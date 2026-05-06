18 jogos parecidos com o AFK Arena que tens de jogar em 2026

Os melhores jogos tipo o AFK Arena respeitam um recurso essencial: o teu tempo . Estes RPGs «idle» percebem que nem sempre podes ficar colado ao ecrã e adaptam-se a isso. Concentram-se no combate automático e na profundidade estratégica. Continuas a tomar decisões importantes. No entanto, recolhes heróis através de sistemas «gacha» e melhoras o equipamento deles.

Depois, vês-os a dominarem a batalha. A satisfação vem de montares a máquina perfeita, que funciona sozinha. As tarefas diárias resolvem-se em minutos, não em horas. E desde o sucesso do AFK, o mercado tem visto alternativas fortes. Esta lista apresenta 18 títulos que lidam brilhantemente com a mecânica «idle», ao mesmo tempo que acrescentam as suas próprias inovações.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao AFK Arena

Se estás a pensar quais são os RPGs «idle» que realmente se equiparam ao charme da AFK Arena, estas escolhas poupam-te o trabalho de procurar. A maioria dos imitadores copiou a forma de obter heróis e as batalhas automáticas, mas não conseguiu captar a diversão de uma progressão real. Estes, no entanto, perceberam bem o que era preciso:

Idle Heroes (2016) – Heróis de diferentes facções lutam por ti, enquanto a progressão continua mesmo quando não estás online. Summoners War: Sky Arena (2014) – Invoca monstros e conquista masmorras enquanto subes nas classificações de PvP. Raid: Shadow Legends (2018) – Imagens impressionantes e modelos de campeões detalhados fazem com que as batalhas pareçam cinematográficas.

Parece que os criadores de cada um deles se sentaram, deram uma olhadela no AFK Arena e disseram: «Pronto, como é que melhoramos isto?» O resultado é uma seleção que redefine o género. Desce a página para veres a lista completa e encontrares aquele que melhor se adapta ao teu estilo de jogo.

Os 18 melhores jogos parecidos com o AFK Arena que valem mesmo a pena jogar

Os 18 títulos a seguir mantêm uma base de jogadores ativa há anos, graças a atualizações consistentes e ao envolvimento da comunidade. Eles recompensam o teu esforço e respeitam a tua rotina – joga apenas alguns minutos por dia e ainda assim vais sentir aquela satisfação de ver o teu poder e a história a avançarem.

1. Idle Heroes [A melhor alternativa de RPG «idle» ao AFK]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedores/Editores – DHGAMES, EGAME Tempo médio de jogo Varia O que gostei Excelente sistema de melhorias dos heróis

O Idle Heroes é um daqueles jogos, tipo o AFK Arena, que te faz voltar sempre. É um RPG «idle» que não fica à espera que jogues. Continua a decorrer sozinho.

Mais de 200 heróis compõem o elenco da coleção. As sinergias entre facções dão mais profundidade à formação das equipas. Podes misturar guerreiros da Floresta, da Sombra, da Fortaleza e de outros reinos.

Os sistemas de Ascensão permitem-te melhorar os heróis até ao nível de deuses. Os modos como a Prova de Coragem e a Masmorra de Aspen testam até onde os teus heróis conseguem chegar.

Dica de profissional Guarda os Orbs do Profeta para eventos especiais, em vez de os usares logo. As recompensas dos eventos oferecem retornos de heróis significativamente melhores do que as invocações normais.

O que mais adoro no Idle Heroes é a rapidez com que se consegue fazer as coisas. O jogo valoriza o teu esforço – as tarefas diárias demoram cerca de 10 minutos a concluir. O sistema de gacha parece generoso em comparação com os concorrentes, e os eventos da comunidade mantêm a meta sempre atualizada.

O estilo visual mistura arte fantástica oriental e ocidental. Os heróis vão desde cavaleiros com armadura a fênix resplandecentes. Cada um tem um aspeto distinto em batalha, e os seus ataques explodem pelo ecrã com flashes brilhantes.

O combate automático é rápido, com habilidades a serem ativadas em rápida sucessão e as batalhas a terminarem antes mesmo de te aperceberes. É bom veres durante uns minutos e depois afastares-te enquanto o jogo continua a avançar por ti.

O meu veredicto: O Idle Heroes prova como o design clássico dos jogos «idle» envelhece bem. É fácil de jogar todos os dias, mas continua a oferecer uma profundidade duradoura.

2. Summoners War: Sky Arena [A melhor experiência clássica de RPG gacha]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS, PC Ano de lançamento 2014 Criador(es) Desenvolvedor/Editora – Com2uS Tempo médio de jogo ~280 horas O que gostei Opções de personalização de runas bem detalhadas

O Summoners War: Sky Arena transforma a velha ideia de colecionar monstros numa verdadeira aventura de RPG. A história gira em torno de um confronto entre a Tribo do Céu e os Cavaleiros Dragão. Tens de montar um exército de criaturas como o Lushen, o Veromos e o Verdehile para os enfrentar.

As batalhas decorrem num sistema por turnos dentro da Masmorra de Cairos. Podes invocar mais de 1 500 monstros usando pergaminhos. Cada um pertence a um elemento: fogo, água, vento, luz ou escuridão.

O sistema de runas acrescenta profundidade à medida que exploras a Fortaleza dos Gigantes, o Covil dos Dragões e a Necrópole. Os combates na arena decorrem no Campeonato Mundial de Arena, enquanto as batalhas de cerco colocam as guildas frente a frente.

Dica de profissional Explora a masmorra do Farm Giants para melhorares as tuas runas antes de subires de nível na arena. A qualidade das runas é mais importante do que a raridade dos monstros para teres sucesso nas competições.

Os gráficos usam arte 3D estilizada. Os monstros vão desde pequenos slimes a dragões gigantescos. As habilidades iluminam o ecrã durante os confrontos na Fenda Dimensional. Os campos de batalha variam entre picos vulcânicos e cavernas de cristal brilhantes.

Ao longo dos anos, o Summoners War tornou-se um título popular nos eSports. Os torneios globais decorrem sob a bandeira da Summoners War: World Arena. As missões diárias levam-te pela «Prova da Ascensão», e o sistema de energia limita o tempo que podes passar a farmar o Giants B12 de cada vez.

A otimização das runas e a meta do PvP vão manter-te entretido durante anos. O elenco de monstros inclui heróis raros de nível 5 natural, como a Seara e a Perna, e a mecânica de evolução permite-te elevar os teus lutadores mais fortes até às seis estrelas.

O meu veredicto: A personalização de runas mais aprofundada e a cena ativa de eSports fazem do Summoners War: Sky Arena a referência do género.

3. Raid: Shadow Legends [O melhor jogo de batalha «idle» com elevado valor de produção]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS, PC Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedor/Editora – Plarium Games Tempo médio de jogo ~17 horas O que gostei Gráficos dos personagens impressionantes

O Raid: Shadow Legends parece ter sido feito para jogadores que anseiam por drama e detalhes na sua vida de RPG. A história desenrola-se no mundo devastado pela guerra de Teleria. Aqui, lideras campeões antigos para derrotar um poder das trevas.

Cada herói parece ter saído diretamente de um filme de fantasia. A jogabilidade divide-se entre missões da Campanha pelo Castelo de Kaerok e pelas Terras Mortas. Masmorras como o Covil do Dragão e o Ninho da Aranha dão artefactos. As batalhas contra os Chefes de Clã põem a tua equipa à prova contra o Senhor dos Demónios.

A Torre da Perdição tem 120 andares com chefes como a Aranha Gélida e o Dragão Eterno. As batalhas na arena decorrem nos níveis que vão do Bronze ao Ouro.

Dica de profissional Para ganhares recompensas de progresso consistentes, completa as missões diárias. Estas tarefas fornecem recursos que aceleram drasticamente o desenvolvimento dos campeões.

O Raid: Shadow Legends recompensa o planeamento. As Guerras de Facções dividem o plantel em 13 criptas. Os eventos de fusão permitem-te combinar campeões raros para criares lendários como o Rhazin Scarhide. Os inícios diários dão-te recompensas regulares, incluindo Fragmentos Sagrados raros.

Os gráficos do Raid destacam-se entre os RPGs para telemóvel. Campeões como Coldheart e Scyl of the Drakes exibem armaduras detalhadas e animações fluidas. Tanto o combate automático como o manual têm um aspeto fantástico em áreas como o Pico do Golem de Gelo.

O meu veredicto: O Raid: Shadow Legends oferece gráficos com qualidade de consola e um vasto elenco de campeões, proporcionando uma experiência impressionante no telemóvel.

4. Hero Wars [A melhor alternativa ao AFK Arena compatível com navegadores]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS, navegador da Web Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedor/Editora – Nexters Tempo médio de jogo ~8 horas O que gostei Jogabilidade simples, mas estratégica

O Hero Wars é um dos jogos mais acessíveis semelhantes ao AFK Arena. O reino de Dominion enfrenta uma invasão das forças das trevas e tu montas uma equipa de heróis para derrotar os teus inimigos. O teu grupo inclui guerreiros, magos e atiradores.

A personagem principal é quem quer que escolhas para liderar a tua formação. Cada personagem joga à sua maneira, e descobrir como as suas habilidades se combinam é o que torna o jogo realmente cativante. As missões da campanha fazem a história avançar.

O modo Torre põe a tua equipa à prova com dificuldade crescente. As batalhas na Arena são focadas no PvP. A Grande Arena acrescenta um segundo nível de competição. As guerras de guildas colocam clãs uns contra os outros. As incursões contra chefes exigem trabalho de equipa para serem superadas.

Dica de profissional Concentra-te nos teus cinco heróis principais. Melhorar alguns dos mais fortes leva-te mais longe do que espalhar os teus recursos por demasiados.

Podes alternar entre o navegador e o telemóvel sem perderes o progresso. O crescimento depende de melhorias em glifos, artefactos e titãs. Skins como a «Beach Party Celeste» dão aos heróis novos visualismos.

Este jogo de RPG é ideal para sessões casuais no portal Outland. O modo de batalha automática trata da maioria das fases da campanha, e podes mudar para a velocidade 3x para avançares mais depressa. Eventos como o Clash of Worlds mantêm a jogabilidade sempre renovada.

O meu veredicto: O Hero Wars é fácil de aprender e podes jogar tanto no navegador como no telemóvel. Ótimo para jogadores casuais que gostam de um progresso constante.

5. Campeões Ociosos dos Reinos Esquecidos [O melhor RPG idle com temática de D&D]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS, PS4, Xbox One, macOS, PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedor/Editora – Codename Entertainment Tempo médio de jogo ~44½ horas O que gostei Uma mistura divertida de personagens de D&D

Esta aventura oficialmente licenciada jogar Dungeons & Dragons, Campeões Ociosos dos Reinos Esquecidos, baseia-se nas ricas histórias do clássico jogo de mesa. Reúnes um grupo de heróis conhecidos, incluindo o Drizzt Do’Urden e o Minsc, e conduzes-os por várias missões.

O foco principal aqui está na estratégia de formação em 10 posições. Tens de decidir qual o campeão que deve ficar em cada lugar e, depois, colocá-los nas posições certas.

Cada um traz as suas próprias habilidades e bónus, por isso uma boa configuração é mais importante do que reflexos rápidos.

Dica de profissional Posiciona os campeões estrategicamente para maximizar os bónus da formação. A disposição das personagens afeta o dano causado mais do que os níveis individuais dos campeões.

O equipamento é distribuído por seis slots por campeão. Podes reiniciar o progresso para ganhar favores, o que aumenta os ganhos futuros de ouro. As variantes dão um toque especial às missões normais, enquanto os eventos se ligam às histórias do D&D e a conteúdos crossover.

Os gráficos utilizam ilustrações de personagens em 2D com efeitos animados. Os cenários retratam locais clássicos do D&D, como Waterdeep e Baldur's Gate, e o design dos inimigos inspira-se no Monster Manual. No geral, a estética mantém-se fiel às raízes do jogo de mesa.

O meu veredicto: Um jogo de vídeo D&D brilhante para fãs que querem a sua experiência de Dungeons & Dragons em formato digital sem perder a magia da estratégia e da história.

6. Epic Seven [O melhor RPG de gacha ao estilo anime]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS, PC Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedores – Super Creative Inc, Super Creative Co. Ltd.; Editores – Smilegate, Smilegate Holdings, Inc Tempo médio de jogo 21 horas e meia O que gostei Arte deslumbrante ao estilo anime

Se estás à procura de um dos melhores jogos de gacha que também ofereça uma narrativa de primeira, o Epic Seven merece a tua atenção. A história segue o Ras e os seus aliados enquanto defendem a sua terra da destruição. O enredo torna as personagens reais e as cenas cinematográficas fazem com que te importes facilmente com a jornada deles.

Sendo um dos melhores RPGs por turnos, oferece batalhas emocionantes onde o planeamento inteligente e a sinergia são fundamentais. Podes escolher entre uma lista enorme de heróis para formar equipas de quatro. Cada personagem pertence a uma determinada classe e tem afinidade com um determinado elemento.

As habilidades definitivas ativam animações cinematográficas. O modo Aventura conduz a história principal. As histórias secundárias incluem o desenvolvimento das personagens. As caçadas permitem-te obter conjuntos de equipamento específicos. As arenas PvP classificam os jogadores online, e as guerras de guildas colocam as alianças em batalhas estratégicas.

Dica de profissional Em vez de te livrares logo dos heróis duplicados, guarda-os para ganhares bónus de impressão. Estes aumentos de estatísticas acumulam-se e dão-te benefícios permanentes.

Também há muitas formas de personalizar o equipamento. As invocações «Moonlight» dão-te variantes raras de heróis, e os eventos mudam constantemente com personagens de colaborações. Os sistemas de energia limitam as sessões diárias de jogo. A dublagem também está disponível em várias línguas.

O meu veredicto: O Epic Seven destaca-se pelos seus gráficos ao estilo anime, pela profundidade do «Hunt farming» e pelas batalhas competitivas na Arena.

7. Mythic Heroes [O melhor RPG inativo baseado na mitologia]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2021 Criador(es) Desenvolvedores/Editora – IGG.com Tempo médio de jogo Varia O que gostei Excelente equilíbrio na progressão em modo inativo

O Mythic Heroes dá vida a lendas antigas através de uma mistura de mitologia e fantasia. Para combater as forças do mal que ameaçam o mundo, reúnes heróis e deuses de diferentes culturas. O enredo é épico, mas fácil de perceber, e cada herói que descobrires cria um novo aspeto da missão.

O progresso em modo inativo decorre automaticamente. Recolhes recursos enquanto estás offline e, quando voltares, podes fazer melhorias. As missões da campanha desenvolvem a história. As provas são um teste à composição da tua equipa. O modo «Arcane Dominator» oferece desafios semanais.

Dica de profissional Junta-te a uma guilda ativa logo no início do jogo para ganhares recompensas diárias dos chefes. Jogar em guilda dá-te recursos que não consegues sozinho.

Para os fãs de jogos AFK, os sistemas vão parecer-te familiares. A subida de nível dos heróis é simplificada. Não precisas de subir de nível unidades individuais a partir do zero. Em vez disso, usas sistemas de ressonância para potenciar todo o teu plantel. Os artefactos divinos conferem bónus passivos. As vantagens das facções são importantes na formação da equipa. Os eventos alternam-se com invocações limitadas.

Os visuais tendem para uma arte de alta fantasia. O design de cada herói parece inspirado em mitos antigos, mas modernizado com estilo. As animações das habilidades são chamativas, mas sem exageros. O design da interface é simples e intuitivo.

O meu veredicto: Uma adição sofisticada ao panteão dos melhores jogos «idle», o Heróis Míticos oferece mitologia, beleza e progressão sem esforço, tudo num só jogo. Tem um ritmo muito descontraído e designs de heróis lindíssimos.

8. Mobile Legends: Adventure [Melhor RPG «idle» derivado para telemóvel]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedor – Moonton; Editores – Moonton, Elex Technology Tempo médio de jogo ~204 horas O que gostei Heróis conhecidos, jogabilidade fluida

Este spin-off para telemóvel do Mobile Legends: Bang Bang parece surpreendentemente original, trazendo personagens conhecidas do jogo principal para uma definição totalmente nova.

A ação passa a ser um RPG «idle» mais lento e reflexivo. O progresso avança através de mecânicas de batalha automática. A campanha principal segue uma história com ramificações, avançando de fase em fase.

A Torre Infinita desafia-te a subir mais alto a cada vitória, enquanto o modo Labirinto se assemelha mais a um labirinto repleto de escolhas. Podes enfrentar os chefes das guildas para ganhares itens raros e subir na classificação através das reinicializações semanais da Arena para ganhares recompensas de classificação.

Dica de profissional Não te esqueças das tuas corridas diárias no Labirinto. Elas dão-te fragmentos épicos de lutadores que te ajudam a desbloquear e melhorar personagens-chave mais depressa.

Os gráficos mantêm-se fiéis ao estilo original do Mobile Legends. Cada personagem tem um design colorido e um contorno arrojado que os torna fáceis de identificar. Os efeitos das habilidades são rápidos e impactantes. Os menus estão otimizados para jogar no telemóvel.

A sinergia de equipa acrescenta outra camada de profundidade. Combinar personagens da mesma facção dá bónus de estatísticas à tua formação, e melhorá-las através de níveis e despertares cria força a longo prazo. As facções da Ordem e do Caos mantêm-se num rivalismo contínuo que molda muitos eventos.

O meu veredicto: O Mobile Legends: Adventure traz a experiência MOBA para o género «idle», e a jogabilidade é acessível e gratificante.

9. Dragon Blaze [O melhor RPG inativo com uma história cativante]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android Ano de lançamento 2015 Criador(es) Desenvolvedor/Editora – GAMEVIL Tempo médio de jogo ~57 horas O que gostei Enredo de fantasia envolvente

Mais do que uma simples experiência de jogo passivo, o Dragon Blaze inspira-se fortemente nos melhores MMORPGs, oferecendo batalhas em grande escala, guerras de guildas e uma história que se desenrola como um épico de fantasia. Boden está a desmoronar-se sob as ameaças de deuses e demónios. Jogas na pele da personagem escolhida, capaz de comandar aliados poderosos.

Cada capítulo traz uma reviravolta, por vezes trágica, por vezes heróica. O combate funciona em modo automático, mas há uma estratégia por trás da tua formação. Convocas aliados para ficarem ao lado da tua personagem principal e combinás-los para criar sinergia.

Uma boa composição de equipa é mais importante do que a força bruta. As arenas PvP testam até onde a tua estratégia consegue chegar, e as guerras de guildas parecem um caos coordenado quando toda a gente está online.

Dica de profissional Guarda os rubis para eventos especiais de invocação com taxas de sucesso aumentadas. As invocações normais raramente justificam o custo em moeda premium.

Visualmente, o Dragon Blaze aposta numa arte 2D detalhada, repleta de ilustrações nítidas das personagens e efeitos cinematográficos nas habilidades. Os ataques explodem com cores fortes, iluminando o ecrã como nos JRPGs da velha guarda. As cenas cinematográficas usam painéis de banda desenhada animada que lhe conferem um charme único.

O Dragon Blaze já existe há algum tempo, mas continua a adicionar novos capítulos e personagens. O modo automático funciona na perfeição se estiveres ocupado, mas ainda assim quiseres progredir de forma constante. Continua a ser gratificante sem exigir cada segundo do teu dia.

O meu veredicto: O Dragon Blaze destaca-se pela sua profundidade duradoura. A história em constante evolução e o sistema de divindades fazem com que eu volte sempre.

10. Brave Nine (anteriormente Brown Dust) [A melhor alternativa de RPG tático idle]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedor/Editora – Neowiz Tempo médio de jogo ~20 horas O que gostei Posicionamento tático inteligente

O Brave Nine parece um jogo de xadrez transformado numa batalha épica. Recrutas mercenários, cada um com um papel a desempenhar no campo de batalha em forma de grelha. A história é sobre um jovem estratega que se vê preso numa guerra de política e traição.

A narrativa no início de cada capítulo da campanha é perspicaz e dá muito carácter ao mundo do jogo. A jogabilidade é tática, não é só «idle». Cada batalha exige um posicionamento cuidadoso e jogadas bem planeadas.

Adoro a forma como consegues prever os resultados antes mesmo de fazeres os teus movimentos. O jogo recompensa mais as escolhas inteligentes do que a sorte. As missões diárias e os modos PvP facilitam a melhoria contínua do teu esquadrão.

Dica de profissional Domina o posicionamento das formações para contrariar as composições das equipas inimigas. O posicionamento das unidades determina os resultados das batalhas mais do que as estatísticas puras.

Para quem gosta de planear cada batalha, o Brave Nine é um RPG tático ideal. Mais de 200 mercenários preenchem as equipas com Lendas de 5 estrelas. Animais de companhia, como animais de estimação, dão estatísticas. O Castelo Maligno tem 50 andares e chefes.

O Mystic Island altera as restrições semanais de forma rotativa. Os gráficos utilizam ilustrações de personagens de anime da autoria de Lee Na-jung. As grelhas de batalha sobrepõem-se a locais como as Terras Desoladas. Os efeitos das habilidades aparecem acima dos retratos das unidades.

O meu veredicto: O Brave Nine oferece batalhas dinâmicas em estilo de grelha, combinadas com a conveniência de um jogo «idle». É ideal para jogadores que valorizam a precisão e o planeamento.

11. Tap Titans 2 [O melhor jogo «idle» de ritmo acelerado]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedor/Editor – Game Hive Corporation Tempo médio de jogo ~25 horas O que gostei Mecânica de toques viciante

Na pele do Mestre da Espada, estás numa missão gigantesca que se estende por mais de 150 000 fases no Tap Titans 2. Desbloqueias personagens para lutarem ao teu lado enquanto atravessas as Ruínas Antigas e enfrentas poderosos Senhores das Trevas.

A jogabilidade é um híbrido de «tocar e deixar a jogo». Tocas no ecrã para atacar. Mas quando contratas personagens, elas atacam sozinhas. E depois há um sistema de Prestígio que te permite reiniciar para ganhares recompensas.

Cada ponto de Prestígio multiplica o crescimento a seguir. Também tens a opção de te juntares a outros jogadores para derrotar mega-chefes nas incursões de clã.

Dica de profissional Acumula Prestígio com frequência no início do jogo para ganhares pontos de habilidade mais depressa. Estas melhorias permanentes têm um efeito mais eficaz do que avançares diretamente pelas fases.

O estilo artístico é caricato e colorido. Os titãs são gigantes, com designs engraçados. As personagens têm um aspeto simples, mas distinto. Os cenários vão mudando à medida que avanças nas fases.

Este RPG prende-te ao permitir-te crescer pouco a pouco. Os números atingem níveis absurdos. Cada «prestígio» parece um novo começo. As sessões podem durar minutos ou horas. A comunidade é ativa, com guias de otimização. O Tap Titans 2 é pura progressão na sua forma mais pura.

O meu veredicto: o ciclo de progressão ultrarrápido joga o Tap Titans 2, com reinícios constantes de prestígio, proporciona pura satisfação gradual.

12. Shadowverse CCG [A melhor alternativa de RPG «idle» baseado em cartas]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android, PC, macOS Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedor/Editora – Cygames Tempo médio de jogo ~31 horas e meia O que gostei A profundidade estratégica na construção do baralho

Embora o Shadowverse seja um jogo de batalha de cartas, exige o mesmo raciocínio em tempo real que usarias nos melhores jogos de estratégia em tempo real (RTS). Jogas na pele de um dos oito líderes. O modo história aprofunda quem eles são. Todas as personagens têm pequenos momentos que as fazem parecer personagens reais, em vez de serem apenas nomes em cartas.

As batalhas decorrem por turnos, e a mecânica de evolução altera o comportamento das tuas cartas a meio da partida. Cada líder tem uma habilidade única que pode virar o jogo quando usada no momento certo.

Dica de profissional Conclui os capítulos do modo história para ganhares pacotes de cartas grátis. As recompensas da campanha ajudam-te a aumentar a tua coleção sem gastares moeda premium.

As batalhas classificadas colocam-te frente a frente com jogadores de todo o mundo, enquanto as sessões da Arena trazem novidades com um sistema semelhante ao de um draft. A coleção conta com mais de 1 000 cartas. Os arquétipos de baralho vão do «aggro» ao «comando». Os formatos de rotação mantêm o meta sempre atualizado. A arte é rica, cada carta parece uma pintura.

O Shadowverse aposta fortemente na estratégia. Construir o baralho é metade da diversão. As partidas são rápidas. A comunidade é competitiva, mas acolhedora. Os guias ajudam os novos jogadores a aprender os arquétipos.

O meu veredicto: A profundidade do jogo de cartas jogo o Shadowverse CCG, combinada com os formatos de rotação, mantém a construção de baralhos sempre nova para os jogadores competitivos.

13. Legendary: Game of Heroes [Melhor híbrido de puzzle e RPG idle]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android, PC Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedor/Editora – N3TWORK Inc Tempo médio de jogo ~40½ horas O que gostei Combinações de puzzles gratificantes

Neste jogo de RPG colorido e cheio de combinações, desenvolvido pela N3TWORK Inc, criaturas das trevas estão a atacar uma terra de magia e mitos. Tu tornas-te um comandante que reúne lutadores famosos para contra-atacar. Todos eles vêm de grupos diferentes, cada um com a sua própria história. A história desenrola-se através das missões da campanha.

O «Legendary» é uma mistura de coleção de cartas e jogos de quebra-cabeças. Causas danos ao combinares peças. É importante construir um baralho sólido, porque a combinação certa de lutadores pode mudar o resultado de cada batalha . As ligas PvP classificam os jogadores de acordo com as suas vitórias, enquanto as guerras de guildas levam equipas inteiras a competir.

Dica de profissional Combina quatro ou mais peças para criar power-ups. Estas peças especiais causam danos em área e limpam os tabuleiros de forma mais eficiente.

Os gráficos são brilhantes e bem acabados, repletos de ilustrações de cartas desenhadas à mão que dão vida a cada personagem. Cada retrato tem detalhes minuciosos, e os tabuleiros de quebra-cabeças mantêm-se coloridos sem parecerem desorganizados. Os efeitos das habilidades são rápidos e impactantes.

Os confrontos com chefes apresentam tabuleiros de quebra-cabeças com perigos. Eles obrigam-te a planear várias jogadas à frente. Coordenar combinações de peças com os colegas de equipa durante as guerras de guildas é gratificante quando as vossas estratégias se sincronizam na perfeição. As guildas ativas também oferecem recompensas bónus que te ajudam a progredir mais depressa.

O meu veredicto: O «Legendary: Game of Heroes» combina na perfeição puzzles e elementos de RPG. É ideal para quem gosta de variedade na jogabilidade.

14. A História do Mestre da Espada [O melhor RPG de ação e aventura no modo inativo]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS, PC Ano de lançamento 2020 Criador(es) Desenvolvedor/Editora – Super Planet Tempo médio de jogo ~2 horas O que gostei Combate rápido e fluido

No A História do Mestre da Espada, jogas na pele de Cain, um guerreiro que foi traído e tem de se erguer de novo para reclamar o seu destino. A história avança a um ritmo acelerado, repleta de vingança e da necessidade de descobrir a verdade por trás da sua queda.

A jogabilidade combina a ação direta do género hack-and-slash com sistemas de RPG mais descontraídos, do tipo «idle». Podes deixar que o modo de batalha automática trate da rotina, ou entrar em ação e brandir a tua espada tu mesmo quando for preciso. Dá uma olhadela nesta lista para descobrires mais jogos do género hack-and-slash de que possas gostar.

Dica de profissional Mantém os conjuntos completos de equipamento. Embora alguns itens individuais possam parecer mais fortes, os efeitos combinados do conjunto têm um impacto maior e oferecem melhores benefícios a longo prazo.

Os sistemas de despertar de heróis desbloqueiam novas habilidades. O equipamento é obtido nas fases e tem de ser melhorado. Os eventos vão mudando com heróis limitados.

A arte ao estilo anime tem um aspeto brilhante e animado, com personagens desenhadas num tom suave e fofo que contrasta com a ação. As habilidades explodem pelo ecrã com efeitos arrojados, enquanto os cenários simples mantêm o foco nas personagens.

A banda sonora tem aquele entusiasmo fantástico que te mantém com vontade de conquistar. A História do Mestre da Espada é a escolha perfeita para quem gosta de jogos AFK, mas quer algo mais rápido e mais focado no manejo da espada.

O meu veredicto: A História do Mestre da Espada destaca-se pelo combate rápido e pelos ganhos constantes em modo inativo. É fácil de desfrutar em sessões curtas.

15. Eternal Evolution [Melhor RPG de ficção científica do tipo «idle»]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedor/Editora – HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED Tempo médio de jogo ~19 horas e meia O que gostei Um cenário de ficção científica fixe

Ó Evolução Eterna é ideal para jogadores que gostam da estrutura dos jogos AFK, mas querem um toque de ficção científica. A galáxia está à beira do colapso, com o enxame Asur a ameaçar invadir os últimos redutos da civilização. Tu lideras a Força de Defesa Terrestre, que inclui mutantes como a Valeria e mechs como o Titan-X9.

A história explora a sobrevivência da humanidade nos planetas colonizados. As lutas decorrem em tempo real num tabuleiro de 3×5, mantendo a ação constante e envolvente. Antes do combate começar, defines a tua formação. Os tanques à frente, os causadores de danos atrás. O posicionamento faz toda a diferença. As missões da campanha avançam pelo Setor 7 e pelo Vazio.

Dica de profissional Conclui a torre da facção diariamente para ganhares cópias exclusivas de heróis. Estas recompensas específicas do modo não podem ser obtidas através da invocação normal.

Os gráficos combinam modelos 3D com uma estética de ficção científica. O design das personagens vai desde mechs estilizados, como o Nova-S4, até guerreiros mutantes, como o Krag. As animações das habilidades são cinematográficas durante os ataques finais. Os cenários vão desde estações espaciais até mundos alienígenas, como o Planeta Zephyr.

O que faz este RPG destacar-se é o seu mundo. A maioria dos jogos «idle» aposta forte na magia e nos castelos – este troca-os por tecnologia e sobrevivência. O combate parece mais dinâmico e tático do que o habitual nos jogos «idle». Existe a batalha automática, mas jogar manualmente ajuda em confrontos difíceis.

O meu veredicto: Ó Evolução Eterna dá à fórmula dos RPGs «idle» um toque novo de ficção científica. Tem um aspeto fantástico e a jogabilidade é mais profunda do que se esperava.

16. Alchemy Stars [A melhor alternativa de RPG de combinar peças]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2021 Criador(es) Desenvolvedor – Tourdog Studio; Editora – Level Infinite Tempo médio de jogo Varia O que gostei Combate por quadrados único

Se estás à procura de um dos melhores jogos de estratégia com um toque de anime, o Alchemy Stars é a escolha certa. Na pele de um Caelestite conhecido como o Navegador, guias os sobreviventes de uma raça extinta (chamada Aurorianos) por este mundo. A história mistura dor e beleza de uma forma que parece sincera e comovente.

A jogabilidade funciona com um sistema de cores baseado numa grelha num tabuleiro de 13×9. Ligas peças para te deslocares e atacares os inimigos. Caminhos mais longos causam mais danos com os Detonadores. A composição da equipa tem um papel importante, com a sinergia monocromática a oferecer resultados sólidos. A campanha principal tem 14 capítulos.

Dica de profissional Forma equipas de um único elemento para conseguires cadeias consistentes de conversão de peças. As equipas mistas têm mais dificuldade em manter combinações de danos de forma eficaz.

O combate é tático, mas fluido. Cada jogada exige atenção às cores das peças e à posição dos inimigos. As batalhas contra chefes alteram os padrões das peças a meio do combate. E à medida que a dificuldade aumenta, vais precisar de um posicionamento mais inteligente e de reações rápidas para sobreviver.

Os modos PvE e PvP equilibram bem a progressão. As fases diárias de recursos ajudam os jogadores a obter materiais sem se cansarem de repetições. Os eventos cooperativos e de classificação aumentam a vontade de jogar de novo. Os visuais inspirados no anime ganham vida através de cenas Live2D.

A arte das personagens, da autoria de Mephist, apresenta detalhes minuciosos. A música também merece destaque. A sua mistura de piano e sons eletrónicos encaixa na perfeição em todas as batalhas e cenas cinematográficas. Atores de voz de primeira linha, incluindo Kana Hanazawa, dão vida a cada momento.

O meu veredicto: O Alchemy Stars destaca-se pela arte deslumbrante e pelas batalhas inteligentes baseadas em peças. É uma combinação sólida de história e estratégia.

17. Dislyte [O melhor RPG urbano de espera com música]

A nossa pontuação 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android, PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedora – Lilith Games; Editores – Lilith Games, FARLIGHT Tempo médio de jogo ~33½ horas O que gostei Um mundo elegante e marcado pela música

Em Dislyte, a Terra moderna é invadida por seres mitológicos. Jogas na pele de um Esper com poderes divinos. A história mistura fantasia urbana com mitos antigos. As personagens são baseadas em divindades de várias culturas.

O combate por turnos decorre no modo História ao longo de 16 capítulos. Formas equipas de cinco Espers com afinidades elementais que vão do Vento, ao Fogo, ao Inferno, ao Fluxo e ao Brilho. O modo História faz a trama avançar.

Dica de profissional Faz a masmorra do Kronos para conseguir relíquias de velocidade. As unidades rápidas têm mais turnos e aumentam drasticamente o dano causado.

As relíquias aumentam as estatísticas através de bónus de conjunto de quatro peças, como o «Wind Walker». Vais acumular estatísticas secundárias em ATK%, Taxa de Crítico e Velocidade. Os sistemas de Ressonância potenciam todos os Espers de uma só vez através dos níveis de Ressonância. A resistência tem um limite máximo de 270 e recarrega-se automaticamente.

O estilo artístico mistura moda urbana com uma estética divina. Os designs das personagens mostram moda moderna, como o casaco bomber da Chloe por cima dos seus poderes de Medusa. A música do DJ Absurd e de outros artistas toca durante as batalhas. Batidas eletrónicas acompanham as subidas na Spatial Tower.

O Dislyte transborda estilo. Só a banda sonora já o distingue, misturando hip-hop, EDM e soul, algo que raramente se vê em RPGs.

O meu veredicto: Ousado, ritmado e deslumbrante – o Dislyte merece, e de sobra, o seu lugar entre os melhores jogos de batalha automática para jogadores que procuram mitologia, música e dinamismo num pacote elegante.

18. Soul Hunters [O melhor RPG de coleção de heróis do tipo idle]

A nossa pontuação 6.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android Ano de lançamento 2015 Criador(es) Desenvolvedores/Editores – Lilith Games Tempo médio de jogo ~1 hora O que gostei Grande variedade de heróis

O Soul Hunters é um dos clássicos que moldou o género dos RPG de coleção de heróis. Acompanha um grupo de guerreiros unidos pelo destino, que lutam para salvar o seu reino da corrupção. A história tem um toque de aventura e nostalgia, como se fosse um velho romance de fantasia trazido para os dispositivos móveis.

A mecânica de batalha automática conduz o combate no modo Campanha, que abrange mais de 600 fases. Recolhes heróis das facções Silêncio, Luz, Presságio, Vida e Caos. As melhorias dos heróis incluem níveis, equipamento e Despertar até às 7 estrelas.

As batalhas na Arena são classificadas no «Crucible of Fire». As incursões colocam as guildas frente a frente com chefes do Príncipe Demónio. O «Hall of Legends» põe à prova as equipas com restrições de facção. A «Sky Tower» tem 100 andares para escalar, com recompensas por reinício.

Dica de profissional Participa nas incursões diárias para ganhares fragmentos de heróis de elite garantidos. Este modo é a forma mais segura de conseguires personagens específicas.

Vais completar fases para obter equipamento em seis slots. Os encantamentos dão-te bónus percentuais. As missões diárias são atualizadas no separador «Missões». Os eventos alternam entre «Provas de Heróis» e invocações limitadas.

Os gráficos usam modelos 3D estilizados com proporções exageradas. Os designs das personagens vão desde o cavaleiro Urestag até à necromante Jasmine. Este jogo de RPG foi pioneiro nos sistemas de batalha automática em 2015. Continua a receber atualizações com novas personagens e eventos.

O meu veredicto: O Soul Hunters mantém-se simples sem parecer monótono. Os novos jogadores vão achar que é uma boa forma de entrar neste género.

O meu veredicto geral: Os melhores jogos de RPG para começar

Pela minha experiência, os três títulos a seguir destacam-se como o melhor ponto de partida para quem gostou do AFK Arena. Combinam estratégia e charme de uma forma que parece familiar, mas ao mesmo tempo nova. Além disso, são perfeitos tanto para novatos como para veteranos de RPGs «idle».

Para quem gosta de uma progressão mais profunda → Idle Heroes. Fácil de começar, gratificante de dominar. O seu ciclo de melhorias dos heróis torna-o ideal para sessões curtas.

Fácil de começar, gratificante de dominar. O seu ciclo de melhorias dos heróis torna-o ideal para sessões curtas. Para jogadores casuais → Summoners War: Sky Arena. Combina a jogabilidade «idle» com uma construção detalhada das personagens. O sistema de runas e os eventos mantêm a jogabilidade diária gratificante.

Combina a jogabilidade «idle» com uma construção detalhada das personagens. O sistema de runas e os eventos mantêm a jogabilidade diária gratificante. Para fãs que curtem a história → Raid: Shadow Legends. Imagens impressionantes e uma narrativa cinematográfica fazem com que cada batalha pareça grandiosa.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o AFK Arena?

O melhor jogo semelhante ao AFK Arena é o Idle Heroes. Oferece uma experiência semelhante, com mecânicas de jogo inativo e sistemas de facções, recompensando a tua paciência com saques generosos.

Que tipo de jogo é o AFK Arena?

O AFK Arena é um RPG «idle» com mecânicas de batalha automática. Recolhes heróis, formas equipas e enfrentas inimigos. O progresso continua automaticamente, mesmo quando não estás a jogar.

Quanto tempo demora a completar o AFK Arena?

O AFK Arena não tem um final definitivo. O conteúdo da campanha é atualizado regularmente e a progressão foi concebida para durar anos, com jogadas diárias e desenvolvimento de personagens a longo prazo.

É possível jogar o AFK Arena no PC?

Sim, é possível jogar o AFK Arena no PC usando emuladores como o BlueStacks ou o LDPlayer. Funciona bem, com gráficos melhores e controlos mais fáceis. O jogo também funciona em navegadores que suportam streaming de jogos para dispositivos móveis.

O que é o «Peaks of Time» no AFK Arena?

O «Peaks of Time» n.º AFK Arena é um mapa especial de aventura e quebra-cabeças onde tens de encontrar baús de tesouro escondidos. Recebes itens e recursos exclusivos ao completá-lo pela primeira vez.