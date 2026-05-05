Passa de Genin a Jonin com estes 7 melhores jogos do Naruto
Encontrar os melhores jogos do Naruto é como tentar arrancar aqueles malditos sinos do Sensei Kakashi. Esta série já existe há uma eternidade, dando origem a tudo, desde jogos de luta em arena até missões secundárias de RPG que provavelmente gostarias de nunca ter jogado. Alguns são só aparência, outros parecem mesmo um verdadeiro confronto de ninjas. O truque? Saber quais valem o teu tempo e quais devem ir para o caixote do lixo.
Já me esforcei a jogar mais jogos do Naruto do que gostaria de admitir. Apertei botões sem parar, passando pelos bons, pelos maus e pelos «por que é que isto sequer existe?». Tudo isto para que tu não tenhas de o fazer. Depois de tantos Rasengan e clones de sombra que davam para destruir um comando, elaborei uma lista que realmente vale a pena. Nada de jogos mal feitos baseados na série, nada de óculos de nostalgia, só aqueles que resistem quando a poeira assenta.
Desce a página e vais encontrar as minhas principais escolhas, detalhes rápidos sobre cada um e porque é que merecem um lugar na tua prateleira (ou no teu disco rígido). Quer queiras grandes lutas cinematográficas ou uma jogabilidade sólida que pareça que estás a subir na hierarquia Chunin, a minha lista vai poupar-te o trabalho de teres de passar por todos os jogos de enchimento.
Jump to:
As minhas melhores escolhas para os melhores jogos de Naruto
Vamos começar pelos pesos pesados. Estes são os melhores jogos do Naruto que te fazem sentir mesmo a entrar no anime. Espera grandes lutas, um elenco enorme e caos na medida certa para te fazer gritar para o ecrã.
-
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 2016Um elenco enorme, gráficos fantásticos e lutas contra chefes que parecem episódios jogáveis. O combate é rápido sem ser simplório, e o modo história continua a impressionar como um Rasengan na hora certa.
-
Naruto to Boruto: Shinobi Striker 2018Um jogo de luta online alucinante onde crias o teu próprio ninja e enfrentas outros jogadores. Às vezes é um pouco caótico, mas quando tudo corre bem, estás a correr pelas paredes no meio do caos e a lançar jutsu a desconhecidos como um verdadeiro shinobi perigoso.
-
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto 2017Basicamente, é o Storm 4 com conteúdo do Boruto incluído. Novas partes da história, mais personagens e um motivo para voltares a jogar, se estivesses à procura de uma desculpa. Pensa nisto como o DLC que tornou o original ainda mais cheio de conteúdo.
Escolhi estes três pelo combate bem trabalhado, uma homenagem digna ao material original e conteúdo suficiente para te manter a jogar muito depois dos créditos terminarem.
Os 7 melhores jogos do Naruto: acredita!
Aqui está a minha seleção dos melhores jogos do Naruto que valem a pena jogares. Cada um tem aquela mistura de lutas alucinantes e drama de anime que dá vida à série. Alguns apostam tudo em lutas com um elenco enorme, outros permitem-te reviver a saga passo a passo. Todos eles dão mesmo o que prometem.
1. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 [O melhor jogo de Naruto em geral]
É um dos melhores jogos de anime que finalmente acertou na fórmula do Naruto. O Ultimate Ninja Storm 4 capta na perfeição a grandiosidade do anime com batalhas cinematográficas épicas, transições fluidas das cenas cinematográficas para o caos e um elenco tão vasto que até um censo de ninjas ficaria impressionado. O combate é espetacular, sem dúvida, mas não é superficial. Adorei as trocas de equipas e os ataques finais em equipa que parecem saídos diretamente da série.
O que o torna memorável é a forma como conclui a saga Shippuden. O modo história é um resumo jogável da Quarta Grande Guerra Ninja, repleto de lutas contra chefes que têm mesmo peso. A atenção aos detalhes transforma cada combate num episódio que vale a pena ver duas vezes. Fiquei colado ao ecrã a ver animações deslumbrantes, jutsu finais e movimentos dramáticos da câmara.
|A nossa pontuação
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Luta, ação
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2016
|Desenvolvedor/editora
|CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment eu
|Tempo médio de jogo
|15-20 horas (modo história)
|Jogabilidade
|Jogo de luta em arena com ritmo acelerado, mecânicas de equipa dinâmicas, batalhas contra chefes cinematográficas e um elenco enorme. Trocas de equipa, cadeias de combos e movimentos finais espetaculares fazem com que cada luta seja explosiva.
|História
|Abrange o arco narrativo culminante da Quarta Grande Guerra Ninja. Vais reviver as maiores batalhas e os momentos mais emocionantes do anime. As lutas contra chefes são intensas, as cenas cinematográficas são fiéis à obra original e todas as personagens principais têm o seu momento de glória.
|Banda sonora
|Uma mistura cheia de energia de faixas orquestrais, temas inspirados no rock e músicas de batalha enérgicas. Eleva cada luta e acrescenta drama aos momentos-chave da história, captando na perfeição o tom do anime.
|Gráficos e atmosfera
|Visuais dignos de um anime, com animações de personagens fluidas, efeitos de partículas de tirar o fôlego e ângulos de câmara cinematográficos. As arenas parecem vivas, desde os campos de batalha até aos cenários de aldeias destrutíveis.
|Prós
|Vasto elenco, história fiel ao original, lutas contra chefes cinematográficas, mecânica de combate fluida.
|Contras
|Algumas questões de equilíbrio no modo multijogador; o modo história pode parecer curto se o jogares à pressa.
|O que mais gosto
|Conseguir um «Team Ultimate» na altura certa e ver a cena cinematográfica a desenrolar-se como se fosse tirada diretamente do anime.
2. Naruto to Boruto: Shinobi Striker [O melhor jogo do Naruto para batalhas de ninjas personalizadas]
É o jogo que foge à norma na série do Naruto, e é isso que o torna interessante. O Shinobi Striker troca os duelos 1 contra 1 pelo caos de 4 contra 4. Cria o teu próprio ninja, escolhe uma classe e luta em mapas verticais onde a mobilidade e a escolha de jutsu podem decidir o resultado da partida. Um bom monitor de jogos torna a verticalidade extrema e a ação rápida muito mais divertidas.
O que o torna memorável é a experimentação. Não é perfeito – o equilíbrio sempre foi motivo de discussão –, mas quando uma partida corre bem, parece mesmo uma verdadeira escaramuça ninja. As atualizações constantes mantiveram-no vivo, e a personalização dá-lhe aquele toque de «o teu ninja, as tuas regras» que os jogos da série principal nunca experimentaram.
|A nossa pontuação
9.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Multijogador online, ação
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S
|Ano de lançamento
|2018
|Desenvolvedor/editora
|Soleil Ltd./Bandai Namco Entertainment
|Tempo médio de jogo
|Mais de 50 horas para desbloquear conteúdos e subir nas classificações
|Jogabilidade
|Multijogador em equipas de 4 contra 4 com combate rápido em arenas verticais. Os jogadores escolhem as suas funções (Ataque, Longo Alcance, Defesa, Curador) e personalizam os seus equipamentos de acordo com o seu estilo.
|História
|A história tradicional é mínima. O foco está nas missões multijogador e no treino em RV para reviver batalhas importantes. A narrativa fica em segundo plano em relação aos modos competitivo e cooperativo.
|Banda sonora
|Faixas de batalha cheias de energia com um toque moderno. Não chega ao nível da banda sonora do anime, mas mantém as partidas tensas e animadas.
|Gráficos e atmosfera
|Visuais estilizados com arenas abertas e luminosas e disposições verticais. A personalização das personagens destaca-se, mas as animações não têm o acabamento cinematográfico dos jogos principais da série Storm.
|Prós
|Foco único no modo multijogador, personalização divertida e atualizações regulares que mantêm o conteúdo atualizado
|Contras
|Conteúdo para um jogador fraco
|O que mais gosto
|Conseguir um ataque final coordenado em equipa no ar e ver a equipa adversária a dispersar-se
3. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto [O melhor jogo de Naruto para fazeres a transição de Naruto para Boruto]
O «Road to Boruto» pega em tudo do «Ultimate Ninja Storm 4» e transporta-o para a era do Boruto. É um jogo de luta super fixe, com um elenco enorme, novas missões, personagens novas e um motivo para voltares, mesmo que já tenhas concluído o arco da guerra.
Funciona porque conclui o final do Naruto e prepara o terreno para o Boruto sem parecer um extra barato. Não é uma sequela completa, mas é a versão ideal se quiseres o desfecho do Shippuden e a próxima geração de uma só vez.
|A nossa pontuação
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Luta, ação
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2017
|Desenvolvedor/editora
|CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment eu
|Tempo médio de jogo
|20-25 horas (história + conteúdo do Boruto)
|Jogabilidade
|Baseia-se no Storm 4, com o mesmo combate rápido em arena, um elenco alargado e missões da era Boruto. A dinâmica de equipa e as batalhas cinematográficas contra chefes continuam a ser o ponto alto.
|História
|Combina o final da Quarta Grande Guerra Ninja com o início da história de Boruto. Acrescenta novas missões, cenas cinematográficas e personagens, mantendo intacto o impacto emocional do original.
|Banda sonora
|A mesma banda sonora orquestral cheia de energia, com faixas adicionais para a história do Boruto. Mantém a tensão alta nas lutas decisivas e faz a transição suave entre os arcos narrativos.
|Gráficos e atmosfera
|Visuais vibrantes e fiéis ao anime, com efeitos ligeiramente aperfeiçoados. O conteúdo do Boruto integra-se bem com o original, embora os ambientes se mantenham praticamente os mesmos.
|Prós
|Inclui todo o conteúdo principal do Storm 4, adiciona a história do Boruto e um vasto elenco
|Contras
|Não é uma sequela completa, tem algum conteúdo repetido
|O que mais gosto
|Ver o final do Naruto e o início instável do Boruto num único pacote, sem precisar de dois jogos separados
4. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy [O melhor para jogares toda a série Storm]
O Ultimate Ninja Storm Legacy é o pacote completo para quem quer viver toda a jornada do Storm de uma só vez. Reúne os quatro jogos principais e todos os DLCs importantes numa única coleção. Isso significa que tens tudo, desde as primeiras rivalidades do Naruto até ao clímax completo do Shippuden, sem precisares de alternar entre títulos.
O que o destaca é a conveniência. Não há de escolher nem de te perguntares qual a versão que tem o elenco certo – está tudo aqui, aperfeiçoado e pronto a jogar nas plataformas modernas. Não é um jogo novo, mas se estás a começar agora ou só queres ter tudo num só sítio, esta é a forma mais fácil de o fazeres.
|A nossa pontuação
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Luta, ação
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2017
|Desenvolvedor/editora
|CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment eu
|Tempo médio de jogo
|60-80 horas (todos os jogos juntos)
|Jogabilidade
|Jogabilidade completa da série Storm: batalhas de arena em ritmo acelerado, lutas contra chefes com efeito cinematográfico e mecânicas em evolução ao longo de quatro títulos
|História
|Abrange toda a saga do Naruto. Desde os seus primeiros dias como Genin até ao fim da Quarta Grande Guerra Ninja. Todos os arcos principais estão aqui.
|Banda sonora
|Trilhas sonoras originais dos quatro jogos da série Storm, com faixas de batalha marcantes e peças orquestrais dramáticas de cada época.
|Gráficos e atmosfera
|Os gráficos remasterizados unificam a série com texturas mais nítidas e um desempenho mais fluido. Os jogos mais antigos ainda revelam a sua idade, mas a coleção tem um aspeto consistente no geral.
|Prós
|A série completa num único pacote, com todos os DLC incluídos, perfeita para quem ainda não conhece a série
|Contras
|Sem conteúdo novo, os jogos mais antigos parecem um pouco desatualizados, instalação demorada
|O que mais gostei
|Ver a evolução do combate e dos gráficos desde o primeiro jogo até ao Storm 4, sem perder nada
5. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3: Full Burst [O melhor jogo de Naruto para a confusão da Quarta Guerra Ninja]
A série finalmente encontrou o seu rumo com o Ultimate Ninja Storm 3: Full Burst. Tinha um vasto elenco, batalhas cinematográficas e um modo de história centrado na Quarta Grande Guerra Ninja. Acrescentou missões, o Kabuto no Modo Sábio (como se ele já não fosse mau o suficiente) e melhorias visuais que completaram o pacote.
É uma escolha sólida se quiseres preparar-te para o Storm 4 sem saltares diretamente para o final. O combate é rápido, as lutas contra os chefes são épicas e a história continua a ter peso. Mesmo que o acabamento não esteja exatamente ao nível do Storm 4.
|A nossa pontuação
8.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Luta, ação
|Plataformas
|PC, PS3, Xbox 360
|Ano de lançamento
|2013 (Full Burst)
|Desenvolvedor/editora
|CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment eu
|Tempo médio de jogo
|20-30 horas (história + extras)
|Jogabilidade
|Batalhas em arena com combos mais elaborados, lutas contra chefes em grande escala e cenas cinematográficas que fizeram a série dar um salto em frente.
|História
|Centra-se na Quarta Grande Guerra Ninja, conduzindo ao ato final da série. Adiciona cenas cinematográficas e missões que aprofundam momentos-chave.
|Banda sonora
|Uma mistura enérgica de faixas de batalha e temas emocionantes que acompanham as cenas mais importantes. Continua a ser uma das melhores bandas sonoras da série.
|Gráficos e atmosfera
|Gráficos de anime brilhantes com efeitos de partículas melhorados no Full Burst. Algumas áreas e cenas cinematográficas já mostram a sua idade, mas ainda assim captam bem o ambiente.
|Prós
|Conteúdo alargado, bom ritmo da história, variedade divertida de personagens
|Contras
|Vê-se que já tem uns anos visualmente, faltam algumas mecânicas mais recentes, picos de dificuldade irregulares
|O que mais gosto
|As lutas contra os chefes – são grandiosas, dramáticas e dão a sensação de que os momentos decisivos do anime ganham vida.
6. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 [O melhor jogo do Naruto para as primeiras batalhas do Shippuden]
Foi com o Ultimate Ninja Storm 2 que a série começou mesmo a parecer épica. Temos batalhas maiores, mais personagens e cenários que dão mesmo a sensação de que as lutas são gigantescas. Continuas a ter os clássicos duelos 1 contra 1, mas agora os arcos de guerra ganham uma escala e intensidade reais.
A história abrange os momentos mais marcantes do início de Shippuden – a Akatsuki, confrontos importantes e aqueles momentos cinematográficos com os chefes que te fazem sentir como se estivesses dentro do anime. O combate está mais dinâmico, as animações dos jutsu são espetaculares e é um excelente aquecimento para o Storm 3 e o 4.
|A nossa pontuação
8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Luta, ação
|Plataformas
|PC, PS3, Xbox 360
|Ano de lançamento
|2010
|Desenvolvedor/editora
|CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment eu
|Tempo médio de jogo
|15-20 horas (modo história)
|Jogabilidade
|Combates em arena 1 contra 1 a um ritmo acelerado, com batalhas contra chefes mais elaboradas e sequências com vários ninjas. Os combos e os ataques finais são fluidos e têm um toque cinematográfico.
|História
|Abrange os primeiros arcos de Shippuden, com foco no Naruto contra a Akatsuki e nos principais conflitos. As cenas cinematográficas ligam a história de forma coesa ao anime.
|Banda sonora
|Faixas enérgicas que acompanham o ritmo das batalhas, com temas emocionantes para os momentos-chave.
|Gráficos e atmosfera
|Visuais brilhantes e fiéis ao anime, com efeitos melhorados em relação ao primeiro jogo. Os vastos campos de batalha começam a revelar o potencial cinematográfico da série.
|Prós
|Elenco alargado, combate melhorado, batalhas contra chefes cinematográficas
|Contras
|Algumas animações mais antigas já dão sinais de idade, o modo história é mais curto do que nas versões posteriores
|O que mais gosto
|Lançar ataques finais com vários ninjas que fazem com que o campo de batalha pareça uma guerra em grande escala.
7. Naruto: Ultimate Ninja Storm [O melhor jogo do Naruto para te iniciares nas batalhas em 3D]
O Ultimate Ninja Storm foi onde tudo começou. Trouxe o mundo do Naruto para arenas totalmente em 3D, permitindo-te mover-te, saltar e lutar em cenários dinâmicos pela primeira vez. O combate é fluido, os jutsu ficam fantásticos e até o elenco inicial inclui os personagens favoritos dos fãs que esperavas.
É memorável por transformar o anime numa experiência jogável. O modo História aborda os arcos originais, as cenas cinematográficas fazem com que as lutas pareçam episódios e os controlos são simples o suficiente para te habituares rapidamente. Estabeleceu o modelo para tudo o que se seguiu.
|A nossa pontuação
7.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Luta, ação
|Plataformas
|PC, PS3, PS4, Xbox One, Switch, Android, iOS
|Ano de lançamento
|2008
|Desenvolvedor/editora
|CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment eu
|Tempo médio de jogo
|12-15 horas (modo história)
|Jogabilidade
|Combate em arena 3D com combos básicos, jutsus e trocas de equipa. Introduz a fórmula «Storm», que os jogos posteriores desenvolveram.
|História
|Aborda as primeiras aventuras do Naruto, os Exames Chunin e a luta contra os primeiros grandes vilões. As cenas cinematográficas dão-te a sensação de que estás dentro do anime.
|Banda sonora
|Faixas de batalha enérgicas, inspiradas no anime, com momentos dramáticos a acompanhar a história
|Gráficos e atmosfera
|Visuais estilizados que combinam com o anime, arenas vibrantes e animação fluida para a época.
|Prós
|Primeiro jogo 3D do Naruto, modo de história divertido, fácil de aprender a jogar
|Contras
|Lista de personagens mais reduzida, mecânicas limitadas em comparação com as sequelas
|O que mais gosto
|Conseguir fazer os golpes finais em equipa pela primeira vez – continua a ser uma sensação fantástica.
Perguntas frequentes
Qual é o melhor jogo do Naruto?
O «Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4» é o melhor jogo do Naruto que há. Tens um elenco enorme, batalhas contra chefes com um toque cinematográfico e um modo história que parece um episódio de anime jogável. É bem acabado, explosivo e continua a estar à altura – é sem dúvida o jogo por onde deves começar se quiseres a experiência definitiva do Naruto.
Existe algum jogo do Naruto em mundo aberto?
Na verdade, não. Os jogos do Naruto centram-se no combate em arena, em lutas cinematográficas e em missões orientadas pela história. Tens mapas enormes nas batalhas e muita verticalidade, mas nada que seja um mundo totalmente aberto, como um sandbox. Os jogos da série Storm mantêm o foco intenso, rápido e dramático, tal como no anime.
O Naruto Storm 4 é melhor do que o Naruto Storm Connections?
Sim. O Storm 4 é o final perfeito, com um modo de história cinematográfico, um elenco enorme e lutas intensas contra chefes. O Connections é divertido para quem está a começar, mas o Storm 4 oferece a experiência definitiva de Naruto, desde habilidades finais de equipa espetaculares até batalhas totalmente realistas. É aquele que ainda hoje parece enorme.
O Ninja Storm 4 é o último jogo do Naruto?
Não exatamente – é o último jogo principal da série Shippuden para consolas, mas coleções como o Storm Legacy reúnem tudo num só pacote. Se estás à procura da história final de Shippuden com conteúdo do Boruto, o Storm 4 ou o Legacy são as versões que deves comprar. É o fim das grandes lutas cinematográficas da série.
O Naruto Storm 4 é o melhor jogo de anime?
Para os fãs de Naruto, sem dúvida. Capta na perfeição as lutas cinematográficas, a variedade de personagens e os momentos-chave da história de Shippuden como nenhum outro. Espetacular, vistoso e dramático – é o anime numa versão jogável. Embora nem todos os jogos de anime atinjam este nível, o Storm 4 prova do que uma adaptação fiel é capaz.
Qual é o jogo do Naruto que tem mais personagens?
O «Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections» detém o recorde do maior elenco, com mais de 130 personagens jogáveis, incluindo novidades como o Naruto em Modo Baryon e o Kawaki.
Existe algum jogo do Naruto onde possas criar a tua própria personagem?
Sim, podes criar a tua própria personagem no Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Escolhes uma classe e mergulhas em batalhas online em equipa. A personalização afeta tanto a aparência como o estilo de combate, permitindo-te levar um ninja verdadeiramente pessoal para partidas multijogador caóticas.
O Naruto 4 é um mundo aberto?
Não é um mundo aberto no sentido tradicional. Os mapas são grandes e verticais nas batalhas, permitindo-te correr pelas paredes, saltar e mover-te livremente durante os combates. O foco está no combate cinematográfico em arena, não na exploração tipo «sandbox», por isso pensa em caos vertical e estratégia, não em passear pela Aldeia da Folha e apanhar flores.
O Naruto Ninja Storm 4 ainda vale a pena?
Claro que sim! O Storm 4 continua a impressionar com o seu combate rápido, batalhas cinematográficas e um elenco que te vai manter viciado. Joga de novo o final do Shippuden ou mergulha numa nova aventura – é um jogo bem acabado, enorme e cheio de conteúdo. Se queres a experiência definitiva do Naruto, é este que tens de comprar.