Awansuj z rangi genin do jonin dzięki tym 7 najlepszym grom z serii Naruto

Znalezienie najlepszych gier z serii Naruto przypomina próbę wyrwania tych przeklętych dzwonków z rąk Kakashiego-sensei. Ta seria istnieje od zawsze, dając początek wszystkim rodzajom gier – od bijatyk na arenie po zadania poboczne w grach RPG, o których prawdopodobnie żałujesz, że w ogóle w nie zagrałeś. Niektóre to tylko efektowna oprawa, inne naprawdę dają poczucie prawdziwej walki ninja. W czym tkwi sztuczka? W tym, by wiedzieć, które z nich są warte poświęcenia czasu, a które należy wrzucić do kosza.

Przebrnąłem przez więcej gier o Naruto, niż chciałbym przyznać. Wciskałem przyciski na oślep, przechodząc przez te dobre, te złe i te, przy których zastanawiałem się: „dlaczego to w ogóle istnieje?”. Wszystko po to, żebyście wy nie musieli tego robić. Po wystarczającej ilości Rasenganów i klonów cienia, by zniszczyć kontroler, stworzyłem listę, która naprawdę zawiera to, co najlepsze. Żadnych niedopracowanych gier opartych na serii, żadnych różowych okularów nostalgii – tylko te tytuły, które się sprawdzają, gdy opadnie kurz.

Przewiń w dół, a znajdziesz moje najlepsze propozycje, krótkie opisy każdej z nich oraz powody, dla których zasługują na miejsce na twojej półce (lub dysku twardym). Niezależnie od tego, czy chcesz wielkich, kinowych walk, czy solidnej gry, która przypomina wspinanie się po drabinie Chunin, moja lista oszczędzi ci kłopotu przedzierania się przez te, które są tylko wypełniaczami.

Moje najlepsze propozycje gier z serii Naruto

Zacznijmy od prawdziwych hitów. To najlepsze gry z serii Naruto, które naprawdę sprawiają wrażenie, jakbyś wkroczył do świata anime. Spodziewaj się wielkich walk, ogromnej obsady postaci i wystarczającej dawki chaosu, byś krzyczał na ekran.

1 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 2016 Ogromna lista postaci, świetna grafika i walki z bossami, które przypominają pełnoprawne odcinki serialu. Walka jest dynamiczna, ale nie bezmyślna, a tryb fabularny wciąż uderza z siłą idealnie wyczutego Rasengana. Buy now 2 Naruto to Boruto: Shinobi Striker 2018 Szalona gra walki online, w której tworzysz własnego ninja i mierzysz się z innymi graczami. Czasami jest to dość chaotyczne, ale kiedy wszystko się zgra, biegasz po ścianach w samym środku chaosu i rzucasz jutsu na nieznajomych niczym prawdziwe zagrożenie dla shinobi. Buy now 3 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto 2017 Zasadniczo jest to Storm 4 z dodaną zawartością związaną z Boruto. Nowe wątki fabularne, więcej postaci i powód, by ponownie zagrać, jeśli szukałeś pretekstu. Potraktuj to jako dodatek DLC, który sprawił, że oryginalna wersja stała się jeszcze bogatsza. Buy now

Wybrałem te trzy tytuły ze względu na dopracowaną walkę, wierne oddanie materiału źródłowego oraz wystarczającą ilość treści, by zapewnić ci rozrywkę na długo po wyświetleniu napisów końcowych.

7 najlepszych gier z serii Naruto: uwierzcie w to!

Oto mój zestaw najlepszych gier z serii Naruto, na które warto poświęcić czas. Każda z nich oferuje to połączenie spektakularnych walk i anime’owego dramatu, które stanowi o sile tej serii. Niektóre stawiają przede wszystkim na wielkie bitwy z licznymi postaciami, inne pozwalają przeżyć sagę krok po kroku. Wszystkie trafiają w sedno.

1. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 [Najlepsza gra z serii Naruto]

To jedna z najlepszych gier anime, która w końcu idealnie oddała klimat Naruto. Ultimate Ninja Storm 4 doskonale oddaje skalę anime dzięki ogromnym, kinowym bitwom, płynnym przejściom od scenek przerywnikowych do chaosu na ekranie oraz tak obszernej liście postaci, że nawet spisy ninja musiałyby się spocić. Walka jest z pewnością efektowna, ale nie bezmyślna. Bardzo podobały mi się zmiany w składzie drużynowym oraz drużynowe superumiejętności, które wydają się prosto z serialu.

To, co sprawia, że gra zapada w pamięć, to sposób, w jaki podsumowuje sagę Shippuden. Tryb fabularny to zestaw najlepszych momentów Czwartej Wielkiej Wojny Ninja, pełen spektakularnych walk z bossami, które naprawdę mają w sobie moc. Dbałość o szczegóły sprawia, że każda potyczka staje się odcinkiem, który warto obejrzeć dwa razy. Nie mogłem oderwać wzroku od ekranu, podziwiając wspaniałe animacje, superumiejętności i dramatyczne ruchy kamery.

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Bijatyki, akcja Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2016 Twórca/wydawca CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Średni czas gry 15–20 godzin (tryb fabularny) Rozgrywka Dynamiczna bijatyka arenowa z dynamiczną mechaniką drużynową, kinowymi walkami z bossami i ogromną listą postaci. Zmiany w drużynie, łańcuchy kombinacji i efektowne ruchy końcowe sprawiają, że każda walka jest pełna akcji. Fabuła Obejmuje kulminacyjny wątek Czwartej Wielkiej Wojny Ninja. Przeżyjesz na nowo największe bitwy i emocjonujące momenty z anime. Walki z bossami są wymagające, scenki przerywnikowe wiernie oddają oryginał, a każda z głównych postaci ma swoją chwilę, by zabłysnąć. Ścieżka dźwiękowa Pełna energii mieszanka utworów orkiestrowych, motywów inspirowanych rockiem oraz energicznych podkładów bitewnych. Podnosi ona poziom każdej walki i dodaje dramatyzmu kluczowym momentom fabuły, doskonale oddając klimat anime. Grafika i atmosfera Grafika idealnie oddająca klimat anime, z płynnymi animacjami postaci, oszałamiającymi efektami cząsteczkowymi i kinowymi ujęciami kamery. Areny tętnią życiem – od pól bitewnych po zniszczalne w tle wioski. Zalety Ogromna lista postaci, wierna fabuła, kinowe walki z bossami, płynna mechanika walki. Wady Pewne problemy z balansem w trybie wieloosobowym, tryb fabularny może wydawać się krótki, jeśli się spieszy. Moja ulubiona rzecz Wykonanie idealnie zgranej w czasie superumiejętności drużynowej i obserwowanie, jak rozgrywa się kinowa scena, jakby prosto z anime.

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2. Naruto to Boruto: Shinobi Striker [Najlepsza gra z serii Naruto do tworzenia własnych bitew ninja]

To gra, która wyróżnia się na tle pozostałych tytułów z serii Naruto, i właśnie to sprawia, że jest tak interesująca. W „Shinobi Striker” pojedynki 1 na 1 zastąpiła chaotyczna rozgrywka 4 na 4. Stwórz własnego ninja, wybierz klasę i walcz na pionowych mapach, gdzie o wyniku meczu decydują mobilność i dobór jutsu. Solidny monitor do gier sprawia, że sama pionowość i szybka akcja są o wiele przyjemniejsze.

To, co sprawia, że gra zapada w pamięć, to możliwość eksperymentowania. Nie jest idealna – balans zawsze budził kontrowersje – ale kiedy mecz się udaje, czujesz się jak w prawdziwej potyczce ninja. Ciągłe aktualizacje utrzymują ją przy życiu, a opcje personalizacji nadają jej charakter „twój ninja, twoje zasady”, czego główne tytuły z serii nigdy nie próbowały.

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Tryb wieloosobowy online, akcja Platformy PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2018 Twórca/wydawca Soleil Ltd./Bandai Namco Entertainment Średni czas gry Ponad 50 godzin na odblokowanie elementów i osiągnięcie wysokich pozycji w rankingach Rozgrywka Tryb wieloosobowy 4 na 4 oparty na pracy zespołowej, charakteryzujący się szybką, pionową walką na arenie. Gracze wybierają role (atak, dystans, obrona, uzdrowiciel) i dostosowują wyposażenie do swojego stylu gry. Fabuła Tradycyjna fabuła jest zredukowana do minimum. Gra skupia się na misjach w trybie wieloosobowym oraz treningach w VR, pozwalających przeżyć na nowo kluczowe bitwy. Narracja schodzi na dalszy plan na rzecz trybów rywalizacji i współpracy. Ścieżka dźwiękowa Energiczne utwory bitewne z nowoczesnym akcentem. Nie dorównują one ścieżce dźwiękowej z anime, ale sprawiają, że mecze są pełne napięcia i ożywione. Grafika i atmosfera Stylizowana oprawa wizualna z jasnymi, otwartymi arenami i pionowymi układami. Wyróżnia się możliwość personalizacji postaci, ale animacjom brakuje kinowego dopracowania znanego z głównych gier z serii Storm. Zalety Unikalny nacisk na tryb wieloosobowy, przyjemna personalizacja, aktywne aktualizacje zapewniające świeżość zawartości Wady Słaba zawartość dla jednego gracza To, co lubię najbardziej Wykonanie skoordynowanej drużynowej superumiejętności w powietrzu i obserwowanie, jak drużyna przeciwnika się rozprasza

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3. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto [Najlepsza gra z serii Naruto, pozwalająca przejść od Naruto do Boruto]

„Droga do Boruto” czerpie wszystko z „Ultimate Ninja Storm” 4” i przenosi to do ery Boruto. To dopracowana gra walki z ogromną listą postaci, nowymi misjami, świeżymi bohaterami i powodem, by do niej wrócić, nawet jeśli zakończyłeś już wątek wojenny.

Gra sprawdza się, ponieważ zamyka finałową historię Naruto i przygotowuje grunt pod serię „Boruto”, nie sprawiając wrażenia taniego dodatku. Nie jest to pełnoprawna kontynuacja, ale warto sięgnąć po tę wersję, jeśli chcesz w jednym pociągnięciu doświadczyć zwieńczenia serii „Shippuden” i zapoznać się z następną generacją.

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Walka, akcja Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2017 Twórca/wydawca CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Średni czas gry 20–25 godzin (fabuła + zawartość związana z Boruto) Rozgrywka Opiera się na Storm 4, oferując tę samą dynamiczną walkę na arenie, rozbudowaną listę postaci oraz misje z ery Boruto. Największą atrakcją pozostają mechanika drużynowa oraz kinowe walki z bossami. Fabuła Łączy finał Czwartej Wielkiej Wojny Ninja z początkową częścią historii Boruto. Dodaje nowe misje, scenki przerywnikowe i postacie, zachowując jednocześnie emocjonalną siłę oryginału. Ścieżka dźwiękowa Ta sama energetyczna muzyka orkiestrowa z dodatkowymi utworami dopasowanymi do fabuły Boruto. Utrzymuje wysokie napięcie podczas kluczowych walk i płynnie przechodzi między wątkami fabularnymi. Grafika i atmosfera Żywa grafika wierna anime z nieco udoskonalonymi efektami. Treści z „Boruto” dobrze komponują się z oryginałem, choć otoczenie pozostaje w większości niezmienione. Zalety Zawiera całą główną zawartość Storm 4, dodaje wątek fabularny Boruto oraz obszerną listę postaci Wady Nie jest to pełnoprawna kontynuacja, zawiera niewielką ilość powtórzonych elementów Co mi się najbardziej podoba Możliwość obejrzenia finału Naruto i niepewnego początku Boruto w jednym spójnym pakiecie, bez konieczności kupowania dwóch oddzielnych gier

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4. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm: Dziedzictwo [Najlepszy wybór dla tych, którzy chcą zagrać w całą serię Storm]

Ultimate Ninja Storm: Dziedzictwo to kompleksowy pakiet dla każdego, kto chce przeżyć całą przygodę ze serią Storm za jednym zamachem. Zawiera wszystkie cztery główne gry oraz wszystkie najważniejsze dodatki DLC w jednej kolekcji. Oznacza to, że otrzymujesz wszystko – od wczesnych rywalizacji Naruto aż po pełną kulminację serii Shippuden – bez konieczności przełączania się między tytułami.

To, co wyróżnia ten zestaw, to wygoda. Nie musisz wybierać ani zastanawiać się, która wersja ma odpowiednią listę postaci – wszystko jest tutaj, dopracowane i gotowe do gry na nowoczesnych platformach. Nie jest to nowa gra, ale jeśli dopiero zaczynasz przygodę z serią lub po prostu chcesz mieć wszystko w jednym miejscu, to jest to najprostszy sposób, aby to osiągnąć.

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Bijatyki, akcja Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2017 Twórca/wydawca CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Średni czas rozgrywki 60–80 godzin (wszystkie gry łącznie) Rozgrywka Pełna rozgrywka z serii Storm: dynamiczne bitwy na arenie, kinowe walki z bossami oraz ewoluująca mechanika w czterech tytułach Fabuła Obejmuje całą sagę Naruto. Od jego wczesnych dni jako genina aż do końca Czwartej Wielkiej Wojny Ninja. Znajdziesz tu każdy ważniejszy wątek fabularny. Ścieżka dźwiękowa Oryginalne ścieżki dźwiękowe ze wszystkich czterech gier z serii „Storm”, z wyróżniającymi się utworami bitewnymi i dramatycznymi kompozycjami orkiestrowymi z każdej epoki. Grafika i atmosfera Zremasterowana grafika ujednolica serię dzięki ostrzejszym teksturom i płynniejszej rozgrywce. Wczesne gry nadal zdradzają swój wiek, ale cała kolekcja prezentuje się spójnie. Zalety Pełna seria w jednym pakiecie, wraz ze wszystkimi dodatkami DLC – idealna dla nowych graczy Wady Brak nowej zawartości, wcześniejsze części wydają się nieco przestarzałe, długa instalacja Co mi się najbardziej podoba Możliwość obserwowania ewolucji walki i grafiki od pierwszej części aż po Storm 4 bez żadnych przerw

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5. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst [Najlepsza gra z serii Naruto poświęcona chaosowi czwartej wojny ninja]

Seria w końcu znalazła swój rytm dzięki grze „Ultimate Ninja Storm 3: Full Burst””. Oferowała ona obszerną listę postaci, kinowe bitwy oraz tryb fabularny skupiony na Czwartej Wielkiej Wojnie Ninja. Dodano do niej misje, Kabuto w trybie Mędrca (jakby wcześniej nie był wystarczająco groźny) oraz ulepszenia graficzne, które dopełniły całość.

To solidny wybór, jeśli chcesz przygotować się do „Storm 4”, nie przechodząc od razu do finału. Walka jest dynamiczna, starcia z bossami są imponujące, a fabuła wciąż ma znaczenie. Nawet jeśli dopracowanie nie dorównuje poziomowi „Storm 4”.

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Walka, akcja Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2013 (Full Burst) Twórca/wydawca CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Średni czas gry 20–30 godzin (fabuła + dodatki) Rozgrywka Walki na arenie z rozbudowanymi kombinacjami ciosów, wielkie starcia z bossami oraz kinowe sceny, które wyniosły serię na wyższy poziom. Fabuła Skupia się na Czwartej Wielkiej Wojnie Ninja, prowadzącej do finałowego aktu serii. Zawiera przerywniki filmowe i misje, które uzupełniają kluczowe momenty. Ścieżka dźwiękowa Energiczna mieszanka utworów bitewnych i emocjonujących motywów muzycznych, które towarzyszą najważniejszym scenom. Nadal jedna z lepszych ścieżek dźwiękowych w serii. Grafika i atmosfera Jasna grafika w stylu anime z ulepszonymi efektami cząsteczkowymi w trybie Full Burst. Niektóre obszary i scenki filmowe zdradzają swój wiek, ale nadal dobrze oddają klimat gry. Zalety Rozbudowana zawartość, dobre tempo fabuły, różnorodna i interesująca obsada postaci Wady Widać, że gra ma już swoje lata, brakuje niektórych nowszych mechanik, nierówne skoki trudności To, co najbardziej mi się podoba Walki z bossami – są imponujące, pełne dramatyzmu i sprawiają wrażenie, jakby kluczowe momenty z anime ożyły na ekranie.

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6. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 [Najlepsza gra z serii Naruto poświęcona wczesnym bitwom z okresu Shippuden]

W Ultimate Ninja Storm 2 seria naprawdę zaczęła nabierać epickiego charakteru. Mamy tu większe bitwy, więcej postaci i otoczenia, które sprawiają, że walki wydają się naprawdę ogromne. Nadal dostępne są klasyczne pojedynki 1 na 1, ale teraz wątki wojenne zyskują prawdziwą skalę i intensywność.

Fabuła obejmuje najważniejsze wydarzenia z wczesnego okresu Shippuden – Akatsuki, wielkie starcia oraz te kinowe momenty z bossami, które sprawiają, że czujesz się jak w samym anime. Walka jest bardziej dopracowana, animacje jutsu są efektowne, a gra stanowi solidną rozgrzewkę przed Storm 3 i 4.

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Bijatyki, akcja Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2010 Twórca/wydawca CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Średni czas gry 15–20 godzin (tryb fabularny) Rozgrywka Dynamiczne walki 1 na 1 na arenie z rozbudowanymi walkami z bossami i sekwencjami z udziałem wielu ninja. Kombinacje ciosów i ataki specjalne są płynne i przypominają sceny z filmów. Fabuła Obejmuje wczesne wątki z serii Shippuden, skupiając się na starciu Naruto z Akatsuki oraz głównych konfliktach. Scenki przerywnikowe ściśle łączą fabułę z anime. Ścieżka dźwiękowa Energiczne utwory, które pasują do tempa walk, z emocjonującymi motywami muzycznymi w kluczowych momentach. Grafika i atmosfera Jasna grafika wierna anime, z ulepszonymi efektami w porównaniu z pierwszą częścią gry. Rozległe pola bitew zaczynają ujawniać kinowy potencjał serii. Zalety Rozbudowana lista postaci, ulepszona walka, kinowe pojedynki z bossami Wady Niektóre starsze animacje zdradzają swój wiek, tryb fabularny jest krótszy niż w późniejszych częściach serii To, co najbardziej mi się podoba Wykorzystywanie superumiejętności wielu ninja, dzięki czemu pole bitwy przypomina prawdziwą wojnę na pełną skalę.

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7. Naruto: Ultimate Ninja Storm [Najlepsza gra z serii Naruto do rozpoczęcia przygody z walkami 3D]

Wszystko zaczęło się od gry „Ultimate Ninja Storm””. To właśnie ona przeniosła świat Naruto na w pełni trójwymiarowe areny, pozwalając po raz pierwszy poruszać się, skakać i walczyć na dynamicznych poziomach. Walka jest płynna, techniki jutsu prezentują się świetnie, a nawet w początkowej obsadzie znalazły się ulubione przez fanów postacie, których można się było spodziewać.

Gra zapadła w pamięć dzięki przekształceniu anime w interaktywne doświadczenie. Tryb fabularny obejmuje oryginalne wątki, kinowe przerywniki sprawiają, że walki przypominają odcinki serialu, a sterowanie jest na tyle proste, że szybko się go opanowuje. Gra wyznaczyła standardy dla wszystkich kolejnych tytułów.

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Walka, akcja Platformy PC, PS3, PS4, Xbox One, Switch, Android, iOS Rok wydania 2008 Twórca/wydawca CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Średni czas gry 12–15 godzin (tryb fabularny) Rozgrywka Walka 3D na arenie z podstawowymi kombinacjami ciosów, technikami jutsu i zmianami w drużynie. Wprowadza formułę „Storm”, którą rozbudowano w późniejszych grach. Fabuła Obejmuje wczesne przygody Naruto, egzaminy na poziom Chunin oraz walkę z pierwszymi głównymi złoczyńcami. Scenki przerywnikowe sprawiają, że gracz czuje się jak w anime. Ścieżka dźwiękowa Energiczne, inspirowane anime utwory bitewne z dramatycznymi motywami muzycznymi w kluczowych momentach fabuły Grafika i atmosfera Stylizowana oprawa wizualna nawiązująca do anime, barwne areny i płynna jak na tamte czasy animacja. Zalety Pierwsza gra 3D z serii Naruto, wciągający tryb fabularny, łatwa do opanowania i przyjemna w graniu Wady Mniejsza liczba postaci, ograniczona mechanika w porównaniu z kolejnymi częściami To, co lubię najbardziej Wykonanie po raz pierwszy superumiejętności w trybie tag-team – to wciąż niesamowite uczucie.

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Najczęściej zadawane pytania

Która gra z serii Naruto jest najlepsza?

„Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4” to najlepsza gra z serii Naruto. Oferuje ogromną listę postaci, kinowe walki z bossami oraz tryb fabularny, który przypomina odcinek anime, w którym można grać. Jest dopracowana, pełna akcji i nadal nie traci na atrakcyjności – zdecydowanie warto zacząć od tej gry, jeśli chcesz doświadczyć najlepszej rozrywki z serii Naruto.

Czy istnieje gra z serii Naruto z otwartym światem?

Nie do końca. Gry z serii Naruto skupiają się na walkach na arenie, kinowych pojedynkach i misjach fabularnych. W bitwach masz do dyspozycji ogromne mapy i dużą różnorodność terenu, ale nie ma tu w pełni otwartego świata, jak w grach typu sandbox. Gry z serii Storm są skupione na akcji, szybkie i pełne dramatyzmu, tak jak anime.

Czy „Naruto Storm 4” jest lepsze od „Naruto Storm Connections”?

Tak. „Storm 4” to dopracowane zwieńczenie serii z kinowym trybem fabularnym, ogromną listą postaci i intensywnymi walkami z bossami. „Connections” zapewnia dobrą zabawę na podstawowym poziomie, ale to „Storm 4” oferuje najlepsze wrażenia z Naruto – od efektownych superumiejętności drużynowych po w pełni dopracowane bitwy. To właśnie ta gra do dziś wydaje się naprawdę ogromna.

Czy „Ninja Storm 4” to ostatnia gra z serii „Naruto”?

Nie do końca – jest to ostatnia gra z głównej serii „Shippuden” na konsole, ale kolekcje takie jak „Storm Legacy” zawierają wszystkie tytuły w jednym pakiecie. Jeśli chcesz poznać finałową historię „Shippuden” wraz z treściami dotyczącymi Boruto, wybierz wersję „Storm 4” lub „Legacy”. To koniec wielkich, kinowych walk w tej serii.

Czy „Naruto Storm 4” to najlepsza gra oparta na anime?

Dla fanów Naruto – bez wątpienia. Jak żadna inna gra doskonale oddaje kinowe walki, różnorodność postaci i zwroty akcji z serii Shippuden. Wielka, efektowna i dramatyczna – to anime w formie gry. Chociaż nie każda gra oparta na anime osiąga ten poziom, Storm 4 udowadnia, na co stać wierną adaptację.

Która gra z serii Naruto ma najwięcej postaci?

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm – powiązania bije rekord pod względem największej liczby postaci – oferuje ponad 130 grywalnych bohaterów, w tym nowe postacie, takie jak Naruto w trybie Baryon i Kawaki.

Czy istnieje gra z serii Naruto, w której można stworzyć własną postać?

Tak, w grze „Naruto to Boruto: Shinobi Striker” można stworzyć własną postać. Wybierasz klasę i rzucasz się w wir drużynowych bitew online. Personalizacja dotyczy zarówno wyglądu, jak i stylu walki, co pozwala wprowadzić do chaotycznych rozgrywek wieloosobowych prawdziwie spersonalizowanego ninja.

Czy „Naruto 4” to gra z otwartym światem?

Nie jest to otwarty świat w tradycyjnym sensie. Mapy są rozległe, a podczas walk można poruszać się w pionie – biegać po ścianach, skakać i swobodnie przemieszczać się w trakcie starć. Nacisk kładziony jest na kinowe walki na arenie, a nie na eksplorację w stylu „piaskownicy”, więc spodziewaj się pionowego chaosu i strategii, a nie wędrówek po Wiosce Liścia i zbierania kwiatów.

Czy „Naruto Ninja Storm 4” nadal jest tego warte?

Oczywiście! Storm 4 wciąż robi ogromne wrażenie dzięki szybkiej walce, kinowym bitwom i obsadzie postaci, która sprawi, że nie będziesz mógł się od niej oderwać. Przeżyj ponownie finał serii Shippuden lub zacznij przygodę od nowa – gra jest dopracowana, ogromna i pełna treści. Jeśli chcesz doświadczyć Naruto w najlepszym wydaniu, to właśnie tę grę powinieneś wybrać.