

27. Age of Empires II

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 2019 Windows, Xbox Series X/S und Xbox One

Spielbeschreibung: Für jeden Fan von Echtzeit-Strategiespielen ist das Age of Empires II ist die perfekte Ergänzung für deine Spielesammlung. Mit dem Aufbau von Stützpunkten von Grund auf, der Aufstellung von Armeen und dem Aufstieg von der Steinzeit bis zum Kaiserreich gibt es einfach kein besseres Echtzeit-Strategiespiel, Punkt.

Was es auszeichnet: In der aktuellen Definitive Edition wurden zahlreiche historische Szenarien hinzugefügt, in denen man verschiedene Kampagnen spielen kann, die auf historischen Persönlichkeiten basieren. Von russischen Fürsten, die sich gegen die Armee von Dschingis Khan verteidigen, bis hin zu Babar, der seinen Thron zurückerobert – dieses Spiel macht süchtig und ist ein absolutes Muss.

Ideal für:Anfänger, die erste Erfahrungen im Genre der Strategiespiele sammeln möchten.

Klassische Strategiespiele, die das Genre geprägt haben

Seit den Anfängen der Videospiele sind Strategiespiele ein beliebtes Genre, und Spiele wie Festung, Zivilisation, Starcraft, und eine Reihe weiterer großartiger Titel ebneten den Weg für den Erfolg des Genres.

Schon früher begeisterten Strategiespiele die Spieler durch ihre tiefgehenden strategischen Elemente und ihre Innovation, was sich massiv auf den Wiederspielwert des Titels auswirkte. Deshalb werden auch heute noch viele dieser Klassiker in überarbeiteter Form gespielt und gemeistert.

28. Command & Conquer

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 1995 Windows

Spielbeschreibung: In derMitte der 90er Jahre, Command & Conquer Es entwickelte sich mit seinem auf moderne Kriegsführung ausgerichteten Gameplay schnell zu einem der beliebtesten Echtzeit-Strategiespiele. Die Spieler mussten sich für eine Fraktion entscheiden und ihre Gegner mit gut durchdachten Strategien angreifen. In diesen Echtzeit-Szenarien galt es, Stützpunkte zu errichten, Ressourcen zu verwalten und Strategien zu entwickeln, um die Gegner zu besiegen.

Was es auszeichnet: Von modernen Panzern über Kriegsschiffe bis hin zu Bodeneinheiten gab es eine Vielzahl von Elementen, die das Spiel spannend machten und den Wiederspielwert erheblich steigerten. Und bis heute sehen wir verschiedene Varianten davon Command & Conquerauf dem Markt.

Ideal für:Leute, die sich bei einem Echtzeit-Strategiespiel in Nostalgie schwelgen möchten.

29. X-COM: UFO Defense

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 1994 Windows, DOS, PlayStation

Spielbeschreibung: X-COM: UFO Defense, mit seinem Veröffentlichung im Jahr 1994, stellte ein einzigartiges rundenbasiertes Strategiespiel vor, das seiner Zeit nicht nur weit voraus war, sondern den Spielern auch die Möglichkeit bot, sich auf komplexe strategische Szenarien einzulassen, wie sie sie zuvor noch nicht erlebt hatten.

Was es auszeichnet: Die Spieler hatten die Aufgabe, Armeen aufzustellen, die besten Kombinationen auszuwählen und die Armeen gegen Außerirdische einzusetzen, die drohten, der menschlichen Zivilisation ein Ende zu bereiten.

In der Folge,X-COM: UFO Defense hat viele andere rundenbasierte Klassiker inspiriert und gilt bis heute als eines der klassischen, genreprägenden Spiele und als zeitloser Favorit für viele Fans von Strategiespielen.

Ideal für:Leute, die rundenbasierte Spiele lieben.

30. StarCraft

Erscheinungsdatum Verfügbarkeit der Plattform 1998 Windows, macOS

Spielbeschreibung: Das Original StarCraft ist zweifellos das beliebteste klassische Strategiespiel, das die ganze Tiefe von Strategiespielen erst richtig aufgezeigt hat. Im Mittelpunkt des Spiels stand die Steuerung einer Fraktion – jede mit ihren eigenen Stärken und Schwächen – sowie der Einsatz geschickter Taktiken, um die Gegner in Echtzeit-Szenarien zu überlisten.

Warum es sich von anderen abhebt: Optisch,StarCraft war seiner Zeit voraus, und dank seiner Multiplayer-Funktion dauerte es nicht lange, bis es zu einem der meistgespielten Strategiespiele seiner Zeit wurde. Ursprünglich erschienen 1998, hat Blizzard eine überarbeitete Version von StarCraft: Remastered in 2017 mit ausgefeiltem Gameplay, und bis heute ist es ein sehr beliebtes Strategiespiel.

Ideal für: Menschen, die es lieben, die Welt zu erkunden.

Der Reiz von Strategiespielen: Warum Spieler Strategiespiele lieben

Manche Leute spielen Strategiespiele, um ihren Verstand zu schärfen, ihre Erzrivalen zu übertrumpfen und sie in den Staub zu treten, und bei jedem Sieg spüren sie einen Ruck im Gehirn, der sich für sie wie ein Schuss Koffein anfühlt, und deshalb kommen sie immer wieder darauf zurück.

Andere, weniger wettbewerbsorientierte Spieler wie ich ziehen es vor, sich in Strategiespielen zu verlieren und ein paar Stunden damit zu verbringen, unsere Lieblingsspiele zu spielen und unseren Verstand beim Aufbau von Städten, der Aufstellung von Armeen und der Lösung von Fragen der nationalen Sicherheit mit ein paar Schwertern und Schilden auf die Probe zu stellen.

Bei anderen Genres wie Open-World- und Ego-Shootern wird es oft etwas eintönig, und nach einer Weile langweilt man sich ein wenig. Wenn man jedoch tief in ein Strategiespiel eingetaucht ist und sich alles in Echtzeit entwickelt, ist das wie ein Hauch frischer Luft für das Gehirn. Nachdem manüber 500 Stunden into Age of Empires IIIch kann mit Fug und Recht behaupten: Wenn man einmal auf Strategiespiele abgefahren ist, gibt es kein Zurück mehr.

Was macht ein Strategiespiel aus?

Ein Strategiespiel zu definieren ist nicht kompliziert, es sind die Untergenres, die einem zu schaffen machen.

Einfach ausgedrückt legen Strategiespiele großen Wert auf Planung und den Aufbau von Ressourcen von Grund auf, und es wird von dir erwartet, dass du in Echtzeit taktische Entscheidungen triffst, um den reibungslosen Ablauf aller Vorgänge zu gewährleisten. In anderen Genres, wie zum Beispiel Ego-Shootern, musst du dich einfach nur durch die Gegner kämpfen, bis du das Finale erreichst, und dann ist der Tag gerettet.

Die Planung und Umsetzung deiner Strategien sind ein wesentlicher Bestandteil von Strategiespielen. Ganz gleich, ob du gegen Offline-Bots spielst oder in Multiplayer-Kämpfen antrittst – es wird von dir erwartet, dass du deine Gegner überlistest und dabei gut durchdachte Vorgehensweisen anwendest.

Strategiespiele lassen sich in verschiedene Subgenres unterteilen. Von Echtzeit-Strategiespielen wie Age of Empires zu klassischen rundenbasierten Strategiespielen wie Final FantasyMan kann sich leicht in dieses Genre vertiefen.

Und das ist noch längst nicht alles: Auch bei 4X-Strategiespielen, taktischen Strategiespielen und Tower-Defense-Spielen wirst du verborgene Schätze entdecken.

Wie haben wir die besten Strategiespiele ausgewählt?

Unsere Experten haben viele Stunden damit verbracht, die besten Strategiespiele aufzuspüren, und unsere Rangliste basiert auf verschiedenen Kriterien. Dazu zählen die Spielmechanik und die strategische Tiefe sowie die Tatsache, dass jedes Spiel in der Community hoch angesehen ist und positive Rückmeldungen erhalten hat.

Auch der Wiederspielwert spielte eine entscheidende Rolle, denn bei manchen Strategiespielen wird das Gameplay mit der Zeit eintönig, und nach ein paar Stunden fühlt sich das Spielen eher wie eine lästige Pflicht an. Wir haben darauf geachtet, Spiele mit vielfältigen strategischen Elementen auszuwählen, die dich voll und ganz in ihren Bann ziehen. Schließlich wurden bei der Zusammenstellung dieser Liste auch die Grafik und die Spielmechanik insgesamt berücksichtigt, da diese Faktoren über Erfolg oder Misserfolg eines Spiels entscheiden können.

Tipps zum Meistern von Strategiespielen

Strategiespiele zu meistern ist kein Kinderspiel, und man muss viele Stunden investieren, bevor man das gesamte Spielsystem durchschaut hat. Vom Sammeln von Ressourcen bis zum Aufstellen von Armeen muss man jede Entscheidung gut überlegen.

Was mir beim Meistern von Strategiespielen geholfen hat, ist, über den Tellerrand hinauszuschauen. Immer wieder dieselben Strategien anzuwenden, bringt nichts, aber wenn man verschiedene Ansätze ausprobiert, werden sich bald gute Ergebnisse einstellen.

Empfehlungen für Einsteiger in Strategiespiele

Bevor man tief in die Welt der Strategiespiele eintaucht, empfiehlt es sich, mit Titeln wie Age of Empires II and Northgard um ein solides Verständnis für das Genre zu erlangen.

Sobald du dich mit diesen Spielen vertraut gemacht hast, kannst du zu 4X-Strategiespielen übergehen, die ein völlig anderes Spielerlebnis bieten und dir neue Dimensionen des Spielens eröffnen, mit denen du vielleicht gar nicht gerechnet hast.

komplexere Spiele wieAlte Welt and Die Banner-Saga Das mag zwar etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber sobald du den Dreh raus hast, wirst du dich bald als unangefochtener Champion wiederfinden.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beliebteste Strategiespiel aller Zeiten?

Age of Empires II ist wohl das beliebteste Strategiespiel aller Zeiten und umfasst verschiedene historische Kampagnen sowie praktisches Ressourcenmanagement.

Was ist der Unterschied zwischen RTS- und TBS-Spielen?

In Echtzeit-Strategiespielen (RTS) greifen sich die Spieler gegenseitig gleichzeitig an, während in rundenbasierten Strategiespielen (TBS) jeder Spieler in seinem Zug seine Gegner angreift.

Gibt es Strategiespiele mit Koop-Modus?

Auf jeden Fall! Strategiespiele machen besonders viel Spaß, wenn man sie mit seinen eher analytisch denkenden Freunden spielt. Probier es doch mal aus Age of Empires II, Stellarisoder probieren Sie doch mal andere Klassiker aus, die wir in unserer Liste nicht erwähnt haben, wie zum Beispiel Factorio or Helldivers 2.

Welche Strategiespiele eignen sich gut für Anfänger?

The Age of Empires andKommandos Franchises sind ein guter Einstieg, wenn du noch Anfänger im Bereich der Strategiespiele bist.

Was ist ein 4X-Strategiespiel?

4X-Strategie ist ein Subgenre der Strategiespiele, das sich durch einen Schwerpunkt auf exErkundung, exEine Pension, was?xAusbeutung und exKündigung.