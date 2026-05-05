Passa de Genin a Jonin com estes 7 melhores jogos do Naruto

Encontrar os melhores jogos do Naruto é como tentar arrancar aqueles malditos sinos do Sensei Kakashi. Esta série já existe há uma eternidade, dando origem a tudo, desde jogos de luta em arena até missões secundárias de RPG que provavelmente gostarias de nunca ter jogado. Alguns são só aparência, outros parecem mesmo um verdadeiro confronto de ninjas. O truque? Saber quais valem o teu tempo e quais devem ir para o caixote do lixo.

Já me esforcei a jogar mais jogos do Naruto do que gostaria de admitir. Apertei botões sem parar, passando pelos bons, pelos maus e pelos «por que é que isto sequer existe?». Tudo isto para que tu não tenhas de o fazer. Depois de tantos Rasengan e clones de sombra que davam para destruir um comando, elaborei uma lista que realmente vale a pena. Nada de jogos mal feitos baseados na série, nada de óculos de nostalgia, só aqueles que resistem quando a poeira assenta.

Desce a página e vais encontrar as minhas principais escolhas, detalhes rápidos sobre cada um e porque é que merecem um lugar na tua prateleira (ou no teu disco rígido). Quer queiras grandes lutas cinematográficas ou uma jogabilidade sólida que pareça que estás a subir na hierarquia Chunin, a minha lista vai poupar-te o trabalho de teres de passar por todos os jogos de enchimento.

As minhas melhores escolhas para os melhores jogos de Naruto

Vamos começar pelos pesos pesados. Estes são os melhores jogos do Naruto que te fazem sentir mesmo a entrar no anime. Espera grandes lutas, um elenco enorme e caos na medida certa para te fazer gritar para o ecrã.

1 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 2016 Um elenco enorme, gráficos fantásticos e lutas contra chefes que parecem episódios jogáveis. O combate é rápido sem ser simplório, e o modo história continua a impressionar como um Rasengan na hora certa. Buy now 2 Naruto to Boruto: Shinobi Striker 2018 Um jogo de luta online alucinante onde crias o teu próprio ninja e enfrentas outros jogadores. Às vezes é um pouco caótico, mas quando tudo corre bem, estás a correr pelas paredes no meio do caos e a lançar jutsu a desconhecidos como um verdadeiro shinobi perigoso. Buy now 3 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto 2017 Basicamente, é o Storm 4 com conteúdo do Boruto incluído. Novas partes da história, mais personagens e um motivo para voltares a jogar, se estivesses à procura de uma desculpa. Pensa nisto como o DLC que tornou o original ainda mais cheio de conteúdo. Buy now

Escolhi estes três pelo combate bem trabalhado, uma homenagem digna ao material original e conteúdo suficiente para te manter a jogar muito depois dos créditos terminarem.

Os 7 melhores jogos do Naruto: acredita!

Aqui está a minha seleção dos melhores jogos do Naruto que valem a pena jogares. Cada um tem aquela mistura de lutas alucinantes e drama de anime que dá vida à série. Alguns apostam tudo em lutas com um elenco enorme, outros permitem-te reviver a saga passo a passo. Todos eles dão mesmo o que prometem.

1. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 [O melhor jogo de Naruto em geral]

É um dos melhores jogos de anime que finalmente acertou na fórmula do Naruto. O Ultimate Ninja Storm 4 capta na perfeição a grandiosidade do anime com batalhas cinematográficas épicas, transições fluidas das cenas cinematográficas para o caos e um elenco tão vasto que até um censo de ninjas ficaria impressionado. O combate é espetacular, sem dúvida, mas não é superficial. Adorei as trocas de equipas e os ataques finais em equipa que parecem saídos diretamente da série.

O que o torna memorável é a forma como conclui a saga Shippuden. O modo história é um resumo jogável da Quarta Grande Guerra Ninja, repleto de lutas contra chefes que têm mesmo peso. A atenção aos detalhes transforma cada combate num episódio que vale a pena ver duas vezes. Fiquei colado ao ecrã a ver animações deslumbrantes, jutsu finais e movimentos dramáticos da câmara.

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Luta, ação Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor/editora CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment eu Tempo médio de jogo 15-20 horas (modo história) Jogabilidade Jogo de luta em arena com ritmo acelerado, mecânicas de equipa dinâmicas, batalhas contra chefes cinematográficas e um elenco enorme. Trocas de equipa, cadeias de combos e movimentos finais espetaculares fazem com que cada luta seja explosiva. História Abrange o arco narrativo culminante da Quarta Grande Guerra Ninja. Vais reviver as maiores batalhas e os momentos mais emocionantes do anime. As lutas contra chefes são intensas, as cenas cinematográficas são fiéis à obra original e todas as personagens principais têm o seu momento de glória. Banda sonora Uma mistura cheia de energia de faixas orquestrais, temas inspirados no rock e músicas de batalha enérgicas. Eleva cada luta e acrescenta drama aos momentos-chave da história, captando na perfeição o tom do anime. Gráficos e atmosfera Visuais dignos de um anime, com animações de personagens fluidas, efeitos de partículas de tirar o fôlego e ângulos de câmara cinematográficos. As arenas parecem vivas, desde os campos de batalha até aos cenários de aldeias destrutíveis. Prós Vasto elenco, história fiel ao original, lutas contra chefes cinematográficas, mecânica de combate fluida. Contras Algumas questões de equilíbrio no modo multijogador; o modo história pode parecer curto se o jogares à pressa. O que mais gosto Conseguir um «Team Ultimate» na altura certa e ver a cena cinematográfica a desenrolar-se como se fosse tirada diretamente do anime.

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2. Naruto to Boruto: Shinobi Striker [O melhor jogo do Naruto para batalhas de ninjas personalizadas]

É o jogo que foge à norma na série do Naruto, e é isso que o torna interessante. O Shinobi Striker troca os duelos 1 contra 1 pelo caos de 4 contra 4. Cria o teu próprio ninja, escolhe uma classe e luta em mapas verticais onde a mobilidade e a escolha de jutsu podem decidir o resultado da partida. Um bom monitor de jogos torna a verticalidade extrema e a ação rápida muito mais divertidas.

O que o torna memorável é a experimentação. Não é perfeito – o equilíbrio sempre foi motivo de discussão –, mas quando uma partida corre bem, parece mesmo uma verdadeira escaramuça ninja. As atualizações constantes mantiveram-no vivo, e a personalização dá-lhe aquele toque de «o teu ninja, as tuas regras» que os jogos da série principal nunca experimentaram.

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Multijogador online, ação Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor/editora Soleil Ltd./Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo Mais de 50 horas para desbloquear conteúdos e subir nas classificações Jogabilidade Multijogador em equipas de 4 contra 4 com combate rápido em arenas verticais. Os jogadores escolhem as suas funções (Ataque, Longo Alcance, Defesa, Curador) e personalizam os seus equipamentos de acordo com o seu estilo. História A história tradicional é mínima. O foco está nas missões multijogador e no treino em RV para reviver batalhas importantes. A narrativa fica em segundo plano em relação aos modos competitivo e cooperativo. Banda sonora Faixas de batalha cheias de energia com um toque moderno. Não chega ao nível da banda sonora do anime, mas mantém as partidas tensas e animadas. Gráficos e atmosfera Visuais estilizados com arenas abertas e luminosas e disposições verticais. A personalização das personagens destaca-se, mas as animações não têm o acabamento cinematográfico dos jogos principais da série Storm. Prós Foco único no modo multijogador, personalização divertida e atualizações regulares que mantêm o conteúdo atualizado Contras Conteúdo para um jogador fraco O que mais gosto Conseguir um ataque final coordenado em equipa no ar e ver a equipa adversária a dispersar-se

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3. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto [O melhor jogo de Naruto para fazeres a transição de Naruto para Boruto]

O «Road to Boruto» pega em tudo do «Ultimate Ninja Storm 4» e transporta-o para a era do Boruto. É um jogo de luta super fixe, com um elenco enorme, novas missões, personagens novas e um motivo para voltares, mesmo que já tenhas concluído o arco da guerra.

Funciona porque conclui o final do Naruto e prepara o terreno para o Boruto sem parecer um extra barato. Não é uma sequela completa, mas é a versão ideal se quiseres o desfecho do Shippuden e a próxima geração de uma só vez.

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Luta, ação Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor/editora CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment eu Tempo médio de jogo 20-25 horas (história + conteúdo do Boruto) Jogabilidade Baseia-se no Storm 4, com o mesmo combate rápido em arena, um elenco alargado e missões da era Boruto. A dinâmica de equipa e as batalhas cinematográficas contra chefes continuam a ser o ponto alto. História Combina o final da Quarta Grande Guerra Ninja com o início da história de Boruto. Acrescenta novas missões, cenas cinematográficas e personagens, mantendo intacto o impacto emocional do original. Banda sonora A mesma banda sonora orquestral cheia de energia, com faixas adicionais para a história do Boruto. Mantém a tensão alta nas lutas decisivas e faz a transição suave entre os arcos narrativos. Gráficos e atmosfera Visuais vibrantes e fiéis ao anime, com efeitos ligeiramente aperfeiçoados. O conteúdo do Boruto integra-se bem com o original, embora os ambientes se mantenham praticamente os mesmos. Prós Inclui todo o conteúdo principal do Storm 4, adiciona a história do Boruto e um vasto elenco Contras Não é uma sequela completa, tem algum conteúdo repetido O que mais gosto Ver o final do Naruto e o início instável do Boruto num único pacote, sem precisar de dois jogos separados

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4. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy [O melhor para jogares toda a série Storm]

O Ultimate Ninja Storm Legacy é o pacote completo para quem quer viver toda a jornada do Storm de uma só vez. Reúne os quatro jogos principais e todos os DLCs importantes numa única coleção. Isso significa que tens tudo, desde as primeiras rivalidades do Naruto até ao clímax completo do Shippuden, sem precisares de alternar entre títulos.

O que o destaca é a conveniência. Não há de escolher nem de te perguntares qual a versão que tem o elenco certo – está tudo aqui, aperfeiçoado e pronto a jogar nas plataformas modernas. Não é um jogo novo, mas se estás a começar agora ou só queres ter tudo num só sítio, esta é a forma mais fácil de o fazeres.

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Luta, ação Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor/editora CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment eu Tempo médio de jogo 60-80 horas (todos os jogos juntos) Jogabilidade Jogabilidade completa da série Storm: batalhas de arena em ritmo acelerado, lutas contra chefes com efeito cinematográfico e mecânicas em evolução ao longo de quatro títulos História Abrange toda a saga do Naruto. Desde os seus primeiros dias como Genin até ao fim da Quarta Grande Guerra Ninja. Todos os arcos principais estão aqui. Banda sonora Trilhas sonoras originais dos quatro jogos da série Storm, com faixas de batalha marcantes e peças orquestrais dramáticas de cada época. Gráficos e atmosfera Os gráficos remasterizados unificam a série com texturas mais nítidas e um desempenho mais fluido. Os jogos mais antigos ainda revelam a sua idade, mas a coleção tem um aspeto consistente no geral. Prós A série completa num único pacote, com todos os DLC incluídos, perfeita para quem ainda não conhece a série Contras Sem conteúdo novo, os jogos mais antigos parecem um pouco desatualizados, instalação demorada O que mais gostei Ver a evolução do combate e dos gráficos desde o primeiro jogo até ao Storm 4, sem perder nada

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5. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3: Full Burst [O melhor jogo de Naruto para a confusão da Quarta Guerra Ninja]

A série finalmente encontrou o seu rumo com o Ultimate Ninja Storm 3: Full Burst. Tinha um vasto elenco, batalhas cinematográficas e um modo de história centrado na Quarta Grande Guerra Ninja. Acrescentou missões, o Kabuto no Modo Sábio (como se ele já não fosse mau o suficiente) e melhorias visuais que completaram o pacote.

É uma escolha sólida se quiseres preparar-te para o Storm 4 sem saltares diretamente para o final. O combate é rápido, as lutas contra os chefes são épicas e a história continua a ter peso. Mesmo que o acabamento não esteja exatamente ao nível do Storm 4.

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Luta, ação Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2013 (Full Burst) Desenvolvedor/editora CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment eu Tempo médio de jogo 20-30 horas (história + extras) Jogabilidade Batalhas em arena com combos mais elaborados, lutas contra chefes em grande escala e cenas cinematográficas que fizeram a série dar um salto em frente. História Centra-se na Quarta Grande Guerra Ninja, conduzindo ao ato final da série. Adiciona cenas cinematográficas e missões que aprofundam momentos-chave. Banda sonora Uma mistura enérgica de faixas de batalha e temas emocionantes que acompanham as cenas mais importantes. Continua a ser uma das melhores bandas sonoras da série. Gráficos e atmosfera Gráficos de anime brilhantes com efeitos de partículas melhorados no Full Burst. Algumas áreas e cenas cinematográficas já mostram a sua idade, mas ainda assim captam bem o ambiente. Prós Conteúdo alargado, bom ritmo da história, variedade divertida de personagens Contras Vê-se que já tem uns anos visualmente, faltam algumas mecânicas mais recentes, picos de dificuldade irregulares O que mais gosto As lutas contra os chefes – são grandiosas, dramáticas e dão a sensação de que os momentos decisivos do anime ganham vida.

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6. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 [O melhor jogo do Naruto para as primeiras batalhas do Shippuden]

Foi com o Ultimate Ninja Storm 2 que a série começou mesmo a parecer épica. Temos batalhas maiores, mais personagens e cenários que dão mesmo a sensação de que as lutas são gigantescas. Continuas a ter os clássicos duelos 1 contra 1, mas agora os arcos de guerra ganham uma escala e intensidade reais.

A história abrange os momentos mais marcantes do início de Shippuden – a Akatsuki, confrontos importantes e aqueles momentos cinematográficos com os chefes que te fazem sentir como se estivesses dentro do anime. O combate está mais dinâmico, as animações dos jutsu são espetaculares e é um excelente aquecimento para o Storm 3 e o 4.

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Luta, ação Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2010 Desenvolvedor/editora CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment eu Tempo médio de jogo 15-20 horas (modo história) Jogabilidade Combates em arena 1 contra 1 a um ritmo acelerado, com batalhas contra chefes mais elaboradas e sequências com vários ninjas. Os combos e os ataques finais são fluidos e têm um toque cinematográfico. História Abrange os primeiros arcos de Shippuden, com foco no Naruto contra a Akatsuki e nos principais conflitos. As cenas cinematográficas ligam a história de forma coesa ao anime. Banda sonora Faixas enérgicas que acompanham o ritmo das batalhas, com temas emocionantes para os momentos-chave. Gráficos e atmosfera Visuais brilhantes e fiéis ao anime, com efeitos melhorados em relação ao primeiro jogo. Os vastos campos de batalha começam a revelar o potencial cinematográfico da série. Prós Elenco alargado, combate melhorado, batalhas contra chefes cinematográficas Contras Algumas animações mais antigas já dão sinais de idade, o modo história é mais curto do que nas versões posteriores O que mais gosto Lançar ataques finais com vários ninjas que fazem com que o campo de batalha pareça uma guerra em grande escala.

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7. Naruto: Ultimate Ninja Storm [O melhor jogo do Naruto para te iniciares nas batalhas em 3D]

O Ultimate Ninja Storm foi onde tudo começou. Trouxe o mundo do Naruto para arenas totalmente em 3D, permitindo-te mover-te, saltar e lutar em cenários dinâmicos pela primeira vez. O combate é fluido, os jutsu ficam fantásticos e até o elenco inicial inclui os personagens favoritos dos fãs que esperavas.

É memorável por transformar o anime numa experiência jogável. O modo História aborda os arcos originais, as cenas cinematográficas fazem com que as lutas pareçam episódios e os controlos são simples o suficiente para te habituares rapidamente. Estabeleceu o modelo para tudo o que se seguiu.

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Luta, ação Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox One, Switch, Android, iOS Ano de lançamento 2008 Desenvolvedor/editora CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment eu Tempo médio de jogo 12-15 horas (modo história) Jogabilidade Combate em arena 3D com combos básicos, jutsus e trocas de equipa. Introduz a fórmula «Storm», que os jogos posteriores desenvolveram. História Aborda as primeiras aventuras do Naruto, os Exames Chunin e a luta contra os primeiros grandes vilões. As cenas cinematográficas dão-te a sensação de que estás dentro do anime. Banda sonora Faixas de batalha enérgicas, inspiradas no anime, com momentos dramáticos a acompanhar a história Gráficos e atmosfera Visuais estilizados que combinam com o anime, arenas vibrantes e animação fluida para a época. Prós Primeiro jogo 3D do Naruto, modo de história divertido, fácil de aprender a jogar Contras Lista de personagens mais reduzida, mecânicas limitadas em comparação com as sequelas O que mais gosto Conseguir fazer os golpes finais em equipa pela primeira vez – continua a ser uma sensação fantástica.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo do Naruto?

O «Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4» é o melhor jogo do Naruto que há. Tens um elenco enorme, batalhas contra chefes com um toque cinematográfico e um modo história que parece um episódio de anime jogável. É bem acabado, explosivo e continua a estar à altura – é sem dúvida o jogo por onde deves começar se quiseres a experiência definitiva do Naruto.

Existe algum jogo do Naruto em mundo aberto?

Na verdade, não. Os jogos do Naruto centram-se no combate em arena, em lutas cinematográficas e em missões orientadas pela história. Tens mapas enormes nas batalhas e muita verticalidade, mas nada que seja um mundo totalmente aberto, como um sandbox. Os jogos da série Storm mantêm o foco intenso, rápido e dramático, tal como no anime.

O Naruto Storm 4 é melhor do que o Naruto Storm Connections?

Sim. O Storm 4 é o final perfeito, com um modo de história cinematográfico, um elenco enorme e lutas intensas contra chefes. O Connections é divertido para quem está a começar, mas o Storm 4 oferece a experiência definitiva de Naruto, desde habilidades finais de equipa espetaculares até batalhas totalmente realistas. É aquele que ainda hoje parece enorme.

O Ninja Storm 4 é o último jogo do Naruto?

Não exatamente – é o último jogo principal da série Shippuden para consolas, mas coleções como o Storm Legacy reúnem tudo num só pacote. Se estás à procura da história final de Shippuden com conteúdo do Boruto, o Storm 4 ou o Legacy são as versões que deves comprar. É o fim das grandes lutas cinematográficas da série.

O Naruto Storm 4 é o melhor jogo de anime?

Para os fãs de Naruto, sem dúvida. Capta na perfeição as lutas cinematográficas, a variedade de personagens e os momentos-chave da história de Shippuden como nenhum outro. Espetacular, vistoso e dramático – é o anime numa versão jogável. Embora nem todos os jogos de anime atinjam este nível, o Storm 4 prova do que uma adaptação fiel é capaz.

Qual é o jogo do Naruto que tem mais personagens?

O «Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections» detém o recorde do maior elenco, com mais de 130 personagens jogáveis, incluindo novidades como o Naruto em Modo Baryon e o Kawaki.

Existe algum jogo do Naruto onde possas criar a tua própria personagem?

Sim, podes criar a tua própria personagem no Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Escolhes uma classe e mergulhas em batalhas online em equipa. A personalização afeta tanto a aparência como o estilo de combate, permitindo-te levar um ninja verdadeiramente pessoal para partidas multijogador caóticas.

O Naruto 4 é um mundo aberto?

Não é um mundo aberto no sentido tradicional. Os mapas são grandes e verticais nas batalhas, permitindo-te correr pelas paredes, saltar e mover-te livremente durante os combates. O foco está no combate cinematográfico em arena, não na exploração tipo «sandbox», por isso pensa em caos vertical e estratégia, não em passear pela Aldeia da Folha e apanhar flores.

O Naruto Ninja Storm 4 ainda vale a pena?

Claro que sim! O Storm 4 continua a impressionar com o seu combate rápido, batalhas cinematográficas e um elenco que te vai manter viciado. Joga de novo o final do Shippuden ou mergulha numa nova aventura – é um jogo bem acabado, enorme e cheio de conteúdo. Se queres a experiência definitiva do Naruto, é este que tens de comprar.