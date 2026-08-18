Le 18 migliori app di giochi che pagano subito in denaro reale: testate e classificate per il 2026

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa pagina hanno esclusivamente scopo informativo ed educativo. I giochi “play-to-earn” e le app per guadagnare denaro comportano rischi intrinseci, tra cui la volatilità del mercato e la possibilità di subire perdite finanziarie. Eneba non garantisce alcun guadagno o risultato specifico derivante dalle app menzionate. Gli utenti dovrebbero effettuare le proprie ricerche e prestare attenzione prima di condividere informazioni personali o investire fondi in qualsiasi piattaforma. Eneba non è responsabile per i contenuti, la sicurezza o i termini di servizio di siti web o applicazioni di terze parti.

Le migliori app di gioco che pagano denaro reale all’istante sono app come Snakzy, BigCash e KashKick; tutte testate e verificate per effettuare pagamenti tramite PayPal o carte regalo in un tempo che va da pochi minuti a qualche ora.

Alcuni di noi vogliono semplicemente giocare e guadagnare denaro, ma ci sono molte app di giochi che “pagano in denaro reale” senza versarti effettivamente alcun compenso. Ecco perché ho dedicato quattro mesi a testare giochi che consentono di guadagnare denaro: ogni cifra riportata in questa guida proviene da qualcuno che è stato effettivamente pagato (io).

La maggior parte delle app di gioco che pagano denaro reale all’istante si è evoluta notevolmente; pagamenti trasparenti e opportunità di guadagno legittime, impensabili fino a pochi anni fa, sono ormai la norma. L’iscrizione a tutte le app di questa lista è gratuita al 100%: non è richiesto alcun deposito né quota di iscrizione.

Questa guida copre tutto, dai giochi con prelievo di denaro reale adatti ai principianti alle attività basate sull’abilità, con dati reali sul potenziale di guadagno, sulla velocità di pagamento e su quali app valgano davvero la pena di essere provate.

Le nostre scelte migliori per le migliori app di giochi che fanno guadagnare denaro

Le prime 3 scelte tra le app di gioco che pagano denaro reale all’istante superano costantemente la concorrenza in termini di numero di giochi redditizi, velocità di guadagno, affidabilità dei pagamenti e soddisfazione degli utenti:

Snakzy – Perfetto per sessioni veloci quando vuoi giocare a giochi che pagano denaro reale all’istante senza dover imparare un intero sistema. Si tratta di un semplice gioco in stile arcade con premi basati sulla classifica, oltre 15 $ guadagnabili già dal primo giorno e trasferimenti PayPal istantanei una volta raggiunta la soglia dei 35 $. BigCash – Oltre 3.210 offerte, prelievo minimo di €1 e una commissione di referral a vita del 20% che genera un reddito passivo per ogni persona che inviti KashKick – Sondaggi, offerte di giochi e promozioni cashback con monitoraggio reale dei guadagni in dollari, prelievo minimo di 10 $ tramite PayPal e un bonus a vita del 25% per i referral

Queste app di giochi a pagamento attraggono tutti i tipi di giocatori, dalle sessioni mobili occasionali durante il tragitto casa-lavoro a un gameplay più dedicato in grado di portare i guadagni mensili oltre i 200 dollari.

Come funzionano le app di gioco che pagano in denaro reale?

Le app di giochi che pagano denaro reale all’istante funzionano premiando i giocatori con punti o monete per il raggiungimento di determinati traguardi all’interno del gioco, consentendo loro poi di incassare tramite PayPal, carte regalo o bonifico bancario.

Le app di gioco di qualità che pagano denaro reale all’istante condividono tutte le seguenti caratteristiche:

Calendari di pagamento trasparenti , senza commissioni nascoste né ostacoli al prelievo

, senza commissioni nascoste né ostacoli al prelievo Visualizzazione dei guadagni in dollari reali fin dal primo giorno, anziché confuse conversioni in punti

fin dal primo giorno, anziché confuse conversioni in punti Prove di pagamento verificate da utenti reali sono disponibili pubblicamente

da utenti reali sono disponibili pubblicamente Guadagni che vanno da sessioni occasionali di 5 minuti ( da 1 a 5 dollari ) a sessioni di gioco quotidiane dedicate (da 50 a 150 dollari al mese )

da occasionali ( ) a sessioni di gioco quotidiane dedicate (da ) Diversi metodi di prelievo, tra cui PayPal, carte regalo e criptovalute, a seconda della piattaforma

I migliori giochi che permettono di guadagnare denaro reale all’istante si trovano su app che rendono l’intero processo – dal gioco al prelievo – abbastanza semplice da poterlo verificare già durante la tua prima sessione. Non si tratta assolutamente di app di giochi che “pagano in denaro reale” senza poi versarti alcun importo.

Se il saldo della tua carta regalo non è ancora sufficiente per l’acquisto che desideri effettuare, le carte regalo Google Play a prezzo ridotto disponibili su Eneba coprono la differenza a un costo inferiore al prezzo pieno.

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✅ Come ho scelto e testato queste app

La ricerca di un'app affidabile per guadagnare senza requisiti di deposito è ciò su cui la maggior parte delle persone spreca tempo. Molte app sostengono che si possa guadagnare immediatamente, ma una volta effettuata la registrazione ci si imbatte in un paywall, in limiti di prelievo irrealistici o non si riesce mai effettivamente a prelevare.

Per ovviare a questo problema, ho testato ogni app di questa lista nelle stesse condizioni – partendo da 0 $ e senza spendere un centesimo – seguendo questi requisiti:

🎮 Test pratico (giocabilità, pubblicità, progressione)

(giocabilità, pubblicità, progressione) 💸 Verifica dei pagamenti (prelievo minimo, metodo di pagamento)

(prelievo minimo, metodo di pagamento) ⭐ Recensioni sugli app store (tendenze su Google Play e App Store)

(tendenze su Google Play e App Store) 🌍 Disponibilità e restrizioni regionali

🚩 Segnali di truffa (pubblicità forzate, prelievi bloccati, commissioni nascoste)

Ho vagliato oltre 30 app di giochi e ne ho selezionate solo 18, dedicando più di 50 ore a monitorare le sessioni di guadagno, documentare i tempi di pagamento e verificare che ogni gioco in questa lista che permette di guadagnare denaro reale effettui effettivamente i pagamenti.

Le app di gioco che non hanno superato i test sui pagamenti o che hanno ricevuto reclami costanti da parte degli utenti sono state eliminate.

Per testare le app che consentono di prelevare denaro reale non basta semplicemente scaricarle e sperare per il meglio. Il risultato è una selezione accurata di app di gioco che pagano in denaro reale e hanno dimostrato la loro legittimità grazie a pagamenti costanti e esperienze positive da parte di migliaia di giocatori reali.

18 app di giochi che pagano denaro reale all’istante: affidabili e verificate

Le app di gioco che consentono di guadagnare denaro reale spaziano da opzioni di guadagno passivo che richiedono uno sforzo minimo a giochi in denaro reale basati sull’abilità che premiano un gioco costante e dedicato, ma il punto fondamentale è che tutte ti permettono di giocare e guadagnare denaro.

Ogni app di questa lista ti permette di giocare gratuitamente online a giochi che fanno guadagnare denaro, senza costi iniziali o commissioni nascoste; ho prelevato denaro da ciascuna di esse, monitorato i tempi di pagamento e verificato sia le recensioni positive che quelle negative degli utenti per accertarne la legittimità.

Nota sulla verifica: alcune app di giochi a premi richiedono una verifica un tantum dell’identità (KYC) prima del primo prelievo, che può richiedere da pochi minuti a qualche ora.

1. Snakzy [Guadagni più alti il primo giorno e pagamenti più rapidi]

💰 Importo minimo di prelievo 35 $ 💸 Guadagno potenziale il primo giorno Bonus di benvenuto di 10 $ il primo giorno🔥 ⏱️ Tempi di pagamento Da immediata a pochi minuti (PayPal) 💳 Opzioni di pagamento ✅ Verificate: PayPal, Amazon, Google Play, Visa, Target, Apple, eBay, Roblox, Fortnite, Xbox, PlayStation, Steam, Starbucks, Netflix, Spotify, Disney+, Uber, Airbnb, Home Depot, Sephora, McDonald’s, Domino’s, Burger King, Adidas, H&M, Nike, Macy’s 📱 Disponibile su Android e browser web 🎮 Caratteristiche principali • Oltre 100 giochi per dispositivi mobili di qualità• Premi basati sul raggiungimento di traguardi• Bonus per la serie di accessi giornalieri• Nessuna pubblicità imposta e ultra-noiosa• Monitoraggio delle monete in tempo reale• Interfaccia pulita e moderna• Oltre 100.000 oggetti premio ⭐ Valutazione degli utenti 4,3/5 (oltre 34.000 recensioni) 💵 Fascia di guadagno mensile 5–20 $ per gioco occasionale / 20–80 $ per gioco attivo; alcuni utenti assidui segnalano guadagni mensili ancora più elevati 🆓 Costo di iscrizione Completamente gratuito, nessuna quota di iscrizione 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Copertura geografica 61 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Australia, Giappone, Italia, Corea del Sud, Francia, Spagna, Messico, Brasile, Cile, Perù, Polonia, Portogallo, Grecia, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Svizzera, Austria, Belgio, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Turchia, Arabia Saudita, Tunisia, Algeria, Egitto, Marocco, Porto Rico, Hong Kong, Singapore, Thailandia, Indonesia, India, Filippine, Bangladesh, Pakistan e altri. 🎁 Bonus per i nuovi utenti Sono necessarie 25.000 monete per sbloccare il negozio (raggiungibili nelle prime sessioni) 🚀 Cosa lo rende diverso Pagamenti più alti rispetto alla concorrenza, processo di prelievo più veloce, selezione di giochi premium e possibilità di guadagnare realmente più di 15 $ già dal primo giorno (in media)

Snakzy mi ha conquistato subito mentre stavo provando app di giochi che pagano denaro reale all’istante; si tratta di un sistema “play-to-earn” diretto in cui ti lanci in minigiochi veloci, raggiungi traguardi, accumuli monete e le scambi con denaro su PayPal o carte regalo.

Per chiunque sia scettico sulla sua legittimità, l’analisi completa contenuta nella nostra recensione di Snakzy conferma che l’app paga davvero. Oltre ai minigiochi, le attività quotidiane e le sfide speciali consentono di accumulare monete extra oltre al gioco normale, il che la rende una delle app gratuite più complete di questa lista che pagano denaro reale all’istante.

Il bonus di benvenuto di 10 $ ti offre un ottimo punto di partenza per raggiungere il prelievo minimo di 35 $, mentre i bonus per le serie di risultati positivi premiano i giocatori costanti nel tempo. I guadagni per singola attività sono modesti, ma si accumulano rapidamente con un uso regolare.

Per prestazioni ottimali, su Android è disponibile l’app nativa, mentre gli utenti iOS possono accedere alla versione browser per ulteriori dettagli. Nella classifica delle app di giochi che pagano denaro reale istantaneamente su dispositivi mobili, Snakzy si colloca al primo posto per un motivo ben preciso.

Giochi per guadagnare denaro disponibili su Snakzy

Essendo una delle app di giochi per guadagnare denaro più versatili di questa lista, Snakzy copre i generi puzzle, strategia e arcade, ciascuno progettato per il raggiungimento rapido di traguardi piuttosto che per sessioni maratona:

Verso lo spazio: Planet Games

“Drill and Collect” — Miniera inattiva

Colorwood: Gioco di puzzle di smistamento

Gioco d'avventura Animals & Coins

Il magnate dei miner di criptovalute

Thread Jam — Districa le corde in 3D

Puzzles & Chaos: Il castello ghiacciato

Puzzle di classificazione dell’acqua — Gioco a colori

Yatzy — Divertente gioco classico con i dadi

Fuga dal traffico!

Questa app di giochi che paga in denaro reale all’istante offre giochi per guadagnare denaro di diversi generi, il che rende le tue sessioni di guadagno sempre nuove e mai ripetitive. Per chiunque cerchi app affidabili per guadagnare senza investimenti che premiano il gioco quotidiano costante, Snakzy è la scelta giusta.

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2. BigCash [La migliore per la varietà di guadagni: giochi, sondaggi, app e altro ancora]

💰 Importo minimo di prelievo 1 $ (250 monete) tramite PayPal; gli importi minimi per le carte regalo variano a seconda del rivenditore 💸 Primo prelievo tipico Da 5 a 15 $ ottenibili entro le prime ore per gli utenti attivi che completano offerte di alto valore ⏱️ Tempi di pagamento Da 10 minuti a 2 ore per importi modesti (da 1 a 20 $); sono stati segnalati ritardi per prelievi di importo maggiore (30 $ e oltre) 💳 Metodi di pagamento PayPal, Venmo, Bitcoin, carte regalo (Amazon, Google Play, Walmart, Starbucks, Target e oltre 50 rivenditori) 📱 Piattaforme Android (Google Play), iOS (App Store) e Web (bigcashweb.com) 🎮 Caratteristiche principali Oltre 3.210 offerte disponibili tra giochi, sondaggi e installazioni di app; 250 monete = 1 $; commissione di referral del 20% a vita; accredito immediato delle monete ⭐ Valutazione degli utenti 4,5/5 (Trustpilot – 12.900 recensioni); 4,7/5 su Google Play 💵 Potenziale di guadagno Da 20 a oltre 100 $ al mese a seconda del livello di attività e della disponibilità delle offerte 🆓 Costo di iscrizione Gratuito 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Disponibilità In tutto il mondo (oltre 140 paesi) – ampia disponibilità di offerte in Asia, Africa e nelle Americhe 🎁 Bonus di benvenuto Moltiplicatore bonus 3x per i nuovi utenti; bonus promozionali via e-mail

BigCash è la piattaforma ideale per chi vuole guadagnare in grande: oltre 3.210 offerte, prelievo minimo di 1 $ e una commissione di referral del 20% a vita che continua a essere pagata anche molto tempo dopo che hai smesso di giocare. È un'app di ricompense che paga in denaro reale e buoni regalo per giocare ai giochi per dispositivi mobili, compilare sondaggi e testare app.

Attiva dal 2015 con oltre 20 milioni di dollari distribuiti, si è costruita una solida reputazione nel settore dei GPT; la nostra recensione di BigCash conferma che i pagamenti sono affidabili. Il prelievo minimo tramite PayPal di 1 dollaro è tra i più bassi del settore, con i prelievi di importo ridotto che vengono elaborati in un tempo compreso tra 10 minuti e 2 ore.

Questa app offre oltre 3.210 opportunità tra giochi, sondaggi, installazioni di app e registrazioni a prodotti. Il tasso di conversione è semplice: 250 monete = 1 $, con i premi accreditati istantaneamente. Per chiunque voglia provare giochi che consentono di guadagnare denaro reale all’istante, l’accredito immediato delle monete di BigCash rende facile accumulare guadagni durante tutta la giornata.

Giochi con soldi veri disponibili su BigCash

BigCash offre giochi per dispositivi mobili molto popolari in cui si guadagnano monete raggiungendo determinati traguardi all’interno del gioco. I titoli disponibili variano in base alle partnership con gli inserzionisti, ma i giochi in primo piano includono solitamente:

Survivor Idle

Merge Sweets

Shadow Legends

Oltre 3.200 offerte a rotazione nelle categorie strategia, puzzle e RPG

I guadagni derivanti da questi giochi a premi variano a seconda del tipo di offerta: le semplici installazioni pagano da 1 a 5 dollari, il raggiungimento di determinati traguardi nei giochi a premi paga da 5 a 50 dollari, mentre le registrazioni a prodotti finanziari possono arrivare da 10 a oltre 100 dollari. Gli utenti di Stati Uniti, Canada e Regno Unito hanno accesso alle offerte più remunerative.

La commissione di referral del 20% a vita è una delle strutture di reddito passivo più vantaggiose tra le app di giochi con prelievo di denaro reale.

I nuovi giochi ad alto rendimento che pagano in denaro reale vengono solitamente lanciati dal lunedì al mercoledì, quando vengono aggiornati i budget degli inserzionisti. BigCash è disponibile su Android, iOS e web, il che la rende una delle app gratuite più accessibili di questa lista che pagano immediatamente in denaro reale.

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3. KashKick [La migliore per la varietà di attività: giochi + sondaggi + offerte]

💰 Importo minimo di prelievo 10 $ 💸 Primo prelievo tipico La maggior parte degli utenti effettua il primo prelievo al raggiungimento del minimo di 10 $ ⏱️ Tempi di pagamento 1-3 giorni lavorativi 💳 Metodi di pagamento Contanti tramite PayPal; carte regalo dei principali marchi; carte prepagate; possibilità di donare a enti di beneficenza. 📱 Piattaforme iOS, Android, Web 🎮 Caratteristiche principali Guadagna denaro con sondaggi, giochi, installazioni di app, offerte, video e inviti; bonus del 25% a vita sugli inviti. ⭐ Valutazione degli utenti 4,5/5 (Google Play), 4,6/5 (App Store) 💵 Potenziale di guadagno Modesto; spesso da pochi dollari a circa 50 dollari o più al mese, a seconda della combinazione di attività 🆓 Costo di accesso Gratuito 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Disponibilità Solo Stati Uniti 🎁 Bonus di benvenuto 1

KashKick è una delle migliori app di giochi che pagano denaro reale all'istante tramite sondaggi, giochi e altre offerte. Funziona sia su dispositivi mobili che su desktop, quindi puoi guadagnare ovunque.

Per chiunque sia alla ricerca di app gratuite che paghino denaro reale all’istante senza costi iniziali, la nostra recensione di KashKick conferma che funziona davvero. Si parte con un bonus di iscrizione di €1, e la commissione di referral del 25% a vita è una delle strutture più generose tra le app di giochi che consentono di guadagnare denaro reale.

I guadagni sono indicati in dollari reali senza confusione dovuta alle conversioni; i sondaggi pagano da 0,25 $ fino a qualche dollaro, mentre le attività basate sui giochi possono portare a guadagni ancora più elevati. Il limite minimo di prelievo su PayPal di 10 $ è chiaro e semplice, con elaborazione dei pagamenti in 1-3 giorni lavorativi. KashKick è disponibile solo negli Stati Uniti, quindi verifica di essere idoneo prima di dedicarci del tempo.

Giochi con soldi veri disponibili su KashKick

Essendo una delle app di gioco più versatili che pagano immediatamente in denaro reale, la libreria di giochi di KashKick punta sui giochi più popolari per guadagnare denaro, già noti ai giocatori occasionali:

La Grande Mafia

RAID: Shadow Legends

Royal Match

Match Masters

Bingo Blitz

Dice Dreams

FarmVille 3: Animali della fattoria

Family Island

È proprio questa varietà a mantenere KashKick competitivo rispetto alle altre app di giochi che pagano in denaro reale; quando le offerte di gioco si esauriscono, i sondaggi e le offerte di cashback colmano immediatamente il vuoto. Le attività legate al raggiungimento di traguardi nel gioco tendono a pagare di più rispetto ai sondaggi, quindi puntare prima sulle offerte di gioco di alto valore è il percorso più efficiente per raggiungere la soglia dei 10 dollari.

Per chiunque sia alla ricerca di giochi con prelievi in denaro reale abbinati ai guadagni derivanti dai sondaggi, KashKick è una delle scelte più complete di questa lista. Per una varietà ancora maggiore, scopri le app simili a KashKick che combinano giochi, sondaggi e opportunità di cashback.

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4. GotKash [La migliore per i traguardi raggiunti nei giochi per dispositivi mobili con prelievo in criptovaluta]

Caratteristica Dettagli 💰 Prelievo minimo 2,50 $ 💸 Primo pagamento tipico 2,50 $ ottenibili entro le prime ore ⏱️ Tempi di pagamento Pubblicizzato come istantaneo, anche se le segnalazioni degli utenti indicano che può variare da istantaneo a in sospeso per diversi giorni 💳 Metodi di pagamento PayPal, Bitcoin, Ethereum, carte regalo 📱 Piattaforme Android e Web 🎮 Caratteristiche principali Traguardi nei giochi per dispositivi mobili (compresi titoli famosi come Monopoly Go), sondaggi, prove gratuite di app, programma di referral ⭐ Valutazione degli utenti 4,8/5 (oltre 10.000 valutazioni su Google Play) 💵 Potenziale di guadagno 50–300 $ al mese; le offerte di giochi di alto valore e i sondaggi sono quelli che pagano di più 🆓 Costo di iscrizione Utilizzo gratuito 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Disponibilità In tutto il mondo 🎁 Bonus di benvenuto La disponibilità varia

Sviluppata da SUMPIX, GotKash paga direttamente gli utenti per il raggiungimento di obiettivi nei giochi per dispositivi mobili, la partecipazione a sondaggi e la prova di nuove app. Dispone inoltre di un sistema unico di monitoraggio dell’attività fisica che converte i passi quotidiani in monete.

Tra i giochi in primo piano ci sono titoli famosi come Monopoly Go, quindi non dovrai perdere tempo con giochi sconosciuti solo per raggiungere la soglia di pagamento. La soglia minima di 2,50 $ è davvero bassa per un'app basata sul raggiungimento di obiettivi, e la maggior parte degli utenti riceve il primo pagamento nel giro di poche ore.

Ciò che distingue GotKash dalla maggior parte delle altre app presenti in questa lista è la flessibilità di riscatto. Oltre a PayPal e alle carte regalo, è possibile prelevare direttamente in Bitcoin o Ethereum, un’opzione di pagamento che molte altre app simili non offrono appieno.

Giochi in primo piano disponibili su GotKash

Monopoly Go

Sea Explorer

Zombie Waves

La Grande Mafia

Bunny Runner 3D

Il potenziale di guadagno può raggiungere circa 50-300 dollari al mese per gli utenti molto attivi che completano costantemente offerte di gioco e sondaggi di alto valore, mentre gli utenti occasionali guadagnano in genere meno.

GotKash ha ricevuto feedback positivi dagli utenti su Google Play, a testimonianza di un'esperienza generalmente favorevole tra i suoi utenti. È disponibile in tutto il mondo, con la disponibilità delle offerte che varia a seconda della regione, ed è accessibile su Android e sul web per una maggiore flessibilità.

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5. Scrambly [Ideale per una gratificazione immediata: soglia di prelievo più bassa]

💰 Importo minimo di prelievo 1 $ per PayPal, Visa e Amazon; 5 $ per Google Play e le carte regalo Apple 💸 Primo pagamento tipico In media 6 minuti; è possibile ottenere piccoli pagamenti (€1) già durante la prima sessione ⏱️ Tempi di pagamento Immediato (entro 3 minuti per le carte regalo); 24-48 ore per PayPal 💳 Metodi di pagamento PayPal, Visa, Amazon, Google Play, Apple (con un bonus del +1-2% sui prelievi) 📱 Piattaforme Android (Google Play) e versione web (accessibile da iOS tramite codici QR) 🎮 Caratteristiche principali Guadagna monete raggiungendo piccoli traguardi in-app in oltre 150 giochi/app, monitoraggio dei passi, sondaggi, offerte di cashback e iscrizioni a prodotti finanziari ⭐ Valutazione degli utenti 4,5/5 (Google Play), 4,4-4,7/5 (Trustpilot) 💵 Potenziale di guadagno 25–100 $ al mese per gli utenti attivi; giocando occasionalmente si guadagnano in genere 2–5 $ all’ora 🆓 Costo di iscrizione Gratuito 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Disponibilità Stati Uniti, Germania, Francia, Giappone, Corea del Sud (disponibilità estesa rispetto alla precedente, limitata a Stati Uniti e Canada) 🎁 Bonus di benvenuto 500 monete (0,50 $)

Scrambly è un'app di ricompense che paga in denaro reale e buoni regalo per il raggiungimento di piccoli traguardi facilmente raggiungibili in oltre 150 giochi per dispositivi mobili, quindi non sono necessarie sessioni maratona.

Con oltre 2 milioni di utenti attivi dal lancio nel 2022, è una delle app di giochi in più rapida crescita in questa lista che pagano denaro reale all’istante. La nostra recensione di Scrambly conferma che paga davvero. La soglia di prelievo di 1 $ e l’elaborazione delle carte regalo in soli 3 minuti la rendono una delle app di giochi con prelievo di denaro reale più veloci disponibili.

Oltre ai giochi, Scrambly offre offerte di cashback, iscrizioni a prodotti finanziari, monitoraggio dei passi e sondaggi, il che la rende una delle app di giochi a premi più versatili di questa lista. I bonus sui prelievi aggiungono ulteriore valore: PayPal e Amazon offrono un +2%, mentre Visa offre un +1%. La commissione di referral del 10% a vita crea un solido potenziale di reddito passivo per i promotori attivi.

Opzioni di gioco per guadagnare su Scrambly

Bingo Blitz

Il richiamo dei draghi

Domino Dreams

Dice Dreams

Hero Wars: Alleanza

Merge Mayor

RAID: Shadow Legends

L’ascesa dei regni

Disney Solitaire

Puzzle & Chaos: Il Castello Ghiacciato

Cook & Merge: L'avventura di Kate

Si guadagnano monete per piccoli traguardi come raggiungere il livello 5 o completare il primo tutorial, ideale per chi prova contemporaneamente più app gratuite che pagano in contanti immediatamente. Le offerte di giochi gratuiti generano in genere 2–4 dollari all’ora, mentre le offerte di prodotti finanziari più remunerative possono far aumentare significativamente i guadagni.

I primi prelievi richiedono una rapida verifica dell’identità (3–4 minuti), quindi tieni a portata di mano un documento d’identità prima di effettuare la tua prima richiesta di prelievo. Tra le app affidabili per guadagnare senza deposito presenti in questo elenco, Scrambly si distingue per la sua struttura di bonus sui prelievi e per la soglia minima di prelievo estremamente bassa. Per il primo prelievo più veloce tra le app di gioco che pagano denaro reale all’istante, Scrambly è la scelta giusta.

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6. Cash Giraffe [Ideale per la soglia di prelievo estremamente bassa e la disponibilità globale]

💰 Importo minimo di prelievo 0,20 $ per le carte regalo; 0,50 $ per PayPal 💸 Primo prelievo tipico La maggior parte degli utenti ottiene il primo prelievo entro poche ore dall’inizio del gioco ⏱️ Tempi di pagamento Da immediato a 5–7 giorni lavorativi tramite PayPal; carte regalo entro pochi giorni 💳 Metodi di pagamento Contanti PayPal (elaborati in euro); carte regalo di Amazon, Starbucks, Google Play, PlayStation, Nike 📱 Piattaforme Android, iOS 🎮 Caratteristiche principali Guadagna gemme giocando, completando sondaggi e provando nuove app; bonus di referral del 25%; bonus giornalieri e per serie di attività consecutive ⭐ Valutazione degli utenti 4,6/5 (Google Play), 4,6/5 (App Store) 💵 Potenziale di guadagno Da basso a modesto; circa 1–2 $ all’ora, fino a 30–100 $ al mese con un’attività costante 🆓 Costo di iscrizione Gratuito 👤 Requisiti di età 18 🌍 Disponibilità In tutto il mondo 🎁 Bonus di benvenuto Bonus di iscrizione (l'importo varia a seconda della regione)

Cash Giraffe è una delle app di gioco più accessibili di questa lista che pagano denaro reale all’istante, con una soglia di prelievo tramite carta regalo di 0,20 $ – la più bassa tra tutte le app qui trattate.

Sviluppata da JustDice GmbH, ha totalizzato oltre 10 milioni di download dal 2022 senza alcuna barriera per il primo prelievo. Per una panoramica più ampia su come si posiziona rispetto alla concorrenza, la sezione dedicata ai giochi online che pagano in denaro reale illustra dove si colloca Cash Giraffe nel mercato più ampio.

Il sistema delle gemme è semplice: gioca ai titoli in primo piano, accumula gemme, incassa tramite PayPal o carte regalo. Passare a nuovi titoli mantiene più alti i tassi di guadagno, e il bonus di referral del 25% e i weekend con ricompense doppie si sommano ai guadagni derivanti dal gioco regolare. Trattandosi di un gioco per Android completamente gratuito che paga in denaro reale senza richiedere alcun deposito, la soglia di accesso è davvero minima.

Titoli di giochi con soldi veri disponibili su Cash Giraffe

Monopoly GO

Coin Master

Bingo Blitz

Candy Crush Saga

Candy Crush Soda

Scatter Slots

Il guadagno si aggira tra 1 e 2 dollari all'ora, nella fascia più bassa tra i giochi a premi. I prelievi su PayPal partono da 0,50 dollari (elaborati in euro), non da 0,20 dollari, poiché il minimo di 0,20 dollari si applica solo alle carte regalo. Alcuni utenti segnalano problemi di tracciamento delle gemme sui dispositivi più vecchi e i tempi di risposta dell’assistenza sono lenti. Per chiunque si chieda quale gioco paghi denaro reale con la soglia di prelievo più bassa possibile, Cash Giraffe è la risposta diretta.

Iniziate con un prelievo tramite carta regalo di basso valore per verificare che il tracciamento funzioni prima di investire molto tempo: è la mossa iniziale più intelligente da fare con qualsiasi nuova app di gioco che paghi denaro reale all’istante.

Ideale per prelievi con commissioni minime e disponibilità globale Cash Giraffe 4.5 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall player experience. È gratuito, non richiede alcun deposito e presenta la soglia di prelievo più bassa tra tutte le app qui presenti. Inizia a guadagnare a partire da soli 0,20 $. Prova Cash Giraffe gratuitamente

7. GameTester.gg [Ideale per il beta testing dei giochi e l’accesso anticipato]

💰 Importo minimo di prelievo 25 $ (o circa 25.000 GTGold) 💸 Primo pagamento tipico Da 25 a 50 $, a seconda della disponibilità dei test ⏱️ Tempi di pagamento 7-14 giorni lavorativi tramite XTRM eWallet 💳 Metodi di pagamento Portafoglio elettronico XTRM (Visa/MasterCard virtuale), bonifici bancari, carte regalo, carte di debito prepagate 📱 Piattaforme iOS, Android, PC, Mac, VR 🎮 Caratteristiche principali Prova giochi non ancora pubblicati, guadagna XP e GTGold, fornisci feedback agli sviluppatori, estrazioni settimanali, bonus di referral ⭐ Valutazione degli utenti 4,7/5 (Trustpilot, oltre 500 recensioni) 💵 Potenziale di guadagno Varia in base alla frequenza dei test; da 10 a oltre 100 $ al mese per i tester attivi (1.000 GTGold = 1 $) 🆓 Costo di iscrizione Iscrizione e utilizzo gratuiti 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Disponibilità Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Austria, Irlanda, Nuova Zelanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Polonia, Portogallo, Singapore, Giappone, Corea del Sud (oltre 20 paesi) 🎁 Bonus di benvenuto 25 XP + GTGold iniziale per il completamento del profilo

GameTester.gg rientra in una categoria completamente diversa rispetto alle app di gioco passive presenti in questo elenco che pagano denaro reale all’istante: i guadagni derivano dal fornire feedback professionali di controllo qualità agli studi di sviluppo, non dal raggiungimento di obiettivi in giochi casual per dispositivi mobili. Potrai testare titoli non ancora pubblicati su PC, Mac, VR, iOS e Android, il che ti garantisce flessibilità in base all’attrezzatura che già possiedi.

Il sistema a doppia valuta ti permette di guadagnare XP (che sbloccano inviti a test più remunerativi) e GTGold (1.000 GTGold = 1 $). I nuovi tester iniziano con test di orientamento sempre disponibili per accumulare XP iniziali prima di ricevere inviti a progetti più grandi e meglio retribuiti.

I compensi per i singoli test possono superare i €50 per sessioni di feedback complete, anche se il minimo di €25 e i tempi di pagamento tramite XTRM eWallet (7–14 giorni) rappresentano ostacoli più elevati rispetto alle tipiche app di giochi che consentono di guadagnare denaro reale.

Le opzioni di pagamento includono carte Visa o Mastercard virtuali, bonifico bancario diretto, carte regalo e accessori per il gaming; una flessibilità maggiore rispetto alla maggior parte delle app di giochi a guadagno reale di questo livello. Un bonus di referral aggiunge 25 XP e 5 GTGold per ogni amico che si iscrive e completa il suo primo test.

Giochi che permettono di guadagnare denaro disponibili su GameTester.gg

Titoli AAA dei principali studi

Giochi indie di sviluppatori emergenti

Giochi per dispositivi mobili iOS e Android

Esperienze su PC e Mac

Progetti VR

Progetti di gioco basati sull'intelligenza artificiale

I titoli specifici rimangono riservati ai sensi dell’accordo di riservatezza (NDA) fino al loro lancio. I tester che forniscono costantemente feedback dettagliati salgono più rapidamente nella classifica XP, sbloccando nel tempo inviti più remunerativi.

In quanto app di guadagno affidabile per giocatori attenti ai dettagli, GameTester.gg rappresenta un’opportunità di guadagno che nessuna app di giochi casual che paga immediatamente in denaro reale è in grado di eguagliare: il feedback professionale di controllo qualità (QA) rappresenta semplicemente una categoria a sé stante di giochi con cui guadagnare denaro.

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8. Mistplay [La migliore app di giochi per guadagnare denaro per i giocatori su dispositivi mobili]

💰 Importo minimo di prelievo 0,50 $ (o circa 152–400 unità) 💸 Primo prelievo tipico 5 $ (spesso sotto forma di buoni regalo Amazon) ⏱️ Tempi di pagamento 2–5 giorni lavorativi, spesso più veloce 💳 Metodi di pagamento PayPal, carte regalo (Amazon, Starbucks, Google Play, ecc.) 📱 Piattaforme Android 🎮 Caratteristiche principali Guadagna punti giocando, lotterie settimanali, bonus di referral ⭐ Valutazione degli utenti 4,5/5 (Google Play), 4,1/5 (Trustpilot) 💵 Potenziale di guadagno 0,30–1,60 $ all'ora, circa 10–20 $ al mese per un impiego occasionale 🆓 Costo di iscrizione Iscrizione e utilizzo gratuiti 👤 Requisiti di età 18 🌍 Disponibilità In tutto il mondo (Android), SOLO Stati Uniti e Canada (iOS) 🎁 Bonus di benvenuto 200–500 Unità

Mistplay è un'app a premi disponibile solo su Android che ti permette di giocare, guadagnare Unità e riscattarle per buoni regalo su negozi come Amazon e Google Play. È una delle app di gioco più adatte ai principianti che paga denaro reale all'istante su Android, senza bisogno di configurare PayPal o collegare un conto bancario.

I nuovi utenti ricevono un bonus di benvenuto in Unità al momento della registrazione, mentre le lotterie settimanali e gli eventi di gioco potenziati offrono ulteriori opportunità di guadagno oltre al gioco regolare. Accumulare Unità per riscatti di livello superiore garantisce un miglior rapporto Unità/dollaro, quindi in questo caso la pazienza paga. Le Unità si accumulano più velocemente durante gli eventi di gioco potenziati, quindi vale la pena prendere l’abitudine di controllare regolarmente l’app per vedere se ci sono promozioni attive.

Giochi che consentono di guadagnare denaro reale disponibili su Mistplay

Gli utenti Android alla ricerca di giochi gratuiti per Android che pagano in denaro reale per la prima volta spesso iniziano con la selezione curata da Mistplay dei principali successi per dispositivi mobili:

Coin Master

RAID: Shadow Legends

Merge Dragons

Candy Crush Soda Saga

SimCity BuildIt

La libreria viene aggiornata regolarmente, mantenendo la selezione sempre nuova per i giocatori che rimangono fedeli a lungo termine. Le lotterie settimanali e gli eventi potenziati a tempo limitato offrono ulteriori possibilità di guadagno oltre al gameplay standard, il che lo rende una delle app di gioco più gratificanti per guadagnare denaro passivamente per i giocatori costanti.

I limiti principali sono l’esclusività per Android e il pagamento solo tramite carte regalo, senza opzione di prelievo in contanti tramite PayPal. Il tasso di guadagno si aggira tra 0,30 e 1,60 dollari all’ora, il che lo colloca saldamente nella categoria dei giochi casual. Per i giocatori occasionali alla ricerca di app di gioco senza pressioni che paghino denaro reale all’istante, Mistplay è una scelta valida. Per chi desidera una maggiore varietà di guadagni o pagamenti in contanti, consigliamo di esplorare app simili a Mistplay come alternative.

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9. Swagbucks [Ideale per gli appassionati di quiz e per chi svolge più attività contemporaneamente]

💰 Importo minimo di prelievo 3 $ tramite PayPal (300 SB) e a partire da 1 $ (110 SB) per alcune carte regalo (ad es. Amazon) 💸 Primo pagamento tipico Da 3 a 5 $ a seconda del tipo di ricompensa (ad es. carta regalo da 3 $ o PayPal da 5 $) ⏱️ Tempi di pagamento Generalmente da 1 a 5 giorni lavorativi dopo la richiesta di riscatto 💳 Metodi di pagamento Contanti su PayPal; carte regalo (Amazon, Walmart, Starbucks, Visa, ecc.) 📱 Piattaforme Web e app mobile (iOS e Android) 🎮 Caratteristiche principali Guadagna punti SB tramite sondaggi, video, cashback sugli acquisti, ricerche, giochi, offerte, obiettivi giornalieri e referral; riscatta i punti in contanti o in buoni regalo. ⭐ Valutazione degli utenti 4,6/5 (Google Play), 4/5 (Trustpilot) 💵 Potenziale di guadagno Modesto – spesso da 20 a oltre 100 dollari al mese con un utilizzo costante; i compensi per i sondaggi variano in genere da 0,40 a 2 dollari 🆓 Costo di iscrizione Gratuito 👤 Requisiti di età 13+ in molte regioni; spesso 18+ per l’accesso a tutte le funzionalità. 🌍 Disponibilità Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, India e oltre 15 altri paesi 🎁 Bonus di benvenuto 1.000 SB

Swagbucks è una delle app per guadagnare denaro più longeve ancora attive, operativa dal 2008 con oltre 80 milioni di dollari distribuiti . Si tratta di un'app che offre diverse modalità di guadagno, tra cui sondaggi (da 20 a 200 SB ciascuno), cashback sugli acquisti (rimborso dall’1 al 40%), visione di video, ricerche sul web e app di giochi che pagano denaro reale all’istante, il tutto in un unico posto. La nostra recensione "Swagbucks è affidabile?" contiene un’analisi completa dell’app.

Non hai ancora ben chiaro come funziona Swagbucks? I punti SB possono essere convertiti in denaro su PayPal o in buoni regalo, con un rapporto di 1 SB = 0,01 $; in genere, la conversione in buoni regalo offre un valore per SB più vantaggioso. I nuovi utenti ricevono un bonus di benvenuto di €10 (1.000 SB) dopo aver raggiunto i primi 300 SB: si tratta di una delle offerte di benvenuto più vantaggiose tra i giochi che consentono di guadagnare denaro reale. I sondaggi pagano da €0,40 a €2 ciascuno, e il bonus di referral del 10% a vita aggiunge un reddito passivo ai guadagni attivi.

Giochi per guadagnare denaro disponibili su Swagbucks

Stato di sopravvivenza

King of Avalon

Bingo Clash

Varianti del Solitario

RAID: Shadow Legends

Merge Gardens

Coin Master

Blackout Bingo

Chi ha già esperienza con le app gratuite che pagano denaro reale all’istante spesso utilizza Swagbucks insieme ad app incentrate sui giochi per colmare le lacune di guadagno quando le offerte dei giochi si esauriscono altrove. L’app funziona sia su dispositivi mobili che su desktop, il che offre maggiore flessibilità rispetto ai giochi con prelievo di denaro reale disponibili solo su Android.

L'ecosistema di giochi a quiz e sondaggi rende Swagbucks la scelta migliore tra le app di gioco che pagano immediatamente in denaro reale.

Per ulteriori opzioni nella stessa categoria, esplora app simili a Swagbucks che combinano il gioco con i sondaggi e il cashback. Essendo una delle app per guadagnare denaro più affermate e affidabili sul mercato, Swagbucks rimane una fonte di guadagno supplementare affidabile per gli utenti costanti.

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10. JustPlay [Ideale per piccoli pagamenti frequenti]

💰 Prelievo minimo Nessuna soglia rigida; preleva non appena vengono accreditati i guadagni (~ogni 3 ore) 💸 Primo prelievo tipico Piccoli prelievi (~1 $) entro poche ore dal guadagno ⏱️ Tempi di pagamento Lo stesso giorno 💳 Metodi di pagamento PayPal, carte regalo (Amazon, Walmart), donazioni di beneficenza 📱 Piattaforme iOS e Android 🎮 Caratteristiche principali Guadagna monete giocando, completando offerte e guardando pubblicità ⭐ Valutazione degli utenti 4,4/5 (Google Play), 4,7/5 (App Store) 💵 Potenziale di guadagno 1–2 $ al giorno con un'attività regolare 🆓 Costo di iscrizione Gratuito 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Disponibilità In tutto il mondo 🎁 Bonus di benvenuto Bonus iniziale in criptovaluta

JustPlay è una delle app di gioco più adatte ai principianti presenti in questa lista che pagano denaro reale all'istante: gioca, guarda gli annunci, completa semplici attività e incassa lo stesso giorno tramite PayPal o carte regalo. Il prelievo minimo di 0,50 $ tramite PayPal e la struttura di pagamento senza attese la rendono ideale per gli utenti alle prime armi che vogliono provare i giochi con prelievo in denaro reale prima di passare ad app con soglie più elevate.

I nuovi utenti ricevono un bonus di benvenuto in monete al momento della registrazione e ogni referral andato a buon fine aggiunge 250 monete in più. Le monete si accumulano a un ritmo compreso tra 4.444 e 5.000 per ogni prelievo a seconda della regione, con alcuni utenti che segnalano pagamenti entro un’ora dalla richiesta. L’app è disponibile sia su iOS che su Android, il che le conferisce una diffusione più ampia rispetto alla maggior parte delle app di giochi a premi in questa fascia di prezzo.

Giochi che pagano denaro reale all’istante su JustPlay

Essendo una delle app gratuite più semplici che pagano immediatamente in denaro reale per i principianti, la libreria di JustPlay punta su titoli ipercasual che richiedono una curva di apprendimento minima:

Solitario

Bubble Pop

Abbinamento tessere

Palline contro blocchi

Merge Blasters

Water Sorter

L'offerta di giochi è orientata verso il genere ipercasual: sessioni veloci, nessuna meccanica complessa, nessuna barriera di abilità. Le opzioni di carte regalo includono Amazon, PlayStation e Steam per gli utenti che preferiscono il credito in negozio al denaro su PayPal. Nuovi titoli vengono aggiunti regolarmente, quindi la selezione rimane ragionevolmente aggiornata per i giocatori assidui.

Il limite principale è il potenziale di guadagno: 1–2 dollari al giorno con un'attività regolare lo colloca saldamente nel territorio dei giochi casual. Utilizzare JustPlay in combinazione con app di gioco più redditizie è il modo più efficiente per sfruttarlo.

Tra le app di guadagno affidabili con pagamenti in giornata, JustPlay si classifica costantemente come una delle app di gioco più accessibili che pagano denaro reale all’istante ai nuovi utenti. Per app con strutture simili, esplora app come JustPlay per ulteriori opzioni.

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11. InboxDollars [Il migliore per guadagnare denaro: monitoraggio reale dei dollari]

💰 Importo minimo di prelievo 15 $ per il primo prelievo, poi 10 $ per i prelievi successivi 💸 Primo pagamento tipico 15 $ una volta raggiunto tale importo tramite le attività ⏱️ Tempi di pagamento 3–10 giorni lavorativi 💳 Metodi di pagamento Contanti PayPal, carte regalo elettroniche (Amazon, Walmart), Visa prepagata e assegni (a volte con commissione) 📱 Piattaforme Sito web e app mobile (iOS e Android) 🎮 Caratteristiche principali Guadagna denaro reale partecipando a sondaggi, giocando, approfittando di offerte, facendo acquisti con cashback e scansionando scontrini ⭐ Valutazione degli utenti 4,1/5 (Google Play), 4,5/5 (App Store) 💵 Potenziale di guadagno Da 20 a oltre 50 dollari al mese con un utilizzo costante 🆓 Costo di iscrizione Gratuito 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Disponibilità Solo Stati Uniti 🎁 Bonus di benvenuto Bonus di 5 $ al momento della registrazione e della verifica dell'indirizzo e-mail/del profilo

InboxDollars è una delle più antiche app di giochi a premi che paga immediatamente in denaro reale ancora in attività, con oltre 80 milioni di dollari versati ai membri dal 2000: una legittimità garantita dalla longevità che le app gratuite più recenti che pagano immediatamente in denaro reale semplicemente non possono eguagliare.

A differenza della maggior parte delle app di ricompensa, i guadagni vengono registrati in dollari reali fin dal primo giorno, senza la confusione derivante dalla conversione dei punti in denaro. I nuovi utenti ricevono un bonus di 5 dollari dopo la verifica dell’indirizzo e-mail per dare il via al percorso verso la soglia di primo prelievo di 15 dollari.

Oltre ai giochi, i sondaggi pagano da 0,50 a 5,00 dollari, con alcuni rari casi che arrivano fino a 25 dollari; l’uso passivo dei motori di ricerca fa guadagnare circa 0,15 dollari al giorno, mentre lo shopping con cashback aggiunge un reddito supplementare tra una sessione di gioco e l’altra. L’app funziona sia sul web che su dispositivi mobili (iOS e Android), il che le conferisce maggiore flessibilità rispetto alle app di giochi a soldi veri disponibili solo su Android.

Giochi per guadagnare online disponibili su InboxDollars

Monkey Bubble Shooter

Mahjong Solitaire

Outspell

Candy Jam

Toon Blast

La selezione di giochi è incentrata su titoli classici e casual: facile da imparare, formati familiari, senza meccaniche complesse. Per i giocatori che preferiscono i titoli tradizionali piuttosto che i giochi competitivi in cui si guadagna denaro, InboxDollars è la scelta ideale. Il sistema di monitoraggio in dollari reali la rende una delle app per guadagnare denaro più trasparenti e affidabili di questa lista, dove sai sempre esattamente quanto ti manca per il prossimo prelievo.

La soglia minima di 15 dollari per il primo prelievo rappresenta l’ostacolo più elevato tra le app di gioco che pagano immediatamente in denaro reale presenti in questa lista, mentre per i prelievi successivi scende a 10 dollari. L’elaborazione dei pagamenti richiede dai 3 ai 10 giorni lavorativi tramite PayPal, carte prepagate o carte regalo. Per giochi redditizi che richiedono poco impegno, senza investimenti e con una comprovata esperienza di 25 anni, InboxDollars è una scelta affidabile: basta avvicinarsi con aspettative di guadagno realistiche.

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12. Givling [Ideale per guadagni mirati: focus sulla riduzione del debito]

⚠️ Nota: Givling non paga direttamente in contanti. I guadagni vengono destinati al rimborso di prestiti studenteschi o mutui, non al tuo conto PayPal o bancario.

💰 Importo minimo di prelievo Non sono previsti prelievi in contanti; i premi vengono utilizzati per il finanziamento di prestiti/mutui 💸 Primo pagamento tipico Piccoli premi a quiz o finanziamento di prestiti dopo aver vinto la coda ⏱️ Tempi di pagamento Il finanziamento del debito dipende dall’avanzamento della coda; i premi dei quiz sono immediati 💳 Metodi di pagamento Pagamenti sotto forma di prestiti o, occasionalmente, piccoli premi in denaro per i vincitori dei quiz 📱 Piattaforme iOS e Android 🎮 Caratteristiche principali Guadagna Queue Points (QP) tramite quiz, offerte e segnalazioni per alleggerire il debito ⭐ Valutazione degli utenti 3,5/5 (Google Play), 4,6/5 (App Store) 💵 Potenziale di guadagno Basso per la maggior parte degli utenti; occasionali piccole vincite nei quiz 🆓 Costo di accesso Gratuito 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Disponibilità In tutto il mondo 🎁 Bonus di benvenuto Due partite gratuite al giorno per iniziare a guadagnare

Givling è l’app di gioco più orientata a uno scopo preciso tra quelle presenti in questa lista che pagano denaro reale all’istante. Si tratta di un’app a quiz in cui i Queue Points (QP) guadagnati giocando ti consentono di accedere a fondi per un importo massimo di 50.000 dollari da destinare al rimborso di prestiti studenteschi o mutui.

Questo è fondamentalmente diverso dai giochi passivi che consentono di guadagnare denaro reale; non c'è alcun pagamento in contanti garantito e i guadagni vengono destinati alla riduzione del debito piuttosto che direttamente al tuo conto PayPal.

I QP si accumulano grazie a quiz giornalieri gratuiti (fino a due partecipazioni al giorno), alla visione di annunci pubblicitari, al completamento di offerte sponsorizzate e ai referral. L’opzione “Exchange” ti permette di partecipare a estrazioni casuali per premi in denaro di importo minore, come 10.000 $ da destinare all’obiettivo di debito che hai scelto. In quanto app di guadagno legittima con una chiara missione sociale, Givling è completamente trasparente su come funziona il sistema delle code e su come vengono distribuiti i fondi.

Giochi unici per vincere denaro disponibili su Givling

A differenza delle app gratuite incentrate sull’intrattenimento che pagano immediatamente con denaro reale, Givling unisce il gioco a quiz all’impatto sociale:

Gioco a quiz

Givling Spinner

Il gameplay è volutamente semplice: rispondi alle domande del quiz, accumula QP e sali nella lista d’attesa per il finanziamento. Gli eventi di crowdfunding consentono occasionalmente ai giocatori di contribuire anche agli obiettivi di riduzione del debito altrui. Per chiunque si chieda quale gioco paghi denaro reale per un obiettivo significativo piuttosto che semplici spiccioli, Givling è l’unica app in questa lista a fornire quella risposta.

Le opportunità di vincita sono limitate e i risultati variano in modo significativo, rendendo Givling poco adatta a chiunque dia priorità a un reddito costante derivante dal gioco. Per gli utenti motivati dall’impatto sociale piuttosto che dai prelievi giornalieri, Givling rappresenta un approccio unico che nessun’altra app di gioco in questa lista, che paga denaro reale all’istante, riesce nemmeno lontanamente a eguagliare.

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13. Coin Pop [Ideale per i principianti: configurazione semplicissima]

💰 Importo minimo di prelievo 0,50 $ (circa 5.000 monete): soglia minima di prelievo su PayPal 💸 Primo prelievo tipico Molti utenti possono richiedere il prelievo PayPal di 0,50 $ subito dopo aver raggiunto la soglia ⏱️ Tempi di pagamento Entro 24–48 ore dalla richiesta, anche se potrebbero essere necessari fino a diversi giorni a seconda del metodo e della regione 💳 Metodi di pagamento Contanti PayPal e carte regalo (Amazon, PlayStation, Steam, Xbox, Google Play, ecc.) 📱 Piattaforme Solo Android 🎮 Caratteristiche principali Guadagna monete scaricando e giocando ai giochi, salendo di livello e raggiungendo obiettivi; ⭐ Valutazione degli utenti 4,3/5 (Google Play) 💵 Potenziale di guadagno Modesto – molti utenti guadagnano pochi dollari a settimana giocando occasionalmente; si guadagna di più solo se si è molto attivi 🆓 Costo di accesso Gratuito 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Disponibilità In tutto il mondo 🎁 Bonus di benvenuto Monete iniziali accreditate al momento della registrazione, a seconda del Paese

Coin Pop è uno dei giochi più adatti ai principianti presenti in questa lista che pagano denaro reale all’istante. Basta scaricare app, giocare, guadagnare monete e incassare tramite PayPal o carte regalo senza bisogno di competenze particolari.

La soglia minima di prelievo di 0,50 $ è tra le più basse di questa lista, il che rende facile testare l’intero processo di guadagno e prelievo prima di investire molto tempo. Trattandosi di un gioco Android completamente gratuito che paga in denaro reale, non sono richiesti investimenti, depositi né ostacoli nascosti per effettuare il primo prelievo.

I nuovi utenti ricevono un bonus di benvenuto in monete al momento della registrazione, che li porta subito vicini alla soglia del primo prelievo. Il programma di referral aggiunge 250 monete per ogni amico invitato, più una commissione del 25% sui loro guadagni nella maggior parte delle regioni: una solida fonte di reddito passivo per gli utenti che promuovono attivamente l’app.

Giochi per guadagnare soldi su Coin Pop

LUDUS

ATHENA: Gemelli di sangue

La leggenda degli elementi

Homescapes

Thor Rush

Richy Girl

Una volta raggiunte circa 5.000 monete, puoi incassare 0,50 $ tramite PayPal o riscattarle per ottenere buoni regalo Amazon, Steam, PlayStation e altri, a soglie variabili. Il catalogo viene aggiornato regolarmente, quindi di solito c'è qualcosa di nuovo da provare. Per chiunque si chieda quale gioco paghi in denaro reale con la soglia di accesso più bassa in assoluto, Coin Pop è la risposta diretta.

Il potenziale di guadagno è modesto e le opzioni di prelievo sono più limitate rispetto alle app di gioco che offrono più metodi per guadagnare denaro. Coin Pop funziona al meglio come app per principianti, quindi usala per capire come funzionano effettivamente le app di gioco che pagano denaro reale all’istante, poi passa ad app più remunerative una volta che ti senti a tuo agio. Per i principianti assoluti, è il punto di ingresso a più basso rischio di questa lista.

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14. Solitaire Cube [Ideale per giocatori esperti: premi da torneo più alti]

💰 Prelievo minimo In genere, il prelievo minimo per le vincite nei giochi a pagamento è di 10 $ (superiore a quello di molte app di cash game) 💸 Primo prelievo tipico Spesso il primo prelievo è di circa 10 $ o più, a seconda della rapidità con cui si vincono i tornei ⏱️ Tempi di prelievo 2–5 giorni lavorativi 💳 Metodi di pagamento I premi in denaro vengono pagati tramite PayPal, Apple Pay, rimborsi su carta di credito/debito o assegni inviati per posta, a seconda del metodo e della regione 📱 Piattaforme Disponibile principalmente su dispositivi iOS; i tornei con premi in denaro su Android potrebbero essere limitati o richiedere il download di app alternative 🎮 Caratteristiche principali Tornei competitivi sulla piattaforma Skillz, partite testa a testa e a eliminazione diretta, modalità di allenamento, premi in denaro reale basati sull’abilità, codici promozionali e bonus di deposito ⭐ Valutazione degli utenti 4,6/5 (App Store) 💵 Potenziale di guadagno Varia in base all'abilità 🆓 Costo di iscrizione 🏆 Basato sulle competenze / È richiesta una quota di iscrizione 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Disponibilità Disponibile in molte regioni, ma i tornei con montepremi in denaro potrebbero essere soggetti a restrizioni o non disponibili in alcuni stati/paesi 🎁 Bonus di benvenuto Sono disponibili alcuni codici promozionali e bonus sul deposito (variabili a seconda della promozione, ad esempio fino a circa 59,50 $ di bonus)

Solitaire Cube si colloca in una categoria diversa rispetto alle app di giochi passivi che pagano denaro reale all’istante; si tratta di un’app mobile per tornei basata sull’abilità con vincite reali, in cui le tue prestazioni determinano direttamente i tuoi guadagni.

Le quote di iscrizione ai tornei in denaro vanno da 0,60 $ a 465 $, con premi fino a oltre 200 $ per ogni fascia, e ti trovi a competere contro avversari reali del tuo stesso livello di abilità, anziché limitarti a raggiungere determinati traguardi.

Prima di puntare denaro reale, è disponibile una modalità di gioco gratuita che utilizza i token Z, vivamente consigliata ai nuovi giocatori. I Ticketz guadagnati giocando possono essere convertiti in buoni regalo e premi.

Ai prelievi inferiori a 10 $ viene applicata una commissione di 1,50 $, quindi la maggior parte dei giocatori aspetta che il proprio saldo superi i 10 $ prima di incassare tramite PayPal in 2–5 giorni lavorativi. Sono disponibili codici promozionali e bonus sul primo deposito: controlla i codici attuali prima di ricaricare il tuo conto.

Giochi in cui si vince denaro reale su Solitaire Cube

21 Blitz

Backgammon Blitz

Bubble Cube 2

Cash Out Bingo

Cribbage Blitz

Cube Cube

Freecell Solitario Cube

Mahjong Solitario Cube

A differenza dei giochi passivi per guadagnare denaro basati esclusivamente sull’investimento di tempo, Solitaire Cube premia l’abilità effettiva nel gioco delle carte, il che lo rende uno dei pochi giochi affidabili che pagano in denaro reale in cui l’impegno è direttamente proporzionale ai guadagni. Il formato competitivo lo rende inoltre una delle app di gioco gratuite più coinvolgenti che pagano denaro reale all’istante per i giocatori che preferiscono le sfide testa a testa piuttosto che il gioco in solitaria.

Per i giocatori competitivi che non hanno problemi con le quote di iscrizione, Solitaire Cube è una delle app di gioco con il potenziale di guadagno più elevato in questa lista, che paga denaro reale all’istante. I giocatori occasionali dovrebbero limitarsi inizialmente alla modalità di allenamento gratuita; molti giocatori, infatti, all’inizio riescono a malapena a coprire le spese o subiscono perdite prima di trovare il giusto equilibrio.

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15. Blackout Bingo [Il migliore per il bingo competitivo basato sull’abilità con premi in denaro reale]

💰 Importo minimo di prelievo Nessun importo minimo fisso; commissione di 1,50 $ sui prelievi inferiori a 10 $ 💸 Primo prelievo tipico Dipende dalle vincite del torneo; i rimborsi verso il metodo di pagamento originale vengono elaborati più rapidamente ⏱️ Tempi di pagamento Rimborso tramite il metodo di pagamento originale (il più veloce); assegno cartaceo in 4–6 settimane per importi superiori al deposito originale 💳 Metodi di pagamento PayPal, Apple Pay, Visa, American Express, Mastercard (in base al metodo di deposito); assegno cartaceo come alternativa 📱 Piattaforme iOS, Android, Web 🎮 Caratteristiche principali Tornei di bingo in denaro basati sull’abilità; sfide testa a testa; tornei settimanali; premi Ticketz; bonus di referral ⭐ Valutazione degli utenti 4,5/5 (App Store, oltre 95.000 valutazioni) 💵 Potenziale di guadagno Variabile; dipende interamente dall’abilità e dai risultati dei tornei 🆓 Costo di iscrizione Download gratuito; i tornei a soldi veri richiedono un deposito in denaro reale 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Disponibilità In tutto il mondo; i tornei con soldi veri sono soggetti a restrizioni in AR, CT, DE, IN, LA, ME, SD (USA) 🎁 Bonus di benvenuto Codici promozionali disponibili per ottenere un bonus in denaro sul primo deposito (controlla il sito di Skillz per i codici attuali)

Blackout Bingo si colloca in una categoria diversa rispetto alle app di gioco passive che pagano denaro reale all’istante; si tratta di un’app di bingo competitiva basata sull’abilità, in cui i risultati dipendono interamente dalla tua bravura nel gioco.

I tornei in denaro richiedono un deposito in denaro reale, senza vincite garantite né guadagni passivi. Per i giocatori che considerano il gioco competitivo come una delle migliori attività secondarie online, l’app premia lo sviluppo di abilità autentiche nel tempo.

Si consiglia vivamente di fare pratica gratuitamente utilizzando i token Z prima di effettuare un deposito. I Ticketz guadagnati giocando possono essere riscattati per ottenere buoni regalo e gadget.

Tipi di partite disponibili su Blackout Bingo

A differenza delle app che offrono ricompense per più giochi, Blackout Bingo è un gioco unico e mirato con diversi formati competitivi:

Partite di prova gratuite – gioca utilizzando i gettoni Z senza mettere in gioco denaro reale; consigliate prima di effettuare un deposito

– gioca utilizzando i gettoni Z senza mettere in gioco denaro reale; consigliate prima di effettuare un deposito Partite testa a testa con premi in denaro – partite uno contro uno con quote di iscrizione da 0,60 $ fino a 465 $

– partite uno contro uno con quote di iscrizione da 0,60 $ fino a 465 $ Tornei in denaro – da 4 a 32 giocatori in competizione per un montepremi; quote di iscrizione da 3 $ a 160 $

– da 4 a 32 giocatori in competizione per un montepremi; quote di iscrizione da 3 $ a 160 $ Tornei in modalità speciale – formati a tempo limitato con regole e strutture dei premi uniche

– formati a tempo limitato con regole e strutture dei premi uniche Eventi giornalieri – tornei bonus a rotazione con ricompense extra per i giocatori attivi

I prelievi vengono effettuati tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per il deposito: PayPal, Apple Pay o carta. Gli importi superiori al deposito iniziale vengono inviati tramite assegno cartaceo entro 4–6 settimane. È prevista una commissione di 1,50 $ per importi inferiori a 10 $, mentre dopo 6 mesi di inattività viene applicata una commissione di mantenimento mensile di 2 $.

A differenza delle app di gioco che pagano denaro reale all’istante basandosi su un gioco passivo e ripetitivo, Blackout Bingo è puramente competitivo: molti giocatori raggiungono il pareggio o perdono nelle prime fasi. Allenati a lungo in modalità gratuita prima di tutto.

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16. Gioco a premi [Ideale per i giocatori occasionali che desiderano ottenere buoni regalo giocando a titoli già conosciuti]

💰 Pagamento minimo 75.000 punti = carta regalo da 5 $ (la soglia è aumentata nel tempo; verificare nell’app) 💸 Primo pagamento tipico La maggior parte degli utenti ottiene la prima carta regalo da 5 $ entro pochi giorni di gioco attivo ⏱️ Tempi di pagamento In genere entro 48 ore; in alcuni casi fino a 14 giorni 💳 Metodi di pagamento Solo carte regalo: Amazon, Walmart, Target, Best Buy, Home Depot, Starbucks; non si accetta PayPal 📱 Piattaforme Solo Android 🎮 Caratteristiche principali Guadagna punti giocando, completando missioni, effettuando accessi giornalieri e guardando video premiati; bonus di referral ⭐ Valutazione degli utenti 4/5 (Google Play, oltre 245.000 recensioni) 💵 Potenziale di guadagno Basso; circa 1–2 $ all’ora, in media 20–30 $ al mese giocando quotidianamente con costanza 🆓 Costo di accesso Gratuito 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Disponibilità Solo Stati Uniti e Canada 🎁 Bonus di benvenuto Promozione di 5 $ per i nuovi utenti con account idonei

Rewarded Play è una delle app di gioco più accessibili che pagano immediatamente in denaro reale su Android, sviluppata da Influence Mobile, Inc.., che assegna punti per aver giocato a giochi per dispositivi mobili sponsorizzati. La selezione è orientata verso titoli casual riconoscibili che la maggior parte dei giocatori già conosce, il che la rende una scelta più semplice rispetto alle app che propongono giochi di riempimento poco conosciuti.

Il sistema basato sulle missioni è il vero punto di forza. Il completamento di obiettivi specifici all’interno dei livelli garantisce guadagni significativamente maggiori rispetto al semplice tempo di gioco passivo, e la sezione “Come guadagnare giocando ai videogiochi” spiega come app come questa si inseriscano in una strategia di guadagno più ampia. Secondo i dati dell’azienda, i guadagni medi mensili si aggirano tra i 20 e i 30 dollari per circa un’ora di gioco al giorno.

Titoli di giochi con vincite in denaro reale disponibili su Rewarded Play

Il catalogo viene aggiornato regolarmente, ma tra i titoli confermati presenti sull’app figurano:

Yahtzee

Solitario

Ruota della fortuna

Mahjong

La selezione di giochi è prevalentemente incentrata su titoli casual e rompicapo, il che la rende ideale per i giocatori che non vogliono cimentarsi con meccaniche complesse solo per guadagnare punti. Nuovi titoli vengono aggiunti regolarmente e puntare sui giochi con i premi più alti per le missioni è il modo più veloce per incassare.

Un avvertimento importante: Rewarded Play paga esclusivamente con carte regalo, non è prevista l’opzione PayPal. La soglia minima di pagamento è aumentata nel tempo; secondo recenti segnalazioni degli utenti, attualmente è fissata a 75.000 punti per una carta regalo da 5 dollari.

Il tasso di guadagno rallenta inoltre notevolmente una volta esauriti i bonus iniziali delle missioni di ciascun gioco. Prima del primo prelievo è richiesta la verifica tramite documento d’identità con foto. È disponibile solo su Android e solo negli Stati Uniti e in Canada, quindi verifica i requisiti di idoneità prima di investire tempo.

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17. Cash’em All [Ideale per guadagni passivi basati sul tempo con una soglia minima di prelievo bassa]

💰 Importo minimo di prelievo Da 0,50 a 0,75 dollari tramite PayPal (Stati Uniti, varia in base al livello); varia a seconda del Paese 💸 Primo prelievo tipico La maggior parte degli utenti riceve il primo prelievo entro poche ore o un paio di giorni ⏱️ Tempi di pagamento Da poche ore a qualche giorno lavorativo; in alcuni casi fino a una settimana 💳 Metodi di pagamento Contanti PayPal (elaborati in euro); carte regalo di Amazon, Nike, Walmart, Xbox, Starbucks 📱 Piattaforme Solo Android 🎮 Caratteristiche principali Guadagna monete per ogni minuto di gioco; nessun deposito richiesto; commissione di referral del 25% a vita; eventi bonus nel fine settimana ⭐ Valutazione degli utenti 4,2/5 (Google Play, oltre 1,4 milioni di recensioni) 💵 Potenziale di guadagno Basso; per una carta regalo da 20 $ servono circa 200.000 monete (circa 20+ ore di gioco) 🆓 Costo di iscrizione Gratuito 👤 Età minima richiesta 18+ 🌍 Disponibilità In tutto il mondo (oltre 100 paesi); le migliori offerte negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada 🎁 Bonus di benvenuto Bonus in gettoni all'iscrizione (l'importo varia a seconda della regione)

Cash’em All è una delle app di gioco più scaricate che pagano denaro reale all'istante su Android, con oltre 50 milioni di download e sviluppata da JustDice GmbH.

Le monete si accumulano per ogni minuto di gioco; nessun deposito, nessun acquisto in-app obbligatorio, nessuna pubblicità all’interno dell’app. Il prelievo minimo di 0,50–0,75 $ rende facile verificare che paghi prima di investire molto tempo, e sono stati pagati oltre 40 milioni di $ in tutte le app JustDice messe insieme.

A differenza dei giochi basati su missioni che consentono di guadagnare denaro reale, qui i guadagni dipendono esclusivamente dal tempo. Passare a nuovi titoli mantiene più alti i tassi di guadagno; più a lungo si gioca a un singolo gioco, più il tasso al minuto diminuisce. Trattandosi di un’app di guadagno legittima con un modello semplice basato sulle monete al minuto, non vi è alcuna ambiguità su come si accumulano i guadagni.

Titoli di giochi con soldi veri disponibili su Cash’em All

La selezione viene aggiornata regolarmente con giochi dei generi Casual, Strategia, Azione, Puzzle, Avventura e Arcade. Tra i titoli confermati figurano:

Tile Garden (puzzle di abbinamento carte)

Wordgrams (cruciverba)

Family Island (gestione di una fattoria e costruzione di un mondo)

Idle Miner Tycoon

Money Rawr

Scratch Cards Pro

La varietà soddisfa la maggior parte delle preferenze dei giocatori occasionali, anche se la libreria è più ridotta rispetto a quella di app di giochi per guadagnare denaro come KashKick. Tra i giochi Android gratuiti più apprezzati per guadagnare denaro senza alcun impegno finanziario, Cash’em All si colloca tra le opzioni più accessibili di questa lista.

I pagamenti tramite PayPal vengono effettuati in euro, quindi è da aspettarsi una leggera differenza dovuta al tasso di cambio. Prima del primo prelievo è richiesta la verifica tramite selfie, e i tempi di risposta dell’assistenza sono oggetto di continue lamentele nelle recensioni. Per chiunque desideri app di gioco che paghino denaro reale all’istante senza richiedere alcun deposito, Cash’em All rappresenta un punto di ingresso affidabile e senza rischi; basta avvicinarsi con aspettative di guadagno realistiche.

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18. PrizeRebel [Ideale per chi desidera guadagnare in diversi modi tramite sondaggi, giochi e pagamenti in criptovaluta]

💰 Pagamento minimo 200 punti = 2 $ (buoni regalo); 500 punti = 5 $ (PayPal e criptovalute); 100 punti = 1 $ 💸 Tempo medio per il primo prelievo La maggior parte degli utenti raggiunge il primo prelievo entro poche ore o pochi giorni dall’inizio dell’utilizzo attivo ⏱️ Tempi di pagamento Entro 24 ore (per i membri Bronze); immediato per i membri Gold e di livello superiore 💳 Metodi di pagamento PayPal (è richiesto lo status Argento), oltre 700 marche di carte regalo, criptovalute tramite BitPay (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin e altre) 📱 Piattaforme Browser web, app Android, estensione Chrome; ottimizzata per dispositivi mobili ma senza app dedicata per iOS 🎮 Caratteristiche principali Sondaggi, bacheche delle offerte, offerte di giochi, visione di video, sfide giornaliere, estrazioni a sorte, lotteria Lucky Numbers; abbonamento a livelli con premi bonus ⭐ Valutazione degli utenti 3,7/5 (Trustpilot, oltre 700 recensioni, ad aprile 2026) 💵 Potenziale di guadagno Da basso a moderato; 1–3 $/ora per gli utenti attivi; 20–100 $/mese per gli utenti costanti 🆓 Costo di iscrizione Gratuito 👤 Requisiti di età 18+ 🌍 Disponibilità In tutto il mondo (oltre 70 paesi); le migliori offerte negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia 🎁 Bonus di benvenuto 15 punti per aver completato il tuo profilo

PrizeRebel è attiva dal 2007 con oltre 14 milioni di iscritti e oltre 29 milioni di dollari pagati; è una delle app GPT più affermate di questa lista.

Per chi cerca qualcosa di più di semplici app di gioco che pagano denaro reale all’istante, la nostra recensione di PrizeRebel conferma che l’app offre sondaggi, attività di gioco nell’“offer wall”, video e pagamenti in criptovaluta, il tutto in un unico posto. La soglia minima di 2 $ per le carte regalo e quella di 5 $ per PayPal sono tra le più basse nel settore GPT.

I prelievi su PayPal richiedono lo status Silver (1.000 punti), quindi è consigliabile iniziare prima con qualche riscatto di carte regalo. I pagamenti in criptovaluta tramite BitPay la rendono una delle poche app di gioco che consentono di guadagnare denaro reale pagando in Bitcoin e altcoin.

Modi per guadagnare su PrizeRebel

A differenza delle app di gioco dedicate, PrizeRebel è un’app che offre diverse modalità di guadagno. Le opzioni per guadagnare includono:

Sondaggi – il metodo principale per guadagnare; si guadagnano da 0,25 a 1,00 dollari per sondaggio da fornitori come Dynata e Lucid

– il metodo principale per guadagnare; si guadagnano da 0,25 a 1,00 dollari per sondaggio da fornitori come Dynata e Lucid Attività con giochi per dispositivi mobili – scarica e gioca a giochi per dispositivi mobili sponsorizzati per raggiungere obiettivi specifici e ottenere punti; la disponibilità varia a seconda della regione

– scarica e gioca a giochi per dispositivi mobili sponsorizzati per raggiungere obiettivi specifici e ottenere punti; la disponibilità varia a seconda della regione Visualizzazione di video – attività passiva, con guadagni modesti; si esegue in background tramite partner come Adscend

– attività passiva, con guadagni modesti; si esegue in background tramite partner come Adscend Sfide giornaliere – completa l’attività giornaliera per 5 giorni consecutivi per ottenere un bonus di serie

– completa l’attività giornaliera per 5 giorni consecutivi per ottenere un bonus di serie Lotterie – partecipa alle estrazioni settimanali di buoni regalo per 10 punti a biglietto

– partecipa alle estrazioni settimanali di buoni regalo per 10 punti a biglietto Numeri fortunati – gioco della lotteria settimanale; scegli 4 numeri per 20 punti a biglietto

– gioco della lotteria settimanale; scegli 4 numeri per 20 punti a biglietto Inviti – guadagna il 15–30% dei guadagni complessivi degli utenti che hai invitato, a seconda del tuo livello

Gli elevati tassi di esclusione dai sondaggi (oltre il 70% segnalato da alcuni tester) rappresentano il principale svantaggio. Tra le migliori app di giochi che pagano denaro reale all’istante, combinate con guadagni da sondaggi e prelievi in criptovaluta, PrizeRebel è una delle scelte più flessibili di questa lista.

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Breve riepilogo delle velocità di pagamento

App Prelievo minimo Metodo più veloce Velocità tipica Snakzy 35 $ PayPal Da immediato a pochi minuti BigCash 1 PayPal / Venmo Da 10 minuti a 2 ore KashKick 10 $ PayPal Da 1 a 3 giorni lavorativi GotKash 2,50 $ PayPal, criptovalute Da pochi minuti a 1 ora Scrambly 1 Buoni regalo 3 minuti GameTester.gg 25 $ Portafoglio elettronico XTRM 7–14 giorni lavorativi Cash Giraffe 0,20 $ (carte regalo) / 0,50 $ (PayPal) Buoni regalo Da immediato a 5–7 giorni lavorativi Mistplay 0,50 Buoni regalo Da 2 a 5 giorni lavorativi Swagbucks 3 $ (PayPal) / 1 $ (carte regalo) Buoni regalo 1–5 giorni lavorativi JustPlay 0,50 $ PayPal In giornata / Entro 24 ore InboxDollars 15 $ (la prima volta) / 10 $ (dopo) PayPal / Carte regalo 3–10 giorni lavorativi Givling Nessun pagamento in contanti N/A – solo finanziamento tramite prestito Varia in base alla posizione in coda Coin Pop 0,50 $ PayPal / Carte regalo 24–48 ore Solitaire Cube 10 PayPal / Apple Pay 2–5 giorni lavorativi Blackout Bingo Nessun importo minimo fisso (commissione di 1,50 $ per importi inferiori a 10 $) PayPal / Apple Pay Più veloce tramite rimborso sul metodo di pagamento originale; assegno cartaceo 4–6 settimane Gioco a punti 5 $ (75.000 punti) Buoni regalo Entro 48 ore (fino a 14 giorni) Incassa tutto 0,50–0,75 $ (PayPal, Stati Uniti) PayPal Da poche ore a qualche giorno lavorativo PrizeRebel 2 $ (buoni regalo) / 5 $ (PayPal) Buoni regalo / PayPal Entro 24 ore (livello Bronzo); immediato per il livello Oro e superiori

Come scegliere i migliori giochi per guadagnare denaro

Non tutti i giochi che permettono di guadagnare denaro sono affidabili, e la differenza tra guadagnare 5 dollari al mese e oltre 200 dollari spesso dipende dalla scelta, fin dall’inizio, dell’app giusta per guadagnare.

Prima di scaricare qualsiasi app di gioco che “paga immediatamente con denaro reale”, verifica quali sono gli elementi che rendono legittime queste app per guadagnare:

Soglia di prelievo – le migliori app di giochi che pagano denaro reale all’istante mantengono i minimi bassi, idealmente da 1 a 5 dollari ; qualsiasi importo superiore a 25 dollari è un campanello d’allarme per la maggior parte dei giocatori occasionali

– le migliori app di giochi che pagano denaro reale all’istante mantengono i minimi bassi, ; per la maggior parte dei giocatori occasionali Tasso di guadagno – calcola il tempo totale trascorso e dividilo per i guadagni; le app di gioco affidabili che pagano denaro reale all’istante dovrebbero garantire almeno 2–4 dollari all’ora come minimo

– calcola il tempo totale trascorso e dividilo per i guadagni; le app di gioco affidabili che pagano denaro reale all’istante dovrebbero garantire almeno 2–4 dollari all’ora come minimo Velocità di pagamento – i giochi con prelievo di denaro reale che offrono pagamenti PayPal in giornata o istantanei sono indice di operazioni solide e sistemi automatizzati

– i giochi con prelievo di denaro reale che offrono pagamenti PayPal in giornata o istantanei sono indice di operazioni solide e sistemi automatizzati Varietà di giochi – le app di gioco che pagano denaro reale all’istante con oltre 50 titoli mantengono sostenibili le sessioni di guadagno; le librerie con un solo genere si esauriscono rapidamente

– le app di gioco che pagano denaro reale all’istante con oltre 50 titoli mantengono sostenibili le sessioni di guadagno; le librerie con un solo genere si esauriscono rapidamente Trasparenza – tassi di conversione chiari da monete a dollari e monitoraggio del saldo in tempo reale distinguono i giochi professionali per guadagnare denaro da quelli poco affidabili

– tassi di conversione chiari da monete a dollari e monitoraggio del saldo in tempo reale distinguono i giochi professionali per guadagnare denaro da quelli poco affidabili Programmi di referral – le strutture di commissione a vita (20–25%) su app come BigCash e KashKick possono generare un reddito passivo al di là del gioco attivo

– le strutture di commissione a vita (20–25%) su app come BigCash e KashKick possono generare un reddito passivo al di là del gioco attivo Stabilità dell’app – i progressi che non vengono salvati a causa di arresti anomali ti costano guadagni reali; prova sempre prima con un’offerta di basso valore

– i progressi che non vengono salvati a causa di arresti anomali ti costano guadagni reali; prova sempre prima con un’offerta di basso valore Disponibilità geografica – I giocatori con sede negli Stati Uniti hanno accesso alle tariffe di offerta più elevate sulle migliori app di gioco che pagano denaro reale all’istante; i giocatori internazionali dovrebbero dare la priorità a Snakzy

– I giocatori con sede negli Stati Uniti hanno accesso alle tariffe di offerta più elevate sulle migliori app di gioco che pagano denaro reale all’istante; i giocatori internazionali dovrebbero dare la priorità a Snakzy Restrizioni di età e regionali – alcune app di gioco che pagano denaro reale all’istante sono disponibili solo negli Stati Uniti o soggette a restrizioni in stati specifici, quindi verifica l’idoneità prima di investire tempo

– alcune app di gioco che pagano denaro reale all’istante sono disponibili solo negli Stati Uniti o soggette a restrizioni in stati specifici, quindi verifica l’idoneità prima di investire tempo Segnali di affidabilità — una valutazione Trustpilot di 4,0 o superiore, almeno 3 anni di attività e prove di pagamento verificate sono requisiti imprescindibili per qualsiasi gioco che permetta di guadagnare denaro reale e che valga il tuo tempo

Il modo più veloce per perdere tempo nei giochi con prelievo di denaro reale è saltare questa lista e passare direttamente al gioco. Le app di gioco che soddisfano tutti e dieci i criteri ottengono costantemente risultati migliori rispetto a quelle che non li soddisfano, sia in termini di affidabilità dei pagamenti che di potenziale di guadagno a lungo termine.

Come evitare le truffe e trovare app di gioco affidabili che pagano denaro reale all’istante

È chiaro che non tutte le app per guadagnare sono affidabili. Nell’agosto 2025, la FTC ha distribuito 6,7 milioni di dollari in rimborsi a oltre 98.000 consumatori vittime di promesse di guadagno ingannevoli.

Questo ci ricorda che le truffe, che prendono di mira anche gli utenti alla ricerca di app di giochi che pagano denaro reale all’istante e di app per guadagnare legittime senza requisiti di deposito, sono diventate sempre più complesse.

Segnali di allarme vs. segnali positivi: verifica rapida

Non tutte le app di “giochi per guadagnare denaro” sono affidabili e molte si basano su affermazioni vaghe o promesse di pagamento fuorvianti. Utilizza i controlli rapidi riportati di seguito per distinguere le app autentiche dalle truffe prima di investire il tuo tempo o condividere qualsiasi informazione.

🚩 SEGNALI DI ALLARME IMMEDIATI ✅ INDICATORI DI LEGITTIMITÀ Richiede un pagamento anticipato per sbloccare i guadagni Iscrizione e guadagni al 100% gratuiti Promette "oltre 100 $ al giorno senza alcuno sforzo" Guadagni realistici (10-80 $ al mese con un utilizzo occasionale) Nessuna spiegazione chiara del modello di business Fonte di entrate trasparente (pubblicità, partnership, quote di iscrizione ai tornei) Richiede l’acquisto di valuta in-app per effettuare prelievi Prelievi gratuiti una volta raggiunta la soglia Valutazione inferiore a 3,0 con reclami relativi a "mancato pagamento" Valutazione superiore a 4,0 con prova di pagamento verificata Lanciato negli ultimi 3 mesi Oltre 2 anni di attività Termini vaghi sui "guadagni potenziali" Soglie e tempistiche di pagamento specifiche Richiesta anticipata delle password bancarie o del numero di previdenza sociale Richiede solo l’indirizzo e-mail PayPal per i prelievi

Prima di dedicare tempo a qualsiasi app di gioco che paghi denaro reale all’istante, questi quattro controlli richiedono meno di 5 minuti e proteggono sia il tuo tempo che i tuoi dati:

Esegui un rapido controllo di affidabilità : verifica su Trustpilot che l’app abbia una valutazione di almeno 4,0 con almeno 500 recensioni, filtra per le più recenti e cerca “prova di pagamento” e “prelievo”; scarica l’app solo da Google Play o dall’App Store di Apple; cerca su Google «[nome dell’app] prova di pagamento Reddit» per una verifica indipendente, poiché le recensioni false generate dall’intelligenza artificiale sono ormai comuni

: verifica su Trustpilot che l’app abbia una valutazione di almeno 4,0 con almeno 500 recensioni, filtra per le più recenti e cerca “prova di pagamento” e “prelievo”; scarica l’app solo da Google Play o dall’App Store di Apple; cerca su Google «[nome dell’app] prova di pagamento Reddit» per una verifica indipendente, poiché le recensioni false generate dall’intelligenza artificiale sono ormai comuni Comprendi il modello di business : le app di giochi legittime che consentono di guadagnare denaro spiegano chiaramente le entrate attraverso partnership con inserzionisti, commissioni sulle offerte o quote di iscrizione ai tornei; i segnali di allarme includono l’incapacità di spiegare il modello di guadagno, la richiesta di acquisti per attivare la funzionalità di prelievo di denaro reale o l’affermazione che “gli investitori coprono tutti i pagamenti”

: le app di giochi legittime che consentono di guadagnare denaro spiegano chiaramente le entrate attraverso partnership con inserzionisti, commissioni sulle offerte o quote di iscrizione ai tornei; i segnali di allarme includono l’incapacità di spiegare il modello di guadagno, la richiesta di acquisti per attivare la funzionalità di prelievo di denaro reale o l’affermazione che “gli investitori coprono tutti i pagamenti” Conosci i tuoi diritti – fai attenzione alle soglie di prelievo ingannevoli, alle richieste di prelievo che scompaiono dopo più di 7 giorni e ai cicli di verifica senza fine; le migliori app di giochi che pagano denaro reale all’istante devono comprovare le affermazioni sui guadagni e informare in anticipo gli utenti di modifiche sostanziali ai pagamenti

– fai attenzione alle soglie di prelievo ingannevoli, alle richieste di prelievo che scompaiono dopo più di 7 giorni e ai cicli di verifica senza fine; le migliori app di giochi che pagano denaro reale all’istante devono comprovare le affermazioni sui guadagni e informare in anticipo gli utenti di modifiche sostanziali ai pagamenti Proteggi i tuoi dati personali: le app di giochi che consentono di guadagnare denaro reale richiedono solo l’indirizzo e-mail, l’indirizzo PayPal e un documento d’identità ufficiale per pagamenti superiori a 600 dollari all’anno; non fornire mai credenziali bancarie, dati della carta di credito per la “verifica” o pagamenti per “sbloccare” un account

Se non riesci a capire chiaramente come un’app guadagni, non condividere informazioni personali né sprecare il tuo tempo su di essa. In caso di dubbio, considerala non sicura. Puoi segnalare le app sospette di truffa alla FTC o tramite l’autorità locale per la tutela dei consumatori.

Consigli per aumentare i tuoi guadagni

Per ottenere il massimo dalle app di gioco che pagano immediatamente in denaro reale, ciò che conta è la strategia, non solo il tempo trascorso davanti allo schermo. Gli utenti che monitorano attivamente le loro tariffe orarie sulle diverse app guadagnano in media da 3 a 4 volte di più rispetto a chi passa a caso da un’app all’altra.

Queste quattro abitudini distinguono chi guadagna con costanza dai giocatori occasionali:

Tieni traccia delle prestazioni su più app

Crea un semplice foglio di calcolo in cui registrare il tempo trascorso e le monete guadagnate per ogni sessione; elimina senza pietà qualsiasi app di gioco che paghi denaro reale all’istante ma con una retribuzione inferiore a 3 dollari l’ora, poiché alcuni giochi a guadagno monetario fanno perdere tempo anche se tecnicamente gratuiti.

Dare priorità ai metodi di guadagno ad alto valore

Le offerte di gioco basate su traguardi raggiunti (da 5 a 50 dollari per ogni completamento) offrono il rendimento orario più elevato, il che le rende prioritarie rispetto ai metodi passivi.

Dopo gli obiettivi, concentrati sulle commissioni di referral a vita (20-25% continuativo), sui bonus per le serie giornaliere (moltiplicatori 2-3x) e sui premi dei tornei basati sull’abilità; i sondaggi (da 0,50 a 2 dollari ciascuno) sono più adatti a colmare le lacune tra le offerte di gioco piuttosto che come metodo di guadagno principale.

Ottimizza i tempi di pagamento

Per una gestione più rapida, richiedi i prelievi dai migliori giochi che pagano denaro reale istantaneamente su PayPal, come Snakzy e Scrambly, durante l’orario di lavoro.

Molte delle migliori app di giochi che pagano denaro reale istantaneamente offrono Windows con moltiplicatori di monete da 2 a 3 volte in orari specifici; quindi, programmare le sessioni di gioco in base a questi Windows aumenta significativamente la tua tariffa oraria senza alcuno sforzo aggiuntivo.

Documenta tutto

Le app legittime per guadagnare denaro mantengono registri trasparenti dei pagamenti, ma tenerne uno proprio è più intelligente. Fai regolarmente screenshot della cronologia dei tuoi guadagni come protezione in caso di controversie, poiché disporre di registrazioni indipendenti ti fornisce una chiara traccia documentale che l’assistenza della piattaforma non potrà ignorare.

Se stai cercando giochi con cui guadagnare denaro, dai un’occhiata agli elevati guadagni del primo giorno di Snakzy (oltre 15 $) abbinati alle commissioni di referral a vita del 20% di BigCash e alla varietà di sondaggi di KashKick – ogni app colma le lacune lasciate dalle altre, portando i totali mensili da 150 a oltre 400 dollari rispetto ai 20-50 dollari ottenibili utilizzando una sola app. Quando il saldo della tua carta regalo non è ancora sufficiente per raggiungere l’importo desiderato, i codici Google Play a prezzo ridotto su Eneba coprono la differenza a un costo inferiore rispetto al prezzo pieno.

Il mio verdetto complessivo sulle migliori app di giochi che pagano denaro reale all’istante

Le app di gioco che pagano denaro reale all’istante sono diventate una fonte di reddito secondario davvero valida; è facile trovare un gioco redditizio senza investimenti, ma la vera differenza sta nella scelta di app trasparenti, coerenti e realistiche riguardo ai potenziali guadagni.

Le app affidabili che ti pagano per giocare spaziano ormai dai quiz alle competizioni basate sull’abilità, passando per le attività passive e le app GPT che utilizzano diversi metodi. È giocando con costanza e combinando le app giuste che si ottengono guadagni consistenti. Ecco da dove iniziare:

Snakzy — Inizia da qui per ottenere i guadagni più alti già dal primo giorno (oltre 15 $), trasferimenti PayPal istantanei e il rendimento complessivo più elevato tra le app di giochi a pagamento presenti in questa lista

— Inizia da qui per ottenere i guadagni più alti già dal primo giorno (oltre 15 $), trasferimenti PayPal istantanei e il rendimento complessivo più elevato tra le app di giochi a pagamento presenti in questa lista BigCash — Aggiungila come app secondaria per guadagnare denaro grazie alla commissione di referral del 20% a vita, al prelievo minimo di €1 e a oltre 3.210 offerte a rotazione

— Aggiungila come app secondaria per guadagnare denaro grazie alla commissione di referral del 20% a vita, al prelievo minimo di €1 e a oltre 3.210 offerte a rotazione KashKick — Completa la tua selezione con una varietà di sondaggi, il monitoraggio in dollari reali e un bonus di referral a vita del 25% che colma le lacune di guadagno quando le altre app si esauriscono

Da lì, prova le diverse app dell’elenco per trovare quelle che ti permettono di guadagnare e che si adattano al tuo stile. Non c’è mai stato un momento migliore per trasformare le sessioni di gioco in reddito con le migliori app di gioco che pagano denaro reale all’istante.

Domande frequenti