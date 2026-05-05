Passa da Genin a Jonin con questi 7 fantastici giochi di Naruto

Trovare i migliori giochi di Naruto è come cercare di strappare quelle maledette campanelle a Kakashi Sensei. Questa serie è in giro da una vita, e ha dato vita a di tutto, dai picchiaduro ad arena alle missioni secondarie dei giochi di ruolo che probabilmente vorresti non aver mai giocato. Alcuni sono solo apparenza, altri invece ti danno davvero la sensazione di un vero scontro tra ninja. Il trucco? Capire quali meritano il tuo tempo e quali vanno buttati nel cestino.

Ho faticato a farmi strada attraverso più giochi di Naruto di quanti voglia ammettere. Ho premuto i pulsanti a caso tra quelli buoni, quelli brutti e quelli che mi facevano chiedere: «Ma perché esiste questo?». Tutto questo, così non devi farlo tu. Dopo aver sferrato abbastanza Rasengan e cloni d’ombra da distruggere un controller, ho messo insieme una lista che offre davvero qualcosa di valido. Niente tie-in raffazzonati, niente occhiali da nostalgia, solo quelli che reggono la prova del tempo.

Scorri verso il basso e troverai le mie scelte migliori, una breve descrizione di ciascuno e il motivo per cui meritano un posto sulla tua mensola (o sul tuo disco rigido). Che tu voglia grandi combattimenti cinematografici o un solido gioco di livello che ti faccia sentire come se stessi scalando la classifica dei Chunin, la mia lista ti risparmierà la fatica di districarti tra i titoli di riempimento.

Le mie scelte migliori per i migliori giochi di Naruto

Cominciamo con i pezzi da novanta. Questi sono i migliori giochi di Naruto che ti danno davvero la sensazione di entrare nell’anime. Aspettati grandi combattimenti, un roster enorme e quel tanto di caos che basta a farti urlare contro lo schermo.

1 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 2016 Un roster enorme, una grafica fantastica e combattimenti contro i boss che sembrano veri e propri episodi giocabili. Il combattimento è veloce senza essere banale, e la modalità storia colpisce ancora come un Rasengan perfettamente sincronizzato. Buy now 2 Naruto to Boruto: Shinobi Striker 2018 Un frenetico picchiaduro online in cui crei il tuo ninja e ti scontrerai con gli altri. A volte è un po’ caotico, ma quando ci prendi la mano, ti ritroverai a correre sui muri nel bel mezzo del caos e a lanciare jutsu contro sconosciuti come un vero shinobi temibile. Buy now 3 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto 2017 In pratica è Storm 4 con l’aggiunta dei contenuti di Boruto. Nuovi spunti narrativi, più personaggi e un motivo per rituffarti nel gioco se stavi proprio cercando una scusa per farlo. Consideralo come il DLC che ha reso l’originale ancora più ricco. Buy now

Ho scelto questi tre per i combattimenti ben strutturati, il fedele omaggio al materiale originale e contenuti sufficienti a tenerti impegnato a lungo anche dopo i titoli di coda.

I 7 migliori giochi di Naruto: credici!

Ecco la mia selezione dei migliori giochi di Naruto che meritano davvero di essere provati. Ognuno di essi offre quel mix di combattimenti esagerati e dramma in stile anime che rende la serie così speciale. Alcuni puntano tutto su enormi scontri con un vasto roster di personaggi, altri ti permettono di rivivere la saga passo dopo passo. Tutti, però, centrano l’obiettivo.

1. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 [Il miglior gioco di Naruto in assoluto]

È uno dei migliori giochi tratti da anime che ha finalmente azzeccato la formula di Naruto. Ultimate Ninja Storm 4 riproduce alla perfezione la grandiosità dell’anime con battaglie cinematografiche imponenti, transizioni fluide dai filmati al caos e un roster così vasto da far sudare persino un censimento dei ninja. Il combattimento è sicuramente spettacolare, ma non banale. Ho adorato i cambi di tag-team e le mosse definitive di squadra che sembrano uscite direttamente dalla serie.

Ciò che lo rende memorabile è come riesce a concludere alla grande la saga di Shippuden. La modalità storia è un montaggio giocabile dei momenti salienti della Quarta Grande Guerra Ninja, pieno zeppo di combattimenti contro i boss che hanno davvero un peso. L’attenzione ai dettagli trasforma ogni incontro in un episodio che vale la pena guardare due volte. Sono rimasto incollato allo schermo a guardare animazioni stupende, jutsu definitivi e movimenti di macchina da presa spettacolari.

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Lotta, azione Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2016 Sviluppatore/editore CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Durata media di gioco 15-20 ore (modalità storia) Giocabilità Un picchiaduro adrenalinico con meccaniche di squadra dinamiche, battaglie contro i boss dal ritmo cinematografico e un roster enorme. I cambi di squadra, le catene di combo e le mosse finali spettacolari rendono ogni combattimento davvero esplosivo. Trama Ripercorre l’arco narrativo culminante della Quarta Grande Guerra dei Ninja. Rivivrai le battaglie più epiche e i momenti più emozionanti dell’anime. I combattimenti contro i boss sono intensi, i filmati sono fedeli all’originale e ogni personaggio principale ha il suo momento di gloria. Colonna sonora Un mix ad alta energia di brani orchestrali, temi ispirati al rock e musiche di battaglia incisive. Esalta ogni combattimento e aggiunge drammaticità ai momenti chiave della storia, catturando perfettamente il tono dell’anime. Grafica e atmosfera Grafica perfetta in stile anime con animazioni fluide dei personaggi, effetti particellari mozzafiato e angolazioni cinematografiche. Le arene sembrano davvero vive, dai campi di battaglia agli sfondi dei villaggi distruttibili. Pro Vasto roster, trama fedele all’originale, combattimenti contro i boss in stile cinematografico, meccaniche di combattimento fluide. Contro Alcuni problemi di bilanciamento nel multiplayer; la modalità storia può sembrare breve se la giochi di fretta. La cosa che mi piace di più Riuscire a sferrare una mossa definitiva di squadra con tempismo perfetto e vedere la scena cinematografica svolgersi proprio come nell’anime.

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2. Naruto to Boruto: Shinobi Striker [Il miglior gioco di Naruto per battaglie ninja personalizzate]

È il gioco che si distingue dalla serie di Naruto, ed è proprio questo che lo rende interessante. Shinobi Striker sostituisce i duelli 1 contro 1 con il caos dei 4 contro 4. Crea il tuo ninja, scegli una classe e combatti su mappe verticali dove la mobilità e la scelta delle tecniche jutsu possono decidere le sorti dell’incontro. Un buon monitor da gaming rende la verticalità estrema e l’azione frenetica molto più divertenti.

Ciò che lo rende memorabile è la possibilità di sperimentare. Non è perfetto – il bilanciamento è sempre stato un argomento di discussione – ma quando una partita funziona, sembra proprio una vera e propria scaramuccia tra ninja. Gli aggiornamenti costanti lo hanno mantenuto vivo, e la personalizzazione gli conferisce quel tocco di “il tuo ninja, le tue regole” che i giochi della serie principale non hanno mai provato.

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Multigiocatore online, azione Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2018 Sviluppatore/editore Soleil Ltd./Bandai Namco Entertainment Durata media di gioco Oltre 50 ore per sbloccare contenuti e scalare le classifiche Giocabilità Multigiocatore a squadre 4v4 con combattimenti frenetici in arene verticali. I giocatori scelgono i ruoli (Attacco, Distanza, Difesa, Guaritore) e personalizzano l’equipaggiamento in base al proprio stile. Trama Trama tradizionale ridotta al minimo. Il gioco si concentra sulle missioni multigiocatore e sull’addestramento in realtà virtuale per rivivere le battaglie chiave. La narrazione passa in secondo piano rispetto alle modalità competitive e cooperative. Colonna sonora Brani da battaglia ad alta energia con un tocco moderno. Non è all’altezza della colonna sonora dell’anime, ma mantiene le partite tese e vivaci. Grafica e atmosfera Grafica stilizzata con arene luminose e aperte e layout verticali. La personalizzazione dei personaggi spicca, ma le animazioni non hanno la raffinatezza cinematografica dei giochi principali della serie Storm. Pro Attenzione particolare al multiplayer, personalizzazione divertente, aggiornamenti regolari che mantengono i contenuti sempre freschi Contro Contenuti per giocatore singolo scarsi La cosa che mi piace di più Riuscire a sferrare un’abilità definitiva coordinata con la squadra a mezz’aria e vedere la squadra avversaria che si disperde

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3. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto [Il miglior gioco di Naruto per passare da Naruto a Boruto]

Road to Boruto riprende tutto da Ultimate Ninja Storm 4 e lo inserisce nell’era di Boruto. È un gioco di combattimento ben fatto con un roster enorme, nuove missioni, personaggi inediti e un motivo per tornarci anche se hai già completato l’arco narrativo della guerra.

Funziona perché conclude il finale di Naruto e prepara il terreno per Boruto senza sembrare un semplice extra di poco conto. Non è un vero e proprio sequel, ma è la versione da scegliere se vuoi goderti il finale di Shippuden e la nuova generazione in un colpo solo.

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Lotta, azione Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatore/editore CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Durata media di gioco 20-25 ore (trama + contenuti di Boruto) Giocabilità Si basa su Storm 4 con lo stesso combattimento frenetico nell’arena, un roster ampliato e missioni ambientate nell’era di Boruto. Le meccaniche di squadra e le battaglie cinematografiche contro i boss rimangono il punto forte. Trama Unisce il finale della Quarta Grande Guerra Ninja con gli inizi della storia di Boruto. Aggiunge nuove missioni, filmati e personaggi, mantenendo intatto il coinvolgimento emotivo dell’originale. Colonna sonora La stessa colonna sonora orchestrale ad alta energia, con brani aggiuntivi per la trama di Boruto. Mantiene alta la tensione nei combattimenti chiave e crea transizioni fluide tra gli archi narrativi. Grafica e atmosfera Grafica vivace e fedele all’anime, con effetti leggermente perfezionati. I contenuti di Boruto si integrano bene con l’originale, anche se gli ambienti rimangono per lo più gli stessi. Pro Include tutti i principali contenuti di Storm 4, aggiunge la trama di Boruto e un ampio roster Contro Non è un vero e proprio sequel, alcuni contenuti sono stati semplicemente riproposti La cosa che mi piace di più Vedere il finale di Naruto e l’inizio un po’ traballante di Boruto in un unico pacchetto senza dover giocare a due giochi separati

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4. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy [Il migliore per giocare all’intera serie Storm]

Ultimate Ninja Storm Legacy è il pacchetto completo per chiunque voglia vivere l’intera avventura di Storm in un colpo solo. Racchiude tutti e quattro i giochi principali più tutti i DLC più importanti in un’unica raccolta. Questo significa che avrai tutto, dalle prime rivalità di Naruto fino al culmine completo di Shippuden, senza dover passare da un titolo all’altro.

Ciò che lo rende speciale è la praticità. Niente più scelte difficili, niente più dubbi su quale versione abbia il roster giusto: c’è tutto qui, ottimizzato e pronto per le piattaforme moderne. Non è un gioco nuovo, ma se sei alle prime armi o vuoi semplicemente avere tutto in un unico posto, questo è il modo più semplice per farlo.

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Lotta, azione Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2017 Sviluppatore/editore CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Durata media di gioco 60-80 ore (tutti i giochi messi insieme) Giocabilità Gameplay completo della serie Storm: battaglie in arena dal ritmo serrato, scontri con i boss in stile cinematografico e meccaniche in continua evoluzione nei quattro titoli Trama Copre l’intera saga di Naruto. Dai suoi primi giorni da Genin fino alla fine della Quarta Grande Guerra Ninja. Ci sono tutti gli archi narrativi principali. Colonna sonora Colonne sonore originali di tutti e quattro i giochi della serie Storm, con brani di battaglia mozzafiato e pezzi orchestrali spettacolari di ogni epoca. Grafica e atmosfera La grafica rimasterizzata unifica la serie con texture più nitide e prestazioni più fluide. I primi giochi mostrano ancora i segni del tempo, ma nel complesso la raccolta appare coerente. Pro L'intera serie in un unico pacchetto, con tutti i DLC inclusi, perfetta per chi si avvicina alla serie per la prima volta Contro Nessun contenuto nuovo, i primi titoli sembrano un po’ datati, installazione lunga La cosa che mi piace di più Vedere come si sono evoluti i combattimenti e la grafica dal primo gioco fino a Storm 4 senza perdere un colpo

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5. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst [Il miglior gioco di Naruto per il caos della Quarta Guerra dei Ninja]

La serie ha finalmente trovato la sua dimensione con “Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst”. Aveva un roster vastissimo, battaglie cinematografiche e una modalità storia incentrata sulla Quarta Grande Guerra dei Ninja. Ha aggiunto missioni, Kabuto in modalità Sage (come se prima non fosse già abbastanza tosto) e miglioramenti grafici che hanno completato il pacchetto.

È una scelta azzeccata se vuoi prepararti a Storm 4 senza saltare direttamente al finale. Il combattimento è veloce, gli scontri con i boss sono spettacolari e la trama è ancora avvincente. Anche se la rifinitura non è proprio al livello di Storm 4.

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Lotta, azione Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2013 (Full Burst) Sviluppatore/editore CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Durata media di gioco 20-30 ore (trama + contenuti extra) Giocabilità Battaglie nell’arena con combo più elaborate, scontri con boss su larga scala e scene spettacolari che hanno fatto fare un salto di qualità alla serie. Trama Si concentra sulla Quarta Grande Guerra dei Ninja, che porta all’atto finale della serie. Aggiunge filmati e missioni che approfondiscono i momenti chiave. Colonna sonora Un mix energico di brani da battaglia e temi emozionanti che accompagnano le scene più importanti. Rimane una delle colonne sonore più riuscite della serie. Grafica e atmosfera Grafica anime dai colori vivaci con effetti particellari migliorati in modalità Full Burst. Alcune aree e scene animate mostrano i segni del tempo, ma l’atmosfera è comunque ben resa. Pro Contenuti ampliati, ottimo ritmo narrativo, divertente varietà di personaggi Contro Si nota un po’ l’età dal punto di vista visivo, mancano alcune meccaniche più recenti, picchi di difficoltà un po’ irregolari La cosa che mi piace di più Le battaglie contro i boss: sono imponenti, spettacolari e ti danno la sensazione che i momenti chiave dell’anime prendano vita.

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6. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 [Il miglior gioco di Naruto per le prime battaglie di Shippuden]

È con Ultimate Ninja Storm 2 che la serie ha davvero iniziato a diventare epica. Abbiamo battaglie più grandi, più personaggi e ambientazioni che fanno sembrare i combattimenti davvero imponenti. Ci sono ancora i classici duelli 1 contro 1, ma ora gli archi narrativi di guerra colpiscono con vera imponenza e intensità.

La trama copre i momenti salienti della prima parte di Shippuden: l’Akatsuki, gli scontri decisivi e quei momenti cinematografici con i boss che ti fanno sentire proprio come se fossi dentro l’anime. Il combattimento è più serrato, le animazioni delle jutsu sono spettacolari ed è un ottimo riscaldamento in vista di Storm 3 e 4.

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Lotta, azione Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2010 Sviluppatore/editore CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Durata media di gioco 15-20 ore (modalità storia) Giocabilità Combattimenti 1 contro 1 in arena dal ritmo serrato, con battaglie contro i boss più articolate e sequenze con più ninja. Le combo e gli attacchi definitivi sono fluidi e spettacolari. Trama Copre i primi archi narrativi di Shippuden, concentrandosi su Naruto contro l’Akatsuki e sui conflitti principali. I filmati legano la storia a doppio filo all’anime. Colonna sonora Brani energici che si adattano al ritmo delle battaglie, con temi emozionanti per i momenti chiave. Grafica e atmosfera Grafica brillante e fedele all’anime, con effetti migliorati rispetto al primo gioco. I vasti campi di battaglia iniziano a mostrare il potenziale cinematografico della serie. Pro Roster ampliato, combattimenti migliorati, battaglie contro i boss dal taglio cinematografico Contro Alcune animazioni più datate mostrano i segni del tempo, la modalità storia è più breve rispetto ai titoli successivi La cosa che mi piace di più Lanciare le mosse definitive con più ninja che trasformano il campo di battaglia in una vera e propria guerra su vasta scala.

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7. Naruto: Ultimate Ninja Storm [Il miglior gioco di Naruto per lanciarti nelle battaglie in 3D]

È con “Ultimate Ninja Storm” che tutto è iniziato. Ha portato il mondo di Naruto in arene completamente in 3D, permettendoti per la prima volta di muoverti, saltare e combattere in livelli dinamici. Il combattimento è fluido, le jutsu sono spettacolari e persino il roster iniziale include i personaggi preferiti dai fan che ti aspetteresti.

È un gioco memorabile per aver trasformato l’anime in un’esperienza giocabile. La modalità Storia ripercorre gli archi narrativi originali, i filmati cinematografici fanno sembrare i combattimenti dei veri e propri episodi e i comandi sono abbastanza semplici da imparare in fretta. Ha definito lo standard per tutto ciò che è venuto dopo.

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Lotta, azione Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox One, Switch, Android, iOS Anno di uscita 2008 Sviluppatore/editore CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Durata media di gioco 12-15 ore (modalità storia) Giocabilità Combattimenti in arena 3D con combo di base, jutsu e cambi di squadra. Introduce la formula “Tempesta” che i giochi successivi hanno poi ampliato. Trama Racconta le prime avventure di Naruto, gli esami Chunin e la lotta contro i primi grandi cattivi. I filmati ti fanno sentire proprio come se fossi nell’anime. Colonna sonora Brani di battaglia energici e ispirati all’anime, con momenti drammatici che accompagnano le scene della storia Grafica e atmosfera Grafica stilizzata che rispecchia quella dell’anime, arene vivaci e animazioni fluide per l’epoca. Pro Il primo gioco di Naruto in 3D, una modalità storia divertente, facile da imparare e da giocare Contro Roster ridotto, meccaniche limitate rispetto ai sequel La cosa che mi piace di più Riuscire a sbloccare le mosse definitive in coppia per la prima volta: è ancora una sensazione fantastica.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di Naruto?

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 è il miglior gioco di Naruto in circolazione. Ti offre un roster enorme, battaglie contro i boss in stile cinematografico e una modalità storia che sembra un vero e proprio episodio di anime giocabile. È curato, esplosivo e regge ancora oggi: è sicuramente il gioco da cui partire se vuoi vivere l’esperienza definitiva di Naruto.

Esiste un gioco di Naruto open-world?

Non proprio. I giochi di Naruto si concentrano sui combattimenti in arena, sulle battaglie cinematografiche e sulle missioni guidate dalla trama. Troverai mappe enormi nelle battaglie e tanta verticalità, ma niente di completamente open-world come un sandbox. I giochi della serie Storm mantengono l’attenzione concentrata, veloce e drammatica, proprio come l’anime.

Naruto Storm 4 è migliore di Naruto Storm Connections?

Sì. Storm 4 è il finale perfetto con una modalità storia cinematografica, un roster enorme e intensi combattimenti contro i boss. Connections è divertente per chi è alle prime armi, ma Storm 4 offre l’esperienza definitiva di Naruto, dalle mosse definitive di squadra spettacolari alle battaglie realizzate alla perfezione. È quello che ancora oggi sembra davvero imponente.

Ninja Storm 4 è l’ultimo gioco di Naruto?

Non proprio: è l’ultimo gioco della serie principale di Shippuden per console, ma raccolte come Storm Legacy riuniscono tutto in un unico pacchetto. Se vuoi seguire la storia finale di Shippuden con i contenuti di Boruto, Storm 4 o Legacy è la versione che fa per te. È la fine dei grandi combattimenti cinematografici della serie.

Naruto Storm 4 è il miglior gioco tratto da un anime?

Per i fan di Naruto, assolutamente sì. Riproduce alla perfezione i combattimenti cinematografici, la varietà dei personaggi e i momenti salienti della trama di Shippuden come nessun altro. Imponente, spettacolare e drammatico: è l’anime in versione giocabile. Anche se non tutti i giochi tratti da anime raggiungono questo livello, Storm 4 dimostra cosa può fare un adattamento fedele.

Qual è il gioco di Naruto con il maggior numero di personaggi?

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections detiene il record per il roster più ampio, con oltre 130 personaggi giocabili, tra cui nuove aggiunte come Naruto in modalità Baryon e Kawaki.

C’è un gioco di Naruto in cui puoi creare il tuo personaggio?

Sì, puoi creare il tuo personaggio in Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Scegli una classe e tuffati nelle battaglie a squadre online. La personalizzazione riguarda sia l’aspetto che lo stile di combattimento, permettendoti di portare un ninja davvero personale nelle caotiche partite multigiocatore.

Naruto 4 è un gioco open world?

Non è un open world nel senso tradizionale del termine. Le mappe sono ampie e le battaglie si svolgono in verticale, permettendoti di correre sui muri, saltare e muoverti liberamente durante i combattimenti. L’attenzione è tutta sui combattimenti cinematografici nell’arena, non sull’esplorazione in stile sandbox, quindi pensa a caos verticale e strategia, non a gironzolare per il Villaggio della Foglia a raccogliere fiori.

Vale ancora la pena giocare a Naruto Ninja Storm 4?

Assolutamente sì! Storm 4 colpisce ancora forte con i suoi combattimenti veloci, le battaglie cinematografiche e un roster che ti terrà incollato allo schermo. Rivivi il finale di Shippuden o tuffati in questa avventura come se fosse la prima volta: è un gioco rifinito, imponente e ricco di contenuti. Se vuoi l’esperienza definitiva di Naruto, questo è il titolo che fa per te.