21 jogos parecidos com o DayZ que levam a sobrevivência ao limite em 2026

Se o DayZ te faz ficar a vasculhar as margens das florestas como se elas te devessem dinheiro, estes 21 jogos parecidos com o DayZ reproduzem esse mesmo ciclo ansioso de procura por recursos e aquela sensação de que o tipo lá ao longe provavelmente quer a tua mochila.

A lista varia entre jogos de sobrevivência sandbox com muito PvP e jogos a solo mais difíceis, com algumas opções cooperativas e de extração incluídas onde fazem realmente sentido. Estou à procura daquela pressão familiar em torno do equipamento, dos suprimentos e dos outros jogadores, em vez de jogos que simplesmente tenham zombies.

Uma boa alternativa deve dar-te algo que valha a pena proteger assim que o encontrares. Vais reconhecer muitos nomes aqui, mas também incluí algumas surpresas que merecem a comparação.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao DayZ

Destes 21 jogos semelhantes ao DayZ, estes são os três que eu consideraria em primeiro lugar. Cada um explora uma faceta diferente do que faz o DayZ funcionar, por isso a escolha certa depende de qual a parte do sofrimento que realmente aprecias.

1 Project Zomboid 2013 Lento, brutal e obcecado pelos pequenos detalhes, o Project Zomboid transforma a procura por recursos numa missão séria. Os suprimentos são essenciais, o barulho pode matar-te e sobreviver mais um dia parece uma conquista. Buy now 2 7 Days to Die 2016 O «7 Days to Die» dá-te mais tempo para te preparares e, depois, manda uma horda de zombies para ver se fizeste bem o teu trabalho de casa. A criação de itens e a defesa da base estão no centro da experiência, especialmente quando a Lua de Sangue começa a aproximar-se. Buy now 3 The Wild Eight 2019 O «Frozen Alaska» substitui aqui o campo infetado. O «The Wild Eight» foca-se mais no trabalho em equipa, no clima, na exploração e em manter o teu grupo vivo enquanto coisas estranhas acontecem à tua volta. Buy now

Este trio dá-te uma boa ideia da lista antes de o ranking se expandir. A lista completa de 21 fica muito mais abrangente quando entram em cena os jogos sandbox PvP e os híbridos de sobrevivência mais invulgares, por isso há aqui muito mais para além dos óbvios semelhantes do DayZ.

Os 21 melhores jogos semelhantes ao DayZ: sobrevivência intensa e encontros emocionantes

Classifiquei estes 21 jogos semelhantes ao DayZ com base na forma como preservam a pressão em torno da sobrevivência e do equipamento, e depois analisei o que cada um faz de diferente. Os que mais se assemelham estão mais acima na lista, mas algumas escolhas mais inusitadas merecem o seu lugar porque captam a mesma tensão através de uma configuração completamente diferente.

1. Project Zomboid [O melhor jogo semelhante ao DayZ para uma sobrevivência isométrica hardcore contra zombies]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Mac, Linux Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor/Editora The Indie Stone Modos Um jogador, Multijogador

Os jogos de sobrevivência isométricos ocupam um lugar especial no meu coração, e o Project Zomboid é um dos mais difíceis que já joguei. É um jogo em que cada decisão conta e a morte espreita a cada esquina.

O Project Zomboid tem um toque retro, mas o realismo é um dos grandes atrativos deste jogo. Vais passar as primeiras horas a invadir casas à procura de conservas, fita adesiva e qualquer coisa afiada o suficiente para brandir. Uma janela partida pode dar-te mantimentos, ou pode fazer com que sejas descoberto. As armas parecem poderosas, mas são perigosas, já que um tiro pode atrair uma dúzia de zombies até à tua porta. É, sem dúvida, um dos melhores jogos de simulação detalhados, especialmente se adoras zombies.

Porque é que o escolhemos O Project Zomboid combina mecânicas de sobrevivência implacáveis com um mundo dinâmico e em constante mudança, onde até os pequenos erros podem transformar-se num desastre. A sua ênfase no realismo e no planeamento a longo prazo cria um ambiente tenso, quer estejas a jogar sozinho ou com amigos

Os fãs do DayZ vão curtir a mesma procura por recursos cheia de tensão e o perigo constante que se encontram no Project Zomboid. Troca os tiroteios em grande escala por uma sobrevivência metódica, mas a tensão nunca diminui, pois cada decisão conta, por isso cada dia parece uma vitória.

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2. 7 Days to Die [O melhor jogo semelhante ao DayZ para sobrevivência cooperativa num apocalipse zumbi]

A nossa pontuação Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Mac, Linux, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor The Fun Pimps Editora The Fun Pimps Entertainment LLC Modos Um jogador, Multijogador

O 7 Days to Die mistura terror de sobrevivência com criação de itens e defesa de base num mundo devastado por zombies. É um jogo que te leva a procurar recursos e a construir, enquanto te preparas para o próximo ataque dos mortos-vivos.

São as hordas de zombies que tornam este jogo especial. A cada sete dias, surge uma lua de sangue e liberta uma horda de zombies. Vais usar esse tempo para fortificar a tua base e montar armadilhas para atrasar os monstros. Estes zombies podem estar mortos, mas são relativamente espertos, por isso conseguem adaptar-se aos teus planos com bastante rapidez. O sistema de criação é extenso, permitindo-te construir tudo, desde simples estacas de madeira a armadilhas elétricas.

Por que é que escolhemos isto O «7 Days to Die» mistura os elementos de sobrevivência do «DayZ» com a estratégia de defesa de torre, o que torna o planeamento e a construção inteligentes essenciais para a sobrevivência. Neste jogo, a verdadeira ameaça são os zombies, e não os jogadores tóxicos.

O 7 Days to Die oferece uma perspetiva diferente sobre a sobrevivência com a sua abordagem PvE. Isto torna-o num jogo PvE intenso para jogadores que querem concentrar-se nos desafios ambientais em vez de nos conflitos entre jogadores. Também podes juntar-te a amigos no modo cooperativo para enfrentar as hordas de zombies famintos.

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3. Os Oito Selvagens [O melhor jogo tipo DayZ para uma sobrevivência cooperativa descontraída]

A nossa pontuação Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Eight Points Editora HypeTrain Digital Modos Um jogador, Multijogador

Na região selvagem e gelada do Alasca, a sobrevivência em Os Oito Selvagens depende tanto de coordenação como de resistência. Preso após um misterioso acidente de avião, vais vasculhar os destroços, caçar para te alimentares e juntar as pistas sobre o que causou o desastre.

A perspetiva isométrica do jogo confere-lhe uma sensação distinta em relação a outros títulos de sobrevivência. Os layouts dos mapas semi-aleatórios mantêm a exploração sempre interessante, e o tempo é uma ameaça séria. Vais ter de recolher recursos enquanto viajas e ficar atento a fenómenos sobrenaturais pelo caminho. Existem dois modos de jogo no Os Oito Selvagens, além de missões que ajudam a fazer avançar a história.

Porque é que o escolhemos? O Os Oito Selvagens dá prioridade à sobrevivência cooperativa em vez da jogabilidade competitiva, com desafios em equipa onde a comunicação pode determinar se o teu grupo sobrevive à selva.

A jogabilidade é desafiante em Os Oito Selvagens, mas não é tão exigente como a que encontras em jogos como o Rust ou o DayZ. É uma experiência de sobrevivência que se baseia no trabalho de equipa e combina perigos ambientais com ligeiros elementos de mistério.

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4. SCUM [O melhor jogo semelhante ao DayZ para uma simulação de sobrevivência ultrarrealista]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor/Editora Gamepires Modos Um jogador, Multijogador

O SCUM é um jogo de sobrevivência hardcore e um título no qual já passei centenas de horas desde 2018. O jogo saiu do Acesso Antecipado a 17 de junho de 2025, com a atualização 1.0 a trazer grandes mudanças à ilha e ao ambiente.

Vais ter de competir com até 100 jogadores no SCUM, que se passa numa ilha-prisão. A procura de recursos e a criação de itens são fundamentais para a sobrevivência, mas os pontos de fama também são essenciais quando precisas de reaparecer. A jogabilidade é comparável à do DayZ, mas o SCUM tem um BCU que monitoriza a tua saúde através de várias estatísticas que afetam diretamente a jogabilidade.

Por que é que o escolhemos O SCUM é um sucesso entre os fãs graças a uma definição única, sistemas de sobrevivência complexos e uma simulação corporal realista. Mapas extensos e a construção de bases acrescentam estratégia, enquanto o sistema de fama mantém a jogabilidade fresca e competitiva.

É um desafio manter-te vivo no SCUM, entre a tua saúde e lidar com outros jogadores, mas é incrivelmente gratificante quando consegues. Os fãs do DayZ interessados numa simulação de sobrevivência mais detalhada vão adorar este jogo sandbox imersivo com o seu sistema de monitorização de saúde aprofundado.

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5. Rust [O melhor jogo semelhante ao DayZ para uma sobrevivência implacável num mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Mac, PS4, Xbox One, PS5 Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor Facepunch Studios Editora Double Eleven Modos Multijogador

O Rust é um jogo de sobrevivência brutal que vai pôr à prova a tua paciência e as tuas amizades online. É um daqueles jogos em que os ataques offline são comuns e as interações entre jogadores podem levar a consequências brutais.

Começas praticamente sem nada no Rust, mas acabas por conseguir armas de grande poder. O foco na construção de bases é uma diferença significativa em relação ao DayZ, já que ter um complexo seguro é mais importante do que manter-te em movimento. Interagir com outros jogadores é uma lotaria. Um estranho pode querer trocar itens ou formar uma equipa contigo, mas pode muito bem ser uma armadilha.

Porque é que o escolhemos O Rust destaca-se pelas interações intensas entre jogadores, pela construção de bases detalhada e pelos elementos sociais imprevisíveis. Cada encontro pode alterar o equilíbrio, tornando a sobrevivência uma questão de estratégia e alianças.

O Rust é um dos melhores jogos de sobrevivência e um título com o qual os fãs do DayZ se vão sentir em casa. Mantém uma atmosfera pós-apocalíptica, mas simplifica os aspetos de sobrevivência ao mesmo tempo que reforça as mecânicas de construção de bases. Para uma experiência melhor, explora as melhores opções de alojamento de servidores do Rust.

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6. Green Hell [O melhor jogo tipo DayZ para sobrevivência psicológica na selva]

A nossa pontuação Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X/S Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor/Editora Creepy Jar Modos Um jogador, Multijogador

O Green Hell atira-te para a floresta amazónica com nada mais do que a tua perspicácia e um guia de sobrevivência escrito por um parente teu que está desaparecido. A selva neste jogo é tão bela quanto mortal, enquanto lidas com a vida selvagem e tentas manter uma atitude positiva.

Os elementos psicológicos do Green Hell diferenciam-no de outros jogos de sobrevivência. O estado mental da tua personagem afeta a jogabilidade através de alucinações e da tomada de decisões. A criação de itens parece autêntica, já que vais usar técnicas de sobrevivência realistas, como acender fogo e tratar feridas com remédios reais da selva. Podes jogar este jogo com um amigo, mas é um excelente jogo de sobrevivência para um jogador, se gostares de fazer as coisas sozinho.

Por que é que o escolhemos? O Green Hell combina a sobrevivência realista na selva com o terror psicológico, criando uma experiência aterrorizante onde o conhecimento indígena é a tua salvação contra o ambiente hostil.

O Green Hell capta a mesma escassez de recursos e o mesmo perigo ambiental que os fãs do DayZ tanto apreciam, mas na selva, onde cada refeição pode ser a tua última. Os elementos de sobrevivência psicológica dão profundidade a uma história que vai além da simples gestão da fome e da sede.

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7. Stranded Deep [O melhor jogo semelhante ao DayZ para sobrevivência tropical em ilhas desertas]

A nossa pontuação Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor/Editora Jogos da Beam Team Modos Um jogador, Multijogador

Os acidentes de avião são o cenário perfeito para jogos de sobrevivência, e o Stranded Deep é um dos melhores exemplos do género. Neste jogo, vais ter de sobreviver no Oceano Pacífico enquanto procuras atóis e tentas regressar à civilização.

Ir de ilha em ilha é essencial, já que vais esgotar rapidamente os recursos em cada massa de terra do jogo. Isso obriga-te a construir jangadas e barcos para explorar novas áreas, embora haja muitos tesouros debaixo de água. Tens de fazer fogueiras, construir abrigos e criar sistemas de purificação de água para combater problemas como a desidratação e a intoxicação alimentar, que podem matar-te tão facilmente como o tubarão debaixo da tua jangada.

Porque é que o escolhemos? O Stranded Deep oferece uma experiência de sobrevivência tranquila, mas desafiante, onde a exploração e a gestão de recursos substituem os combates intensos e as invasões de servidores.

O Stranded Deep é ideal para jogadores do DayZ que gostam de criar objetos e procurar recursos, mas que procuram um cenário ensolarado sem PvP. A exploração da ilha e a gestão de recursos proporcionam a mesma satisfação de sobrevivência, desde que não bebas demasiado leite de coco.

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8. Fuga de Tarkov [O melhor jogo semelhante ao DayZ para ação militar hardcore de loot e tiroteio]

A nossa pontuação Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor/Editora Battlestate Games Modos Multijogador

O Fuga de Tarkov é um jogo de sobrevivência tática que junta elementos de vários géneros para um pouco de caos multijogador. É tão intenso quanto o DayZ e uma ótima escolha para uma experiência realista.

A ação é o que conta em Tarkov, onde os jogadores aterram nos mapas e partem à procura do saque. Vais ter de lutar contra outros jogadores e NPCs para sobreviver e sair de lá vivo, o que é muito mais fácil dizer do que fazer. Isso deve-se, em parte, à base de jogadores e ao sistema médico que inclui danos nos membros. A personalização aprofundada das armas e um mercado de trocas gerido pelos jogadores ajudam a diferenciar o Tarkov dos melhores jogos, como o DayZ.

Por que é que o escolhemos O Fuga de Tarkov destaca-se pelas suas incursões intensas, tiroteios realistas e sobrevivência de alto risco. O sistema de perda de equipamento e de extração torna cada jogada significativa, enquanto o mercado de trocas contribui para uma economia dinâmica.

Se adoras o DayZ, mas anseias por uma experiência mais tática, o Fuga de Tarkov é o jogo perfeito. É um dos melhores jogos de FPS, com foco no combate e em incursões intensas. O facto de poderes perder todo o teu equipamento mantém-te sempre em alerta, criando o mesmo tipo de tensão que se encontra no DayZ, mas sem as horas a vaguear por mapas vazios.

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9. Sobreviver às Noites [O melhor jogo semelhante ao DayZ para defesa estratégica contra zombies]

A nossa pontuação Enebameter 8.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor/Editora a2z Interactive Modos Um jogador, Multijogador

O «Sobreviver às Noites» coloca-te num mundo aberto impressionante, onde a sobrevivência depende do planeamento e do timing. Vais ter de procurar recursos, reforçar as defesas e racionar os recursos, ao mesmo tempo que ficas atento a possíveis pontos de emboscada.

Uma coisa que adorei neste jogo foi o ciclo dia/noite, que te permite planear com antecedência. Os zombies são lentos durante o dia, mas agressivos à noite. Isto dá à tua equipa tempo para fortificar a área e montar armadilhas, o que requer uma cooperação cuidadosa. Podes experimentar jogar sozinho, mas o «Sobreviver às Noites» foi concebido para jogares em modo cooperativo com amigos.

Porque é que o escolhemos O «Sobreviver às Noites» combina a mecânica de sobrevivência do DayZ com a estratégia de defesa de torres, criando uma jogabilidade cooperativa onde o sucesso depende do trabalho em equipa e da confiança.

O «Sobreviver às Noites» é o tipo de jogo que os fãs do DayZ vão adorar, e o ciclo estruturado de dia e noite confere um ritmo natural a este mundo repleto de zombies. A jogabilidade cooperativa elimina o elemento PvP, tornando-o num dos jogos multijogador táticos que coloca o foco no trabalho de equipa e na colaboração.

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10. The Forest [O melhor jogo semelhante ao DayZ para survival horror cooperativo]

A nossa pontuação Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4 Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor/Editora Endnight Games Modos Um jogador, Multijogador

Gosto da forma como o The Forest te coloca logo de início perante um problema simples. Sobrevives a um acidente de avião, acordas numa península remota e começas a arranjar um abrigo, comida, armas e tudo o que for preciso para te manteres vivo. Não demoras muito a perceber que a floresta já está ocupada e que os habitantes locais não te vêm exatamente receber com os braços abertos.

O que mais me chama a atenção é a personalidade que os canibais hostis conferem ao ciclo de sobrevivência. Eles patrulham, investigam o teu acampamento e comportam-se de forma tão imprevisível que nunca consegues entrar numa rotina. Construir uma base mais resistente acaba por valer a pena, especialmente no modo cooperativo, onde até oito jogadores podem explorar, recolher mantimentos e descer ao subterrâneo juntos.

Por que é que o escolhemos O The Forest ganha o seu lugar na nossa lista de jogos ao estilo do DayZ graças à procura de recursos, à gestão de recursos, à construção de bases e àquela sensação incómoda de que algo por perto te quer morto. Não há PvP, por isso o perigo vem do próprio mundo e das criaturas que nele vivem.

Eu recomendaria este jogo a jogadores que gostam da vertente de sobrevivência do DayZ, mas que querem mais terror, uma pressão PvE mais intensa e um motivo mais claro para explorar.

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11. Deadside [O melhor jogo semelhante ao DayZ para combate tático em mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Bad Pixel Editora Bad Pixel, tinyBuild Modos Um jogador, Multijogador

O Deadside leva-te a um cenário de mundo aberto e hostil, inspirado nas paisagens pós-soviéticas. Não há nenhuma história para te guiar, só a luta constante para te manteres vivo contra adversários controlados pela IA e outros jogadores.

Todas as mecânicas habituais de sobrevivência estão presentes no Deadside, incluindo a procura de recursos, incursões e a construção de bases. Podes construir cabanas simples ou complexos com torres de defesa, embora nada seja completamente seguro. O mundo desolado é enorme e ganha mesmo vida com o equipamento certo e um bom monitor de jogos. A ação é frequente nestes servidores, e o combate parece realista e implacável .

Por que é que o escolhemos Mapas enormes e tiroteios imprevisíveis tornam as partidas memoráveis em Deadside. É um jogo que transforma cada viagem em busca de mantimentos numa aposta, onde uma única decisão errada pode arruinar o plano perfeito.

O Deadside apresenta uma mistura de risco e encontros aleatórios que vai parecer familiar aos jogadores que adoram o DayZ. Este jogo tem um ritmo mais acelerado, com mais tiroteios e incursões. Se queres um jogo com mais ação e menos microgestão, o Deadside deve estar no topo da tua lista.

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12. Unturned [O melhor jogo semelhante ao DayZ para sobrevivência contra zombies gratuito]

A nossa pontuação Enebameter 8.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor/Editora Jogos de Vestuário Elegante Modos Um jogador, Multijogador

Não culparia ninguém por olhar para o Unturned e pensar que é um jogo de sobrevivência simples. Por baixo daquela apresentação em blocos, porém, há um ciclo de mundo aberto a sério, construído em torno de procurar comida e equipamento, lutar contra zombies, fortificar uma base e voltar para a selva quando os teus mantimentos começam a escassear.

O que mais gosto é da liberdade que o jogo te dá assim que outros jogadores entram em cena. Podes cooperar, trocar itens, construir em conjunto ou começar a atacar-te uns aos outros quando a diplomacia se tornar aborrecida. Os veículos abrangem terra, ar e mar, por isso explorar mapas maiores raramente se resume a correr por todo o lado com uma mochila meio vazia.

Porque é que o escolhemos? O Unturned encaixa na nossa lista de jogos como o DayZ porque o ritmo básico é imediatamente familiar. Vas à procura de recursos, proteges o que encontras, constróis um sítio para guardar tudo e, depois, voltas para um mundo cheio de zombies e jogadores potencialmente hostis.

Recomendo-o especialmente a quem quer esse estilo de sobrevivência sem ter de pagar antecipadamente. O estilo artístico é muito menos realista do que o do DayZ, mas os sistemas subjacentes são muito mais complexos do que o visual sugere.

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13. The Long Dark [O melhor jogo tipo DayZ para uma sobrevivência tranquila, mas mortal]

A nossa pontuação Enebameter 8.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor/Editora Hinterland Studio Modos Um jogador

A natureza selvagem canadiana é o teu inimigo em The Long Dark, não são os zombies nem outros jogadores. Embora não tenhas de te preocupar com ataques à tua base, o tempo e a fome podem pôr fim à tua jornada rapidamente.

A jogabilidade gira em torno de gerir a tua temperatura corporal, fome, sede e fadiga enquanto procuras por provisões. O sistema meteorológico é absolutamente implacável, e uma nevasca pode matar-te em minutos se fores apanhado desprevenido. O sistema de criação é prático e intuitivo; os recursos espalhados parecem escassos e não são guardados por jogadores nem por chefes.

Por que é que o escolhemos The Long Dark reduz a sobrevivência aos seus elementos essenciais, criando uma experiência atmosférica onde cada escolha tem consequências e a própria natureza se torna o antagonista final.

O The Long Dark oferece aos fãs uma experiência de sobrevivência imersiva sem o stress do PvP. Lidas exclusivamente com desafios ambientais e gestão de recursos, em vez de ataques a bases. É o melhor jogo semelhante ao DayZ se gostas das mecânicas de sobrevivência, mas queres testar as tuas habilidades contra a natureza.

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14. ICARUS [O melhor jogo semelhante ao DayZ para sobrevivência na natureza selvagem baseada em missões]

A nossa pontuação Enebameter 7.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor RocketWerkz Editora RocketWerkz, Yooreka Studio Modos Multijogador

O ICARUS é um jogo de sobrevivência por sessões, onde aterras num planeta alienígena para missões cronometradas e depois voltas para uma estação orbital com as tuas descobertas. A particularidade é que ficar lá demasiado tempo significa perder tudo, incluindo a tua personagem.

O jogo cooperativo está no centro do ICARUS. Podes juntar-te a amigos para criar, construir e caçar em servidores PvE. As missões têm objetivos específicos, como minerar ou estabelecer comunicações, e a progressão na árvore tecnológica mantém-se entre as missões. Os sistemas meteorológicos criam pressão com tempestades que podem destruir o teu equipamento, e as criaturas vão caçar-te nas paisagens alienígenas únicas.

Por que é que o escolhemos? O ICARUS combina mecânicas populares de sobrevivência com um cronómetro para criar situações de pressão. Cada decisão conta quando aterras para uma nova expedição planetária.

Dean Hall e a RocketWerkz levaram este jogo numa direção completamente diferente do seu jogo anterior, o DayZ. Tens de sobreviver em ambos, mas o ICARUS é uma experiência de sobrevivência estruturada, com objetivos claros e um formato baseado em missões.

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15. Mist Survival [O melhor jogo tipo DayZ para sobrevivência a solo com ação furtiva]

A nossa pontuação Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor/Editora Dimension 32 Entertainment Modos Jogador único

﻿O Mist Survival dá-me uma razão para tratar a luz do dia como um recurso. É nessa altura que prefiro vasculhar edifícios abandonados, procurar comida ou afastar-me mais do acampamento antes que a neblina chegue. Assim que a visibilidade diminui, os infetados tornam-se um problema muito maior, por isso até uma ida rotineira para buscar provisões passa a exigir mais cuidado.

O acampamento dá a tudo isto uma sensação mais forte de permanência. Podes trazer sobreviventes de volta e melhorar as tuas defesas ao longo do tempo. Os veículos também são importantes, porque os suprimentos úteis estão muitas vezes espalhados por um mapa grande. Os acampamentos de bandidos acrescentam mais uma ameaça, e a discrição dá-te margem para te aproximares deles com um pouco mais de paciência do que com poder de fogo.

Porque é que escolhemos isto Na nossa lista de jogos tipo DayZ, o Sobrevivência na Névoa ganha o seu lugar graças à procura de recursos, à construção de bases, à escassez de recursos e à pressão de explorar sozinho um mundo hostil. A sua maior diferença é a ausência de PvP, pelo que a tensão vem da preparação e da forma como geres o teu acampamento.

Este é o jogo que eu recomendaria se a vertente de sobrevivência do DayZ te interessar mais do que lidar com jogadores imprevisíveis. Tem um ritmo mais calmo, mas o foco no modo a solo dá a cada viagem fora do acampamento um objetivo claro.

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16. Miscreated [O melhor jogo semelhante ao DayZ para uma sobrevivência apocalíptica clássica]

A nossa pontuação Enebameter 7.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor/Editora Entrada Interactive Modos Um jogador, Multijogador

Num mundo em ruínas, reconquistado pela natureza e por animais selvagens hostis, o Miscreated é um jogo de sobrevivência que se baseia na construção de bases e em encontros calculados. É um espaço de jogo persistente, tanto para a cooperação como para o conflito, dependendo de como quiseres jogar.

As interações entre jogadores em Miscreated vão desde trocas benéficas até incursões coordenadas ou traições. O chat de voz por proximidade acrescenta tensão a cada encontro, e o sistema de mutações vai manter-te sempre em alerta. Uma construção robusta permite-te criar fortalezas elaboradas, embora os outros jogadores possam sempre encontrar formas criativas de romper as tuas defesas.

Por que é que o escolhemos O Miscreated mantém a tensão elevada através de jogadas PvP arriscadas, mutações imprevisíveis e condições meteorológicas que podem transformar uma viagem segura numa situação mortal num instante.

A experiência que vais ter no Miscreated varia consoante o servidor, mas cada mundo oferece um ambiente hostil onde nunca te sentes seguro. Melhorou várias mecânicas que o DayZ tornou populares e, por ser um jogo mais antigo, funciona bem em sistemas mais antigos ou num portátil de jogos rápido.

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17. The Infected [O melhor jogo tipo DayZ para uma sobrevivência a zombies subestimada]

A nossa pontuação Enebameter 7.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor/Editora DigX Studios Modos Jogador único

O The Infected é especializado em hordas de zombies em grande escala, que podem chegar a centenas de criaturas ao mesmo tempo, criando confrontos avassaladores que exigem raciocínio rápido e uma gestão inteligente dos recursos.

A construção de bases é fundamental para criar pontos de estrangulamento e posições defensivas contra as enormes hordas de zombies em The Infected. O sistema de criação dá prioridade a armas e fortificações em vez de mecânicas complexas, e uma mordida de zombie não mata imediatamente, mas inicia uma contagem decrescente para a transformação. A IA avançada dos zombies cria um comportamento de manada realista, em que tiros e explosões atraem ameaças adicionais de todo o mapa.

Porque é que o escolhemos O The Infected concentra-se no que os jogos de zombies devem ser: os números avassaladores que criam verdadeiro terror. As barricadas e as munições contam mais do que a política, e sobreviver à noite é uma verdadeira conquista.

O The Infected é ideal para jogadores do DayZ que querem mais combate contra zombies e muito menos conflitos com outros jogadores. A jogabilidade a solo permite-te concentrares na gestão das hordas e na preparação defensiva, enquanto as hordas criam uma tensão genuína graças ao seu grande número e ao comportamento inteligente da IA.

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18. Zero Sievert [O melhor jogo semelhante ao DayZ para ação retro de saque e tiroteio]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor CABO Studio Editora Modern Wolf Modos Jogo individual

O Zero Sievert pega na tensão do DayZ e transforma-a num jogo de tiro e pilhagem realista, com perspetiva de cima para baixo, ambientado num mundo pós-apocalíptico com destaque para a Europa de Leste. Cada incursão leva-te a zonas geradas proceduralmente, cheias de bandidos, mutantes e perigos ambientais.

O estilo 2D em pixels com vista de cima esconde uma atmosfera e uma profundidade surpreendentes enquanto procuras suprimentos neste mundo desolador. A gestão inteligente do inventário é fundamental, a menos que queiras perder o saque que ganhaste com tanto esforço. Entre as missões, vais precisar de melhorar o teu bunker, fabricar armas e preparar-te para a tua próxima incursão no deserto.

Porque é que o escolhemos O Zero Sievert traz a pressão de sobrevivência do DayZ num formato mais simples, com uma pixel art cheia de atmosfera. Os mapas gerados aleatoriamente e a perda permanente de equipamento mantêm a tensão alta durante os assaltos.

Para os fãs do DayZ, o Zero Sievert oferece a mesma emoção de risco versus recompensa, mas em sessões mais curtas e com um ritmo mais acelerado. Troca os mapas extensos por incursões focadas, com riscos elevados em sessões mais curtas.

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19. Marauders [O melhor jogo tipo DayZ para incursões de ficção científica de alto risco]

A nossa pontuação Enebameter 7.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Jogos de Baixo Impacto Editora Team 17 Modos Um jogador, Multijogador

O Marauders é um jogo de tiro de extração que se passa numa versão alternativa da década de 1990, numa Terra superindustrializada. Embora não seja um DayZ no espaço, tem aquela mesma sensação de risco elevado, mas nas profundezas do espaço sideral.

As incursões no Marauders são intensas e podem ser implacáveis se não estiveres bem equipado numa missão. Em vez de fortalezas terrestres, vais à procura de saque em bases espaciais. Os inimigos controlados pela IA vão causar muitos problemas, mas as outras tripulações também. Cada missão de extração conta, por isso ganhar é fantástico e perder dói.

Por que é que o escolhemos O Marauders combina a tensão de riscos elevados com uma jogabilidade única de piratas espaciais. Oferece incursões de extração ferozes que proporcionam emoção e riscos reais sem exigirem um investimento enorme de tempo.

O cenário de Marauders é único e muito divertido se já sonhaste em jogar como um pirata espacial com os teus amigos online. Proporciona a mesma descarga de adrenalina que o DayZ, mas em sessões mais curtas. É um excelente jogo multijogador, especialmente se gostas de ficção científica crua como Alien ou The Expanse.

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20. The Front [O melhor jogo semelhante ao DayZ para criação e combate num mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 7.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor/Editora Samar Studio Modos Um jogador, Multijogador

A Samara Studio dá um toque diferente à Segunda Guerra Mundial em The Front. Num cenário retrofuturista de terra arrasada, os jogadores vão ter de lutar para sobreviver e enfrentar incursões perigosas. Os gráficos são austeros e o combate com veículos é uma pasma.

A dinâmica deste jogo é semelhante à de outros títulos de sobrevivência, como o DayZ. Tens de recolher peças e fabricar equipamento enquanto tentas evitar a morte. Isso vem tanto dos outros jogadores como dos chefes em The Front, graças a funcionalidades ao estilo dos MMOs, incluindo seguidores. A construção de bases é sólida, tal como o combate em geral, embora ambos fiquem um pouco em segundo plano em relação ao sistema de montagem de veículos e aos camiões armados.

Por que é que o escolhemos O The Front destaca-se por combinar a criação de itens de sobrevivência com combate em veículos em grande escala. O cenário retrofuturista e a progressão ao estilo MMO criam uma mistura de ação rápida e objetivos que se distingue de outros jogos de sobrevivência tipo sandbox.

Se gostas de temas de sobrevivência ao estilo Mad Max, com veículos super equipados e confrontos cheios de ação, em vez de longas andanças sem rumo, vale a pena dares uma olhadela no The Front. É um dos jogos de ficção científica mais interessantes e saiu do Acesso Antecipado com o lançamento completo a 30 de outubro de 2025.

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21. S.T.A.L.K.E.R. 2: O Coração de Chernobyl [O melhor jogo semelhante ao DayZ para uma experiência atmosférica de sobrevivência entre mutantes]

A nossa pontuação Enebameter 7.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor/Editora GSC Game World Modos Jogador único

O STALKER 2 leva-te de volta à Zona de Exclusão irradiada em torno de Chernobyl, onde mutantes e anomalias espreitam ao lado de facções hostis. Os recursos são escassos neste mundo, e a atmosfera do jogo capta um mundo pós-apocalíptico melhor do que a maioria dos jogos.

Cada viagem à Zona parece perigosa. À medida que percorres a paisagem devastada, vais ter de ficar atento aos níveis de radiação e ao teu stock de munições. Também vais ter de ter cuidado com as Anomalias, pois estas zonas de realidade distorcida podem levar-te a artefactos ou a uma morte rápida. As mecânicas de sobrevivência são sólidas, já que vais ter de lidar com a fome e os ferimentos, além do desgaste das armas, embora não haja construção de bases no jogo.

Por que é que o escolhemos Não há muitos jogos que consigam captar o terror ambiental como o STALKER 2. A mistura de elementos de sobrevivência e anomalias que distorcem a realidade torna cada viagem pela Zona um desafio imprevisível.

A premissa e a atmosfera do STALKER 2 são algo que os jogadores do DayZ devem apreciar. É um jogo tenso, e há uma verdadeira sensação de pavor à medida que percorres o mundo. Embora seja um bom jogo, ainda tem algumas falhas devido a problemas técnicos.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos semelhantes ao DayZ

Podes procurar a sensação do DayZ em várias direções, e esta lista prova isso mesmo. Estes jogos semelhantes ao DayZ vão desde sandboxes de sobrevivência hardcore até jogos de tiro mais focados em raids, por isso a melhor escolha depende da parte dessa tensão que mais te interessa.

Para uma simulação de sobrevivência hardcore → SCUM . Os seus sistemas de saúde detalhados, a procura de recursos e o PvP em mundo aberto fazem deste jogo uma excelente escolha se quiseres mais profundidade por trás de cada mecânica de sobrevivência.

Os seus sistemas de saúde detalhados, a procura de recursos e o PvP em mundo aberto fazem deste jogo uma excelente escolha se quiseres mais profundidade por trás de cada mecânica de sobrevivência. Para o caos imprevisível entre jogadores → Rust . Incursões, construção de bases e alianças instáveis mantêm os outros jogadores no centro da experiência.

Incursões, construção de bases e alianças instáveis mantêm os outros jogadores no centro da experiência. Para um jogo de terror de sobrevivência cooperativo → The Forest . Canibais, exploração de cavernas e construção de acampamentos proporcionam-te uma experiência PvE mais focada e cheia de tensão.

Canibais, exploração de cavernas e construção de acampamentos proporcionam-te uma experiência PvE mais focada e cheia de tensão. Para tiroteios de alto risco → Fuga de Tarkov . As incursões mais curtas dão mais ênfase ao combate, ao saque e ao risco de perder equipamento valioso antes de conseguires sair.

As incursões mais curtas dão mais ênfase ao combate, ao saque e ao risco de perder equipamento valioso antes de conseguires sair. Para sobrevivência a solo na natureza selvagem → The Long Dark. O tempo adverso e os recursos escassos criam a tensão aqui, o que faz deste uma excelente escolha se o PvP for a parte do DayZ de que consegues passar sem problemas.

Se tivesse de escolher só para mim, optaria pelo SCUM, que é a combinação mais equilibrada entre a profundidade da sobrevivência e a pressão do modo multijogador. O Rust é a melhor opção se a interação entre jogadores for o que mais te interessa, enquanto o The Forest funciona na perfeição quando queres um modo cooperativo com um toque a mais de terror. Para algo muito mais específico, o Fuga de Tarkov mantém a adrenalina alta em sessões mais curtas, e o The Long Dark é a minha escolha quando só quero que a natureza selvagem me estrague o dia.

Perguntas frequentes