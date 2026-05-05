I 15 migliori giochi FPS per PS5 del 2026 – Sparatutto per tutti i tipi di giocatori

I migliori giochi FPS per PlayStation 5 offrono azione mozzafiato, sparatorie precisissime e una grafica sbalorditiva che spinge la console al limite. Preferisci operazioni militari tattiche, mondi aperti sconfinati o sparatorie fantasy esagerate? Beh, puoi stare certo che il catalogo della PlayStation 5 ha qualcosa per ogni tipo di giocatore.

Dalle serie di grande successo ai titoli indie più originali, questi giochi offrono scontri a fuoco mozzafiato in ogni sottogenere degli sparatutto in prima persona, e ognuno sfrutta al massimo la velocità della PS5, la tecnologia aptica del controller DualSense e le capacità 4K. Aspettati di tutto: da frenetici scontri a fuoco nelle strade cittadine inondate di luci al neon a tensioni ad alto rischio in avamposti sbiaditi dal sole, quel tipo di momenti che ti rimangono impressi a lungo anche dopo la fine della partita.

Le nostre scelte migliori per i giochi FPS su PS5

Se vuoi passare direttamente al meglio del meglio, ecco tre titoli che si distinguono per il gameplay, la rigiocabilità e il fattore “wow” complessivo.

1 Call of Duty: Modern Warfare III 2023 Questo è Call of Duty nella sua versione più cinematografica e d’impatto, con una campagna ben strutturata e un arsenale che ti fa sentire potente ogni volta che premi il grilletto. La modalità multigiocatore è ricca e curata nei minimi dettagli, rendendolo un titolo imperdibile per gli appassionati di sparatutto competitivi. Buy now 2 Metro Exodus 2019 Questo sparatutto di sopravvivenza unisce intensi scontri a fuoco a un'esplorazione ricca di atmosfera, accompagnandoti attraverso i paesaggi suggestivi della Russia. Il suo mix di azioni furtive, raccolta di risorse e missioni guidate dalla trama crea un senso di immersione che pochi titoli FPS riescono a eguagliare. Buy now 3 Battlefield 2042 2021 Con battaglie da 128 giocatori e condizioni meteorologiche dinamiche in grado di ribaltare le sorti del combattimento, Battlefield 2042 offre un senso di grandiosità senza pari. È adrenalina pura per i giocatori che amano il lavoro di squadra e gli scontri imprevedibili. Buy now

Da qui in poi, analizzeremo tutti e 15 i giochi, con specifiche, caratteristiche di spicco e link diretti per poterli scaricare subito.

I 15 migliori giochi FPS per PS5 per tutti gli appassionati di sparatutto

1. Call of Duty: Modern Warfare III [Il migliore per l’azione militare da blockbuster]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona Piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Anno di uscita 2023 Sviluppatori Sledgehammer Games, Infinity Ward (sviluppatori); Activision (editore) Durata media di gioco 8 ore (campagna)

Il terzo capitolo della serie Modern Warfare, dopo il rilancio, parte dalle basi del predecessore puntando ancora di più sulla varietà e sulla libertà del giocatore. La campagna alterna sequenze con una trama ben definita alle nuove "Open Combat Missions", che ti permettono di scegliere tra azioni furtive o assalti su larga scala.

La tensione rimane alta con il capitano Price e la Task Force 141 alle calcagna di Vladimir Makarov, un cattivo che costringe la squadra ad affrontare scene ad alta tensione e zone di battaglia a campo aperto. È un capitolo di spicco nella lunga storia della serie, alla pari con altri grandi giochi di Call of Duty.

Perché l’abbiamo scelto È il pacchetto sparatutto più completo attualmente disponibile su PS5, che combina una campagna di grande successo, una modalità multigiocatore competitiva e la modalità Zombi in un mondo aperto, il tutto in un’edizione curata e ricca di contenuti.

Il multigiocatore riporta in vita 16 mappe amate dai fan di Modern Warfare 2 del 2009, ora aggiornate con meccaniche e grafica moderne. Il ritmo è più veloce grazie a un mantling migliorato, scivolate più rapide e modelli di rinculo perfezionati.

Le nuove modalità, insieme al sistema dei ricambi aftermarket, mantengono viva la personalizzazione delle armi anche molto tempo dopo il lancio. La modalità Zombi passa a un formato open world di grandi dimensioni, in cui le squadre combattono ondate di non morti mentre portano a termine contratti, si procurano equipaggiamento e si fanno strada attraverso zone pericolose che diventano sempre più insidiose man mano che ci si addentra. Questa è la nuova generazione di combattimenti contro gli zombi in stile Call of Duty Black Ops.

Il mio verdetto: Modern Warfare III è l’FPS per PS5 da non perdere se cerchi un pacchetto completo con una campagna ricca di azione, un multiplayer approfondito e una modalità cooperativa che richiede coordinazione.

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2. Metro Exodus [Il migliore per un’immersione post-apocalittica]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona, survival horror Piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Anno di uscita 2019 (versione originale) / 2021 (Enhanced Edition) Creatori 4A Games (sviluppatore); Deep Silver (editore) Durata media di gioco 15–20 ore

Metro Exodus unisce un survival horror dal ritmo lento a intensi combattimenti in prima persona, mettendoti nei panni di Artyom mentre attraversa una Russia in rovina. La storia delle origini di Artyom è davvero profonda. I livelli alternano sequenze serrate e ricche di trama a vaste zone di esplorazione aperte, dandoti la libertà di cercare risorse, creare oggetti e adattare il tuo equipaggiamento alle minacce che ti attendono.

La PS5 Edizione Migliorata rende l’atmosfera ancora più coinvolgente grazie all’illuminazione con ray tracing, all’illuminazione globale e alle vibrazioni del DualSense che ti fanno sentire ogni sparo e ogni colpo che ti arriva addosso. Il cambio delle stagioni e le condizioni meteorologiche rendono ogni luogo vivo o, in molti casi, sull’orlo del collasso. Il doppiaggio è una caratteristica eccezionale, che contribuisce a farti immergere ancora di più nel gioco.

Perché l’abbiamo scelto Il suo equilibrio tra survival horror, azione furtiva ed esplorazione libera crea un'avventura coinvolgente in cui ogni proiettile e ogni cambio di filtro contano, rendendolo perfetto per gli appassionati di sparatutto in prima persona in solitaria incentrati sulla trama.

Metro Exodus premia la pazienza, la gestione delle risorse e la mira accurata. La tensione dovuta alle munizioni limitate, il rumore del filtro della maschera antigas che si sta esaurendo e la scelta tra la furtività o uno scontro a fuoco senza esclusione di colpi rendono ogni incontro imprevedibile. È un viaggio suggestivo in cui ogni colpo e ogni decisione hanno un peso reale. Per altri giochi che mettono alla prova la tua capacità di resistere, proprio come le altre sfide presenti nei migliori giochi di sopravvivenza per PS5.

Il mio verdetto: gli appassionati di FPS che vogliono prendersi una pausa dal puro “corri e spara” troveranno in Metro Exodus un viaggio ricco e suggestivo, in cui ogni colpo e ogni decisione hanno un peso reale.

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3. Battlefield 2042 [Il migliore per il caos su larga scala e la guerra del futuro]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona Piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i DICE (sviluppatore); Electronic Arts (editore) Durata media di gioco N/A (Incentrato sul multiplayer)

Battlefield 2042 porta il caos alle stelle con partite da 128 giocatori su mappe enormi che sembrano vive e pericolose. Eventi meteorologici dinamici come tornado e tempeste di sabbia possono stravolgere completamente lo svolgimento di uno scontro, mentre gli ambienti distruttibili ti permettono di rimodellare i ripari o radere al suolo un edificio per stanare i nemici.

Il combattimento interforze è un classico della serie: carri armati, elicotteri, jet e fanteria condividono il campo di battaglia, contribuendo ciascuno a dare un senso di grandezza. È una vera e propria vetrina di azione online su larga scala, che si colloca tranquillamente al fianco di altri grandi nomi tra i migliori giochi multigiocatore.

Perché l’abbiamo scelto Offre le battaglie FPS su più vasta scala disponibili su PS5, con partite da 128 giocatori, condizioni meteorologiche dinamiche e la flessibilità di combattere a piedi, a bordo di veicoli o attraverso scenari personalizzati nella modalità Portal.

Il sistema Specialist introduce personaggi unici con gadget esclusivi, permettendoti di personalizzare il tuo ruolo, sia che tu stia rianimando gli alleati sotto il fuoco nemico o mettendo fuori uso i mezzi corazzati avversari. Il sistema “Plus” consente di personalizzare le armi durante il combattimento, una funzionalità molto apprezzata dai fan per la sua flessibilità.

La modalità Portal è un’altra chicca: un sandbox che mescola le vecchie mappe e armi di Battlefield con meccaniche moderne, incoraggiando la creatività e scenari creati dalla community che possono essere caotici o tattici quanto vuoi.

Il mio verdetto: se ti piacciono le battaglie imprevedibili su larga scala, dove il lavoro di squadra e l’adattabilità sono fondamentali, Battlefield 2042 offre l’esperienza FPS più grande e intensa su PS5.

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4. Deathloop [Il migliore per un’azione che gioca con il tempo e ti fa girare la testa]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona Piattaforme PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Arkane Lyon (sviluppatore); Bethesda Softworks (editore) Durata media del gioco 15–20 ore

Deathloop è incentrato su un loop temporale di 24 ore, in cui ogni scelta e ogni movimento ridefiniscono l’andamento della giornata. Vesti i panni di Colt, incaricato di eliminare otto Visionari sparsi per l’isola di Blackreef prima di mezzanotte.

Se muori o fallisci, il ciclo si azzera, riportandoti all’inizio, ma con le conoscenze acquisite nei tentativi precedenti. Il mondo presenta quella densità curata nei minimi dettagli per cui Arkane è famosa, fondendo un design dei livelli aperto con meccaniche da simulatore immersivo.

Furtività, parkour e omicidi creativi convivono con scontri a fuoco che sembrano realistici e improvvisati. La direzione artistica punta su uno stile retro-futuristico anni ’60, con palette di colori audaci e un’architettura stilizzata che rendono ogni quartiere unico. È un gioco multiplayer davvero geniale.

Consiglio dell’esperto Pianifica gli omicidi in modo che si sovrappongano nello stesso periodo di tempo. Questo approccio ti permette di eliminare più Visionari in un unico ciclo, risparmiando le partite per sperimentazioni successive.

Per una sfida davvero unica, vai online e invadi la partita di un altro giocatore nei panni di Julianna. Questa svolta multigiocatore trasforma un ciclo pianificato con cura in una tesa battaglia al gatto e al topo, e l’imprevedibilità ti costringerà ad adattarti al volo. È proprio quel tipo di gameplay frenetico e ad alta tensione che caratterizza molti dei migliori titoli d’azione per PS5.

Il mio verdetto: per gli appassionati di sparatutto in prima persona che cercano un level design intelligente, incontri imprevedibili e un gioco che premia la sperimentazione, Deathloop offre una rivisitazione elegante e appagante del genere.

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5. Back 4 Blood [Il migliore per un frenetico lavoro di squadra contro i non morti]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona, survival horror Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Creatori Turtle Rock Studios (sviluppatore); Warner Bros. Games (editore) Durata media di gioco 10–15 ore (campagna)

Back 4 Blood ti catapulta in missioni cooperative a quattro giocatori dove il lavoro di squadra fa la differenza tra sopravvivere a uno sciame di nemici ed essere trascinato a terra. Sviluppato dal team che ha creato Left 4 Dead e Left 4 Dead 2, ha lo stesso DNA: scontri a fuoco frenetici, apparizioni imprevedibili dei nemici e momenti in cui tutta la squadra urla nella chat vocale.

La caratteristica più distintiva del gioco è la meccanica di costruzione del mazzo. Prima di ogni missione, scegli le carte che garantiscono potenziamenti, modificano le armi o cambiano la velocità di movimento. In combinazione con l’IA del Director che si adatta alle tue prestazioni, non ci sono mai due partite uguali. È una versione brillante e appagante dello sparatutto con orde di zombie, che si colloca tranquillamente tra i migliori giochi di zombie per PS5.

Perché l'abbiamo scelto Il sistema di carte e l'IA adattiva rendono ogni missione sempre nuova. È pensato per i giocatori a cui piace reagire a minacce in continua evoluzione insieme a una squadra ben coordinata.

Questo gioco è un classico moderno della modalità cooperativa, e c’è un motivo. Il suo sistema di carte unico, unito a un direttore IA dinamico, ti farà affrontare sempre una nuova sfida. È perfetto per chi ama collaborare sotto pressione.

Il mio verdetto: per gli appassionati di FPS che cercano una sfida cooperativa pura con ondate imprevedibili, strategie articolate e un sacco di storie del tipo “ci siamo quasi fatti ammazzare”, Back 4 Blood è una scelta facile da consigliare.

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6. Resident Evil Village [Il migliore per combattimenti da brivido e vampiri]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Survival horror, sparatutto in prima persona Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS, Nintendo Switch, iOS, iPadOS Anno di uscita 2021 Creatore/i Capcom (sviluppatore ed editore) Durata media di gioco 10 ore

Giocato interamente dal punto di vista di Ethan Winters, Resident Evil Village unisce un survival horror carico di tensione a momenti di combattimento ad alta intensità. L’ambientazione in un villaggio dell’Europa dell’Est ricoperto di neve rappresenta una minaccia tanto quanto i suoi abitanti, dai licantropi selvaggi alla gigantesca e indimenticabile Lady Dimitrescu.

Perché l’abbiamo scelto Unisce lo sparatutto in prima persona a un horror d’atmosfera, offrendo ai giocatori PS5 una campagna ricca di tensione che bilancia esplorazione, enigmi e combattimenti ad alta tensione.

L’esplorazione e la risoluzione degli enigmi sono intrecciate al ritmo del gioco, costringendo i giocatori a cercare risorse mentre gestiscono le scarse munizioni durante gli scontri a fuoco. Il RE Engine offre ambienti iperdettagliati, un’illuminazione suggestiva e un design dei personaggi che spinge al massimo il realismo pur abbracciando il grottesco.

Il supporto VR su PS VR2 aumenta l’immersione, mentre la modalità in terza persona opzionale e il DLC Le ombre di Rose offrono prospettive alternative.

Il mio verdetto: gli appassionati di sparatutto in prima persona alla ricerca di un’esperienza horror che mescoli tensione d’atmosfera e combattimenti adrenalinici troveranno Resident Evil Village allo stesso tempo terrificante e profondamente appagante.

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7. RoboCop: Rogue City [Il migliore per la brutalità old-school e la nostalgia]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona Piattaforme PS5, Windows, Xbox Series X/S, macOS Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Teyon (sviluppatore); Nacon (editore) Durata media di gioco 10–15 ore

RoboCop: Rogue City unisce sparatorie intense e ben studiate a momenti di lavoro di polizia e indagini dal ritmo lento. Passerai il tempo a seguire le piste, a portare a termine missioni secondarie e a fare a pezzi i nemici con l’Auto-9 in combattimenti decisamente violenti.

Perché l’abbiamo scelto I movimenti misurati, le sparatorie intense e un'autentica ambientazione anni '80 catturano l'essenza di RoboCop, offrendo uno sparatutto mirato che rende perfettamente l'atmosfera dei film.

I movimenti sono volutamente pesanti, a rispecchiare la struttura meccanica di RoboCop. Gli ambienti del gioco sono intrisi dell’atmosfera distopica degli anni ’80, con strade illuminate dai neon e zone industriali sporche che sembrano uscite direttamente dai film. Il ritorno di Peter Weller come voce e volto di RoboCop aggiunge autenticità.

Il mio verdetto: se cerchi un FPS che sembri una capsula del tempo dell’epoca d’oro dei film d’azione, RoboCop: Rogue City fa proprio al caso tuo. È brutale, fedele all’originale e ha un ritmo che premia chi ama i combattimenti ponderati e impegnativi.

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8. Crysis Remastered Trilogy [Il migliore per azione furtiva e distruzione futuristiche]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona Piattaforme PS5, Windows, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatori Crytek, Crytek UK, Crytek Budapest (sviluppatori); Electronic Arts, Crytek (editori) Durata media di gioco 20–30 ore

La trilogia Crysis Remastered ti offre tre campagne in cui la tua Nanosuit è lo strumento tattico per eccellenza. Usala per renderti invisibile e superare le pattuglie, passa alla modalità armatura per resistere ai proiettili o aumenta la tua velocità per aggirare i nemici prima che possano reagire.

I livelli sono progettati come ambienti aperti, permettendoti di avvicinarti agli obiettivi da diverse angolazioni: sparando da un crinale, muovendoti furtivamente tra la vegetazione o facendo irruzione con gli esplosivi. Su PS5, le versioni rimasterizzate offrono texture più nitide, illuminazione migliorata e prestazioni stabili, con una modalità a 60 fps per mirare e muoverti senza intoppi.

Consiglio dell’esperto Passa da un'abilità all'altra della Nanosuit durante il combattimento per affrontare diverse minacce: usa l'invisibilità per scappare, l'armatura per assorbire i danni e la velocità per riposizionarti rapidamente.

L’ambientazione di ogni gioco si evolve sia dal punto di vista visivo che meccanico, dalle isole tropicali del primo Crysis alla guerra urbana di Crysis 2, fino alle rovine ricoperte dalla vegetazione di Crysis 3. Gli stili di gioco disponibili gli conferiscono un tocco unico.

Il mio verdetto: per gli appassionati di sparatutto in prima persona che cercano libertà di approccio avvolta in una fantasia di potere, questa trilogia è difficile da battere. La versatilità della Nanosuit mantiene il combattimento sempre fresco, e la grafica migliorata conferisce alla serie un tocco moderno su PS5.

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9. Dying Light 2: Stay Human [Il migliore per l’azione horror con parkour]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Survival horror, gioco di ruolo d'azione, sparatutto in prima persona Piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Creatori Techland (sviluppatore); Warner Bros. Interactive Entertainment (editore) Durata media di gioco 20–25 ore (trama principale), oltre 80 ore (contenuti secondari)

Dying Light 2: Stay Human ti catapulta a Villedor, un’enorme città in rovina dove i tetti sono rifugi sicuri e le strade pullulano di pericoli. Il sistema di parkour è il cuore di tutto: ti permette di correre sui muri, saltare e dondolarti tra i tetti per evitare orde di infetti o tendere imboscate ai sopravvissuti rivali.

Il combattimento è incentrato soprattutto sul corpo a corpo, ma la minaccia si intensifica dopo il tramonto. Di notte emergono gli infetti più aggressivi, costringendoti a corse frenetiche verso zone sicure e premiando chi osa rischiare.

Perché l’abbiamo scelto Il suo sistema di parkour trasforma gli spazi verticali in risorse tattiche, dando ai giocatori la libertà di combattere, fuggire o tendere imboscate dai tetti in un mondo aperto e vivo.

Le decisioni dei giocatori influenzano il controllo delle fazioni, lo stato della città e persino quali percorsi di spostamento sono disponibili. È un fantastico sparatutto contro orde di zombi con un’ottima modalità cooperativa online. È uno dei migliori giochi open-world che offre anche una fantastica esperienza di sopravvivenza.

Questo gioco offre un mix unico di combattimenti in prima persona dal ritmo serrato e movimenti fluidi di parkour. È un FPS verticale in cui l’ambiente è sia un’arma che il tuo strumento più importante per sopravvivere.

Il mio verdetto: per chi ama gli sparatutto in prima persona ma vuole qualcosa di più delle solite sparatorie nei corridoi, Dying Light 2 offre libertà verticale, combattimenti corpo a corpo dinamici e una sfida di sopravvivenza ad alto rischio, dove i tetti sono davvero la tua ancora di salvezza.

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10. Gli immortali di Aveum [Il migliore per l’azione fantasy a base di incantesimi]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona Piattaforme PS5, Xbox Series X/S, Windows Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Ascendant Studios (sviluppatore); Electronic Arts (editore) Durata media di gioco 12–15 ore

In “Gli immortali di Aveum” i proiettili lasciano il posto alla magia, con un sistema di combattimento incentrato su tre colori distinti di incantesimi: il blu per la precisione, il rosso per la potenza a distanza ravvicinata e il verde per gli attacchi a raffica.

Ognuna si comporta come un classico archetipo di arma da FPS, ma con la flessibilità della personalizzazione degli incantesimi, dei potenziamenti dei sigilli e delle combo di abilità che si concatenano a seconda del tipo di nemico. I movimenti e la mira rimangono veloci, quindi cambiare tipo di incantesimo nel bel mezzo del combattimento diventa un’abitudine naturale.

Perché l’abbiamo scelto Assegnando i ruoli classici degli sparatutto ai colori degli incantesimi, il gioco introduce varietà nel combattimento senza perdere la reattività e il ritmo che ci si aspetta da un FPS.

Fuori dal combattimento, i livelli mescolano una progressione lineare con deviazioni per enigmi, obiettivi secondari e informazioni sulla trama, dando ai giocatori motivi per tornare sui propri passi con nuove abilità. È curioso come questo gioco fantasy possa sembrare proprio un sparatutto moderno.

Il mio verdetto: Per gli appassionati di FPS disposti a scambiare le armi da fuoco con la magia, Gli immortali di Aveum offre un mix ben curato di riflessi da sparatutto e spettacolo high-fantasy.

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11. Resident Evil RE:Verse [Il migliore per il caos multigiocatore]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere FPS multigiocatore, Deathmatch Piattaforme PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2022 Creatore/i Capcom (sviluppatore ed editore) Durata media di gioco N/A (Multigiocatore online)

Resident Evil RE:Verse è stato il tentativo di Capcom di portare le radici horror della serie in un formato deathmatch online. Le partite sono brevi, durano 5 minuti, e ti permettono di controllare personaggi famosi come Chris Redfield o Jill Valentine, ognuno con armi e abilità uniche.

Consiglio dell’esperto Sfrutta a tuo vantaggio la meccanica di respawn dei mostri. Eliminare gruppi di avversari nei panni di un’arma biologica può ribaltare le sorti della partita a tuo favore prima ancora di tornare alla forma umana.

La svolta più interessante è la meccanica “Bioweapon’s Revenge”: quando vieni eliminato, riappari come un mostro come Nemesis o un Hunter, permettendoti di ribaltare la situazione contro chi ti ha ucciso. Dal punto di vista visivo, il gioco utilizza uno shader in stile fumetto sugli ambienti familiari di Resident Evil, conferendogli uno stile che lo distingue dai titoli della serie principale.

Il mio verdetto: gli appassionati di FPS che amano i personaggi e la storia dell’universo di Resident Evil potrebbero apprezzare RE:Verse per qualche partita all’insegna del caos e della novità, ma i contenuti limitati e la breve durata rendono difficile consigliarlo rispetto a sparatutto multiplayer più curati.

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12. Doom: The Dark Ages [Il migliore per il caos medievale e la pura furia omicida]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona Piattaforme PS5, Windows, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Creatori id Software (sviluppatore); Bethesda Softworks (editore) Durata media di gioco 10–15 ore

Doom: The Dark Ages porta lo Slayer fuori dai corridoi fantascientifici e lo catapulta in un cupo mondo fantasy medievale. Prequel di DOOM (2016) e DOOM Eternal, il gioco basa la sua identità su combattimenti corpo a corpo brutali, armi distruttive e guerre demoniache su larga scala.

Ti aspetta l’uso di strumenti selvaggi come la sega a scudo, il flagello e la mazza, il tutto mentre fai a pezzi i demoni con mosse finali da film d’azione. Oltre al combattimento a terra, i giocatori possono cavalcare enormi draghi in battaglia, introducendo caos in verticale e scene spettacolari su larga scala.

Perché l'abbiamo scelto Trasporta la velocità e l’intensità di DOOM in un’ambientazione medievale, aggiungendo armi da mischia e battaglie a cavallo su larga scala, pur mantenendo il combattimento veloce come sempre.

Il motore idTech 8 garantisce frame rate elevati, animazioni nitide e un controllo delle armi reattivo, che gli appassionati di sparatutto apprezzeranno quando i combattimenti si fanno caotici. Il super fucile a pompa torna in gran forma, consolidando questo titolo come un degno membro della schiera dei migliori giochi di DOOM.

Il mio verdetto: per i giocatori che vogliono un’azione FPS caratterizzata da una brutalità inarrestabile, meccaniche di combattimento corpo a corpo creative e una fresca rivisitazione medievale della formula di DOOM, The Dark Ages è uno degli sparatutto imperdibili del 2026 .

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13. Far Cry 6 [Il migliore per una rivoluzione tropicale caotica]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona, mondo aperto Piattaforme PS5, PS4, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Ubisoft Toronto (sviluppatore); Ubisoft (editore) Durata media di gioco 25–30 ore

Il gameplay di Far Cry 6 unisce azione furtiva, combattimenti esplosivi e creatività in stile sandbox. Puoi avvicinarti alle roccaforti nemiche con eliminazioni silenziose, irrompere con armi montate o tendere trappole sfruttando l’ambiente circostante.

Perché l’abbiamo scelto Il fucile a tema e l’equipaggiamento migliorano sia la caccia che gli scontri, aggiungendo un tocco divertente agli scontri a fuoco nel mondo aperto di Yara senza limitare le scelte del giocatore.

L’equipaggiamento e le missioni dedicate alla caccia al coccodrillo aggiungono un tocco unico all’esperienza, con armi potenti utili sia contro i soldati corazzati che contro la fauna selvatica pericolosa. Il doppiaggio è fantastico, in particolare quello del cattivo principale, Anton Castillo. In questo gioco puoi davvero scatenare il caos.

Vuoi vedere come se la cava rispetto agli altri titoli della serie? Dai un’occhiata alla nostra lista dei migliori giochi di Far Cry.

Il mio verdetto: Per gli appassionati di sparatutto in prima persona che amano la libertà di sperimentare nuove strategie di combattimento in un mondo aperto vastissimo – e vogliono che la loro rivoluzione abbia un tocco in più – il Croc Hunter Pack aggiunge sia stile che potenza di fuoco.

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14. I paesi delle meraviglie di Tiny Tina [Il migliore per sparare e fare bottino in un mondo fantasy]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Giochi di ruolo d’azione, sparatutto in prima persona Piattaforme PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Creatori Gearbox Software (sviluppatore); 2K (editore) Durata media di gioco 15–20 ore

I paesi delle meraviglie di Tiny Tina trasforma la formula del looter-shooter di Borderlands in un parco giochi fantasy. Ti ritrovi catapultato in un gioco di ruolo da tavolo che prende vita, con la stessa Tiny Tina a raccontare ogni colpo di scena.

Crei un eroe multiclasse, poi saccheggi, spari, tagli a fetta e lanci incantesimi in labirinti tentacolari e paesaggi stravaganti. L’arsenale mescola magia e armi da fuoco potentissime, e ogni missione è condita dall’umorismo caotico di Tina. Il gioco si distingue per il suo sistema multiclasse, che ti permette di combinare due classi di personaggi per creare configurazioni di abilità uniche.

Perché l'abbiamo scelto La fusione tra il gameplay tipico dei looter-shooter, la personalizzazione multiclasse e l’uso degli incantesimi crea un sistema divertente ma profondo per creare equipaggiamenti unici per i tuoi personaggi.

La mappa del mondo di gioco offre incontri casuali e segreti da scoprire tra una missione e l’altra, mentre lo stile grafico unisce il cel-shading di Borderlands a vivaci disegni fantasy. La modalità cooperativa online è una vera attrazione.

Il mio verdetto: i giocatori di FPS che vogliono un’esperienza di raccolta bottino avvolta in un’esilarante avventura ispirata a D&D troveranno Wonderlands infinitamente rigiocabile. È uno sparatutto raro che punta tanto sulle risate quanto sul bottino.

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15. Destiny 2: Lightfall [Il migliore tra gli sparatutto fantascientifici con poteri cosmici]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona, MMO Piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Anno di uscita 2023 Creatore/i Bungie (sviluppatore ed editore) Durata media di gioco 8–10 ore (campagna)

Lightfall ti catapulta a Neomuna, una città tentacolare di ispirazione Cyberpunk che risplende di ologrammi e luci al neon dai colori intensi. Il combattimento in prima persona è intenso e dinamico, con la sottoclasse Strand che aggiunge uno stile di gioco basato sull’elevata mobilità e sull’uso del rampino, oltre a devastanti abilità di controllo delle folle.

Perché l'abbiamo scelto La sottoclasse Strand amplia le opzioni di movimento e combattimento, offrendo sia alla modalità PvE che a quella PvP nuove strategie che si distinguono nettamente dalle espansioni precedenti.

Rimane comunque il cuore del looter-shooter per cui Destiny è famoso: concatenare colpi alla testa, cambiare armi elementali e dare la caccia a bottini esotici, ma le opzioni di movimento offerte da Strand aprono la strada a nuove tattiche sia in PvE che in PvP. La difficoltà "Leggendaria" della campagna è abbastanza impegnativa da rendere ogni scontro importante, pur rimanendo fattibile in solitaria.

Il raid, “Root of Nightmares”, punta sullo spettacolo cinematografico con arene mutevoli e meccaniche che richiedono coordinazione. La modalità cooperativa online è una parte essenziale dell’identità del gioco.

Il mio verdetto: se cerchi uno sparatutto che unisca un gameplay tattile alle abilità di magia spaziale e ai raid su scala MMO, Lightfall è una delle espansioni FPS più ambiziose che puoi giocare su PS5.

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