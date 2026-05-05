Os 11 melhores jogos do Ratchet & Clank de 2026 – Uma viagem explosiva pela série
O melhor jogo joga o Ratchet & Clank consegue transformar qualquer dia numa aventura intergaláctica. Repleto de armas malucas e planetas alucinantes, podes jogar por ordem cronológica ou voltar atrás para uma divertida repetição. Cada título traz algo de novo – às vezes é uma história hilariante, outras vezes é ação de cortar a respiração.
Os fãs discutem sem parar sobre qual a aventura que está no topo da lista, mas eu já fiz o trabalho por ti. Reuni os melhores jogos da série, classificando-os com base na jogabilidade, na história e na pura diversão.
Prepara-te para mergulhar em batalhas épicas, explorar mundos imaginativos e descobrir porque é que o Ratchet e o Clank continuam a ser uma das duplas mais adoradas dos videojogos.
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As nossas melhores escolhas para os jogos Ratchet & Clank
Os melhores jogos de Ratchet e Clank destacam-se porque combinam diversão explosiva com um design inteligente e emoção. De todos os títulos, alguns destacam-se como jogos absolutamente imperdíveis.
A primeira vez que joguei estas escolhas de topo, achei interessante como armas malucas, engenhocas inteligentes e humor afiado se combinavam numa aventura incrível por mundos estranhos.
Cada um deles fez a série evoluir à sua maneira, deixando uma marca que ainda hoje parece atual. Vamos começar com os três jogos que definem verdadeiramente a franquia Ratchet e Clank.
- Ratchet & Clank: Going Commando (2003) – Jogabilidade clássica, armas loucas e ação sem parar. Este jogo estabeleceu o padrão para a série e ainda não perdeu o seu encanto.
- Ratchet e Clank (2016) – Uma releitura do original, que reconta a origem do Ratchet e do Clank com gráficos deslumbrantes e uma jogabilidade moderna e aperfeiçoada. É tanto uma viagem nostálgica como o ponto de entrada perfeito para quem ainda não conhece a série.
- Ratchet & Clank: Rift Apart (2021) – Gráficos impressionantes e saltos instantâneos entre dimensões fazem deste jogo uma aventura alucinante. As armas são loucas, o combate é fluido e cada mundo está repleto de detalhes.
Cada um destes jogos destacou um ponto forte diferente. Um levou o hardware ao limite. Outro contou a sua história mais cativante. O terceiro estabeleceu o modelo que ainda hoje funciona. Juntos, traçam a evolução da série Ratchet e Clank melhor do que qualquer trailer conseguiria.
E para os fãs que querem mais, isto é só o começo do nosso ranking completo que se segue.
Os 11 melhores jogos de Ratchet & Clank
O Ratchet e Clank tem crescido a cada geração. Cada novo lançamento trouxe ideias novas e ambições maiores. Alguns mudaram a forma como a série se joga, outros aprofundaram a sua história.
Mas qual é que se destaca como o melhor jogo de Ratchet & Clank? Quantos destes já jogaste?
1. Ratchet & Clank: Going Commando [Uma aventura espacial épica]
|A nossa pontuação
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 2, PlayStation 3 (Coleção HD), PlayStation Vita
|Ano de lançamento
|2003
|Criador(es)
|Insomniac Games
|Tempo médio de jogo
|~12–15 horas
|Características únicas
|Subida de nível das armas, corridas de hoverbikes, combate espacial, vantagens ao estilo RPG
|Pontuação no Metacritic
|90
O «Going Commando» eleva a fasquia em relação ao primeiro jogo. Lembro-me de correr pela Galáxia Bogon só para ver as minhas armas a transformarem-se em máquinas de caos. Os inimigos mantêm-te alerta e as secções de plataformas põem à prova a tua coordenação.
As corridas de hoverbike e as batalhas espaciais dão variedade e mantêm o ritmo sempre fresco. Experimentar combinações de armas tornou-se o meu minijogo favorito.
Fica com uma arma durante um nível para a subir de nível rapidamente. Quando chegares aos chefes, a tua arma favorita vai ser um verdadeiro monstro.
Cada missão tem surpresas, truques engenhosos e momentos que te fazem rir. A história é o suficiente para te cativar, mas nunca abranda a ação. Rápido e cheio de charme, é fácil perceber porque é que este jogo para um jogador definiu o padrão da série.
Veredicto final: «Sem cuecas» é a primeira aventura do Ratchet que definiu a série. Aperfeiçoou o combate, introduziu o sistema de nivelamento de armas e adicionou missões secundárias engenhosas que mantiveram cada momento emocionante. A sua mistura de humor continua a funcionar, tornando-o a referência para todos os jogos do Ratchet & Clank que se seguiram.
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2. Ratchet e Clank (2016) [Aventura Clássica Reimaginada]
|A nossa pontuação
9.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 4
|Ano de lançamento
|2016
|Criador(es)
|Insomniac Games
|Tempo médio de jogo
|10–12 horas
|Características únicas
|Gráficos impressionantes, história de origem reinventada, novas armas, mecânicas fluidas
|Pontuação no Metacritic
|85
O «Ratchet & Clank» (2016) chega como um raio. Os mundos estão repletos de cor e cada planeta parece estar vivo. Este emocionante jogo TPS deixou-me maravilhado com os detalhes enquanto destruía inimigos com novas armas de loucura.
A história de origem foi perfeitamente reformulada, tornando-se uma versão moderna do jogo original. Aperfeiçoa a fórmula clássica do Clank, ao mesmo tempo que transforma as lutas num verdadeiro assalto frontal. O combate flui com facilidade e a variedade de armas mantém cada batalha imprevisível.
Usa a arma Pixelizer para transformar os inimigos em versões de 8 bits, o que dá um toque divertido ao combate e torna as batalhas mais divertidas.
É nostálgico, mas modernizado na medida certa. Cada missão parece uma mini-aventura, e eu não parava de pensar: «É assim que se deve fazer um reboot.» Os mini-chefes e as missões secundárias quebram o ritmo da melhor maneira possível. Ri-me e fiquei frustrado, mas fiquei viciado.
Veredicto final: Ratchet & Clank (2016) redefine o clássico, oferecendo gráficos deslumbrantes, mecânicas envolventes e uma nova abordagem à história de origem. É um jogo imperdível tanto para novatos como para veteranos da série.
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3. Ratchet & Clank: Rift Apart [Um jogo de próxima geração de tirar o fôlego]
|A nossa pontuação
9.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 5, PC
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|Insomniac Games
|Tempo médio de jogo
|~15 horas
|Características únicas
|Mecânicas de mudança de dimensão, gráficos de última geração, animações expressivas, transições imersivas entre mundos
|Pontuação no Metacritic
|88
O «Ratchet & Clank: Rift Apart» é um jogo icónico da PS5. Aqui, a potência da consola fica bem patente. Os mundos brilham com detalhes vívidos e as transições entre dimensões são perfeitas.
A excelente inclusão da Rivet como personagem jogável acrescenta profundidade e variedade à jogabilidade. O combate é fluido, com um vasto arsenal de armas que são divertidas e eficazes.
Experimenta usar o Rift Tether para te movimentares em cenários de combate de forma rápida e eficiente. Pode ser decisivo em situações difíceis.
O novo sistema de fendas permite sequências de ação dinâmicas e em ritmo acelerado. A história é cativante, com momentos emocionantes que te marcam.
O «Rift Apart» coloca a sua mecânica de salto entre dimensões em destaque, combinando na perfeição o deslocamento através de portais com combate explosivo. O ritmo do jogo nunca abranda, trazendo sempre surpresas enquanto mantém o combate e a exploração emocionantes.
Veredicto final: O «Rift Apart» é uma demonstração do que um jogo para um jogador da era da PS5 consegue alcançar. É uma aventura emocionante que ultrapassa os limites da série, mantendo-se fiel às suas raízes.
GAMES LIKE RATCHET & CLANK: RIFT APART
4. Ratchet e Clank: Up Your Arsenal [Sequela repleta de ação]
|A nossa pontuação
9.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Vita
|Ano de lançamento
|2004
|Criador(es)
|Insomniac Games
|Tempo médio de jogo
|10–12 horas
|Características únicas
|Multijogador online, combate «Lock-Strafe», desafios do Qwark
|Pontuação no Metacritic
|91
O Up Your Arsenal é o sonho de qualquer fã de armas. O Bouncer lança uma chuva de bolas explosivas de caos, enquanto o Quack-O-Ray transforma os inimigos em patos inofensivos. A Lava Gun queima tudo no seu caminho, e o Suck Cannon? Este literalmente aspira os inimigos.
Já ouvi outros jogadores a elogiarem o Rift Inducer 5000, uma besta que distorce as dimensões e faz com que o combate pareça um sonho febril. O divertido modo multijogador foi um ponto de viragem, oferecendo batalhas intensas e a oportunidade de mostrares o teu arsenal.
Melhora o Qwack-O-Ray para transformares grupos inteiros de inimigos em patos – perfeito para controlar multidões e dar uma boa gargalhada.
Esta sequela mantém o charme da série Clank, com o Agente Secreto Clank a trazer missões furtivas e o Capitão Qwark com a Q Force a causar um caos hilariante.
Veredicto final: O «Up Your Arsenal» não reinventou a roda, mas fez-a girar mais suavemente. Há quem diga que é o pior Ratchet por reutilizar planetas, mas o novo armamento e os modos multijogador mantêm-no emocionante e vale a pena jogá-lo.
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5. Ratchet: Deadlocked [Batalhas de gladiadores sem limites]
|A nossa pontuação
9.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 2, PlayStation 3
|Ano de lançamento
|2005
|Criador(es)
|Insomniac Games
|Tempo médio de jogo
|8-10 horas
|Características únicas
|Jogabilidade em arena, modo cooperativo, modificações de armas
|Pontuação no Metacritic
|81
O Deadlocked eleva a intensidade do combate. Este é o único jogo da série focado exclusivamente em batalhas de arena. Oferece-te ação a um ritmo alucinante com uma variedade de desafios.
O modo cooperativo aumenta a rejogabilidade, permitindo-te juntares-te a um amigo e causarem o caos juntos. O sistema de modificação de armas permite-te personalizar o teu arsenal, adicionando profundidade ao combate. É uma aventura brutal e emocionante do início ao fim.
O Scorpion Flail em Deadlocked desferra ataques corpo a corpo devastadores, enquanto o Hunter Mine Launcher coloca armadilhas que aniquilam os inimigos. O B6-Obliterator é um dos meus favoritos, vaporizando os adversários com um único tiro.
Equipa o Freeze Mod no B6-Obliterator para congelar os inimigos no local antes de os vaporizares – perfeito para controlar multidões.
Veredicto final: Deadlocked é um título implacável e repleto de ação da série. É perfeito para quem anseia por combate intenso e desafios.
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6. Ratchet & Clank Future: Uma Fenda no Tempo [Odisseia Espacial que Distorce o Tempo]
|A nossa pontuação
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 3
|Ano de lançamento
|2009
|Criador(es)
|Insomniac Games
|Tempo médio de jogo
|12-15 horas
|Características únicas
|Mecânicas de manipulação do tempo, jogabilidade dupla com o Ratchet e o Clank
|Pontuação no Metacritic
|87
Uma Fenda no Tempo deixou-me boquiaberto. Assim que pisei no Grande Relógio, fiquei hipnotizado. Os níveis são enormes e os ambientes ganham mesmo vida. Deslocar-me com as botas flutuantes é pura adrenalina, e cada salto e esquiva parecem perfeitos.
O combate está mais louco do que nunca, e armas como a RYNO V fazem os inimigos explodirem num caos glorioso. Jogar na pele do Clank acrescenta uma reviravolta inteligente, com quebra-cabeças baseados no tempo que me mantiveram a dar voltas à cabeça.
Usa o RYNO V para eliminar rapidamente grandes grupos de inimigos – é um divisor de águas em situações apertadas e também ridiculamente divertido.
Adorei experimentar combos e gadgets só para ver quanta destruição conseguia causar. As partes favoritas dos fãs são o RYNO V e as secções com as botas flutuantes, e concordo plenamente: são tão divertidas quanto o hype sugere.
A história também tem momentos interessantes, encerrando a saga «Future» de uma forma intrigante, sem abrandar o ritmo.
Está cheio de surpresas a cada esquina. Os quebra-cabeças temporais trazem reviravoltas inesperadas que mantêm a ação emocionante. Cada missão tem pequenos detalhes que a tornam mais viva, e a caça aos itens colecionáveis nunca se tornou aborrecida.
Veredicto final: «Uma Fenda no Tempo» é uma verdadeira obra-prima em termos de gráficos. Imagens vívidas que podes apreciar num monitor de jogos fantástico, uma jogabilidade inovadora e uma história cativante fazem deste jogo um título imperdível.
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7. Ratchet & Clank: Into the Nexus [Capítulo final emocionante]
|A nossa pontuação
8.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 3
|Ano de lançamento
|2013
|Criador(es)
|Insomniac Games
|Tempo médio de jogo
|5-7 horas
|Características únicas
|Jogabilidade que desafia a gravidade, armas excêntricas, enredo emocionante
|Pontuação no Metacritic
|76
«Into the Nexus» é uma aventura curta, mas explosiva. As mecânicas que desafiam a gravidade dão um toque de novidade à ação, e o equipamento é de loucos. Percebo bem porque é que toda a gente não pára de falar das Netherblades e das secções em que se altera a gravidade — são simplesmente divertidas.
Passei horas só a experimentar, a encadear ataques e a ver até onde conseguia levar os combos. A história tem momentos surpreendentemente emocionantes, mergulhando no passado do Ratchet sem perder o humor.
Os níveis são vibrantes e variados, cada um cheio de segredos e engenhocas divertidas. O ritmo é intenso; nunca há um momento de tédio. É compacto , mas repleto de lutas memoráveis, quebra-cabeças engenhosos e travessuras absurdas com as armas.
As Netherblades são perfeitas para eliminar grupos de inimigos – os ricochetes fazem com que as lutas pareçam fogos de artifício.
«Into the Nexus» evolui a jogabilidade do Clank ao adicionar quebra-cabeças inteligentes e mecânicas divertidas. Mesmo sendo uma aventura mais curta, este é um dos melhores jogos para um jogador que proporciona aquela emoção clássica joga o Ratchet & Clank.
Veredicto final: «Into the Nexus» é rápido, emocionante e emocionalmente gratificante – um final imperdível para a saga «Future».
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8. Ratchet & Clank (2002) [Aventura clássica da PlayStation]
|A nossa pontuação
8.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 2 (PS3 Classics/coleções), PlayStation Vita
|Ano de lançamento
|2002
|Criador(es)
|Insomniac Games
|Tempo médio de jogo
|~10-14 horas
|Características únicas
|Estreia da série, introdução de armas e dispositivos característicos, mistura clássica de plataformas e tiro
|Pontuação no Metacritic
|88
Este é o jogo original do Ratchet & Clank, onde tudo começou. Lembro-me de o ter ligado e de ter ficado impressionado com a mistura de plataformas, tiroteios e dispositivos malucos.
Cada planeta tinha a sua própria personalidade e o humor era na medida certa – os comentários impassíveis do Clank nunca deixavam de me fazer rir.
O combate parecia bem trabalhado desde o início, e desbloquear armas como o RYNO e a Bomb Glove fez-me experimentar coisas sem parar. O jogo apresentou a muitos de nós o arsenal maluco pelo qual a série é conhecida, e essas primeiras melhorias tornaram cada luta super gratificante.
Faz um stock de parafusos logo no início; eles permitem-te melhorar as tuas armas favoritas mais depressa e tornam o combate muito mais divertido.
Passei horas a saltar por plataformas complicadas, a destruir robôs e a descobrir segredos escondidos. Este icónico jogo de plataformas colocou tanta paixão e criatividade na primeira versão que lançou as bases para tudo o que se seguiu.
Continuo a adorar o RYNO como a arma mais exagerada de sempre; é o caos puro nas tuas mãos.
Veredicto final: O «Ratchet e Clank» original (2002) continua a ser um jogo de Clank de destaque, destacado pelos seus elementos criativos e por um chefe final que o resto da série ainda tem como referência.
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9. Ratchet & Clank Future: Ferramentas de destruição [Lançamento épico da PS3]
|A nossa pontuação
8.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 3
|Ano de lançamento
|2007
|Criador(es)
|Insomniac Games
|Tempo médio de jogo
|~10-12 horas
|Características únicas
|Primeiro título da série «Future Era», gráficos em alta definição para a PS3, arsenal alargado, apresentação cinematográfica
|Pontuação no Metacritic
|89
O «Ferramentas de destruição» é um verdadeiro espetáculo. Desde o início, estás a voar por planetas com armas que parecem ter vida própria nas tuas mãos. O RYNO III? Uma loucura total. O combate é mais rápido, mais louco e mais gratificante do que nunca.
A história prende-te com apostas épicas e momentos emocionantes que dão um peso real à aventura.
Duas das minhas armas favoritas são o Groovitron e o Tornado Launcher – ambas trazem um tipo único de caos. O Groovitron obriga os inimigos a começarem a dançar, deixando-os totalmente desprotegidos, enquanto o Tornado Launcher te permite controlar tempestades rodopiantes que arrastam os inimigos e causam danos ao longo do tempo. A movimentação é suave, a exploração é fluida e os minijogos quebram o ritmo na medida certa.
Usa o RYNO III nas lutas contra os chefes – é absurdamente poderoso e torna os grandes confrontos uma verdadeira diversão de arrasar.
O «Ferramentas de destruição» mostra a fórmula do Clank com combate de assalto frontal total. Mesmo depois de tantos anos, a dinâmica do jogo continua viciante: encontra melhorias, experimenta novas armas, destrói tudo o que vês.
O design dos níveis transmite uma sensação de amplitude, mas mantém-se focado, fazendo-te sentir como um herói sem nunca te sentires sobrecarregado.
Veredicto final: Ferramentas de destruição elevou a série com armas exageradas, jogabilidade aperfeiçoada e uma história que cativa na medida certa para te manter preso do início ao fim.
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10. Ratchet & Clank: Size Matters [Diversão galáctica portátil]
|A nossa pontuação
8.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation Portable (PSP), PlayStation 2, mais tarde PS4, PS5
|Ano de lançamento
|2007
|Criador(es)
|Jogos de Alto Impacto
|Tempo médio de jogo
|~8–10 horas (estimativa)
|Características únicas
|Adaptação para consolas portáteis, design de níveis criativo para consolas portáteis, ajustes de controlo e armas únicos
|Pontuação no Metacritic
|85
O «O tamanho importa» tem um impacto surpreendente. Esta versão para dispositivos móveis prova que as consolas portáteis conseguem oferecer tão bem quanto as outras a jogabilidade de plataformas e o combate exagerado da série.
Os níveis são bem concebidos, com quebra-cabeças criativos e segredos escondidos para quem gosta de explorar. Armas como o Mootator e a Luva de Bomba Ácida tornam cada luta divertida, e experimentar combinações de ataques rapidamente se tornou o meu passatempo favorito.
Dá prioridade a melhorar a tua arma favorita logo no início; isso torna os níveis posteriores muito mais fáceis e divertidos de superar.
Mesmo com o ecrã mais pequeno, a jogabilidade neste título para PSP parece bem ajustada e polida. A história de «O tamanho importa» consegue proporcionar uma aventura satisfatória sem se arrastar. Fiquei genuinamente envolvido, revisitando níveis para encontrar todos os parafusos escondidos e caminhos secretos.
O jogo mistura risadas decentes com novas formas fixes de enfrentar os inimigos. O Tornado e a Gravity Bomb são os destaques pelo seu impacto ridículo em combate.
Veredicto final: «O tamanho importa» prova que «portátil» não significa «diluído». Como jogo para a PSP, capta todo o espírito de «Ratchet & Clank» num formato portátil, tornando-o um título de destaque na série.
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11. Ratchet & Clank: Quest for Booty [Aventura Pirata Compacta]
|A nossa pontuação
8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 3
|Ano de lançamento
|2008
|Criador(es)
|Insomniac Games
|Tempo médio de jogo
|~3-5 horas
|Características únicas
|Uma aventura curta e focada, com ênfase em quebra-cabeças e plataformas, e uma história ligada à saga «Future»
|Pontuação no Metacritic
|76
A Busca pelo Tesouro é curto, mas cheio de charme. Os níveis a bordo do navio são fantásticos, oferecendo uma mistura de exploração e resolução de quebra-cabeças com combate leve que mantém o ritmo fluido.
Adorei experimentar armas como o Widowmaker e a Bomb Glove; cada combate parecia estratégico, mas emocionante da melhor maneira possível.
As sequências com o gancho são, sem dúvida, um destaque, pois acrescentam tensão, habilidade e uma variedade divertida de plataformas.
Usa o gancho para encadear movimentos entre plataformas – é um salva-vidas em zonas complicadas e torna o combate mais dinâmico.
A história é mais concisa e focada, centrando-se na missão do Ratchet para resgatar o Clank, ao mesmo tempo que oferece diálogos memoráveis e momentos que marcam. Mesmo num formato mais reduzido, o mundo parece cheio de vida e cada missão tem pequenas surpresas que te mantêm envolvido.
Veredicto final: «Em busca do tesouro» pode ser curto, mas promete uma jogabilidade inteligente, armas divertidas e momentos narrativos sólidos que o tornam numa aventura memorável da série.
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Perguntas frequentes
Qual é o melhor jogo do Ratchet & Clank?
Para muitos jogadores, o «Ratchet & Clank: Going Commando» destaca-se como o melhor título da série, combinando diálogos hilariante, combate explosivo e uma progressão gratificante numa aventura espacial épica.
Que tipo de jogo é o Ratchet & Clank?
Ratchet e Clank é um jogo de ação e plataformas com grande ênfase em armas malucas e dispositivos loucos. Num momento estás a destruir robôs e, no momento seguinte, a saltar de plataforma em plataforma. Também vais resolver quebra-cabeças ou explorar mundos alienígenas. Mistura humor, combate acelerado e criatividade num pacote viciante.
Quantos jogos Ratchet e Clank existem?
Existem 11 títulos principais da série Ratchet e Clank nas plataformas PlayStation, além de spin-offs e remakes. Desde o original de 2002 até ao Rift Apart na PS5, a série manteve a sua identidade, ao mesmo tempo que experimentou constantemente novas formas de jogabilidade e armas. É uma das franquias mais antigas e queridas da PlayStation.
Qual foi o jogo Ratchet & Clank que mais vendeu?
O «Ratchet & Clank» (2016) é o mais vendido, com cerca de 7 milhões de exemplares vendidos. Impulsionado pela parceria com o filme e pela popularidade da PlayStation 4, voltou a apresentar a série a uma nova geração. A jogabilidade fluida, os gráficos fantásticos e o humor clássico fizeram dele um dos maiores sucessos comerciais da franquia.
Qual é o jogo mais longo da série Ratchet & Clank?
«Uma Fenda no Tempo» leva o título de jogo mais longo da série Ratchet & Clank. Com cerca de 15 a 20 horas de história principal e imenso conteúdo secundário, oferece uma experiência mais profunda e aberta do que a maioria dos jogos da série. A exploração, os itens colecionáveis e os quebra-cabeças temporais prolongam a aventura de forma fantástica.