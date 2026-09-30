Os 7 melhores jogos exclusivos da Xbox em 2026

Os melhores jogos exclusivos da Xbox têm essa reputação por uma razão – são estes títulos que fazem valer a pena ter a consola. Joguei tanto os grandes sucessos como as joias escondidas para te apresentar as minhas escolhas favoritas, desde o «Sunset Overdrive» até ao «Rare Replay» e tudo o que há por entre eles.

Quer gostes de ação em mundo aberto, RPGs clássicos ou coleções retro, tenho o que precisas. Vou explicar o que faz cada jogo destacar-se, para quem é mais indicado e se está disponível no Xbox Game Pass. Além disso, incluí promoções para cada título , caso estejas pronto para começar já.

As nossas melhores escolhas de jogos exclusivos da Xbox

Criar a lista definitiva dos melhores jogos exclusivos da Xbox não foi fácil – mas estes títulos mereceram o seu lugar. Estou a falar de gráficos de deixar qualquer um de boca aberta, jogabilidade inesquecível e experiências que te vão manter preso ao jogo durante horas. Alguns estão no Xbox Game Pass, outros não, mas vale a pena dedicares o teu tempo a todos os jogos aqui apresentados.

Se quiseres esquecer o mundo real por um bocado, eis as nossas principais escolhas:

1 Sunset Overdrive 2014 Desliza, salta e luta por uma cidade colorida infestada de mutantes, com armas loucas e ação a um ritmo alucinante. Buy now 2 Ryse: Son of Rome 2013 Mergulha na Roma antiga e luta numa história cinematográfica de vingança, com combates corpo a corpo brutais e execuções espetaculares. Buy now 3 Crackdown 3 2019 Torna-te num agente com superpoderes, explora uma cidade vertical e derrota os inimigos com armas e habilidades explosivas. Buy now

Continua a ler para veres a lista completa de jogos exclusivos da Xbox. Também vou analisar cada título. Vais perceber porque é que o jogo se destaca: será pela jogabilidade inovadora, pela narrativa envolvente ou simplesmente porque é tão divertido?

7 Jogos Exclusivos da Xbox: Análise Completa

Desde o caos dos mundos abertos até aos RPG épicos, a Xbox tem alguns dos melhores jogos exclusivos do mundo dos videojogos. Quer sejas um fã de ação ou de histórias, esta lista destaca os melhores jogos exclusivos da Xbox que não vais querer perder.

1. Sunset Overdrive [Melhor Jogo de Ação em Mundo Aberto]

Plataformas Xbox One, PC Ano de lançamento 2014 Disponibilidade no Xbox Game Pass Disponível Criador(es) Insomniac Games, Microsoft Studios Tempo médio de jogo 15–20 horas Características de destaque Deslocamento em ritmo acelerado, mundo aberto colorido, armas exageradas, narrativa cheia de humor

O Sunset Overdrive transforma um cenário pós-apocalíptico num parque de diversões colorido, cheio de mutantes, armas extravagantes e ação caótica. Passado em Sunset City, depois de uma bebida energética contaminada ter transformado os seus habitantes em monstros, o jogo acompanha um protagonista personalizável que luta para sobreviver e descobrir a verdade por trás do desastre.

A sua característica mais marcante é o sistema de movimentos fluido. Deslizas ao longo de carris, saltas de carros, saltas por cima de telhados e corres pelas paredes da cidade enquanto lutas contra inimigos. Manter o impulso é essencial, e os movimentos criativos tornam o combate mais eficaz.

Com armas explosivas, animações exageradas e um humor auto-irónico, o jogo nunca se leva demasiado a sério. O seu estilo artístico vibrante e a banda sonora enérgica tornam a exploração da cidade tão divertida quanto lutar contra os seus habitantes mutantes.

Porque é que o escolhemos O Sunset Overdrive combina movimentos fluidos, combate criativo e humor irreverente numa aventura memorável num mundo aberto. O seu cenário colorido e a jogabilidade baseada no impulso fazem com que se destaque entre os jogos de ação da Xbox.

A ação e o humor constantes podem parecer um pouco excessivos para jogadores que preferem narrativas mais sérias ou combates mais lentos. Algumas missões também apresentam encontros repetitivos com inimigos.

O meu veredicto: O Sunset Overdrive é uma escolha divertida para quem gosta de aventuras enérgicas em mundo aberto. A sua mecânica de movimento única, as armas extravagantes e o humor proporcionam uma experiência divertida.

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2. Ryse: Son of Rome [Melhor Jogo de Ação Cinemática]

Plataformas Xbox One, PC Ano de lançamento 2013 Disponibilidade no Xbox Game Pass Disponível Criador(es) Crytek Tempo médio de jogo 6–8 horas Características de destaque Combate cinematográfico, Roma Antiga, gráficos espetaculares, batalhas de gladiadores

O Ryse: Son of Rome leva-te ao Império Romano na pele de Marius Titus, um soldado em busca de vingança pelo assassinato da sua família. A tua jornada desenrola-se por entre batalhas brutais, intrigas políticas e a defesa de Roma contra os seus inimigos.

O combate combina lutas com espadas, ataques com escudo, esquivas e execuções cinematográficas. Podes encadear ataques, contra-atacar os inimigos e executar golpes finais espetaculares. Embora a mecânica seja relativamente simples, as animações impressionantes fazem com que cada confronto pareça uma batalha épica.

O maior ponto forte do jogo é a sua apresentação visual. Desenvolvido pela Crytek, apresenta personagens detalhadas, cenários romanos elaborados e batalhas em grande escala. A sua história fictícia inspira-se na história romana e na cultura militar.

Por que é que o escolhemos O «Ryse: Son of Rome» destaca-se pela sua apresentação cinematográfica, ambientes detalhados e cenário da Roma Antiga. O seu combate acessível e a narrativa dramática agradam aos fãs de jogos de ação com muito espetáculo.

A sua campanha curta e o combate repetitivo podem desiludir os jogadores que procuram mecânicas complexas, exploração extensa ou um valor de repetição substancial.

O meu veredicto: Vale a pena jogares o «Ryse: Son of Rome» se gostas de ação cinematográfica e de histórias ambientadas na Roma Antiga. Os seus gráficos impressionantes e as batalhas dramáticas continuam a ser os seus maiores pontos fortes.

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3. Crackdown 3 [Melhor jogo de ação em mundo aberto com superpoderes]

Plataformas Xbox One, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2019 Disponível no Xbox Game Pass Disponível Criador(es) Sumo Digital, Microsoft Studios Tempo médio de jogo 10–15 horas Características de destaque Combate com superpoderes, exploração de mundo aberto, deslocamento vertical, modo cooperativo

O Crackdown 3 coloca-te na pele de um Agente com superpoderes encarregado de desmantelar uma organização criminosa que controla New Providence. Como o mais recente título da série, combina exploração de mundo aberto, combate explosivo e habilidades cada vez mais poderosas.

Os jogadores recolhem orbes de agilidade, melhoram as suas habilidades e desbloqueiam novas formas de explorar a cidade. Podes saltar entre arranha-céus, correr pelos telhados, conduzir veículos potentes e lutar contra inimigos usando um arsenal cada vez maior. À medida que avanças, o teu Agente fica mais forte e ganha acesso a áreas antes inacessíveis.

O jogo também inclui um modo cooperativo e o «Wrecking Zone», um modo multijogador competitivo com ambientes destrutíveis. A sua cidade colorida, a ação exagerada e as armas extravagantes tornam-no numa experiência divertida do tipo «sandbox».

Por que é que o escolhemos O Crackdown 3 oferece movimentos com superpoderes, combate explosivo e exploração sem limites. A sua jogabilidade cooperativa e a movimentação vertical tornam-no apelativo para os fãs de aventuras caóticas em mundo aberto.

A estrutura das missões pode tornar-se repetitiva e a cidade parece menos interativa do que as mecânicas de destruição multijogador sugerem. A história também pode desiludir os jogadores que procuram uma narrativa mais profunda.

O meu veredicto: O Crackdown 3 é uma escolha divertida para quem gosta do caos do mundo aberto e de habilidades sobre-humanas. O seu combate explosivo, a movimentação e a jogabilidade cooperativa oferecem imensas oportunidades para um caos divertido.

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4. ReCore [Melhor Jogo de Ação e Aventura de Ficção Científica]

Plataformas Xbox One, Xbox Series X/S (compatível com versões anteriores), PC Ano de lançamento 2016 Disponibilidade no Xbox Game Pass Disponível Criador(es) Comcept, Armature Studio, Microsoft Studios Duração média 12–15 horas Características de destaque Companheiros robóticos, exploração, criação de itens, plataformas, combate personalizável

ReCore é um jogo de ação e aventura de ficção científica que se passa em Far Eden, um planeta onde os esforços de colonização da humanidade falharam. Os jogadores controlam a Joule Adams, uma das últimas humanas sobreviventes, enquanto ela explora o planeta com companheiros robóticos chamados Corebots e descobre a verdade por trás do desastre.

Cada Corebot tem habilidades únicas que ajudam na exploração e no combate. Alguns conseguem destruir obstáculos, enquanto outros ajudam nas batalhas ou chegam a áreas que, de outra forma, seriam inacessíveis. Alternar entre os companheiros dá mais variedade à jogabilidade e incentiva a experimentação.

A aventura também inclui desafios de plataformas, áreas escondidas, criação de itens e melhorias de equipamento. As suas paisagens desérticas e instalações abandonadas criam um cenário de ficção científica intrigante. A Edição Definitiva traz uma nova aventura, mais um Corebot, equipamento adicional e melhorias na jogabilidade.

Por que é que o escolhemos O ReCore destaca-se pelos seus companheiros robóticos, pela exploração e pela atmosfera clássica de ficção científica. As capacidades dos companheiros e os sistemas de melhorias dão variedade ao combate e incentivam os jogadores a explorar Far Eden.

Problemas técnicos, encontros repetitivos e, por vezes, ter de voltar atrás podem afetar a experiência. Algumas secções de plataformas também podem frustrar os jogadores que preferem uma aventura mais direta.

O meu veredicto: O ReCore é uma escolha que vale a pena para fãs de aventuras de ficção científica e de jogabilidade baseada em companheiros. Apesar de algumas falhas, os teus aliados robóticos, a exploração e os sistemas de progressão fazem dele um título agradável para a Xbox.

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5. Lost Odyssey [Melhor RPG esquecido]

Plataformas Xbox 360 Ano de lançamento 2007 Disponibilidade no Xbox Game Pass Não disponível Criador(es) Mistwalker, Microsoft Tempo médio de jogo 40–50 horas Características de destaque Combate por turnos, enredo profundo, temas emocionantes

O Lost Odyssey é uma daquelas joias escondidas que nunca recebeu a atenção que merecia. Se gostas de RPGs com enredos intensos, este é um jogo que não podes perder. O jogo acompanha Kaim, um guerreiro imortal que vive há séculos e carrega o peso das suas memórias.

A história é profundamente comovente e aborda temas como o amor, a perda e a redenção. Uma das características mais marcantes são as vinhetas «A «Mil Anos de Sonhos», pequenas histórias poéticas que oferecem momentos profundos de reflexão e que vão certamente tocar-te no coração.

O combate é clássico, por turnos, mas com uma novidade: inclui ataques baseados no timing, o que mantém as coisas interessantes e envolventes. Parece uma abordagem renovada a um género que, por vezes, pode parecer um pouco batido. E os gráficos, embora antiquados para os padrões atuais, eram impressionantes para a época e ainda se mantêm bem.

Por que é que o escolhemos Escolhemos o Lost Odyssey porque é uma viagem emocional que oferece mais do que apenas combate. A narrativa bem pensada, aliada às mecânicas de jogo únicas, faz deste um RPG que se destaca.

Uma desvantagem é que não está disponível no Xbox Game Pass, mas se és fã de JRPGs clássicos, vale bem a pena procurá-lo.

O meu veredicto: Lost Odyssey é um RPG inesquecível que vai ficar na tua memória muito depois dos créditos finais. Com a sua história profunda, combates envolventes e momentos emocionantes, é um jogo obrigatório para qualquer fã de RPG.

6. Fable II [A melhor aventura baseada em escolhas]

Plataformas Xbox 360, Xbox Series X/S, Xbox One (através da retrocompatibilidade) Ano de lançamento 2008 Disponibilidade no Xbox Game Pass Disponível Criador(es) Lionhead Studios, Xbox Game Studios Tempo médio de jogo 20–30 horas Características de destaque Narrativa baseada nas escolhas, dilemas morais, exploração de mundo aberto, personalização de personagens

O Fable II é um RPG de ação muito apreciado, ambientado no mundo fantástico de Albion, onde as tuas escolhas moldam a jornada da tua personagem e o mundo à tua volta. Encaras o papel de um herói em busca de vingança contra o tirano Lord Lucien, com a liberdade de te tornares um campeão nobre ou de seguir um caminho mais sinistro.

O jogo combina combate em tempo real, exploração e elementos de RPG com uma narrativa ramificada. As tuas decisões afetam a tua aparência, as tuas relações, a tua reputação e até a forma como os habitantes da cidade reagem a ti. Também podes comprar propriedades, desenvolver relações e dedicar-te a várias atividades por toda a Albion.

Uma das características mais marcantes do jogo é o teu fiel companheiro canino, que te ajuda a encontrar tesouros e te acompanha nas tuas aventuras. O seu mundo encantador, as personagens memoráveis e a mistura de humor com temas mais sombrios fazem do Fable II uma experiência de RPG única.

Por que é que o escolhemos O Fable II destaca-se pelas suas escolhas significativas, pelo seu mundo encantador e pelas suas mecânicas de RPG envolventes. A sua mistura de humor, exploração e decisões morais cria uma aventura onde os jogadores podem moldar a sua própria história.

Os gráficos antiquados e as limitações ocasionais nos combates podem parecer menos apelativos para jogadores habituados a RPGs modernos. No entanto, a narrativa e a liberdade de escolha continuam a ser divertidas.

O meu veredicto: O Fable II é uma ótima escolha para os fãs de RPG que gostam de moldar as suas personagens e influenciar o mundo através das suas decisões. O seu cenário fantástico, o companheiro memorável e a história com ramificações fazem dele um título exclusivo da Xbox 360 que se destaca.

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7. Rare Replay [Melhor Coleção de Jogos Clássicos]

A nossa pontuação Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X/S, Xbox One Ano de lançamento 2015 Disponibilidade no Xbox Game Pass Disponível Criador(es) Rare, Xbox Game Studios Tempo médio de jogo Mais de 50 horas Características de destaque 30 jogos icónicos, códigos retroativos, desafios de capturas de ecrã, conteúdo documental dos bastidores

O Rare Replay é a homenagem definitiva a três décadas de história dos videojogos, reunindo 30 títulos da lendária editora Rare numa coleção incrível. Desde sucessos retro do ZX Spectrum, como o Jetpac, até grandes nomes da N64, como o Banjo-Kazooie e o Perfect Dark, esta compilação oferece uma quantidade impressionante de nostalgia e variedade.

Quer queiras pôr os teus reflexos à prova no famoso e difícil Battletoads ou relaxar com o encanto do Viva Piñata, esta compilação tem algo para todos os tipos de jogadores. Melhorias modernas que facilitam a vida – como uma funcionalidade de retrocesso para títulos mais antigos, botões de truques e mini-desafios dedicados a capturas de ecrã – tornam estes clássicos muito mais acessíveis do que eram na altura. Além disso, desbloquear vídeos dos bastidores e arte conceptual inédita dá-te uma visão rara da história de um dos estúdios mais influentes da indústria dos videojogos.

Por que é que escolhemos isto É facilmente um dos pacotes com melhor relação qualidade/preço da Xbox, oferecendo décadas de história dos videojogos num pacote lindamente apresentado. Os desafios de capturas de ecrã dão nova vida aos títulos mais antigos, dando até aos jogadores retro mais experientes novas razões para voltarem a jogar.

Alguns dos títulos do início dos anos 80 não envelheceram muito bem em termos de controlos, mas a enorme quantidade e qualidade dos sucessos de meados da época compensam isso de sobra.

O meu veredicto: O «Rare Replay» é uma aquisição essencial tanto para os fãs de jogos retro como para os entusiastas da história da Xbox. É um enorme tesouro da história dos videojogos que não pode faltar na coleção digital de nenhum dono de uma Xbox, especialmente porque está facilmente disponível no Game Pass.

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E quanto aos melhores jogos exclusivos da Xbox 360?

Se és um veterano da consola Xbox, talvez ainda estejas à procura de jogos exclusivos para a Xbox 360 e dos melhores jogos para a Xbox 360 que existem.

É provável que ainda haja alguns jogos que não estejam na tua coleção. Até os jogadores mais experientes podem ter deixado escapar algumas pérolas escondidas que marcaram esta consola lendária. Dá uma olhadela nestes:

Blue Dragon (2006): Se não te importares de jogar uma joia escondida mais antiga, este jogo é um JRPG de combate por turnos surpreendentemente bom. Na minha opinião, tem um enredo fantástico que te pode cativar se te deixares levar. Gostas de enredo e estratégia? Experimenta este clássico.

Se não te importares de jogar uma joia escondida mais antiga, este jogo é um JRPG de combate por turnos surpreendentemente bom. Na minha opinião, tem um enredo fantástico que te pode cativar se te deixares levar. Gostas de enredo e estratégia? Experimenta este clássico. Project Gotham Racing 4 (2007): É considerado um dos melhores jogos de corridas da Xbox 360 até hoje, mesmo sendo um título mais antigo. O jogo consegue oferecer condições meteorológicas dinâmicas e uma mecânica de jogo precisa que agrada tanto aos viciados em velocidade como aos jogadores casuais. Queres mais velocidade? Dá uma vista de olhos na nossa lista completa dos melhores jogos de corridas para a Xbox.

Será que estes títulos resistiram ao teste do tempo? Descobre por ti próprio. É uma ótima maneira de reviver os dias épicos e bons e velhos dos videojogos.

Estes jogos são os verdadeiros rebeldes e contribuíram muito para moldar os jogos atuais da Xbox que tens na tua biblioteca. E quem é que não gosta de uma viagem pela nostalgia? Há uma simplicidade nos jogos antigos que se destaca e nunca desaparece, pelo menos para mim.

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos exclusivos da Xbox

Qual é o melhor ponto de partida para quem quer começar a explorar os jogos exclusivos da Xbox hoje em dia? Depende do tipo de jogador que és.

Para ação em mundo aberto: o Sunset Overdrive e o Crackdown 3 oferecem movimentos rápidos, combates explosivos e muita liberdade para explorar.

o Sunset Overdrive e o Crackdown 3 oferecem movimentos rápidos, combates explosivos e muita liberdade para explorar. Para ação cinematográfica: o «Ryse: Son of Rome» centra-se em batalhas dramáticas, definições romanas e espetáculo.

o «Ryse: Son of Rome» centra-se em batalhas dramáticas, definições romanas e espetáculo. Para aventuras de ficção científica: o ReCore combina exploração, plataformas, combate e companheiros robóticos.

o ReCore combina exploração, plataformas, combate e companheiros robóticos. Para os fãs de RPG: Lost Odyssey e Fable II oferecem abordagens muito diferentes aos jogos de RPG, desde combate por turnos e narrativas emocionantes até exploração baseada nas escolhas do jogador.

Lost Odyssey e Fable II oferecem abordagens muito diferentes aos jogos de RPG, desde combate por turnos e narrativas emocionantes até exploração baseada nas escolhas do jogador. Para fãs do retro: o Rare Replay reúne 30 jogos clássicos numa única coleção, tornando-o uma forma fácil de explorar a história dos jogos da Xbox e da Rare.

Não há um único jogo que defina a experiência Xbox, mas, juntos, mostram o que a plataforma faz de melhor: variedade, acessibilidade através do Game Pass e experiências que não vais encontrar em mais lado nenhum. Seja qual for o género que te atraia, a Xbox tem algo que vale a pena jogar.

Perguntas frequentes