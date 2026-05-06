Os 20 melhores jogos para um jogador da PS5 que tens de jogar

Há algo nos melhores jogos para um jogador da PS5 que os títulos multijogador não conseguem igualar. Jogar sozinho significa que a história é TUA. E explorar ao teu próprio ritmo dá uma sensação de liberdade.

Podes mergulhar de verdade na jornada das personagens sem as distrações das interações multijogador com outros jogadores ou com os teus amigos.

Na PS5, o catálogo de jogos para um jogador abrange todos os géneros que possas imaginar, e este guia apresenta-te os melhores títulos que se destacam quando jogados sozinho. Continua a ler para descobrires quais as aventuras que vale a pena começar hoje mesmo.

As nossas escolhas de jogos para um jogador na PS5

O tempo que passei com os jogos para um jogador da PS5 foi imenso. E três deles destacam-se verdadeiramente como imperdíveis. Apesar de cada um adotar uma abordagem diferente ao design para um jogador, todos oferecem algo que faz com que valha a pena ter a consola.

1 Horizon Forbidden West 2022 Uma aventura a solo absolutamente espetacular que dá continuidade à história do jogo anterior com momentos repletos de ação. Buy now 2 Ghost of Tsushima 2022 Uma aventura samurai inesquecível, repleta de batalhas épicas. Buy now 3 Horizon Zero Dawn 2017 O primeiro jogo a dar vida ao mundo da Aloy e a preparar o terreno para uma das séries de jogos mais originais de sempre. Buy now

Estes títulos representam o tipo de experiências de jogo com que vais comparar outros jogos nos próximos anos. Cada jogada traz surpresas, e é isso que os torna tão fantásticos.

Os 20 melhores jogos para um jogador da PS5 para quem prefere jogar sozinho

Os três jogos acima são os grandes nomes, aqueles que eu recomendaria em primeiro lugar. Mas a coleção de jogos para um jogador da PS5 não fica por aí. A lista abaixo tem 20 dos melhores jogos da PS5 que podes jogar sozinho já agora. Quantos destes já experimentaste? Desce a página para descobrires.

1. Horizon: Forbidden West [Uma viagem épica num mundo aberto pelo futuro da natureza]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedora – Guerrilla Games; Editora – Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 29 horas Pontuações no Metacritic 88

O Horizon: Forbidden West é a sequela do primeiro jogo, o Horizon Zero Dawn. A ideia central do jogo é a sobrevivência num mundo pós-apocalíptico. Aqui, as criaturas mecânicas dominam o território.

A Aloy (a protagonista principal) embarca numa jornada para descobrir a verdade por trás de uma praga misteriosa que ameaça exterminar toda a vida. Ao longo do caminho, ela enfrenta tribos rivais que a olham com suspeita e desconfiança.

Ela tem de formar alianças com comunidades espalhadas pelo Forbidden West, enquanto luta contra máquinas que se tornaram mais agressivas e perigosas.

Dica de profissional Usa os «Valor Surges» contra máquinas grandes para aproveitar as suas fraquezas elementares.

O sistema de combate expande as bases lançadas no primeiro jogo da série. Na pele da Aloy, vais analisar as máquinas para descobrir os seus pontos fracos antes de atacares. As armas parecem mais variadas desta vez. A Aloy agora também consegue tomar o controlo de máquinas voadoras para as usar como montarias.

A exploração subaquática acrescenta uma nova dimensão à experiência. Nadar por ruínas inundadas revela segredos escondidos debaixo da superfície. Dá uma olhadela nos melhores jogos de mundo aberto para a PS5 para aventuras semelhantes.

O melhor de «Forbidden West» é o equilíbrio entre a história e a liberdade de exploração. Podes avançar na história principal ou passar horas a fazer missões secundárias. E estas missões secundárias costumam estar ligadas à narrativa principal, em vez de parecerem apenas preenchimento.

O meu veredicto: Caçar máquinas com um arco continua a ser incrível no Horizon: Forbidden West. A árvore de habilidades expandida dá-te mais formas de abordar o combate.

2. Ghost of Tsushima [A história de um samurai sobre honra, furtividade e paisagens deslumbrantes]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC Ano de lançamento 2020 Criador(es) Desenvolvedora – Sucker Punch Productions; Editora – Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo ~62 horas Pontuações no Metacritic 87

O Ghost of Tsushima puxou-me logo para o seu mundo. A aventura para um jogador gira em torno de Jin Sakai, um dos últimos samurais sobreviventes na Ilha de Tsushima. Estamos no ano de 1274 e o Império Mongol invadiu o Japão.

O tio do Jin, o Senhor Shimura, mantém-se fiel ao código de honra dos samurai, mesmo com as suas forças a desmoronarem-se. O Jin tem de escolher entre honrar a tradição ou tornar-se algo diferente para salvar o seu povo.

O Jin aprende táticas de furtividade e métodos de envenenamento considerados desonrosos pelos padrões dos samurais. Torna-se «O Fantasma», uma lenda que se espalha entre os inimigos.

Dica de profissional Se acertares na altura certa para a tua defesa, vais quebrar a guarda do inimigo imediatamente. Treina o ritmo contra inimigos básicos antes de enfrentares samurais mais difíceis.

A história do jogo questiona o que estás disposto a sacrificar pela vitória. Cada escolha que o Jin faz afasta-o cada vez mais do guerreiro para quem foi treinado. Mas aproxima-o do herói de que a sua ilha precisa.

Visualmente, é de tirar o fôlego. A atmosfera é inigualável. Vais ver campos de flores a ondular com o vento. Tempestades avançam pelo horizonte e folhas douradas flutuam no ar enquanto as batalhas se desenrolam. É uma saga épica de samurais que te faz sentir parte de uma LENDA sempre que jogas.

O meu veredicto: A luta de Jin entre a honra e a sobrevivência em Ghost of Tsushima cria uma tensão genuína do início ao fim. O combate faz-te sentir como um mestre espadachim desde o primeiro duelo.

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3. Horizon Zero Dawn [Onde as máquinas se cruzam com a sobrevivência primitiva]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC Ano de lançamento 2017 Criador(es) Desenvolvedora – Guerrilla Games; Editora – Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 22 horas e meia Pontuações no Metacritic 89

Sobre o Horizon Zero Dawn foi o jogo que nos apresentou pela primeira vez ao mundo da Aloy. A Aloy é uma pária e cresce sem saber por que foi banida nem quem era a sua mãe.

O mundo à sua volta é dominado por criaturas mecânicas que caçam humanos. Ruínas antigas dão indícios de uma civilização que entrou em colapso há séculos, mas ninguém se lembra do que aconteceu. A Aloy quer descobrir a verdade sobre o seu passado e a misteriosa queda do mundo.

O ambiente é assustador. Máquinas antigas vagueiam pela terra como predadores, enquanto os povoados tribais lutam pela sobrevivência. A Aloy sente-se pequena perante o cenário de máquinas imponentes e mistérios antigos.

Dica de profissional Antes de começares, usa o teu dispositivo Focus para analisar as máquinas. Saber onde estão os componentes e quais são os pontos fracos poupa-te flechas e reduz a duração dos combates.

É esse equilíbrio entre natureza e tecnologia que torna este mundo inesquecível. O Focus da Aloy (um gadget leve) permite-lhe ver como os inimigos patrulham. O combate com o arco é gratificante quando as flechas acertam no alvo. As armadilhas podem virar o jogo em confrontos difíceis.

Caçar máquinas requer estratégia. Todas as criaturas têm pontos vulneráveis que podes usar contra elas. Fabricar munições a partir dos recursos recolhidos mantém-te preparado.

O ambiente pós-apocalíptico combina tribos primitivas com ruínas de alta tecnologia. Áreas densamente arborizadas escondem edifícios abandonados que as pessoas deixaram para trás. Montanhas cobertas de neve oferecem miradouros com vista sobre a paisagem.

Os designs das máquinas combinam características animais com componentes mecânicos de formas inovadoras.

Os melhores RPGs para a PS5 têm a mecânica perfeita de RPG de ação, com combates com arco e flecha contra bestas mecânicas gigantes. A história mantém-te preso até à revelação final.

O meu veredicto: Mesmo anos depois, a primeira aventura da Aloy continua a parecer especial e vale a pena reviver em Horizon Zero Dawn.

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4. God of War Ragnarök [Um final mítico digno de lendas]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedor – Santa Monica Studio; Editora – Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 26 horas e meia Pontuações no Metacritic 94

Ó Deus de War Ragnarök marcou-me mais do que eu esperava. É mais do que uma sequela. A história gira em torno da paternidade e de quebrar ciclos de violência.

O Kratos, o pai, quer proteger o Atreus, o seu filho, da profecia e impedir que ele cometa os mesmos erros sangrentos que ele cometeu. A ligação entre pai e filho, posta à prova pela profecia e pela guerra nos nove reinos, é contada com uma crueza que raramente vejo nos jogos.

O combate desenvolve as bases do relançamento de 2018. O Machado Leviatã e as Lâminas do Caos estão de volta com novos poderes. O Atreus melhora nas lutas. Em algumas partes, podes alternar entre personagens.

Dica de profissional Melhora os teus escudos antes das armas. Na maioria das lutas contra chefes, bloquear e aparar são mais úteis do que só causar danos.

Os gráficos do jogo são incríveis. Vais reparar que cada reino tem um aspeto único. As forjas dos anões em Svartalfheim são iluminadas por metal derretido, e as selvas de Vanaheim estão cheias de animais perigosos.

E na PS5, cada detalhe brilha, desde o gelo agarrado ao machado do Kratos até às expressões no rosto do Atreus. A apresentação cinematográfica faz com que seja fácil esquecer que estás a segurar um comando DualSense.

No geral, esta aventura narrativa épica proporciona um final poderoso à saga nórdica. Ver o Atreus a crescer enquanto o Kratos aprende a deixar ir faz com que a sua jornada pareça profundamente humana, apesar do cenário mítico.

O meu veredicto: as batalhas contra os chefes de God of War Ragnarök estão entre as melhores da série. Este final faz jus a ambas as personagens e deixa espaço para que elas continuem a crescer.

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5. Kingdom Come: Deliverance II [Realismo e narrativa medieval no seu melhor]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Criador(es) Desenvolvedora – Warhorse Studios; Editora – Deep Silver Tempo médio de jogo 54 horas Pontuações no Metacritic 88

O protagonista de Kingdom Come: Deliverance II é o Henry, filho de um ferreiro. Ele perdeu tudo o que tinha quando as tropas de Sigismundo de Luxemburgo incendiaram a sua casa. O ataque tirou a vida aos seus pais e deixou-o a lutar pela sobrevivência.

Começou por ser um rapaz sem qualquer treino de combate a sério. Com o tempo, transforma-se num homem endurecido pela perda. E, em breve, vê-se envolvido em batalhas e intrigas políticas que vão além da sua condição social.

Esta sequela dá continuidade à sua jornada, focando-se na autenticidade histórica e na vida de um homem comum em circunstâncias extraordinárias. O Henry não é um herói escolhido com poderes mágicos. Numa sociedade onde a nobreza manda, ele é um jovem a aprender a empunhar uma espada.

Dica de profissional Treina esgrima com o Capitão Bernard regularmente. A repetição é a única forma eficaz de desenvolver a memória muscular necessária para o complexo sistema de combate.

No sistema de RPG do jogo, o realismo tem prioridade sobre a conveniência. As espadas precisam de manutenção e ficam cegas se não forem bem cuidadas. A tua fome afeta o teu desempenho. No combate, é preciso ter verdadeira habilidade, não apenas vantagens nas estatísticas. Gostas do que este jogo parece? Descobre mais jogos fantásticos como o Kingdom Come: Deliverance.

A profundidade do RPG é enorme. As escolhas de diálogo moldam as interações. A reputação e as habilidades também afetam a forma como as pessoas te tratam.

O meu veredicto: Ao contrário da maioria dos jogos de fantasia, o Kingdom Come: Deliverance II parece mais realista e é simultaneamente desafiante e gratificante.

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6. Baldur's Gate [A perfeição dos RPGs baseados em escolhas]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC, macOS, Xbox Series X/S, Linux Ano de lançamento 2023 Criador(es) Desenvolvedor/Editora – Larian Studios Tempo médio de jogo 44 horas Pontuações no Metacritic 96

O Baldur's Gate 3 dá-te uma liberdade que eu nem achava possível num videojogo. Cada decisão, desde os diálogos até ao combate, muda a história. Parece que o mundo se adapta às tuas escolhas, e não o contrário.

O jogo começa com o teu rapto por «mind flayers» (monstros). Eles implantam um girino no teu cérebro que pode transformar-te num «mind flayer» em apenas alguns dias.

Fazes uma aterragem de emergência e encontras outras vítimas infetadas. Juntos, partem à procura de uma cura.

Dica de profissional Faz um salvamento rápido antes de cada escolha importante de diálogo. Os resultados das conversas afetam drasticamente a disponibilidade de missões e as relações com os companheiros.

A jogabilidade combina combate por turnos com um RPG profundo. Podes optar pelo heroísmo, pela vilania ou por algo entre os dois. Dependendo do que escolheres, a história pode seguir muitas direções diferentes. Os caminhos ramificados e as infinitas possibilidades de construção de personagens colocam-no naturalmente entre os jogos mais rejogáveis disponíveis atualmente.

Cada batalha parece uma partida de xadrez. Experimentei feitiços e estratégias diferentes, e resultou. O jogo destaca-se no modo cooperativo, mas o modo para um jogador é igualmente forte, o que o torna o melhor entre os principais jogos para um jogador.

Visualmente, os cenários são variados, desde pântanos amaldiçoados a cidades luminosas. As personagens parecem vivas, com expressões faciais que transmitem emoção e reforçam o drama. A narrativa complexa e as personagens ricas fazem com que cada jogada pareça única. Uma jogada não vai ser suficiente para veres tudo.

O meu veredicto: as tuas escolhas mudam o rumo de Baldur's Gate de formas que a maioria dos RPGs só finge oferecer.

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7. Death Stranding 2: On the Beach [A odisseia surreal de Kojima continua]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataforma PS5 Ano de lançamento 2025 Criador(es) Desenvolvedora – Kojima Productions; Editora – Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 35 horas Pontuações no Metacritic 89

O Death Stranding 2 é estranho de uma forma inesquecível. O enredo gira em torno da compreensão da nossa relação com a mortalidade e o isolamento. A jogabilidade consiste em recompor as peças de um mundo destruído através de entregas.

O Sam Porter Bridges é o protagonista. Ele trabalha como estafeta e tem poderes especiais que lhe permitem sentir a presença dos BTs (criaturas fantasmagóricas do reino entre a vida e a morte) e sobreviver aos encontros com elas.

No primeiro jogo, ele reconectou cidades americanas isoladas. Na segunda parte, o Sam enfrenta novas ameaças vindas da Praia, à medida que o fenómeno Death Stranding se torna cada vez mais instável. Esta análise do Death Stranding 2 analisa mais de perto como essas ameaças crescentes moldam tanto a narrativa como o ciclo central de jogabilidade.

Dica de profissional Constrói estradas e estruturas em zonas de tráfego intenso. As tuas construções ajudam os jogadores e, em troca, eles ajudam-te a ti.

A travessia constitui o núcleo da jogabilidade. Ao atravessar terrenos perigosos, terás de equilibrar o peso da tua carga. Construir estradas e estruturas facilita as viagens futuras.

Os diferentes veículos lidam com terrenos acidentados de formas diferentes. Há combate, mas muitas vezes a discrição revela-se a opção mais inteligente. E, gerir o teu equipamento torna-se algo natural logo após as primeiras horas.

O mundo pós-apocalíptico parece assustadoramente vazio. Cidades em ruínas pontuam a paisagem e as montanhas erguem-se ao longe. É uma viagem artística e meditativa criada por Hideo Kojima. A visão de Kojima continua a ser maravilhosamente estranha e surpreendentemente emotiva. Uma experiência tão distinta ganhou, naturalmente, o seu lugar na lista completa dos nomeados para o prémio «Voz do Melhor Jogador» dos Game Awards 2025.

O meu veredicto: Embora o «Death Stranding 2: On the Beach» seja estranho e, por vezes, lento, não há nada que se pareça com ele.

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8. Elden Ring [Mestria do mundo aberto forjada na provação]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedora – FromSoftware; Editores – Bandai Namco Entertainment, JP: FromSoftware Tempo médio de jogo 60 horas Pontuações no Metacritic 92

Com mais de 30 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, o Elden Ring é um dos jogos mais vendidos para a PS5. O seu mundo aberto é imenso e cada recanto esconde perigo ou uma descoberta.

No jogo, assumes o papel de um Tarnished, um exilado que há muito perdeu a graça da Erdtree (uma enorme árvore dourada que é a fonte de poder e vida no mundo).

O Elden Ring (uma força mística que mantém a ordem e a própria realidade) despedaçou-se, e os semideuses apoderaram-se dos seus fragmentos. Para reivindicar o teu lugar, tens de os derrotar. Cada semideus que enfrentas representa um aspeto diferente do poder corrompido.

Dica de profissional Sobe o Vigor até ao nível 40 antes de outras estatísticas. A capacidade de sobrevivência é mais importante do que o dano quando estás a aprender os padrões dos chefes.

Podes evitar inimigos difíceis e voltar mais tarde. O enredo permite-te escolher a tua própria interpretação e final. Podes restaurar a velha ordem, abraçar o caos ou forjar algo totalmente novo.

O combate ao estilo «Souls» integra-se na perfeição na exploração de mundo aberto . O mundo estende-se em todas as direções. A direção artística mistura o horror gótico com a alta fantasia, sendo que cada região tem uma identidade visual distinta. No geral, o jogo é uma prova de fogo, mas vale a pena cada esforço.

O meu veredicto: o Elden Ring é uma obra-prima de liberdade e desafio, com surpresas em cada recanto do mapa.

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9. Assassin’s Creed Shadows [O Japão feudal ganha vida entre a furtividade e o aço]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas macOS, PS5, PC, Xbox Series X/S, iPadOS Ano de lançamento 2025 Criador(es) Desenvolvedora – Ubisoft Quebec; Editora – Ubisoft Tempo médio de jogo 34½ horas Pontuações no Metacritic 81

O Assassin’s Creed: Shadows deu-me o que eu sempre quis: o Japão no mundo do Assassin's Creed! O cenário está repleto de samurais, shinobi e política feudal.

O jogo passa-se durante a era Sengoku do Japão. Controlas dois protagonistas com habilidades diferentes: Naoe, uma shinobi habilidosa, e Yasuke, um lendário samurai africano.

A forma como o jogo funciona realça na perfeição os pontos fortes de cada personagem. A Naoe destaca-se na movimentação vertical. Ela consegue esconder-se nas sombras e usar ferramentas como kunai e bombas de fumo. O Yasuke não consegue esgueirar-se com tanta eficácia, mas compensa isso com habilidades de combate brutais.

Dica de profissional Usa o ambiente a teu favor com ambas as personagens. A Naoe distrai os inimigos, enquanto o Yasuke avança e os esmaga de frente.

Podes alternar entre personagens em momentos específicos da história. Algumas missões privilegiam a furtividade e exigem as competências do Naoe. Outras envolvem combate aberto, onde o treino de samurai do Yasuke se destaca. O modo de jogo adapta-se à personagem que escolheres.

Visualmente, é simplesmente ESPETACULAR. A paisagem japonesa é super detalhada. As flores de cerejeira flutuam pelos pátios dos templos e os castelos erguem-se sobre as aldeias circundantes. Resumindo, o ambiente muda com as estações do ano.

Os ciclos de dia e noite alteram os padrões de guarda. Na PS5, detalhes como as texturas dos tecidos e o choque das espadas destacam-se, fazendo com que este jogo se destaque em qualquer lista dos melhores jogos para a PS5.

O meu veredicto: Assassin’s Creed Shadows é uma nova abordagem à série que finalmente torna a furtividade e o combate igualmente emocionantes.

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10. Demon’s Souls (Remake) [O renascimento de uma obra-prima exigente]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5 Ano de lançamento 2020 Criadores Desenvolvedores – Japan Studio, Bluepoint Games; Editora – Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 24 horas Pontuações no Metacritic 92

O Demon’s Souls (Remake) regressa como a pedra angular de todo o género Souls. Mas, desta vez, foi completamente reconstruído para a PS5.

A Bluepoint Games pegou no jogo original de 2009 e renovou-o visualmente, mantendo a dificuldade extrema pela qual é famoso. Dá uma vista de olhos a mais jogos do tipo «Souls» para desafios semelhantes.

A história começa com o reino de Boletaria envolto num nevoeiro amaldiçoado. O rei Allant XII despertou o Antigo, um demónio ancestral que agora devora almas. Chegas como um guerreiro sem nome, em busca de pôr fim a este flagelo.

Tens de explorar cinco regiões diferentes para derrotar os arqui-demónios.

Dica de profissional Mata-te no Nexus depois de derrotares os chefes para manteres a tua forma física noutros locais. Isto evita que a tendência do mundo mude sem querer.

O combate exige precisão, porque qualquer inimigo pode matar-te se não tiveres cuidado. A escolha da arma afeta toda a tua estratégia. As definições com escudo jogam-se de forma diferente das que se concentram em esquivas.

Esta versão atualizada mostra na perfeição as capacidades da PS5. Os castelos de pedra parecem fotorrealistas e os efeitos de iluminação criam uma atmosfera nos corredores escuros.

Os gráficos redesenhados mantêm a atmosfera claustrofóbica do original. Os tempos de carregamento entre as mortes são praticamente inexistentes. A dificuldade parece justa, em vez de ser abusiva. No geral, o remake prova que o design do original continua a fazer jus, mesmo anos depois.

O meu veredicto: Demon’s Souls (Remake) é um remake deslumbrante, mas implacável, que mostra onde os jogos modernos da série Souls tiveram início.

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11. Final Fantasy XVI [Fantasia épica aliada a combate cinematográfico]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Desenvolvedora – Square Enix Creative, Unidade de Negócios III; Editora – Square Enix Tempo médio de jogo 38 horas Pontuações no Metacritic 87

Clive Rosfield testemunha o assassinato do seu irmão quando era criança. Anos mais tarde, ele procura vingança num mundo devastado pela guerra em Final Fantasy XVI. Os Dominantes empunham o poder de enormes Eicons em batalha. Clive tem de dominar estas habilidades enquanto desvenda uma conspiração que ameaça toda a Valisthea.

O combate abandona a tradição do sistema por turnos em favor da ação em tempo real. Vais esquivar-te dos ataques inimigos e contra-atacar com combos devastadores. As habilidades dos Eikons podem ser combinadas de várias formas para se adaptarem a diferentes estilos de jogo. As batalhas contra outros Eikons transformam-se em espetáculos cinematográficos. A dimensão destes encontros parece sem precedentes na série.

Dica de profissional Experimenta diferentes combinações de habilidades dos Eikons. Certas combinações de poderes criam sinergias devastadoras que tornam os encontros difíceis uma brincadeira.

Cada um dos reinos de Valisthea tem culturas e estéticas distintas. As paisagens devastadas pela guerra mostram o preço do conflito. Os modelos das personagens nas cenas cinematográficas rivalizam com a qualidade cinematográfica e o tom mais sombrio distingue este jogo dos títulos anteriores da série.

Este jogo de topo da série Final Fantasy, emocionalmente maduro, afasta-se do combate tradicional por turnos em favor de algo mais imediato. Apresenta combate acelerado e uma narrativa épica e mais sombria, centrada em enormes batalhas contra chefes baseadas em invocações. As batalhas de invocação são espetáculos que vale a pena vivenciar. O combate abandona a tradição em favor de algo que parece fresco e satisfatório.

Visualmente, o Final Fantasy XVI é um dos jogos mais bonitos da PS5. A escala das batalhas, os detalhes nos castelos e o design dos monstros são do melhor que há.

O meu veredicto: O Final Fantasy XVI é uma nova direção ousada para a série, com combate rápido e personagens fortes.

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12. Stellar Blade [Ação, beleza e mistério de ficção científica num só jogo]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC Ano de lançamento 2024 Criador(es) Desenvolvedora – Shift Up; Editora – Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 56½ horas Pontuações no Metacritic 81

O Stellar Blade surpreendeu-me com a sua mistura de ação de ficção científica e uma história emocionante que vai mais fundo do que eu esperava. Jogar na pele da Eve dá-te uma sensação de poder, mas o mundo à sua volta mantém-te sempre em suspense. O jogo passa-se numa Terra do futuro invadida por criaturas alienígenas chamadas Naytiba.

A humanidade fugiu para uma colónia noutra planeta há várias gerações. A Eve chega como parte do 7.º Esquadrão Aerotransportado, enviado para recuperar o planeta. A missão corre mal logo de início, deixando a Eve abandonada entre as ruínas.

O enredo acompanha a investigação da Eve sobre o que aconteceu às tentativas anteriores de reconquista. O combate dá ênfase à precisão no timing e ao reconhecimento de padrões.

Dica de profissional Domina o timing perfeito da esquiva para ativar o Blink. Este sistema de contra-ataque causa danos significativos e dá-te alguns frames de invencibilidade.

Aparar no momento certo deixa os inimigos vulneráveis a contra-ataques devastadores, e o conjunto de movimentos da Eve vai-se expandindo à medida que avanças. Os combates contra chefes exigem que aprendas os padrões de ataque.

O cenário pós-apocalíptico mistura vegetação selvagem com vestígios tecnológicos. As cidades em ruínas proporcionam campos de batalha cheios de atmosfera. O design dos inimigos varia entre o grotesco e uma beleza assombrosa. As animações das personagens fluem suavemente durante as batalhas intensas.

Este jogo de ação para um jogador apresenta combate elegante e muito bem trabalhado, além de uma estética única. Destaca-se pelas suas batalhas fluidas e de alta velocidade e pelo design cativante das personagens.

O meu veredicto: O sistema de combate em «Stellar Blade» recompensa a precisão e o timing. As lutas contra chefes exigem toda a tua atenção.

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13. Marvel’s Spider-Man 2 [A balançada na teia no seu melhor]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC Ano de lançamento 2023 Criador(es) Desenvolvedora – Insomniac Games; Editora – Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 17 horas Pontuações no Metacritic 87

O «Spider-Man 2» da Marvel está entre os melhores jogos de aventura para a PS5 que te proporcionam a emoção definitiva de ser um super-herói. Desta vez, o Homem-Aranha não está sozinho. O «Spider-Man 2» da Marvel coloca tanto o Peter Parker como o Miles Morales no papel principal, partilhando a luta para proteger Nova Iorque.

Os dois Homens-Aranha enfrentam desafios pessoais, enquanto a cidade precisa deles. A ligação entre os dois torna-se crucial para deter um perigo que nenhum deles consegue enfrentar sozinho. A jogabilidade é fluida, rápida e cheia de variedade. Podes alternar entre o Peter e o Miles ao longo da história.

Dica de profissional Balança-te rapidamente, mas mantém-te baixo para encontrares crimes mais facilmente. Combina os teus dispositivos no combate para ganhares estilo e eficiência.

Os poderes do simbionte do Peter oferecem opções mais agressivas. O Miles traz ataques com veneno bioelétrico. Balançar-se nas teias é eficiente e mais rápido do que nos jogos anteriores.

Nova Iorque está deslumbrante, com maior densidade e detalhe. O Queens e o Brooklyn ampliam a área jogável. Os locais interiores quebram a estrutura de mundo aberto . A cidade parece mais viva, com a atividade dos peões e eventos dinâmicos.

A história trata os dois personagens de forma igual ao longo de todo o jogo. As lutas contra os chefes levam-nos ao limite, com sequências cinematográficas que parecem saídas diretamente das bandas desenhadas.

O meu veredicto: Balançar por Nova Iorque como dois Homens-Aranha diferentes no «Spider-Man 2 da Marvel» faz com que a fórmula continue a parecer nova. A história trata os dois personagens de forma igual.

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14. Days Gone [A luta de um motociclista solitário pela sobrevivência num mundo em ruínas]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PC, PS5 Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedora – Bend Studio; Editora – Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 36½ horas Pontuações no Metacritic 78

O Days Gone tem um ambiente cru e implacável. No papel de Deacon St. John, és atirado para um mundo invadido pelos Freakers, e a sobrevivência nunca é fácil.

A jogabilidade é intensa. Estás constantemente na tua mota, a gerir os níveis de combustível enquanto atravessas território perigoso. A mota é a tua única salvação e o teu espaço de armazenamento. Ficar sem gasolina em zonas hostis provoca um verdadeiro pânico.

O combate é uma mistura de furtividade, tiroteios e combate corpo a corpo. A furtividade ajuda-te a evitar grupos esmagadores. Os Freakers viajam em hordas que podem chegar às centenas. Lutar contra eles de frente significa morte certa. Tens de criar explosivos, montar armadilhas e usar o ambiente para encurralar os inimigos.

Dica de profissional Guarda os cocktails Molotov e os explosivos para os encontros com hordas. Os freakers individuais morrem facilmente em combate corpo a corpo, mas as multidões exigem danos de área.

O cenário do Noroeste do Pacífico é lindo, apesar do apocalipse. Florestas densas escondem pontos de emboscada. Cidades abandonadas contam histórias através dos detalhes do ambiente.

O próprio mundo joga contra ti. A chuva, o nevoeiro e a luz variável alteram o comportamento dos inimigos. Os Freakers são mais ativos à noite, o que torna as viagens durante o dia mais seguras, mas não isentas de riscos.

Os encontros com hordas definem a experiência. Centenas de «freakers» saem em enxame dos seus ninhos durante certas missões. Ouves-os antes de os veres – uma onda de gritos que te avisa que tens de correr ou preparar-te.

O meu veredicto: Ainda tem alguns pormenores por aperfeiçoar, mas as batalhas contra as hordas tornam o Days Gone inesquecível.

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15. Hogwarts Legacy [O Mundo Mágico, finalmente à tua disposição para explorares]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2023 Criador(es) Desenvolvedora – Avalanche Software; Editora – Warner Bros. Games Tempo médio de jogo 26 horas e meia Pontuações no Metacritic 84

O «Hogwarts Legacy» fez-me sentir como se estivesse finalmente a viver dentro do universo mágico. O jogo coloca-te na pele de um aluno do quinto ano que chega a Hogwarts na década de 1890. A história explora o mundo mágico antes dos acontecimentos dos livros do Harry Potter.

Tens uma capacidade invulgar de perceber e usar magia antiga. Um duende chamado Ranrok lidera uma rebelião, na tentativa de encontrar os repositórios desse poder antigo. Ele acredita que os feiticeiros oprimem os duendes há séculos e quer derrubar a ordem do mundo mágico.

Dica de profissional Conclui as Provas de Merlin logo no início para aumentares os espaços no inventário de equipamento. O espaço limitado torna-se um grande problema durante a exploração.

Os feitiços são o cerne do combate. Vais combinar feitiços diferentes para obter vantagens táticas. Poções e plantas oferecem opções adicionais.

A exploração revela segredos por todo o castelo e nas áreas circundantes. Voar de vassoura leva-te às Terras Altas da Escócia. As atividades secundárias vão desde colecionar criaturas mágicas até resolver quebra-cabeças.

O castelo capta na perfeição a atmosfera mágica dos livros. Os retratos falam à medida que passas por eles. Passagens secretas ligam locais distantes. A paisagem circundante inclui a aldeia de Hogsmeade e a Floresta Proibida. As mudanças sazonais afetam a aparência do ambiente.

Esta experiência de fantasia para um jogador permite-te criar o teu próprio feiticeiro e frequentar a icónica escola de magia e feitiçaria. Viver as fantasias de Hogwarts é tão bom quanto esperavas. Não vais conseguir resistir a explorar o castelo de cima a baixo.

O meu veredicto: «Hogwarts Legacy» é um sonho para os fãs de Harry Potter, que oferece liberdade para viveres a vida escolar em Hogwarts.

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16. Cyberpunk 2077 [Caos banhado em néon e histórias inesquecíveis]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, macOS Ano de lançamento 2020 Criador(es) Desenvolvedor – CD Projekt Red; Editora – CD Projekt Tempo médio de jogo 26 horas Pontuações no Metacritic 75

O Cyberpunk 2077 é ousado e caótico. A história aborda questões de identidade e sobrevivência, e não consegui tirar os olhos do ecrã.

És o V, um mercenário a tentar fazer nome em Night City. Um assalto corre terrivelmente mal. O V acaba por ficar com um biochip com a consciência digitalizada do Johnny Silverhand implantado no cérebro.

O Johnny (um terrorista rockerboy que morreu há cinquenta anos) vai, aos poucos, substituindo a personalidade do V. O V tem algumas semanas para encontrar uma solução antes de desaparecer de vez.

A jogabilidade oferece várias abordagens para cada situação. Podes invadir os sistemas inimigos e virar as armas deles contra eles próprios. Isto faz com que seja um jogo que se destaca entre os melhores jogos de hack-and-slash.

Dica de profissional Invista em Habilidade Técnica para criares itens lendários. O equipamento feito por ti próprio é muito melhor do que o que compras nas lojas.

A furtividade permite-te passar pelas missões sem matar ninguém. O combate direto recompensa táticas agressivas com lâminas de mantis e armas inteligentes. A perspetiva na primeira pessoa torna os mercados lotados um pouco claustrofóbicos. Os NPCs seguem rotinas que dão vida à cidade, ao mesmo tempo que servem de pano de fundo.

O Johnny e o V começam por ser hostis, mas partilharem o mesmo corpo obriga-os a compreender-se. As escolhas de diálogo afetam a forma como interagem e o final que desbloqueias. A história questiona o que importa quando a morte é inevitável e a identidade se torna negociável.

O meu veredicto: Depois das atualizações, o Cyberpunk 2077 é finalmente o RPG que estava destinado a ser, cheio de vida e de escolhas.

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17. Black Myth: Wukong [Mito, Magia e Artes Marciais Redefinidos]

A nossa pontuação 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2024 Criador(es) Desenvolvedor/Editora – Game Science Tempo médio de jogo 38 horas Pontuações no Metacritic 76

Black Myth: Wukong inspira-se em «A Viagem ao Oeste», um dos maiores clássicos da literatura chinesa. Encaras o papel do «Destinado», seguindo os passos de Sun Wukong (o Rei Macaco). O lendário macaco passou por provações e alcançou a iluminação há séculos.

Agora, demónios e seres celestiais vão testar se és digno de herdar o seu legado.

O combate centra-se em técnicas com o cajado e em transformações. Vais desbloquear diferentes posturas que alteram o teu conjunto de movimentos. As habilidades mágicas complementam os ataques corpo a corpo.

Dica de profissional Concentra-te nas habilidades de transformação antes de outras competências. Os poderes de metamorfose oferecem enormes vantagens contra chefes desafiantes.

As lutas contra os chefes são o ponto alto do jogo. As lutas exigem que aprendas os padrões de ataque e aproveites os pontos fracos dos adversários. A dificuldade pode aumentar drasticamente durante os encontros mais importantes, e esquivar-te e posicionar-te bem são mais importantes do que as estatísticas. Dá uma vista de olhos a mais alguns dos melhores jogos de RPG de ação para viveres experiências épicas semelhantes.

A apresentação visual inspira-se fortemente na arte e na mitologia chinesas. Os templos aninham-se em montanhas enevoadas. As florestas escondem ameaças sobrenaturais. Os designs dos chefes vão desde bestas gigantescas a imortais corrompidos. A direção artística distingue este jogo da estética da fantasia ocidental.

Na sua essência, o jogo combina ação e mitologia numa viagem inesquecível. Reinterpreta a «Jornada para o Oeste» através dos olhos de um novo herói, que prova o seu lugar entre as lendas.

O meu veredicto: Fiquei impressionado com o aspeto deslumbrante joga o Black Myth: Wukong, e o combate desafiante manteve-me preso ao jogo.

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18. Ghost of Yōtei [Uma viagem assombrosa de um samurai pelo silêncio do inverno]

A nossa pontuação 6.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5 Ano de lançamento 2025 Criador(es) Desenvolvedora – Sucker Punch Productions; Editora – Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 35½ horas Pontuações no Metacritic 87

Este jogo leva a fórmula do mundo aberto de samurais para um território mais sombrio. Passado à sombra do Monte Yōtei, em Hokkaido, explora uma terra marcada pela guerra e por forças sobrenaturais.

Ao contrário de outros jogos de samurais, jogos como o Ghost of Yōtei apostam fortemente nos temas de survival horror. Combina o folclore japonês com a história real.

Jogas na pele de um ronin errante assombrado por visões. Estas visões esbatem a linha entre a realidade e o mundo espiritual. Levam-te a descobrir se os demónios são reais ou se nascem da crueldade humana. A narrativa desenrola-se através de caminhos ramificados, e as tuas escolhas moldam o teu destino e o mundo à tua volta.

Dica de profissional Adapta o teu estilo de jogo às capacidades únicas do novo protagonista. As técnicas do Atsu diferem significativamente da abordagem de combate do Jin Sakai.

O combate baseia-se no original. Os duelos de espadas continuam a ser centrais nos encontros e as opções de furtividade expandem-se com novas ferramentas.

A natureza selvagem e nevada de Hokkaido cria uma atmosfera diferente da de Tsushima. As montanhas erguem-se sobre lagos gelados, enquanto as nevascas obscurecem a visão durante a exploração. A beleza austera das paisagens de inverno contrasta com a violência da tua missão.

Esta aventura histórica para um jogador leva o aclamado sistema de combate e exploração a uma nova era no Japão feudal. Apresenta um novo protagonista com uma história de vingança. Tudo o que tornou o primeiro jogo especial regressa com novos elementos.

O meu veredicto: «Ghost of Yōtei» é um digno sucessor de «Tsushima», com visuais de tirar o fôlego e combates emocionantes.

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19. A Ascensão dos Rōnin [Liberdade e Luta com Espadas num Japão em Mudança]

A nossa pontuação 6.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC Ano de lançamento 2024 Criador(es) Desenvolvedora – Team Ninja; Editora – Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 67½ horas Pontuações no Metacritic 76

A Ascensão dos Rōnin permite-te viver como um guerreiro errante numa época turbulenta do Japão. A história gira em torno da lealdade, da rebelião e da sobrevivência, e senti-me apanhado na tempestade da história.

Ficas dividido entre facções rivais, cada uma a exigir a tua lealdade enquanto esconde as suas próprias ambições. As escolhas que fazes determinam quem prospera e quem cai.

O jogo não te dá respostas fáceis. Cada aliança implica sacrifício, e o peso moral das decisões permanece muito depois de as batalhas terminarem. Num momento estás a lutar ao lado dos revolucionários e, no momento seguinte, já te questionas se a visão deles será melhor do que a do xogunato.

Dica de profissional Equilibra o teu medidor de karma para obteres os melhores resultados na história. Um alinhamento extremo em qualquer direção bloqueia certos caminhos de missões.

O combate mistura a esgrima tradicional com armas de fogo. Podes alternar entre armas a meio da luta. Combinar espadas e armas de fogo no combate funciona melhor do que seria de esperar.

As definições do cenário refletem um Japão preso entre dois mundos. A arquitetura tradicional coexiste com edifícios ocidentais. Os campos de batalha mostram o choque entre formas antigas e novas de guerra. Os detalhes da época situam a ação num momento específico de mudança.

A exploração traz as suas próprias recompensas. As cidades respiram agitação política, as aldeias carregam as cicatrizes da guerra e o campo aberto parece vivo, repleto de oportunidades e perigos. As missões secundárias revelam histórias pessoais de pessoas comuns que sobrevivem em tempos caóticos.

O meu veredicto: Não é perfeito, mas o A Ascensão dos Rōnin é uma aventura de mundo aberto forte, com combates de espadas gratificantes.

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20. Clair Obscur: Expedition 33 [Uma mistura de tirar o fôlego entre arte e inovação em RPG]

A nossa pontuação 6.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S, GeForce Now não sei Ano de lançamento 2025 Criador(es) Desenvolvedora – Sandfall Interactive; Editora – Kepler Interactive Tempo médio de jogo 28½ horas Pontuações no Metacritic 93

A Pintora acorda todos os anos para pintar um número em Clair Obscur: Expedition 33. Todos os que têm essa idade morrem quando ela termina. Este ano, ela pintou o 33. A expedição tem de chegar ao monumento dela e acabar com a maldição antes que o tempo acabe.

A história inspira-se na Belle Époque francesa e tem uma grande profundidade emocional. As motivações de cada personagem são profundas, e essa profundidade transparece em cada diálogo.

Dica de profissional Estuda como o inimigo ataca durante o combate por turnos. O sistema de combate em tempo ativo recompensa o timing cuidadoso e a atenção.

O combate é uma combinação de decisões por turnos com ações em tempo real.

Vais ter de sincronizar os cliques nos botões para aumentar o dano ou reduzir os ataques que recebes. O posicionamento é importante para os ataques de área. A composição do grupo afeta as estratégias disponíveis. As lutas contra chefes exigem tanto planeamento tático como habilidades de execução. Tudo isto se combina para manter as lutas emocionantes.

Os gráficos deixam-te sem palavras. O estilo artístico surreal faz com que cada fotograma pareça um quadro. A estética Art Nouveau define a arquitetura e o design das personagens.

O mundo mistura inspiração histórica com elementos de fantasia. É um dos RPGs mais originais que já vi na PS5.

O meu veredicto: inovador e criativo, o «Clair Obscur: Expedition 33» está entre os melhores RPGs da nova geração.

O meu veredicto geral

A melhor maneira de passar horas sozinho na tua PS5? Depende do tipo de aventura que procuras, mas estes jogos para um jogador proporcionam experiências inesquecíveis:

Para quem gosta de explorar mundos abertos → Horizon: Forbidden West . Cada paisagem parece ter vida própria e as feras mecânicas mantêm-te sempre na expectativa. Passei horas só a vaguear, a descobrir novas áreas e a experimentar o sistema de combate.

. Cada paisagem parece ter vida própria e as feras mecânicas mantêm-te sempre na expectativa. Passei horas só a vaguear, a descobrir novas áreas e a experimentar o sistema de combate. Para os fãs de samurais que curtem uma boa história → Ghost of Tsushima . A luta do Jin entre a honra e a sobrevivência leva-te para um mundo cinematográfico. As lutas com espadas, as escolhas, a tensão – tudo isto faz-te sentir cada momento.

. A luta do Jin entre a honra e a sobrevivência leva-te para um mundo cinematográfico. As lutas com espadas, as escolhas, a tensão – tudo isto faz-te sentir cada momento. Para os entusiastas da sobrevivência → Horizon Zero Dawn. As máquinas vagueiam por um mundo pós-apocalíptico deslumbrante, e cada encontro põe à prova a tua estratégia. A forma como a exploração e o combate se misturam faz com que seja fácil perder a noção do tempo.

Cada um destes jogos mostra o que a PS5 faz de melhor no modo para um jogador, desde mundos abertos imensos a sistemas de combate precisos e histórias inesquecíveis.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo para um jogador da PS5?

O melhor jogo para um jogador da PS5 é o Horizon Forbidden West. Este jogo tem o ambiente pós-apocalíptico perfeito e a sobrevivência depende da qualidade das tuas estratégias. O combate no Horizon: Forbidden West também é inigualável.

Quais são bons jogos para um jogador com modo de história para a PS5?

Os melhores jogos para jogar a solo no modo história para a PS5 são o Horizon: Forbidden West e o Ghost of Tsushima. Ambos os jogos levam-te a vastos mundos abertos repletos de detalhes. Além disso, as missões em ambos os jogos vão manter-te entretido durante muito tempo.

Qual é o RPG para um jogador da PS5 que tem o melhor sistema de combate?

O RPG para um jogador na PS5 com o melhor sistema de combate é o Elden Ring. A variedade de armas e táticas no jogo torna o seu sistema de combate infinitamente rejogável e altamente gratificante.

Quais são os bons jogos de tiro para um jogador na PS5?

Os melhores jogos de tiro para um jogador na PS5 são o Cyberpunk 2077 e o Death Stranding 2: Na Praia. Ambos têm armas variadas e uma excelente experiência de tiro para os fãs deste género.

Quais são os bons jogos de sobrevivência para um jogador na PS5?

Os melhores jogos de sobrevivência para um jogador na PS5 são o Days Gone e o Horizon Zero Dawn. Estes dois jogos de sobrevivência mostram lados diferentes do género. Um dá-te liberdade em paisagens vastas, o outro prende-te num mundo sem saída.