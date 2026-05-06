Os 20 melhores jogos da Nintendo DS que causaram sensação em 2026

Os melhores jogos da Nintendo DS marcaram toda uma geração. Eles traziam isso nos seus cartuchos minúsculos, como heróis repletos de píxeis. Desde RPGs que quebraram os limites dos géneros até à loucura do ecrã tátil e à magia icónica da Nintendo, o catálogo da DS estava repleto de jogos fantásticos .

Quer estejas a tirar o pó à tua velha consola portátil ou a ligar um emulador, estes são os melhores jogos de DS de sempre. Depois de jogar exaustivamente, certifiquei-me de que só te apresentava jogos verdadeiramente imperdíveis.

Pronto para mergulhar nos jogos que tornaram as canetas stylus na moda e os ecrãs duplos o futuro? Vamos classificar, recordar e reviver os dias de glória dos melhores jogos para a Nintendo DS.

As nossas melhores escolhas de jogos para a Nintendo DS

Reduzir esta lista a apenas cinco jogos não foi tarefa fácil. Foi como tentar escolher o meu Pokémon inicial favorito enquanto o tempo se esgotava. Estes são os melhores jogos para a Nintendo DS que conquistaram um lugar permanente no meu cartão de memória. São engenhosos, podem ser jogados infinitas vezes e continuam a ser verdadeiros campeões até hoje.

Mario Kart DS (2005) – O melhor jogo para a DS que vai além da nostalgia. É uma verdadeira obra-prima em termos de controlos precisos, design de pistas e caos puro. Para não falar que foi também o início do Mario Kart online. Quer estejas a fazer derrapagens na Praça Delfino ou a desistir furioso por causa de um raio na última volta, este jogo continua a ser fantástico. Advance Wars: Dual Strike (2005) – O melhor jogo para a DS se curtes táticas brilhantes. O Dual Strike permite-te dar asas ao teu génio no campo de batalha. Combina unidades em terra, mar e ar; está tudo lá. Parece um Fire Emblem com tanques e menos crises emocionais. Ghost Trick: O Detetive Fantasma (2011) – Este jogo traz o além-vida para a ação. Da mente por trás do Ace Attorney, cativou-me com a sua mecânica de quebra-cabeças criativa e uma história extremamente original. Estás literalmente a resolver o teu próprio homicídio, e é tão fixe quanto parece.

Estes cinco foram selecionados com base no impacto duradouro, na inovação, na qualidade da jogabilidade e no facto de ainda se manterem atuais. Procurei títulos que explorassem o hardware da DS de forma inteligente ou que simplesmente cumprissem na perfeição o que se propunham a fazer. Há muito mais excelência da DS na minha lista completa abaixo.

Os 20 melhores jogos da Nintendo DS que tornaram a DS uma lenda

Tanto os jogos de corrida frenéticos como os mistérios que te fazem pensar provaram que os cartuchos da Nintendo DS eram capazes de proporcionar experiências incríveis. Joguei todos estes títulos na minha Nintendo DS Lite, e destacam-se como as aventuras mais icónicas, criativas e genuinamente divertidas que a consola ofereceu, muitas das quais continuam a aguentar-se bem até hoje.

Esta é a minha lista definitiva dos melhores jogos da Nintendo DS. Quantos deles já jogaste mesmo?

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1. Mario Kart DS [O Melhor Jogo de DS que vai além da nostalgia]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Corrida de karts, arcade, caos multijogador Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2005 Desenvolvedor Nintendo Editora Nintendo Tempo médio de jogo 15-30+ horas (sem fim no modo multijogador) Ideal para Fãs de corridas competitivas Características únicas Multijogador online, modo de missões, mecânica de «snaking»

O Mario Kart DS trouxe o caos das corridas de kart para o mundo das consolas portáteis e tornou-o ainda melhor. Com controlos ultrarrápidos, uma mecânica de derrapagem precisa e um elenco repleto de pistas clássicas e originais, este jogo entra naquele ciclo viciante de «só mais uma corrida». É também o primeiro Mario Kart com multijogador online, o que foi uma grande novidade na altura (e continua a ser divertido com o modo sem fios local ainda hoje).

O jogo corre bem na DS, com gráficos 3D nítidos e sprites coloridos que continuam a transmitir muita personalidade. O seu Modo Missão é uma variação adorada pelos fãs, que inclui mini-desafios e batalhas contra chefes que vão muito além do típico Grande Prémio.

Os veteranos ainda debatem a arte do «snaking», uma técnica que recompensa os jogadores habilidosos com impulsos contínuos, mostrando o quão profundo este jogo de corridas realmente é por baixo da superfície. É, sem dúvida, um dos melhores jogos de corridas para a DS.

Dica de profissional Domina o drift logo no início e aprende a fazer “snaking” nas retas. Encadear mini-turbos assim pode manter-te à frente do pelotão, especialmente nas corridas de 150cc. Mas prepara-te para a desilusão da concha azul quando estiveres na liderança.

O meu veredicto: O Mario Kart DS nunca perdeu o seu encanto. As pistas, o caos, a condução precisa como uma lâmina – está tudo aqui e continua a ser igualmente viciante. Este é o auge dos jogos de corrida para consolas portáteis e um dos melhores jogos da Nintendo DS que podes jogar a qualquer hora e divertir-te à grande.

2. Advance Wars: Dual Strike [O melhor jogo para a DS que exige táticas brilhantes]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Tática por turnos, estratégia, simulação de guerra Plataformas Nintendo DS, Wii U Ano de lançamento 2005 Desenvolvedor Sistemas Inteligentes Editora Nintendo Tempo médio de jogo 25-80+ horas Ideal para Fãs de jogos de tática, estrategas de jogos por turnos, perfeccionistas Características únicas Batalhas em ecrãs duplos, poderes de comando em equipa, enorme variedade de unidades

O Advance Wars: Dual Strike pega no combate intenso e por turnos dos jogos da GBA e eleva-o a outro nível com truques engenhosos da DS. Comandes infantaria, tanques, unidades aéreas e forças navais em mapas coloridos, baseados em grelhas. O segredo está em encontrar o equilíbrio entre o controlo dos recursos e antecipar os movimentos do inimigo. O sistema «Dual Strike» permite-te formar uma equipa com dois oficiais de comando, combinando os seus poderes para um efeito devastador.

O jogo usa mesmo os dois ecrãs do DS. Algumas missões têm batalhas simultâneas a decorrer em ambos, obrigando-te a dividir a tua atenção. Ainda me lembro de uma missão em que a minha força aérea mal se aguentava lá em cima, enquanto as minhas unidades terrestres lutavam por cada cidade lá em baixo. Gerir ambas as frentes parecia caótico, mas também ridiculamente gratificante quando tudo encaixava.

O estilo visual é simples e encantador, com uma arte pixelizada colorida que esconde mecânicas surpreendentemente complexas. Cada CO tem pontos fortes e fracos distintos, o que torna a composição da equipa tão importante quanto as tuas jogadas em campo.

Dica de profissional Não gastes logo os poderes dos teus CO. Guarda-os para quando conseguires encadear ambos num único turno. A reviravolta no jogo pode ser decisiva.

O meu veredicto: Este é o DS a mostrar todo o potencial dos seus dois ecrãs da forma mais inteligente possível. O Advance Wars: Dual Strike é profundo, viciante e a escolha perfeita se adoras pensar três jogadas à frente.

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3. Ghost Trick: O Detetive Fantasma [O melhor jogo de DS que traz o além para a ação]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Quebra-cabeças, aventura, mistério Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo DS, Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2010 Desenvolvedor Capcom Editora Capcom Tempo médio de jogo 12-18 horas Ideal para Fãs de mistério, quebra-cabeças e jogos com uma história envolvente Características únicas Quebra-cabeças baseados na possessão, mecânicas de «fantasma» em tempo real, animação elegante

O «Ghost Trick: O Detetive Fantasma» começa com uma reviravolta: estás morto. Bem… morreste há pouco tempo. Jogas na pele de Sissel, um espírito com a capacidade de possuir e manipular objetos para alterar os acontecimentos. O teu objetivo? Resolver o teu próprio homicídio e salvar um monte de gente dos seus, tudo isto antes do nascer do sol.

Os quebra-cabeças são pura magia da DS – parte sincronização, parte criatividade, parte «como é que isto vai funcionar?» Também adorei o estilo de animação do jogo, que continua a ter um aspeto incrível. A criatividade pura e simples garantiu-lhe um lugar na minha lista dos melhores jogos de quebra-cabeças.

O elenco é tão comovente quanto ridículo, e a história vai apanhar-te de surpresa com reviravoltas que realmente fazem sentido. Ainda sorrio só de pensar naquele nível em que salvei a vida de alguém usando um frigorífico, um liquidificador e uma bola de demolição.

Dica de profissional Dá uma olhadela em todos os objetos com os quais podes interagir antes de dares o primeiro passo. Se te escapar só um item, podes estragar todo o teu plano de resgate.

O meu veredicto: O Ghost Trick tem as gargalhadas, o estilo e os quebra-cabeças que te fazem mesmo pensar. É um daqueles jogos raros que te dão vontade de recomeçar só para viver a experiência de novo. Pelo menos, comigo é assim.

4. Mario & Luigi: A História por Dentro de Bowser [O melhor jogo para a DS que faz do Bowser o teu parceiro]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG, comédia por turnos, aventura Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2009 Desenvolvedor AlphaDream Editora Nintendo Tempo médio de jogo 30-50 horas Ideal para Fãs de RPGs, comédia e do Bowser Características únicas Joga na pele do Bowser, mecânicas de interior/exterior, diálogos hilariante

Este jogo é uma reviravolta louca em relação aos jogos clássicos do Mario. Vais poder ser o Bowser. Sim, aquele Koopa rabugento que cospe fogo e que adoramos odiar. Andas por aí a esmagar inimigos enquanto os teus irmãos exploram o interior do Bowser para resolver quebra-cabeças e ajudá-lo. Alternar entre o grandalhão e os irmãos minúsculos mantém a jogabilidade fresca e muito mais divertida do que esperarias.

O enredo situa-se algures entre o pateta e o superinteligente. As explosões hilariante do Bowser e as travessuras dos irmãos fizeram-me apaixonar por este incrível jogo de RPG. Numa missão, ri-me às gargalhadas quando o medidor de raiva do Bowser atingiu o máximo depois de o Mario e o Luigi terem feito um ataque combinado alucinante.

O combate exige um timing preciso e reflexos rápidos. Atacar sem parar não dá resultado aqui. Vais ter de aprender os padrões dos inimigos e acertar na perfeição nos movimentos de carga, especialmente para quebrar escudos e acumular danos rapidamente.

Dica de profissional Fica sempre atento à saúde do Bowser e guarda os teus grandes movimentos carregados para os inimigos com escudo. Acertar na sincronização perfeita pode virar toda a batalha.

O meu veredicto: «Bowser’s Inside Story» é inteligente, caótico e cheio de risos. Mistura combate com personalidade a todo o vapor, e adoro isso. A jogabilidade «por dentro e por fora» foi uma lufada de ar fresco e desafia o teu timing a cada passo.

5. Hotel Dusk: Room 215 [O melhor jogo para a DS que te faz sentir como se estivesses a ler um romance de mistério]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura «apontar e clicar»/romance visual Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2007 Desenvolvedor Cing Editora Nintendo Tempo médio de jogo 10-20 horas Ideal para Fãs de jogos de mistério do tipo «apontar e clicar» e enredos complexos Características únicas Quebra-cabeças controlados com caneta tátil, estilo artístico noir esboçado, narrativa envolvente

Este jogo dá-te a sensação de estares a ler um romance policial onde podes tocar, investigar e mexer na história. És o Kyle Hyde, um ex-polícia em declínio que investiga os acontecimentos estranhos num hotel suspeito. O jogo usa o ecrã tátil da DS para todas as tuas investigações. Por isso, aponta, toca e arrasta para resolver quebra-cabeças e desvendar segredos.

O estilo artístico tem aquele ar áspero e de esboço noir. É cru, sombrio e o cenário perfeito para um mistério que te faz pensar. A história começa devagar, mas leva-te a mergulhar num mundo de hóspedes estranhos e segredos obscuros. Lembro-me de ficar sentado durante horas, a juntar pistas a partir de conversas casuais e notas aleatórias. O segredo está em prestar atenção aos pequenos detalhes.

Dica de profissional Não ignores as conversas paralelas nem os pormenores estranhos. Há pequenas pistas escondidas por todo o lado e podem ser a chave para resolver o caso.

O meu veredicto: O «Hotel Dusk» é um jogo imperdível se gostas de desafiar o teu cérebro com mistérios soberbos que vão revelando-se aos poucos. A sua arte única e os seus quebra-cabeças engenhosos fazem com que se destaque, e é um dos poucos jogos para a DS que realmente parece um romance interativo que vale a pena jogar.

6. Série Professor Layton [O melhor jogo para a DS que treina o teu cérebro e o teu coração]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Quebra-cabeças, aventura Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2007 (primeiro jogo) Desenvolvedor Level-5 Editora Level-5, Nintendo Tempo médio de jogo 15 a 25 horas por título Ideal para Fãs de quebra-cabeças, boas histórias e mistério Características únicas Quebra-cabeças desafiantes, história cativante, arte desenhada à mão

O Professor Layton é um jogo para um jogador incrível que acerta em cheio no género de aventura e quebra-cabeças com muito estilo. A arte desenhada à mão e as personagens excêntricas cativam-te logo de início. Exploras cidades estranhas, conversas com habitantes locais esquisitos e enfrentas quebra-cabeças que vão desde os «fáceis e lógicos» até aos «mas por onde é que eu começo isto, afinal?»

As histórias começam pequenas, como um objeto desaparecido ou um rumor estranho, e depois transformam-se em mistérios cada vez maiores. Cada quebra-cabeças que resolves dá-te pistas e faz a história avançar. No entanto, nunca parecem ser apenas «preenchimento», já que temos também uma história interessante e uma jogabilidade fluida.

Basicamente, o Layton apresenta um ritmo único – explorar, quebra-cabeças, história, repetir. Vais resolver os quebra-cabeças mais fáceis num instante. Outros vão fazer-te parar, puxar o cabelo ou até afastar-te por um bocado. Mas é esse o encanto. Faz com que resolver o seguinte pareça uma verdadeira vitória.

Dica de profissional Usa um caderno ou o bloco de notas do jogo. Anota pistas ou faz esboços dos quebra-cabeças para te orientares sem enlouqueceres.

O meu veredicto: Layton desafia o teu cérebro e encanta-te de tal forma que ficas boquiaberto. É uma série rara que é inteligente sem ser presunçosa. É perfeita se gostas de um bom mistério com garra.

7. Castlevania: Dawn of Sorrow [O melhor jogo para a DS que enfrenta o Drácula com estilo]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação, metroidvania, jogo de plataformas Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2005 Desenvolvedor Konami Editora Konami Tempo médio de jogo 15-30 horas Ideal para Fãs de ação, jogos do tipo Metroidvania e terror gótico Características únicas Sistema de absorção de almas, feitiços no ecrã tátil, progressão profunda

Soma Cruz regressa com combate rápido e fluido neste jogo metroidvania excecional. Roubar as almas dos inimigos acrescenta uma dimensão estratégica e permite-te combinar poderes para diferentes estilos de jogo. Os feitiços no ecrã tátil encaixam-se naturalmente no ritmo da ação, sem atrasar nada.

A exploração é sólida, com um mapa cheio de segredos e um design de níveis inteligente. As lutas contra chefes exigem timing e habilidade (aqui não vale carregar aos surtos nos botões). Desbloquear novas almas e experimentar combinações manteve-me viciado durante horas. A forma como o jogo equilibra a ação clássica de Castlevania com novas mecânicas inteligentes parece perfeita – nunca é esmagadora, é sempre gratificante.

Cada poder que ganhas pode mudar a tua abordagem. Num momento estás a aguentar golpes com uma alma de escudo, no outro estás a destruir inimigos à distância com magia. É o tipo de sistema que te mantém curioso e a experimentar constantemente.

Dica de profissional Experimenta diferentes combinações de almas para descobrires sinergias poderosas. Algumas definições tornam as lutas difíceis muito mais fáceis.

O meu veredicto: O sistema de roubo de almas joga *Dawn of Sorrow* acrescenta uma verdadeira estratégia ao combate clássico do *Castlevania*, e o design dos níveis mantém-te sempre à procura de segredos. Se queres um jogo para a DS que recompense a habilidade e a curiosidade, este vale cada minuto.

8. New Super Mario Bros. [O melhor jogo para a DS que reinventa a alegria de saltar]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas, ação Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2006 Desenvolvedor Nintendo Editora Nintendo Tempo médio de jogo 15-20 horas Ideal para Fãs de jogos de plataformas exigentes e de um design de níveis inteligente Características únicas Jogabilidade clássica do Mario em 2D com um toque moderno, novos power-ups e modo multijogador

O New Super Mario Bros. pega na mecânica de saltos que todos conhecemos e leva-a ao máximo. Os níveis estão repletos de segredos e saltos complicados que te mantêm sempre alerta. Os power-ups nunca parecem forçados – mudam a forma como jogas e mantêm as coisas interessantes.

O jogo correu super bem durante os meus testes. Os controlos são precisos e responsivos, e falhar um salto muitas vezes parece mais um desafio do que um castigo. Além disso, a inclusão do modo multijogador significa uma confusão hilariante se estiveres a jogar com amigos que realmente sabem como dar cabo do jogo.

Dica de profissional Aprende a encadear saltos giratórios para ganhares alcance extra e danos em combos. Faz toda a diferença quando estás a tentar avançar rapidamente pelos níveis.

O meu veredicto: Isto não é nostalgia do Mario em piloto automático. É um jogo de plataformas rápido e inteligente que continua a surpreender e a arrasar, mesmo depois de todos estes anos.

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9. Animal Crossing: Wild World [O melhor jogo para a DS que te faz sentir como se vivesses numa aldeia de bolso]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de vida, social Plataformas Nintendo DS, Wii U Ano de lançamento 2005 Desenvolvedor Nintendo Editora Nintendo Tempo médio de jogo Mais de 50 horas Ideal para Fãs de jogos descontraídos, de mundo aberto e de simulação social Características únicas Relógio em tempo real, multijogador online, personalização ilimitada

O Animal Crossing: Wild World transforma a tua DS numa pequena aldeia onde és o presidente da câmara, o arquiteto e o melhor amigo de um grupo de animais excêntricos. O relógio em tempo real faz com que o teu mundo do jogo mude consoante o dia, a estação do ano e os eventos especiais. Há sempre algo novo para descobrires.

A jogabilidade é descontraída, mas viciante. Pesca, apanha insetos, personaliza a tua casa, faz amizades e vai moldando a vila ao teu gosto. O modo multijogador permite-te visitar as vilas dos teus amigos, trocar itens ou simplesmente passar tempo com eles.

Já perdi a noção do tempo aqui mais do que uma vez. É o jogo perfeito para jogares quando queres algo relaxante, mas que ainda assim seja gratificante. Sem pressa, sem o stress das tabelas de classificação, apenas a tua pequena vida virtual num dos melhores jogos de simulação que existem.

O Wild World lançou as bases para o que acabou por se tornar no maravilhoso Animal Crossing: Novos Horizontes que todos conhecem e adoram hoje em dia. E está prestes a ficar ainda melhor: o Animal Crossing: Novos Horizontes – Edição Nintendo Switch 2 chega a 15 de janeiro de 2026 com resolução melhorada, controlos Joy-Con 2 ao estilo de um rato, modo online expandido e mais novidades exclusivas para a Switch 2.

Além disso, vai sair uma atualização gratuita para as versões do Switch 2 e do Switch com um hotel de férias, melhorias para os amiibo, itens de colaboração e muito mais. Marca a data no calendário, ilhéus!

Dica de profissional Agita todas as árvores de fruto que vires, mesmo que não sejam de frutos nativos. Os frutos não nativos rendem mais Bells, e podes replantá-los para criares o teu próprio pomar lucrativo.

O meu veredicto: O Wild World oferece uma diversão que vai ganhando força aos poucos e que te vai conquistando. É um jogo onde constróis o teu próprio mundo ao teu ritmo, com eventos novos e vizinhos excêntricos que mantêm as coisas interessantes. Se queres uma escapadela relaxante que recompensa a paciência, esta é a tua escolha ideal para a DS.

10. Metroid Prime: Hunters [O melhor jogo para a DS que aponta às estrelas com um stylus]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa, aventura Plataformas Nintendo DS, Wii U Ano de lançamento 2006 Desenvolvedor Nintendo Editora Nintendo Tempo médio de jogo 15-20 horas Ideal para Fãs de jogos de tiro de ficção científica e exploração Características únicas Mira no ecrã tátil, ambientes envolventes, modo multijogador

O Metroid Prime: Hunters foi provavelmente o melhor jogo FPS da época (para consolas portáteis). Demorei algum tempo a habituar-me à mira no ecrã tátil, mas, assim que apanhei o jeito, senti-me à vontade e natural. A campanha para um jogador oferece exploração e tiroteios sólidos em cenários de ficção científica cheios de atmosfera.

És a Samus, à procura de um sinal estranho e a enfrentar caçadores rivais e alienígenas assustadores. Os níveis obrigam-te a pensar antes de disparares. Lutas contra chefes? Esquece o a carregar freneticamente nos botões. Tens de calcular bem o momento certo ou levas uma surra.

Era também um dos melhores jogos multijogador, enquanto o Nintendo WFC ainda existia. Mas tive de me limitar ao modo para um jogador. Explorar, disparar e caçar segredos manteve-me viciado muito mais tempo do que esperava. Os quebra-cabeças e as melhorias escondidas dão à campanha um verdadeiro conteúdo (nenhum jogo de tiros para consolas portáteis parecia tão sólido).

Dica de profissional Usa o scanner com frequência para descobrir segredos escondidos e ganhares vantagem sobre os inimigos.

O meu veredicto: O Hunters tem mais impacto do que esperarias num DS. Os controlos são precisos, os disparos são consistentes e a campanha para um jogador fica-te mesmo na memória. Se gostas de jogos de tiro de ficção científica para jogares em qualquer lado, vale a pena experimentares este.

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11. Chrono Trigger [O melhor jogo para a DS que te permite reescrever o destino]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG, aventura Plataformas SNES, Nintendo DS Ano de lançamento 1995 (SNES), 2008 (versão para DS) Desenvolvedor Square Enix Editora Square Enix Duração média do jogo 40-50 horas Ideal para Fãs de RPGs clássicos, histórias de viagens no tempo e missões épicas Características únicas Vários finais, sistema de combate ativo, banda sonora inesquecível

O Chrono Trigger foi o RPG de que toda a gente falava na altura. E a versão para a DS ajudou a manter esse entusiasmo vivo. Viajas no tempo (desde a era dos dinossauros até futuros de alta tecnologia), tentando consertar um mundo em ruínas com um grupo de personagens que parecem mesmo reais. A história tem reviravoltas, drama e humor suficiente para te manter a sorrir.

O combate não é aquele típico jogo por turnos enfadonho. O sistema de batalha ativo significa que o timing e os combos são importantes. Além disso, se conseguires a sinergia certa no teu grupo, podes desbloquear movimentos incrivelmente poderosos que arrasam nas lutas contra os chefes. A versão para a DS traz alguns melhoramentos sem estragar o original (como o bestiário, por exemplo).

Fiquei completamente viciado. Cada salto no tempo levava-me ainda mais fundo na história. Descobrir finais escondidos manteve-me viciado muito para além da fase do «só mais uma batalha». Se adoras RPGs com inteligência, emoção e estilo, este é uma escolha óbvia. Por outro lado, se procuras um excelente RPG de ação, o Chrono Trigger não é o teu género.

Dica de profissional Mistura e combina a tua equipa. Algumas combinações desbloqueiam ataques «triple-tech» que arrasam os chefes num instante.

O meu veredicto: Chrono Trigger é uma aula magistral de narrativa, jogabilidade e rejogabilidade. A versão para a DS mantém a experiência fluida e portátil. Se queres um jogo que continue a ser gratificante, independentemente de quantas vezes o jogues, este é mesmo o ideal.

12. Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time/Darkness [O melhor jogo para a DS que te deixa tornar-te no Pokémon herói]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de masmorras no estilo roguelike Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2007 Desenvolvedor Spike Chunsoft Editora Nintendo Tempo médio de jogo 40-60 horas Ideal para Fãs de Pokémon que procuram algo mais profundo do que as batalhas Características únicas Masmorras geradas aleatoriamente, formação de equipas, história surpreendentemente comovente

Acordas como um Pokémon sem memória e com um mistério para resolver. As masmorras são batalhas táticas por turnos, onde cada movimento conta. Formar a tua equipa não deve resumir-se a escolher os teus favoritos. Os movimentos e as funções são importantes, porque algumas combinações arrasam com os inimigos, enquanto outras falham redondamente.

A história é mais comovente do que esperarias de um spin-off do Pokémon. Vais viver momentos de verdadeira amizade, perda e sacrifício. As masmorras mais avançadas aumentam o desafio, e vais ter de repensar a tua estratégia em vez de te limitares a avançar à força. Tenho de admitir que não esperava que a franquia Pokémon nos trouxesse um dos melhores jogos de exploração de masmorras para a DS.

Passei horas a organizar as equipas e a memorizar os movimentos dos inimigos. A imprevisibilidade de cada masmorra vai manter-te sempre alerta e recompensar uma jogada inteligente.

Dica de profissional Combina Pokémon que compensem as fraquezas uns dos outros. Jogar só com os teus favoritos não te vai levar muito longe.

O meu veredicto: Este jogo é um sólido «dungeon crawler» com uma história surpreendentemente forte. É difícil, gratificante e imperdível se quiseres Pokémon com verdadeiro impacto.

13. Elite Beat Agents [O melhor jogo para a DS que dança pelo perigo]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ritmo, música Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2006 Desenvolvedor iNis Editora Nintendo Duração média do jogo 15-20 horas Ideal para Fãs de desafios rítmicos com um sentido de humor peculiar Características únicas Jogabilidade baseada em toques e deslizes com a caneta stylus, missões fora do comum, banda sonora pop-rock de arrasar

O «Elite Beat Agents» faz com que a tua caneta trabalhe sem parar, a acertar nos ritmos e a deslizar pelo ecrã com precisão. Na minha opinião, é de longe o melhor jogo de ritmo para a consola DS. As missões são bizarras no melhor sentido, tipo ajudar uma mãe a arrasar no seu recital de dança ou salvar o mundo com o poder da guitarra imaginária. Uma missão fez-me praguejar por causa dos toques incrivelmente rápidos, mas superá-la foi como ganhar uma guerra de polegares contra um profissional.

A música é um misto de coisas – algumas faixas ficaram-me na cabeça, outras pareceram-me apenas de preenchimento, mas as cenas animadas e os momentos dos personagens mantiveram a experiência divertida. Não estava à espera que as partes da história entre as músicas fossem tão estranhamente encantadoras e engraçadas.

Dica de profissional Não te apresses nas secções mais complicadas; tocar demasiado depressa desequilibra o teu ritmo mais do que ir devagar, mas com segurança.

O meu veredicto: «Elite Beat Agents» desafia o teu timing e a tua precisão de uma forma que poucos jogos da DS conseguem. As missões excêntricas e o humor fora do comum fazem com que as secções difíceis pareçam menos uma rotina e mais um teste divertido de habilidade.

14. Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies [O melhor jogo para a DS que traz aventuras épicas para o teu bolso]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG por turnos Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2009 Desenvolvedor Level-5 Editora Square Enix Duração média do jogo 60-80 horas Ideal para Fãs de RPG que adoram uma história profunda com mecânicas clássicas Características únicas Personagens personalizáveis, sistema de missões enorme, enredo excelente

O Dragon Quest IX oferece tudo o que esperas de um RPG clássico – batalhas por turnos, um mundo imenso e uma história que vai muito além de «salvar o mundo». Os ecrãs duplos da DS lidam na perfeição com os menus e os mapas, o que facilita a navegação sem interromper o ritmo do jogo. A personalização das personagens é sólida, com várias classes e habilidades para se adequarem ao teu estilo de jogo.

Tenho de admitir que fiquei preso em algumas masmorras. Os quebra-cabeças nem sempre são óbvios. Como aquele quebra-cabeça complicado com interruptores na masmorra do Vulcão Gollund, onde tens de acender tochas numa ordem específica enquanto evitas os fluxos de lava. Levei um bom tempo a resolver esse. Os chefes podem dar-te uma boa surra se não te preparares, especialmente a luta contra o Dragão das Sombras, que exige uma estratégia rigorosa e um grupo bem equilibrado.

O sistema de missões é enorme, com missões secundárias que, por vezes, se arrastam, mas que também te apresentam alguns desafios engenhosos. O modo cooperativo online também foi um bónus agradável na altura. Se adoras RPGs clássicos com uma jogabilidade sólida e uma grande aventura, este é uma escolha segura. A rotina pode ser pesada, mas a personalização e a história mantêm-te envolvido.

Dica de profissional Concentra-te em desbloquear e dominar as classes «Mercador» e «Ladrão» logo no início. Juntas, dão-te uma vantagem significativa tanto na recolha de recursos como na sobrevivência.

O meu veredicto: O Dragon Quest IX traz ação de RPG sólida com um mundo enorme e definições de personagens inteligentes. A rotina de nivelamento é intensa e alguns quebra-cabeças podem ser irritantes, mas a jogabilidade e a história mantêm-te preso ao jogo. Se queres um verdadeiro RPG para a DS, este é a escolha certa.

15. Scribblenauts / Super Scribblenauts [O melhor jogo para a DS que deixa a tua imaginação resolver tudo]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Quebra-cabeças, sandbox Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2009 / 2010 Desenvolvedor 5th Cell Editora Warner Bros. Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 15-25 horas Ideal para Fãs de criatividade e resolução de problemas originais Características únicas Convocação de objetos através de palavras, quebra-cabeças abertos, vocabulário vasto

O Scribblenauts cativa-te com uma ideia simples, mas genial: escreve praticamente qualquer palavra e invoca-a. Precisas de uma escada? Escreve-a. Queres um unicórnio voador? Dá asas à imaginação.

O Super Scribblenauts adiciona adjetivos, o que te permite transformar esse unicórnio num «unicórnio gigante, amigável e voador» e ver o caos (ou as soluções) a desenrolarem-se. A mecânica principal permite-te resolver quebra-cabeças da maneira que quiseres, e raramente há apenas uma resposta.

Fiquei preso num quebra-cabeças até tentar invocar um «elefante-balão» para flutuar por cima de uma parede. Foi uma surpresa total, mas resultou. Momentos como esse fazem com que o jogo pareça menos um quebra-cabeças e mais um parque infantil para as tuas ideias malucas.

Dica de profissional Não te limites a invocar itens comuns. Experimenta usar adjetivos para ajustar os objetos. Isso pode transformar um item inútil na chave perfeita para um quebra-cabeças. Um «dragão voador amigável» pode abrir portas que um «dragão normal» não consegue.

O meu veredicto: A magia deste jogo está na resolução de quebra-cabeças ao estilo «sandbox». Se gostas de jogos que te deixam quebrar as regras e dar asas à criatividade, o Scribblenauts é o que procuras. Só não esperes quebra-cabeças clássicos. Este jogo segue o seu próprio conjunto de regras peculiares.

16. Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift [O melhor jogo para a DS que recompensa a paciência tática]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Quebra-cabeças, sandbox Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2009 / 2010 Desenvolvedor 5th Cell Editora Warner Bros. Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 15-25 horas Ideal para Fãs de criatividade e de resolver problemas de forma original Características únicas Invocação de objetos com base em palavras, quebra-cabeças abertos, vocabulário vasto

O Final Fantasy Tactics A2 mantém as raízes clássicas dos RPGs táticos, mas aumenta a liberdade. O sistema de classes permite-te misturar classes para criares combinações incríveis. As batalhas têm tudo a ver com posicionamento e timing; um movimento errado e estás acabado. Os ecrãs duplos mantêm os menus e o campo de batalha bem organizados, para que não percas o ritmo.

A história não é das mais profundas, mas as personagens e o mundo têm charme suficiente para manter as coisas interessantes. Eis um verdadeiro desafio com que me deparei: durante a missão secundária «A Pedra Sem Nome», enfrentas a Muralha Demoníaca – um chefe que inflige efeitos negativos e usa «Repelir» para empurrar as tuas unidades para fora do mapa. Escapar dessa sem teres «Ribbons» suficientes ou defesas contra debuffs é brutal. Isso obrigou-me a repensar o equipamento e a concentrar-me na proteção, e não só no ataque.

Cada missão levou-me mais longe. Algumas tinham armadilhas, outras eram longas, mas nenhuma me pareceu inútil. Mesmo as mais difíceis fizeram-me parar, traçar estratégias e voltar mais esperto. O FFT A2 não vai ganhar nenhum prémio de melhor jogo da série Final Fantasy, mas foi uma experiência surpreendentemente revigorante.

Dica de profissional Escolhe logo algumas combinações de classes favoritas e domina-as. Tentar fazer tudo faz com que te disperses demasiado e leva a derrotas esmagadoras.

O meu veredicto: O FFT A2 oferece batalhas táticas intensas com profundidade suficiente para te manter a experimentar estratégias. Se queres um jogo para a DS que respeite o teu cérebro e recompense definições inteligentes, este é um dos melhores.

17. Valkyrie Profile: Covenant of the Plume [O melhor jogo para a DS que põe à prova a tua vontade de vencer a qualquer custo]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2008 Desenvolvedora tri-Ace Editora Square Enix Duração média 40-60 horas Ideal para Fãs de histórias sombrias, sistemas complexos e mecânicas de sacrifício Características únicas Mecânica «Destiny Plume», sistema de quota de Pecado, finais ramificados em várias direções

Jogas na pele de Wylfred, um tipo que culpa a valquíria Lenneth pela morte do pai. Fazes um acordo com Hel e ganhas a Pluma do Destino, que te permite aumentar o teu poder à custa da vida de um companheiro de equipa. Essa escolha define o teu ramo da história e as tuas habilidades. O jogo tem táticas brutais em mapas em grelha, além de que o layout de ecrã duplo mantém os menus fora do campo de batalha.

Foi aqui que as coisas ficaram a sério para mim: logo no início, tive de atingir 200% de Pecado numa masmorra para evitar um inimigo devastador mais tarde. Isso obrigou-me a eliminar todas as unidades com excesso de poder, a aproveitar os derrubamentos e a encadear ataques na perfeição. Esse sistema de quota de Pecado altera os reforços e a dificuldade nos capítulos posteriores, fazendo com que cada batalha pareça estratégica.

Os jogadores costumam chamar a este jogo «um dos SRPGs mais originais» e elogiam a forma como as «plumes» forçam escolhas morais sem saída. Não é de admirar que o *Valkyrie Profile* tenha tantos fãs incondicionais.

Dica de profissional Usa as habilidades de pluma, como o «Despertar da Vali», com sabedoria. Elas duplicam temporariamente as estatísticas do Wylfred e atraem a atenção dos inimigos, transformando os chefes em alvos fáceis.

O meu veredicto: Este jogo é difícil, sombrio e recompensa quem pensa três passos à frente. Se queres um jogo de tática que castiga, mas também recompensa sacrifícios inteligentes e sistemas complexos, este é o teu cavalo negro para a DS.

18. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy [O melhor jogo para a DS que transforma tribunais em campos de batalha]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Novela visual, aventura em tribunal Plataformas Nintendo DS, Nintendo Switch, 3DS, PS4, Xbox One, Dispositivos móveis Ano de lançamento 2014 Desenvolvedor Capcom Editora Capcom Tempo médio de jogo 15 a 25 horas por jogo Ideal para Fãs de humor perspicaz, mistério e casos bizarros Características únicas Interação com as provas através do stylus, narrativas alucinantes, momentos finais de «OBJEÇÃO!»

A trilogia «Phoenix Wright: Ace Attorney» reúne os três primeiros jogos num pacote bem trabalhado e dá-te um lugar na primeira fila para assistires aos processos judiciais mais exagerados que já foram retratados em pixel art. Vais vasculhar cenas de crime, interrogar testemunhas, apanhar contradições e gritar «OBJEÇÃO!» como uma estrela do direito.

A remasterização melhora os gráficos sem perder o charme dos sprites originais da DS, e o enredo continua a acertar em cheio em todas as piadas e reviravoltas. Cada caso é uma mistura de quebra-cabeças lógicos, diálogos perspicazes e momentos em que te vais sentir a pessoa mais inteligente do mundo… mesmo antes de perceberes que te escapou completamente uma pista óbvia.

É linear, claro, mas é essa a ideia. A diversão está em acompanhar esta montanha-russa narrativa louca. Se nunca jogaste Ace Attorney, este é o melhor ponto de partida. É também um excelente jogo para a Nintendo Switch, se estiveres à procura de algo mais atual para jogar.

Dica de profissional Toma notas. A sério. Algumas contradições dependem de detalhes que viste há horas, e nada é mais gratificante do que apanhar um mentiroso com as suas próprias palavras.

O meu veredicto: Três jogos repletos de drama judicial e comédia de ouro. É inteligente, engraçado e continua a ser inigualável no género «simulador de advogado» — partindo do princípio de que gritar com as testemunhas conta como lei a sério.

19. Nintendogs [O melhor jogo para a DS que torna os animais de estimação mais reais do que nunca]

A nossa pontuação 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de animal de estimação virtual Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2005 Desenvolvedor Nintendo Editora Nintendo Tempo médio de jogo 10-30 horas (pode demorar muito mais tempo para jogadores mais dedicados) Ideal para Fãs de cães e de uma jogabilidade relaxante e fofa Características únicas Interações com o ecrã tátil e o microfone, várias raças, competições, rotina diária de cuidados

O Nintendogs não é um jogo que se «termina». É mais como um cachorrinho de bolso que tens de ir ver de vez em quando. Escolhes uma raça, dás um nome ao teu cão e, depois, alimentas-o, cuidas do seu pêlo e ensinas-lhe truques. O microfone e o ecrã tátil da DS tornam-no surpreendentemente interativo para a época. Chamar o nome do teu cão parece mágico… até ele te ignorar como se estivesses a falar marciano.

A diversão está nas pequenas rotinas – atirar bolas, concursos de obediência ou procurar presentes durante os passeios. Sem história, sem pressão, só fofura aconchegante. O jogo já tinha esse ciclo de «visitas diárias» antes mesmo de os jogos para telemóvel tornarem isso uma tendência.

Pode tornar-se repetitivo assim que desbloqueares tudo e treinar o teu cão, mas as sessões curtas e agradáveis com o teu animal de estimação digital continuam a ter o seu encanto. Este é um dos poucos jogos que emulei no meu portátil de jogos topo de gama, só para não ter de andar com a minha DS de testes comigo.

Dica de profissional Ensina os truques ao teu cachorro desde cedo e participa em competições para desbloquear raças raras e acessórios fixes. Continua a praticar os comandos de voz. O teu cão ouve-te melhor do que imaginas.

O meu veredicto: O Nintendogs oferece diversão descontraída e em pequenas doses, que tem mais a ver com passar tempo do que com pontuações altas. Se queres uma pausa relaxante e sem pressão, ou simplesmente adoras cachorrinhos, ainda vale a pena ligares a tua DS para jogar.

20. Final Fantasy IV [O melhor jogo para a DS que dá uma nova vida à fantasia]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG, estratégia por turnos Plataformas Nintendo DS (originalmente SNES) + várias versões Ano de lançamento 2007 (remake para DS) Desenvolvedor Square Enix Editora Square Enix Duração média do jogo 30-40 horas Ideal para Fãs de RPGs com uma história envolvente e de combate clássico por turnos Características únicas Gráficos e dublagem melhorados para a DS, sistema de combate em tempo ativo, desenvolvimento profundo das personagens

O Final Fantasy IV para a DS é um jogo imperdível para quem adora JRPGs à moda antiga com uma narrativa séria. Encaras o papel de Cecil, um cavaleiro sombrio e taciturno que se transforma num verdadeiro herói. As batalhas usam o sistema Active Time Battle, ou seja, são por turnos, mas mantêm-te sempre em alerta. As lutas contra os chefes também te obrigam a pensar e a planear.

A história está cheia de reviravoltas, momentos de coração partido e aquele toque clássico da Square Enix para o drama. Fiquei preso em algumas lutas, especialmente quando o jogo me obrigou a mudar o meu grupo e as minhas táticas. Alguém já enfrentou os «Four Fiends»? São muito mais difíceis na versão para a DS.

As missões secundárias trazem uma variedade agradável, e a versão para a DS inclui dublagem que funciona mesmo, além de gráficos melhorados que não estragam a nostalgia. Também fica com muito bom aspeto se combinares o teu emulador com um bom monitor de jogos.

Dica de profissional Não te limites a jogar só com uma personagem. Misturar o teu grupo e sincronizar as tuas habilidades é fundamental. Tenta lançar buffs e debuffs logo no início; isso transforma lutas difíceis em confrontos mais fáceis de gerir.

O meu veredicto: O Final Fantasy IV para a DS continua a ser um jogo de peso. Tem batalhas inteligentes, uma história com profundidade e charme suficiente para te manter viciado. Se queres um RPG com garra e coração, este é uma escolha óbvia.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos da Nintendo DS

A Nintendo DS não era só uma consola portátil – era um fenómeno. Os ecrãs duplos, os controlos táteis e a loucura com a caneta transformavam cada viagem para o trabalho, cada intervalo na aula e cada sessão de jogos à meia-noite em pura magia. Desde jogos de corrida e RPGs a puzzles e simulações de animais de estimação, a DS provou que a diversão não precisa de gráficos 4K – basta criatividade, paixão e um pequeno cartucho cheio de memórias.

Para quem gosta de corridas e emoções fortes → Mario Kart DS – [O melhor jogo de DS que vai além da nostalgia]. Continua a ser o campeão indiscutível para quem adora pistas apertadas, derrapagens perfeitas e a doce dor de uma concha azul.

– [O melhor jogo de DS que vai além da nostalgia]. Continua a ser o campeão indiscutível para quem adora pistas apertadas, derrapagens perfeitas e a doce dor de uma concha azul. Para os génios da estratégia → Advance Wars: Dual Strike – [O melhor jogo de DS que exige táticas brilhantes]. Uma batalha de inteligência profunda e engenhosa que fazia com que cada jogada parecesse que a vitória ou a derrota estavam na balança.

– [O melhor jogo de DS que exige táticas brilhantes]. Uma batalha de inteligência profunda e engenhosa que fazia com que cada jogada parecesse que a vitória ou a derrota estavam na balança. Para os amantes de mistério → Ghost Trick: O Detetive Fantasma – [O melhor jogo de DS que traz o além-vida para a ação]. Quebra-cabeças perspicazes, uma narrativa de arrasar e uma reviravolta que te vai assombrar (no bom sentido).

– [O melhor jogo de DS que traz o além-vida para a ação]. Quebra-cabeças perspicazes, uma narrativa de arrasar e uma reviravolta que te vai assombrar (no bom sentido). Para os fãs de RPG com uma história forte → Mario & Luigi: A História por Dentro de Bowser – [O melhor jogo para a DS que faz do Bowser o teu parceiro]. Uma viagem hilariante e comovente, onde até os vilões têm percursos de personagem que valem a pena torcer.

– [O melhor jogo para a DS que faz do Bowser o teu parceiro]. Uma viagem hilariante e comovente, onde até os vilões têm percursos de personagem que valem a pena torcer. Para exploradores que gostam de um ambiente acolhedor → Animal Crossing: Wild World – [O melhor jogo para a DS que te faz sentir como se vivesses numa aldeia de bolso]. Sem pressão, sem pressa – só tu, os teus vizinhos excêntricos e um mundo cheio de charme.

Seja qual for o teu estilo de jogo, a DS tinha algo para todos. Era inovação no teu bolso – ousada, estranha e com uma jogabilidade que não se cansava de repetir. Tira o pó àquela consola portátil, carrega a tua caneta tátil e revive os jogos que nos fizeram acreditar que dois ecrãs eram melhores do que um.

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Perguntas frequentes