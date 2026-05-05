Os 7 melhores jogos indie para a PS5: jogos indie únicos que não podes perder!

Vasculhar a PlayStation Store à procura dos melhores jogos indie para a PS5 pode ser frustrante, mas, felizmente, vieste ao sítio certo! Hoje, vou levar-te numa viagem em profundidade pela vasta coleção indie da PlayStation para te mostrar o melhor do melhor, o que há de mais top no mundo indie desta plataforma.

Desde os queridinhos do mundo indie até títulos menos conhecidos, mas incrivelmente bem concebidos, estes jogos desenvolvidos de forma independente ousam surpreender-nos de formas inesperadamente incríveis , e é exatamente por isso que vale tanto a pena dar-lhes uma olhadela. Vamos analisar a jogabilidade e o que os torna tão especiais, para que possas encontrar jogos fantásticos para adicionar à tua coleção.

Vamos lá!

As nossas melhores escolhas de jogos indie para a PS5

Aqui fica um resumo rápido de algumas das nossas melhores escolhas dos melhores jogos indie para a PS5 incluídos na lista:

Hades – Vagueia pelo inferno, à procura de uma forma de escapar do Submundo e do teu infame… pai? Hades é um jogo roguelike fenomenal que te permite usar as habilidades dos deuses da Grécia Antiga enquanto viajas para escapar do inferno e desvendar o mistério dos teus laços familiares. Outer Wilds – Gostas de aventuras espaciais? O Outer Wilds atira-te para um mundo onde ficas preso num loop temporal, a explorar planetas estranhos e maravilhosos para desvendar o mistério do loop antes de te queimares até ficares carbonizado numa supernova sem fim! Stray – Joga na pele de um adorável gato ruivo enquanto ele atravessa uma cidade distópica e Cyberpunk na sua jornada para se reunir com os seus companheiros peludos, igualmente adoráveis! Uma aventura encantadora a partir de uma perspetiva única, como nunca vimos antes!

Isto é apenas um vislumbre dos melhores jogos independentes da PlayStation, com muitos mais a caminho para descobrires, cada um a proporcionar-te uma sensação de admiração e mecânicas de jogo únicas que os títulos AAA simplesmente não oferecem.

Dá uma olhadela na lista completa e nas análises de cada um dos melhores jogos independentes para a PS5 abaixo para saberes mais!

Os 7 melhores jogos indie para a PS5: uma alternativa para todos os jogadores

O mundo indie é vasto, por isso a lista inclui uma grande variedade de géneros à escolha. Quer sejas um jogador que gosta de jogos tranquilos, adores o parkour 2D desafiante ou estejas à procura de ação de cortar a respiração, há algo para cada tipo de jogador:

1. Hades

Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, consolas Xbox Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Supergiant Games Género Jogo de masmorras tipo roguelike Tempo médio de jogo 45 horas

Se estamos a falar dos melhores jogos indie para a PlayStation, é difícil não mencionar um dos jogos mais populares da plataforma, o Hades. É um jogo de masmorras do tipo roguelike em que assumes o papel de Zagreus, o filho do governante do Submundo, Hades.

O Zag está a passar por uma fase um pouco rebelde e quer fugir do Submundo para se reunir com a sua verdadeira mãe, depois de ter sido enganado durante toda a vida.

Com o desejo de deixar o Submundo para trás em busca de pastos literalmente mais verdes, o Zag enfrenta os demónios que povoam o Submundo, lutando contra adversários implacáveis que guardam cada reino, morrem e renascem num banho de sangue.

Para ajudar o Zag nas suas tentativas de fuga, ele recorre aos seus parentes há muito perdidos, outros deuses do panteão grego como Zeus, Poseidon, Atena, Ares e muitos outros deuses notáveis da mitologia grega.

Esses poderes, chamados «Boons», são as principais armas que ele usa para lutar contra os guardas e chefes do seu pai, proporcionando diferentes habilidades como escudos, ataques de área de efeito, aumento do dano crítico e outros poderes, dependendo do deus de quem recebes o «Boons».

A dinâmica do jogo é viciante, com salas aleatórias e pequenas alterações nos chefes, ganhando poder e habilidades a cada tentativa bem-sucedida. O que faz com que o Hades seja amplamente considerado um dos melhores jogos do género roguelike dos últimos tempos, no entanto, é a história.

À medida que avanças no jogo, repetes as tentativas de fuga e morres, acabas por fazer amizade com os habitantes do Submundo.

Cada vez que os encontrares, vais aprender algo novo, desbloquear novas interações ou ajudá-los numa missão para criar laços que parecem significativos, e a narrativa contínua é um excelente toque que torna o jogo mais «completo» do que se esperava.

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2. Outer Wilds

Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Consolas Xbox Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Mobius Digital Género Aventura de exploração na primeira pessoa Tempo médio de jogo 20 a 25 horas

O Outer Wilds é uma abordagem única ao género da exploração espacial e lança-te numa aventura desorientadora na pele do mais recente recruta do programa espacial «Outer Wilds Ventures». Mas, como a vida já nos costuma pregar partidas, não és um recruta qualquer; tens a missão de explorar um sistema solar misterioso e perigoso.

Depois de te aventurares no sistema solar, descobres que estás preso entre as estrelas num ciclo temporal sem fim. Cada ciclo dura 22 minutos, até que o Sol, no centro do sistema solar, se transforme numa supernova.

Depois, és lançado de volta à tua aventura para reviver tudo outra vez.

Mas o desafio aqui é que, à medida que exploras os mundos do sistema solar, vais encontrar cada vez mais ruínas alienígenas e pistas que te vão ajudar a perceber melhor o ciclo temporal e, com sorte, a acabar com ele.

Os mundos do jogo são incrivelmente fascinantes de explorar, com exoplanetas tempestuosos com tornados, mundos marinhos e paisagens rochosas infernais, que vão fazer-te lutar para sobreviver, gerindo os níveis de oxigénio e assando um ou dois marshmallows!

Segue uma perspetiva na primeira pessoa, tal como nos teus jogos FPS favoritos, o que torna a navegação da tua nave muito mais envolvente. Sinceramente, não posso aprofundar muito a história ou a mecânica do jogo, pois isso estraga a experiência.

Entrar sem saber nada, desvendar o mistério, sobreviver e descobrir como resolver a mecânica de cada mundo faz parte do desafio. Se adoras mistério e aventuras espaciais, este é um dos jogos para um jogador mais impressionantes da plataforma.

A equipa de desenvolvimento é pequena, mas conseguiu captar aquela sensação única de te aventurares no espaço, perdido e sozinho, a desvendar um mistério cósmico que é verdadeiramente um tesouro único que só vais encontrar na cena indie.

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3. Stray

Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, consolas Xbox Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor BlueTwelve Studio Género Aventura e quebra-cabeças Tempo médio de jogo 5 a 10 horas

Alguma vez já quiseste ser um gato, a fazer coisas de gato, numa cidade Cyberpunk futurista cheia de néons? Então o Stray é exatamente o que procuras, porque não é só um excelente título indie, mas também um jogo que tira o máximo partido das funcionalidades do hardware da PS5, dando à consola alguns pontos a seu favor no debate PS5 vs Xbox Series X.

Em Stray, deparas-te com a realidade repentina de seres um adorável gato de rua laranja. Este fantástico jogo TPS vai manter-te envolvido num mundo vibrante e com o protagonista peludo — que dá tanta vontade de acariciar — sempre em destaque.

Como gato de rua, estás perdido numa cidade robótica intimidante e distópica, e a história segue a jornada do gato para regressar à superfície depois de ter caído de um cano rangente, para te dedicares a atividades felinas com a tua família de gatos de rua! Tu sabes, tipo beber de poças, saltar para os telhados, esse tipo de coisas.

Mais tarde, vais encontrar um companheiro drone igualmente adorável, o B-12, que te ajuda a orientar a tua forma animal pelos cenários do jogo, seja a hackear tecnologia, a traduzir ou a interagir com outras tecnologias.

Na maior parte do tempo, porém, vais jogar na pele do gato perdido para descobrir o mundo na sua jornada para escapar da cidade murada, com imensas travessuras felinas, como saltar de plataforma em plataforma, dormir a sesta, derrubar coisas e arranhar portas! Além disso, o jogo (para um indie) tem um aspeto fantástico, com ambientes detalhados e envolventes para explorar, e fica ótimo nas melhores TVs para a PS5!

Não sei tu, mas para mim, o Stray está no topo da lista dos melhores jogos para a PS5 só pelo facto de o gato ser tão giro! Se estás à procura de uma aventura curta, adorável e imersiva como nunca viste antes, o Stray é um tesouro que tens de jogar.

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4. Inscryption

Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, consolas Xbox Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Jogos do Daniel Mullins Género Jogo de cartas de terror com elementos de roguelike Duração média do jogo 15 a 30 horas

A próxima entrada na nossa lista dos melhores jogos indie para a PlayStation é o jogo de terror aclamado pela crítica, Inscryption. O que começa por ser um jogo de cartas do tipo roguelike com temática de terror, inspirado em jogos como o Slay the Spire, dá rapidamente uma reviravolta para o «estranho» e assustador à medida que vais descobrindo os segredos do jogo.

Enquanto arriscas cartas a lutar contra o sinistro mestre do jogo, vais ter de manter a cabeça fria, pois em certos momentos vais ter de te levantar da mesa e percorrer a cabana escura e desolada. Aí, vais ter de resolver quebra-cabeças ao estilo de salas de fuga para descobrires mais sobre os segredos e a metanarrativa do jogo.

No fundo, porém, vais jogar várias mãos de cartas com um sistema de batalha robusto, simples, mas desafiante, com mecânicas únicas e uma grande variedade de inimigos para descobrires.

Mas, sinceramente, o grande atrativo do jogo é mesmo a atmosfera assustadora, em que nunca sabes se realmente viste olhos escondidos na escuridão, a olhar para ti por entre a luz fraca das velas, e isso fica especialmente assustador em monitores otimizados para a PS5.

É uma reviravolta fantástica em relação à jogabilidade muitas vezes unidimensional de outros jogos de cartas, com uma atmosfera assustadora bem conseguida, o que o torna um dos jogos de terror mais originais da PS5.

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5. Celeste

Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, consolas Xbox Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor Jogos Extremamente OK Género Jogo de plataformas 2D Duração média 15 – 25 horas

Se gostas de jogos de plataformas intensos e exigentes, talvez o jogo de plataformas mais popular e desafiante da cena indie seja o Celeste. Neste jogo, assumes o papel da Madeline na sua jornada para conquistar a Montanha Celeste.

A Madeline procura uma resposta para resolver o seu conflito interior e os seus demónios, correndo até ao topo da Montanha Celeste. Pelo caminho, ela luta contra a ansiedade e os medos profundamente enraizados, mas continua a escalada com determinação, na esperança de que chegar ao cume acalme as suas inibições interiores.

Pelo caminho, vai encontrar uma série de personagens excêntricas que a ajudam com conselhos ou que a deixam expressar-se. Mas o cerne do jogo é uma jogabilidade de plataformas intensa, mas incrivelmente gratificante, com mais de 700 desafios e segredos para descobrir.

O encantador estilo pixel art, combinado com ambientes estilizados, torna o desafio ainda melhor, mas é quase como se estivesses numa luta contra a montanha, por isso prepara-te para morrer várias vezes por causa de um salto mal calculado ou por bateres em espinhos perigosos.

Pessoalmente, achei que o desafio era bastante parecido com o do Super Meat Boy — se já o jogaste, sabes que é um jogo de plataformas super exigente e brutal. Mas os controlos precisos, que são «simples» de jogar mas difíceis de dominar, fazem do Celeste um jogo de plataformas tão querido pelos fãs mais dedicados.

E, por último, como bónus, se quiseres jogar em qualquer lado, o Celeste vai ser perfeito não só para a tua PS5, mas também para o teu adorado portátil de jogos. Os gráficos em pixel art de estilo 2D significam que o jogo não é excessivamente exigente, e a jogabilidade de plataforma torna-o perfeito para jogares sem precisares de rato.

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6. Blasphemous 2

Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Consolas Xbox Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor The Game Kitchen Género Ação 2D em pixel art, estilo Metroidvania Duração média do jogo 25 a 30 horas

Para os fãs de combate implacável que exige planeamento cuidadoso e reflexos, ao estilo de Elden Ring e outros jogos do tipo Souls, mas com um design de jogo em pixel art 2D deslumbrante, o Blasphemous 2 é um excelente RPG de ação.

O Blasphemous 2 é uma sequela e uma versão muito melhorada do Blasphemous original, com novas mecânicas, armas e ferramentas para derrotares os teus inimigos grotescos e monstruosos.

Assumes o papel do Penitente enquanto te preparas para pôr a tua coragem à prova e enfrentares monstros titânicos, cobras gigantes e um bebé enorme com os olhos vendados. Pode-se dizer com toda a certeza que o Blasphemous 2 tem chefes e inimigos incrivelmente distintos e apelativos, que contribuem imenso para a atmosfera geral que só se vê num título indie como este.

A sua estrutura é essencialmente um metroidvania, com uma mistura de plataformas de deslocamento lateral e combates intensos. Vais encontrar uma infinidade de missões e um design de mundo aberto deslumbrante, repleto de segredos que recompensam quem volta aos locais já explorados.

É difícil explicar exatamente o que torna o Blasphemous 2 tão fantástico, mas se és fã de ação 2D num mundo altamente estilizado com excelente pixel art, este jogo é imperdível. E se gostares deste, recomendo vivamente que experimentes o Blasphemous original, já que a história continua na sequela!

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7. Darkest Dungeon II

Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, consolas Xbox Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Red Hook Studios Género Estratégia por turnos tipo Roguelike Tempo médio de jogo 65 a 90 horas

O último da lista dos melhores jogos indie para a PlayStation não é outro senão o Darkest Dungeon II. É uma proposta única, sendo um dos jogos de estratégia mais desafiantes para a PS5 no estilo roguelike por turnos, ambientado num cenário sombrio, tenebroso e de terror sobrenatural, com uma estética gótica incrível.

O Darkest Dungeon II é uma evolução marcante em relação ao original, transformando-se num verdadeiro roguelike centrado na tua árdua jornada rumo à Montanha.

A Montanha é o lar de todo o mal e das trevas, e tu recrutas mercenários para enfrentares tanto bestas malignas como humanos rebeldes. Antes de começares uma jogada, vais formar o teu grupo a partir de uma miscelânea de mercenários, soldados e malfeitores.

Há imensos personagens por onde escolher, cada um com os seus estilos de jogo, posicionamento e habilidades preferidos. Como um guerreiro que aguenta os golpes, um bandido com uma adaga e uma pistola de confiança para abater inimigos, ou um clérigo para curar os teus feridos.

No Darkest Dungeon II, tal como em todos os melhores jogos de estratégia, o posicionamento é crucial, pois determina a que habilidades as tuas personagens têm acesso. O jogo também tem um sistema único de «stress» e relações, que determina o rumo da tua aventura.

À medida que avanças pelo país, os teus heróis vão enfrentar horrores indescritíveis e decisões difíceis, que determinam se se dão bem com os outros membros do grupo, gerando peculiaridades positivas e negativas que afetam a jogada.

Um passo em falso e vais pagar o preço, o que significa que, quando te deparares com os inimigos implacáveis que te bloqueiam o caminho, vais morrer muitas vezes. Tudo o que podes fazer é seguir em frente com as Velas que ganhas nas jogadas anteriores para te abasteceres e criares novos itens, ganhares novas habilidades poderosas e obteres melhorias para as personagens.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo indie para a PS5?

O melhor jogo indie para a PS5 é o Hades, pela sua excelente combinação de mecânicas de combate desafiantes e variadas, uma narrativa encantadora e o estilo geral no que diz respeito ao design das personagens, ao estilo artístico e aos ambientes.

Existem jogos indie multiplataforma na PS5?

Sim, há jogos indie multiplataforma na PS5, mas são poucos e raros. Alguns jogos indie notáveis da PlayStation que permitem jogar multijogador com outras plataformas/consolas incluem o Among Us, o Rust e o No Man’s Sky (embora este último esteja numa zona um pouco cinzenta devido à promoção da Sony).