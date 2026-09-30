24 alternativas ao Fire Emblem que não podes perder em 2026

Se estás à procura dos melhores jogos parecidos com o Fire Emblem, provavelmente queres mais do que apenas combate por turnos. O verdadeiro encanto está em formar um esquadrão com o qual te importas mesmo, experimentar diferentes classes e tomar decisões no campo de batalha, onde um único passo em falso pode colocar uma unidade favorita em sérios apuros.

Com o *Fire Emblem: O Tecido da Sorte* a trazer agora a série para uma Nintendo Switch 2, é uma ótima altura para olhares também para além da franquia. A série sempre se destacou por misturar batalhas táticas com histórias centradas nas personagens, conflitos políticos e a construção de um grupo a longo prazo.

Os jogos abaixo captam diferentes aspetos dessa fórmula. Alguns seguem de perto o combate em grelha e os sistemas de classes, enquanto outros apostam na gestão de equipas, histórias com ramificações ou mais liberdade entre as batalhas. Nenhum é uma cópia exata, mas todos têm algo que deve parecer familiar a um fã de Fire Emblem.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Fire Emblem

Quando se trata de jogos semelhantes ao Fire Emblem, nem todos os títulos conseguem atingir o mesmo equilíbrio entre profundidade tática, laços entre personagens e enredos cativantes. É por isso que reuni uma lista de três jogos que se destacam dos restantes. São estes que deves experimentar primeiro:

1 Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles 2025 Da série Final Fantasy chega-nos este RPG épico e melhorado, onde a criação de esquadrões e personagens te recompensa com combates gratificantes. Buy now 2 Wartales 2023 Lidera uma companhia de mercenários num mundo aberto, recruta novos combatentes, gere os suprimentos e os salários e sobrevive a batalhas desafiantes por turnos. Buy now 3 Divinity: Original Sin 2 2017 Este RPG de fantasia combina combinações de características inteligentes e combate caótico, ao mesmo tempo que oferece muita liberdade na criação da tua personagem e da tua história. Buy now

Se estás ansioso por mergulhar diretamente na jogabilidade ao estilo do Fire Emblem, estes cinco jogos preparam-te na perfeição. Continua a ler e vais encontrar ainda mais joias táticas que vale a pena adicionar à tua lista.

24 jogos semelhantes ao Fire Emblem para fãs de RPG tático

Os jogos a seguir combinam a mesma mistura de estratégia, narrativa e rejogabilidade que os fãs de Fire Emblem adoram. Alguns centram-se principalmente no combate tático, enquanto outros expandem o género com elementos de RPG ou novas definições.

Quantos destes jogos já jogaste?

1. Final Fantasy Tactics: As Crónicas de Ivalice [O melhor para personalização aprofundada de classes]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2025 Criador(es) Desenvolvedora e editora: Square Enix Ideal para Fãs de jogos de estratégia que adoram personalizações detalhadas de personagens, posicionamento e batalhas por turnos desafiantes

O Final Fantasy Tactics: As Crónicas de Ivalice traz de volta um dos RPGs táticos mais marcantes, com uma apresentação atualizada e sistemas aperfeiçoados. As batalhas desenrolam-se em mapas 3D onde a elevação, o posicionamento e a ordem dos turnos fazem com que valha a pena ponderar cada jogada antes de a executares.

Há mais de 20 classes disponíveis, com habilidades que podem continuar a ser úteis mesmo depois de um personagem mudar de classe. Combinar habilidades de diferentes classes permite criar combinações poderosas, por isso há muito com que experimentar.

Por que é que o escolhemos As suas batalhas em grelha, a personalização extensa das personagens e a ênfase na construção cuidadosa de um esquadrão fazem deste um jogo fácil de recomendar aos jogadores de Fire Emblem que procuram mais um RPG tático substancial.

Famílias nobres, disputas de sucessão, divisões de classes e alianças instáveis tornam a narrativa política cativante. A versão melhorada também inclui dublagem completa e ferramentas que facilitam o acompanhamento da sua história complexa.

O meu veredicto: O «Final Fantasy Tactics: As Crónicas de Ivalice» oferece aos fãs de RPG tático horas a aperfeiçoar o seu esquadrão e a experimentar diferentes definições de personagens, o que torna o combate muito mais gratificante.

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2. Wartales [Melhor RPG tático de mercenários em mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático / RPG de mundo aberto Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Shiro Games Ideal para Jogadores que procuram batalhas táticas com exploração num mundo aberto e uma gestão aprofundada do esquadrão

O Wartales pega no charme da formação de esquadrões do Fire Emblem e coloca-o num mundo aberto muito mais hostil. Lideras uma companhia de mercenários, recrutas novos combatentes, aceitas contratos, exploras à vontade e geres constantemente a comida, os salários, o equipamento e as lesões entre as batalhas.

O combate é por turnos e centra-se fortemente no posicionamento, nas habilidades com as armas e na composição da equipa, pelo que uma jogada mal planeada pode rapidamente colocar um dos teus mercenários em apuros.

Por que é que o escolhemos O Wartales combina batalhas táticas e a construção de equipas a longo prazo com muito mais liberdade do que o Fire Emblem, permitindo-te decidir para onde viajar, quem recrutar e como a tua companhia se desenvolve.

Fora do combate, continuas a gerir profissões, equipamento, provisões e novos recrutas, o que faz com que construir a tua companhia pareça tão importante quanto vencer combates individuais.

O meu veredicto: Se a gestão do plantel e as batalhas táticas cuidadosas são as tuas partes favoritas do Fire Emblem, o Wartales é uma recomendação fácil. A sua estrutura de mundo aberto dá àquela fórmula familiar um toque muito mais flexível e focado na sobrevivência.

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3. Divinity: Original Sin 2 [Melhor RPG tático de fantasia em modo cooperativo]

A nossa pontuação Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático/CRPG Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4 Ano de lançamento 2017 Criador(es) Desenvolvedora e editora: Larian Studios Ideal para Fãs de RPGs táticos com uma história forte

O Divinity: Original Sin 2 não é apenas mais um RPG; é o tipo de jogo em que cada escolha, cada feitiço e até cada conversa parece ter importância. O Divino está morto, o mundo está a desmoronar-se e tu acordas com poderes divinos que podem salvar ou condenar toda a gente.



O que torna o Divinity especial? Podes jogar na pele de um elfo canibal, de um lagarto da realeza, de um zombie ou simplesmente criar a tua própria personagem do zero. O mundo reage de forma diferente consoante quem tu és. Podes falar com animais, interrogar fantasmas ou simplesmente matar qualquer NPC, se for esse o teu estilo.

O combate também tem tudo a ver com criatividade. Mistura fogo com veneno para provocar explosões, congela inimigos numa tempestade ou usa o teletransporte para atirar alguém de um penhasco.

Porque é que o escolhemos Escolhemos o Divinity: Original Sin 2 pela sua liberdade inigualável, tanto na história como no combate, além de ser uma das melhores experiências cooperativas em qualquer RPG.

O meu veredicto: Se adoras RPGs que te deixam experimentar, quebrar regras e moldar verdadeiramente a tua própria história, o Divinity: Original Sin 2 é um daqueles jogos multijogador imperdíveis que não vais conseguir largar.

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4. XCOM 2 [Melhor jogo de guerra tática de alto risco]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedora: Firaxis Games

Editora: 2K Games Ideal para Ideal para quem adora estratégia tática, histórias com ramificações e desenvolvimento de personagens.

O XCOM 2 leva-te a um mundo onde a Terra caiu sob o domínio alienígena. Vinte anos após a rendição, os invasores apresentam uma utopia que esconde uma agenda sombria de vigilância, experimentação e extermínio. Os remanescentes desorganizados da XCOM, outrora a última defesa da Terra, operam agora como uma força de resistência em fuga, determinados a revelar a verdade e a reconquistar o planeta.

No centro do jogo está o Avenger, uma nave de abastecimento alienígena capturada e transformada num quartel-general móvel. A partir daqui, vais comandar operações globais, como recrutar soldados, angariar apoio para a resistência e descobrir os projetos inimigos. As missões são encontros tensos, por turnos, onde a morte permanente aumenta a pressão, tal como nos modos mais exigentes do Fire Emblem.

Por que é que o escolhemos Escolhemos o XCOM 2 porque capta na perfeição a sensação de «risco elevado» com a morte permanente, missões exigentes e inimigos que te mantêm em suspense. É a mistura perfeita de estratégia, tensão e envolvimento emocional, fazendo com que cada escolha conte.

O teu esquadrão é composto por cinco classes únicas: Ranger, Grenadier, Sharpshooter, Specialist e Psi Operative, cada uma com as suas próprias armas, árvores de habilidades e funções no campo de batalha.

Cada soldado representa um fardo emocional, já que um único erro pode significar perdê-los para sempre. Os inimigos são tão variados quanto perigosos: desde o furtivo Viper e o implacável Chryssalid até ameaças gigantescas como o Sectpod e o Gatekeeper.

O meu veredicto: O que faz do XCOM 2 um dos jogos favoritos entre os melhores jogos de estratégia é o seu equilíbrio perfeito entre a gestão estratégica do esquadrão, as escolhas ramificadas e o envolvimento emocional com as tuas unidades. Não estás apenas a travar batalhas, estás a liderar uma resistência desesperada com todas as probabilidades contra ti.

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5. Baldur's Gate 3 [O RPG de estratégia mais imersivo e centrado na história]

A nossa pontuação Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático/CRPG Plataformas PC, PS5 Ano de lançamento 2023 Criador(es) Desenvolvedor e editor: Larian Studios Ideal para Fãs de D&D e jogadores de RPG que gostam de histórias

O Baldur's Gate 3 é um RPG enorme e premiado que te leva aos Reinos Esquecidos com uma grande reviravolta: tens um parasita Mind Flayer no teu cérebro. A partir daí, tudo gira em torno das escolhas. Vais personalizar o teu próprio herói ou escolher entre personagens com origens profundas, como o Astarion, o charmoso descendente de vampiros, e partir numa jornada cheia de caminhos que se ramificam, romance, traição e decisões impossíveis.

A jogabilidade consiste em combate por turnos misturado com a liberdade de interpretação ao estilo D&D. Esgueira-te, persuade, rouba ou abre caminho à força nos encontros; as tuas decisões mudam verdadeiramente o mundo à tua volta. É um dos melhores jogos cooperativos e também pode ser jogado sozinho, tornando-o perfeito tanto para aventureiros solitários como para o caos de um grupo completo.

Com a sua narrativa cinematográfica, visuais deslumbrantes e prémios, incluindo o de Jogo do Ano de 2023, é o que mais se aproxima de viver dentro de uma campanha de RPG de mesa. Se gostas desta liberdade, há muitos outros jogos como o Baldur's Gate 3, mas poucos combinam experimentação e combate tático tão bem como este.

Por que é que o escolhemos O Baldur's Gate 3 oferece a combinação mais envolvente de combate tático e liberdade de interpretação, com escolhas que transformam a história e um modo cooperativo multijogador que dá vida ao D&D.

O meu veredicto: Se adoras as escolhas táticas joga Fire Emblem, mas queres apostas ainda mais altas e mais liberdade, o Baldur's Gate 3 é imperdível.

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6. Estratégia do Triângulo [O melhor RPG baseado em escolhas políticas]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedor: Square Enix & Artdink

Editora: Square Enix Ideal para Ideal para quem adora estratégia tática, histórias com ramificações e desenvolvimento de personagens.

Se estás à procura do melhor RPG tático que te faça sentir aquele gostinho a «Fire Emblem», o «Estratégia do Triângulo» pode ser exatamente o que procuras. Na terra devastada pela guerra de Norzelia, jogas na pele de Serenoa Wolffort, um jovem senhor preso num conflito brutal onde cada escolha tem um peso real. Desde táticas de batalha até à política, as tuas decisões podem afetar a história e o destino dos teus aliados.

A grande novidade do jogo é o sistema «Scales of Conviction», onde os conselheiros votam em escolhas cruciais e tu podes influenciar as suas decisões. As batalhas vão além do movimento em grelha, com mapas de vários níveis, vantagens de terreno e combinações elementais. Derrete o gelo com fogo e, depois, eletriza os inimigos encharcados com relâmpagos para obteres resultados devastadores.

Porque é que o escolhemos? O Estratégia do Triângulo destaca-se por combinar o combate com escolhas políticas que moldam verdadeiramente a história.

O meu veredicto: O Estratégia do Triângulo é um dos RPGs táticos mais bem pensados e com maior capacidade de repetição dos últimos anos, combinando combate em várias camadas, escolhas políticas significativas e visuais 2D em HD impressionantes.

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7. Senhor dos Unicórnios [Melhor Exploração Tática em Mundo Aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S não sei Ano de lançamento 2024 Criador(es) Desenvolvedora: Vanillaware

Editora: Atlus e Sega Ideal para Fãs de RPGs de estratégia clássicos com um toque moderno.

Se alguma vez desejaste que o Fire Emblem te desse mais liberdade entre as batalhas, o Senhor dos Unicórnios vai ser mesmo o que procuras. Jogas na pele de Alain, o príncipe herdeiro exilado de Cornia, que tenta recuperar o trono perdido enquanto une cinco nações em guerra.

Mas , em vez de ficares preso a missão atrás de missão, podes explorar um mundo aberto completo, libertar cidades, aceitar missões e recrutar aliados ao teu próprio ritmo. A verdadeira magia, porém, está na construção do teu exército, com mais de 60 personagens únicas para recrutar: humanos, elfos, povos-fera e até anjos, cada um com uma classe e um conjunto de habilidades diferentes.

Personalizar os esquadrões torna-se um quebra-cabeças estratégico: equilibra as funções para garantir segurança ou junta personagens que causam danos para abates rápidos. Assim que a batalha começa, tudo se resume a posicionamento inteligente, à conquista de postos de comando inimigos e à definição de táticas pré-programadas que se ativam automaticamente quando as condições são cumpridas.

Por que é que o escolhemos O Senhor dos Unicórnios redefine os RPGs táticos com a sua liberdade de mundo aberto, permitindo-te explorar, recrutar e construir exércitos ao teu próprio ritmo, ao mesmo tempo que oferece batalhas estratégicas e profundas.

O meu veredicto: Se queres um jogo de estratégia ao estilo do Fire Emblem, mas com mais liberdade, gráficos fantásticos desenhados à mão e uma personalização profunda do exército, o Senhor dos Unicórnios é um jogo que não podes perder.

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8. Tactics Ogre: Reborn [Melhor relançamento de um RPG tático clássico]

A nossa pontuação Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, PS5 Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedora e editora: Square Enix Ideal para Entusiastas de RPG tático hardcore

Se curtes RPGs de estratégia, o Tactics Ogre: Reborn é um daqueles jogos que te prende e não te larga. A história leva-te diretamente para Valeria, um arquipélago dilacerado após a morte do seu rei. Cada escolha que fazes muda mesmo o rumo da história. De que lado te colocas, quem sobrevive e até quais as personagens que podes recrutar dependem todas das tuas decisões.

No campo de batalha, isto não é do tipo «basta mover e atacar». As batalhas desenrolam-se em mapas baseados em grelhas, onde o terreno, as classes e o equipamento moldam a tua estratégia. Funcionalidades úteis como o Chariot Tarot permitem-te voltar atrás alguns movimentos se te enganares, e o World Tarot permite-te revisitar ramificações anteriores da história sem teres de recomeçar o jogo todo.

Porque é que o escolhemos O Tactics Ogre combina uma narrativa profunda e ramificada com uma jogabilidade tática que recompensa escolhas inteligentes e oferece uma incrível capacidade de rejogabilidade.

O meu veredicto: Se adoras o Fire Emblem: Three Houses ou simplesmente queres um RPG de estratégia que recompense tanto as escolhas inteligentes como a rejogabilidade, o Tactics Ogre: Reborn é um jogo imperdível. Visualmente, o jogo é um deleite: pixel art clássica aperfeiçoada com cenários em HD, cenas cinematográficas totalmente dubladas e uma banda sonora com orquestra ao vivo.

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9. Para a Brecha [Melhor Jogo de Desafio Tático Tipo Puzzle]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático de quebra-cabeças Plataformas Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedor e editor: Subset Games Ideal para Jogadores que adoram desafios estratégicos e curtinhos.

O «Para a Brecha» é um daqueles jogos de estratégia que, à primeira vista, parecem simples, mas que rapidamente mostram o quão engenhosos e exigentes podem ser .

O enredo é simples: a humanidade está a ser atacada por monstros gigantescos, parecidos com insetos, chamados Vek, e cabe a ti e ao teu esquadrão de mechs que viajam no tempo detê-los. Parece um confronto típico de ficção científica, certo? A diferença está na forma como jogas.

Cada batalha desenrola-se como um quebra-cabeças complexo. Os inimigos revelam os seus movimentos antes de atacarem, por isso sabes sempre o que vem a seguir. O desafio não é adivinhar, mas sim descobrir como contra-atacar na perfeição. Impedes um inimigo de atingir um quarteirão da cidade? Empurras um monstro contra outro para causar o dobro dos danos? Cada decisão conta, e um passo em falso pode ter consequências em cadeia.

Por que é que o escolhemos O Para a Brecha destaca-se por transformar cada batalha num quebra-cabeças, onde prever os movimentos dos inimigos e contra-atacar na perfeição é a chave para a sobrevivência.

O jogo mantém a novidade com mapas aleatórios, pilotos desbloqueáveis com habilidades únicas e um fluxo constante de novas armas para experimentares. E se perderes, o teu piloto é enviado de volta no tempo para tentar novamente noutra linha temporal, fazendo com que cada jogada pareça um novo começo.

O meu veredicto: Se adoras jogos táticos que se jogam como quebra-cabeças de xadrez de alto risco e oferecem uma rejogabilidade infinita, o Para a Brecha está facilmente entre os melhores jogos para PC para um jogador que não consegues largar.

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10. Fell Seal: A Marca do Árbitro – Missões e Monstros [O melhor para recrutar monstros]

A nossa pontuação Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Desenvolvedor: 6 Eyes Studio

Editora: Fulqrum Publishing Ideal para Jogadores que gostam de batalhas táticas e de uma personalização abrangente das classes

Fell Seal: A Marca do Árbitro – Missões e Monstros é a expansão do RPG tático por turnos Fell Seal: A Marca do Árbitro. O jogo base gira em torno de batalhas criadas à mão e de uma história que acompanha os Arbiters, um grupo responsável por manter a ordem por todo o reino. Os seus encontros em grelha recompensam o posicionamento cuidadoso e o uso inteligente das habilidades, mas é na personalização das personagens que o jogo realmente se destaca.

A expansão está repleta de novos monstros que podes recrutar, novas classes humanas e um sistema de missões onde os jogadores podem finalmente dar um bom uso aos recrutas que não têm vindo a utilizar. Centra-se em reforçar os sistemas já existentes do jogo, em vez de dar continuidade à história principal.

Por que é que o escolhemos O «Fell Seal: A Marca do Árbitro – Missões e Monstros» vem enriquecer um RPG tático já bastante profundo com o recrutamento de monstros, classes adicionais, batalhas maiores e ainda mais oportunidades para experimentares diferentes composições de grupo.

As criaturas podem juntar-se ao teu alinhamento e equipar até duas subclasses opcionais, o que é ótimo para experimentares. A expansão também adiciona as classes Beastmaster, Samurai e Wrangler, por isso há muito aqui para os jogadores que gostam de estudar combinações de classes e aperfeiçoar táticas entre as batalhas.

O meu veredicto: Fell Seal: A Marca do Árbitro – Missões e monstros é uma excelente escolha para os fãs de RPG tático que gostam de dedicar tanto tempo a planear o seu grupo como a comandá-lo em batalha. Os seus monstros, subclasses e novas missões dão a um sistema de combate já flexível muito mais espaço para experimentação.

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11. The Banner Saga [Ideal para escolhas táticas orientadas pela história]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2014 Criador(es) Desenvolvedor e editor: Stoic Ideal para Jogadores que procuram batalhas táticas combinadas com decisões narrativas difíceis e gestão de recursos

The Banner Saga combina táticas por turnos com uma viagem sombria inspirada nos vikings, onde manter a tua caravana viva é tão importante quanto vencer batalhas. As tuas decisões podem remodelar a história e determinar quem fica com o teu grupo, dando à campanha uma sensação constante de consequência.

Tal como no Fire Emblem, o combate decorre em campos de batalha em grelha, com o posicionamento, a armadura, a força e as habilidades das personagens a moldarem cada confronto. Em vez da «morte permanente» clássica do Fire Emblem após cada derrota, The Banner Saga associa a sobrevivência das personagens a uma mistura mais ampla de batalhas e decisões narrativas. Perder uma personagem-chave pode alterar permanentemente o teu plantel e as tuas opções futuras, por isso decisões descuidadas podem perseguir-te durante horas.

Por que é que o escolhemos The Banner Saga combina posicionamento tático e gestão de personagens com uma narrativa ramificada, em que as perdas permanecem durante o resto da tua campanha.

Fora dos combates, lideras uma caravana por um mundo em colapso, gerindo provisões, o moral e os conflitos entre os sobreviventes. Essa vertente dá a *The Banner Saga* um ritmo diferente de muitos RPGs táticos, porque a estratégia continua muito depois de o mapa de batalha desaparecer.

O meu veredicto: O The Banner Saga é uma excelente escolha se quiseres combate tático inserido numa história de sobrevivência mais crua. A combinação de planeamento no campo de batalha e decisões difíceis relativas à caravana mantém cada capítulo cheio de tensão, sem exigir um grande investimento de tempo típico dos RPGs.

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12. Wargroove [Melhor Jogo de Guerra em Pixel Art]

A nossa pontuação Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedor e Editor: Chucklefish Ideal para Fãs de estratégia que procuram táticas ao estilo do Fire Emblem

Se gostas de jogos de estratégia, mas queres evitar os romances e a morte permanente do Fire Emblem, o Wargroove pode ser exatamente o que procuras. Trata-se de táticas inteligentes, comandar exércitos por terra, mar e ar, enquanto tentas ser mais esperto que o teu adversário a cada jogada.

A campanha conta três histórias entrelaçadas, repletas de comandantes rivais, amizades improváveis e grandes batalhas. Cada comandante tem uma habilidade única chamada «Groove», uma espécie de movimento especial, que pode virar completamente o rumo do combate.

Por que é que o escolhemos O Wargroove merece o seu lugar por oferecer táticas ao estilo do Fire Emblem envoltas numa encantadora arte pixelizada, com imensa rejogabilidade graças aos mapas personalizados e ao modo multijogador.

Além disso, a arte pixelizada confere ao Wargroove imenso charme sem que as batalhas pareçam menos importantes. E se procuras rejuvelecibilidade, o modo multijogador online, os mapas personalizados e um fluxo constante de conteúdos criados pela comunidade dão-te motivos de sobra para voltares a jogar.

O meu veredicto: o Wargroove é para jogadores que querem um jogo de estratégia baseado em grelha que seja fácil de aprender e que não exija o tipo de dedicação que muitas vezes vem com uma construção profunda de personagens ou muita repetição.

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13. The Banner Saga 2 [Ideal para estratégia com consequências pesadas]

A nossa pontuação Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedor: Stoic

Editora: Versus Evil Ideal para Jogadores que gostam de batalhas táticas, decisões difíceis e campanhas centradas nas personagens

The Banner Saga 2 dá continuidade à série de RPG tático inspirada nos vikings, levando a tua caravana ainda mais para o interior de um mundo ameaçado pelo colapso. A sequela dá continuidade direta ao jogo anterior, permitindo-te até importar decisões anteriores, o que confere à campanha uma forte sensação de continuidade e consequência.

O jogo expande a fórmula original com novas unidades, talentos, inimigos, objetivos e elementos interativos no campo de batalha, criando mais espaço para experimentação tática do que o seu antecessor.

Porque é que o escolhemos? The Banner Saga 2 combina batalhas táticas por turnos com uma campanha ramificada, onde as decisões de liderança, os recursos e as relações entre personagens podem mudar o rumo da jornada.

Entre as batalhas, geres uma caravana que tem de lidar com provisões cada vez mais escassas, disputas internas e decisões difíceis de liderança. Essas decisões podem afetar acontecimentos futuros e determinar quais as personagens que continuam a fazer parte da tua jornada. É isso que dá a The Banner Saga 2 aquele peso nas relações entre personagens que os fãs de Fire Emblem podem apreciar, a par do seu combate tático.

A sua apresentação desenhada à mão também confere à aventura uma identidade marcante, enquanto a banda sonora de Austin Wintory reforça a atmosfera sombria que envolve a tua caravana.

O meu veredicto: The Banner Saga 2 é uma excelente escolha para jogadores que procuram combate tático intimamente ligado à sobrevivência das personagens e a decisões difíceis. As tuas batalhas são apenas parte do desafio, já que manter a caravana unida pode ser tão importante quanto vencer uma luta.

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14. The Banner Saga 3 [Ideal para o desfecho da trilogia]

A nossa pontuação Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedor: Stoic

Editora: Versus Evil Ideal para Jogadores que procuram batalhas táticas, escolhas difíceis e um final determinado pelas decisões anteriores

The Banner Saga 3 encerra a trilogia, dando continuidade às personagens, relações e consequências construídas nos jogos anteriores. As tuas decisões passadas podem acompanhar-te até ao final, dando muito mais peso ao capítulo final se importares um jogo guardado de The Banner Saga 2.

A história é a principal razão para jogares este título depois dos dois primeiros jogos. Voltam rostos conhecidos, decisões anteriores voltam à tona e a Escuridão que se aproxima coloca uma pressão ainda maior em ambos os lados do conflito. Funciona melhor como a recompensa de uma jornada que já moldaste.

Por que é que o escolhemos O The Banner Saga 3 combina combate tático em grelha com consequências a longo prazo para as personagens, tornando-o uma excelente escolha para jogadores de Fire Emblem que gostam de estratégia intimamente ligada à história e às relações dentro do grupo.

O jogo também coloca os seus heróis em situações cada vez mais desesperadas, pelo que cada batalha parece estar ligada a uma luta maior pela sobrevivência, em vez de funcionar como um confronto tático isolado.

O meu veredicto: O «The Banner Saga 3» é o capítulo que tens de jogar se quiseres ver anos de decisões difíceis a fazerem finalmente sentido. As suas batalhas táticas são gratificantes, mas o verdadeiro atrativo é ver a tua versão da saga chegar ao fim.

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15. Disgaea 5 Complete [Ideal para uma evolução profunda das personagens]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 2017 Criador(es) Desenvolvedora: Nippon Ichi Software

Editora: NIS America Ideal para Fãs de RPG de estratégia que adoram subir de nível, criar personagens e personalizações detalhadas

O «Disgaea 5 Complete» leva a estratégia por turnos numa direção muito mais exagerada do que o «Fire Emblem». Esta quinta entrega segue Killia e um exército rebelde em crescimento que luta contra o Overlord Void Dark. As batalhas recompensam os jogadores que gostam de experimentar posicionamentos, combinações de unidades e sistemas táticos não convencionais.

É na evolução que o Disgaea 5 Complete se torna incrivelmente profundo. Podes recrutar unidades de mais de 40 classes e raças, melhorar o equipamento através do Item World, desenvolver personagens no Chara World e até alterar certas regras do jogo através da Dark Assembly. Há imensas possibilidades para personalizar o teu grupo, por isso, criar unidades cada vez mais poderosas pode tornar-se tão cativante quanto a própria campanha.

Porque é que o escolhemos? O Disgaea 5 Complete oferece aos fãs de RPG tático uma alternativa com muito mais foco na progressão do que o Fire Emblem, combinando combate em grelha com um crescimento extremo das personagens e várias camadas de sistemas opcionais.

A edição Complete inclui também a história completa com imenso conteúdo extra, tornando-a a versão mais repleta de conteúdo do quinto título da série principal, com muito para explorar depois de terminares o enredo principal.

O meu veredicto: o Disgaea 5 Complete é para jogadores que adoram ver as suas personagens tornarem-se incrivelmente poderosas.

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16. Valkyria Chronicles 4 [O melhor para combate tático interativo]

A nossa pontuação Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedora e editora: SEGA Ideal para Fãs de estratégia que procuram planeamento por turnos combinado com controlo direto das unidades

O Valkyria Chronicles 4 dá ao combate de RPG tático uma abordagem mais prática do que a maioria dos jogos do género. Usa um sistema de batalha em que escolhes unidades num mapa tático antes de assumires o controlo direto de cada soldado na perspetiva de terceira pessoa.

O posicionamento continua a ter um papel fundamental em Valkyria Chronicles 4. Saber onde colocar as tuas unidades faz parte da estratégia. Tens também várias classes de unidades e veículos blindados à tua disposição, o que te dá bastante margem para criares diferentes estratégias de combate.

Por que é que escolhemos isto O Valkyria Chronicles 4 combina estratégia baseada em esquadrões e uma narrativa centrada nas personagens com um sistema de combate que te permite controlar diretamente soldados individuais.

Fora do combate, a história segue um esquadrão liderado pelo Comandante Claude Wallace durante uma campanha militar em grande escala contra o Império. As personagens têm muita personalidade, enquanto o treino e as melhorias de equipamento te permitem fortalecer a equipa entre missões.

O meu veredicto: O Valkyria Chronicles 4 combina estratégia e habilidade. Acrescenta mais uma dimensão à jogabilidade de um RPG tático por turnos, o que muitos fãs do género vão achar revigorante.

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17. Lost Eidolons [O melhor para batalhas táticas cinematográficas]

A nossa pontuação Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedor e editor: Ocean Drive Studio Ideal para Jogadores que procuram combate em grelha, personalização de esquadrões e uma história militar realista

Lost Eidolons é um jogo sobre um mercenário que se torna o líder de uma rebelião contra um império em ruínas. A sua campanha combina uma história de guerra cinematográfica com batalhas táticas em grande escala baseadas em grelhas, onde o posicionamento, as habilidades de classe e o terreno podem determinar o desenrolar de um confronto.

O teu exército cresce até incluir mais de 20 personagens jogáveis, com 10 classes disponíveis para criares diferentes formações de esquadrão. Entre as batalhas, o Eidolons Perdidos dá-te tempo para desenvolveres o teu acampamento e saberes mais sobre os teus companheiros, dando às relações entre as personagens um lugar significativo ao lado da preparação para o combate.

Porque é que o escolhemos? Os Eidolons Perdidos combina combate por turnos num tabuleiro, personalização de classes e criação de laços entre personagens com uma abordagem mais realista, centrada na rebelião e na guerra em grande escala.

As semelhanças com o Fire Emblem são fáceis de perceber, mas o Eidolons Perdidos tem um estilo visual mais realista e dá grande ênfase ao conflito militar. As batalhas podem incluir cercos a castelos, monstros poderosos e formações inimigas que te obrigam a repensar a disposição do teu esquadrão, em vez de te baseares sempre na mesma estratégia.

O meu veredicto: Lost Eidolons oferece combate tático com um tom militar sério. A sua mistura de formação de esquadrões e momentos de descanso focados nas personagens dá-te muito para gerir entre as longas batalhas da história.

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18. Sinfonia da Guerra: A Saga dos Nefilim [Melhor RPG de estratégia com construção de grandes exércitos]

A nossa pontuação Enebameter 8.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedor e editor: Dancing Dragon Games e Freedom Games Ideal para Fãs de estratégia que gostam de planear unidades e exércitos.

Se alguma vez desejaste um jogo moderno que te fizesse sentir na era de ouro dos RPGs táticos, o «Symphony of War: A Saga dos Nephilim» é exatamente isso. Imagina uma mistura de Fire Emblem com Ogre Battle, mas com um toque original que o faz destacar-se. Jogas na pele de um jovem comandante arrastado para uma guerra civil, construindo um exército e liderando esquadrões em enormes batalhas por turnos.

Mas eis o truque: em vez de moveres unidades individuais, comandas um esquadrão completo com até nove personagens. A posicionamento é importante, transformando cada combate numa questão de gerir um pelotão, em vez de apenas alguns heróis. Há mais de 40 classes diferentes para experimentares, desde cavalaria e artilheiros a cavaleiros de dragão e feiticeiros, e imensas formas de as melhorares à medida que a campanha avança.

Por que é que o escolhemos A «Sinfonia da Guerra» destaca-se pelo seu sistema massivo de construção de exércitos, permitindo-te gerir esquadrões completos e criar enormes batalhas táticas que parecem épicas e dinâmicas.

O meu veredicto: Se adoras jogos de estratégia que te mantêm em suspense, o Sinfonia da Guerra é uma joia. Cada jogada parece ter muito em jogo, mas perder nunca se torna aborrecido porque cada partida desenrola-se de forma diferente.

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19. Pathfinder: Kingmaker [Melhor CRPG com profundidade tática]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedora e editora: Owlcat Games e Deep Silver Ideal para Fãs de CRPGs clássicos com elementos estratégicos.

O Pathfinder: Kingmaker pega no RPG de mesa e transforma-o numa enorme aventura de RPG para computador, centrada na história. Passado nas infames Terras Roubadas, assume o papel de um aventureiro que ascende ao poder e acaba por se tornar um governante.

O jogo combina a exploração isométrica clássica dos CRPGs — pensa no Baldur's Gate ou não, Neverwinter Nights não — com opções modernas, como um modo por turnos para batalhas mais táticas.

Vais reunir um grupo de companheiros, cada um com a sua personalidade, história e, por vezes, opiniões contraditórias. Desde formar alianças e desvendar uma rica tradição até personalizar personagens com a profundidade pela qual o Pathfinder é conhecido, a experiência dá-te a sensação de estares a viver no meio de uma campanha épica de RPG de mesa.

Porque é que o escolhemos O Pathfinder: Kingmaker destaca-se por combinar uma narrativa rica com combate tático profundo e gestão de reinos, oferecendo uma verdadeira experiência de RPG de mesa.

O meu veredicto: Com a sua mistura de combate desafiante, gestão de reinos e narrativa impactante, o Pathfinder: Kingmaker satisfaz aquela vontade de jogar um RPG clássico, ao mesmo tempo que te dá algo novo para dominares. Se queres um RPG que combine a exploração de masmorras com a construção de reinos, onde as tuas decisões ressoam por todo o reino, é este mesmo.

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20. Dark Deity [Melhor sucessor indie de Fire Emblem]

A nossa pontuação Enebameter 7.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 2021 Criador(es) Desenvolvedor e editor: Sword & Axe LLC, Indie.io Ideal para Fãs de Fire Emblem ao estilo GBA.

O Dark Deity leva-te a um mundo em ruínas, onde impérios antigos desmoronaram-se e reis mesquinhos travam guerras intermináveis e imprudentes. Começas com quatro cadetes da Academia Militar de Brookstead, recrutados como bucha de canhão para um conflito que se aproxima, mas destinados a tornar-se lendas.

Na sua essência, o Dark Deity é um RPG por turnos: joga batalhas por turnos ao longo de 28 capítulos criados à mão, treina o teu esquadrão com mais de 30 personagens únicas e experimenta mais de 50 classes e centenas de armas, feitiços e artefactos .

Ao contrário do Fire Emblem, aqui a derrota não significa morte permanente; os aliados derrotados sobrevivem, mas ficam com lesões permanentes nas estatísticas, o que dá mais peso a cada escolha.

Visualmente, é uma homenagem colorida em pixel art à era clássica do Fire Emblem para GBA, com relações entre personagens que evoluem e 400 conversas de apoio únicas

Por que é que o escolhemos O Dark Deity é o jogo indie moderno que mais se aproxima do clássico Fire Emblem da GBA, com um elenco enorme, um sistema de classes profundo e uma abordagem inteligente à morte permanente.

O meu veredicto: Uma homenagem sincera ao Fire Emblem à moda antiga, o Dark Deity capta o mesmo encanto e estratégia que os fãs adoravam. Se sentes saudades dos jogos táticos da era GBA, este vai fazer-te sentir como se estivesses a voltar para casa.

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21. Langrisser 1 e 2 [Melhor dupla de RPG tático remasterizado]

A nossa pontuação Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4 Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedora e editora: Chara-Ani, Extreme & Kadokawa Games, NIS America Ideal para Fãs de jogos de estratégia que adoram RPGs clássicos

O Langrisser 1&2 traz de volta um dos rivais clássicos do Fire Emblem, totalmente remasterizado para as consolas modernas. Num cenário de fantasia rico, vais guiar heróis como o Ledin e o Elwin na sua busca pela Espada Sagrada Langrisser para pôr fim a um conflito devastado pela guerra. Ao contrário da maioria dos RPGs táticos, aqui comandas tanto um herói como o seu esquadrão, o que acrescenta uma maior profundidade estratégica.

A jogabilidade é baseada num grelha e centrada em turnos, mas o sistema de comando acrescenta profundidade, permitindo-te posicionar unidades e gerir esquadrões inteiros em vez de personagens individuais. A remasterização também atualiza os gráficos com uma arte nítida ao estilo anime, preservando ao mesmo tempo o toque clássico dos originais.

Porque é que o escolhemos O Langrisser 1 & 2 merece o seu lugar por ter dado nova vida a um dos maiores rivais do Fire Emblem, com o sistema de comandantes e as histórias ramificadas a conferirem-lhe uma vantagem tática única.

O meu veredicto: O Langrisser é um rival único do Fire Emblem, oferecendo o sistema de comandantes para um combate tático mais rico. Se procuras uma experiência estratégica em maior escala, este jogo oferece um desafio nostálgico, mas ao mesmo tempo revigorante.

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22. Shining Force [Melhor RPG tático retro clássico]

A nossa pontuação 7.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Switch Online, Steam, Sega Mega Drive não Ano de lançamento 1992 Criador(es) Desenvolvedor e editor: Sonic & Sega Ideal para Fãs de RPGs táticos retro

Antes de o Fire Emblem se tornar um sucesso mundial, o Shining Force: O Legado da Grande Intenção já estava a preparar o terreno para a grandeza dos RPG táticos. Jogas na pele do Max, um jovem herói escolhido para liderar a Shining Force contra o Dragão Negro e o exército maléfico de Runefaust. É uma história clássica da luz contra as trevas num mundo de fantasia vibrante, cheio de charme retro.

O que faz o Shining Force destacar-se, ainda hoje, é a forma como combina estratégia com exploração. Ao contrário da maioria dos jogos da época, não te limitas a saltar de batalha em batalha, mas tens mesmo a oportunidade de explorar cidades, conversar com NPCs e descobrir pequenos segredos num mundo aberto entre as lutas. Isso confere a toda a aventura uma sensação mais rica e envolvente.

Por que é que o escolhemos O Shining Force destaca-se como um dos primeiros RPGs táticos a combinar estratégia com exploração, lançando as bases para o género.

O meu veredicto: Se curtes RPGs táticos à moda antiga e queres essa mistura de estratégia e exploração, o Shining Force continua a ser um clássico imperdível que merece o teu tempo.

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23. Bandeira da Donzela [Melhor Drama sobre a Guerra da Independência]

A nossa pontuação 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4 Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedor e editor: Azure Flame Studio e CE Asia. Ideal para Fãs de jogos de estratégia que adoram reviravoltas históricas.

O «Estandarte da Donzela» não é o típico RPG tático; leva-te diretamente para a Revolução Francesa, onde a política, a traição e a guerra se chocam de forma dramática. Assumes o papel de Pauline Bonaparte, irmã de Napoleão, enquanto ela luta para sobreviver a traições políticas, guerras entre facções e algumas batalhas verdadeiramente dramáticas.

A jogabilidade é a clássica estratégia por turnos, mas o que o torna especial é a mistura de figuras históricas reais com personagens jogáveis ao estilo anime, dotadas de poderes especiais. Numa missão, estás a esquivar-te da guilhotina; na seguinte, estás a enfrentar generais dotados de capacidades sobrenaturais. Isso mantém tudo imprevisível e muito mais elegante do que um RPG histórico comum.

Por que é que o escolhemos O «Estandarte da Donzela» tem um toque de anime e uma mistura inteligente de política, história e batalhas táticas que não vais encontrar em mais lado nenhum.

O meu veredicto: Se és um fã de jogos de tática e procuras algo único que não seja mais do mesmo — cavaleiros e dragões —, o «Bandeira da Donzela» tem a estratégia que adoras num cenário que provavelmente nunca viste antes.

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24. Super Robot Wars 30 [Melhor RPG de estratégia com crossover de mechas]

A nossa pontuação 7.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático / Crossover de mechas Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4 Ano de lançamento 2021 Criador(es) Desenvolvedora e editora: Bandai Namco Entertainment Ideal para Fãs de anime de mechas

O Super Robot Wars 30 é tipo o parque de diversões definitivo para os fãs de mecha. É basicamente todas as batalhas de anime do tipo «e se…» que já imaginaste, agora no teu ecrã. A jogabilidade mantém tudo divertido e estratégico. Vais mover os teus mechas por mapas em grelha, preparar ataques e, depois, sentar-te para ver algumas das animações de batalha mais exageradas, ao estilo anime, que já viste.

A sério, cada combate parece um mini-episódio. Além disso, podes melhorar os pilotos, ajustar as tuas máquinas e montar a tua equipa de robôs de sonho como quiseres. O que é fixe é como o jogo equilibra profundidade com acessibilidade.

Novos sistemas como o «Tactical Area Select» e o «Auto Battle» permitem-te dedicar-te totalmente à estratégia ou relaxar quando só te apetece ver os teus robôs favoritos a destruir tudo.

Por que é que o escolhemos O Super Robot Wars 30 entra na lista por ser o sonho definitivo de um crossover de mechas, oferecendo enormes batalhas táticas e ação de anime exagerada como nenhum outro jogo.

O meu veredicto: Se curtes anime de mechas ou adoras RPGs táticos com personagens marcantes, como o Fire Emblem, o Super Robot Wars 30 é o jogo ideal para ti.

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O meu veredicto geral

Os melhores jogos semelhantes ao Fire Emblem não recriam todos a série da mesma forma. Alguns concentram-se em batalhas baseadas em grelhas e na criação de classes, enquanto outros apostam mais na gestão de esquadrões, na exploração ou na liberdade tática.

Para combate clássico de RPG tático → Final Fantasy Tactics: As Crónicas de Ivalice . A personalização aprofundada das classes, o posicionamento e os conflitos políticos fazem deste jogo uma das melhores alternativas para os fãs de Fire Emblem.

A personalização aprofundada das classes, o posicionamento e os conflitos políticos fazem deste jogo uma das melhores alternativas para os fãs de Fire Emblem. Para gestão de esquadrões num mundo aberto → Wartales . Recrutar mercenários, gerir provisões e construir a tua companhia dá à fórmula tática muito mais liberdade entre as batalhas.

Recrutar mercenários, gerir provisões e construir a tua companhia dá à fórmula tática muito mais liberdade entre as batalhas. Para liberdade tática → Divinity: Original Sin 2. Combate criativo por turnos e formação flexível de grupos permitem-te abordar os encontros de formas muito mais experimentais.

Se tivesse de escolher só um, optaria pelo Final Fantasy Tactics: As Crónicas de Ivalice, pela combinação mais equilibrada entre profundidade tática e desenvolvimento de personagens. O Wartales é a melhor escolha se quiseres mais exploração e gestão de esquadrões, enquanto o Divinity: Original Sin 2 é ideal quando procuras a máxima liberdade em combate.

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Perguntas frequentes