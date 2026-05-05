Os 10 melhores jogos roguelike para a PS5 em 2026 — Uma grande variedade de jogos em 2D e 3D

Os melhores jogos roguelike para a PS5 estão a fazer furor, com os criadores sempre a encontrar novas formas de os manter frescos, desafiantes e viciantes. São jogos que podes jogar sem parar e nada supera a adrenalina de finalmente superares os seus desafios brutais.

Jogos de luta em 2D, jogos de tiro em 3D, jogos de exploração, jogos de construção de baralhos – o género «roguelike» parece não ter falta de inovação. Há algo para todos os gostos. A dificuldade também consegue acompanhar o teu progresso e garantir que, por melhor que te tornes, há sempre um desafio para enfrentares e superares.

A PS5 torna estas experiências roguelike ainda mais imersivas com a sua configuração única de feedback tátil. Por isso, se estás pronto para mergulhar neste mundo de jogabilidade casual mas competitiva, onde cada jogada traz uma sensação de progressão, apresento-te os melhores jogos roguelike para a PS5 disponíveis atualmente.

As nossas melhores escolhas de jogos roguelike para a PS5

É difícil escolher entre os melhores jogos roguelike para a PS5, dada a variedade colorida de jogos que pertencem ao género, mas achamos que fizemos um bom trabalho com esta lista.

Aqui estão as nossas três principais escolhas, que te mostram os melhores jogos roguelike disponíveis.

Risk of Rain 2: Um jogo de tiro na terceira pessoa desafiante, mas fluido, com um modo cooperativo viciante, ação que te dá uma adrenalina e uma banda sonora fantástica para maximizar a rejogabilidade. Dead Cells: Animações 2D lindíssimas para cada ação, ataque e inimigo, juntamente com uma atmosfera incrível, perfeita para fãs que adoram jogos hardcore que os desafiam. Dave the Diver: Uma mistura relaxante de gestão de restaurante e exploração em águas profundas. Oferece-te uma história peculiar mas encantadora e uma dinâmica de jogo altamente gratificante.

Se ainda não conheces os jogos roguelike, esta lista vai dizer-te o que comprar e onde o arranjar pelo melhor preço. Continua a ler para descobrires os melhores jogos roguelike para jogares na PS5.

Os 10 melhores jogos roguelike para a PS5 que tens de jogar agora

A nossa lista dos melhores jogos roguelike para PS5 inclui clássicos da velha guarda, mas também novos títulos e sequelas que receberam elogios esmagadoramente positivos. Quer procures um estilo pixel art 2D bem desenhado, um ambiente 3D caótico ou algum roguelike multijogador, há aqui algo para todos os gostos.

1. Risk of Rain 2

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor(es) Hopoo Games Editora(s) Gearbox Publishing Metascore 85 Tempo médio de jogo / Ideal para / Características únicas ~15–100 horas / Ideal para modo cooperativo / Jogo de tiros 3D no estilo roguelike, com ritmo acelerado e imensa rejogabilidade

O Risk of Rain 2 é a sequela em 3D do aclamado Risk of Rain. É um verdadeiro exemplo de sequela que supera todas as expectativas, o suficiente para lhe garantir o primeiro lugar na nossa lista dos melhores jogos roguelike para a PS5.

Em cada jogada, o teu objetivo é recolher itens cada vez mais poderosos numa corrida contra o tempo, enquanto lutas contra hordas de monstros alienígenas. Os níveis, o aparecimento de inimigos e os itens que aparecem variam em cada jogada, garantindo que te manténs sempre alerta, independentemente das horas que já dedicaste ao jogo.

Este jogo roguelike impressionante incentiva-te a encontrar formas de o ultrapassar e tornares-te o mais poderoso possível, ao mesmo tempo que torna os inimigos ameaçadores o suficiente para te eliminarem de uma só vez nas dificuldades mais elevadas.

O jogo é uma verdadeira caminhada na corda bamba para os entusiastas mais dedicados e muito divertido quando jogas no modo cooperativo multijogador com amigos. Pode tornar-se incrivelmente exigente jogar nos níveis de dificuldade mais altos, com centenas de inimigos no ecrã, e as capacidades de hardware da PS5 são perfeitas para te proporcionar uma experiência fluida ao longo de tudo isto.

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2. Dead Cells

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor(es) Motion Twin Editora(s) Motion Twin Metascore 89 Tempo médio de jogo / Ideal para / Características únicas ~14–90 horas / Ideal para jogadores hardcore

Se és fã de roguelikes modernos, já deves conhecer o nome Dead Cells. Depois do seu lançamento em 2018, o jogo tornou-se um enorme sucesso, tanto pela sua atmosfera sombria em 2D com animações lindíssimas, como pela jogabilidade para um jogador viciante e divertida, que oferece imensa rejogabilidade.

Quer queiras cortar, fender e esmagar os teus inimigos com armas brancas, usar armas de longo alcance para os derrotar à distância, ou até criar definições com várias armadilhas, granadas e melhorias mágicas, podes fazer tudo isso.

Se queres um jogo de que possas gabar-te por teres vencido em níveis de dificuldade elevados, é este mesmo.

Além disso, se és fã de colaborações ou crossovers, este jogo tem imensos, incluindo Hollow Knight, Castlevania, Blasphemous e Hyper Light Breaker, só para citar alguns, o que o torna um dos melhores jogos roguelike para a PS5.

3. Dave, o Mergulhador

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Nintendo Switch Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor(es) MINTROCKET Editora(s) MINTROCKET Metascore 90 Tempo médio de jogo / Ideal para / Características únicas ~25–49 horas / Ideal para uma experiência relaxante de roguelike / Equilíbrio entre mergulhar e gerir um restaurante

Entre os jogos roguelike mais encantadores da PS5, o «Dave the Diver» combina de forma única a exploração serena com o caos da confeção de sushi, da maneira mais adorável possível. É intrigante, sem dúvida, mas, de alguma forma, a dinâmica de jogo funciona incrivelmente bem, tipo uma mistura de «Subnautica» com «Diner Dash».

Embora o jogo inclua versões mais suaves dos mesmos elementos roguelike que se encontram nos outros jogos desta lista — como perder todo o teu saque se ficares fora de combate e ter de gerir os teus recursos para sobreviver a perigos e inimigos gerados proceduralmente —, continua a ser, em comparação, uma experiência principalmente descontraída.

O tom alterna entre explorações tranquilas, lutas intensas contra chefes e momentos caóticos de picos de movimento num restaurante, mas nunca perde o encanto surreal que emana de todos os seus ambientes e personagens vibrantes.

No entanto, os fãs de jogos roguelike podem contar com o «Dave the Diver» para oferecer escolhas significativas que mantêm a jogabilidade envolvente, independentemente do quão longe avanches no jogo.

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4. Pacific Drive

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, Windows Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor(es) Ironwood Studios Editora(s) Kepler Interactive Metascore 79 Duração média do jogo / Ideal para / Características únicas ~20–48 horas / Ideal para jogadores que gostam de gestão de recursos / Atmosfera assustadora pós-apocalíptica ao estilo americano dos anos 80

O Pacific Drive entra na lista dos melhores jogos roguelike para a PS5 com uma mecânica de sobrevivência cativante, centrada no teu carro, num apocalipse assustador.

O jogo apresenta o teu carro como a tua única tábua de salvação, a tua única ligação ao mundo dos vivos. Infelizmente, este carro não está em grande forma quando começas a tua aventura, por isso cabe-te a ti vasculhar por entre tempestades e perigos sobrenaturais para reparar, reabastecer e melhorar o teu carro.

Sendo um roguelike, o Pacific Drive apresenta geração procedural de percursos, anomalias e localização de itens. Além disso, o jogo capta na perfeição a pressão viciante da «permadeath», que todos os fãs de roguelikes adoram, onde cada estratégia que crias pode arriscar danificar ou destruir o carro que estás constantemente a tentar manter.

A atmosfera inquietante de ficção científica do jogo ajuda a amplificar essa pressão, fazendo-te questionar cada manobra que fazes. Para quem quer a emoção de um roguelike que gira à volta da sobrevivência, o Pacific Drive não vai desiludir.

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5. Inscryption

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor(es) Jogos do Daniel Mullins Editora(s) Devolver Digital Metascore 85 Duração média / Ideal para / Características únicas ~12–30 horas / Ideal para fãs de terror assustador / Elementos narrativos que quebram a quarta parede

O Inscryption é um jogo de sobrevivência e terror do tipo roguelike, em que tens de construir o teu baralho e te vês preso numa cabana escura, sendo forçado por uma figura misteriosa a jogar um jogo de cartas. Neste jogo, vais percorrer masmorras cheias de adversários cada vez mais difíceis, contra os quais lutas usando o teu baralho, sacrificando criaturas e fundindo poderes.

As cartas que recolhes determinam o teu estilo de jogo em cada jogada; podes especializar-te em enxames de feras, bloqueadores com muita vida, efeitos de morte instantânea e muito mais. A gestão de recursos é fundamental, claro, e perder significa recomeçar do zero. No entanto, o Inscription tem uma funcionalidade interessante: às vezes dá-te cartas herdadas de jogadas anteriores.

À medida que avanças no jogo, vais perceber que este muda as regras num piscar de olhos e, mais tarde, chega mesmo a revelar respostas a mistérios, tanto dentro do jogo como fora, na cabana. A quebra da quarta parede é uma parte importante do tom inquietante do jogo. Tudo isto, em conjunto, coloca-o entre os 5 primeiros da nossa lista dos melhores jogos roguelike para a PS5.

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6. Os Filhos de Morta

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor(es) Dead Mage Editora(s) Playdigious, 11 Bit Studios Metascore 82 Tempo médio de jogo / Ideal para / Características únicas ~14–28 horas / Ideal para jogadores que gostam de histórias emocionantes / Controla uma família inteira de personagens

Em Os Filhos de Morta, jogas na pele de uma família de guerreiros, magos e ladinos encarregados de travar uma corrupção misteriosa que se espalha por toda a terra. Até aqui, nada de novo num RPG; no entanto, o combate apresenta imensas masmorras geradas proceduralmente pelas quais tens de lutar, saqueando e subindo de nível não só a personagem que escolheres, mas toda a família.

Os fãs de jogos do tipo roguelike vão adorar a variedade que cada estilo de jogo dos personagens oferece. Além de terem armas e especializações diferentes, cada membro da família tem uma árvore de habilidades e uma história únicas para os jogadores irem descobrindo. Além disso, lutas contra chefes aleatórias, mini-eventos e armadilhas nas salas obrigam-te a adaptar-te a estes diferentes estilos de jogo de masmorra em masmorra.

Assim que perceberes o ciclo de jogo, este torna-se rapidamente viciante e vais querer sempre mais. Ao combinar narrativas centradas na família com combate profundo, o Filhos de Morta conquista o seu lugar na nossa lista dos melhores jogos roguelike, com algumas das histórias mais comoventes.

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7. O Feiticeiro da Lenda

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor(es) Humble Games Editora(s) Contingent99, Limited Run Games, Humble Bundle Metascore 76 Tempo médio de jogo / Ideal para / Características únicas ~10–30 horas / Ideal para jogadores que adoram ação a um ritmo alucinante / Imensas possibilidades únicas de personalização

O Feiticeiro da Lenda é mais um daqueles jogos roguelike clássicos de culto, conhecido pelo seu ritmo incrivelmente acelerado e pela ação desafiante. Vais ser lançado num desafio em que tens de superar masmorras e enfrentar os quatro feiticeiros lendários antes de poderes reivindicar o título de O Feiticeiro da Lenda.

O jogo tem mais de uma centena de feitiços à tua escolha e mais de 200 artefactos que te dão efeitos para tornar as tuas definições ainda mais únicas.

Fogo, água, gelo, trovão, ar e terra – podes dominar os elementos e lançá-los contra os teus inimigos em combos visualmente impressionantes e gratificantes. A dificuldade também não é brincadeira: como não há definições para facilitar o jogo, não podes recuperar saúde facilmente e cada encontro com um inimigo torna-se complexo e exigente.

Apesar de ser um dos jogos mais antigos desta lista, ainda hoje consegue figurar entre os melhores jogos roguelike para a PS5.

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8. Rogue Legacy 2

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor(es) Cellar Door Games Editora(s) Cellar Door Games Metascore 88 Tempo médio de jogo / Ideal para / Características únicas ~20–80 horas / Ideal para fãs de jogos casuais / Dificuldade ajustável

O Rogue Legacy 2 é um jogo de plataformas e ação em 2D e um dos melhores jogos de plataformas que podes jogar na PlayStation 5, que melhora o primeiro jogo ao adicionar vários sistemas novos.

Apesar do cenário sombrio e dos chefes assustadores, o Rogue Legacy 2 consegue mesmo assim passar a impressão de ser um jogo incrivelmente encantador e agradável, graças ao seu tom descontraído e à sua acessibilidade. E, para garantir, os criadores adicionaram dificuldade ajustável ao jogo, tornando-o um dos melhores jogos roguelike para a PS5, que agrada tanto a jogadores casuais como aos mais dedicados.

Domina os teus feitiços e armas, e aprende a conhecer as salas e os inimigos num ciclo de jogo que dá para jogar durante quase cem horas.

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9. Vampire Survivors

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor(es) poncle Editora(s) poncle Metascore 86 Duração média / Ideal para / Características únicas ~10-50 horas / Ideal para jogadores casuais que gostam de fantasias de poder e de uma atmosfera ao estilo Castlevania / Bullet Hell com imensas melhorias únicas

Não é exagero dizer que o Vampire Survivors é, por si só, responsável por popularizar o género «bullet hell» invertido junto do grande público. Por isso, nenhuma lista dos melhores jogos roguelike para a PS5 está completa sem o Vampire Survivors, um jogo de «bullet hell» aparentemente simples, mas infinitamente viciante.

Para quem ainda não conhece, o Vampire Survivors é um dos melhores jogos de vampiros. À primeira vista, é um simples jogo de deslocamento vertical com vista de cima, mas a verdadeira aventura começa assim que começas a melhorar e a descobrir evoluções para a tua arma. As tuas míseras bolas de fogo transformam-se em rajadas imparáveis, a tua varinha simples numa metralhadora «bullet hell» e o chicote num liquidificador que arrasa com qualquer inimigo que se atreva a aproximar-se de ti.

Podes escolher entre centenas de armas e mais de uma centena de personagens. Cada arma tem a sua evolução, que podes alcançar combinando as armas certas com itens passivos nos teus espaços limitados. Podes até juntar-te aos teus amigos para uma experiência multijogador indiscutivelmente fantástica.

Mais uma vez, o feedback tátil é o grande destaque aqui, com o comando da PS5 a mergulhar-te verdadeiramente na sensação de estares a ser esmagado por hordas de inimigos em cada jogada.

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10. Spelunky 2

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor(es) Mossmouth, Blitworks Editora(s) Mossmouth Metascore 87 Tempo médio de jogo / Ideal para / Características únicas ~26–170 horas / Ideal para fãs de exploração de alto risco / Rejogabilidade aparentemente infinita e variedade de jogabilidade

O Spelunky 2 desafia-te a descer por um enorme sistema de cavernas onde a morte está sempre à distância de um único passo em falso. O sistema físico detalhado do jogo faz com que cada bloco e cada armadilha sejam um obstáculo potencialmente fatal que tens de evitar ou ultrapassar.

Embora o jogo não ofereça classes ao estilo RPG, os itens que recolhes ao longo da tua aventura permitem todo o tipo de estilos de jogo diferentes.

À medida que desces cada vez mais pelos biomas vibrantes do Spelunky 2, podes resgatar aliados que te ajudam. Seja a ajudar durante as batalhas, a servir de escudos humanos ou até a transformar-se em armas improvisadas, estes aliados contribuem para a atmosfera encantadoramente caótica do jogo.

Os fãs de jogos roguelike hardcore vão gostar especialmente da mecânica implacável de «permadeath» do Spelunky 2 e da variedade infinita de desafios. Entre níveis secretos para descobrir, novas personagens para desbloquear e jogadas de desafio intensamente difíceis, o Spelunky 2 apresenta, sem dúvida, a maior capacidade de rejogabilidade que podes encontrar em todos os melhores jogos roguelike para PS5 desta lista.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo roguelike para a PS5?

O Risk of Rain 2 é o melhor jogo roguelike para a PS5, ponto final. As nossas outras escolhas de topo para os melhores jogos roguelike da PS5 são o Dead Cells, se gostares de jogos 2D de deslocamento lateral, e o Dave, o Mergulhador para jogadores que procuram uma experiência mais casual.

Quanto tempo dura um jogo roguelike?

A maioria das jogadas de roguelike dura entre 20 a 40 minutos, mas podes jogar roguelikes durante dezenas ou até centenas de horas. A geração procedural garante que os roguelikes continuam a ser rejogáveis em todas as jogadas.

O que é um jogo roguelike?

Os jogos do tipo «roguelike» são um subgénero dos jogos de RPG com características como a morte permanente, jogadas aleatórias/geradas proceduralmente, saques, inimigos e sistemas de melhorias poderosos.