Como vender cartões-presente com pagamento imediato em 2026: as 9 melhores plataformas para ganhar dinheiro rapidamente

Aprender a vender cartões-presente para pagamento imediato pode colocar dinheiro no seu bolso em poucos minutos, em vez de deixar os seus cartões não utilizados a ganhar pó no seu apartamento. Estima-se que os americanos tenham 21 mil milhões de dólares em cartões-presente não utilizados, e eu próprio testei sete plataformas para descobrir quais oferecem realmente pagamentos rápidos.

A diferença entre as plataformas é significativa. Algumas pagam em 5 a 20 minutos através do PayPal ou do Cash App, enquanto outras demoram até duas semanas. As taxas de pagamento também variam muito, entre 60% e 93% do valor do teu cartão, dependendo de onde o vendes.

Vou mostrar-lhe exatamente qual a plataforma que funciona melhor para o seu tipo de cartão , quais as taxas a esperar e como evitar os erros comuns que custam dinheiro aos vendedores. E, quer esteja a trocar um cartão da Starbucks de 25 dólares ou um saldo da Amazon de 500 dólares, saberá qual o caminho mais rápido para receber o pagamento.

As nossas principais escolhas: os melhores locais para vender cartões-presente com pagamento imediato

Se pretende vender cartões-presente com pagamento imediato, várias plataformas de confiança oferecem pagamentos rápidos e taxas de câmbio competitivas. Se quiser vender cartões-presente online instantaneamente, estes mercados oferecem opções de pagamento seguras e fiáveis:

Eldorado – Uma plataforma global de cartões-presente para jogos e retalho que permite pagamentos através do Skrill e de transferência bancária, tornando-a uma opção de confiança para transações rápidas. G2G – Uma plataforma intuitiva com comissões de venda reduzidas e vários métodos de pagamento, incluindo criptomoedas e moeda fiduciária, para vendas seguras e eficientes de cartões-presente. CardCash – Especializada na compra de cartões-presente físicos e digitais, com pagamentos disponíveis através do PayPal, ACH ou cheque, para pagamentos rápidos e convenientes.

Cada plataforma oferece funcionalidades diferentes, mas todas são opções fiáveis para vender cartões-presente com pagamento imediato e trocar cartões-presente indesejados por dinheiro a taxas altamente competitivas.

Como vender cartões-presente com pagamento imediato através destas 9 plataformas

Vamos agora aprofundar as funcionalidades, taxas e métodos de pagamento de cada plataforma. Esta análise ajuda-o a vender cartões-presente online instantaneamente, ao mesmo tempo que escolhe o mercado certo e maximiza o seu pagamento. Cada plataforma coloca-o em contacto com compradores verificados, para que saiba sempre quem compra os cartões-presente dos seus anúncios.

1. Eldorado [Ideal para comissões baixas e transações rápidas]

Característica Detalhes Cartões aceites Razer Gold, Steam, Amazon, Google Play e outros Taxa de pagamento Competitiva no mercado (os vendedores definem as suas próprias taxas) Métodos de pagamento Criptomoedas (USDT, BTC), Skrill, SEPA e transferência bancária Tempo de processamento 1 a 5 dias úteis (mais rápido para vendedores verificados) Saldo mínimo 1,00 $ Taxas 5% – 15% (normalmente 10% para a maioria dos cartões-presente)

A Eldorado está a tornar-se uma das favoritas entre os jogadores que pretendem vender cartões-presente online, graças à sua interface elegante e à sua estrutura de taxas altamente competitiva.

A plataforma é especializada em ativos de jogos, o que a torna o local perfeito para vender cartões-presente com pagamento imediato, caso tenha vouchers da Razer Gold, Steam ou PlayStation. Ao centrar-se numa abordagem «de jogadores para jogadores», a Eldorado simplifica o processo de publicação de anúncios, permitindo que até mesmo quem vende pela primeira vez coloque os seus artigos à venda com apenas alguns cliques.

Why we chose it A Eldorado destaca-se pelo seu compromisso com a facilidade de transação e a segurança. Escolhemos esta plataforma devido à sua garantia «Trade Protection» e ao seu apoio ao cliente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é mais ágil do que o de muitos mercados mais antigos.Para os vendedores, a baixa barreira à entrada e a possibilidade de receber pagamentos em criptomoeda proporcionam um nível de versatilidade difícil de igualar. É particularmente eficaz para quem pretende transformar créditos de jogos em ativos líquidos sem ter de passar por complicações.

O processo de verificação da plataforma é minucioso, o que pode demorar algum tempo inicialmente, mas garante que o mercado se mantém livre de burlões.

Prós:

Taxas de comissão altamente competitivas, a partir de apenas 5% para categorias específicas

para categorias específicas Suporte a pagamentos em criptomoeda (USDT/BTC), oferecendo rapidez e privacidade

Interface de utilizador (UI) e experiência de utilizador (UX) extremamente intuitivas, tornando-a a plataforma mais fácil para principiantes

Equipa de apoio dedicada 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempos de resposta rápidos

com tempos de resposta rápidos Limite mínimo de pagamento mais baixo em comparação com a maioria dos principais mercados

Contras:

A verificação de identidade ( KYC ) obrigatória é rigorosamente aplicada a todos os vendedores

) é rigorosamente aplicada a todos os vendedores Volume de tráfego global mais reduzido em comparação com o G2G, embora o nicho dos jogos seja muito concentrado

★ THE FASTEST WAY TO SELL GAMING GIFT CARDS Eldorado Vender na Eldorado

2. G2G [Ideal para alcance global e segurança dos jogadores]

Característica Detalhes Cartões aceites Jogos (Steam, PSN, Roblox), retalho e entretenimento Taxa de pagamento Determinada pelo mercado (os vendedores definem as suas próprias taxas) Métodos de pagamento Skrill, Payoneer, WebMoney, transferência bancária e Linker Tempo de processamento 1–14 dias (dependendo do nível do vendedor e da confirmação do comprador) Saldo mínimo Varia (aprox. 10–20 $, dependendo do método) Taxas Comissão de 9,99% + taxas de levantamento de pagamentos

A G2G é, há muito, uma referência na comunidade de jogos, funcionando como um enorme mercado C2C onde é possível vender cartões-presente com pagamento imediato.

Ao contrário dos sites tradicionais de recompra, o G2G permite-lhe definir os seus próprios preços para cartões de jogos e de retalho. Se quiser vender cartões-presente online instantaneamente, a plataforma do G2G está otimizada para o ligar a um público global de milhões de pessoas, o que garante que os seus anúncios obtenham elevada visibilidade poucos minutos após a sua publicação.

Why we chose it Escolhemos a G2G devido ao seu sistema «G2G Shield», que protege tanto os vendedores como os compradores contra transações fraudulentas. Desde a sua criação em 2013, a plataforma cresceu significativamente, proporcionando uma infraestrutura fiável para quem pretende vender códigos digitais indesejados. A flexibilidade na retirada de pagamentos (incluindo carteiras eletrónicas e transferências bancárias diretas) torna-a a melhor escolha para vendedores internacionais que necessitam de diversas opções de pagamento.

Embora a natureza do mercado signifique que terá de competir com outros vendedores, o elevado volume de tráfego resulta frequentemente em vendas mais rápidas do que em sites especializados de nicho.

Vantagens:

O G2G Shield oferece proteção abrangente contra estornos e fraudes

O controlo direto sobre os preços permite margens de lucro potenciais mais elevadas

A enorme base de utilizadores a nível global garante uma procura consistente por marcas populares

Suporte para uma ampla variedade de gateways de pagamento regionais

O sistema transparente de avaliação de vendedores contribui para a credibilidade a longo prazo

Contras:

As comissões são fixadas em 9,99%, o que pode ser superior às taxas da concorrência

★ REACH 31 MILLION+ GLOBAL BUYERS INSTANTLY G2G Vender no G2G

3. CardCash [Ideal para processamento rápido e grandes retalhistas]

Característica Detalhes Cartões aceites Mais de 1 100 retalhistas (cartões físicos e cartões-presente eletrónicos) Taxa de pagamento Até 92% do valor do cartão Formas de pagamento PayPal, transferência ACH, cheque Tempo de processamento 1 a 2 dias úteis Saldo mínimo 10 $ Comissões Comissão mínima de 8%

Se é o tipo de pessoa que compra cartões-presente e depois quer transformá-los em dinheiro rapidamente, a CardCash é uma plataforma popular tanto para cartões-presente físicos como eletrónicos , que oferece pagamento através do PayPal, ACH ou cheque. Os titulares de cartões-presente eletrónicos podem vendê-los para receberem pagamento imediato através do processo digital simplificado da CardCash.

Why we chose it A CardCash opera desde 2009 e figura na lista da Inc 5000 das empresas com crescimento mais rápido há seis anos consecutivos. Selecionámos esta plataforma pelo seu historial comprovado de processamento de milhões de transações com cartões-presente e pelas avaliações consistentes dos utilizadores em várias plataformas de avaliação. O sistema de verificação da plataforma e as políticas de proteção do comprador demonstram um compromisso com transações legítimas.

Embora a CardCash seja segura e fiável, tenha em atenção que podem ser aplicadas taxas de transação, pelo que é importante ter isso em conta na sua decisão. Ainda assim, com o seu processo simples e pagamentos rápidos, é uma das melhores plataformas para transformar cartões-presente indesejados em dinheiro.

Vantagens:

Aceita cartões-presente de mais de 1 100 grandes retalhistas, incluindo a Amazon, a Target e o Walmart

Várias opções de pagamento, incluindo PayPal, depósito ACH e cheque físico

O sistema de cotação rápida fornece avaliações instantâneas antes de se comprometer a vender

Opção de trocar cartões indesejados por cartões-presente de retalhistas preferidos

Sem taxas pelo envio de cartões físicos ao utilizar as etiquetas de envio pré-pagas da empresa

Contras:

O processamento do pagamento demora normalmente 1 a 2 dias úteis, em vez de ser uma transferência instantânea, embora isto garanta a verificação para proteção do comprador

Alguns cartões-presente com datas de validade não são aceites, mas esta política protege os vendedores contra disputas

★ 1,100+ RETAILERS, 1-2 DAY PAYOUT CardCash Vender no CardCash

4. GCBUYING [Ideal para cartões internacionais e taxas de câmbio em tempo real]

Característica Detalhes Cartões aceites Amazon, iTunes, Google Play, Steam, Visa, Walmart, eBay, Target Taxa de pagamento Taxas competitivas em tempo real Métodos de pagamento PayPal, Cash App, transferência bancária, Naira, criptomoedas (BTC, USDT) Tempo de processamento 5 a 20 minutos após a verificação Saldo mínimo Varia consoante o tipo de cartão Taxas Sem taxas ocultas (preços transparentes)

A GCBUYING é um mercado digital dedicado à venda de uma vasta gama de cartões-presente e à sua conversão em dinheiro imediato, frequentemente em naira ou outras opções de pagamento suportadas, como o PayPal ou levantamentos bancários diretos.

A GCBUYING é uma opção fiável quando pretende vender online e instantaneamente cartões-presente de retalhistas internacionais, uma vez que aceita os principais cartões-presente internacionais, incluindo Amazon, iTunes, Google Play, Steam, cartões pré-pagos Visa, Walmart, eBay, Target e muito mais. Isto proporciona-lhe uma maior flexibilidade quando pretende converter cartões indesejados em dinheiro rápido.

Why we chose it A GCBUYING está registada ao abrigo da legislação nigeriana e construiu uma reputação de prestar serviços a utilizadores internacionais, especialmente em regiões onde as opções bancárias tradicionais são limitadas. Selecionámos esta plataforma pela sua estrutura transparente, sem taxas ocultas, e pelo sistema de taxas de câmbio em tempo real, que se atualiza com base na procura do mercado. O apoio ao cliente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o processo de verificação instantânea demonstram um compromisso com a experiência do utilizador.

A plataforma oferece uma interface intuitiva com taxas de câmbio em tempo real e pagamentos rápidos assim que o seu cartão for verificado. Isto ajuda-o a receber dinheiro rapidamente após a conclusão de uma transação. Pode vender cartões-presente físicos e eletrónicos com taxas competitivas e um processo simplificado que visa reduzir ao mínimo os tempos de espera.

Muitas aplicações para ganhar dinheiro pagam em cartões-presente em vez de dinheiro. Se preferir dinheiro real que possa gastar em qualquer lugar, a GCBUYING permite-lhe converter essas recompensas em cartões-presente num pagamento imediato.

Vantagens:

Pagamentos imediatos, entre 5 e 20 minutos após a verificação do cartão

As taxas de câmbio em tempo real garantem que receba o valor de mercado atual

Várias opções de pagamento, incluindo criptomoedas (Bitcoin, USDT) e dinheiro móvel

Sem taxas ocultas, com preços transparentes apresentados antes da transação

Apoio ao cliente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de chat ao vivo para assistência

Contras:

Destina-se principalmente aos mercados internacionais, em particular à Nigéria e regiões vizinhas, embora os utilizadores dos EUA possam ainda aceder à plataforma

As taxas de câmbio variam consoante a procura, o que significa que os cartões mais populares podem ter melhores taxas durante as épocas de pico

★ GET PAID IN 5-20 MINUTES GCBUYING Vender na GCBUYING

5. Raise [Ideal para cartões-presente de alto valor e transações seguras]

Característica Detalhes Cartões aceites Principais retalhistas (modelo de marketplace) Taxa de pagamento O vendedor define o preço (após uma comissão de 15%) Formas de pagamento PayPal, depósito direto ACH Tempo de processamento Varia (quando o comprador efetua a compra) Saldo mínimo Não há saldo mínimo especificado Taxas Comissão de 15% para o vendedor + 1% ou 2,75 $ para cartões físicos

A Raise é uma das maiores e mais fiáveis plataformas de cartões-presente, o que a torna uma excelente opção para vender cartões-presente de elevado valor. Não importa se prefere a Amazon, a Target ou o Walmart, porque a Raise lida com facilidade com cartões-presente de retalhistas populares. Esta plataforma oferece pagamento imediato através do PayPal ou depósito direto, o que garante que receba dinheiro rapidamente pelos seus cartões que já não quer.

Why we chose it A Raise foi lançada em 2013 e já processou milhões de transações de cartões-presente através do seu modelo de mercado. Selecionámos esta plataforma pela sua transparência e pelo controlo que oferece ao vendedor. É o próprio vendedor que define o preço, e a Raise facilita a transação com compradores verificados. A garantia de reembolso de 1 ano da plataforma para os compradores cria um mercado de confiança que beneficia os vendedores através de uma maior confiança por parte dos compradores.

Os vendedores podem colocar rapidamente os seus cartões à venda e receber o pagamento, tendo a opção de vender tanto cartões-presente físicos como digitais. Além disso, o modelo de mercado da plataforma permite-lhe vender cartões-presente online instantaneamente a compradores verificados.

Vantagens:

Um grande mercado com milhões de utilizadores ativos aumenta a probabilidade de vendas rápidas

Os vendedores controlam os preços e podem ajustá-los para obter uma vantagem competitiva

Uma garantia de 1 ano para o comprador aumenta a confiança e atrai mais compradores para a plataforma

Opções de pagamento gratuitas via PayPal e ACH, sem taxas de levantamento

A aplicação móvel intuitiva permite a publicação e gestão de anúncios em qualquer lugar

Contras:

A comissão de 15% é mais elevada do que a das plataformas de compra direta, mas isto sustenta a infraestrutura do mercado que liga compradores e vendedores

O tempo de venda depende da procura dos compradores, em vez de uma compra instantânea, embora as marcas populares normalmente sejam vendidas em poucas horas

★ SET YOUR PRICE, MILLIONS OF BUYERS Raise Vender na Raise

6. BuySellVouchers [Ideal para vendedores internacionais e pagamentos globais]

Características Detalhes Cartões aceites Mais de 600 categorias de produtos (jogos, retalho, entretenimento) Taxa de pagamento Taxas competitivas do mercado Métodos de pagamento Criptomoedas (Bitcoin, USDT, Ethereum, Litecoin, DAI) Tempo de processamento Minutos após a verificação (através de conta de garantia) Saldo mínimo Varia consoante o cartão Taxas Taxa de vendedor de 1,2%

A BuySellVouchers é uma excelente plataforma para quem pretende vender cartões-presente a nível internacional (oferece principalmente opções de pagamento instantâneo através do PayPal). O sistema de pagamento seguro da plataforma garante tranquilidade, especialmente para os utilizadores que vendem em várias regiões do mundo. É perfeita para vendedores internacionais que pretendem converter rapidamente em dinheiro os seus cartões-presente não utilizados.

Why we chose it A BuySellVouchers está em funcionamento desde 2012 e processa mais de 650 000 transações mensais, com mais de 20 000 novos utilizadores a aderirem todos os meses. Selecionámos esta plataforma devido à sua comissão de vendedor excepcionalmente baixa de 1,2% (em comparação com a média do setor, que se situa entre 5% e 6%) e ao seu alcance global em vários países. O sistema de depósito em garantia e a verificação antifraude da plataforma protegem tanto os compradores como os vendedores nas transações internacionais.

A BuySellVouchers é também uma das melhores opções para vendedores fora dos EUA que pretendem vender cartões-presente com pagamento imediato. Os utilizadores internacionais podem vender facilmente cartões-presente online de forma instantânea através deste mercado global, e é por isso que a reputação da plataforma em termos de fiabilidade e pagamentos rápidos a torna uma escolha preferencial para muitos.

Vantagens:

A comissão de vendedor de 1,2%, uma das mais baixas do setor, maximiza o seu lucro em cada venda

Suporta mais de 600 categorias de produtos, incluindo cartões de jogos, retalho e entretenimento

As opções de pagamento em criptomoedas proporcionam transações rápidas e sem fronteiras

O sistema de depósito em garantia protege os vendedores contra fraudes e estornos

Plataforma consolidada, com mais de 10 anos de atividade e excelentes avaliações no Trustpilot

Contras:

Em primeiro lugar, os pagamentos com criptomoedas podem exigir alguma familiaridade com carteiras digitais, embora a plataforma disponibilize guias para novos utilizadores

O foco internacional significa que alguns cartões-presente específicos dos EUA podem ter menor procura, mas as marcas globais populares esgotam rapidamente

★ ONLY 1.2% FEE, CRYPTO PAYOUTS BuySellVouchers Vender no BuySellVouchers

7. ClipKard [Ideal para cartões físicos e programas de recompensas]

Características Detalhes Cartões aceites Mais de 100 retalhistas (apenas cartões físicos) Taxa de pagamento Taxas competitivas de mercado Métodos de pagamento PayPal, cheque por correio Tempo de processamento 3 a 10 dias úteis após a receção do cartão Saldo mínimo 15 $ Taxas Sem taxas

A ClipKard é uma plataforma simples, especializada na compra de cartões-presente físicos de mais de 100 grandes retalhistas. A plataforma destaca-se pelo seu sistema de recompensas, que permite ganhar ClipPoints em cada transação, os quais podem ser trocados por descontos em compras futuras.

Why we chose it A ClipKard distingue-se pela sua estrutura sem comissões e pelo programa de recompensas que beneficia os vendedores habituais. Selecionámos esta plataforma pelo seu modelo de preços transparente e pelo processo intuitivo que simplifica a venda de cartões-presente físicos. As etiquetas de envio gratuitas da USPS para encomendas superiores a 25 dólares eliminam um obstáculo comum na venda de cartões físicos.

Vantagens:

A ausência de comissões significa que fica com o valor total da venda

O sistema de recompensas ClipPoints atribui 1 ponto por cada dólar (1 000 pontos = 10 $ de desconto)

São fornecidas etiquetas de envio gratuitas da USPS para encomendas superiores a 25 dólares

O sistema de cotação simples mostra o pagamento exato antes de se comprometer com a venda

Elevadas classificações de confiança online em várias plataformas de avaliações

Contras:

Os cartões físicos têm de ser enviados por correio, em vez de serem transferidos digitalmente de forma instantânea, embora as etiquetas de envio gratuito compensem este inconveniente

Limite de venda de 300 dólares num prazo de 15 dias para novos utilizadores, mas este valor aumenta para vendedores de confiança, como medida de prevenção de fraudes

A plataforma facilita a obtenção de uma cotação: basta selecionar a marca do seu cartão-presente, introduzir o saldo e receber uma oferta instantânea. Se aceitar, a ClipKard fornece uma etiqueta de envio pré-paga e o pagamento é efetuado no prazo de 3 a 10 dias úteis após a receção e verificação do seu cartão. Isto torna a ClipKard uma excelente escolha para quem tem cartões-presente físicos e pretende uma experiência de venda sem complicações.

★ ZERO FEES, EARN REWARDS ClipKard Vender no ClipKard

8. GiftCash [Ideal para pagamentos elevados e opções de criptomoedas]

Característica Detalhes Cartões aceites Mais de 150 retalhistas (físicos e digitais) Taxa de pagamento Até 93% do valor do cartão Métodos de pagamento PayPal, criptomoedas (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether) Tempo de processamento 5 a 15 dias úteis Saldo mínimo 25 $ (100 $ para Apple, iTunes e marcas selecionadas) Taxas Não divulgadas explicitamente

A GiftCash oferece algumas das taxas de pagamento mais elevadas do setor, atingindo até 93% do valor do seu cartão-presente para retalhistas muito procurados. A plataforma aceita cartões-presente físicos e digitais de mais de 150 marcas e oferece a opção exclusiva de receber o pagamento em criptomoeda.

Why we chose it A GiftCash já processou mais de 2 milhões de cartões-presente desde 2017 e pagou mais de 180 milhões de dólares aos vendedores. Selecionámos esta plataforma pelas suas taxas de pagamento líderes no setor, que podem atingir 93% para retalhistas populares como a Amazon e a Target. As opções de pagamento em criptomoeda destinam-se a utilizadores que preferem moeda digital ou que necessitam de transações com foco na privacidade.

Vantagens:

Taxas de pagamento líderes no setor, até 93%, para os principais retalhistas

Opções de pagamento em criptomoedas (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether)

Aceita mais de 150 marcas de retalhistas, incluindo grandes lojas e restaurantes

Processo simples em três passos (introduzir o cartão, aceitar a oferta, escolher o pagamento)

Disponível tanto nos EUA como no Canadá

Contras:

O tempo de processamento de 5 a 15 dias úteis é mais longo do que o de alguns concorrentes, embora as taxas de pagamento mais elevadas possam justificar a espera

Exigência de saldo mínimo de 25 dólares (100 dólares para marcas selecionadas, como a Apple e o iTunes), mas isto garante que as transações compensam os custos de processamento

O processo simples da plataforma consiste em obter uma cotação instantânea, aceitar a oferta e selecionar o método de pagamento preferido. Embora a GiftCash não ofereça a troca de cartões-presente como alguns concorrentes, o seu foco em pagamentos de elevado valor torna-a uma opção atrativa para vendedores que dão prioridade ao máximo retorno em dinheiro.

★ UP TO 93% PAYOUT RATE GiftCash Vender no GiftCash

9. Gameflip [Ideal para jogadores e cartões-presente de jogos]

Características Detalhes Cartões aceites Plataformas de jogos (Steam, PlayStation, Xbox, Google Play, iTunes) Taxa de pagamento O vendedor define o preço (após dedução das comissões) Métodos de pagamento Transferência bancária, Skrill, Bitcoin, USDC Tempo de processamento Imediatamente após a conclusão da venda Saldo mínimo Sem mínimo Taxas Comissão de 8% + taxa de parceiro de 2% + taxa digital de 2% = 12% no total

A Gameflip é uma das melhores plataformas para jogadores que pretendem vender cartões-presente relacionados com jogos e receber pagamento imediato através do PayPal. É compatível com uma variedade de plataformas de jogos, incluindo Steam, PlayStation e Xbox, o que a torna ideal para jogadores que pretendem trocar os seus cartões-presente por dinheiro rapidamente.

Why we chose it A Gameflip serve uma comunidade de mais de 6 milhões de utilizadores e mantém uma classificação de 4,3 estrelas nas lojas de aplicações, com mais de 20 000 avaliações. Selecionámos esta plataforma pelo seu foco específico em cartões-presente para jogos e bens digitais, o que a torna o mercado de referência para os jogadores. A «Garantia Gameflip» da plataforma protege todas as transações, e o apoio de capital de risco do Vale do Silício demonstra a sua estabilidade financeira.

Conhecida pela sua fiabilidade e segurança, a Gameflip é uma plataforma de confiança na comunidade de jogos, onde as transações são simples e seguras. Com taxas competitivas e um vasto público de jogadores, é a escolha preferida de muitos.

Prós:

Mercado especializado em jogos com 6 milhões de utilizadores ativos, o que garante uma elevada procura

A «Gameflip Guarantee» protege todas as transações durante 3 dias após a compra

Várias opções de pagamento, incluindo transferência bancária, Bitcoin e USDC

Sem taxas de listagem (só paga comissão quando o seu cartão for vendido)

O sistema de entrega automática de cartões digitais agiliza as transações

Contras:

A taxa total de 12% (8% de comissão + 2% de parceiro + 2% de digital) é mais elevada do que a das plataformas gerais, mas o público especializado em jogos justifica o custo

É necessária a verificação de identidade dos vendedores, embora isso crie um mercado de confiança que beneficia todos os utilizadores

★ 6 MILLION GAMERS, INSTANT PAYOUTS Gameflip Vender no Gameflip

Como vender cartões-presente com pagamento imediato: guia passo a passo

Vender cartões-presente com pagamento imediato é uma forma rápida e fácil de converter cartões-presente em dinheiro. Este processo passo a passo mostra-lhe como vender cartões-presente com pagamento imediato, convertendo-os em dinheiro, sem enfrentar quaisquer problemas:

Escolha a plataforma certa – Selecione com base no tipo de cartão: Gameflip para cartões de jogos (V-Bucks, PlayStation, Xbox, Robux), CardCash para retalho (Amazon, Walmart) ou Raise para cartões de alto valor. Estas plataformas permitem-lhe vender cartões-presente online instantaneamente com o mínimo de complicações.

Crie uma conta – Registe-se com o seu e-mail e as suas preferências de pagamento (PayPal, Cash App). Algumas plataformas exigem verificação de identidade por motivos de segurança.

Verifique os dados do cartão – Verifique o saldo e a data de validade do seu cartão-presente antes de o colocar à venda. No caso dos cartões físicos, digitalize o código de barras; no caso dos cartões-presente eletrónicos, confirme se o código está intacto e é válido antes de os vender para pagamento imediato.

Anuncie o seu cartão-presente – Introduza os dados do cartão, incluindo o saldo e o tipo. Carregue uma fotografia, se necessário, no caso de cartões físicos. Ao vender cartões-presente online de forma instantânea, detalhes precisos no anúncio ajudam a atrair compradores mais rapidamente.

Escolha o método de pagamento – Selecione o seu método de pagamento preferido e confirme se a plataforma o suporta. Verifique a rapidez do pagamento; algumas oferecem transferências instantâneas, outras demoram horas ou dias.

Conclua a transação – Finalize a venda e aguarde a verificação da plataforma. O pagamento chega normalmente em poucos minutos quando vende cartões-presente por dinheiro, mas esteja atento às taxas de transação e às regras específicas da plataforma.

Assim que a transação estiver concluída, os fundos ficam disponíveis imediatamente. Isto torna a venda de cartões-presente uma das melhores formas de ganhar dinheiro a partir de casa.

Métodos de pagamento: como receber dinheiro instantâneo através do PayPal, Cash App e outros

Se pretende vender cartões-presente com pagamento imediato, escolher o método de pagamento certo é tão importante quanto selecionar a plataforma de vendas adequada. As opções de pagamento mais rápidas permitem-lhe aceder ao seu dinheiro em poucos minutos, tornando a venda de cartões-presente rápida e segura.

Métodos de pagamento populares para recebimento imediato:

PayPal – Um dos métodos de pagamento mais populares para a venda de cartões-presente, com os fundos frequentemente disponíveis imediatamente após a verificação do seu cartão-presente. Se quiser vender cartões-presente online instantaneamente, o PayPal é normalmente uma das opções de pagamento mais rápidas. Cash App – Uma escolha popular entre os utilizadores de dispositivos móveis que pretendem vender cartões-presente com pagamento imediato. Depois de associado a uma plataforma compatível, os pagamentos são normalmente transferidos diretamente para o seu saldo da Cash App em poucos minutos. Venmo – Oferece pagamentos rápidos para transações elegíveis, tornando-o uma opção conveniente para receber dinheiro de vendas de cartões-presente de menor valor. Transferência bancária direta – Disponível em algumas plataformas, mas os tempos de processamento são geralmente mais lentos do que no PayPal ou na Cash App.

Rapidez de pagamento e comissões:

Pagamentos instantâneos : O PayPal e o Cash App são normalmente os mais rápidos, transferindo os seus fundos em poucos minutos. O Venmo segue um prazo semelhante. Quando vende cartões-presente eletrónicos com pagamento instantâneo, a verificação digital costuma ser processada mais rapidamente do que no caso dos cartões físicos.

: O PayPal e o Cash App são normalmente os mais rápidos, transferindo os seus fundos em poucos minutos. O Venmo segue um prazo semelhante. Quando vende cartões-presente eletrónicos com pagamento instantâneo, a verificação digital costuma ser processada mais rapidamente do que no caso dos cartões físicos. Taxas: Algumas plataformas podem cobrar pequenas taxas de transação pela utilização de determinados métodos de pagamento, especialmente no caso de pagamentos instantâneos. Verifique sempre os termos da plataforma antes de prosseguir.

Para a maioria dos utilizadores que pretendem vender cartões-presente com pagamento imediato, o PayPal e a Cash App oferecem a melhor combinação de rapidez, comodidade e fiabilidade.

Dicas para transações seguras com cartões-presente

Quer seja do tipo que compra cartões-presente ou prefira vendê-los online como forma rápida de ganhar dinheiro, é importante manter-se seguro. Aqui estão algumas dicas essenciais para o ajudar a evitar fraudes e a proteger as suas informações.

Utilize plataformas de confiança: opte por plataformas fiáveis, como a CardCash e a Raise, que oferecem proteção ao comprador e transações seguras. Verifique sempre as avaliações dos utilizadores para se certificar de que o site é legítimo. As plataformas de confiança que permitem vender cartões-presente online instantaneamente têm sempre políticas de proteção ao comprador. Verifique os detalhes do cartão-presente: Antes de vender, confirme o saldo e a data de validade do seu cartão. No caso de cartões físicos, digitalize o código de barras para garantir que é válido. Informações precisas sobre o cartão evitarão erros durante a venda. Esteja atento a sinais de alerta: evite plataformas ou compradores que solicitem métodos de pagamento invulgares ou ofereçam negócios que pareçam bons demais para ser verdade. Desconfie de pedidos de pagamentos antecipados ou de transações suspeitas. Proteja as suas informações pessoais: Nunca partilhe informações confidenciais, como o seu número de segurança social. Utilize métodos de pagamento seguros, como o PayPal ou o Cash App, para proteger os seus dados financeiros.

Agora já sabe como vender cartões-presente com pagamento imediato e como pode vender cartões-presente online de forma instantânea e com confiança, utilizando qualquer uma destas plataformas de confiança.

Obtenha cartões-presente gratuitamente e, depois, venda-os por dinheiro

Se pretende ganhar algum dinheiro extra através de cartões-presente, existem várias formas de obter cartões-presente que poderá vender posteriormente.

Uma opção é o Snakzy, uma aplicação que te permite ganhar recompensas ao jogar minijogos e ao completar tarefas. Podes trocar as moedas que ganhaste por cartões-presente de lojas populares, que depois podes vender ou utilizar nas tuas próprias compras. É uma forma fácil e divertida de ganhar cartões-presente sem gastar dinheiro.

Para além do Snakzy, também pode participar em programas de recompensas, inquéritos ou aplicações de reembolso que pagam em cartões-presente. Estas plataformas permitem-lhe acumular pontos e trocá-los por cartões-presente de grandes retalhistas como a Amazon, o Walmart ou cartões-presente Visa. Assim que os tiver, pode vender os cartões-presente por dinheiro em várias plataformas.

Ganhar cartões-presente através de aplicações como o Snakzy pode ser uma excelente forma de complementar o seu rendimento, o que lhe permite vender cartões-presente para receber pagamento imediato ou utilizá-los em compras sem ter de recorrer ao seu próprio dinheiro. Assim que compreender quem compra cartões-presente, pode direcionar-se para as plataformas com as comunidades de compradores mais ativas para, posteriormente, vender cartões-presente em troca de dinheiro.

Transforme esses cartões em dinheiro hoje mesmo

Já sabe como vender cartões-presente em troca de pagamento imediato e receber dinheiro real na sua conta. O segredo está em escolher uma plataforma que corresponda ao seu tipo de cartão e às suas preferências de pagamento.

A Eldorado destaca-se pela sua estrutura de comissões reduzidas e pela sua interface intuitiva. Esta plataforma é especializada em transações rápidas entre pares e permite-lhe receber pagamentos em criptomoeda ou em dinheiro tradicional. A G2G é um enorme centro global de vouchers para jogos e retalho. Utiliza o sistema G2G Shield para proporcionar um ambiente seguro onde pode alcançar milhões de potenciais compradores em todo o mundo. A CardCash processa pagamentos em 1 a 2 dias úteis e aceita cartões de mais de 1 100 retalhistas, o que a torna a opção mais versátil tanto para cartões físicos como digitais

Não deixe esses cartões-presente não utilizados a ficar na sua gaveta, a perder valor. Escolha a plataforma que melhor se adapta às suas necessidades, verifique o saldo do seu cartão e troque os cartões-presente por dinheiro ainda hoje.

Perguntas frequentes