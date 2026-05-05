I 11 migliori giochi di Ratchet & Clank del 2026 – Un viaggio esplosivo attraverso la serie

Il miglior gioco di Ratchet & Clank può trasformare qualsiasi giornata in un’avventura intergalattica. Ricco di armi folli e pianeti stravaganti, puoi giocarlo in ordine cronologico o tornare indietro per una divertente rivisitazione. Ogni capitolo offre qualcosa di nuovo: a volte è una storia esilarante, altre volte è un’azione mozzafiato.

I fan discutono all’infinito su quale avventura sia la migliore, ma ci ho pensato io a fare il lavoro per te. Ho raccolto i migliori giochi della serie, classificandoli in base a giocabilità, trama e puro divertimento.

Preparati a tuffarti in battaglie epiche, esplorare mondi fantasiosi e scoprire perché Ratchet e Clank rimangono una delle coppie più amate del mondo dei videogiochi.

Le nostre scelte migliori tra i giochi di Ratchet & Clank

I migliori giochi di Ratchet & Clank si distinguono perché uniscono un divertimento esplosivo a un design ingegnoso e a un tocco di cuore. Tra tutti i titoli, alcuni spiccano come assolutamente imperdibili.

La prima volta che ho giocato a questi titoli, ho trovato interessante come armi stravaganti, gadget ingegnosi e umorismo tagliente si combinassero in un’avventura fantastica attraverso mondi strani.

Ognuno di essi ha fatto progredire la serie a modo suo, lasciando un segno che ancora oggi sembra attuale. Cominciamo con i tre giochi che definiscono davvero il franchise di Ratchet & Clank.

Ratchet & Clank: A corpo libero (2003) – Gameplay classico, armi pazzesche e azione a non finire. Questo titolo ha definito lo standard della serie e non ha perso nulla del suo fascino. Ratchet & Clank (2016) – Una rivisitazione dell’originale, che racconta le origini di Ratchet e Clank con una grafica stupenda e un gameplay moderno e rifinito. È sia un viaggio nostalgico che il punto di partenza perfetto per i nuovi giocatori. Ratchet & Clank: Rift Apart (2021) – Grafica mozzafiato e salti istantanei tra le dimensioni rendono questo gioco un’esperienza adrenalinica da urlo. Le armi sono pazzesche, i combattimenti sono fluidi e ogni mondo è ricco di dettagli.

Ognuno di questi giochi ha messo in luce un punto di forza diverso. Uno ha spinto al limite l’hardware. Un altro ha raccontato la sua storia più avvincente. Il terzo ha gettato le basi che funzionano ancora oggi. Insieme, tracciano l’evoluzione della serie Ratchet & Clank meglio di quanto potrebbe fare qualsiasi trailer.

E per i fan che ne vogliono ancora, questo è solo l’inizio della nostra classifica completa che ti aspetta.

Gli 11 migliori giochi di Ratchet & Clank

Ratchet & Clank sono cresciuti di generazione in generazione. Ogni nuova uscita ha portato idee fresche e ambizioni sempre più grandi. Alcuni hanno cambiato il modo di giocare alla serie, altri ne hanno approfondito la trama.

Ma quale si distingue come il miglior gioco di Ratchet & Clank? Quanti di questi hai giocato?

1. Ratchet & Clank: A corpo libero [Un’epica avventura spaziale]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2, PlayStation 3 (HD Collection), PlayStation Vita Anno di uscita 2003 Sviluppatore/i Insomniac Games Durata media di gioco circa 12–15 ore Caratteristiche uniche Evoluzione delle armi, gare con le hoverbike, combattimenti spaziali, abilità in stile RPG Punteggio Metacritic 90

A corpo libero porta tutto a un livello superiore rispetto al primo gioco. Ricordo di aver sfrecciato attraverso la Galassia di Bogon solo per vedere le mie armi trasformarsi in macchine del caos. I nemici ti tengono sempre all’erta, mentre le sezioni platform mettono alla prova la tua precisione nei tempi.

Le gare con le hoverbike e le battaglie spaziali variano il gioco e mantengono il ritmo sempre fresco. Sperimentare con le combo di armi è diventato il mio minigioco preferito.

Consiglio dell’esperto Usa sempre la stessa arma durante un livello per potenziarla velocemente. Quando arriverai ai boss, la tua arma preferita sarà un vero e proprio mostro.

Ogni missione è piena di sorprese, espedienti ingegnosi e momenti che ti fanno ridere. La trama è coinvolgente quanto basta per farti appassionare, ma non rallenta mai il ritmo dell’azione. Veloce e pieno di fascino, è facile capire perché questo gioco per giocatore singolo abbia definito lo standard della serie.

Verdetto finale: A corpo libero è la prima avventura di Ratchet che ha definito la serie. Ha perfezionato il sistema di combattimento, introdotto il potenziamento delle armi e aggiunto missioni secondarie ingegnose che hanno reso ogni momento emozionante. Il suo mix di umorismo funziona ancora oggi, rendendolo il punto di riferimento per tutti i giochi di Ratchet & Clank successivi.

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2. Ratchet & Clank (2016) [Un’avventura classica rivisitata]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4 Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Insomniac Games Durata media di gioco 10–12 ore Caratteristiche uniche Grafica mozzafiato, storia delle origini rivisitata, nuove armi, meccaniche di gioco fluide Punteggio Metacritic 85

Ratchet & Clank (2016) ti colpisce come un fulmine. I mondi sono un tripudio di colori e ogni pianeta sembra davvero vivo. Questo emozionante gioco in terza persona mi ha lasciato a bocca aperta per i dettagli mentre facevo fuori i nemici con nuove armi pazzesche.

La storia delle origini è stata rielaborata alla perfezione, offrendo una versione moderna del gioco originale. Affina la classica formula di Clank, trasformando i combattimenti in veri e propri assalti frontali. I combattimenti scorrono senza intoppi e la varietà di armi rende ogni battaglia imprevedibile.

Consiglio dell’esperto Usa l’arma Pixelizer per trasformare i nemici in versioni a 8 bit, aggiungendo un tocco divertente al combattimento e rendendo le battaglie più avvincenti.

È nostalgico, ma modernizzato proprio come ci vuole. Ogni missione sembra una mini-avventura, e continuavo a pensare: “È così che si fa un reboot”. I mini-boss e le missioni secondarie spezzano il ritmo nel modo migliore. Ho riso e mi sono innervosito, ma ne sono rimasto affascinato.

Verdetto finale: Ratchet & Clank (2016) ridefinisce il classico, offrendo una grafica stupenda, meccaniche coinvolgenti e una nuova interpretazione della storia delle origini. È un gioco imperdibile sia per i nuovi giocatori che per i veterani della serie.

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3. Ratchet & Clank: Rift Apart [Uno straordinario titolo di nuova generazione]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Insomniac Games Durata media di gioco circa 15 ore Caratteristiche uniche Meccaniche di spostamento tra dimensioni, grafica di nuova generazione, animazioni espressive, transizioni coinvolgenti tra i mondi Punteggio Metacritic 88

Ratchet & Clank: Rift Apart è un gioco iconico per PS5. Qui la potenza della console si mostra in tutto il suo splendore. I mondi risplendono di dettagli vividi e le transizioni tra le dimensioni sono fluide.

L’ottima aggiunta di Rivet come personaggio giocabile conferisce profondità e varietà al gameplay. Il combattimento è fluido, con un vasto arsenale di armi divertenti ed efficaci.

Consiglio dell’esperto Prova a usare il Rift Tether per muoverti nelle situazioni di combattimento in modo veloce ed efficiente. Può davvero cambiare le carte in tavola quando sei alle strette.

Il nuovo sistema dei rift permette sequenze d’azione dinamiche e frenetiche. La storia è avvincente, con momenti emozionanti che ti toccano nel profondo.

Rift Apart mette in primo piano le meccaniche di salto tra le dimensioni, fondendo perfettamente gli spostamenti tramite portali con combattimenti esplosivi. Il ritmo del gioco non cala mai, regalando sempre nuove sorprese e mantenendo il combattimento e l’esplorazione davvero emozionanti.

Verdetto finale: Rift Apart è un esempio lampante di ciò che un gioco per giocatore singolo dell’era PS5 può raggiungere. È un’avventura emozionante che supera i limiti della serie pur rimanendo fedele alle sue radici.

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4. Ratchet & Clank: Potenzia il tuo arsenale [Un sequel ricco di azione]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Vita Anno di uscita 2004 Sviluppatore/i Insomniac Games Durata media di gioco 10–12 ore Caratteristiche uniche Multigiocatore online, combattimento con "lock-strafe", sfide di Qwark Punteggio Metacritic 91

Potenzia il tuo arsenale è il sogno di ogni appassionato di armi. Il Bouncer fa piovere sfere esplosive di caos, mentre il Quack-O-Ray trasforma i nemici in innocue anatre. La Lava Gun brucia tutto ciò che incontra sul suo cammino, e il Suck Cannon? Letteralmente risucchia i nemici.

Ho sentito altri giocatori parlare con entusiasmo del Rift Inducer 5000, una bestia in grado di piegare le dimensioni che rende il combattimento simile a un sogno febbrile. La divertente modalità multigiocatore è stata una svolta, offrendo battaglie intense e la possibilità di sfoggiare il tuo arsenale.

Consiglio dell’esperto Potenzia il Qwack-O-Ray per trasformare interi gruppi di nemici in anatre: perfetto per tenere a bada la folla e farti una bella risata.

Questo sequel fa proprio il fascino della serie Clank, con Secret Agent Clank che aggiunge missioni furtive e il Capitano Qwark con la Q Force che porta un caos esilarante.

Verdetto finale: Potenzia il tuo arsenale non ha reinventato la ruota, ma l’ha fatta girare più agevolmente. Alcuni lo definiscono il peggior Ratchet per il riutilizzo dei pianeti, ma le nuove armi e le modalità multigiocatore lo rendono comunque emozionante e degno di essere giocato.

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5. Ratchet: Deadlocked [Battaglie da gladiatori senza limiti]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2, PlayStation 3 Anno di uscita 2005 Sviluppatore/i Insomniac Games Durata media di gioco 8-10 ore Caratteristiche uniche Gioco basato su arene, modalità cooperativa, modifiche alle armi Punteggio Metacritic 81

Deadlocked alza il livello di intensità dei combattimenti. È l’unico gioco della serie incentrato esclusivamente sulle battaglie nell’arena. Ti offre un’azione frenetica con una varietà di sfide.

La modalità cooperativa aumenta la rigiocabilità, permettendoti di allearti con un amico e seminare il caos insieme. Il sistema di mod per le armi ti permette di personalizzare il tuo arsenale, aggiungendo profondità al combattimento. È un’esperienza brutale ed esaltante dall’inizio alla fine.

Il flagello dello Scorpione in Deadlocked sferra attacchi corpo a corpo devastanti, mentre l’Hunter Mine Launcher piazza trappole che annientano i nemici. Il B6-Obliterator è uno dei miei preferiti: vaporizza i nemici con un solo colpo.

Consiglio dell’esperto Equipaggia la modifica Freeze sul B6-Obliterator per congelare i nemici sul posto prima di vaporizzarli: perfetto per il controllo delle folle.

Verdetto finale: Deadlocked è un capitolo della serie senza tregua e ricco di azione. È perfetto per chi è alla ricerca di combattimenti intensi e sfide impegnative.

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6. Ratchet & Clank Future: Una crepa nel tempo [Odissea spaziale che piega il tempo]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3 Anno di uscita 2009 Sviluppatore/i Insomniac Games Durata media di gioco 12-15 ore Caratteristiche uniche Meccaniche di manipolazione del tempo, doppio gameplay con Ratchet e Clank Punteggio Metacritic 87

Una crepa nel tempo mi ha lasciato a bocca aperta. Appena ho messo piede sul Grande Orologio, ne sono rimasto incantato. I livelli sono enormi e gli ambienti prendono davvero vita. Muoversi con gli hoverboot è pura adrenalina, e ogni salto e schivata sembrano perfetti.

I combattimenti sono più folli che mai e armi come il RYNO V fanno esplodere i nemici in un caos glorioso. Giocare nei panni di Clank aggiunge una svolta ingegnosa, con enigmi basati sul tempo che mi hanno tenuto il cervello in fermento.

Consiglio dell’esperto Usa il RYNO V per sbarazzarti velocemente di grandi gruppi di nemici: è una vera svolta nelle situazioni più difficili ed è anche incredibilmente divertente.

Mi è piaciuto un sacco sperimentare con le combo e i gadget solo per vedere quanta distruzione riuscivo a provocare. Le parti preferite dai fan sono quelle con il RYNO V e gli hoverboot, e sono totalmente d’accordo: sono divertenti proprio come dice il passaparola.

Anche la trama presenta momenti interessanti, che concludono la saga di Future in modo intrigante senza rallentare il ritmo.

È piena di sorprese dietro ogni angolo. Gli enigmi legati al tempo aggiungono colpi di scena inaspettati che mantengono l’azione avvincente. Ogni missione ha quei piccoli dettagli che la rendono viva, e la caccia agli oggetti collezionabili non è mai diventata noiosa.

Verdetto finale: Una crepa nel tempo è un capolavoro dal punto di vista grafico. Grafica vivida da goderti su un fantastico monitor da gaming, un gameplay innovativo e una storia avvincente lo rendono un gioco imperdibile.

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7. Ratchet & Clank: Into the Nexus [Emozionante capitolo finale]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3 Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i Insomniac Games Durata media di gioco 5-7 ore Caratteristiche uniche Giocabilità che sfida la gravità, armi stravaganti, trama emozionante Punteggio Metacritic 76

Into the Nexus è un’avventura breve ma esplosiva. Le meccaniche che sfidano la gravità rendono l’azione sempre fresca, e l’equipaggiamento è pazzesco. Capisco perché tutti continuino a parlare delle Netherblades e delle sezioni in cui si altera la gravità: sono semplicemente divertenti.

Ho passato ore solo a sperimentare, concatenando attacchi e vedendo fino a che punto riuscivo a spingere le combo. La storia tocca note sorprendentemente emozionanti, immergendosi nel passato di Ratchet senza rinunciare all’umorismo.

I livelli sono vivaci e vari, ognuno pieno di segreti e gadget divertenti. Il ritmo è serrato; non c’è mai un momento di noia. È un gioco compatto ma ricco di combattimenti memorabili, enigmi ingegnosi e assurdità con le armi.

Consiglio dell’esperto Le Netherblades sono perfette per spazzare via gruppi di nemici: i rimbalzi rendono i combattimenti simili a fuochi d’artificio.

Into the Nexus evolve il gameplay di Clank aggiungendo enigmi ingegnosi e meccaniche divertenti. Anche se l’avventura è più breve, questo è uno dei migliori giochi per giocatore singolo che regala quel classico brivido di Ratchet & Clank.

Verdetto finale: Into the Nexus è veloce, emozionante e appagante dal punto di vista emotivo: una conclusione imperdibile della saga Future.

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8. Ratchet & Clank (2002) [Avventura classica per PlayStation]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2 (PS3 Classics/collezioni), PlayStation Vita Anno di uscita 2002 Sviluppatore/i Insomniac Games Durata media di gioco ~10-14 ore Caratteristiche uniche Debutto della serie, introduzione di armi e gadget iconici, classico mix di platform e sparatutto Punteggio Metacritic 88

Questo è il gioco originale di Ratchet & Clank da cui tutto è iniziato. Ricordo che quando l’ho avviato sono rimasto sbalordito dal mix di platform, sparatutto e gadget pazzeschi.

Ogni pianeta aveva la sua personalità, e l’umorismo era perfetto: i commenti impassibili di Clank non mancavano mai di farmi ridere.

Il combattimento era ben calibrato fin dall’inizio, e sbloccare armi come il RYNO e il Guanto Bomba mi ha spinto a sperimentare senza sosta. Il gioco ha fatto conoscere a molti di noi l’arsenale stravagante per cui la serie è famosa, e quei primi potenziamenti rendevano ogni scontro davvero appagante.

Consiglio dell’esperto Fai scorta di bulloni fin dall’inizio: ti permettono di potenziare le tue armi preferite più velocemente e rendono i combattimenti molto più divertenti.

Ho passato ore a saltare su piattaforme insidiose, a far saltare in aria i robot e a scoprire segreti nascosti. Questo iconico platform ha riversato tantissimo cuore e creatività nel primo capitolo, gettando le basi per tutto ciò che è venuto dopo.

Adoro ancora il RYNO come arma esagerata per eccellenza; nelle tue mani è puro caos.

Verdetto finale: L’originale Ratchet & Clank (2002) rimane un gioco della serie Clank davvero eccezionale, apprezzato per gli elementi creativi e per un boss finale a cui il resto della serie fa ancora riferimento.

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Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3 Anno di uscita 2007 Sviluppatore/i Insomniac Games Durata media di gioco circa 10-12 ore Caratteristiche uniche Primo titolo della serie ambientato nel futuro, grafica in alta definizione per PS3, arsenale ampliato, presentazione cinematografica Punteggio Metacritic 89

Strumenti di distruzione è uno spettacolo a tutto tondo. Fin dall’inizio, ti ritrovi a sfrecciare da un pianeta all’altro con armi che sembrano prendere vita tra le tue mani. Il RYNO III? Pura follia. Il combattimento è più veloce, più pazzesco e più appagante che mai.

La storia ti coinvolge con una posta in gioco epica e momenti emozionanti che danno vero peso all’avventura.

Tra le mie preferite ci sono il Groovitron e il Tornado Launcher: entrambi scatenano un caos unico nel suo genere. Il Groovitron costringe i nemici a mettersi a ballare, lasciandoli completamente esposti, mentre il Tornado Launcher ti permette di guidare vorticosi tornado che risucchiano i nemici e infliggono danni nel tempo. Gli spostamenti sono fluidi, l’esplorazione è scorrevole e i minigiochi spezzano il ritmo alla perfezione.

Consiglio dell’esperto Usa il RYNO III durante i combattimenti contro i boss: è incredibilmente potente e rende i grandi scontri un vero spasso da affrontare.

Strumenti di distruzione mette in mostra la formula di Clank con combattimenti all’attacco frontale. Anche dopo anni, il gameplay è ancora avvincente: trova potenziamenti, prova nuove armi, distruggi tutto ciò che vedi.

Il design dei livelli è ampio ma ben mirato, e ti fa sentire un vero eroe senza mai farti sentire sopraffatto.

Verdetto finale: Strumenti di distruzione ha portato la serie a un livello superiore con armi esagerate, un gameplay raffinato e una storia che ti coinvolge quanto basta per tenerti incollato allo schermo dall’inizio alla fine.

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10. Ratchet & Clank: Size Matters [Divertimento galattico portatile]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation Portable (PSP), PlayStation 2, successivamente PS4, PS5 Anno di uscita 2007 Sviluppatore/i Giochi ad alto impatto Durata media di gioco ~8–10 ore (stima) Caratteristiche uniche Adattamento per console portatile, design dei livelli creativo per dispositivi portatili, modifiche uniche ai comandi e alle armi Punteggio Metacritic 85

Size Matters ha una potenza sorprendente. Questo capitolo per dispositivi mobili dimostra che le console portatili sono in grado di offrire al meglio il platform e i combattimenti esagerati tipici della serie.

I livelli sono ben congegnati, con enigmi creativi e segreti nascosti per chi ama esplorare. Armi come il Mootator e il Guanto Bomba Acida rendono ogni combattimento divertente, e sperimentare con le combo è diventato subito il mio passatempo preferito.

Consiglio dell’esperto Dai la priorità al potenziamento della tua arma preferita fin dall’inizio; renderà i livelli successivi molto più facili e divertenti da superare.

Anche con lo schermo più piccolo, il gameplay di questo titolo per PSP risulta solido e ben rifinito. La trama di Size Matters riesce a offrire un’avventura appagante senza mai risultare noiosa. Mi sono davvero appassionato, tornando sui livelli per trovare ogni bullone nascosto e ogni percorso segreto.

Il gioco mescola risate di qualità a nuovi modi fantastici per affrontare i nemici. Il Tornado e la Gravity Bomb sono il fiore all’occhiello per il loro impatto assurdo in combattimento.

Verdetto finale: Size Matters dimostra che “portatile” non significa “scadente”. Come gioco per PSP, cattura appieno lo spirito di Ratchet & Clank in formato portatile, rendendolo un titolo di spicco della serie.

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11. Ratchet & Clank: Alla ricerca del bottino [Avventura pirata compatta]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3 Anno di uscita 2008 Sviluppatore/i Insomniac Games Durata media di gioco ~3-5 ore Caratteristiche uniche Avventura breve e incentrata, enfasi su puzzle e platform, trama legata alla saga di Future Punteggio Metacritic 76

Alla ricerca del bottino è breve ma pieno di fascino. I livelli ambientati sulle navi sono divertentissimi e offrono un mix di esplorazione e risoluzione di enigmi, con combattimenti leggeri che mantengono il ritmo fluido.

Mi è piaciuto un sacco sperimentare con armi come il Widowmaker e il Bomb Glove: ogni scontro era strategico ma emozionante al punto giusto.

Le sequenze con il rampino sono sicuramente una caratteristica di spicco: aggiungono tensione, abilità e una divertente varietà di platform.

Consiglio dell’esperto Usa il rampino per concatenare le mosse tra una piattaforma e l’altra: ti salverà la vita nelle zone più difficili e renderà i combattimenti più dinamici.

La trama è più serrata e mirata, incentrata sulla missione di Ratchet per salvare Clank, con dialoghi memorabili e momenti davvero efficaci. Anche in un formato più compatto, il mondo sembra vivo e ogni missione riserva piccole sorprese che ti tengono incollato al gioco.

Verdetto finale: Alla ricerca del bottino sarà anche breve, ma promette un gameplay ingegnoso, armi divertenti e sviluppi narrativi ben costruiti che lo rendono un’avventura memorabile della serie.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di Ratchet & Clank?

Per molti giocatori, Ratchet & Clank: A corpo libero spicca come il miglior titolo della serie, combinando dialoghi esilaranti, combattimenti esplosivi e una progressione gratificante in un’epica avventura spaziale.

Che tipo di gioco è Ratchet & Clank?

Ratchet & Clank è un platform d’azione che punta molto su armi folli e gadget stravaganti. Un attimo prima farai a pezzi i robot e quello dopo salterai da una piattaforma all’altra. Dovrai anche risolvere enigmi o esplorare mondi alieni. Mescola umorismo, combattimenti frenetici e creatività in un unico pacchetto che crea dipendenza.

Quanti giochi di Ratchet & Clank ci sono?

Ci sono 11 titoli principali di Ratchet & Clank sulle piattaforme PlayStation, oltre a spin-off e remake. Dall’originale del 2002 a *Rift Apart* su PS5, la serie ha mantenuto la sua identità continuando a sperimentare con il gameplay e le armi. È una delle serie più longeve e amate di PlayStation.

Qual è il gioco di Ratchet & Clank che ha venduto di più?

Ratchet & Clank (2016) è il più venduto, con circa 7 milioni di copie. Grazie al film che ne ha ispirato l’uscita e alla popolarità della PlayStation 4, ha fatto riscoprire la serie a una nuova generazione. Un gameplay fluido, una grafica fantastica e l’umorismo classico l’hanno reso uno dei più grandi successi commerciali della serie.

Qual è il gioco di Ratchet & Clank più lungo?

Una crepa nel tempo si aggiudica il titolo di gioco più lungo della serie Ratchet & Clank. Con circa 15-20 ore per la storia principale e tantissimi contenuti secondari, offre un’esperienza più profonda e aperta rispetto alla maggior parte dei titoli della serie. L’esplorazione, gli oggetti da collezionare e gli enigmi temporali allungano piacevolmente l’avventura.