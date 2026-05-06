Os 20 melhores videojogos de Halloween para te darem arrepios e emoções fortes em 2026

Chegou outra vez aquela altura do ano: o ar está a ficar mais fresco, a estação dourada e revigorante está no auge e é mais uma vez altura de escolheres quais os videojogos de Halloween que vais jogar.

Quer estejas à procura de jogos que te façam gritar a sério ou queiras algo um pouco mais acolhedor e festivo, tenho o que precisas. Nesta lista, vamos dar uma vista de olhos a 20 jogos fantásticos para esta época do Halloween.

As nossas melhores escolhas para jogos de Halloween

Reuni uma lista bem monstruosa de jogos de Halloween, mas estes três são mesmo a nata dos mais assustadores. Captam na perfeição todas as sensações – desde o sinistro e emotivo ao descontraído e nostálgico. Se só jogares alguns nesta época, que sejam estes.

1 Silent Hill 2 2024 Uma verdadeira obra-prima no mundo dos jogos de terror, que consegue superar o já formidável original. Buy now 2 Luigi’s Mansion 3 2019 Exorciza uma torre assombrada com o Luigi (e um amigo) nesta aventura ligeiramente assustadora, perfeita para jogadores casuais ou para diversão em família. Buy now 3 Costume Quest 2010 Revive as tuas velhas memórias de infância do Halloween com este RPG curto e divertido sobre o «doce ou travessura». Buy now

Mas, embora estes sejam os melhores dos melhores, há imensas opções fantásticas nesta lista, por isso continua a ler.

Os 20 melhores jogos de Halloween para criar o ambiente perfeito

Os jogos de vídeo de Halloween nem sempre têm de ser festas de terror. Graças aos muitos sentimentos associados ao Halloween (que vão desde o assustador ao festivo, passando pelo acolhedor e aconchegante, sem esquecer que é altura de começar a preparar as festas de fim de ano), temos aqui uma mistura verdadeiramente variada.

Agora, vamos direto ao assunto.

1. Silent Hill 2 [Obra-prima do terror psicológico]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 5 Ano de lançamento 2024 Criador(es) Bloober Team, Konami Tempo médio de jogo ~16 horas Pontuação no Metacritic 86

O Silent Hill 2 é provavelmente o melhor jogo da série Silent Hill, por isso as pessoas tinham expectativas altíssimas em relação a este remake. O que recebemos foi um jogo que não só correspondeu, como superou as expectativas.

Vais jogar na pele de James Sunderland, um viúvo que explora a cidade sombria e assustadora de Silent Hill enquanto procura a sua mulher, Mary.

O problema? A Mary morreu há três anos, mas a caligrafia é inequivocamente a dela. E como se isso não bastasse, as coisas rapidamente tomam um rumo sombrio com uma alteração na realidade, bem como uma enorme horda de monstros repugnantes, mas aparentemente familiares.

Porque é que o escolhemos? Há jogos de terror de sobrevivência assustadores, e depois há o Silent Hill 2. Não há nada que se compare a este jogo no que diz respeito à forma como os sustos são criados, e vais ter de o jogar para perceberes o que quero dizer.

A série Silent Hill é muito elogiada pelo seu enfoque psicológico, e isso é mesmo o que acontece neste jogo. À medida que vas percorrendo a cidade e enfrentando os seus habitantes monstruosos, vais começar a fazer a ti próprio algumas perguntas importantes, sendo a mais importante delas: «quem é o James, afinal?»

É muito provável que já tenhas jogado o original e, por isso, possas pensar que já estás imune aos sustos. Fico feliz em dizer que isso não é nada verdade, já que o remake de Silent Hill 2 usa gráficos e som modernos, além de uma história aperfeiçoada, para te oferecer um terror de primeira, perfeito para a noite de Halloween.

O meu veredicto: O remake de Silent Hill 2 é um título de primeira para quem procura um jogo de Halloween a dar bem os sustos.

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O que dizem os jogadores?

NurglesConceptualBathwater ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Pensava que já tinha superado este jogo, mas parece que está na hora de reviver os meus pesadelos.

2. Luigi’s Mansion 3 [Diversão em família à caça de fantasmas]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Next Level Games, Nintendo Tempo médio de jogo ~15 horas Pontuação no Metacritic 86

Esta aventura vibrante da Nintendo, ideal para toda a família, é perfeita para entrar no espírito do Halloween e é um jogo cooperativo especialmente fantástico para crianças pequenas ou para quem está a dar os primeiros passos no mundo dos jogos.

Em Luigi’s Mansion 3, vais juntar-te ao Luigi e aos seus amigos enquanto mergulham no Last Resort para o que deveria ter sido umas férias relaxantes. Claro que o sítio está infestado de fantasmas, por isso cabe ao Luigi, ao Poltergust G-00 e a algumas caras novas apanhar o King Boo e os seus lacaios.

Por que é que o escolhemos O Luigi’s Mansion 3 tem um aspeto fantástico e é muito divertido de jogar, mesmo que seja um pouco fácil. Apesar de se passar num hotel assombrado, não é um jogo de terror; pelo contrário, é descontraído e, por vezes, até giro.

Na pele do Luigi, vais explorar a torre ao estilo do Zelda, usando o teu fiel Poltergust para aspirar obstáculos, inimigos e fantasmas. Principalmente fantasmas. Cada andar tem um fantasma-chefe poderoso (e travesso), e cada um deles tem um botão do elevador de que o Luigi vai precisar se quiser garantir que o Last Resort fica livre de fantasmas.

O que torna o «Luigi’s Mansion 3» especialmente fantástico é que não é assim tão assustador, mas continua a ser muito divertido para até duas pessoas. Isto significa que é um título excelente para pais que queiram envolver os seus filhos mais novos, ou para jogadores que queiram jogar com os seus amigos que não são jogadores assíduos.

O meu veredicto: O Luigi’s Mansion 3 pode parecer um jogo de desenhos animados, mas não te deixes enganar pelas aparências: é um jogo muito completo e divertido, tanto para jogadores experientes como para novatos.

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O que dizem os jogadores?

thespoonybard ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Seja Halloween ou não, é difícil errar com este título.

3. Costume Quest [Aventura RPG «Doçura ou Travessura»]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, OS X, Linux, PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS Ano de lançamento 2010 Criador(es) Double Fine Productions Duração média do jogo ~8 horas Pontuação no Metacritic 77

Uma das coisas que mais gosto no Halloween são as festas de máscaras, onde podes vestir roupas diferentes, usar adereços e ser outra pessoa (ou outra coisa) por um bocadinho. Esse é o conceito central do Costume Quest, um jogo de RPG fantástico, mesmo fora da época.

O Costume Quest é bastante simples: é Dia das Bruxas, és uma criança e está na hora de ir buscar doces. Mas as coisas não correm como planeado, porque de uma das casas por onde passas sai um monstro a sério que rapta o teu irmão.

Felizmente, é Halloween, por isso não estás indefeso. Sempre que encontrares um monstro, vais transformar-te naquilo que estiveres a fingir ser, por isso é como usar uma fantasia de Halloween mesmo boa. Robô, ninja, vampiro; vale tudo, desde que consigas resgatar o teu irmão. Porque ficar de castigo no Halloween seria uma chatice.

Por que é que o escolhemos O Costume Quest é fácil de aprender e jogar, mas isso não significa que seja só para jogadores casuais. Até os jogadores mais experientes curtem o humor espirituoso e o espírito festivo do Costume Quest, que tornam o jogo fácil de adorar e difícil de largar.

Esta premissa simples é acompanhada por uma jogabilidade simples: tens os elementos típicos de um RPG (em combates um tanto irreverentes e hilariantes) e, tirando a parte da transformação, não há grande novidade. No entanto, o Costume Quest destaca-se imenso na sua apresentação, e jogar este jogo faz-te mesmo sentir que és uma criança a sair para pedir doces outra vez.

O meu veredicto: O «Costume Quest» é curto, simpático, giro e está mesmo cheio de espírito de Halloween. Se estás à procura de um jogo casual ou aconchegante para o Halloween, ou se queres despertar a criança que há em ti, tens mesmo de experimentar este jogo.

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O que dizem os jogadores?

lion_does_not ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Simples, giro, com uma jogabilidade sólida e nada caro.

4. Dead by Daylight – O Capítulo HALLOWEEN® [Jogo de terror multijogador com Michael Myers]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2016 Criador(es) Behaviour Interactive Tempo médio de jogo Variável Pontuação no Metacritic N/A (DLC)

A seguir temos o Dead by Daylight (DbD), um jogo de terror assimétrico 4 contra 1, onde um assassino enfrenta quatro sobreviventes que tentam escapar. Este jogo já existe há algum tempo, mas acredita em mim quando digo que ninguém presta homenagem ao terror como o DbD.

Só no DbD é que vais poder jogar com personagens (e estou a falar de jogar a sério, não é só andar por aí com um skin) como o Freddy Krueger, o Xenomorfo, a Sadako Yamamura e, sim, o Michael Myers, um dos meus favoritos.

Por que é que o escolhemos O Capítulo HALLOWEEN® destaca-se porque o Michael Myers é um dos melhores assassinos de «jumpscare», se não mesmo o melhor. No entanto, tem em conta que ele também é considerado um dos assassinos mais difíceis de dominar, por isso prepara-te para praticar.

Como sobrevivente, o teu objetivo é reparar 5 geradores para abrir os portões e permitir que tu e os teus aliados escapem; como assassino, o teu objetivo é impedi-los. Parece fácil, claro, mas na prática, o DbD é um jogo estratégico de gato e rato, em que um dos lados tem de pensar constantemente em formas de ser mais esperto que o outro.

Embora o DbD tenha a sua quota-parte de aborrecimentos (afinal, é um jogo PvP), estes raramente interferem com a diversão que o jogo proporciona. Quer estejas a jogar como sobrevivente ou como assassino, cada partida é de alto risco e absolutamente repleta de tensão, e ainda mais se o teu Myers gostar de espreitar pelas esquinas, a dar-te a entender que está lá. A observar. À espera.

O meu veredicto: Dead By Daylight – O DLC «O Capítulo do HALLOWEEN®» é imprescindível para quem quer completar a coleção de assassinos de crossovers.

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O que dizem os jogadores?

ZZZOMbee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É divertido, desde que não te zangues muito.

5. Pumpkin Jack [Jogo de ação e corte no estilo cartoon para o Halloween]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2020 Criador(es) Nicolas Meyssonier, Headup Games Tempo médio de jogo ~6 horas Pontuação no Metacritic 71

Poucas decorações de Halloween são tão reconhecíveis como a abóbora de Halloween, e ainda menos são os jogos de Halloween que a apresentam de verdade. O Pumpkin Jack desafia essa expectativa e cria um joguinho de hack-and-slash bem fixe sobre este ícone sazonal.

Está tudo a correr bem no reino de Arc En Ciel. Demasiado bem, para ser preciso, e por isso o Diabo invoca a Maldição da Noite Eterna, uma praga que atrai monstros para atacar os vivos. Para combater isto, os humanos recorreram a um poderoso feiticeiro. E isso é um problema.

Porque é que o escolhemos Tenho de admitir que sou um grande fã de jogos retro, e o Pumpkin Jack levou-me de volta a uma época mais simples. Tem algumas falhas em certas partes, mas mantém-se sempre fiel ao seu charme peculiar.

Na pele do Pumpkin Jack, o teu pacto com o Diabo garante que ficarás livre depois de acabares com o feiticeiro. Para isso, não só vais precisar de dominar as travessuras do Pumpkin Jack nas plataformas 3D, como também usar as tuas muitas armas e habilidades para abrir caminho até ao feiticeiro. Retro, claro (a maioria das pessoas compara-o ao MediEvil), mas é uma experiência de jogo sólida e divertida.

O meu veredicto: o Pumpkin Jack é uma experiência de plataforma encantadora e compacta que nunca tem medo de ser ela própria, e é perfeita para uma sessão de jogo de um dia no Halloween.

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O que dizem os jogadores?

SpiritBound ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Simples e previsível, mas divertido do início ao fim.

6. The Sims 4: Coisas Assustadoras [Casas Assombradas e Fatos de Halloween]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2015 Criador(es) Maxis, Electronic Arts Tempo médio de jogo Variável Pontuação no Metacritic N/A (DLC)

O que pode ser melhor do que passar o Halloween a festejar ou a relaxar com os amigos enquanto vês um filme de terror? Fazer isso virtualmente no The Sims 4, claro.

Acho que a série The Sims dispensa apresentações, mas se, por algum motivo, ainda não a conheces, trata-se de um simulador de vida onde podes viver vidas virtuais com personagens virtuais. Há um pouco de tudo para todos os gostos, mas geralmente resume-se a dois aspetos principais: brincar com os teus Sims e construir coisas, e é aí que este DLC entra.

Por que é que o escolhemos O pacote «Coisas assustadoras» é quase essencial para quem quer trazer o Halloween para os seus bairros virtuais.

Este DLC para o The Sims 4 traz novas decorações, que vão desde taças de doces a quadros assustadores e lápides brilhantes, além de fatos e cosméticos fantásticos de Halloween para dar aquele toque de festa de máscaras. Também adiciona novas interações, como a possibilidade de organizar uma festa assustadora.

O meu veredicto: quem quiser adicionar algum conteúdo festivo de Halloween à vida dos seus Sims deve, sem dúvida, considerar comprar o pacote «Spooky Stuff».

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O que dizem os jogadores?

MikesNameWasTaken ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Decoração gira, fatos giros e decoração de Halloween. Que mais se pode pedir?

7. Cinco Noites no Freddy’s: Localização associada [Terror animatrónico na escuridão]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Ano de lançamento 2016 Criador(es) Scott Cawthon Tempo médio de jogo ~5 horas Pontuação no Metacritic 62

A série Cinco Noites no Freddy’s (FNAF) tem sido um clássico dos jogos de terror desde meados da década de 2010 e, embora tenham sido sempre assustadores, a fórmula acabou por se tornar previsível. O «Localização associada» foi a tentativa do criador Scott Cawthon de dar uma reviravolta; embora alguns não tenham gostado do afastamento do estilo tradicional, acho que é um jogo de aventura «point-and-click» bastante fixe.

Como é tradição na série, jogas na pele de uma pessoa qualquer que tem um trabalho perigoso, com horários horríveis e um salário de fome. Desta vez, o jogo passa-se na Circus Baby’s Entertainment and Rental, de onde vêm todos os animatrónicos assassinos. Mais uma vez, vais ter de «apenas» sobreviver a cinco noites contra estes monstros. Boa sorte.

Por que é que escolhemos isto Apesar de o Localização associada ser muito diferente dos jogos tradicionais da série FNAF, continua a oferecer a mesma jogabilidade de cortar a respiração, em que um único deslize pode levar a um susto repentino.

Em vez de ficares passivamente sentado numa sala a vigiar os animatrónicos, no Localização associada vais ter de rastejar por condutas totalmente escuras e aventurar-te em território hostil. E como cada noite oferece uma experiência muito diferente, isso resulta numa experiência globalmente incrivelmente aterrorizante, em que tudo o que tens a teu favor são pistas sonoras e o timing certo. Boa sorte.

O meu veredicto: Localização associada oferece uma abordagem diferente, mas boa, à série FNAF, mantendo o fator de susto no máximo.

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O que dizem os jogadores?

RequiescatInPizza ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É bem diferente, mas no bom sentido.

8. Noite na Floresta [Mistério assustador numa pequena cidade]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Mac, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, iOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Infinite Fall, Secret Lab, Finji Tempo médio de jogo ~12 horas Pontuação no Metacritic 88

«Aconchegante» e «Halloween» não parecem combinar, mas ouve-me bem. O final de outubro também é motivo de celebração; afinal, era um festival da colheita, para começar. E essa sensação de finais e novos começos é algo que o Noite na Floresta capta na perfeição.

O Noite na Floresta coloca-te na pele de Mae Borowski, uma universitária que desistiu dos estudos e regressa à cidade de Possum Springs. Mas a sua terra natal já não é o que era: os seus amigos mudaram, tudo parece diferente e, para piorar, há algo na floresta.

Por que é que o escolhemos A profundidade narrativa e as personagens cativantes de «Noite na Floresta»» vão manter-te preso ao jogo do início ao fim.

O que torna o «Noite na Floresta»» particularmente fantástico é o facto de as suas personagens serem tão identificáveis e humanas. Muitos de nós já nos sentimos como a Mae, em algum momento da vida, e a comovente história do jogo, aliada ao seu ambiente outonal e à floresta sinistra, serve para nos lembrar que nem tudo é sempre uma porcaria para sempre.

O meu veredicto: Se os teus planos para a noite de Halloween incluem algo menos assustador e mais aconchegante, o Noite na Floresta é definitivamente o que procuras.

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O que dizem os jogadores?

Pogonosticator ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uma escrita com que te identificas imenso, personagens muito profundas. Perfeito para um jogo aconchegante de Halloween.

9. Arrepios: Terror em Little Creek [Os sustos clássicos de Goosebumps ganham vida]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, Ano de lançamento 2025 Criador(es) PHL Collective, GameMill Entertainment Duração média do jogo ~9 horas Pontuação no Metacritic 69

Podes não acreditar em mim, mas quando eu era miúdo, nos anos 90, ler era fixe. E com os seus sustos pirosos, personagens memoráveis e finais em suspense constantes, nada era mais fixe do que o Goosebumps. Mas, apesar de já termos todos crescido, os jogos do Goosebumps, incluindo este mais recente, continuam a ter o mesmo encanto.

«Terror em Little Creek» coloca-te na pele de Sloane Spencer, uma adolescente apanhada numa tempestade de algo sinistro. Como é tradição em «Goosebumps», tudo corre bem até deixar de correr. Quando a sua cidade é subitamente assolada por incidentes estranhos e monstros assustadores, cabe à Sloane explorar (ao estilo Resident Evil) e encontrar uma maneira de pôr fim a tudo isto, de uma forma ou de outra.

Porque é que o escolhemos? O «Terror em Little Creek» tem uma jogabilidade surpreendentemente sólida para um jogo ligado a uma franquia, sem ser assim tão assustador. Também vem com imensas referências para quem cresceu a ler os livros.

O «Goosebumps: Terror em Little Creek» destaca-se por ser imensamente fiel à marca. Com os seus sustos na medida certa, locais memoráveis e reviravoltas na trama, o Terror em Little Creek dá-te sempre a sensação de que estás a jogar um novo romance saído diretamente da imaginação de R.L. Stine.

O meu veredicto: Arrepios: Terror em Little Creek mantém-se fiel às raízes da série, ao mesmo tempo que oferece uma jogabilidade rica, perfeita para jogadores mais jovens ou casuais.

O que dizem os jogadores?

lifepaintinglove ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Boa jogabilidade e história para os novos fãs, e muitas referências para os mais antigos.

10. Alien: Isolation [Horror de sobrevivência no espaço]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Ano de lançamento 2014 Criador(es) Creative Assembly, Sega Tempo médio de jogo ~20 horas Pontuação no Metacritic 79

Quando pensas nos melhores jogos de terror, a tua mente provavelmente vagueia pelo sobrenatural, seja o tormento psicológico de Silent Hill ou as armas biológicas de Resident Evil. Mas o Alien: Isolation prova que também há sustos de sobra no género da ficção científica.

Em vez de andares a correr por uma pacata cidade suburbana, desta vez vais jogar na pele de Amanda Ripley, uma engenheira e filha de Ellen Ripley. Quando a Amanda descobre que o gravador de voo da Nostromo chegou à estação de Sebastopol, ela agarra a oportunidade de fazer parte da equipa de resgate. Claro que tudo corre de lado assim que aterram.

Porque é que o escolhemos O Alien Isolation é um verdadeiro banquete aterrorizante para os sentidos: cada sombra, cada som e cada porta fechada vão parecer uma ameaça, garantindo que o jogo mantenha a tensão no máximo do início ao fim.

O Alien: Isolation inspira-se noutros jogos com predadores hipersistentes e invulneráveis, como o Outlast. Mas enquanto jogos como estes tendem a perder o seu encanto assim que aprendes as peculiaridades do monstro, este não. Graças à IA absolutamente brilhante do Xenomorfo, não podes descarregar a guarda, e cada encontro é absolutamente aterrorizante.

O meu veredicto: Uma obra-prima do terror, o «Alien: Isolation» não se limita a atacar de forma rápida e contundente com o seu horror, mas consegue manter a sensação de pavor durante todo o jogo.

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O que dizem os jogadores?

Long_Live_Foehn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Teria sido mais um jogo genérico da série Outlast, se não fosse pela IA brilhante. Assustador e divertido.

11. Little Nightmares [Horror de contos de fadas assustadores]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Tarsier Studios, Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo ~5 horas Pontuação no Metacritic 78

A seguir temos o Little Nightmares, uma aventura divertida e assustadora num conto de fadas distorcido. Este jogo de terror é especialmente fantástico pela sua atmosfera arrepiante, gráficos impressionantes e um design de som soberbo. E como se tornou tão popular, hoje em dia há imensos jogos parecidos com o Little Nightmares (mas continuo a achar que o original é o melhor).

Desta vez, vais jogar na pele da Six, uma menina presa num vasto complexo subaquático conhecido como «The Maw». Como chegaste lá é um mistério; o que importa é que saias daí o mais rápido possível, porque o lugar está repleto de adultos gigantes e malvados. Felizmente, o tamanho deles joga a teu favor, já que vais conseguir esgueirar-te e esconder-te entre os seus objetos do quotidiano gigantes.

Porque é que o escolhemos? O Little Nightmares acerta em cheio na curiosidade sobre o que vai acontecer a seguir e no medo do que te espera quando lá chegares. O ritmo também é excelente, alternando entre silêncios sinistros e sequências de perseguição frenéticas.

O Little Nightmares destaca-se pela tensão que cria. Estás sempre a um passo de seres visto e apanhado pelos habitantes do The Maw, sejam eles o Zelador que patrulha as prisões ou os cozinheiros que servem os muitos hóspedes monstruosos do The Maw. Mas a esta tensão corresponde uma satisfação igual: a sensação de finalmente perceberes como funciona uma sala e veres os teus inimigos frustrados é incrível.

O meu veredicto: Little Nightmares é um jogo de aventura/terror curto, mas excepcionalmente emocionante, que fica na tua memória mesmo depois de terminares.

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O que dizem os jogadores?

Nonnopales ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Curto, mas muito memorável.

12. Castlevania: Sinfonia da Noite [Caça aos vampiros gótica com um toque intemporal]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation Portable, PlayStation 4, PlayStation Network, Xbox 360, Android, iOS Ano de lançamento 1997 Criador(es) Konami Tempo médio de jogo ~12 horas Pontuação no Metacritic 89

Quando se fala de obras-primas góticas, um dos primeiros títulos que me vem à cabeça é o Castlevania: Sinfonia da Noite. Não te deixes enganar pela data de lançamento já antiga: este jogo não é só um dos melhores jogos da série Castlevania que podes jogar, como também está na minha lista dos melhores jogos de sempre.

Neste título da série Castlevania, jogas na pele de Alucard, o dhampyr (meio-vampiro) filho do Drácula. Quando o Drácula ressurge mais uma vez das trevas, o Alucard empunha a espada e recorre à magia para defender os humanos. É isso mesmo: neste jogo, jogas na pele de um vampiro que luta contra o Drácula.

Por que é que o escolhemos A «Sinfonia da Noite» oferece uma combinação impressionante de um fantástico Metroidvania com um ambiente envolvente.

Para além dos elementos habituais dos jogos de plataformas, o Alucard tem muitos truques na manga, como feitiços mágicos que exigem comandos específicos, imensas opções de equipamento e montes de inimigos para combater. Tudo isto já daria um jogo muito bom, mas o Symphony não fica por aí: a sua banda sonora e arte incríveis são a cereja no topo de um jogo que já é excelente.

O meu veredicto: o Sinfonia da Noite foi e continua a ser um jogo obrigatório para qualquer fã do género Metroidvania.

O que dizem os jogadores?

interested_in_this ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Se ainda não jogaste este, estás a perder uma grande oportunidade.

13. Castlevania Dominus Collection [Clássico gótico de caça aos vampiros]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2024 Criador(es) Konami Tempo médio de jogo ~30 horas Pontuação no Metacritic 89

A seguir temos a Castlevania Dominus Collection. Tal como a Coleção Advance, esta é uma antologia de títulos antigos da série Castlevania: Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin, Order of Ecclesia, todos jogos fantásticos do género Metroidvania que vale a pena experimentares. Como bónus extra, a coleção também inclui o raro jogo de arcada de 1988, Haunted Castle.

O Dawn dá continuidade à saga de Soma Cruz e ao Poder da Dominação, o Portrait permite-te divertires-te o dobro com dois protagonistas jogáveis (e sim, podes alternar na hora), e o Order marca o regresso às raízes góticas da série.

Por que é que o escolhemos Os títulos de Castlevania para a DS têm uma boa mistura de mecânicas Metroidvania e experimentação, desde a continuação de Ária da Tristeza em Dawn, passando pelo sistema de personagens duplos de Portrait, até à forma como Order esbate as fronteiras entre as diferentes definições.

Embora nenhum destes jogos seja tão marcante para o género como o original «Sinfonia da Noite», são, mesmo assim, jogos divertidos que vale a pena jogar, quer sejas um veterano de Metroidvania, um novato no género ou queiras começar uma nova série de semi-terror neste Halloween.

O meu veredicto: a Castlevania Dominus Collection apresenta uma boa seleção de títulos que continuam a ser sólidos até aos dias de hoje.

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O que dizem os jogadores?

JimmyTheBosun ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É ótimo ver que relançaram a trilogia do DS para as consolas atuais.

14. O Guarda do Cemitério [Gestão de um cemitério com humor negro]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Ano de lançamento 2018 Criador(es) Lazy Bear Games, tinyBuild Tempo médio de jogo Variável Pontuação no Metacritic 69

Nem todas as escolhas para o Halloween têm de ser jogos de terror de sobrevivência assustadores. Pega no O Guarda do Cemitério, por exemplo, que os seus criadores descrevem como «o simulador de gestão de cemitérios mais impreciso do ano». Eu chamava-lhe «Stardew Valley, mas com um cemitério em vez de uma quinta». Ambas as descrições são bastante precisas, mas não captam bem o quão excêntrico o O Guarda do Cemitério é.

Acredites ou não, o O Guarda do Cemitério é um isekai. Um dia, estás a fazer compras. Quando dás por ti, és atropelado por um carro e acordas como o novo O Guarda do Cemitério. Depois de alguns mal-entendidos, ficas encarregado de cuidar do cemitério local. Ei, é um imóvel de graça.

Por que é que o escolhemos O Guarda do Cemitério destaca-se pela complexidade e profundidade do seu sistema de criação, onde praticamente tudo está interligado; por isso, nunca vais ficar sem coisas para fazer.

Enquanto noutros jogos do mesmo género terias de plantar sementes e colher os frutos, não há «O Guarda do Cemitério» fazes isso… enquanto lidas com cadáveres. No entanto, apesar desta premissa um tanto sombria, o jogo nunca leva nada a sério. O seu humor negro está presente praticamente em todo o lado, e a jogabilidade muito envolvente vai certamente manter-te viciado.

O meu veredicto: atrevido, encantador e divertido. Se estás à procura de jogos para jogar no Halloween e não só, o O Guarda do Cemitério é uma boa escolha.

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O que dizem os jogadores?

misternonice ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Uma versão com humor negro do Stardew Valley. Mas tem imensos sistemas de criação interligados.

15. Inscryption [Jogo de terror assustador com construção de baralhos]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2021 Criador(es) Daniel Mullins Games, Devolver Digital Tempo médio de jogo ~15 horas Pontuação no Metacritic 85

Já disse isto antes e volto a dizer: o Inscryption é uma experiência única. É um jogo indie arrepiante e assustador, e também um fantástico jogo do tipo roguelike, se decidires jogá-lo dessa forma. Mas dizer mais do que isto seria entrar em território de spoilers.

O ambiente de Halloween está perfeito neste jogo e, embora não haja sustos repentinos (pelo que me lembro), tudo parece imensamente assustador e sinistro. Vais enfrentar uma figura desconhecida numa sala completamente escura, jogando um jogo de cartas simples, mas com uma mecânica bem trabalhada, que envolve sangue e dentes.

Por que é que o escolhemos Tendo em conta os spoilers, é tudo o que posso dizer: nada se compara ao Inscryption. Só podes jogá-lo uma vez, mas vai ser uma experiência e tanto.

Mas, como já deves ter percebido, o Inscryption é muito mais do que parece à primeira vista. Embora não possa entrar em pormenores, basta dizer que a sua história inquietante, as personagens inesquecíveis e o uso magistral da tensão e da atmosfera são perfeitos para esta época assustadora.

O meu veredicto: quer estejas à procura de um jogo de construção de baralhos assustador ou queiras mergulhar num abismo profundo e imprevisível, não há nada como o Inscryption.

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O que dizem os jogadores?

ManNumber48 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Não procures nada na Internet. Joga simplesmente.

16. A Mika e a Montanha da Bruxa [Uma aventura bruxesca e divertida]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2025 Criador(es) Chibig, Nukefist Tempo médio de jogo ~6 horas Pontuação no Metacritic 66

Alguma vez desejaste que fizessem um jogo baseado não «O Serviço de Entregas da Kiki»? O «Mika e a Montanha da Bruxa» é provavelmente o primeiro título que faz isso à risca.

Neste jogo acolhedor, vais jogar na pele da aprendiz de bruxa Mika, que recentemente se tornou aprendiz de Olagari. Embora o caminho possa parecer simples, a Mika leva um grande susto quando o Olagari a expulsa da montanha e, ainda por cima, parte-lhe a vassoura antes de lhe dizer para voltar a subir.

Porque é que o escolhemos O «Mika e a Montanha da Bruxa» é um jogo simples, acolhedor e saudável, perfeito para quem prefere relaxar na noite de Halloween.

Para superar esta difícil lição, a Mika vai ter de arranjar um trabalho a entregar encomendas para ganhar mais algum dinheiro enquanto aperfeiçoa as suas aulas de voo. Apesar de ser bastante simples, entregar as encomendas a tempo é sempre gratificante. Os controlos de voo merecem uma menção especial, e voar numa vassoura nunca foi tão divertido.

O meu veredicto: Embora «A Mika e a Montanha da Bruxa» não traga grandes novidades ao género, continua a ser um título divertido e leve, ideal para jogadores casuais.

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O que dizem os jogadores?

Hyper_Fixation ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 A história parece um pouco apressada, mas o sistema de voo é muito gratificante

17. Olá, Vizinho 2 [Terror de suspense nos subúrbios]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2022 Criador(es) Eerie Guest Studios, tinyBuild Tempo médio de jogo ~6 horas Pontuação no Metacritic 59

Subúrbios idílicos com algo sinistro a borbulhar por baixo da superfície são um clássico dos filmes de terror. Desde clássicos como «A Pesadelo em Elm Street» e «Halloween» (olá de novo, Sr. Myers) até versões mais modernas como «Não respires» e «Barbarian», a sensação de que há algo de ligeiramente errado neste paraíso é um tropo central do terror.

Na pele do jornalista de investigação Quentin, a tua missão é fazer a tua própria investigação (leia-se: invadir propriedades) sobre o assustador Sr. Peterson. Toda a cidade de Raven Brooks vai ser o teu terreno de jogo, e uma análise cuidadosa vai ajudar-te a perceber o que se passa. Mas cuidado: muitos dos vizinhos não vão ficar nada contentes se apanharem alguém a bisbilhotar por aí…

Por que é que o escolhemos O Olá, Vizinho 2 cria uma identidade distinta com os seus gráficos caricaturais, quase caprichosos, combinados com uma jogabilidade baseada na furtividade. É também um dos primeiros títulos que te vêm à cabeça quando se fala de «jogo de terror suburbano».

Agora, não vou mentir. Sim, os criadores exageraram nas expectativas e ficaram aquém do prometido com o primeiro Hello Neighbor, que nem eu consegui apoiar, manchando assim o nome da franquia. Mas o Olá, Vizinho 2, embora esteja longe de ser perfeito, tem os seus momentos em que é genuinamente tenso, assustador e divertido.

O meu veredicto: Embora o Olá, Vizinho 2 não seja isento de falhas, cumpre bem o que se espera de um jogo de Halloween um pouco piroso, mas cheio de suspense.

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O que dizem os jogadores?

I_O_N_U ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Está cheio de bugs, mas continua a ser um jogo divertido. Recomendo comprá-lo quando estiver em promoção ou a um preço mais baixo, se possível.

18. Pacote Assustador do Planet Coaster [Constrói o teu próprio parque temático assombrado]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2017 Criador(es) Frontier Developments Duração média do jogo Variável Pontuação no Metacritic N/A (DLC)

Eu percebo: às vezes, queremos ser quem assusta, não quem fica assustado. E que melhor maneira de aproveitar o espírito do Halloween do que uma montanha-russa de arrasar… ou talvez até um Planet Coaster?

Como o nome já diz, o Planet Coaster é um simulador de montanhas-russas e parques temáticos onde podes construir a montanha-russa dos teus sonhos, desde que tenhas dinheiro e a física o permita. Quanto melhores forem as tuas montanhas-russas, mais gente vai aparecer, mais dinheiro vais ganhar e maiores serão as montanhas-russas que podes construir. É simples assim.

Por que é que escolhemos isto O jogo base tem um toque de liberdade; DLCs como o Spooky Pack vão ajudar-te a personalizar o teu parque temático para que se torne o parque dos teus sonhos. Também ajuda o facto de serem modulares, pelo que podes escolher e combinar os DLCs que quiseres.

O Spooky Pack é um complemento essencial para quem quer entrar mesmo no espírito do Halloween. Este DLC vem com 2 atrações, uma grande quantidade de peças de construção e cenografia (o consenso é que funcionam melhor como tema de casa assombrada), bem como um animador, o King Ghoster.

O meu veredicto: O Spooky Pack do Planet Coaster é essencial para trazer o espírito do Halloween aos teus parques temáticos.

O que dizem os jogadores?

walkinplace ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Imprescindível para parques assustadores.

19. Fortnite Fortnitemares [Skins assustadoras sazonais]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Epic Games Tempo médio de jogo Variável Pontuação no Metacritic 78 (jogo base)

Sim, eu sei que não é um jogo, mas seria uma falha não mencionar o evento anual Fortnitemares do Fortnite nesta lista. O Fortnitemares é o evento anual de Halloween do Fortnite e só acontece uma vez por ano.

Durante o Fortnitemares, é desbloqueada uma nova série de missões. Cada missão concluída aproxima-te do desbloqueio de itens e cosméticos por tempo limitado. Mais importante ainda, também anuncia a chegada de novas skins assustadoras de Halloween do Fortnite, muitas das quais são colaborações com franquias clássicas de terror.

Porque é que o escolhemos O Fortnitemares não oferece só novidades, mas também costuma trazer de volta skins sazonais mais antigas à loja. Se estás a dar cabo de ti por não teres comprado uma skin específica quando tiveste oportunidade, talvez estejas com sorte.

À data em que escrevo, o Fortnitemares 2025 só deu algumas pistas sobre o seu conteúdo, sendo que o destaque é a colaboração com os Caçadores de Demónios do K-Pop, que chegou a 2 de outubro. O que vem a seguir é uma incógnita, embora haja rumores que dizem que vamos ter uma skin do Ghostface, uma do Jason Voorhees e algumas do Scooby-Doo, entre outras.

O meu veredicto: quer estejas interessado nas skins ou nos itens cosméticos de edição limitada, o Fortnitemares deste ano é algo que não deves, de forma alguma, perder.

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O que dizem os jogadores?

Wrrangda ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Espero que tenhas os teus V-bucks à mão.

20. Witchtastic [Diversão caótica de bruxaria em modo cooperativo]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Red Fur Games, Application Systems Heidelberg Tempo médio de jogo ~7 horas Pontuação no Metacritic N/A (sem classificação)

Vamos ser diretos: o Witchtastic é, basicamente, uma versão com um visual diferente do Overcooked. Mas isso não é nada mau; pelo contrário, o toque de bruxaria e a estética colocam este jogo na lista dos que tens de jogar no dia 31, e é um jogo multijogador fantástico para fechar a festa em grande.

No Witchtastic, tu (e até mais 3 amigos) jogas na pele de bruxas encarregadas de preparar poções. Tal como no Overcooked, cada poção requer métodos e ingredientes específicos, e se não os seguires, provavelmente vais incendiar a cozinha, ou pior.

Por que é que o escolhemos O Witchtastic é tão divertido e caótico quanto o Overcooked. Embora não seja tão refinado, oferece uma abordagem diferente dos habituais simuladores cooperativos de cozinha que vale a pena experimentar.

Como se não bastasse lidar com fórmulas de poções cada vez mais complexas, o Witchtastic também aumenta constantemente o desafio ao introduzir novas reviravoltas. Cada nível acrescenta algo à mistura, garantindo que tu e as tuas colegas bruxas terão sempre de estar atentas para conseguirem a pontuação perfeita. Lembra-te só: o caos é divertido.

O meu veredicto: O Witchtastic não traz nada de novo, tirando a sua apresentação, mas é uma boa adição ao mundo dos jogos cooperativos, que proporciona horas de diversão.

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O que dizem os jogadores?

RicochetRodent ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É ótimo para quando queres algo que não seja muito diferente do Overcooked

O meu veredicto geral

Então, 20 jogos significam 20 opções. Ainda são muitas escolhas para analisar e, como são tantas, pode ser difícil escolher exatamente o que queres. Por isso, vamos analisar isto ainda mais a fundo.

Qual é o melhor ponto de partida para os videojogos de Halloween hoje?

Para verdadeiro terror e sustos → Silent Hill 2

Um clássico dos jogos de terror cujo remake supera o original e oferece imensos sustos genuinamente assustadores.



clássico dos jogos de terror cujo remake supera o original e oferece imensos sustos genuinamente assustadores. Para sustos repentinos → Cinco Noites no Freddy’s: Localização associada

Perfeito para fãs de terror que adoram a adrenalina de sustos inesperados e uma tensão assustadora.



para fãs de terror que adoram a adrenalina de sustos inesperados e uma tensão assustadora. Para uma atmosfera assustadora e festiva → Costume Quest

O Costume Quest é assustador, mas festivo, e vai certamente levar-te de volta aos teus dias de «doce ou travessura».



O Costume Quest é assustador, mas festivo, e vai certamente levar-te de volta aos teus dias de «doce ou travessura». Para ação-terror e escolhas temáticas → Dead by Daylight

Quer jogues como assassino ou como sobrevivente, ficar cara a cara com lendas do terror é sempre uma experiência e tanto.



jogues como assassino ou como sobrevivente, ficar cara a cara com lendas do terror é sempre uma experiência e tanto. Para jogos de aventura e Metroidvanias → Castlevania: Sinfonia da Noite

Pode ser antigo, mas o Sinfonia da Noite continua a ser um Metroidvania de destaque que definiu o género.



Pode ser antigo, mas o Sinfonia da Noite continua a ser um Metroidvania de destaque que definiu o género. Para crianças → Luigi’s Mansion 3

Um jogo repleto de jogabilidade que é apenas um pouco assustadora, o que o torna perfeito tanto para jogadores mais novos como para jogadores casuais.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de vídeo para o Halloween?

O melhor jogo de vídeo para o Halloween vai depender da experiência que procuras. Quem procura sustos e emoções fortes pode ficar interessado no Silent Hill 2, no Alien: Isolation ou no Dead by Daylight, enquanto quem procura experiências mais leves pode considerar o Luigi’s Mansion 3 ou o Costume Quest.

Quais são bons jogos de Halloween para crianças em casa?

Alguns bons jogos de Halloween para crianças em casa são o Luigi’s Mansion 3, o Costume Quest e o Goosebumps: Terror em Little Creek. Lembra-te de que podes ver vídeos de gameplay para perceber se estes jogos são adequados para os teus filhos.

Qual é o jogo mais assustador para uma festa do pijama?

O jogo mais assustador para uma festa do pijama depende do que o teu grupo procura. Para quem gosta de sustos repentinos, a série «Cinco Noites em Freddy’s» é um bom ponto de partida. Também podes dar uma olhadela no «Dead by Daylight» ou em jogos de caça aos fantasmas, como o «Phasmophobia».

Existe algum jogo de terror para o Halloween sem sustos repentinos?

Sim, há jogos de terror para o Halloween sem sustos repentinos, como o «Alien: Isolation» ou o «Little Nightmares»». Estes jogos apostam no terror ambiente para manter o seu fator de terror, e os sustos repentinos que aparecem geralmente são causados pelo próprio jogador.

Qual é o melhor videojogo de Halloween para grupos grandes?

O melhor jogo de vídeo para o Halloween para grupos grandes depende do tipo de experiência que o teu grupo quer ter. Para experiências cooperativas assustadoras, recomendo jogos de terror como o Dead by Daylight ou o Phasmophobia.

Que jogos têm skins de Halloween?

Há muitos jogos que têm skins de Halloween. O Fortnite é o principal deles, mas a maioria dos jogos com atualizações contínuas, como a série Call of Duty, também as tem.