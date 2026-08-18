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Comment obtenir des Minecoins gratuits dans Minecraft : 5 méthodes sûres et fiables qui fonctionnent vraiment en 2026

Si vous lisez ceci, c'est sans doute que vous vous demandez comment obtenir des Minecoins gratuits. Écoutez, je comprends tout à fait. Vous voulez ce nouveau skin génial, un monde personnalisé épique, ou peut-être un pack de textures qui mettra en valeur votre construction dans Minecraft. Cependant, le problème principal est que les Minecoins coûtent de l’argent réel, et tout le monde n’a pas les moyens d’acheter régulièrement du contenu sur le Marketplace.

Ma question est donc la suivante : peut-on obtenir des Minecoins gratuitement ? Absolument, mais pas grâce aux générateurs de pièces douteux qui inondent vos résultats de recherche. La plupart des guides expliquant comment obtenir des Minecoins gratuitement ignorent les méthodes légitimes qui fonctionnent réellement : les récompenses sous forme de cartes-cadeaux, les promotions spécifiques à certaines plateformes et les stratégies d’achat intelligentes qui vous permettent de gagner des pièces Minecraft sans dépenser un centime.

J’ai testé toutes les méthodes légitimes pour vous expliquer comment obtenir des Minecoins gratuitement, y compris Microsoft Rewards et les applications de récompenses tierces. Ci-dessous, je vais vous montrer exactement comment obtenir des pièces Minecraft grâce à des tactiques sûres et éprouvées, sans faux générateurs et sans carte bancaire.

Peut-on obtenir des Minecoins gratuitement ?

Mettons les choses au clair dès le départ : vous ne pouvez pas générer des Minecoins comme par magie à partir de rien. Minecraft ne dispose pas d’un système intégré vous permettant de gagner des pièces Minecraft simplement en jouant au jeu. Il n’y a pas de méthode de « farming », pas d’astuce cachée, pas de code secret.

Mais cela ne signifie pas pour autant que vous soyez obligé de payer le prix fort. Lorsque vous cherchez comment obtenir des Minecoins gratuits dans Minecraft, veillez à utiliser des méthodes vérifiées qui vous permettent de gagner des cartes-cadeaux, des crédits en boutique ou des récompenses que vous pouvez échanger contre des Minecoins. Apprendre à obtenir des Minecoins gratuitement et à gagner des pièces Minecraft via ces plateformes demande du temps et des efforts, mais ces méthodes sont sûres, légales et fonctionnent réellement.

La clé réside dans le fait de savoir quels programmes sont fiables lorsque vous cherchez comment obtenir des pièces Minecraft. Oubliez ces sites web promettant des « Minecoins gratuits à volonté » et des résultats instantanés ; ce sont des arnaques conçues pour pirater votre compte ou infecter votre appareil. Privilégiez les outils officiels et les systèmes de récompenses réputés lorsque vous cherchez comment obtenir des Minecoins dans Minecraft.

Comprendre les packs de Minecoins et leur valeur

Avant de vous plonger dans les méthodes pour obtenir des Minecoins gratuits, voici ce vers quoi vous tendez. Les Minecoins sont vendus par lots, et les packs les plus importants offrent un meilleur rapport qualité-prix :

Prix en USD Prix en USD Prix par pièce Idéal pour 320 Minecoins 1,99 $ 0,0062 $ Petits achats (1 à 2 articles) 1 020 Minecoins 4,99 $ 0,0049 Skins/packs de milieu de gamme 1 720 Minecoins 9,99 $ 0,0058 Lots ou articles multiples 3 500 Minecoins 19,99 $ 0,0057 Collectionneurs chevronnés 8 000 Minecoins 49,99 $ 0,0062 $ Achats de valeur maximale

Remarque : les prix peuvent varier selon la région et la plateforme. Microsoft, Google et Apple prélèvent des frais de plateforme qui influent sur le prix final.

Comme la plupart des articles du Marketplace coûtent entre 300 et 1 500 Minecoins, le simple fait de gagner une carte cadeau de 5 $ via Microsoft Rewards ou des applications de sondages permet de financer plusieurs achats. C'est pourquoi il est économiquement intéressant d'apprendre à obtenir des Minecoins gratuitement grâce à ces plateformes.

De plus, le Marketplace génère des revenus importants pour Minecraft. Découvrez comment Minecraft se finance grâce aux Minecoins et à d’autres méthodes de monétisation.

Comment obtenir des Minecoins gratuits grâce à 5 méthodes sûres et légitimes

Maintenant que nous avons fait le tri entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas, laissez-moi vous présenter les méthodes légitimes pour obtenir des Minecoins gratuits qui donnent réellement des résultats. Chacune d’entre elles a été testée par des joueurs du monde entier, et aucune ne met votre compte ou votre appareil en danger.

1. Gagnez des cartes-cadeaux grâce à des plateformes de récompenses

Les plateformes de récompenses vous permettent d’effectuer des tâches simples en échange de cartes-cadeaux ou de crédits d’achat. Ces tâches consistent généralement à jouer à des jeux mobiles, à regarder de courtes vidéos ou à répondre à des sondages rapides. Si vous souhaitez savoir comment acheter des Minecoins via ce type de plateforme, la bonne nouvelle est que les crédits et les cartes-cadeaux gagnés en accomplissant ces tâches peuvent ensuite être utilisés pour obtenir des Minecoins.

Snakzy est une application de récompenses très fiable qui vous offre des pièces pouvant servir à effectuer des achats dans Minecraft. Elle est simple d’utilisation, sécurisée et spécialement conçue pour les joueurs. Parmi les autres plateformes réputées que vous pouvez utiliser pour obtenir des Minecoins dans Minecraft, on trouve Swagbucks et InboxDollars, bien que leur disponibilité varie selon les régions.

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Freecash est une autre excellente plateforme qui propose une grande variété de possibilités de gains, notamment des offres liées aux jeux vidéo, des sondages et le visionnage de vidéos. Elle est particulièrement appréciée pour ses options de paiement rapides et la disponibilité constante des récompenses dans différentes régions.

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Le hic, si vous voulez vraiment comprendre comment gagner des pièces Minecraft de cette manière, c’est qu’il vous faudra de la patience. Les gains s’accumulent lentement, et certaines tâches sont mieux rémunérées que d’autres. Mais si vous voulez savoir comment obtenir des pièces Minecraft gratuitement, persévérez, et vous pourrez accumuler suffisamment de crédits pour acheter du contenu sur la boutique sans dépenser un centime. Pour des raisons de sécurité, ne communiquez jamais vos mots de passe ni vos informations bancaires à aucune application de récompenses. Et veillez à ne choisir que celles qui ont fait leurs preuves.

2. Gagner des Minecoins grâce à Microsoft Rewards

Si vous jouez sur Xbox, Windows ou sur mobile via le Microsoft Store, Microsoft Rewards est sans conteste le meilleur moyen d’obtenir des Minecoins gratuits par des voies officielles. Ce programme vous permet de gagner des points en effectuant des recherches avec Bing, en répondant à des quiz quotidiens et en accomplissant de petites tâches, puis d’échanger ces points contre des cartes-cadeaux Xbox ou Microsoft Store qui vous permettent d’acheter directement des Minecoins.

Combien pouvez-vous réellement gagner ? Les utilisateurs actifs accumulent généralement entre 150 et 200 points par jour grâce à :

Recherches quotidiennes sur Bing (30 à 90 points sur PC, 20 à 60 sur mobile)

Quiz et sondages quotidiens (30 à 50 points)

Activités bonus et séries de participation (20 à 60 points)

À ce rythme, vous gagnerez suffisamment de points pour obtenir une carte cadeau de 5 $ (5 250 points) tous les 26 à 35 jours, soit environ 1 020 Minecoins par mois. Les utilisateurs assidus qui tirent pleinement parti des bonus peuvent réduire ce délai à 20-25 jours.

Voici comment obtenir des Minecoins grâce à Microsoft Rewards :

Créez un compte Microsoft Rewards gratuit Effectuez des recherches quotidiennes sur Bing et réalisez des activités pour gagner des points Consultez le tableau de bord des récompenses pour découvrir les opportunités de points bonus Échangez vos points contre des cartes-cadeaux dès que vous atteignez 5 250 points (5 $ minimum) Utilisez les cartes-cadeaux pour acheter des Minecoins via le Microsoft Store

Cette méthode est cohérente, fiable et totalement sûre pour ceux qui souhaitent apprendre à gagner des pièces Minecraft. Les points s'accumulent plus vite que prévu si vous utilisez Bing comme moteur de recherche par défaut et que vous maintenez une série quotidienne. Le seul inconvénient est qu'elle ne fonctionne pas pour les utilisateurs de PlayStation ou de Nintendo Switch, car ceux-ci ne font pas partie de l'écosystème Microsoft.

3. Utilisez Google Opinion Rewards ou des applications de sondages similaires

Si vous souhaitez savoir comment obtenir des Minecoins gratuits sur mobile, les joueurs Android et iOS peuvent gagner du crédit sur le Play Store ou l'App Store en répondant à de courts sondages via des applications telles que Google Opinion Rewards ou les programmes équivalents d'Apple. Les sondages portent sur les habitudes d'achat, les voyages récents ou l'utilisation des applications, et le crédit est directement versé sur votre compte.

Les utilisateurs multi-plateformes peuvent également essayer PrizeRebel, qui fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur mobile.

Cette application propose des sondages, des offres et des tâches qui peuvent être échangés contre des cartes-cadeaux auprès de grands détaillants, notamment Amazon, Google Play et iTunes. Les sondages portent sur les habitudes d’achat, les voyages récents ou l’utilisation des applications, et le crédit est directement versé sur votre compte.

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Alors, est-il possible d’obtenir des Minecoins gratuitement de cette manière ? Oui, mais la fréquence des sondages dépend de votre localisation et de votre profil. Certains utilisateurs reçoivent des sondages hebdomadaires, d’autres mensuels. Cela reste néanmoins l’une des méthodes les plus simples si vous souhaitez savoir comment obtenir des pièces Minecraft sans autre effort que quelques clics.

4. Profitez des cadeaux organisés par des créateurs vérifiés

Certains créateurs de contenu Minecraft organisent de véritables jeux-concours de cartes-cadeaux sur YouTube, Twitch ou X. Ceux-ci sont généralement liés à des étapes importantes, à des partenariats ou à des événements communautaires. Mais comment distinguer les vrais jeux-concours des arnaques ?

Vérifiez la légitimité avant de participer :

Vérifiez les badges de vérification – Les coches officielles sur YouTube/X/Twitch

– Les coches officielles sur YouTube/X/Twitch Vérifiez les règles des jeux-concours – Les jeux-concours légitimes ne demandent jamais de mot de passe ni d’informations personnelles

– Les jeux-concours légitimes ne demandent jamais de mot de passe ni d’informations personnelles Examinez l'engagement des abonnés – Les véritables créateurs reçoivent des commentaires réguliers, et non pas uniquement du spam généré par des bots

– Les véritables créateurs reçoivent des commentaires réguliers, et non pas uniquement du spam généré par des bots Évitez les pressions du type « agissez maintenant » – Les arnaques créent un sentiment d’urgence artificiel

– Les arnaques créent un sentiment d’urgence artificiel Ne payez jamais de frais d'inscription – Les véritables concours sont toujours gratuits

Des promotions officielles de Minecraft ou de Microsoft apparaissent également de temps à autre. Elles peuvent inclure des crédits bonus, des Minecoins à prix réduit ou des packs en édition limitée. Surveillez les réseaux sociaux officiels et le site web de Minecraft pour ne pas manquer les annonces.

Les jeux-concours relèvent purement de la chance ; ne comptez donc pas sur eux comme stratégie principale pour obtenir des Minecoins gratuits. Mais ils valent la peine d’y participer si vous en trouvez un provenant d’une source fiable.

5. Sites web ou applications de cashback

Les plateformes de cashback comme Rakuten, Honey ou TopCashback vous offrent un pourcentage de remboursement lorsque vous faites des achats en ligne. Si vous effectuez déjà des achats en ligne, ces applications vous permettent de gagner passivement des crédits d'achat ou des cartes-cadeaux numériques.

L'astuce consiste à cumuler le cashback avec l'achat de cartes-cadeaux. Par exemple, acheter une carte-cadeau Microsoft ou Google Play via une plateforme de cashback vous permet de bénéficier d'une petite remise, ce qui réduit concrètement le coût de vos Minecoins.

C’est un processus lent, mais ça fonctionne. Les plateformes de cashback sont sûres, courantes et faciles à utiliser. Veillez simplement à choisir des services réputés et à éviter les sites de cashback douteux qui promettent des pourcentages irréalistes.

Guide plateforme par plateforme : ce qui fonctionne réellement sur chaque appareil

J’ai présenté plusieurs méthodes pour obtenir des Minecoins gratuits, mais elles ne fonctionnent pas sur toutes les plateformes. Voici ce qui s’applique concrètement, en fonction de votre configuration.

Xbox et PC Windows

Voici comment obtenir des Minecoins gratuitement dans Minecraft sur Xbox et PC Windows :

Inscrivez-vous à Microsoft Rewards (gratuit) Effectuez des recherches quotidiennes sur Bing pour gagner des points Répondez aux quiz et participez aux activités quotidiennes pour gagner des points bonus Échangez vos points contre des cartes-cadeaux Microsoft Store Utilisez ces cartes-cadeaux pour acheter des Minecoins via le Microsoft Store Facultatif : utilisez des applications de cashback lorsque vous achetez directement des cartes-cadeaux

Android

Voici comment gagner des pièces Minecraft sur Android :

Téléchargez Google Opinion Rewards depuis le Play Store Répondez à de courts sondages pour gagner du crédit sur le Play Store Utilisez ce crédit pour acheter des Minecoins directement dans le jeu Alternative : utilisez des plateformes de récompenses comme Snakzy pour gagner des cartes-cadeaux Google Play

Les joueurs sur mobile peuvent également découvrir BigCash, qui vous récompense lorsque vous jouez directement sur votre appareil, les gains pouvant être échangés contre du crédit Google Play.

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iOS

Étapes à suivre pour les utilisateurs d’iPhone/iPad :

Utilisez les programmes de sondages d'Apple pour gagner du crédit App Store Répondez aux sondages lorsqu'ils s'affichent (la fréquence varie) Échangez vos crédits contre des Minecoins via l'App Store Alternative : utilisez des applications de récompenses comme Snakzy qui proposent des cartes cadeaux App Store

PlayStation

Options limitées pour les joueurs PlayStation :

Achetez des Minecoins directement sur le PlayStation Store Utilisez des applications de cashback (Rakuten, Honey) lors de vos achats pour bénéficier de remboursements partiels Remarque : les cartes cadeaux ne peuvent pas être échangées contre des Minecoins sur cette plateforme

Nintendo Switch

Des restrictions similaires s'appliquent à la Nintendo Switch :

Achetez des Minecoins directement sur le Nintendo eShop Utilisez des applications de cashback avant d'acheter pour réduire vos dépenses Remarque : les Minecoins achetés sur Nintendo Switch restent liés à ce compte Nintendo et ne peuvent pas être transférés vers Xbox, PlayStation ou d’autres plateformes.

Ces limitations de la plateforme sont frustrantes, mais le fait de les connaître à l’avance vous évite de perdre du temps avec des méthodes qui ne fonctionneront pas dans votre cas. Si vous jouez sur le meilleur ordinateur portable pour Minecraft, vous avez accès à la plus large gamme d’options pour gagner des Minecoins.

Économisez sur vos achats de cartes-cadeaux, ce qui vous permettra d'obtenir des Minecoins moins chers à long terme.

Arnaques courantes à éviter lors de la recherche de Minecoins gratuits

Existe-t-il un moyen d'obtenir des Minecoins gratuits sans se faire arnaquer ? Oui, mais vous devez savoir repérer les pièges lorsque vous apprenez comment obtenir des Minecoins gratuits afin de mieux les éviter.

Méfiez-vous des arnaques suivantes :

Générateurs de Minecoins : les sites web promettant des Minecoins illimités après une « vérification » volent soit les informations de votre compte, soit infectent votre appareil avec des logiciels malveillants.

: les sites web promettant des Minecoins illimités après une « vérification » volent soit les informations de votre compte, soit infectent votre appareil avec des logiciels malveillants. Faux APK – Les applications aléatoires prétendant offrir des Minecoins gratuits sont presque toujours malveillantes et compromettent l'intégralité de votre appareil.

– Les applications aléatoires prétendant offrir des Minecoins gratuits sont presque toujours malveillantes et compromettent l'intégralité de votre appareil. Sites de hameçonnage : des pages imitant les pages de connexion officielles de Microsoft ou de Minecraft, conçues uniquement pour voler vos identifiants.

Protégez-vous :

Ne saisissez jamais vos identifiants de connexion sur des sites tiers

N'installez jamais d'APK provenant de sources inconnues

Évitez tout ce qui promet des Minecoins instantanés ou illimités

Privilégiez les plateformes officielles et les programmes de récompenses vérifiés

Les arnaques exploitent l'impatience. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas...

Obtenir des Minecoins sans risque

Alors, est-il possible d’obtenir des Minecoins gratuitement et sans aucun risque ? Oui, mais cela demande de la patience et de s’en tenir à des méthodes sûres. Microsoft Rewards, les plateformes de récompenses comme Snakzy et les applications de sondages offrent toutes des moyens légitimes de gagner des cartes-cadeaux ou des crédits d’achat qui peuvent ensuite être utilisés pour acheter des Minecoins.

Si vous souhaitez vraiment gagner de l'argent de manière régulière, Snakzy est la solution idéale. Spécialement conçue pour les gamers, cette plateforme propose plus de 120 façons de gagner de l'argent en jouant et effectue la plupart des paiements instantanément via PayPal ou des cartes cadeaux. Avec des utilisateurs qui effectuent leur premier retrait en seulement 10 heures en moyenne et la possibilité de jouer jusqu’à 5 jeux simultanément pour maximiser leurs gains, c’est le moyen le plus efficace d’accumuler des crédits pour Minecoins sans dépenser un centime.

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La clé est d’éviter les raccourcis et de ne faire confiance qu’aux outils officiels. Aucun générateur, aucune APK douteuse et aucun site web suspect ne vous offrira de Minecoins gratuits sans conséquences.

Si vous souhaitez accélérer le processus, jetez un œil aux offres Minecoins sur des plateformes comme Eneba, où des cartes cadeaux et des packs à prix réduits peuvent vous faire économiser de l’argent sans avoir à passer des heures à jouer.

Jouez malin, restez prudent et profitez de vos trouvailles sur les places de marché.

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