Come vendere carte regalo con pagamento immediato nel 2026: le 9 migliori piattaforme per guadagnare in contanti in fretta
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Imparare a vendere carte regalo per ottenere un pagamento immediato può farti guadagnare denaro in pochi minuti, invece di lasciare che le tue carte inutilizzate prendano polvere a casa tua. Si stima che gli americani detengano carte regalo inutilizzate per un valore di 21 miliardi di dollari, e io ho testato personalmente sette piattaforme per scoprire quali garantiscono effettivamente pagamenti rapidi.
La differenza tra le piattaforme è notevole. Alcune pagano entro 5-20 minuti tramite PayPal o Cash App, mentre altre impiegano fino a due settimane. Anche i tassi di pagamento variano notevolmente, dal 60% al 93% del valore della tua carta a seconda di dove la vendi.
Ti mostrerò esattamente quale piattaforma funziona meglio per il tuo tipo di carta, quali commissioni aspettarti e come evitare gli errori comuni che costano denaro ai venditori. E, sia che tu stia incassando una carta Starbucks da 25 dollari o un saldo Amazon da 500 dollari, saprai qual è il modo più veloce per ricevere il pagamento.
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Le nostre scelte migliori: i posti migliori dove vendere carte regalo per un pagamento immediato
Se stai cercando di vendere carte regalo con pagamento immediato, diverse piattaforme affidabili offrono pagamenti rapidi e tassi di cambio competitivi. Se vuoi vendere carte regalo online all’istante, questi marketplace offrono opzioni di pagamento sicure e affidabili:
- Eldorado – Una piattaforma globale dedicata alle carte regalo per videogiochi e al dettaglio che supporta i pagamenti tramite Skrill e bonifico bancario, rendendola una scelta affidabile per transazioni veloci.
- G2G – Una piattaforma intuitiva con commissioni di vendita contenute e diversi metodi di pagamento, tra cui criptovalute e valute legali, per una vendita sicura ed efficiente delle carte regalo.
- CardCash – Specializzata nell’acquisto di carte regalo fisiche e digitali, con pagamenti disponibili tramite PayPal, ACH o assegno per transazioni rapide e convenienti.
Ciascuna piattaforma offre caratteristiche diverse, ma tutte rappresentano opzioni affidabili per vendere carte regalo con pagamento immediato e convertire in contanti le carte regalo indesiderate a tassi altamente competitivi.
Come vendere carte regalo con pagamento immediato tramite queste 9 piattaforme
Ora approfondiamo le funzionalità, le commissioni e i metodi di pagamento di ciascuna piattaforma. Questa analisi ti aiuterà a vendere carte regalo online istantaneamente, scegliendo il marketplace giusto e massimizzando il tuo guadagno. Ogni piattaforma ti mette in contatto con acquirenti verificati, così saprai sempre chi acquista le carte regalo dai tuoi annunci.
1. Eldorado [La scelta migliore per commissioni basse e transazioni veloci]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Carte accettate
|Razer Gold, Steam, Amazon, Google Play e altre
|Tasso di pagamento
|Competitivo rispetto al mercato (i venditori stabiliscono autonomamente le proprie percentuali)
|Metodi di pagamento
|Criptovalute (USDT, BTC), Skrill, SEPA e bonifico bancario
|Tempi di elaborazione
|1–5 giorni lavorativi (più veloce per i venditori verificati)
|Saldo minimo
|1,00 $
|Commissioni
|Dal 5% al 15% (in genere il 10% per la maggior parte delle carte regalo)
Eldorado sta diventando una delle piattaforme preferite dai giocatori che desiderano vendere carte regalo online grazie alla sua interfaccia elegante e alla struttura delle commissioni altamente competitiva.
La piattaforma è specializzata in risorse di gioco, il che la rende il luogo perfetto per vendere carte regalo con pagamento immediato se possiedi voucher Razer Gold, Steam o PlayStation. Concentrandosi su un approccio "da giocatori per giocatori", Eldorado semplifica il processo di inserimento degli annunci, consentendo anche a chi vende per la prima volta di mettere in vendita i propri articoli con pochi clic.
Eldorado si distingue per il suo impegno a garantire transazioni senza intoppi e in tutta sicurezza. Abbiamo scelto questa piattaforma per la sua garanzia “Trade Protection” e per l’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che è più reattiva rispetto a quella di molti marketplace più datati.Per i venditori, la bassa barriera all’ingresso e la possibilità di ricevere pagamenti in criptovaluta offrono un livello di versatilità difficile da eguagliare. È particolarmente efficace per chi desidera trasformare i crediti di gioco in liquidità senza dover affrontare procedure complesse.
Il processo di verifica della piattaforma è accurato, il che potrebbe richiedere un po’ di tempo inizialmente, ma garantisce che il marketplace rimanga libero da truffatori.
Pro:
- Tassi di commissione altamente competitivi, a partire da un minimo del 5% per categorie specifiche
- Supporto per i pagamenti in criptovaluta (USDT/BTC), che garantiscono rapidità e privacy
- Interfaccia utente (UI) e esperienza utente (UX) estremamente intuitive, che la rendono la piattaforma più semplice per i principianti
- Team di assistenza dedicato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con tempi di risposta rapidi
- Soglia minima di prelievo più bassa rispetto alla maggior parte dei principali marketplace
Contro:
- La procedura KYC (verifica dell'identità) è obbligatoria e viene applicata rigorosamente a tutti i venditori
- Volume di traffico complessivo inferiore rispetto a G2G, sebbene la nicchia dei videogiochi sia molto concentrata
2. G2G [Ideale per la portata globale e la sicurezza dei giocatori]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Carte accettate
|Giochi (Steam, PSN, Roblox), vendita al dettaglio e intrattenimento
|Tasso di pagamento
|Determinato dal mercato (i venditori stabiliscono le proprie percentuali)
|Metodi di pagamento
|Skrill, Payoneer, WebMoney, bonifico bancario e Linker
|Tempi di elaborazione
|Da 1 a 14 giorni (a seconda del livello del venditore e della conferma dell'acquirente)
|Saldo minimo
|Variabile (circa 10–20 $ a seconda del metodo)
|Commissioni
|Commissione del 9,99% + commissioni di prelievo del pagamento
G2G è da tempo un punto di riferimento nella comunità dei videogiocatori, operando come un enorme mercato C2C dove è possibile vendere carte regalo con pagamento immediato.
A differenza dei tradizionali siti di riacquisto, G2G ti permette di fissare autonomamente i prezzi dei buoni per videogiochi e al dettaglio. Se desideri vendere carte regalo online in modo immediato, la piattaforma di G2G è ottimizzata per metterti in contatto con un pubblico globale di milioni di persone, garantendo ai tuoi annunci un’elevata visibilità già pochi minuti dopo la pubblicazione.
Abbiamo scelto G2G per il suo sistema “G2G Shield”, che protegge sia i venditori che gli acquirenti da transazioni fraudolente. Sin dal suo lancio nel 2013, la piattaforma ha registrato una crescita significativa, fornendo un’infrastruttura affidabile per chi desidera liberarsi di codici digitali indesiderati. La flessibilità nei metodi di prelievo dei pagamenti (compresi portafogli elettronici e bonifici bancari diretti) la rende la scelta ideale per i venditori internazionali che necessitano di diverse opzioni di pagamento.
Sebbene la natura del marketplace implichi la necessità di competere con altri venditori, l’elevato volume di traffico spesso si traduce in vendite più rapide rispetto ai siti di nicchia specializzati.
Vantaggi:
- G2G Shield offre una protezione completa contro i chargeback e le frodi
- Il controllo diretto sui prezzi consente di ottenere margini di profitto potenzialmente più elevati
- L'ampia base di utenti a livello globale garantisce una domanda costante per i marchi più popolari
- Supporto per un'ampia varietà di gateway di pagamento regionali
- Il sistema trasparente di valutazione dei venditori contribuisce a costruire una credibilità a lungo termine
Svantaggi:
- Le commissioni sono fisse al 9,99%, una percentuale che può risultare superiore a quella dei concorrenti
3. CardCash [Ideale per tempi di elaborazione rapidi e grandi rivenditori]
|Caratteristica
|Dettagli
|Carte accettate
|Oltre 1.100 rivenditori (carte regalo fisiche ed elettroniche)
|Tasso di pagamento
|Fino al 92% del valore della carta
|Metodi di pagamento
|PayPal, bonifico ACH, assegno
|Tempi di elaborazione
|1-2 giorni lavorativi
|Saldo minimo
|10 $
|Commissioni
|Commissione minima dell'8%
Se sei il tipo di persona che acquista carte regalo per poi convertirle rapidamente in contanti, CardCash è una piattaforma molto diffusa sia per le carte regalo fisiche che per quelle elettroniche , che offre pagamenti tramite PayPal, ACH o assegno. I possessori di carte regalo elettroniche possono venderle ottenendo un pagamento immediato grazie al processo digitale semplificato di CardCash.
CardCash è attiva dal 2009 e figura nella lista Inc 5000 delle aziende in più rapida crescita da sei anni consecutivi. Abbiamo selezionato questa piattaforma per la sua comprovata esperienza nell’elaborazione di milioni di transazioni con carte regalo e per le valutazioni costanti degli utenti su diverse piattaforme di recensioni. Il sistema di verifica della piattaforma e le politiche di tutela degli acquirenti dimostrano l’impegno a garantire transazioni legittime.
Sebbene CardCash sia sicura e affidabile, tieni presente che potrebbero essere applicate commissioni di transazione, quindi è importante tenerne conto nella tua decisio ne. Tuttavia, grazie alla sua procedura semplice e ai pagamenti rapidi, è una delle migliori piattaforme per trasformare le carte regalo indesiderate in contanti.
Pro:
- Accetta carte regalo di oltre 1.100 grandi catene, tra cui Amazon, Target e Walmart
- Diverse opzioni di pagamento, tra cui PayPal, bonifico ACH e assegno cartaceo
- Il sistema di preventivo rapido fornisce valutazioni immediate prima di impegnarsi a vendere
- Possibilità di scambiare le carte indesiderate con carte regalo dei rivenditori preferiti
- Nessuna commissione per la spedizione delle carte cartacee se si utilizzano le etichette di spedizione prepagate fornite dal servizio
Svantaggi:
- L'elaborazione del pagamento richiede in genere 1-2 giorni lavorativi anziché un trasferimento istantaneo, sebbene ciò garantisca la verifica a tutela dell'acquirente
- Alcune carte regalo con data di scadenza non vengono accettate, ma questa politica tutela i venditori da eventuali contestazioni
4. GCBUYING [Ideale per carte internazionali e tassi di cambio in tempo reale]
|Caratteristica
|Dettagli
|Carte accettate
|Amazon, iTunes, Google Play, Steam, Visa, Walmart, eBay, Target
|Tasso di pagamento
|Tassi competitivi in tempo reale
|Metodi di pagamento
|PayPal, Cash App, bonifico bancario, Naira, criptovaluta (BTC, USDT)
|Tempi di elaborazione
|5-20 minuti dopo la verifica
|Saldo minimo
|Varia a seconda del tipo di carta
|Commissioni
|Nessuna commissione nascosta (prezzi trasparenti)
GCBUYING è un marketplace digitale specializzato nella vendita di un'ampia gamma di carte regalo e nella loro conversione in contanti immediati, spesso in Naira o tramite altre opzioni di pagamento supportate come PayPal o prelievi bancari diretti.
GCBUYING è un'opzione affidabile quando desideri vendere online e all'istante carte regalo di rivenditori internazionali, poiché supporta le principali carte regalo internazionali, tra cui Amazon, iTunes, Google Play, Steam, carte prepagate Visa, Walmart, eBay, Target e altre ancora. Ciò ti offre una maggiore flessibilità quando desideri convertire le carte che non ti servono più in contanti in tempi rapidi.
GCBUYING è una società registrata ai sensi della legislazione nigeriana e si è guadagnata una solida reputazione nel servire utenti internazionali, in particolare nelle regioni in cui le opzioni bancarie tradizionali sono limitate. Abbiamo scelto questa piattaforma per la sua struttura trasparente, priva di commissioni nascoste, e per il sistema di tassi di cambio in tempo reale che si aggiorna in base alla domanda di mercato. L’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e il processo di verifica istantaneo dimostrano l’impegno verso l’esperienza dell’utente.
La piattaforma offre un'interfaccia intuitiva con tassi di cambio in tempo reale e pagamenti rapidi una volta verificata la tua carta. Questo ti aiuta a ottenere contanti rapidamente dopo aver completato una transazione. Puoi vendere sia carte regalo fisiche che elettroniche a tassi competitivi e con una procedura semplificata che mira a ridurre al minimo i tempi di attesa.
Molte app per guadagnare denaro effettuano i pagamenti tramite carte regalo anziché in contanti. Se preferisci denaro reale da spendere ovunque, GCBUYING ti consente di convertire i premi in carte regalo in pagamenti immediati.
Vantaggi:
- Pagamenti immediati entro 5-20 minuti dalla verifica della carta
- I tassi di cambio in tempo reale ti garantiscono di ottenere il valore di mercato attuale
- Diverse opzioni di prelievo, tra cui criptovalute (Bitcoin, USDT) e denaro mobile
- Nessun costo nascosto, con prezzi trasparenti visualizzati prima della transazione
- Assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat live
Contro:
- Si rivolge principalmente ai mercati internazionali, in particolare alla Nigeria e alle regioni circostanti, sebbene gli utenti statunitensi possano comunque accedere alla piattaforma
- I tassi di cambio variano in base alla domanda, il che significa che le carte più richieste potrebbero avere tassi migliori durante i periodi di punta
5. Raise [Ideale per carte regalo di alto valore e transazioni affidabili]
|Caratteristica
|Dettagli
|Carte accettate
|Principali rivenditori (modello marketplace)
|Tasso di pagamento
|Il venditore stabilisce il prezzo (al netto di una commissione del 15%)
|Metodi di pagamento
|PayPal, bonifico diretto ACH
|Tempi di elaborazione
|Variabile (al momento dell'acquisto da parte dell'acquirente)
|Saldo minimo
|Nessun minimo specificato
|Commissioni
|Commissione del venditore del 15% + 1% o 2,75 $ per le carte fisiche
Raise è uno dei marketplace di carte regalo più grandi e affidabili, il che lo rende un 'ottima scelta per vendere carte regalo di alto valore. Non importa se preferisci Amazon, Target o Walmart, perché Raise gestisce con facilità le carte regalo dei principali rivenditori. Questa piattaforma offre pagamenti immediati tramite PayPal o bonifico bancario, garantendoti così di ottenere rapidamente denaro contante per le tue carte che non ti servono più.
Raise è stata lanciata nel 2013 e ha elaborato milioni di transazioni relative a carte regalo attraverso il suo modello di marketplace. Abbiamo selezionato questa piattaforma per la sua trasparenza e il controllo che offre ai venditori. Sei tu a stabilire il prezzo e Raise facilita la transazione con acquirenti verificati. La garanzia di rimborso di 1 anno offerta dalla piattaforma agli acquirenti crea un marketplace affidabile che avvantaggia i venditori grazie alla maggiore fiducia degli acquirenti.
I venditori possono mettere rapidamente in vendita le proprie carte e ricevere il pagamento, con la possibilità di vendere sia carte regalo fisiche che elettroniche. Inoltre, il modello di marketplace della piattaforma consente di vendere carte regalo online istantaneamente ad acquirenti verificati.
Vantaggi:
- Un ampio marketplace con milioni di utenti attivi aumenta le probabilità di vendite rapide
- I venditori controllano i prezzi e possono modificarli per ottenere un vantaggio competitivo
- Una garanzia di 1 anno per gli acquirenti aumenta la fiducia e attira un maggior numero di acquirenti sulla piattaforma
- Opzioni di pagamento gratuite tramite PayPal e ACH senza commissioni di prelievo
- Un'app mobile intuitiva consente di pubblicare e gestire gli annunci ovunque ci si trovi
Contro:
- La commissione del 15% è superiore a quella delle piattaforme di acquisto diretto, ma sostiene l’infrastruttura del marketplace che mette in contatto acquirenti e venditori
- I tempi di vendita dipendono dalla domanda degli acquirenti piuttosto che dall’acquisto immediato, anche se i marchi più popolari in genere si vendono nel giro di poche ore
6. BuySellVouchers [La scelta migliore per i venditori internazionali e i pagamenti in tutto il mondo]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Carte accettate
|Oltre 600 categorie di prodotti (videogiochi, vendita al dettaglio, intrattenimento)
|Tasso di pagamento
|Tassi di pagamento competitivi
|Metodi di pagamento
|Criptovalute (Bitcoin, USDT, Ethereum, Litecoin, DAI)
|Tempi di elaborazione
|Pochi minuti dopo la verifica (tramite deposito a garanzia)
|Saldo minimo
|Varia a seconda della carta
|Commissioni
|Commissione del venditore dell'1,2%
BuySellVouchers è una piattaforma eccellente per chi desidera vendere carte regalo a livello internazionale (offre principalmente opzioni di pagamento immediato tramite PayPal). Il sistema di pagamento sicuro della piattaforma garantisce la massima tranquillità, soprattutto agli utenti che vendono in varie regioni del mondo. È perfetta per i venditori internazionali che vogliono incassare rapidamente le proprie carte regalo inutilizzate.
BuySellVouchers è attiva dal 2012 e gestisce oltre 650.000 transazioni al mese, con oltre 20.000 nuovi utenti che si registrano ogni mese. Abbiamo scelto questa piattaforma per la sua commissione venditore eccezionalmente bassa, pari all’1,2% (rispetto alla media del settore che si attesta tra il 5 e il 6%), e per la sua presenza globale in numerosi paesi. Il sistema di deposito a garanzia e le verifiche antifrode della piattaforma tutelano sia gli acquirenti che i venditori nelle transazioni internazionali.
BuySellVouchers è inoltre la scelta ideale per i venditori al di fuori degli Stati Uniti che desiderano vendere carte regalo con pagamento immediato. Gli utenti internazionali possono vendere facilmente e istantaneamente carte regalo online attraverso questo mercato globale, ed è proprio per questo che la reputazione della piattaforma in termini di affidabilità e rapidità dei pagamenti la rende una scelta imprescindibile per molti.
Vantaggi:
- La commissione per i venditori, pari all’1,2%, la più bassa del settore, massimizza il tuo profitto su ogni vendita
- Supporta oltre 600 categorie di prodotti, tra cui carte per videogiochi, prodotti al dettaglio e intrattenimento
- Le opzioni di pagamento in criptovaluta garantiscono transazioni veloci e senza confini
- Il sistema di deposito a garanzia protegge i venditori da frodi e chargeback
- Piattaforma consolidata con oltre 10 anni di attività e ottime valutazioni su Trustpilot
Svantaggi:
- Innanzitutto, i pagamenti basati sulle criptovalute potrebbero richiedere una certa familiarità con i portafogli digitali, anche se la piattaforma mette a disposizione delle guide per i nuovi utenti
- L’orientamento internazionale comporta che alcune carte regalo specifiche per gli Stati Uniti possano avere una domanda inferiore, ma i marchi globali più popolari vanno a ruba
7. ClipKard [Ideale per carte fisiche e programmi fedeltà]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Carte accettate
|Oltre 100 rivenditori (solo carte fisiche)
|Tasso di pagamento
|Tassi di mercato competitivi
|Metodi di pagamento
|PayPal, assegno tramite posta
|Tempi di elaborazione
|3-10 giorni lavorativi dal ricevimento della carta
|Saldo minimo
|15 $
|Commissioni
|Nessuna commissione
ClipKard è una piattaforma intuitiva specializzata nell’acquisto di carte regalo fisiche da oltre 100 grandi catene di negozi. La piattaforma si distingue per il suo sistema di ricompense che consente di guadagnare ClipPoints su ogni transazione, da riscattare per ottenere sconti sugli acquisti futuri.
ClipKard si distingue per la sua struttura a zero commissioni e per il programma di ricompense che avvantaggia i venditori abituali. Abbiamo scelto questa piattaforma per il suo modello di prezzi trasparente e per la procedura intuitiva che semplifica la vendita di carte regalo fisiche. Le etichette di spedizione USPS gratuite per ordini superiori a 25 dollari eliminano uno dei principali ostacoli nella vendita di carte fisiche.
Vantaggi:
- L’assenza di commissioni significa che puoi trattenere l’intero importo della vendita
- Il sistema di ricompense ClipPoints assegna 1 punto per ogni dollaro (1.000 punti = 10 $ di sconto)
- Etichette di spedizione USPS gratuite fornite per ordini superiori a 25 dollari
- Il semplice sistema di preventivi mostra l’importo esatto del pagamento prima di impegnarsi a vendere
- Elevati livelli di fiducia online su diverse piattaforme di recensioni
Contro:
- Le carte fisiche devono essere spedite per posta anziché tramite trasferimento digitale istantaneo, anche se le etichette di spedizione gratuite compensano questo inconveniente
- Per i nuovi utenti è previsto un limite di vendita di 300 dollari entro 15 giorni, ma tale limite aumenta per i venditori affidabili come misura di prevenzione delle frodi
La piattaforma semplifica l’ottenimento di un preventivo: basta selezionare la marca della carta regalo, inserire il saldo e ricevere un’offerta immediata. Se accetti, ClipKard fornisce un'etichetta di spedizione prepagata e il pagamento viene effettuato entro 3-10 giorni lavorativi dalla ricezione e dalla verifica della tua carta. Questo rende ClipKard una scelta eccellente per chi possiede carte regalo fisiche e desidera un'esperienza di vendita senza complicazioni.
8. GiftCash [Ideale per pagamenti elevati e opzioni in criptovaluta]
|Caratteristica
|Dettagli
|Carte accettate
|Oltre 150 rivenditori (fisici e digitali)
|Tasso di pagamento
|Fino al 93% del valore della carta
|Metodi di pagamento
|PayPal, criptovalute (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether)
|Tempi di elaborazione
|5-15 giorni lavorativi
|Saldo minimo
|25 $ (100 $ per Apple, iTunes e alcuni marchi selezionati)
|Commissioni
|Non specificate
GiftCash offre alcuni dei tassi di pagamento più alti del settore, che raggiungono fino al 93% del valore della tua carta regalo per i rivenditori più richiesti. La piattaforma accetta sia carte regalo fisiche che digitali di oltre 150 marchi e offre l'opzione unica di ricevere il pagamento in criptovaluta.
Dal 2017 GiftCash ha elaborato oltre 2 milioni di carte regalo e ha versato oltre 180 milioni di dollari ai venditori. Abbiamo selezionato questa piattaforma per i suoi tassi di pagamento leader del settore, che possono raggiungere il 93% per rivenditori popolari come Amazon e Target. Le opzioni di pagamento in criptovaluta sono pensate per gli utenti che preferiscono la moneta digitale o necessitano di transazioni incentrate sulla privacy.
Vantaggi:
- Tassi di pagamento leader del settore, fino al 93%, per i principali rivenditori
- Opzioni di prelievo in criptovaluta (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether)
- Accetta oltre 150 marchi di rivenditori, tra cui i principali negozi e ristoranti
- Procedura semplice in tre passaggi (inserisci la carta, accetta l’offerta, scegli il metodo di prelievo)
- Disponibile sia negli Stati Uniti che in Canada
Svantaggi:
- I tempi di elaborazione, compresi tra 5 e 15 giorni lavorativi, sono più lunghi rispetto ad alcuni concorrenti, anche se i tassi di pagamento più elevati potrebbero giustificare l’attesa
- È richiesto un saldo minimo di 25 $ (100 $ per marchi selezionati come Apple e iTunes), ma ciò garantisce che le transazioni valgano i costi di elaborazione
La procedura semplice della piattaforma prevede l’ottenimento di un preventivo istantaneo, l’accettazione dell’offerta e la selezione del metodo di pagamento preferito. Sebbene GiftCash non offra lo scambio di carte regalo come alcuni concorrenti, la sua attenzione ai pagamenti di alto valore la rende un’opzione interessante per i venditori che danno priorità al massimo ritorno in contanti.
9. Gameflip [Ideale per i giocatori e per le carte regalo dedicate ai videogiochi]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Carte accettate
|Piattaforme di gioco (Steam, PlayStation, Xbox, Google Play, iTunes)
|Tasso di pagamento
|Il venditore stabilisce il prezzo (al netto delle commissioni)
|Metodi di pagamento
|Bonifico bancario, Skrill, Bitcoin, USDC
|Tempi di elaborazione
|Subito dopo il completamento della vendita
|Saldo minimo
|Nessun minimo
|Commissioni
|Commissione dell'8% + commissione partner del 2% + commissione digitale del 2% = 12% in totale
Gameflip è una delle migliori piattaforme per i giocatori che desiderano vendere carte regalo relative ai videogiochi e ricevere un pagamento immediato tramite PayPal. Supporta una vasta gamma di piattaforme di gioco, tra cui Steam, PlayStation e Xbox, il che la rende ideale per i giocatori che vogliono incassare rapidamente le proprie carte regalo.
Gameflip serve una comunità di oltre 6 milioni di utenti e vanta una valutazione media di 4,3 stelle sugli app store, con oltre 20.000 recensioni. Abbiamo scelto questa piattaforma per la sua specializzazione in carte regalo per videogiochi e beni digitali, che la rende il marketplace di riferimento per i giocatori. La “Garanzia Gameflip” della piattaforma protegge tutte le transazioni, mentre il sostegno di un fondo di venture capital della Silicon Valley ne dimostra la stabilità finanziaria.
Nota per la sua affidabilità e sicurezza, Gameflip è una piattaforma di fiducia all’interno della comunità dei giocatori, dove le transazioni sono fluide e sicure. Grazie a tariffe competitive e a un vasto pubblico di giocatori, rappresenta la scelta preferita da molti.
Pro:
- Il marketplace specializzato nel settore dei videogiochi, con 6 milioni di utenti attivi, garantisce un'elevata domanda
- La “Garanzia Gameflip” protegge tutte le transazioni per 3 giorni dopo l’acquisto
- Diverse opzioni di pagamento, tra cui bonifico bancario, Bitcoin e USDC
- Nessuna commissione di inserzione (si paga la commissione solo quando la carta viene venduta)
- Il sistema di consegna automatica delle carte digitali velocizza le transazioni
Contro:
- La commissione totale del 12% (8% di commissione + 2% per i partner + 2% per i servizi digitali) è superiore a quella delle piattaforme generiche, ma il pubblico specializzato nel settore dei giochi giustifica il costo
- Per i venditori è richiesta la verifica dell’identità, anche se ciò contribuisce a creare un mercato affidabile a vantaggio di tutti gli utenti
Come vendere carte regalo con pagamento immediato: guida passo passo
Vendere carte regalo con pagamento immediato è un modo semplice e veloce per convertire le carte regalo in contanti. Questa procedura passo dopo passo ti mostra come vendere carte regalo con pagamento immediato convertendole in contanti, senza incontrare alcun problema:
Scegli la piattaforma giusta – Seleziona in base al tipo di carta: Gameflip per le carte da gioco (V-Bucks, PlayStation, Xbox, Robux), CardCash per quelle di vendita al dettaglio (Amazon, Walmart) o Raise per le carte di alto valore. Queste piattaforme ti consentono di vendere carte regalo online all’istante con il minimo sforzo.
Crea un account – Registrati con la tua e-mail e le tue preferenze di pagamento (PayPal, Cash App). Alcune piattaforme richiedono la verifica dell’identità per motivi di sicurezza.
Verifica i dettagli della carta – Controlla il saldo e la data di scadenza della tua carta regalo prima di pubblicare l’annuncio. Per le carte fisiche, scansiona il codice a barre; per le carte regalo elettroniche, assicurati che il codice sia integro e valido prima di venderle per ottenere un pagamento immediato.
Pubblica la tua carta regalo – Inserisci i dettagli della carta, inclusi saldo e tipo. Carica una foto se richiesto per le carte fisiche. Quando vendi carte regalo online con pagamento immediato, dettagli accurati nell’annuncio aiutano ad attirare gli acquirenti più rapidamente.
Scegli il metodo di pagamento – Seleziona il metodo di pagamento che preferisci e verifica che la piattaforma lo supporti. Controlla la velocità di pagamento; alcune piattaforme offrono trasferimenti istantanei, altre richiedono ore o giorni.
Completa la transazione – Concludi la vendita e attendi la verifica da parte della piattaforma. Il pagamento arriva in genere entro pochi minuti quando vendi carte regalo in cambio di contanti, ma fai attenzione alle commissioni di transazione e alle regole specifiche della piattaforma.
Una volta completata la transazione, i fondi sono immediatamente disponibili. Questo rende la vendita di carte regalo uno dei modi migliori per guadagnare da casa.
Metodi di pagamento: ottenere contanti istantanei tramite PayPal, Cash App e altri servizi
Se desideri vendere carte regalo con pagamento immediato, scegliere il metodo di pagamento giusto è importante tanto quanto selezionare il marketplace giusto. Le opzioni di pagamento più veloci ti consentono di accedere al tuo denaro in pochi minuti, rendendo la vendita di carte regalo rapida e sicura.
Metodi di pagamento più diffusi per incassi immediati:
- PayPal – Uno dei metodi di pagamento più diffusi per la vendita di carte regalo, con fondi spesso disponibili immediatamente dopo la verifica della carta regalo. Se desideri vendere carte regalo online all’istante, PayPal è in genere una delle opzioni di pagamento più veloci.
- Cash App – Una scelta popolare tra gli utenti di dispositivi mobili che desiderano vendere carte regalo con pagamento immediato. Una volta collegata a una piattaforma supportata, i pagamenti vengono solitamente trasferiti direttamente sul tuo saldo Cash App in pochi minuti.
- Venmo – Offre pagamenti rapidi per le transazioni idonee, rendendolo un’opzione conveniente per ricevere denaro dalla vendita di carte regalo di importo modesto.
- Bonifico bancario diretto – Disponibile su alcune piattaforme, ma i tempi di elaborazione sono generalmente più lenti rispetto a PayPal o Cash App.
Velocità di pagamento e commissioni:
- Pagamenti istantanei: PayPal e Cash App sono solitamente i più veloci, poiché trasferiscono i fondi in pochi minuti. Venmo segue tempi simili. Quando vendi carte regalo elettroniche con pagamento istantaneo, la verifica digitale viene in genere elaborata più rapidamente rispetto alle carte fisiche.
- Commissioni: alcune piattaforme potrebbero applicare piccole commissioni di transazione per l’utilizzo di determinati metodi di pagamento, specialmente per i pagamenti istantanei. Controlla sempre attentamente i termini della piattaforma prima di procedere.
Per la maggior parte degli utenti che desiderano vendere carte regalo con pagamento immediato, PayPal e Cash App offrono la migliore combinazione di velocità, praticità e affidabilità.
Consigli per transazioni sicure con le carte regalo
Che tu sia il tipo che acquista carte regalo o che preferisca venderle online come modo veloce per guadagnare, è importante stare al sicuro. Ecco alcuni consigli chiave per aiutarti a evitare le truffe e proteggere le tue informazioni.
- Utilizza piattaforme affidabili: affidati a piattaforme affidabili come CardCash e Raise, che offrono protezione per l’acquirente e transazioni sicure. Controlla sempre le recensioni degli utenti per assicurarti che il sito sia legittimo. Le piattaforme affidabili che ti consentono di vendere carte regalo online istantaneamente dispongono sempre di politiche di protezione per l’acquirente.
- Verifica i dettagli della carta regalo: prima di vendere, controlla il saldo e la data di scadenza della tua carta. Per le carte fisiche, scansiona il codice a barre per assicurarti che sia valida. Informazioni accurate sulla carta eviteranno errori durante la vendita.
- Fai attenzione ai segnali di allarme: evita piattaforme o acquirenti che richiedono metodi di pagamento insoliti o offrono offerte troppo belle per essere vere. Diffida delle richieste di commissioni anticipate o delle transazioni sospette.
- Proteggi le informazioni personali: non condividere mai informazioni sensibili come il tuo numero di previdenza sociale. Utilizza metodi di pagamento sicuri come PayPal o Cash App per salvaguardare i tuoi dati finanziari.
Ora sai come vendere carte regalo con pagamento immediato e come puoi vendere con sicurezza carte regalo online all’istante utilizzando una qualsiasi di queste piattaforme affidabili.
Ottieni carte regalo gratis, poi vendile in cambio di denaro
Se stai cercando di guadagnare denaro extra grazie alle carte regalo, ci sono diversi modi per procurarti carte regalo che potrai poi rivendere.
Un'opzione è Snakzy, un'app che ti permette di guadagnare premi giocando a minigiochi e completando attività. Puoi riscattare le monete guadagnate con buoni regalo di negozi famosi, che poi puoi vendere o utilizzare per i tuoi acquisti. È un modo semplice e divertente per guadagnare buoni regalo senza spendere soldi.
Oltre a Snakzy, puoi anche partecipare a programmi fedeltà, sondaggi o app di cashback che pagano in buoni regalo. Queste piattaforme ti permettono di accumulare punti e di riscattarli per ottenere buoni regalo di grandi catene come Amazon, Walmart o buoni regalo Visa. Una volta ottenuti, puoi vendere i buoni regalo in cambio di denaro su varie piattaforme.
Guadagnare carte regalo tramite app come Snakzy può essere un ottimo modo per integrare il tuo reddito, consentendoti di vendere le carte regalo per un pagamento immediato o di utilizzarle per gli acquisti senza attingere ai tuoi risparmi. Una volta compreso chi acquista le carte regalo, puoi puntare sulle piattaforme con le comunità di acquirenti più attive per poi vendere le carte regalo in cambio di denaro contante.
Trasforma oggi stesso quelle carte in denaro contante
Ora sai come vendere carte regalo con pagamento immediato e ricevere denaro reale sul tuo conto. La chiave sta nello scegliere una piattaforma che corrisponda al tuo tipo di carta e alle tue preferenze di pagamento.
- Eldorado si distingue per la sua struttura a commissioni ridotte e l’interfaccia intuitiva. Questa piattaforma è specializzata in transazioni peer-to-peer veloci e consente di ricevere pagamenti in criptovaluta o in contanti tradizionali.
- G2G è un enorme hub globale per buoni gioco e buoni acquisto. Utilizza il sistema G2G Shield per garantire un ambiente sicuro in cui è possibile raggiungere milioni di potenziali acquirenti in tutto il mondo.
- CardCash elabora i pagamenti in 1-2 giorni lavorativi e accetta carte di oltre 1.100 rivenditori, il che la rende l’opzione più versatile sia per le carte fisiche che per quelle digitali.
Non lasciare che quelle carte regalo inutilizzate rimangano nel tuo cassetto, perdendo valore. Scegli la piattaforma più adatta alle tue esigenze, verifica il saldo della tua carta e converti oggi stesso le carte regalo in contanti.
Domande frequenti
Se vuoi sapere come vendere carte regalo con pagamento immediato, inizia scegliendo una piattaforma affidabile come G2G, Eldorado o Gameflip. Dopo aver creato un account, seleziona il tipo di carta, inserisci i dettagli e scegli il metodo di pagamento che preferisci (ad esempio, PayPal, Cash App). Una volta confermata la vendita, riceverai il pagamento immediatamente.
La migliore app per vendere carte regalo in contanti all'istante dipende dal tipo di carta. G2G è la scelta migliore per una copertura globale perché protegge ogni transazione con il sistema G2G Shield. Eldorado offre commissioni altamente competitive per vendite veloci tra privati, mentre Gameflip rimane l'ideale per le carte regalo di videogiochi con 6 milioni di utenti attivi.
Puoi vendere carte regalo in cambio di contanti e ricevere il pagamento istantaneo su piattaforme come G2G, Raise ed Eldorado. Queste piattaforme ti consentono di vendere carte regalo online istantaneamente con PayPal o tramite bonifico bancario. Sia i possessori di carte regalo fisiche che di carte regalo elettroniche possono vendere le proprie carte per un pagamento immediato attraverso queste piattaforme verificate.
Il pagamento per la vendita delle carte regalo può essere immediato, specialmente su piattaforme come G2G, che offrono pagamenti tramite PayPal e Cash App. Una volta verificata la tua carta, riceverai il pagamento entro pochi minuti o poche ore, a seconda della piattaforma.
Sì, alcune piattaforme applicano una piccola commissione di transazione quando si vendono carte regalo con pagamento immediato. Ad esempio, Raise potrebbe trattenere una percentuale del ricavato della vendita. Controlla sempre la struttura delle commissioni della piattaforma prima di completare la transazione. La maggior parte delle piattaforme applica una piccola commissione quando vendi carte regalo in cambio di contanti, in genere pari al 5-15% del valore della carta.
Quando vendi carte regalo, i metodi di pagamento che puoi utilizzare per ricevere il denaro includono PayPal, Cash App o bonifico bancario, a seconda della piattaforma. La maggior parte delle piattaforme, come G2G, offre PayPal come metodo più veloce, che ti consente di accedere immediatamente ai tuoi fondi.
Per convertire rapidamente le carte regalo in contanti, utilizza piattaforme come G2G che offrono pagamenti PayPal istantanei. Basta creare un account, inserire i dati della carta e ricevere il pagamento in pochi minuti.