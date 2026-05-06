Os 11 melhores videojogos para casais criarem memórias inesquecíveis

Os melhores videojogos para casais são mais do que apenas diversão – são uma forma de criar laços, rir e enfrentar desafios juntos.

Estás à procura de algo aconchegante e relaxante, caótico e hilariante, ou de um jogo que ponha mesmo à prova as tuas habilidades? Aqui tens um título perfeito para ti e para o teu parceiro.

Com tantos jogos cooperativos e multijogador por aí, escolher o certo pode parecer complicado. É aí que esta lista entra. Reuni os melhores jogos concebidos para aproximar os casais, com foco em experiências cooperativas que brilham quando jogadas com a tua cara-metade.

Todos os jogos desta lista são verdadeiras joias, e alguns são particularmente fantásticos quando jogados com a tua cara-metade. Nesta lista, estes são os melhores de todos:

1 It Takes Two 2021 Uma fantástica jogabilidade cooperativa entrelaçada com uma história comovente que se centra num casal a tentar recuperar a sua relação. Buy now 2 Stardew Valley 2016 O rei dos jogos de simulação de vida rural aconchegante também é divertido para jogar a dois – e é uma ótima maneira de introduzir alguém ao mundo dos jogos. Buy now 3 A Way Out 2018 Fugir da polícia normalmente não acaba bem, mas talvez o verdadeiro tesouro tenham sido os amigos que fizemos pelo caminho. Buy now

Embora estes sejam os melhores títulos da lista, não te esqueças de dar uma oportunidade aos outros também. Todos eles — jogos narrativos, de aventura e de sobrevivência em mundo aberto — são divertidos de jogar com qualquer companhia, e garanto-te que vale 100% a pena experimentares cada um deles. Quem sabe, talvez descubras novos favoritos pelo caminho!

Os 11 melhores videojogos para casais se unirem como nunca antes

Escolher os melhores jogos para casais não é muito diferente de escolher bons jogos cooperativos em geral. A ideia é encontrar jogos que sejam ainda mais divertidos para duas pessoas, em vez de para um grupo inteiro de amigos.

A maioria das minhas escolhas inclina-se para experiências mais pequenas e íntimas, com alguns jogos centrados na história ou baseados em quebra-cabeças. Não te preocupes se tu e o teu parceiro forem jogadores inveterados, também há algo desafiante para vocês.

Pronto, vamos mergulhar na lista!

1. It Takes Two [O melhor jogo para casais que adoram trabalho de equipa e aventuras comoventes]

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2021 Criador Hazelight Games Tempo médio de jogo ~15 horas Ideal para casais que querem aproximar-se ainda mais através do jogo

Nenhuma lista dos melhores videojogos para casais (ou simplesmente jogos cooperativos no sofá, em geral) está completa sem mencionar o São precisos dois.

It Takes Two, tu e o teu parceiro jogam na pele do Cody e da May, um casal cuja relação está a passar por um momento difícil. As coisas tomam um rumo surreal quando o casal descobre que foi transformado, sem querer, em bonecos pela filha, que espera desesperadamente que eles se reconciliem.

Enquanto a dupla tenta encontrar uma saída para a situação em que se encontram, são obrigados a enfrentar as falhas do seu casamento e a aprender a trabalhar em conjunto para superar os seus problemas. Isto leva tanto o Cody como a May não só a reconhecerem as coisas que podiam ter feito melhor, mas também a trabalharem ativamente para corrigir esses aspetos ao longo do jogo, o que faz com que a dupla consiga recompor a sua relação.

Por que é que o escolhemos

It Takes Two é a experiência cooperativa definitiva para casais, combinando uma narrativa comovente com uma jogabilidade que exige comunicação e trabalho de equipa, tornando-o perfeito para criar laços e divertirem-se juntos.

Embora o São precisos dois tenha uma história simples mas comovente, as suas lições estão magistralmente entrelaçadas na jogabilidade. Tanto tu como o teu parceiro vão ter de aprender a comunicar e a aproveitar os pontos fortes um do outro para resolver este jogo de plataformas e quebra-cabeças que mistura vários géneros.

O jogo também nunca fica estático; embora tanto o Cody como a May adquiram habilidades fantásticas que têm de ser combinadas para superar os obstáculos de cada área, estas são temporárias. Juntos, são melhores!

Por último, lembra-te de que o It Takes Two é um jogo cooperativo obrigatório, o que significa que não há maneira de avançares sem um parceiro. Por coincidência, isto também o torna o jogo ideal para criar laços com o teu namorado ou namorada numa noite de jogos — afinal, vão precisar um do outro. É também considerado um dos melhores videojogos para o Dia dos Namorados.

E se estás preocupado por precisares de duas cópias, a Hazelight Games tem um sistema de «passe de amigo» que só requer uma única cópia!

O meu veredicto: «It Takes Two» é um jogo imperdível para casais, oferecendo uma mistura única de humor, emoção e trabalho de equipa que torna cada momento juntos memorável.

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2. Stardew Valley [O melhor jogo cooperativo aconchegante para casais que estão a construir a vida dos seus sonhos juntos]

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, Mac, Switch, PS Vita, PS4, Xbox One, iOS, Android Ano de lançamento 2016 Criador ConcernedApe Tempo médio de jogo Variável (modificável) Ideal para casais que gostam de relaxar e construir coisas juntos

O Stardew Valley não é só um dos melhores videojogos para casais, é um dos melhores de sempre, ponto final. Criado pelo programador independente ConcernedApe, o Stardew Valley revolucionou mesmo o género com o seu nível de refinamento incrível, estabelecendo um padrão difícil de superar, embora alguns jogos semelhantes ao Stardew Valley mereçam ser mencionados.

O Stardew Valley tem todas as características dos seus antecessores: um emprego sem futuro num escritório, uma herança imobiliária inesperada de parentes falecidos e uma cidadezinha pitoresca onde te podes estabelecer. À medida que tu e o teu parceiro se adaptam à vida em Pelican Town, vão descobrir uma infinidade de estilos de jogo à vossa disposição.

Por que é que o escolhemos O

Stardew Valley é perfeito para casais porque permite-vos construir, explorar e relaxar juntos ao vosso próprio ritmo, tornando-o uma experiência cooperativa acolhedora e infinitamente gratificante.

Claro, vocês os dois podem trabalhar na vossa quinta, labutando nos campos e cuidando do gado, mas também podem explorar a vasta zona rural e descobrir os muitos segredos que lá se escondem. No fim de contas, são livres para fazer o que quiserem e jogar ao vosso próprio ritmo – o jogo não vos obriga a seguir um estilo de jogo específico e não há forma de perderes a partida.

O que torna este jogo particularmente fantástico para casais é o facto de poder ser jogado tão depressa ou tão devagar quanto quiseres. Como estás sempre a progredir, o Stardew Valley é um dos melhores jogos acolhedores para apresentar este passatempo ao teu parceiro.

O meu veredicto: o Stardew Valley é um jogo encantador e descontraído que torna o tempo de qualidade com o teu parceiro divertido, criativo e sem stress.

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3. A Way Out [A melhor aventura centrada na história para casais que adoram drama de alto risco]

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador Hazelight Games Tempo médio de jogo ~10 horas Ideal para casais que gostam de experiências cooperativas de alto risco

A primeira coisa que provavelmente vais descobrir ao pesquisar «A Way Out» em 2026 é que se trata de um jogo muito parecido com o «It Takes Two». Isso não deve ser surpresa nenhuma – este título também é da Hazelight Games.

As apostas são altas em A Way Out — tu e o teu parceiro interpretam dois criminosos condenados: o confiante e teimoso Leo Caruso e o ponderado e astuto Vincent Moretti, que já estão fartos da vida na prisão.

Por que o escolhemos

A Way Out é ideal para casais porque exige trabalho de equipa e comunicação, permitindo que tu e o teu parceiro enfrentem desafios de alto risco juntos, enquanto partilham uma história cativante.

Juntos, vão enfrentar cenários diferentes, mas interligados, trabalhando em conjunto para resolver quebra-cabeças e garantir que existe uma rota de fuga não só para ti, mas também para o teu parceiro. Fugir da lei não é nada fácil, por isso prepara-te para ver o teu trabalho de equipa postado à prova!

Tal como em «It Takes Two», «A Way Out» também tem uma narrativa forte por trás. Tanto o Leo como o Vincent têm as suas próprias razões para estarem na prisão e, à medida que os dois aprendem a valorizar as capacidades um do outro, começa a florescer entre os dois homens uma amizade profunda e duradoura.

Esta ligação é ainda mais reforçada pelas muitas provações que a dupla terá de superar, o que os ajuda não só a aprofundar a amizade, mas também a amadurecer como pessoas.

Tal como nos outros jogos da Hazelight, o A Way Out tem um modo cooperativo obrigatório, o que significa que este título é especialmente ótimo para uma noite de jogos. Além disso, só precisas de uma única cópia, graças ao sistema «Friend Pass» da Hazelight!

O meu veredicto: A Way Out oferece uma experiência cooperativa intensa e centrada na história, que põe à prova o teu trabalho de equipa e garante uma noite de jogos inesquecível com o teu parceiro.

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4. Overcooked! À vontade [O melhor jogo cooperativo caótico para casais que se riem no meio da confusão]

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Switch, PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S: informações Ano de lançamento 2021 Criador Ghost Town Games Duração média do jogo ~40 horas Ideal para casais que se divertem com um trabalho de equipa caótico



Antes de começarmos, deixa-me esclarecer que este não é um título novo. O Overcooked! À vontade é uma versão remasterizada e uma combinação dos dois jogos Overcooked, além de incluir o modo crossplay.

Agora, quanto ao jogo em si. À primeira vista, o Overcooked pode ser descrito como um simulador de cozinha. Cada jogador (até 4) controla um chef, e todos terão de trabalhar em equipa para preparar pratos de acordo com especificações exatas, servi-los e arrumar tudo a seguir.

Por que é que o escolhemos O

Overcooked! À vontade é perfeito para casais porque transforma o trabalho em equipa, a comunicação e a coordenação numa experiência divertida, caótica e cheia de risos.

Na prática, porém, o Overcooked rapidamente se transforma num caos hilariante – não só alguém vai inevitavelmente errar um pedido, como as bancadas vão ficar cheias de ingredientes inúteis, os fogões vão pegar fogo, os pratos prontos vão acabar no lixo e os próprios níveis vão conspirar contra ti.

Tal como It Takes Two, tu e o teu namorado ou namorada vão ter de aprender não só a comunicar de forma eficaz, mas também a elaborar um plano de trabalho eficiente e a definir uma divisão clara de tarefas.

Embora ver tudo a desmoronar-se seja divertido e catártico, gerir tudo com rigor, em que tu e o teu parceiro (ou amigos, lembra-te que este jogo suporta até 4 jogadores em modo cooperativo online ou no sofá) sabem exatamente o que fazer, é uma experiência extremamente gratificante, especialmente se conseguires atingir a cobiçada pontuação de 3 estrelas num nível de desafio!

O meu veredicto: «Overcooked! À vontade» é um jogo cooperativo hilariante que desafia os casais a trabalharem juntos sob pressão, enquanto se divertem imenso numa cozinha virtual.

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5. PEAK [O melhor jogo cooperativo de escalada para casais que escalam as alturas e se ajudam mutuamente]

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataforma PC Ano de lançamento 2025 Criadores Aggro Crab e Landfall Duração média da partida ~ 2 horas Ideal para casais que gostam de coordenação física e estratégica

No PEAK, tu e o teu parceiro interpretam o papel de exploradores da natureza que ficaram presos numa ilha misteriosa. A vossa única esperança é escalar a montanha que fica no centro da ilha, mas cada escorregadela, cada passo em falso e cada má escolha em termos de comida ou resistência pode significar um desastre.

A configuração da montanha muda diariamente, obrigando-te a adaptar-te enquanto colocas cordas e ajudam-se mutuamente a atravessar penhascos perigosos.

Por que é que o escolhemos O PEAK é uma ótima escolha para casais porque não se trata apenas de chegar ao topo. Trata-se de confiar um no outro, partilhar recursos e estar presente quando as coisas correm mal.

Vais ter de procurar comida, gerir lesões e resistência, e usar ferramentas de escalada, como crampons ou cordas, para sobreviver. O jogo suporta modo cooperativo para até quatro jogadores, embora grande parte da magia aconteça quando sois só vocês os dois, a trabalhar em conjunto para salvar um ao outro de uma queda literal.

O meu veredicto: O PEAK é um jogo de escalada cooperativo lindamente tenso e gratificante para casais que querem um verdadeiro teste de confiança, coordenação e apoio.

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6. Mario Kart 8 Deluxe [O melhor jogo divertido e competitivo para casais que adoram uma rivalidade amigável]

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Wii U, Nintendo Switch Ano de lançamento 2014 (versão base), 2017 (Deluxe) Criador Nintendo Tempo médio de jogo ~60 horas Ideal para casais que adoram competições divertidas e descontraídas

Para quem procura jogos mais competitivos para jogar com o teu parceiro, é difícil errar com o Mario Kart 8 Deluxe, uma excelente adição à coleção de jogos do Mario.

O Mario Kart 8 Deluxe, tal como os seus antecessores, resume-se a «escolher um piloto, personalizar o teu carro e correr em várias pistas ambientadas no universo do Mario».

Por que é que o escolhemos O

Mario Kart 8 Deluxe é imprescindível para casais que adoram uma competição amigável, oferecendo corridas rápidas e divertidas e momentos hilariante no final de cada corrida.

Na prática, porém, é muito mais do que isso – a funcionalidade de antigravidade permite imensas jogadas diferentes, os novos itens dão um novo fôlego ao jogo e, claro, a habilidade do jogador é um fator determinante para decidir quem vai ganhar qualquer corrida.

Apesar de tudo isto, tenho de dizer que o Mario Kart 8 Deluxe é muito acessível. Os controlos e a mecânica são suficientemente intuitivos (e há imensas dicas e truques online) para que até os jogadores ocasionais se possam divertir!

O meu veredicto: O Mario Kart 8 Deluxe proporciona risos sem fim e uma rivalidade divertida, o que o torna um jogo de corridas perfeito para desfrutares com o teu parceiro.

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7. Moving Out [O melhor jogo cooperativo repleto de física para casais que gostam de caos hilariante]

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Switch, PS4, Xbox Ano de lançamento 2020 Criadores SMG Studio e Devm Games Tempo médio de jogo ~15 horas Ideal para casais que adoram diversão maluca e improvisada

A seguir temos o Moving Out, um dos jogos parecidos com o Overcooked, se é esse tipo de caos divertido que procuras.

A premissa faz «Moving Out» é simples – tu e o teu parceiro interpretam o papel de um FART (Técnico de Organização e Mudança de Mobiliário), cuja única função é garantir que a mudança fica concluída a tempo.

Por que é que o escolhemos O

Moving Out é perfeito para casais que adoram diversão cooperativa caótica e hilariante, transformando o trabalho em equipa e a resolução criativa de problemas numa aventura de mudança super engraçada.

A palavra-chave aqui é «a tempo», por isso podes partir janelas para atirar sofás e mesas para fora e ganhar uns segundos, derrubar paredes frágeis com objetos pesados e ficar preso nas portas com aqueles objetos estúpidos que simplesmente não cabem.

A física excêntrica e a abordagem livre do Moving Out fazem com que a jogabilidade muitas vezes se transforme numa rápida improvisação das tuas capacidades de resolução de problemas. Isto também leva a muitas gargalhadas, tornando-o num dos melhores jogos cooperativos para jogar no sofá!

O meu veredicto: O Moving Out oferece caos cómico sem parar e desafios de trabalho em equipa, tornando-o um jogo imperdível para casais que gostam de jogos cooperativos divertidos e acelerados.

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8. Split Fiction [A Melhor Aventura Narrativa para Casais Criativos que Adoram Contar Histórias em Conjunto]

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2025 Criador Hazelight Games Duração média do jogo ~15 horas Ideal para casais que gostam de resolver problemas de forma criativa juntos

Se o São precisos dois deixou-te a ti e ao teu parceiro com vontade de mais, o Ficção Dividida vai ser mesmo ao teu gosto, pois não é só o próximo jogo cooperativo da Hazelight Games, como é também, essencialmente, uma versão ampliada O It Takes Two.

Neste jogo, tu e o teu parceiro interpretam Mio e Zoe, duas escritoras que se dedicam a áreas completamente diferentes. Depois de receberem um convite da Radar Publishing para «testar» uma nova máquina que simularia as suas histórias.

Por que é que o escolhemos? O

Split Fiction é perfeito para casais que adoram aventuras cooperativas criativas e centradas na história, que põem à prova o trabalho de equipa, a comunicação e a resolução de problemas de formas divertidas e inesperadas.

Sem que nenhuma das duas mulheres saiba, a máquina foi, na verdade, concebida para roubar as suas ideias enquanto as mantém presas num mundo virtual nascido da fusão das suas ideias. Acredita em mim – os níveis aqui são incrivelmente criativos.

Tal como «It Takes Two», o «Split Fiction» exige uma coordenação e comunicação muito boas entre os dois jogadores. Se prestares muita atenção ao teu parceiro, vais conseguir arranjar soluções bem loucas para os desafios do jogo!

O meu veredicto: O Split Fiction oferece uma experiência cooperativa louca e criativa que faz com que cada momento com o teu parceiro pareça uma aventura partilhada.

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9. Terraria [O melhor jogo de exploração e construção para casais que adoram projetos de longo prazo juntos]

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, Mac OS, 3DS, Wii U, Switch, PS Vita, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android Ano de lançamento 2011 Criador Re-Logic Tempo médio de jogo Variável (modificável) Ideal para casais que gostam de projetos a longo prazo e de exploração

Vou sempre recomendar o Terraria, quer estejas a jogar sozinho, a dois ou com amigos. Este pequeno e divertido jogo de aventura encaixa na perfeição no ditado «velho, mas bom».

À primeira vista, o Terraria é bastante simples: é um jogo sandbox em 2D que incorpora elementos de vários géneros, como a exploração livre, o combate ao estilo Metroidvania, a sobrevivência, a construção e a criação de itens, e um sistema de habitação para os NPCs.

Porque é que escolhemos isto? O

Terraria é ideal para casais que adoram explorar e dar asas à criatividade, oferecendo oportunidades infinitas para construir, lutar e viver aventuras juntos, ao vosso próprio ritmo.

Na prática, porém, o Terraria é bem complexo – vais precisar de dominar todos os seus aspetos para derrotar os muitos, muitos chefes e superar os desafios que o jogo te apresenta.

Ao jogares com um parceiro, não só vais poder explorar o mundo e enfrentar os chefes juntos, como também vais poder usar classes de combate complementares e dar conta de mais coisas. E para que não te sintas pressionado, não te preocupes – a maior parte do conteúdo (à exceção de certos chefes que invadem o teu mundo) pode ser enfrentado ao teu próprio ritmo!

Embora o Terraria básico já tenha imenso conteúdo, pode ser ainda mais expandido com mods que melhoram quase todos os aspetos do jogo.

O meu veredicto: o Terraria oferece uma experiência cooperativa profunda e gratificante que permite aos casais explorar, traçar estratégias e criar juntos num mundo rico e cheio de camadas.

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10. Don’t Starve Together [O melhor desafio de sobrevivência para casais que querem pôr à prova o seu trabalho em equipa]

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, OS X, Wii U, Switch, PS Vita, PS3, PS4, Xbox One não Ano de lançamento 2015 Criador Klei Tempo médio de jogo Variável (modificável) Ideal para casais que gostam de desafios de sobrevivência

À procura de um jogo mais difícil para jogares com o teu parceiro? O Don’t Starve Together pode ser o título que procuras. Este joguinho indie sombrio foi um sucesso imediato para mim e para o meu grupo de amigos, e guardo boas recordações de uma sessão a dois que durou mais de 200 dias.

Como gosto de salientar nas muitas vezes em que já falei deste jogo, trata-se de um sandbox de sobrevivência com garra. Sim, muitos jogos de sobrevivência têm mecânicas de fome, mas normalmente não são assim tão difíceis de superar. O Don’t Starve Together, por outro lado, é que é a sério.

Porque é que o escolhemos O

Don’t Starve Together é perfeito para casais que curtem jogos de sobrevivência desafiantes, onde o trabalho em equipa e a rapidez de raciocínio são essenciais para te manteres vivo num mundo sombrio e imprevisível.

Cada refeição não passa de um pequeno respiro, e vais ter de te adaptar rapidamente à vida nesta paisagem ao estilo de Tim Burton se quiseres sobreviver aos primeiros dias. Tudo, mas mesmo tudo, está lá para te matar, desde monstros repugnantes (que, por coincidência, deixam cair comida nojenta) até condições meteorológicas adversas e a escuridão que te vão, literalmente, matar.

E, por último, mas não menos importante, a tua sanidade mental, que vai diminuindo e faz com que aconteçam coisas más se ficar muito baixa. Felizmente, o jogo ameniza a sua dificuldade com algumas pitadas bem colocadas de humor negro encantador.

Melhor ainda, como um dos melhores jogos em ecrã dividido na Xbox e noutras consolas, este jogo pode ser jogado praticamente onde quiseres, para que possas ver que novos horrores estão a aterrorizar o teu parceiro em todas as diferentes plataformas. Perder é divertido!

Agora, os desafios exigentes do «Don’t Starve Together»» podem ser atenuados se tiveres um parceiro de confiança ao teu lado. Seja para caçar comida, recolher recursos para expandir uma base ou fugir para salvar a vida, o simples facto de teres um par de mãos extra, especialmente se essas mãos forem de alguém em quem confias, torna o jogo muito mais rápido e divertido.

O meu veredicto: O Don’t Starve Together transforma a sobrevivência numa emocionante aventura cooperativa, permitindo que os casais testem o seu trabalho de equipa, partilhem risos e superem o perigo lado a lado.

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11. Simulador de Fuga [O melhor jogo de quebra-cabeças para casais que adoram resolver desafios lado a lado]

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, Mac OS Ano de lançamento 2021 Criador Pine Studio Tempo médio de jogo ~20 horas Ideal para casais que adoram resolver quebra-cabeças juntos

Se planeaste uma experiência de sala de fuga para o teu próximo encontro à noite, mas achaste que era demasiado caro, podes optar pela versão virtual com o Simulador de Fuga, um dos melhores jogos de simulação que já tive o prazer de experimentar.

Como o nome sugere, o Simulador de Fuga é um simulador de salas de fuga. Está repleto de todos os elementos, truques e armadilhas que poderias esperar de uma sala de fuga real – e, em muitos aspetos, a sua jogabilidade imersiva (e a ausência de elementos físicos) pode superar uma experiência numa sala de fuga física.

Os fãs de jogos de tabuleiro de alto nível para dois jogadores vão reconhecer aqui a satisfação familiar de resolver quebra-cabeças complexos, já que o jogo transporta aquela sensação clássica dos jogos de tabuleiro para um ambiente puramente virtual.

Por que é que o escolhemos O

Simulador de Fuga é perfeito para casais que adoram quebra-cabeças e resolver problemas, oferecendo uma experiência divertida e envolvente de sala de fuga que podem enfrentar juntos a partir de casa.

O Simulador de Fuga também não poupa nos detalhes, já que vais poder embarcar em aventuras em salas com temas variados, desde o antigo Egito a mansões assustadoras e até estações espaciais. Felizmente, não há pressão de tempo na hora de resolver os quebra-cabeças, e cada pequena vitória leva-te um passo mais perto de completar uma sala.

O meu veredicto: O Simulador de Fuga transforma uma noite a dois numa aventura que te faz pensar, permitindo que os casais trabalhem lado a lado para resolver desafios engenhosos e desfrutar de cada pequena vitória.

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O meu veredicto geral sobre os melhores videojogos para casais

Se ainda não tens a certeza de qual o jogo escolher para a tua próxima sessão cooperativa ou noite romântica, aqui está um resumo rápido para te ajudar a encontrar o título perfeito para o tipo de casal que vocês são.

Quer estejas à procura de algo acolhedor, caótico, emotivo ou competitivo, há certamente aqui um jogo que vos pode aproximar.

Ideal para casais que procuram uma aventura emocionante e centrada na história → It Takes Two. É uma viagem cooperativa comovente, onde a comunicação e o trabalho de equipa estão presentes em todos os desafios.

→ It Takes Two. É uma viagem cooperativa comovente, onde a comunicação e o trabalho de equipa estão presentes em todos os desafios. Ideal para noites tranquilas e aconchegantes a dois → Stardew Valley. É um simulador relaxante de vida no campo que te permite construir uma casa, seguir ao teu próprio ritmo e desfrutar de pequenos objetivos partilhados.

→ Stardew Valley. É um simulador relaxante de vida no campo que te permite construir uma casa, seguir ao teu próprio ritmo e desfrutar de pequenos objetivos partilhados. Ideal para casais que adoram o caos divertido → Overcooked! À vontade. É uma experiência cooperativa na cozinha super frenética, onde gritar, rir e falhar espetacularmente faz parte da diversão.

→ Overcooked! À vontade. É uma experiência cooperativa na cozinha super frenética, onde gritar, rir e falhar espetacularmente faz parte da diversão. Ideal para casais que preferem um desafio mais difícil → Don’t Starve Together. É um jogo de sobrevivência sombrio e exigente, onde ficarem juntos significa mesmo a diferença entre a vida e a morte.

→ Don’t Starve Together. É um jogo de sobrevivência sombrio e exigente, onde ficarem juntos significa mesmo a diferença entre a vida e a morte. Ideal para casais aventureiros que querem uma jogabilidade cooperativa única → PEAK. É uma experiência de escalada cheia de tensão, baseada na confiança, na coordenação e no resgate mútuo de situações literalmente de vida ou morte.

Os melhores jogos cooperativos para casais são aqueles que realçam os teus pontos fortes, testam a tua comunicação e proporcionam-te memórias que valem a pena recordar mais tarde com uma boa gargalhada.

Quer prefiras algo calmo e acolhedor ou intenso e emocionante, o jogo perfeito para a tua próxima noite em casa já está nesta lista!

Perguntas frequentes

Qual é o melhor videojogo para casais? O «It Takes Two» destaca-se como o melhor videojogo para casais, oferecendo uma mistura perfeita de uma narrativa comovente, mecânicas cooperativas criativas e desafios baseados no trabalho de equipa que aproximam os parceiros, mantendo cada momento divertido e memorável.

Que jogos podem um namorado e uma namorada jogar? Um namorado e uma namorada podem jogar praticamente qualquer coisa juntos, mas os favoritos em modo cooperativo, como o São precisos dois, o Stardew Valley e o A Way Out, são especialmente fantásticos porque se baseiam no trabalho de equipa, na tomada de decisões em conjunto e em momentos divertidos que fazem com que cada sessão de jogo pareça um momento de qualidade. Podes jogar videojogos com o teu parceiro?

Qual é o melhor videojogo para casais?

Não existe um único melhor jogo para casais, mas recomendo vivamente que compres um jogo cooperativo PVE ou de aventura, como o São precisos dois. Vais ter de dar uma vista de olhos para encontrares o jogo certo para passar tempo de qualidade com o teu parceiro!

Que jogos podem o namorado e a namorada jogar juntos?

Não há limites para os jogos que os casais podem jogar. Vão ter de decidir entre vocês qual é o jogo perfeito para as vossas noites românticas, embora eu recomende vivamente qualquer jogo da Hazelight Games. O «It Takes Two» ou o «Split Fiction»» e o «A Way Out» são experiências inesquecíveis!

Podes jogar videojogos com o teu parceiro?

Sim, e não hesites em fazê-lo! Jogar videojogos com o teu parceiro é uma das formas mais fáceis (e divertidas) de passar tempo de qualidade juntos. Quer estejam a formar uma equipa no *It Takes Two* ou a relaxar no *Stardew Valley*, há um jogo cooperativo para cada tipo de casal.