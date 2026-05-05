Os 11 melhores jogos do Ratchet & Clank de 2026 – Uma viagem explosiva pela série

O melhor jogo joga o Ratchet & Clank consegue transformar qualquer dia numa aventura intergaláctica. Repleto de armas malucas e planetas alucinantes, podes jogar por ordem cronológica ou voltar atrás para uma divertida repetição. Cada título traz algo de novo – às vezes é uma história hilariante, outras vezes é ação de cortar a respiração.

Os fãs discutem sem parar sobre qual a aventura que está no topo da lista, mas eu já fiz o trabalho por ti. Reuni os melhores jogos da série, classificando-os com base na jogabilidade, na história e na pura diversão.

Prepara-te para mergulhar em batalhas épicas, explorar mundos imaginativos e descobrir porque é que o Ratchet e o Clank continuam a ser uma das duplas mais adoradas dos videojogos.

As nossas melhores escolhas para os jogos Ratchet & Clank

Os melhores jogos de Ratchet e Clank destacam-se porque combinam diversão explosiva com um design inteligente e emoção. De todos os títulos, alguns destacam-se como jogos absolutamente imperdíveis.

A primeira vez que joguei estas escolhas de topo, achei interessante como armas malucas, engenhocas inteligentes e humor afiado se combinavam numa aventura incrível por mundos estranhos.

Cada um deles fez a série evoluir à sua maneira, deixando uma marca que ainda hoje parece atual. Vamos começar com os três jogos que definem verdadeiramente a franquia Ratchet e Clank.

Ratchet & Clank: Going Commando (2003) – Jogabilidade clássica, armas loucas e ação sem parar. Este jogo estabeleceu o padrão para a série e ainda não perdeu o seu encanto. Ratchet e Clank (2016) – Uma releitura do original, que reconta a origem do Ratchet e do Clank com gráficos deslumbrantes e uma jogabilidade moderna e aperfeiçoada. É tanto uma viagem nostálgica como o ponto de entrada perfeito para quem ainda não conhece a série. Ratchet & Clank: Rift Apart (2021) – Gráficos impressionantes e saltos instantâneos entre dimensões fazem deste jogo uma aventura alucinante. As armas são loucas, o combate é fluido e cada mundo está repleto de detalhes.

Cada um destes jogos destacou um ponto forte diferente. Um levou o hardware ao limite. Outro contou a sua história mais cativante. O terceiro estabeleceu o modelo que ainda hoje funciona. Juntos, traçam a evolução da série Ratchet e Clank melhor do que qualquer trailer conseguiria.

E para os fãs que querem mais, isto é só o começo do nosso ranking completo que se segue.

Os 11 melhores jogos de Ratchet & Clank

O Ratchet e Clank tem crescido a cada geração. Cada novo lançamento trouxe ideias novas e ambições maiores. Alguns mudaram a forma como a série se joga, outros aprofundaram a sua história.

Mas qual é que se destaca como o melhor jogo de Ratchet & Clank? Quantos destes já jogaste?

1. Ratchet & Clank: Going Commando [Uma aventura espacial épica]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3 (Coleção HD), PlayStation Vita Ano de lançamento 2003 Criador(es) Insomniac Games Tempo médio de jogo ~12–15 horas Características únicas Subida de nível das armas, corridas de hoverbikes, combate espacial, vantagens ao estilo RPG Pontuação no Metacritic 90

O «Going Commando» eleva a fasquia em relação ao primeiro jogo. Lembro-me de correr pela Galáxia Bogon só para ver as minhas armas a transformarem-se em máquinas de caos. Os inimigos mantêm-te alerta e as secções de plataformas põem à prova a tua coordenação.

As corridas de hoverbike e as batalhas espaciais dão variedade e mantêm o ritmo sempre fresco. Experimentar combinações de armas tornou-se o meu minijogo favorito.

Dica de profissional Fica com uma arma durante um nível para a subir de nível rapidamente. Quando chegares aos chefes, a tua arma favorita vai ser um verdadeiro monstro.

Cada missão tem surpresas, truques engenhosos e momentos que te fazem rir. A história é o suficiente para te cativar, mas nunca abranda a ação. Rápido e cheio de charme, é fácil perceber porque é que este jogo para um jogador definiu o padrão da série.

Veredicto final: «Sem cuecas» é a primeira aventura do Ratchet que definiu a série. Aperfeiçoou o combate, introduziu o sistema de nivelamento de armas e adicionou missões secundárias engenhosas que mantiveram cada momento emocionante. A sua mistura de humor continua a funcionar, tornando-o a referência para todos os jogos do Ratchet & Clank que se seguiram.

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2. Ratchet e Clank (2016) [Aventura Clássica Reimaginada]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4 Ano de lançamento 2016 Criador(es) Insomniac Games Tempo médio de jogo 10–12 horas Características únicas Gráficos impressionantes, história de origem reinventada, novas armas, mecânicas fluidas Pontuação no Metacritic 85

O «Ratchet & Clank» (2016) chega como um raio. Os mundos estão repletos de cor e cada planeta parece estar vivo. Este emocionante jogo TPS deixou-me maravilhado com os detalhes enquanto destruía inimigos com novas armas de loucura.

A história de origem foi perfeitamente reformulada, tornando-se uma versão moderna do jogo original. Aperfeiçoa a fórmula clássica do Clank, ao mesmo tempo que transforma as lutas num verdadeiro assalto frontal. O combate flui com facilidade e a variedade de armas mantém cada batalha imprevisível.

Dica de profissional Usa a arma Pixelizer para transformar os inimigos em versões de 8 bits, o que dá um toque divertido ao combate e torna as batalhas mais divertidas.

É nostálgico, mas modernizado na medida certa. Cada missão parece uma mini-aventura, e eu não parava de pensar: «É assim que se deve fazer um reboot.» Os mini-chefes e as missões secundárias quebram o ritmo da melhor maneira possível. Ri-me e fiquei frustrado, mas fiquei viciado.

Veredicto final: Ratchet & Clank (2016) redefine o clássico, oferecendo gráficos deslumbrantes, mecânicas envolventes e uma nova abordagem à história de origem. É um jogo imperdível tanto para novatos como para veteranos da série.

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3. Ratchet & Clank: Rift Apart [Um jogo de próxima geração de tirar o fôlego]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PC Ano de lançamento 2021 Criador(es) Insomniac Games Tempo médio de jogo ~15 horas Características únicas Mecânicas de mudança de dimensão, gráficos de última geração, animações expressivas, transições imersivas entre mundos Pontuação no Metacritic 88

O «Ratchet & Clank: Rift Apart» é um jogo icónico da PS5. Aqui, a potência da consola fica bem patente. Os mundos brilham com detalhes vívidos e as transições entre dimensões são perfeitas.

A excelente inclusão da Rivet como personagem jogável acrescenta profundidade e variedade à jogabilidade. O combate é fluido, com um vasto arsenal de armas que são divertidas e eficazes.

Dica de profissional Experimenta usar o Rift Tether para te movimentares em cenários de combate de forma rápida e eficiente. Pode ser decisivo em situações difíceis.

O novo sistema de fendas permite sequências de ação dinâmicas e em ritmo acelerado. A história é cativante, com momentos emocionantes que te marcam.

O «Rift Apart» coloca a sua mecânica de salto entre dimensões em destaque, combinando na perfeição o deslocamento através de portais com combate explosivo. O ritmo do jogo nunca abranda, trazendo sempre surpresas enquanto mantém o combate e a exploração emocionantes.

Veredicto final: O «Rift Apart» é uma demonstração do que um jogo para um jogador da era da PS5 consegue alcançar. É uma aventura emocionante que ultrapassa os limites da série, mantendo-se fiel às suas raízes.

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4. Ratchet e Clank: Up Your Arsenal [Sequela repleta de ação]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Vita Ano de lançamento 2004 Criador(es) Insomniac Games Tempo médio de jogo 10–12 horas Características únicas Multijogador online, combate «Lock-Strafe», desafios do Qwark Pontuação no Metacritic 91

O Up Your Arsenal é o sonho de qualquer fã de armas. O Bouncer lança uma chuva de bolas explosivas de caos, enquanto o Quack-O-Ray transforma os inimigos em patos inofensivos. A Lava Gun queima tudo no seu caminho, e o Suck Cannon? Este literalmente aspira os inimigos.

Já ouvi outros jogadores a elogiarem o Rift Inducer 5000, uma besta que distorce as dimensões e faz com que o combate pareça um sonho febril. O divertido modo multijogador foi um ponto de viragem, oferecendo batalhas intensas e a oportunidade de mostrares o teu arsenal.

Dica de profissional Melhora o Qwack-O-Ray para transformares grupos inteiros de inimigos em patos – perfeito para controlar multidões e dar uma boa gargalhada.

Esta sequela mantém o charme da série Clank, com o Agente Secreto Clank a trazer missões furtivas e o Capitão Qwark com a Q Force a causar um caos hilariante.

Veredicto final: O «Up Your Arsenal» não reinventou a roda, mas fez-a girar mais suavemente. Há quem diga que é o pior Ratchet por reutilizar planetas, mas o novo armamento e os modos multijogador mantêm-no emocionante e vale a pena jogá-lo.

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5. Ratchet: Deadlocked [Batalhas de gladiadores sem limites]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3 Ano de lançamento 2005 Criador(es) Insomniac Games Tempo médio de jogo 8-10 horas Características únicas Jogabilidade em arena, modo cooperativo, modificações de armas Pontuação no Metacritic 81

O Deadlocked eleva a intensidade do combate. Este é o único jogo da série focado exclusivamente em batalhas de arena. Oferece-te ação a um ritmo alucinante com uma variedade de desafios.

O modo cooperativo aumenta a rejogabilidade, permitindo-te juntares-te a um amigo e causarem o caos juntos. O sistema de modificação de armas permite-te personalizar o teu arsenal, adicionando profundidade ao combate. É uma aventura brutal e emocionante do início ao fim.

O Scorpion Flail em Deadlocked desferra ataques corpo a corpo devastadores, enquanto o Hunter Mine Launcher coloca armadilhas que aniquilam os inimigos. O B6-Obliterator é um dos meus favoritos, vaporizando os adversários com um único tiro.

Dica de profissional Equipa o Freeze Mod no B6-Obliterator para congelar os inimigos no local antes de os vaporizares – perfeito para controlar multidões.

Veredicto final: Deadlocked é um título implacável e repleto de ação da série. É perfeito para quem anseia por combate intenso e desafios.

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6. Ratchet & Clank Future: Uma Fenda no Tempo [Odisseia Espacial que Distorce o Tempo]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3 Ano de lançamento 2009 Criador(es) Insomniac Games Tempo médio de jogo 12-15 horas Características únicas Mecânicas de manipulação do tempo, jogabilidade dupla com o Ratchet e o Clank Pontuação no Metacritic 87

Uma Fenda no Tempo deixou-me boquiaberto. Assim que pisei no Grande Relógio, fiquei hipnotizado. Os níveis são enormes e os ambientes ganham mesmo vida. Deslocar-me com as botas flutuantes é pura adrenalina, e cada salto e esquiva parecem perfeitos.

O combate está mais louco do que nunca, e armas como a RYNO V fazem os inimigos explodirem num caos glorioso. Jogar na pele do Clank acrescenta uma reviravolta inteligente, com quebra-cabeças baseados no tempo que me mantiveram a dar voltas à cabeça.

Dica de profissional Usa o RYNO V para eliminar rapidamente grandes grupos de inimigos – é um divisor de águas em situações apertadas e também ridiculamente divertido.

Adorei experimentar combos e gadgets só para ver quanta destruição conseguia causar. As partes favoritas dos fãs são o RYNO V e as secções com as botas flutuantes, e concordo plenamente: são tão divertidas quanto o hype sugere.

A história também tem momentos interessantes, encerrando a saga «Future» de uma forma intrigante, sem abrandar o ritmo.

Está cheio de surpresas a cada esquina. Os quebra-cabeças temporais trazem reviravoltas inesperadas que mantêm a ação emocionante. Cada missão tem pequenos detalhes que a tornam mais viva, e a caça aos itens colecionáveis nunca se tornou aborrecida.

Veredicto final: «Uma Fenda no Tempo» é uma verdadeira obra-prima em termos de gráficos. Imagens vívidas que podes apreciar num monitor de jogos fantástico, uma jogabilidade inovadora e uma história cativante fazem deste jogo um título imperdível.

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7. Ratchet & Clank: Into the Nexus [Capítulo final emocionante]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3 Ano de lançamento 2013 Criador(es) Insomniac Games Tempo médio de jogo 5-7 horas Características únicas Jogabilidade que desafia a gravidade, armas excêntricas, enredo emocionante Pontuação no Metacritic 76

«Into the Nexus» é uma aventura curta, mas explosiva. As mecânicas que desafiam a gravidade dão um toque de novidade à ação, e o equipamento é de loucos. Percebo bem porque é que toda a gente não pára de falar das Netherblades e das secções em que se altera a gravidade — são simplesmente divertidas.

Passei horas só a experimentar, a encadear ataques e a ver até onde conseguia levar os combos. A história tem momentos surpreendentemente emocionantes, mergulhando no passado do Ratchet sem perder o humor.

Os níveis são vibrantes e variados, cada um cheio de segredos e engenhocas divertidas. O ritmo é intenso; nunca há um momento de tédio. É compacto , mas repleto de lutas memoráveis, quebra-cabeças engenhosos e travessuras absurdas com as armas.

Dica de profissional As Netherblades são perfeitas para eliminar grupos de inimigos – os ricochetes fazem com que as lutas pareçam fogos de artifício.

«Into the Nexus» evolui a jogabilidade do Clank ao adicionar quebra-cabeças inteligentes e mecânicas divertidas. Mesmo sendo uma aventura mais curta, este é um dos melhores jogos para um jogador que proporciona aquela emoção clássica joga o Ratchet & Clank.

Veredicto final: «Into the Nexus» é rápido, emocionante e emocionalmente gratificante – um final imperdível para a saga «Future».

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8. Ratchet & Clank (2002) [Aventura clássica da PlayStation]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2 (PS3 Classics/coleções), PlayStation Vita Ano de lançamento 2002 Criador(es) Insomniac Games Tempo médio de jogo ~10-14 horas Características únicas Estreia da série, introdução de armas e dispositivos característicos, mistura clássica de plataformas e tiro Pontuação no Metacritic 88

Este é o jogo original do Ratchet & Clank, onde tudo começou. Lembro-me de o ter ligado e de ter ficado impressionado com a mistura de plataformas, tiroteios e dispositivos malucos.

Cada planeta tinha a sua própria personalidade e o humor era na medida certa – os comentários impassíveis do Clank nunca deixavam de me fazer rir.

O combate parecia bem trabalhado desde o início, e desbloquear armas como o RYNO e a Bomb Glove fez-me experimentar coisas sem parar. O jogo apresentou a muitos de nós o arsenal maluco pelo qual a série é conhecida, e essas primeiras melhorias tornaram cada luta super gratificante.

Dica de profissional Faz um stock de parafusos logo no início; eles permitem-te melhorar as tuas armas favoritas mais depressa e tornam o combate muito mais divertido.

Passei horas a saltar por plataformas complicadas, a destruir robôs e a descobrir segredos escondidos. Este icónico jogo de plataformas colocou tanta paixão e criatividade na primeira versão que lançou as bases para tudo o que se seguiu.

Continuo a adorar o RYNO como a arma mais exagerada de sempre; é o caos puro nas tuas mãos.

Veredicto final: O «Ratchet e Clank» original (2002) continua a ser um jogo de Clank de destaque, destacado pelos seus elementos criativos e por um chefe final que o resto da série ainda tem como referência.

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A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3 Ano de lançamento 2007 Criador(es) Insomniac Games Tempo médio de jogo ~10-12 horas Características únicas Primeiro título da série «Future Era», gráficos em alta definição para a PS3, arsenal alargado, apresentação cinematográfica Pontuação no Metacritic 89

O «Ferramentas de destruição» é um verdadeiro espetáculo. Desde o início, estás a voar por planetas com armas que parecem ter vida própria nas tuas mãos. O RYNO III? Uma loucura total. O combate é mais rápido, mais louco e mais gratificante do que nunca.

A história prende-te com apostas épicas e momentos emocionantes que dão um peso real à aventura.

Duas das minhas armas favoritas são o Groovitron e o Tornado Launcher – ambas trazem um tipo único de caos. O Groovitron obriga os inimigos a começarem a dançar, deixando-os totalmente desprotegidos, enquanto o Tornado Launcher te permite controlar tempestades rodopiantes que arrastam os inimigos e causam danos ao longo do tempo. A movimentação é suave, a exploração é fluida e os minijogos quebram o ritmo na medida certa.

Dica de profissional Usa o RYNO III nas lutas contra os chefes – é absurdamente poderoso e torna os grandes confrontos uma verdadeira diversão de arrasar.

O «Ferramentas de destruição» mostra a fórmula do Clank com combate de assalto frontal total. Mesmo depois de tantos anos, a dinâmica do jogo continua viciante: encontra melhorias, experimenta novas armas, destrói tudo o que vês.

O design dos níveis transmite uma sensação de amplitude, mas mantém-se focado, fazendo-te sentir como um herói sem nunca te sentires sobrecarregado.

Veredicto final: Ferramentas de destruição elevou a série com armas exageradas, jogabilidade aperfeiçoada e uma história que cativa na medida certa para te manter preso do início ao fim.

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10. Ratchet & Clank: Size Matters [Diversão galáctica portátil]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation Portable (PSP), PlayStation 2, mais tarde PS4, PS5 Ano de lançamento 2007 Criador(es) Jogos de Alto Impacto Tempo médio de jogo ~8–10 horas (estimativa) Características únicas Adaptação para consolas portáteis, design de níveis criativo para consolas portáteis, ajustes de controlo e armas únicos Pontuação no Metacritic 85

O «O tamanho importa» tem um impacto surpreendente. Esta versão para dispositivos móveis prova que as consolas portáteis conseguem oferecer tão bem quanto as outras a jogabilidade de plataformas e o combate exagerado da série.

Os níveis são bem concebidos, com quebra-cabeças criativos e segredos escondidos para quem gosta de explorar. Armas como o Mootator e a Luva de Bomba Ácida tornam cada luta divertida, e experimentar combinações de ataques rapidamente se tornou o meu passatempo favorito.

Dica de profissional Dá prioridade a melhorar a tua arma favorita logo no início; isso torna os níveis posteriores muito mais fáceis e divertidos de superar.

Mesmo com o ecrã mais pequeno, a jogabilidade neste título para PSP parece bem ajustada e polida. A história de «O tamanho importa» consegue proporcionar uma aventura satisfatória sem se arrastar. Fiquei genuinamente envolvido, revisitando níveis para encontrar todos os parafusos escondidos e caminhos secretos.

O jogo mistura risadas decentes com novas formas fixes de enfrentar os inimigos. O Tornado e a Gravity Bomb são os destaques pelo seu impacto ridículo em combate.

Veredicto final: «O tamanho importa» prova que «portátil» não significa «diluído». Como jogo para a PSP, capta todo o espírito de «Ratchet & Clank» num formato portátil, tornando-o um título de destaque na série.

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11. Ratchet & Clank: Quest for Booty [Aventura Pirata Compacta]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3 Ano de lançamento 2008 Criador(es) Insomniac Games Tempo médio de jogo ~3-5 horas Características únicas Uma aventura curta e focada, com ênfase em quebra-cabeças e plataformas, e uma história ligada à saga «Future» Pontuação no Metacritic 76

A Busca pelo Tesouro é curto, mas cheio de charme. Os níveis a bordo do navio são fantásticos, oferecendo uma mistura de exploração e resolução de quebra-cabeças com combate leve que mantém o ritmo fluido.

Adorei experimentar armas como o Widowmaker e a Bomb Glove; cada combate parecia estratégico, mas emocionante da melhor maneira possível.

As sequências com o gancho são, sem dúvida, um destaque, pois acrescentam tensão, habilidade e uma variedade divertida de plataformas.

Dica de profissional Usa o gancho para encadear movimentos entre plataformas – é um salva-vidas em zonas complicadas e torna o combate mais dinâmico.

A história é mais concisa e focada, centrando-se na missão do Ratchet para resgatar o Clank, ao mesmo tempo que oferece diálogos memoráveis e momentos que marcam. Mesmo num formato mais reduzido, o mundo parece cheio de vida e cada missão tem pequenas surpresas que te mantêm envolvido.

Veredicto final: «Em busca do tesouro» pode ser curto, mas promete uma jogabilidade inteligente, armas divertidas e momentos narrativos sólidos que o tornam numa aventura memorável da série.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo do Ratchet & Clank?

Para muitos jogadores, o «Ratchet & Clank: Going Commando» destaca-se como o melhor título da série, combinando diálogos hilariante, combate explosivo e uma progressão gratificante numa aventura espacial épica.

Que tipo de jogo é o Ratchet & Clank?

Ratchet e Clank é um jogo de ação e plataformas com grande ênfase em armas malucas e dispositivos loucos. Num momento estás a destruir robôs e, no momento seguinte, a saltar de plataforma em plataforma. Também vais resolver quebra-cabeças ou explorar mundos alienígenas. Mistura humor, combate acelerado e criatividade num pacote viciante.

Quantos jogos Ratchet e Clank existem?

Existem 11 títulos principais da série Ratchet e Clank nas plataformas PlayStation, além de spin-offs e remakes. Desde o original de 2002 até ao Rift Apart na PS5, a série manteve a sua identidade, ao mesmo tempo que experimentou constantemente novas formas de jogabilidade e armas. É uma das franquias mais antigas e queridas da PlayStation.

Qual foi o jogo Ratchet & Clank que mais vendeu?

O «Ratchet & Clank» (2016) é o mais vendido, com cerca de 7 milhões de exemplares vendidos. Impulsionado pela parceria com o filme e pela popularidade da PlayStation 4, voltou a apresentar a série a uma nova geração. A jogabilidade fluida, os gráficos fantásticos e o humor clássico fizeram dele um dos maiores sucessos comerciais da franquia.

Qual é o jogo mais longo da série Ratchet & Clank?

«Uma Fenda no Tempo» leva o título de jogo mais longo da série Ratchet & Clank. Com cerca de 15 a 20 horas de história principal e imenso conteúdo secundário, oferece uma experiência mais profunda e aberta do que a maioria dos jogos da série. A exploração, os itens colecionáveis e os quebra-cabeças temporais prolongam a aventura de forma fantástica.