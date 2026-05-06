Os 15 melhores videojogos para o Dia de Ação de Graças de 2026: escolhas divertidas para toda a gente

O Dia de Ação de Graças é a altura perfeita para reunir as pessoas, e escolher os videojogos certos para essa data pode transformar uma noite tranquila num daqueles momentos de que toda a gente fala meses depois.

Na minha família, um simples jogo cooperativo de culinária conseguiu reunir três gerações na mesma sala, e as gargalhadas não pararam durante horas. Essa experiência mostrou-me como o jogo certo pode mudar toda a energia do feriado.

Este guia destaca os melhores títulos para diversão em grupo, momentos aconchegantes de descontração, competição amigável e laços memoráveis no Dia de Ação de Graças. Prepara-te para descobrir a tua próxima tradição!

As nossas melhores escolhas de videojogos para o Dia de Ação de Graças

Quando se trata de jogos que transformam instantaneamente as reuniões do Dia de Ação de Graças, estes três títulos destacam-se pelo seu charme, acessibilidade e capacidade de reunir toda a gente. Eles dão o tom a toda a lista e representam a mistura perfeita de diversão, caos e energia acolhedora desta época festiva.

1 Overcooked! 2 2018 Este frenético jogo cooperativo de culinária transmite toda a energia do Dia de Ação de Graças. As suas cozinhas que exigem muito trabalho em equipa, os erros hilariante e a comunicação constante fazem dele a escolha perfeita para famílias que adoram jogos rápidos e divertidos em grupo. Buy now 2 Stardew Valley 2016 Aconchegante, tranquilo e centrado na comunidade, este simulador de agricultura encaixa na perfeição no espírito das festas. A sua estética outonal e o modo cooperativo tornam-no ideal para momentos tranquilos de convívio. Buy now 3 Mario Kart World 2025 Esta escolha garante diversão. Os seus controlos fáceis, pistas coloridas e competição amigável transformam qualquer sala numa festa animada. Buy now

Estas escolhas de topo são apenas o começo. Continua a ler para descobrir a lista completa.

15 videojogos para o Dia de Ação de Graças – Escolhas acolhedoras, divertidas e para toda a família

Esta secção destaca uma seleção cuidada de títulos perfeitos para encontros, momentos tranquilos e o ambiente festivo do outono. Cada jogo traz a sua própria mistura de calor humano, trabalho de equipa ou caos amigável para o feriado, tornando-os jogos ideais para o Dia de Ação de Graças, para qualquer grupo.

Quantos destes já jogaste?

1. Overcooked! 2 [O melhor caos cooperativo do Dia de Ação de Graças]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 7 de agosto de 2018 Criador(es) Ghost Town Games Tempo médio de jogo 5–20 minutos por nível Género Simulador de culinária cooperativo Modos Multijogador local e online

O Overcooked! 2 é um jogo caótico de cozinha cooperativa, onde os jogadores correm para cortar ingredientes, preparar pratos, servir os clientes e impedir que a cozinha vá à ruína.

Assim que o cronómetro arranca, toda a gente corre de um lado para o outro por cozinhas coloridas de desenhos animados que se inclinam, deslocam e se dividem em partes móveis. É como entrar num festival gastronómico animado e divertido, cheio de energia e personalidade.

Dica de profissional Joga com quatro jogadores para o caos máximo, mas passa para dois jogadores se quiseres partidas mais calmas e estratégicas.

As famílias adoram porque reflete a verdadeira cozinha das festas, só que mais divertida e muito menos stressante. Há uma razão para ser considerado um dos melhores jogos de culinária. O seu ponto forte destaca-se nos momentos mais intensos, onde o timing, o trabalho em equipa e as gargalhadas se misturam.

Muitos jogadores do Reddit chamam-lhe o jogo definitivo do tipo «gritas com os teus amigos, mas continuas a gostar deles», o que resume bem porque é que se encaixa tão bem nesta época festiva.

O meu veredicto: O Overcooked! 2 é a escolha perfeita para famílias que querem pura energia festiva. Proporciona risos sem parar, trabalho em equipa e um ambiente acolhedor de Dia de Ação de Graças.

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2. Stardew Valley [A experiência de colheita mais acolhedora para o Dia de Ação de Graças]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, dispositivos móveis Ano de lançamento 26 de fevereiro de 2016 Criador(es) ConcernedApe (Eric Barone) Tempo médio de jogo 40–200 horas Género Simulação de agricultura e vida Modos Jogador único e multijogador cooperativo

O Stardew Valley é um jogo de simulação agrícola comovente, onde herdas uma quinta em mau estado e, aos poucos, transformas-a numa propriedade próspera. Os jogadores plantam culturas, criam animais, cozinham refeições, recolhem recursos na floresta, decoram a sua casa e constroem relações significativas com os habitantes da vila.

A sua estética pixel art combina cores suaves, animações delicadas e música tranquila para criar um dos melhores jogos de agricultura disponíveis atualmente. A jogabilidade incentiva um progresso lento e consciente, em vez de reações rápidas, tornando-o a escolha ideal para quem prefere jogos tranquilos para jogar no Dia de Ação de Graças.

Dica de profissional Joga o modo multijogador com até quatro pessoas se quiseres uma experiência descontraída e colaborativa, perfeita para as longas noites de feriado.

Os festivais Feira de Stardew Valley e Spirit’s Eve parecem especialmente adequados para esta época festiva, espelhando as verdadeiras celebrações sazonais com luzes acolhedoras, atividades partilhadas, barracas de comida da comunidade e um sentimento de união.

O seu ponto forte reside na forma como celebra profundamente a colheita, a comunidade e a ligação entre as pessoas. Cultivas produtos ao longo das estações, preparas pratos para partilhar com os aldeões e crias o teu próprio ritmo de vida diária.

O meu veredicto: O Stardew Valley é ideal para jogadores que procuram um jogo tranquilo e significativo para as festas. O seu calor humano, espírito comunitário e ritmo suave tornam-no no companheiro perfeito para o Dia de Ação de Graças.

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3. Mario Kart World [A competição em família mais divertida]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2025 Criador(es) Nintendo Duração média de jogo 3–5 minutos por corrida Género Corridas de kart Modos Multijogador local e online

O Mario Kart World une várias gerações com corridas alucinantes, pistas coloridas e aquele caos divertido que anima instantaneamente qualquer sala de estar. A ideia é simples: escolhe uma personagem, seleciona um kart e corre por percursos criativos cheios de atalhos, power-ups e reviravoltas imprevisíveis.

Os jogadores fazem derrapagens nas curvas, esquivam-se de conchas, ativam impulsos e competem pelo primeiro lugar numa mistura de pistas clássicas e totalmente novas. Os seus gráficos brilhantes, animações fluidas e design acessível fazem deste um dos melhores jogos da Switch para crianças, mas ainda assim suficientemente desafiante para adultos que gostam de diversão competitiva.

Dica de profissional Ativa a «Condução Inteligente» para os jogadores mais novos, para que todos possam desfrutar de corridas competitivas sem frustrações.

Este jogo destaca-se nas reuniões de Ação de Graças porque permite rondas rápidas, é fácil de entrar a qualquer momento e acomoda vários níveis de habilidade. Até os novatos podem pegar num comando e juntar-se na hora, o que o torna ideal para famílias que querem uma competição descontraída durante as festas.

É simples de aprender, mas impossível de dominar, transformando cada corrida num equilíbrio entre habilidade, sorte e surpresas hilariantes. Risos, rivalidades divertidas e aqueles momentos de «só mais uma corrida» estão garantidos, muitas vezes muito antes mesmo da sobremesa chegar à mesa.

O meu veredicto: O Mario Kart World é perfeito para famílias que querem diversão cheia de energia. É fácil de aprender, podes jogar vezes sem conta e vai, com certeza, criar momentos memoráveis no Dia de Ação de Graças.

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4. Animal Crossing: New Horizons [O jogo perfeito para uma reunião de Ação de Graças]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 20 de março de 2020 Criador(es) Nintendo Tempo médio de jogo 50–300 horas Género Simulação de vida Modos Jogador único com multijogador online

O Animal Crossing: New Horizons oferece aos jogadores uma ilha tranquila para decorarem, explorarem e personalizarem à sua maneira. Vais recolher materiais, criar mobiliário, cuidar do jardim, pescar e passar tempo com os simpáticos animais da aldeia. As suas cores suaves, a música tranquila e o ritmo aconchegante tornam-no ideal para criar uma atmosfera festiva e pacífica.

O jogo encaixa na perfeição no Dia de Ação de Graças graças ao seu evento oficial do «Turkey Day». O chef Franklin chega com receitas sazonais, tarefas relacionadas com comida e decorações quentinhas de outono que refletem as tradições reais desta época festiva.

Dica de profissional Planta abóboras com antecedência para teres ingredientes suficientes quando o Franklin aparecer para o «Turkey Day».

As famílias podem visitar-se online, cozinhar pratos juntas ou simplesmente apreciar a paisagem outonal, tornando esta uma das celebrações festivas mais relaxantes do mundo dos jogos.

O seu ponto forte é a forma como o «Turkey Day» combina culinária, comunidade e momentos tranquilos numa reunião virtual que transmite conforto e alegria, especialmente para jogadores que procuram uma celebração mais descontraída.

O meu veredicto: Uma opção suave e acolhedora para o Dia de Ação de Graças. Oferece calor humano, criatividade e um espaço virtual tranquilo que as famílias podem desfrutar juntas.

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A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch informo Ano de lançamento 2019 Criador(es) Os Cavaleiros da Unidade Tempo médio de jogo 5–15 minutos por nível Género Jogo cooperativo de festa Modos Multijogador local

O Tools Up! transforma a renovação de uma casa num caos rápido e hilariante, enquanto os jogadores pintam paredes, colocam alcatifa, mudam móveis e redecoram divisões, sem parar de se atrapalharem uns aos outros.

A ideia é simples: concluir um trabalho de renovação antes que o tempo acabe, mas a verdadeira diversão começa quando os amigos esbarram uns nos outros, entornam materiais ou confundem as tarefas na pressa.

Dica de profissional Distribui as funções logo no início de cada nível para evitar que toda a gente vá buscar os mesmos materiais e atrase o progresso.

Os seus gráficos coloridos, o código de cores claro e os níveis rápidos fazem deste um dos melhores jogos cooperativos para grupos que gostam de trabalho em equipa animado e prático.

Encaixa-se naturalmente nas reuniões de Ação de Graças porque reflete a energia divertida de arrumar tudo depois de um grande jantar em família. O seu ponto forte está na forma como transforma as tarefas pós-festa em ação hilariante. Renovar tudo juntos torna-se uma metáfora descontraída do trabalho em equipa durante as festas, criando momentos com os quais te identificas, confusos e divertidos.

O meu veredicto: O «Tools Up!» é perfeito para famílias que adoram jogos enérgicos e baseados no trabalho em equipa. Traz risos imediatos, controlos simples e um caos alegre a qualquer reunião de Ação de Graças.

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6. Sackboy: Uma Grande Aventura [A aventura familiar mais saudável]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Ano de lançamento 2020 Criador(es) Sumo Digital Tempo médio de jogo 8–12 horas Género Jogo de plataformas em 3D Modos Jogador único e multijogador cooperativo

O Sackboy: Uma Grande Aventura é um encantador jogo de plataformas em 3D onde os jogadores guiam um herói de malha por mundos coloridos repletos de quebra-cabeças divertidos, obstáculos criativos e segredos para colecionar.

A estética artesanal, os controlos suaves e o tom amigável fazem com que se destaque entre os melhores jogos de plataformas para grupos de várias idades.

Dica de profissional Jogam os níveis juntos depois de desbloquearem novos trajes para descobrirem caminhos escondidos e desafios bónus.

O seu design cooperativo torna-o ideal para reuniões de Ação de Graças. Até quatro jogadores podem juntar-se, partilhar tarefas e percorrer níveis criados à mão que transmitem um ambiente alegre e festivo. O seu ponto forte é a deliciosa sensação de criatividade e calor humano.

Cada fase transmite alegria e convida à exploração, transformando a aventura numa atividade em família, em vez de uma competição. O jogo incentiva o trabalho em equipa através de objetivos partilhados e layouts de níveis engenhosos, e a sua natureza alegre torna-o perfeito para jogadores que procuram diversão descontraída durante as férias.

O meu veredicto: «Sackboy: Uma Grande Aventura» é uma escolha ideal para famílias. Combina criatividade, trabalho em equipa e energia alegre num jogo perfeito para as festas.

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7. Lumberhill [O jogo de equipa ao ar livre mais divertido para o Dia de Ação de Graças]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Ano de lançamento 2020 Criador(es) Sumo Digital Tempo médio de jogo 8–12 horas Género Jogo de plataformas em 3D Modos Jogador único e multijogador cooperativo

O Lumberhill é um jogo multijogador caótico onde os jogadores cortam árvores, conduzem rebanhos, esquivam-se de desastres e correm contra o relógio, enquanto o ambiente se transforma num caos hilariante.

Cada nível lança obstáculos bizarros à tua equipa, incluindo debandadas, incêndios, pontes a desmoronar-se e animais indisciplinados. A sua estética alegre e ao ar livre confere-lhe uma atmosfera animada que transmite frescura e energia, fazendo com que se destaque entre os melhores jogos de aventura para grupos que gostam de movimento e comédia.

Dica de profissional Divide as funções logo no início de cada nível, para que um jogador se concentre em cortar, enquanto os outros tratam de reunir e fazer as entregas.

O que o torna perfeito para o Dia de Ação de Graças é o seu tema ao ar livre. Enquanto a maioria dos jogos festivos se passa em cozinhas ou salas de estar, o Lumberhill leva toda a gente para um cenário natural vibrante, para uma mudança de ritmo.

O seu ponto forte reside nos desafios absurdos na floresta, que exigem reações rápidas, trabalho de equipa e muitas gargalhadas. Cortar árvores enquanto persegues cabras rebeldes ou tentas sobreviver a uma tempestade repentina torna-se, por si só, uma memória festiva.

O meu veredicto: o Lumberhill é uma escolha animada e cheia de risos para o Dia de Ação de Graças. Traz caos ao ar livre, trabalho em equipa e diversão sem fim para qualquer grupo.

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8. O Jackbox Party Pack [O melhor jogo de festa para grandes grupos no Dia de Ação de Graças]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Smart TVs Ano de lançamento Vários (2014–2024) Criador(es) Jackbox Games Duração média 10–20 minutos por jogo Género Coleção de jogos de festa Modos Multijogador local com dispositivos móveis

O Jackbox Party Pack é uma coleção de jogos de festa rápidos e divertidos, pensados para grupos de todos os tamanhos. Em vez de usarem comandos, os jogadores participam com os seus telemóveis, o que torna incrivelmente fácil para qualquer pessoa participar.

Cada pacote inclui uma mistura de desafios de perguntas e respostas, jogos de desenho, rondas de blefe e competições de criatividade que provocam risos sem parar. A configuração simples e as rondas rápidas tornam-no perfeito para grandes reuniões de família, onde as pessoas vão e vêm ao longo da noite.

Dica de profissional Escolhe pacotes com os filtros para toda a família ativados se estiveres a jogar com primos mais novos ou avós.

É ideal para o Dia de Ação de Graças, porque mantém todo o grupo envolvido entre o jantar, a sobremesa e a conversa. O seu principal trunfo é a facilidade de acesso.

Qualquer pessoa pode participar ao digitalizar um código, e os jogos são concebidos para serem divertidos sem precisarem de experiência em jogos. O Jackbox brilha mais quando toda a gente na sala está a participar, a reagir e a votar em conjunto, transformando uma reunião informal num espetáculo de comédia partilhado.

O meu veredicto: O Jackbox Party Pack é imbatível para grupos grandes. Transforma o Dia de Ação de Graças num evento animado e cheio de risos, que toda a gente pode curtir.

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9. Just Dance 2025 [O jogo mais enérgico do Dia de Ação de Graças]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2025 Criador(es) Ubisoft Duração média das sessões Sessões baseadas em músicas, com 3 a 5 minutos cada Género Ritmo e dança Modos Um jogador e multijogador

O Just Dance 2025 traz a festa para a sala de estar com uma enorme lista de reprodução de sucessos recentes, clássicos de sempre e músicas animadas, feitas para pôr toda a gente a dançar.

Os jogadores seguem a coreografia no ecrã usando controlos de movimento, transformando cada música numa atividade divertida que envolve todo o corpo. Os seus visuais coloridos, animações enérgicas e passos fáceis de aprender fazem deste um dos melhores jogos de ritmo para famílias que procuram algo animado e inclusivo.

Dica de profissional Usa os modos «Workout» ou «Co-op» para uma pontuação ideal para grupos e diversão extra entre as músicas.

Encaixa na perfeição no Dia de Ação de Graças, porque incentiva toda a gente a levantar-se, a sacudir a sonolência pós-jantar e a partilhar um momento divertido juntos. O seu ponto forte é a capacidade de animar o ambiente num instante.

Cada coreografia parece uma festa. As crianças adoram os passos engraçados, os adultos apreciam a nostalgia e os avós muitas vezes juntam-se só para rir e experimentar um ou dois passos. O ritmo animado e o design acessível do jogo tornam-no uma ótima escolha para festas de fim de ano, especialmente quando o ambiente precisa de um impulso de energia.

O meu veredicto: O Just Dance 2025 é garantidamente um sucesso entre o público. Traz música, movimento e pura alegria à noite de Ação de Graças.

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10. Kind Words [A melhor experiência reconfortante para um Dia de Ação de Graças tranquilo]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Popcannibal Duração média de jogo Por sessão, 5–20 minutos Género Uma experiência acolhedora de escrever cartas Modos Online, interações anónimas

O «Kind Words» é um jogo tranquilo e reflexivo, centrado na escrita e na receção de pequenas cartas de encorajamento. Os jogadores entram numa sala acolhedora, com iluminação suave, relaxam ao som de música lo-fi tranquila e escolhem se querem enviar mensagens de apoio ou ler as mensagens de outras pessoas que procuram conforto. Não há temporizadores, tarefas nem pressões, apenas trocas gentis que promovem a empatia e o calor humano.

Esta estrutura tranquila torna-o num refúgio ideal durante o Dia de Ação de Graças, especialmente para quem quer um momento de sossego longe da agitação das reuniões familiares. O seu ponto forte está na experiência sincera que proporciona.

Dica de profissional Escreve algumas mensagens no início da tua sessão para receberes respostas atenciosas ao longo do dia.

Escrever mensagens simples e inspiradoras a desconhecidos ou receber palavras gentis em troca transforma o jogo num pequeno ritual de gratidão, que combina na perfeição com o tom emocional desta época festiva.

As imagens relaxantes, as cores suaves e a banda sonora reconfortante ajudam os jogadores a descontrair depois de um dia agitado. É uma pausa bem pensada para quem prefere atividades introspectivas ou quer um momento de descanso tranquilo entre refeições, conversas e jogos.

O meu veredicto: O «Kind Words» é um dos melhores jogos da Switch para crianças e é perfeito para quem procura calma, conforto e calor emocional. Oferece um espaço significativo para a gratidão e para uma reflexão tranquila durante as férias.

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11. Journey [A Viagem Mais Sereno do Dia de Ação de Graças]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation, PC, iOS Ano de lançamento 2012 Criador(es) Thatgamecompany Tempo médio de jogo 2–3 horas Género Aventura atmosférica Modos Jogo individual com jogabilidade online contínua

Journey é uma aventura minimalista e de tirar o fôlego, onde os jogadores viajam por desertos dourados, ruínas antigas e cavernas subterrâneas brilhantes em direção ao cume de uma montanha distante.

Sem diálogos nem menus, a experiência desenrola-se através de imagens, música e movimento. O seu ritmo suave e a direção artística deslumbrante criam uma atmosfera meditativa que se destaca entre os melhores jogos aconchegantes para momentos tranquilos e de reflexão.

O que torna o Journey ideal para o Dia de Ação de Graças é a forma como aborda a ligação entre as pessoas. Durante a tua aventura, podes encontrar outro viajante — um jogador real — que não pode falar, mas que te pode acompanhar através de sons simples e movimentos.

Dica de profissional Usa auscultadores para sentires todo o impacto emocional da banda sonora e do som ambiente.

Esta companhia silenciosa torna-se inesperadamente emotiva, transformando encontros breves em momentos partilhados memoráveis. O seu ponto forte reside neste poderoso sentimento de ligação sem palavras, que lembra aos jogadores a gratidão, a presença e a beleza das pequenas ligações.

A duração curta e o ritmo sereno tornam-no perfeito para relaxar depois de um feriado agitado. A sua banda sonora relaxante, a iluminação suave e os efeitos de areia a escorrer ajudam a criar um ambiente tranquilo que contrasta lindamente com a energia animada de uma reunião familiar.

O meu veredicto: «Journey» é uma escapadela tranquilizante para o Dia de Ação de Graças. Oferece uma beleza silenciosa, ressonância emocional e uma experiência reconfortante para encerrar o feriado.

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12. Flower [O melhor jogo relaxante para descontrair depois do banquete]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation, PC, iOS Ano de lançamento 2009 Criador(es) Thatgamecompany Tempo médio de jogo 1–2 horas Género Exploração atmosférica Modos Um jogador

Flower é um jogo de exploração relaxante onde guiás uma única pétala por campos abertos, encostas verdejantes e paisagens oníricas. Em vez de controlares uma personagem, diriges o próprio vento, que varre as flores para devolver cor, crescimento e vida ao mundo.

Sem diálogos nem objetivos tradicionais, a experiência centra-se inteiramente no ambiente, no movimento e no relaxamento. O seu ponto forte reside na facilidade com que cria uma sensação de paz. Flutuar por ambientes tranquilos, revitalizar áreas murchas e ver campos vibrantes a florescer em resposta aos teus movimentos faz com que o Flower pareça uma sessão de meditação relaxante.

Dica de profissional Joga numa sala escura com o som no máximo para apreciares ao máximo as imagens e a música relaxantes.

Os visuais suaves, os ângulos de câmara fluidos e a banda sonora emotiva combinam-se para criar um espaço de reflexão, quase terapêutico.

Isto torna-o uma escolha maravilhosa para o Dia de Ação de Graças, especialmente depois de um longo dia de cozinha, conversas e celebrações. O Flower oferece um refúgio tranquilo onde os jogadores podem descontrair, relaxar e desfrutar de um momento de silêncio.

O meu veredicto: O Flower é a forma perfeita de relaxar depois do banquete. Oferece beleza, serenidade e uma renovação suave que encerra o feriado numa nota de paz.

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13. Firewatch [A Melhor História Reflexiva para o Dia de Ação de Graças]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch informo Ano de lançamento 2016 Criador(es) Campo Santo Tempo médio de jogo 4–6 horas Género Aventura narrativa Modos Um jogador

Firewatch é uma aventura emocionante e centrada na história, que se passa na tranquila natureza selvagem do Wyoming. Encaras o papel de Henry, um vigia de incêndios postado no meio da floresta, cuja única companhia é a Delilah, uma voz do outro lado do walkie-talkie.

À medida que exploras trilhos, investigas acontecimentos estranhos e passas longos dias rodeado pela natureza, a narrativa vai revelando, aos poucos, temas como a vulnerabilidade, a confiança e a ligação. A iluminação acolhedora, as paisagens deslumbrantes e o ritmo suave criam uma atmosfera íntima que cativa os jogadores.

Dica de profissional Aproveita o tempo a explorar cada área para apreciares ao máximo os detalhes do ambiente e os miradouros escondidos.

O seu ponto forte é a qualidade da narrativa. O Firewatch está lindamente escrito, repleto de diálogos naturais e concebido para parecer pessoal. O jogo explora a solidão e as relações humanas de uma forma que te fica na memória muito depois dos créditos finais.

Isto torna-o perfeito para as noites de Ação de Graças, quando a casa fica mais tranquila e queres viver uma experiência significativa sozinho.

O meu veredicto: O Firewatch é ideal para quem procura uma história comovente e memorável. Oferece profundidade emocional e uma escapadela tranquila e contemplativa.

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14. The Sims [O melhor simulador de vida para o Dia de Ação de Graças com o HarvestFest]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation, Xbox Ano de lançamento Série em curso (2000–2025) Criador(es) Maxis, Electronic Arts Tempo médio de jogo Ilimitado Género Simulação de vida Modos Um jogador

O The Sims oferece uma das experiências virtuais de Dia de Ação de Graças mais detalhadas e personalizáveis que há, graças ao feriado HarvestFest dentro do jogo. Podes decorar a tua casa com decorações outonais aconchegantes, preparar um banquete completo, convidar amigos e família e criar aquele tipo de reunião acolhedora que espelha as celebrações da vida real.

A jogabilidade gira em torno de cozinhar, interações sociais, decorar e gerir o humor dos Sims, o que o torna um dos jogos de simulação mais destacados para diversão com temática festiva.

Dica de profissional Melhora a habilidade de Cozinha do teu Sim antes do HarvestFest para que o grande jantar saia perfeito e sem stress.

O grande trunfo é o próprio evento HarvestFest. Podes cozinhar vários pratos, pôr a mesa, desfrutar das tradições sazonais e organizar um jantar virtual com um ambiente festivo e cheio de personalidade.

O caos de preparar tudo — a lidar com o forno, a receber os convidados e a manter toda a gente satisfeita — capta a essência do Dia de Ação de Graças sem a limpeza que se segue no mundo real.

O meu veredicto: O The Sims é o melhor simulador de vida para o Dia de Ação de Graças. Oferece criatividade, um ambiente acolhedor de feriado e celebrações virtuais infinitamente divertidas.

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15. Fortnite [O melhor evento online com temática de Dia de Ação de Graças e skins do Dia de Ação de Graças]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch informo, dispositivos móveis Ano de lançamento 2017 Criador(es) Epic Games Duração média Por partida, 10–20 minutos Género Battle Royale e Sandbox Criativo Modos Multijogador online

O Fortnite transforma o Dia de Ação de Graças numa celebração online festiva com skins sazonais, mapas inspirados no outono e eventos por tempo limitado que trazem o ambiente acolhedor do outono para um mundo multijogador acelerado.

Podes entrar nas partidas vestido com fatos de peru, colher legumes com picaretas temáticas ou explorar as ilhas do modo Criativo decoradas com abóboras, folhas e uma iluminação quente de outono. A mistura de itens cosméticos divertidos e conteúdo sazonal novo faz do Fortnite uma forma divertida de curtir o espírito festivo sem precisares de uma grande reunião de família.

Dica de profissional Dá uma vista de olhos na Loja de Itens todos os dias durante a semana do Dia de Ação de Graças para conseguires skins limitadas antes que saiam de venda.

O seu ponto forte é a forma como celebra a época a nível global. Skins especiais, desafios temáticos e decorações festivas transformam cada partida numa experiência descontraída com o tema do Dia de Ação de Graças.

O conteúdo rotativo do Dia de Ação de Graças também dá aos jogadores que regressam algo novo pelo qual ansiar todos os anos, mantendo o jogo atualizado e festivo.

O meu veredicto: O Fortnite proporciona uma experiência divertida e festiva nesta época festiva. Os seus eventos sazonais, os seus itens cosméticos encantadores e a sua animada comunidade online fazem dele uma escolha de destaque para o Dia de Ação de Graças.

Como escolher o jogo perfeito para o Dia de Ação de Graças

Jogar no Dia de Ação de Graças é incrivelmente flexível e adapta-se a qualquer estado de espírito, tamanho de grupo ou dinâmica familiar. Quer o teu feriado seja animado e barulhento ou calmo e íntimo, o jogo certo pode melhorar instantaneamente o ambiente.

O ingrediente chave é a energia social, ou seja, risos, reações partilhadas e aqueles pequenos momentos de cumplicidade que surgem quando toda a gente está junta.

Aqui está um guia para te ajudar a escolher jogos que combinem com a tua reunião:

Tipo de Ação de Graças Melhor ambiente de jogo Por que é que funciona Géneros de jogos Pequeno e acolhedor Ritmo calmo, propício à conversa Promove a ligação e o calor humano e é perfeito para relaxar depois do jantar Simuladores de vida, aventuras narrativas, jogos de agricultura, jogos de exploração tranquilos Grandes e animados Ritmo acelerado, participação em grupo Permite que as pessoas se juntem facilmente e enche a sala de risos e de um caos amigável Jogos de festa, jogos de ritmo, desafios rápidos Para todas as idades Jogabilidade simples e acessível Todos podem participar sem frustrações, com objetivos claros e comandos fáceis Jogos cooperativos fáceis, jogos de festa simples, títulos multijogador casuais Espírito festivo Jogos que celebram o trabalho em equipa, a comida ou as experiências partilhadas Dá um toque festivo e faz com que o jogo faça parte das memórias Jogos com temática de colheita, jogos de culinária, aventuras cooperativas

Não existe um jogo exclusivo para o Dia de Ação de Graças, mas escolher um que combine com o ambiente do teu grupo pode tornar o feriado ainda mais memorável. Pega nos teus comandos, reúne os teus amigos e família e deixa que os jogos tragam um pouco mais de diversão à celebração, enquanto exploras mais formas de aproveitar o dia.

O meu veredicto geral sobre os melhores videojogos para o Dia de Ação de Graças

Eis a forma mais simples de escolher por onde começar, se quiseres a experiência de jogo perfeita para o Dia de Ação de Graças.

Para famílias que querem caos e risos na hora → Overcooked! 2 .

Um jogo cooperativo rápido e divertido que capta o espírito de uma cozinha agitada nas festas de fim de ano, ao estilo de um fantástico jogo de culinária.

Um jogo cooperativo rápido e divertido que capta o espírito de uma cozinha agitada nas festas de fim de ano, ao estilo de um fantástico jogo de culinária. Para jogadores que procuram uma noite tranquila e aconchegante → Stardew Valley .

É um dos melhores jogos de agricultura, repleto de calor humano, temas relacionados com a colheita e momentos tranquilos que combinam na perfeição com a época.

É um dos melhores jogos de agricultura, repleto de calor humano, temas relacionados com a colheita e momentos tranquilos que combinam na perfeição com a época. Para grupos grandes que precisam de uma opção fácil, onde toda a gente possa participar → O Jackbox Party Pack .

Sem comandos, rondas rápidas e risos sem parar tornam-no ideal para salas de estar cheias no Dia de Ação de Graças.

Sem comandos, rondas rápidas e risos sem parar tornam-no ideal para salas de estar cheias no Dia de Ação de Graças. Para crianças e adultos que querem movimento e energia → Just Dance 2025 .

Uma lista de reprodução animada e comandos acessíveis transformam a preguiça pós-jantar numa atividade de grupo divertida.

Uma lista de reprodução animada e comandos acessíveis transformam a preguiça pós-jantar numa atividade de grupo divertida. Para quem quer um momento de reflexão tranquila depois da agitação das festas → Journey.

Uma experiência linda e meditativa que oferece profundidade emocional e uma narrativa tranquila.

Cada um destes jogos transmite um ambiente diferente do Dia de Ação de Graças, por isso podes escolher aquele que melhor se adequa ao ambiente que se vive na sala. Quer estejas à procura de risadas, de um momento de descontração, de alguma competição amigável ou de um momento tranquilo para relaxar, há aqui algo para todos!

Perguntas frequentes