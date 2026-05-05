Die 18 besten Batman-Spiele: Dein Leitfaden zu Gothams Besten

Seit Batman zum ersten Mal in der Welt der Videospiele auftauchte mit 1986‘sBatman Für den ZX Spectrum haben die Entwickler hart daran gearbeitet, das Wesen von DCs legendärem Helden einzufangen. Von Detektivarbeit im Verborgenen bis hin zu epischen Kämpfen und Hightech-Gadgets haben Batman-Spiele einen langen Weg zurückgelegt. Die heutigen Spiele bietet ein noch intensiveres Eintauchen in Gotham, sodass die Spieler wirklich in die Rolle des „Caped Crusader“ schlüpfen können.

Als begeisterter Gamer und lebenslanger Batman-Fan habe ich unzählige Stunden damit verbracht, jeden Winkel des virtuellen Gotham zu erkunden, das Feedback der Community zu sammeln und jedes Batman-Spiel zu testen, um euch diesen ultimativen Leitfaden präsentieren zu können. Ganz gleich, ob ihr gerade erst in die Welt der Batman-Spiele eintaucht oder bereits ein erfahrener Spieler seid – dieser Leitfaden wird euch dabei helfen, euer perfektes „Dark Knight“-Abenteuer zu finden.

Unsere Top-Auswahl an Batman-Spielen

Unsere Top-Auswahl the das Beste, was der Batman-Spielekatalog zu bieten hat, in der Spiele vorgestellt werden, die das Superhelden-Gaming geprägt haben. Von der bahnbrechenden „Arkham“-Reihe bis hin zu erzählerischen Perlen und innovativen Kampfspielen.

Sind Sie bereit, tiefer in die Welt von Gothams besten Helden einzutauchen? Lesen Sie unseren Leitfaden zu den besten Batman-Spielen und finden Sie heraus, welche Spiele am besten zu Ihren Spielzielen und Ihrem Spielstil passen.

Warum begeistert die Batman-Spieleserie Fans auf der ganzen Welt?

Batman-Spiele haben schon immer die Grenzen des Action-Abenteuer und Superhelden-Spiele. Mit einer Mischung aus rasante Kämpfe, detektivische Fähigkeiten und eine fesselnde Handlung… bieten sie den Fans ein Erlebnis, das sowohl anspruchsvoll ist als auch den Originalgeschichten treu bleibt.

The Free-Flow-Kampfsystem eingeführt von der Batman Arkham Die Serie revolutionierte Superhelden-Spiele mit ihrer flüssigen und filmreifen Action. Durch die nahtlose Integration von Gadgets, Combo-Takedowns, abwechslungsreichen Gegnern und Batmans agilen Bewegungen bieten die Arkham-Spiele ein fesselndes Erlebnis, das als a der Goldstandard sowohl für Superhelden-Spiele als auch für Beat-’em-ups im Allgemeinen.

Die 18 besten Batman-Spiele im Ranking

Von den Tiefen der Schattenwelt Gothams bis in die schwindelerregenden Höhen des Wayne Tower – die besten Batman-Spiele lassen die Spieler in spannende Geschichten, strategische Kämpfe und moralische Dilemmata die Batman ausmachen. Ganz gleich, ob du Schurken jagst, knifflige Rätsel löst oder den atemberaubenden Adrenalinkick von flüssigen Kämpfen genießt – diese Titel bieten ein Ein Superhelden-Erlebnis der Extraklasse.

1. Batman: Arkham Asylum

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PS3, PS4, Xbox, PC 2009 Rocksteady Games

Dieses Spiel, das im beengten und doch weitläufigen Arkham Asylum spielt, hat das Genre der Superhelden-Spiele neu definiert. Jeder Flur und jede dunkle Ecke ist voller Atmosphäre. Die Geschichte fesselt einen von Anfang an, während man sich durch Jokers finstere Pläne bewegt und auf verschiedene Schurken trifft. Die gruseligen Darstellungen, insbesondere die des Jokers, heben die Erzählung auf ein neues Niveau und lassen die Spieler nicht mehr los.

Asyls Freiform-Kampfsystem war für seine Zeit revolutionär und setzte neue Maßstäbe für Action-Spiele. Du wirst dich schnell daran gewöhnen, unterhaltsames Kernspielprinzip von auf Zählern basierenden Angriffen bis hin zur Beherrschung komplexer, visuell beeindruckende Kombinationsangriffe. Handlanger zu verfolgen, verborgene Geheimnisse aufzudecken und gegen legendäre Bosse wie Scarecrow und Bane zu kämpfen, sind unvergessliche Erlebnisse.

Wenn du schon immer einmal die Spannung und den Triumph erleben wolltest, die es mit sich bringt, Batman zu sein, ist dies das richtige Spiel für den Einstieg. Seine revolutionären Spielmechaniken und die fesselnde Handlung haben bis heute nichts von ihrer Faszination verloren.

2. Batman: Arkham Knight

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PS4, Xbox, PC 2015 Rocksteady Games

Arkham Knight lädt Sie ein, eine sehr detailliert Gotham. Die Stadt wirkt durch stimmungsvolle Bilder und eine eine eindringliche, in sich geschlossene Erzählung. Nebenmissionen mit klassischen Bösewichten gleichPinguin and Two-Face verleihen der offenen Welt mehr Tiefe. Ebenso wie subtile Details wie Statuen, die sich in den Joker verwandeln wenn man nicht direkt in sie hineinschaut.

Kampf und Stealth sind bis zur Perfektion ausgefeilt, und der emotionale Kern der Geschichte – Batmans Konflikt mit dem Arkham Knight – zieht einen tief in seinen Bann. Das des Batmobils Die Einführung verleiht dem Gameplay eine spannende neue Dimension und dient als schnittiges Fahrzeug für Verfolgungsjagden bei hoher Geschwindigkeit sowie als beeindruckender Kampfpanzer für intensive Kampfszenarien. Diese innovative Spielmechanik bereichert das Spielerlebnis und verbindet rasante Action mit strategische Begegnungen.

Wenn du bereit bist, in ein weitläufiges, stimmungsvolles Gotham einzutauchen, ist dieses „Batman: Arkham“-Spiel genau das Richtige für dich. Die Mischung aus verschiedenen Spielstilen und filmischer Erzählweise macht es zu etwas ganz Besonderem.

3. Batman: Arkham City

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PS4, Xbox, PC 2011 Rocksteady Games

Arkham City erweitert die Welt von Arkham-Anstalt, wodurch dir ein neuer Teil von Gotham zur freien Erkundung offensteht. Die Handlung zieht dich in ein Netz aus Intrigen hinein, in das Hugo Strange und das Unheimliche Protokoll 10. Jede Ecke der Stadt strahlt Lebendigkeit aus und hat ihre eigene Geschichte.

The Nebenquests bieten unvergessliche Begegnungen mit ikonischen Figuren. Von der Auseinandersetzung mit dem Tragischen Mr. Freezezum EnträtselnRiddlers knifflige Rätsel, jeder Augenblick in Arkham City wirkt wie ein Liebesbrief an die Batman-Fans. Der abwechslungsreiche Nebenquests sollten nicht ausgelassen werden – sie fügen sich alle in die übergreifende Erzählung ein und verleihen der Welt und den Figuren mehr Tiefe. A verfeinerte Kampftechnik Systemund neue Gadgets machen das Spiel noch dynamischer und spannender.

Wenn du fesselnde Welten mit tiefgründigen Geschichten und viel zu entdecken, Arkham City ist ein absolutes Muss. Es ist ein Spiel, das Neugier belohnt und einen mit seiner unglaublichen Liebe zum Detail in seinen Bann zieht.

4. Injustice 2 (Legendary Edition)

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PS4, Xbox, PC 2017 NetherRealm Studios

Injustice 2 ist nicht nur ein Kampfspiel – es ist einEine epische DC-Saga wobei Batman im Mittelpunkt des Konflikts steht. Die Geschichte spielt in einem Paralleluniversum, in dem Superman zum Tyrannen wird und Batman den Widerstand gegen seinen ehemaligen Verbündeten anführt.

The Mortal Kombat-Stil Kampfist flüssig und für Neulinge leicht zugänglich, bietet aber auch erfahrenen Spielern genügend Tiefe. Kultige Moves und Superangriffe sorgen in jedem Kampf für Spannung, und die Auswahl an DC-Helden und -Schurken ist ein wahr gewordener Traum. Das einzigartige Spiel Mechanik des „Bühnenwechsels“ ermöglicht es dir, Gegner mitten im Kampf in neue Arenen zu schleudern, was der Kampfumgebung filmisches Flair und Dynamik verleiht. Injustice 2 bietet außerdem eine umfangreiches Getriebesystem um deine Lieblingscharaktere individuell anzupassen.

Wenn du ein Fan von Mortal Kombat-Spiele, Injustice 2 ist ein absolutes Muss. Allein schon der Story-Modus ist den Kaufpreis wert.

5. Batman: Die Telltale-Serie

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PS4, Xbox, PC, Switch 2016 Telltale Games

In dieser Serie hast du die Kontrolle über Batmans Entscheidungen und erkundest die Vielschichtigkeit von Bruce Waynes Doppelleben. Mit starkem Fokus auf Handlung und Dialoge… es ist ein Erlebnis, das einen bei jeder Wendung in seinen Bann zieht. Es ist eines der wenigen Spiele, das sich ebenso intensiv mit Bruce Waynes Psyche wie mit Batmans Heldentaten auseinandersetzt.

Die handgezeichnete Optik und die pointierten Dialoge lassen dich in die raue Welt von Gotham eintauchen. Deine Entscheidungen prägen Beziehungen mit Hauptfiguren wie Alfred, Selina Kyle und sogar Harvey Dent. Du wirst Geheimnisse über die Vergangenheit der Waynes aufdecken und Batmans Beziehungen zu seinen Verbündeten und Feinden anhand deiner Entscheidungen neu definieren.

Wenn du interaktive Geschichten liebst, bei denen deine Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen, dann ist das Telltale-Reihe ist eine fantastische Ergänzung. Ein absolutes Muss für alle, die den Mann hinter der Maske kennenlernen möchten.

6. LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 4, Xbox, PC, Wii U 2012 Reiseberichte

LEGO Batman 2: DC Super Heroes greift die klassische LEGO-Formel auf und wertet sie durch ein Open-World Gotham City und eine Reihe von legendäre DC-Superhelden. Dies war das erste LEGO-Spiel, in dem die Sprachausgabe, und diese Ergänzung verleiht den Figuren noch mehr Leben und Persönlichkeit, wobeiwitzige Dialogeund urkomische Wortgefechte.

In diesem Abenteuer tut sich Batman mit DC-Helden wie Superman, Wonder Woman, und Green Lantern um die vereinten Kräfte von Lex Luthor und den Joker daran zu hindern, in Gotham Chaos anzurichten. Das Open-World-Design ermöglicht eine nahtlose Erkundung mit zahlreichen Rätsel, Kämpfe und Sammelobjekte verteilt über ein detailreiches, pulsierendes Gotham.

Wenn du auf der Suche nach einem koop-freundlichen Batman-Spiel bist, das voller DC-Helden, lockeren Humors und jeder Menge Action steckt, LEGO Batman 2: DC Super Heroes ist genau das Richtige.

7. Gotham Knights

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PS5, Xbox, PC 2022 Double-O Games

Auch wenn es sich nicht direkt um ein Batman-Spiel handelt, Gotham Knights spielt im Batman-Universum und ermöglicht es dir, in die Rolle von Nightwing, Batgirl, RobinoderRote Kapuze. Da Gotham nach Batmans Tod schutzlos ist, übernimmst du die Aufgabe, die Stadt zu beschützen. Jeder Charakter verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die sowohl den Kampf als auch die Erkundung abwechslungsreich gestalten.

Das Kampf- und Fortbewegungssystem des Spiels ist ähnlich wie dasArkhamReiheund glänzen inKoop-Modus, sodass du dich mit Freunden zusammentun kannst, um dynamische Kämpfe zu bestreiten und die Welt zu erkunden. Das Anpassungs- und Fortschrittssysteme Achte darauf, deinen Helden ständig weiterzuentwickeln, damit er zu deinem Spielstil passt, wobei der Schwerpunkt auf RPG-Mechaniken, wie zum Beispiel das Aufleveln von Helden und das Verbessern von Fähigkeiten.

Gotham Knights ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem Arkham-Ein leichtes Spiel im Batman-Universum, bei dem Teamwork und die Entwicklung der Charaktere im Vordergrund stehen.

8. LEGO Batman: Das Videospiel

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 4, Xbox, PC, Wii 2008 Reiseberichte

LEGO Batman: Das Videospielbietet einefamilienfreundlich sich mit dem Dunklen Ritter messen. Der Humor und Charme von LEGO Die Spiele stehen im Mittelpunkt und sorgen für unbeschwerten Spaß in einer pixeligen Version der Straßen von Gotham. Sie sind für Spieler jeden Alters zugänglich und unterhaltsam und bieten Einzigartige Missionen für Bösewichte, was für eine unterhaltsame Abwechslung sorgt.

Das Spielprinzip ist einfach, aber fesselnd, mit Rätsel, Plattformspiel und Kämpfe für Abwechslung sorgen. Die Möglichkeit, sowohl als Helden als auch als Schurken zu spielen, bietet Batman-Fans eine ganz besondere Erfahrung.

Wenn du ein Spiel suchst, das du mit Freunden oder der Familie genießen kannst, ist dies eine hervorragende Wahl. Es ist eine erfrischende Abwechslung zu den düsteren Tönen anderer Batman-Spiele.

9. Batman: Arkham Origins

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PS3, PS4, Xbox, PC 2013 Double-O Games

Arkham OriginsuntersuchtBatmans Anfänge, das dich an Heiligabend in ein schneebedecktes Gotham versetzt. Die Geschichte taucht ein in Bruce Waynes Weg vom Selbstjustizler zur Legende, mit fesselnden Bösewichten wie Schwarze Maske und Deathstroke im Mittelpunkt stehen.

Bosskämpfe sind ein Highlight, insbesondere der spannende Kampf gegen Deathstroke. Auch wenn das Spiel nicht so viele Neuerungen bietet wie andere Arkham-Titel, ist es doch ein solider Teil der Reihe, der Batmans prägende Jahre einfängt. Das Mehrspielermodus Hier kannst du als Batman, Robin oder sogar als Jokers Bande kämpfen – eine innovative Variante des Arkham-Gameplays

Wenn du neugierig auf Batmans Ursprünge bist und ein Spiel suchst, das voller Action und Atmosphäre steckt, Arkham Origins ist Ihre Zeit auf jeden Fall wert.

10. LEGO Batman 3: Jenseits von Gotham

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Xbox, PC, PS4, Switch 2014 TT Games

LEGO Batman 3: Jenseits von Gotham entführt Batman aus Gotham ins Weltall und liefert ein intergalaktisches Abenteuer voller Humor, Charme und kreativem Gameplay.

Das Gameplay verbindet klassische LEGO Rätsel- und Kampfmechaniken mit neuen Elementen wie Abschnitten in der Schwerelosigkeit und epische Weltraumschlachten. Die Spieler erkunden legendäre Schauplätze wie die Batcave und die Justizpalastsowie ferne Planeten im gesamten Universum.

Wenn du ein Fan des DC-Universums bist oder einfach nur nach einem unterhaltsamen Batman-Spiel mit kosmischem Touch suchst, ist „LEGO Batman 3: Jenseits von Gotham“ eine hervorragende Wahl.

11. Batman: Das Videospiel

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler NES, Sega Genesis 1989 Sunsoft

Ein klassischer Plattformer, inspiriert von Tim Burtons Batman-Film… dieses Spiel besticht durch seine präzise Steuerung, rasante Kämpfe und unvergessliche Bosskämpfe gegen legendäre Bösewichte wie den Joker und den Pinguin. Die düsteren, stimmungsvollen Schauplätze lassen dich in Gotham City eintauchen und bieten gleichzeitig spannende Action-Sequenzen und herausforderndes Gameplay.

Wenn du ein Fan von Retro-Spielen und Batmans filmischen Anfängen bist, ist dieses Spiel ein absolutes Muss. Die Mischung aus Plattform- und Action-Elementen, kombiniert mit seiner raue 8-Bit-Ästhetik, macht es zu einem Retro-Klassiker

12. Die Abenteuer von Batman & Robin

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler SNES, Genesis 1994 Konami, Clockwork Tortoise

Inspiriert von der beliebten Zeichentrickserie, ist dieses 16-Bit-Klassiker bietet lebendige Grafik und anspruchsvolles Gameplay. Jeder Level wirkt wie eine Hommage an die Serie, mit originalgetreu nachgebildeten Kult-Bösewichten und Schauplätzen.

Die Genesis-Version setzt ganz auf Action, während die SNES Diese Version verbindet Rätsel mit einer spannenden Geschichte. Die dynamische Grafik des Spiels und treue Adaption Der Stil der Zeichentrickserie macht sie zu einem nostalgischen Schatz.

Wenn Sie einRetro-Gaming Ob Sie nun ein Fan sind oder die Zeichentrickserie lieben – dieses Spiel ist ein echter Genuss.

13. Batman: Rache

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 2, Xbox, GameCube 2001 Ubisoft Montreal

Batman: Rache bietet eine nostalgische Reise zurück in die frühen 2000er Jahre. Die Handlung und die Sprachausgabe, inspiriert von der Zeichentrickserie, sind herausragende Merkmale. Sich in diesem Spiel durch Gotham zu bewegen, fühlt sich an, als würde man in eine Folge der beliebten Serie eintauchen. Mit seinem filmische Zwischensequenzen Mit seiner düsteren Gotham-Atmosphäre fängt „Vengeance“ den Ton der Zeichentrickserie brillant ein

Das Gameplay ist eine Mischung aus Kämpfen, Erkundung und Rätseln. Auch wenn es einige veraltete Spielmechaniken enthält, werden Fans des klassische Ära wird seinen Charme zu schätzen wissen.

Wenn du ein Fan von Retro-Gaming und Batmans animierte Abenteuer – dieses Spiel ist einen Versuch wert.

14. Batman: Der Aufstieg von Sin Tzu

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation 2, Xbox, GameCube 2003 Ubisoft Montreal

Die Fortsetzung vonBatman: Rache, Der Aufstieg von Sin Tzubietet mehrKoop-Beat-’em-up neue Impulse für das Batman-Franchise. Die Einführung des der ursprüngliche Bösewicht Sin Tzu erweitert die Schurkengalerie um ein neues Gesicht, und die farbenfrohen Bilder fangen den Geist der Zeichentrickserie ein.

Das Gameplay ist unkompliziert, aber befriedigend und bietet ein im Arcade-StilEin Erlebnis, das im Koop-Modus noch mehr Spaß macht. Sich als Batman, Robin, Batgirl oder Nightwing durch ganze Horden von Gegnern zu kämpfen, ist ein nostalgisches Ort

Wenn du ein Fan vonKultklassiker und Multiplayer-Action ist dies eine hervorragende Wahl.

15. Batman: Arkham VR

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PSVR, PC-VR 2016 Rocksteady Games

Batman: Arkham VRbietet eineeinzigartiges Erlebnis aus der Ich-Perspektive in dem die Spieler in die Rolle des Dunklen Ritters selbst schlüpfen. Löst Rätsel, erkundet die Batcave und untersucht einen Tatort aus Batmans Perspektive. Das eindringliche VR-Mechaniken gibt dir das Gefühl, wirklich in Batmans Welt zu sein.

Die Spielzeit ist zwar kurz, bietet aber ein Ein filmischer, fesselnder Einblick in Batmans detektivische Fähigkeiten. Von der Analyse von Beweismitteln bis hin zum Anlegen der legendären Kapuze – „Arkham VR“ bietet ein unvergessliches virtuelles Erlebnis.

Wenn du ein Fan von VR bist oder Gotham aus einem ganz neuen Blickwinkel erleben möchtest, Batman: Arkham VR ist ein absolutes Muss.

16. Batman Beyond: Die Rückkehr des Jokers

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PlayStation, Nintendo 64, Game Boy Color 2000 Kemco

Inspiriert von der Zeichentrickserie „Batman Beyond“, dieses Spiel bietet ein futuristischer Touch in die Abenteuer des Dunklen Ritters. Die neonbeleuchteten Schauplätze und Hightech-Gadgets entführen dich in ein dystopisches Gotham.

Auch wenn sich das Gameplay etwas veraltet anfühlt, werden Fans der Serie das getreue Nachbildung hinsichtlich seines Stils und seiner Atmosphäre, insbesondere bei den intensiven Konfrontationen mit dem Joker. Die Kämpfe und Erkundungen sind unkompliziert, machen aber denjenigen Spaß, die mit der Vorlage vertraut sind.

Wenn du ein Fan von „Batman Beyond“ bist, bietet dieses Spiel eine nostalgische Reise in Terry McGinnis’ Welt.

17. Batman: Gotham City Racer

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PS1 2001 Titus Interactive

Gotham City Racer ist ein Rennspiel, bei dem die Spieler Übernimm das Steuer des legendären Batmobils, während man durch die Straßen von Gotham rast. Das Spiel bietet verschiedene Strecken, die in Gothams düsteren und stimmungsvollen Umgebungen angesiedelt sind, und Ausschnitte aus Die neuen Batman-Abenteuer Zeichentrickserie.

Auch wenn es nicht ganz so rasant ist wie herkömmliche Rennspiele, macht es doch Spaß, legendäre Fahrzeuge wie das Batmobil zu steuern und Batcycle bietet ein einzigartiges Rennspiel-Erlebnis rund um Batman.

Wenn du ein Fan des Batmobils und von Rennspielen bist, bietet dir dieser skurrile Titel eine unterhaltsame Fahrt durch Gotham.

18. Batman: Dunkle Zukunft

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler GameCube, Xbox 2003 Kemco

Dunkle Zukunft ist eine bunte Mischung aus ambitionierte Erzählkunst aber klobiges Gameplay. Die düstere und atmosphärische Darstellung von Gotham war vielversprechend, doch die Umsetzung hat das Spiel im Stich gelassen. Für Sammler ist es Seltenheit verleiht etwas einen besonderen Reiz.

Der Schwerpunkt des Spiels liegt auf Tarnung und Detektivarbeit bietet Einblicke in das, was ein großartiges Batman-Spiel sein könnte, doch die Steuerung und das Spieltempo wirken veraltet. Die Handlung gewährt einen Einblick in die dunklere Seite von Gotham, auch wenn das Gameplay die Erwartungen nicht ganz erfüllt.

Wenn Sie Sammler sind oder sich für die Entwicklung der Batman-Spiele interessieren, ist dieser Titel einen Blick wert.

Die Entwicklung der Batman-Spiele

Batmans Entwicklung in der Welt der Videospiele spiegelt die Entwicklung der Videospiele selbst wider. Angefangen mit frühen Hits wie Batman: Der maskierte Rächer (1988), einer Mischung aus Comic-Optik und Plattform-Gameplay, begannen die Entwickler damit, zu erproben, wie sie das Wesen des Dunklen Ritters einfangen könnten. Die 16-Bit-Ära hielt Einzug mit Titeln wie Batman Returns (1992), das Beat-’em-up-Action mit filmischer Erzählkunst verband und bei den Fans großen Anklang fand.

Der eigentliche Durchbruch kam 2009 with Batman: Arkham Asylum. Sein „FreeFlow“-Kampfsystem hat die Action-Mechanik neu definiert, während seine fesselnde Handlung und die detailreiche Weltgestaltung neue Maßstäbe für Superhelden-Spiele gesetzt haben. Diese Innovation ebnete den Weg für das Arkham Reihe, die nach wie vor als Maßstab für fesselnde Superhelden-Erlebnisse gilt.

Fan-Favoriten und unterschätzte Batman-Spiele

Während dieArkham Auch wenn diese Serie unangefochten an der Spitze steht, verdienen einige übersehene Titel einen zweiten Blick. Batman: The Brave and the Bold – Das Videospiel (2010) begeisterte die Spieler mit seinem Koop-Action-Spiel und seiner lebhaften Hommage an die Zeichentrickserie, wodurch es sich perfekt für Gelegenheitsspieler oder ein jüngeres Publikum eignet. Ebenso, LEGO Batman: Das Videospiel (2008)hat sich mit seiner Mischung aus Humor, leicht zugänglichem Gameplay und überraschender Tiefe als familienfreundlicher Favorit etabliert.

Für erfahrene Spieler, Batman: Der Aufstieg von Sin Tzu (2003) bot intensive Koop-Kämpfe und stellte den geheimnisvollen Bösewicht Sin Tzu vor, der eigens für das Spiel entworfen wurde. Dank seines einzigartigen Spielkonzepts hat es sich eine Kult-Anhängerschaft erobert und demonstriert die Vielseitigkeit von Batman in der Welt der Videospiele.

Kommende Batman-Spiele, auf die man sich freuen kann

Die Zukunft der Batman-Spiele heizt sich auf, mit ein spannender Titel in Aussicht. Es kursieren Gerüchte über eine mögliche neuer Arkham-Titel das derzeit von Rocksteady entwickelt wird, was Spekulationen über eine Rückkehr zu Gothams düsterer, fesselnder Erzählweise auslöst. Mit dem Erfolg von Gotham Knights Angesichts der großen Nachfrage scheinen neue Wendungen im Arkham-Universum unvermeidlich zu sein. P.S. Hier findest du jede Menge neuere und ältere Batman-Titel Batman-Spiele-Sammlung.

Bleibt dran – Gothams Gaming-Tradition ist noch lange nicht vorbei .

Häufig gestellte Fragen

Welches gilt als das beste Batman-Spiel aller Zeiten?

Der Auftakt der Arkham-Reihe, Batman: Arkham Asylum gilt weithin als das beste Batman-Spiel, das je entwickelt wurde.

Inwiefern hängen die „Batman: Arkham“-Spiele inhaltlich zusammen?

Die Arkham-Reihe erzählt eine fortlaufende Geschichte, die sich über vier Hauptspiele erstreckt: „Asylum“ führt in die Welt ein, „City“ erweitert sie, „Origins“ dient als Vorläufer und „Knight“ bildet den Abschluss der Saga.

Gibt es Batman-Spiele für Mobilgeräte?

Ja, es gibt mehrere hochwertige Batman-Spiele für mobile Plattformen. Zu den bekanntesten Titeln zählen „Batman: Arkham Underworld“, „Batman: The Enemy Within“ und „LEGO Batman: Beyond Gotham“.

Welches Batman-Spiel bietet das beste Open-World-Erlebnis?

„Batman: Arkham Knight“ bietet die weitläufigste und detailreichste offene Welt mit einem vollständig nachgebildeten Gotham City, dynamischem Wetter, detailgetreuer Architektur und der Möglichkeit, mit dem Batmobil durch die Straßen zu fahren.

Kann man das Batmobil in irgendeinem Batman-Spiel individuell anpassen?

Ja, „Batman: Arkham Knight“ bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für das Batmobil. Die Spieler können sowohl optische als auch funktionale Aspekte verändern und im Laufe des Spiels neue Waffen, Fähigkeiten und Skins freischalten.