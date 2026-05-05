Os 6 melhores jogos da série Uncharted de 2026 que te proporcionam aventura

A comunidade de fãs de Uncharted está eternamente dividida: pergunta a dez jogadores qual é o melhor jogo da série Uncharted e é bem provável que recebas dez respostas diferentes. E essa discordância faz todo o sentido. A série nunca ficou parada no tempo. Cada título trouxe algo de novo, o que torna quase impossível escolher um único «MELHOR».

Nathan Drake é a personagem principal do mundo de Uncharted, apresentado como um caçador de tesouros em busca de mitos e lendas. Com o tempo, ele evolui para uma personagem muito mais complexa, dividida entre a aventura e uma vida normal. Cada jogo destaca um lado diferente dele. Aqui, vamos acompanhar a jornada do Nathan ao longo da série em detalhe e, no final, vais ver qual é a aventura de Uncharted que merece ser considerada a melhor.

As nossas escolhas para o melhor jogo da série Uncharted

As aventuras de Nathan Drake estendem-se por seis jogos principais, mas a franquia não terminou com ele. Os spin-offs levaram a franquia para diferentes plataformas e mantiveram-na atualizada. E embora cada um tenha os seus próprios momentos de grande impacto, algumas aventuras destacam-se claramente das outras. Estas são as que eu colocaria no topo:

1 Uncharted 4: A Thief’s End 2016 Foi aqui que a série realmente explodiu. É tanto uma demonstração visual como um final digno para a saga do Nathan. Buy now 2 Uncharted: The Lost Legacy 2017 É um spin-off mais pequeno, mas que prova que o Uncharted não precisa do Drake para brilhar. A sua duração curta faz dele um dos títulos com maior potencial de rejogabilidade. Buy now 3 Uncharted 3: Drake’s Deception 2011 Conhecido por alguns dos momentos mais icónicos da série, este jogo destaca-se pelo seu espetáculo. Embora não seja tão bem acabado como o Uncharted 4, as suas sequências ousadas e o foco nas personagens tornam-no inesquecível. Buy now

O verdadeiro tesouro destes jogos Uncharted não é o ouro nem as relíquias antigas, mas sim as próprias personagens, ricamente detalhadas. O Drake, a Chloe, a Nadine e o elenco secundário representam um salto quântico no desenvolvimento de personagens nos videojogos. Cada aventura revela mais uma faceta das suas personalidades.

Embora estes três representem principalmente a série Uncharted, cada jogo tem ainda assim algo único e especial. Continua a ler e vais perceber exatamente do que estou a falar.

Os 6 melhores jogos da série Uncharted que te vão deixar viciado

Classifiquei os jogos com base em mais do que apenas a minha opinião pessoal. Concentrei-me na mecânica de jogo, na narrativa, na inovação tecnológica e na forma como cada título cumpriu o que prometia. Estes melhores jogos da série Uncharted podem desafiar o que achas que sabes sobre as aventuras do Drake.

1. Uncharted 4: A Thief's End [O melhor para uma aventura realista]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedora – Naughty Dog; Editora – Sony Computer Entertainment Tempo médio de jogo 15 horas Pontuação no Metacritic 93

«O Fim de um Ladrão» ocupa o primeiro lugar entre todos os jogos da série. O Nathan regressa para uma última caça ao tesouro em «Uncharted 4». Ele junta forças com o seu irmão há muito desaparecido, Sam Drake, para seguir o rasto do lendário tesouro pirata de Henry Avery.

O jogo acompanha a aventura deles pelo mundo, desde castelos escoceses até à impressionante natureza selvagem de Madagáscar, enquanto correm contra o tempo para chegar antes de Nadine Ross e o seu exército.

Este jogo é um marco técnico na série. Com o motor melhorado da Naughty Dog, *O Fim de um Ladrão* apresenta rostos realistas e uma iluminação com um toque cinematográfico. Na PS4, o jogo roda principalmente a 30 FPS, com pequenas quedas durante cenas de ação intensa. Também tem um desempenho admirável na PS5 e no PC, com visuais deslumbrantes que rivalizam com os melhores jogos FPS em termos de qualidade gráfica e design do mundo.

Dica de profissional Recorre à furtividade antes dos tiroteios. A relva alta e as saliências permitem-te eliminar inimigos discretamente. Eliminar alguns desta forma torna os tiroteios mais fáceis.

Enfrentas os inimigos numa perspetiva em terceira pessoa enquanto te deslocas por terrenos verticais. Os quebra-cabeças ambientais mantêm a ação interessante, e a mecânica do gancho permite-te balançar ou reposicionar-te estrategicamente durante as batalhas.

A equipa de som viajou até ao deserto e gravou o som de um chicote para o gancho de escalada deste jogo, e isso nota-se. O som ambiente completa a experiência. Vais ouvir tempestades a aproximarem-se em Madagáscar ou tiros distantes num vale escocês.

Os modos multijogador suportam até 10 jogadores e são bastante divertidos. Mas, sinceramente, sinto-me um pouco mais inclinado para a incrível e divertida campanha para um jogador, que dura cerca de 15 horas. O «New Game+» e os bónus desbloqueáveis aumentam o valor de rejogabilidade para quem quiser voltar a mergulhar na aventura.

Poucos jogos de ação e aventura têm o mesmo peso que «A Thief’s End». É tanto uma despedida do Nathan como uma demonstração da Naughty Dog no auge da sua arte. O resultado é um jogo que, mesmo anos depois, continua a parecer essencial.

Veredicto final:

O Uncharted 4: O Fim de um Ladrão é uma despedida espetacular para o Nathan Drake, que junta uma narrativa cinematográfica, jogabilidade apurada e uma aventura inesquecível numa experiência imperdível.

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2. Uncharted: O Legado Perdido [Ideal para aventuras ousadas além de Drake]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC Ano de lançamento 2017 Criador(es) Desenvolvedora – Naughty Dog; Editora – Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 7 horas Pontuação no Metacritic 84

Este spin-off da série Uncharted acompanha a Chloe Frazer numa busca pelo Tusk of Ganesh nos Ghats Ocidentais, na Índia, acompanhada pela antiga antagonista Nadine Ross. Ambas as personagens, que antes tinham papéis secundários, agora lideram a história. Como fã de longa data da série Uncharted, estava um pouco cético em relação a um jogo sem o Nathan Drake. Mas o O Legado Perdido conquistou-me completamente.

O jogo baseia-se em grande parte nos mesmos recursos e na mesma tecnologia do Uncharted 4. Mantém as mecânicas familiares de combate na terceira pessoa e de escalada. As áreas de mundo semiaberto convidam a uma exploração detalhada, com percursos abertos e bloqueados. Os jogadores podem fotografar pontos de referência para ganhar pontos de bónus e descobrir tesouros escondidos através de pistas no ambiente.

Dica de profissional Na área aberta dos Ghats Ocidentais, dá prioridade a encontrar a câmara antes de outros itens colecionáveis. Ela revela oportunidades fotográficas que muitas vezes levam a tesouros escondidos e dá contexto para a exploração.

Para quem procura um desafio maior ou uma jogabilidade mais tática, o Uncharted: O Legado Perdido está entre os melhores jogos de furtividade da série. O combate corpo a corpo do jogo está mais fluido e os quebra-cabeças parecem mais inteligentes. Às vezes, até senti que a jogabilidade estava a superar os títulos anteriores. A Chloe Frazer – meio caçadora de tesouros, meio arqueóloga urbana – movia-se com uma graciosidade predatória que fazia o Nathan parecer quase um pedestre em comparação (e nunca pensei que fosse admitir isso).

O combate é igualmente satisfatório, com várias formas de abordar cada confronto. E o controlo parece SUPER preciso – dei por mim a admirar sequências de perseguição cheias de tensão. Isto é o Uncharted no seu melhor.

The Lost Legacy prova que grandes personagens transcendem qualquer protagonista individual. O que poderia ter sido uma experiência arriscada acabou por se tornar uma das melhores conquistas da série e um dos enredos mais interessantes.

Veredicto final:

«O Legado Perdido» prova que «Uncharted» não precisa do Nathan Drake para brilhar. Com uma jogabilidade apurada, cenas de ação de cortar a respiração e a Chloe e a Nadine ao leme, este jogo destaca-se como uma das aventuras mais ousadas e gratificantes da série.

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3. Uncharted 3: A Mentira do Drake [Ideal para ação sem parar]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS3 Ano de lançamento 2011 Criador(es) Desenvolvedora – Naughty Dog; Editora – Sony Computer Entertainment Tempo médio de jogo 9 horas Pontuação no Metacritic 92

Traição. Legado. Obsessão. São estes os fios condutores da narrativa do terceiro jogo da série Uncharted, A Mentira do Drake. Nesta sua terceira aventura, o Drake parte à caça da lenda de Ubar pelo deserto da Arábia. Ele segue pistas deixadas por Sir Francis Drake (o explorador que deu nome à personagem) e por T.E. Lawrence (sim, o próprio Lawrence da Arábia).

O jogo conta a história de origem do Nathan através de sequências de flashbacks, ao mesmo tempo que o coloca frente a frente com a sociedade secreta liderada pela calculista Katherine Marlowe. A Katherine Marlowe não está atrás de ouro nem de relíquias. Ela está atrás da própria identidade do Nathan, determinada a desmascará-lo como uma fraude, um zé-ninguém a brincar de se vestir com a legenda de outra pessoa. Cada pista leva-o mais perto da dúvida, transformando a caça ao tesouro numa luta pela sua própria identidade.

Dica de profissional Aprende os contra-ataques corpo a corpo observando as animações dos inimigos. Calcula bem o momento certo para os derrubares instantaneamente e poupares munições.

Entre os jogos para um jogador mais memoráveis da sua geração, «Uncharted 3: O Engano de Drake» oscila entre o caos e as personagens, o espetáculo e a história, sem perder o ritmo. Há sempre algo a acontecer. Num segundo, estás a lutar pela tua vida numa torre em chamas e, no seguinte, és atirado para o passado de Drake, onde ele dá o primeiro passo numa vida de caça ao tesouro.

A proeza técnica aqui não pode ser subestimada. A Naughty Dog espremeu até à última gota de potência do hardware da PlayStation 3. Anos depois, aquelas paisagens desérticas e mansões em chamas continuam a ser de tirar o fôlego. Este não é apenas um dos melhores jogos da PlayStation 3, é um dos melhores jogos de ação e aventura de sempre.

Veredicto final:

«O Engano de Drake» combina espetáculo, personagens e brilhantismo técnico numa aventura inesquecível. É um título marcante da série e um clássico de ação e aventura que não podes deixar de jogar.

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4. Uncharted 2: Among Thieves [O melhor em cenas cinematográficas]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS3 Ano de lançamento 2009 Criador(es) Desenvolvedora – Naughty Dog; Editora: Sony Computer Entertainment Duração média do jogo 10 horas e meia Pontuação no Metacritic 96

Aqui, o Nathan Drake junta-se à sua antiga parceira, a Chloe Frazer, e ao colaborador dela, o Harry Flynn, para roubar um candeeiro de óleo da Mongólia. Esse candeeiro não é só uma bugiganga. É a primeira pista que leva à frota perdida do Marco Polo e à lendária cidade de Shambhala. O tempo é curto e Zoran Lazarević, um criminoso de guerra perigoso, ameaça arruinar a missão a cada passo.

Esta aventura pelo mundo vai desde museus turcos até às montanhas do Himalaia. Enfrentas inimigos a partir de abrigos e escalas estruturas para avançares. Os quebra-cabeças ambientais apresentam desafios que testam a tua observação e o teu raciocínio lógico. Entre os melhores jogos de plataformas, este título mantém a escalada e a movimentação na vanguarda da experiência.

Dica de profissional Usa bastante o disparo à cega a partir de um abrigo. A assistência à pontaria é forte e é mais seguro do que te expores para alinhar cada tiro.

Tecnologicamente, o jogo estava à frente da sua época. O desenvolvimento das personagens atinge novos patamares graças a performances avançadas de captura de movimento. O clima dos Himalaias é quase uma personagem por si só. Tempestades de neve assopram à tua volta. Saliências geladas tornam cada passo arriscado, e as rajadas de vento afetam a forma como escalas e disparas.

As curvas de dificuldade parecem justas. O modo Normal permite-te desfrutar da história, sem deixar de oferecer um desafio. O modo multijogador acrescenta profundidade, com caças ao tesouro cooperativas e confrontos competitivos.

Por fim, o áudio ambiental confere uma textura realista à aventura. Conseguia ouvir o estalido da neve sob os pés e o eco dos tiros a atravessar as montanhas. Tudo isto faz com que «Entre Ladrões» continue a ser um dos melhores jogos do género de ação e aventura.

Veredicto final:

«Entre Ladrões» é o Uncharted no seu melhor – cinematográfico, ousado e infinitamente divertido. Desde as suas cenas emocionantes até à sua atmosfera inesquecível, continua a ser um dos melhores jogos de ação e aventura de sempre.

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5. Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões [Ideal para definições de jogo topo de gama]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC Ano de lançamento 2022 Criadores Desenvolvedores – Naughty Dog, Iron Galaxy; Editores – PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment, PlayStation Publishing LLC Tempo médio de jogo 20 horas e meia Pontuação no Metacritic 87

Esta coleção definitiva junta o Uncharted 4: O Fim de um Ladrão e o O Legado Perdido com melhorias técnicas significativas para as plataformas PlayStation 5 e PC. Os jogadores podem curtir ambas as campanhas com tempos de carregamento mais rápidos e uma qualidade de textura melhorada.

A coleção centra-se inteiramente no modo a solo, sem os aspetos multijogador de nenhum dos lançamentos originais. O jogo suporta 4K e funciona sem problemas nos melhores monitores de jogos, oferecendo uma excelente apresentação de imagens. A integração do comando DualSense torna toda a imersão ainda mais realista.

Dica de profissional Usa o modo Performance (60 fps) para uma ação mais fluida durante as lutas e muda para o modo Fidelity quando estiveres a explorar ou a concentrar-te nos momentos da história, para obter um maior detalhe visual.

Os tempos de carregamento ficam significativamente mais curtos, o que se nota mais nas transições entre capítulos. Com mais de 20 horas de conteúdo no total, esta coleção é uma excelente opção tanto para quem joga pela primeira vez como para os fãs de longa data que querem a melhor experiência possível em ambas as aventuras.

Dito isto, há algumas limitações que é bom conhecer de antemão, se estiveres a pensar experimentar. Algumas secções de plataformas podem parecer um pouco desajeitadas e alguns quebra-cabeças não foram atualizados para os padrões modernos. Estas questões são menores, mas percetíveis para jogadores experientes.

Veredicto

final: A «Coleção Legado dos Ladrões» é a melhor forma de viver duas das melhores aventuras de «Uncharted». Com um desempenho mais fluido, gráficos mais nítidos e a imersão do DualSense, é um título imprescindível para quem ainda não conhece a série e uma atualização que vale a pena para os veteranos.

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6. Uncharted: Drake's Fortune [Ideal para compreender o enredo de Uncharted]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS3 Ano de lançamento 2007 Criador(es) Desenvolvedora – Naughty Dog; Editora – Sony Computer Entertainment Tempo médio de jogo 8 horas Pontuação no Metacritic 88

Conheces o Nathan Drake pela primeira vez em «Uncharted: A Fortuna de Drake», quando ele parte numa viagem à procura do tesouro de El Dorado, do seu antepassado, Sir Francis Drake. Ele junta-se à jornalista Elena Fisher e ao seu mentor, Victor Sullivan. É o início de uma viagem pelo mundo, onde o trio se depara com segredos muito mais sombrios do que esperava.

A aventura alterna entre selvas exuberantes e cavernas sombrias. A jogabilidade e a experiência visual ficam melhores se tiveres um bom portátil ou PC para jogos. Os cenários do jogo ganham com cores mais nítidas e detalhes mais precisos. Os jogadores participam em tiroteios na terceira pessoa com uso de cobertura. As opções de furtividade são limitadas. E ficar sem munições em combates prolongados pode ser fatal.

Dica de profissional Leva sempre contigo uma espingarda ou uma AK-47 para confrontos a longa distância. O jogo tem muitas secções de atiradores de elite e campos de batalha abertos, onde as pistolas se tornam ineficazes contra inimigos distantes.

No entanto, este título revela as limitações técnicas da PlayStation 3 inicial de várias formas. A taxa de fotogramas tem, por vezes, dificuldades. As animações das personagens e as expressões faciais são visivelmente mais rígidas em comparação com outros jogos da série.

E algumas secções de plataformas podem ser especialmente frustrantes, com uma deteção de saltos imprecisa que leva a quedas repetidas, ao contrário dos jogos mais recentes. No entanto, as suas fraquezas não ofuscam os seus pontos fortes. E, por fim, a mistura de exploração e quebra-cabeças simples, combinada com o charme inicial do Drake, torna-o divertido para novos jogadores.

Veredicto final

O «Drake’s Fortune» pode já estar um pouco desatualizado, mas continua a ser uma introdução encantadora ao mundo de Nathan Drake. Com as emoções clássicas da caça ao tesouro, tiroteios tensos e um vislumbre do que a série viria a tornar-se, ainda vale a pena experimentá-lo hoje em dia.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo da série Uncharted?

O melhor jogo da série Uncharted é o Uncharted 4: O Fim de um Ladrão. A sua história é mais profunda do que nos jogos anteriores e a jornada do Nathan chega a um desfecho satisfatório. A jogabilidade parece bem trabalhada e os aspetos emocionais deixam uma forte impressão.

Quantos jogos Uncharted existem?

Existem seis jogos principais em toda a série Uncharted. Contando com os spin-offs, o número sobe para oito. Cada um tem uma jogabilidade fantástica e muitas aventuras para explorar.

Qual dos Uncharted deves jogar primeiro?

Começa pelo Uncharted: A Fortuna de Drake. É o primeiro jogo da série que apresenta o Nathan e lança as bases para o que está para vir a seguir. Jogar este primeiro permite-te acompanhar a narrativa completa na ordem certa.

Devo jogar o Uncharted 1, 2 e 3 antes do 4?

Sim. Jogar a trilogia original dá-te um contexto importante que torna o Uncharted 4: O Fim de um Ladrão mais significativo. Vais perceber a história do Nathan e ver como a sua história se vai desenvolvendo ao longo da série.

Qual é o jogo mais fácil da série Uncharted?

O Uncharted: A Fortuna de Drake é considerado o mais fácil. O combate é simples e os quebra-cabeças não são muito complexos. O jogo também é mais curto do que os títulos posteriores, por isso os novos jogadores conseguem terminá-lo mais depressa.

Qual é o jogo mais longo da série Uncharted?

O Uncharted 4: O Fim de um Ladrão é o jogo mais longo da série. Só a narrativa principal demora cerca de 15 horas a completar. Explorar áreas opcionais ou procurar tesouros pode fazer com que o tempo total de jogo ultrapasse as 20 horas. Este conteúdo extra torna-o a aventura mais longa da franquia.