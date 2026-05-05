Os 12 melhores jogos de tiro para a geração baby-boomer em 2026: sucessos modernos e clássicos

Os melhores jogos de tiro para a geração baby-boomer deixam de lado as recargas táticas e a regeneração de saúde para apostar numa velocidade alucinante e em labirintos repletos de segredos.

Este género está atualmente a viver uma segunda era de ouro, onde joias indie pixelizadas convivem confortavelmente com os lendários sucessos dos anos 90 que marcaram o panorama dos FPS.

Prepara-te para o caos puro, movimentos alucinantes e o estrondo de uma espingarda – tudo o que precisas para uma verdadeira descarga de adrenalina. Se tens andado ansioso pela emoção de caçar cartões-chave coloridos e de te esquivar em círculos por entre ondas de demónios, esta lista definitiva é o que procuras.

As nossas melhores escolhas para os melhores jogos de tiro «boomer»

Embora o género dos jogos de tiro «boomer» modernos esteja repleto de qualidade, estes três títulos situam-se no topo absoluto da cadeia alimentar. Não imitam o passado; aperfeiçoam as mecânicas essenciais de movimento e combate para criar algo que parece indispensável para qualquer fã de jogos de tiro «boomer» em 2026 .

Dito isto, aqui estão os três melhores:

1 DUSK 2018 Este é o jogo que provou que a fórmula retro nunca morreu. Capta a física pesada e rápida do Quake e cria uma atmosfera sombria que não vais esquecer tão cedo. Buy now 2 Turbo Overkill 2023 Uma verdadeira injeção de adrenalina, este jogo leva a velocidade ao limite com a sua icónica mecânica das pernas-motosserra e os seus níveis enormes, banhados em néon, que parecem um filme de ação que se pode jogar. Buy now 3 CULTIC 2022 Ao apostar numa estética crua e lo-fi e numa ação de tiro tática e incrivelmente intensa, o jogo capta a essência de clássicos cult dos anos 90, como o «Blood», ao mesmo tempo que introduz interatividade ambiental e física modernas. Buy now

Estes pesos pesados colocam a fasquia bem alta, mas são apenas o começo do que este género revitalizado tem para oferecer. Continua a ler para descobrires a nossa lista completa e classificada dos melhores jogos de tiro «boomer» e ver onde ficam os teus favoritos.

Os 12 melhores jogos de tiro «boomer» para te divertires agora mesmo

Os seguintes jogos de tiro «boomer» representam a nata absoluta do género, abrangendo décadas de desenvolvimento, mas partilhando o mesmo ADN cheio de energia.

O renascimento dos jogos de tiro da geração boomer está em alta neste momento. Esta lista junta clássicos dos anos 90 com os melhores jogos de tiro modernos da geração boomer. Quantos deles tens na tua coleção?

1. DUSK [Melhor jogo de tiro «boomer» em geral]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa retro Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 Ano de lançamento 2018 Criadores David Szymanski / New Blood Interactive Tempo médio de jogo 8–10 horas Características especiais Salto mortal de 360 graus, movimentos baseados no impulso e uma atmosfera de terror «intrusiva».

O DUSK é uma obra-prima de carnificina de inspiração retro, que funciona como sucessor espiritual de lendas como o Quake e o Blood. Jogas na pele de um caçador de tesouros sem nome que luta pelas florestas remotas da Pensilvânia, enfrentando cultistas e horrores sobrenaturais num ataque implacável e acelerado.

A dinâmica central do jogo é pura satisfação à moda antiga: explora níveis intrincados e labirínticos, acumula um arsenal de armas mortíferas, elimina ondas agressivas de inimigos, procura segredos esquivos e enfrenta chefes que ocupam todo o ecrã antes de chegares à saída.

Muitas vezes citado pela comunidade como o jogo que deu novo fôlego ao género dos «boomer shooters» modernos, a sua genialidade reside na profundidade das suas mecânicas. Vais dominar os movimentos baseados no impulso, usando saltos e piruetas enquanto alternas entre um conjunto equilibrado de espingardas empunhadas com as duas mãos, bestas e morteiros.

Porque é que o escolhemos? Escolhemos o DUSK porque equilibra na perfeição a estética nostálgica com o requinte técnico moderno, estabelecendo efetivamente o padrão do que um jogo de tiro de renascimento deve alcançar.

Os níveis mudam constantemente. Começas em quintas sombrias, mas rapidamente acabas em cenários industriais bizarros e infernais, onde a gravidade nem sequer funciona. Para além da campanha de três capítulos, o jogo oferece modos «Endless Arena» de alto risco e uma comunidade dedicada ao speedrunning, reforçada por uma atualização gráfica em HD de 2024 que mantém o jogo com um aspeto nítido em hardware moderno.

O meu veredicto: o DUSK é o ponto de entrada por excelência para o género, oferecendo um equilíbrio impecável entre um jogo de terror atmosférico e tiroteios ultrarrápidos que ficam cada vez melhores a cada fotograma.

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2. Turbo Overkill [O melhor jogo de tiro da geração dos boomers para combate acelerado]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género FPS Cyberpunk Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2023 Criadores Trigger Happy Interactive / Apogee Entertainment tu Tempo médio de jogo 12–15 horas Características especiais Deslizes com motosserra nas pernas, ataques orbitais, melhorias cibernéticas extensas

O Turbo Overkill é um sonho febril banhado em néon que pega no ADN hiperagressivo do Doom Eternal e leva a velocidade ao limite. Passado no cenário cyberpunk apocalíptico de Paradise, jogas na pele de Johnny Turbo, um limpa-ruas com uma motosserra na perna, encarregado de eliminar uma IA rebelde e o seu culto de aumentados.

A verdadeira genialidade deste jogo de tiro «boomer» reside na sua mobilidade extraordinária e no seu arsenal criativo. O seu trunfo único é o «Deslize com a motosserra», que transforma a perna do Johnny num moedor de carne letal, permitindo-te passar a toda a velocidade pelos inimigos enquanto regeneras saúde e armadura.

Dica de profissional Não vejas a perna-motosserra como um último recurso; é a tua principal ferramenta de movimento.

As armas são simplesmente ridículas. Tudo tem um modo de disparo alternativo – tens duas magnums com rastreamento de tiros na cabeça e até uma espingarda de precisão que, literalmente, te teletransporta para dentro do teu alvo. Com um sistema de melhorias bem completo para cibernética, caça aos segredos e desafios intensos na arena, oferece uma campanha muito mais longa e variada do que um jogo de tiro retro normal.

O meu veredicto: Se achas os jogos de tiro modernos demasiado lentos, o Turbo Overkill é a solução. É o jogo de tiro para a geração boomer mais rápido, mais caótico e, sem dúvida, mais criativo que existe atualmente no mercado.

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3. CULTIC [Melhor jogo de tiro «boomer» em termos de atmosfera]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género FPS com temática de terror Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2022 Criadores Jason Smith (Jasonev) / 3D Realms Duração média do jogo 6–8 horas Características especiais Física interativa, combate tático de precisão, mecânicas de TNT ao estilo «Blood»

O CULTIC é um jogo de tiros cru e repleto de terror que parece ser o sucessor há muito perdido do lendário Blood. Ao meteres-te na pele de um detetive desonrado que ressuscita literalmente, embarcas numa cruzada de vingança contra um macabro culto oculto, num mundo envolto em sombras e sujidade.

A jogabilidade central deste jogo de tiro da geração dos boomers centra-se na agressão tática – navega por ambientes opressivos e abertos, procura munições e pacotes de explosivos, desmantela as fileiras dos cultistas usando precisão e física, gere a tua saúde limitada e descobre os segredos obscuros da sede do culto.

Por que é que escolhemos isto Escolhemos o CULTIC como um dos melhores jogos de tiro «boomer» devido à sua capacidade inigualável de combinar o charme visual dos anos 90 com uma física moderna e sofisticada, criando uma experiência de combate que é simultaneamente nostálgica e inovadora.

O que distingue este título é a sua atmosfera incrível e o combate baseado na física. Desenvolvido em grande parte por uma única pessoa, o CULTIC apresenta um estilo artístico pixelizado único e altamente personalizável, que parece antigo mas move-se com fluidez moderna. A sensação das armas é excepcionalmente pesada; cada tiro da tua espingarda de alavanca ou da tua espingarda serrada tem um peso imenso.

O meu veredicto: o CULTIC é uma obra-prima dos jogos de tiro «lo-fi» de terror para a geração dos boomers, oferecendo uma alternativa perfeita para jogadores que preferem um jogo de tiro sombrio, tátil e um pouco mais realista.

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4. Warhammer 40.000: Boltgun [O melhor jogo de tiroteio para os fãs de Warhammer]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género FPS retro / Jogo de tiro ao estilo «boomer» Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2023 (DLC em 2024) Criadores Auroch Digital / Focus Entertainment Duração média do jogo 8–10 horas Características especiais Sistema de recursos «Contempt», execuções com espada de corrente, violência sangrenta e pixelizada

O Warhammer 40 000: Boltgun coloca-te na armadura de um Ultramarine numa missão sagrada para exterminar hereges. É uma fusão brilhante entre os impressionantes jogos do Warhammer 40k e a ação frenética baseada em sprites dos anos 90.

A característica que mais se destaca nos melhores jogos de tiro da geração dos boomers é a sensação imaculada das armas; a Boltgun do título parece um canhão de mão, a explodir os inimigos em pedaços pixelizados super satisfatórios.

Porque é que o escolhemos Escolhemos o Warhammer 40.000: Boltgun como um dos melhores jogos de tiro para a geração boomer pelo seu design de som excecional e pelo combate «crunchy», que o torna um dos títulos mais gratificantes do atual renascimento retro.

Os movimentos são pesados, mas rápidos, com uma mecânica de carga devastadora e uma espada de corrente para execuções a curta distância. Com o DLC «Forjas da Corrupção» a adicionar novos inimigos e a icónica Multi-melta, a variedade mantém-se fresca tanto para veteranos como para novatos.

O meu veredicto: Se estás à procura de ótimos jogos de tiro «boomer», o Warhammer 40.000: Boltgun é um sonho tornado realidade para os fãs deste universo, com a «sensação» mais visceral de seres um Space Marine num formato retro.

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5. AMID EVIL [O melhor jogo de tiro com boomer de fantasia]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género FPS de fantasia Plataformas PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 (DLC «The Black Labyrinth» 2023) Criadores Indefatigable / New Blood Interactive Duração média do jogo 10–12 horas Características especiais Cajados mágicos alimentados por mana, power-ups do «Modo Alma», níveis não euclidianos

AMID EVIL é o sucessor espiritual de Heretic, trocando corredores militares sombrios por dimensões vastas e surreais. Na pele do «Campeão», empunhas artefactos mágicos antigos para exorcizar uma força das trevas, o que o torna um dos melhores jogos indie do género.

Em vez de procurares cartões-chave, atravessas reinos não lineares, aproveitando as almas dos caídos para alimentar as tuas armas. Vais enfrentar uma variedade de inimigos, enquanto equilibras os tipos de mana e procuras power-ups escondidos que te dão invencibilidade temporária no «Modo Alma».

Dica de profissional Guarda o teu «Modo Alma» para as fases finais de cada nível; a maior cadência de disparo e o dano aumentado do teu cajado mágico podem transformar uma luta difícil contra um chefe numa verdadeira moleza.

Os melhores jogos de tiro «boomer» são famosos pelo design de níveis alucinante e pelo espetacular arsenal mágico. Não estás só a disparar armas, estás a lançar planetas com um cajado e a cortar a realidade com um machado encantado.

O meu veredicto: AMID EVIL é uma obra-prima visual que prova que os jogos de tiro de fantasia podem ser tão rápidos e brutais quanto os seus equivalentes de ficção científica.

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6. Ion Fury [Melhor jogo de tiro «boomer» ao estilo Build Engine]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género FPS retro Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2018 (DLC Aftershock 2023) Criadores Voidpoint / 3D Realms Duração média do jogo 12–15 horas Características especiais Ambientes altamente interativos do Build Engine, disparo alternativo «Loverboy», bombas de bowling

O Ion Fury é uma maravilha técnica construída com o lendário motor Build, sendo o verdadeiro sucessor do Duke Nukem 3D. Na pele de Shelly «Bombshell» Harrison, percorres uma cidade Cyberpunk em expansão, enfrentando cultos transhumanistas numa tentativa de salvar Neo D.C.

A jogabilidade é clássica – percorres mapas urbanos enormes e interativos, acumulas munições especializadas, destróis infantaria robótica, controlas os níveis de blindagem e derrotas chefes que ocupam todo o ecrã. É um dos jogos de Cyberpunk de topo que se destaca pela construção detalhada do seu mundo.

Por que é que o escolhemos O Ion Fury capta a «sensação» específica do motor Build, a alta interatividade e as paisagens urbanas verticais melhor do que qualquer outro lançamento moderno.

Os melhores jogos de tiro da geração dos boomers destacam-se pelo seu design meticuloso de níveis e pela interatividade; quase tudo pode ser ativado ou destruído. O revólver «Loverboy» da Shelly, com o seu disparo alternativo de precisão milimétrica, é incrível, tal como as granadas do tamanho de bolas de bowling e os lançadores de granadas de fragmentação.

O meu veredicto: Um jogo obrigatório para quem sente saudades da era da interatividade e das piadas atrevidas. É o jogo de tiros definitivo dos anos 90 que, por acaso, foi lançado no século XXI.

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7. Ceifador dos Pesadelos [Melhor jogo de tiro «roguelite» para a geração boomer]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género FPS roguelite Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2019 Criadores Blazing Bit Games Duração média do jogo 20–30 horas Características especiais Mais de 80 armas aleatórias, progressão ao estilo «looter-shooter», árvore de habilidades de RPG

O Ceifador dos Pesadelos é uma viagem sombria e lo-fi pelos sonhos de um doente mental, que mistura combate ao estilo DOOM com sistemas roguelite profundos. Destaca-se como um dos melhores jogos de terror pela sua enorme variedade e atmosfera inquietante.

O ciclo gira em torno de superar pesadelos gerados proceduralmente, recolher armas aleatórias, massacrar monstros e gastar ouro em melhorias permanentes de estatísticas através de jogos nostálgicos do tipo «mini-boomer shooter», antes de acordares para repetir a descida.

Dica de profissional Não te apegues demasiado ao teu equipamento. Como as armas são itens aleatórios, concentra-te primeiro em melhorar a velocidade base e a saúde da tua personagem através da árvore de habilidades.

O grande trunfo deste jogo de tiro para a geração baby-boomer é o seu arsenal impressionante de mais de 80 armas. Os movimentos permitem manobras de alta velocidade, enquanto a progressão do tipo «looter-shooter» mantém cada jogada sempre nova. Vais percorrer cenários em constante mudança, cheios de armadilhas e salas secretas, gerindo uma árvore de habilidades enorme que oferece uma variedade significativa de jogabilidade.

O meu veredicto: Uma fusão brilhante de géneros que oferece uma rejogabilidade quase infinita, graças ao seu enorme conjunto de itens e ao ciclo viciante de melhorias.

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8. Prodeus [Melhor jogo de tiro «boomer» moderno ao estilo DOOM]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género FPS retro-moderno Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2022 Criadores Bounding Box Software / Humble Games Tempo médio de jogo 8–10 horas Características especiais Tecnologia dinâmica de salpicos de sangue, navegador de mapas da comunidade, visuais híbridos modernos/retro

O Prodeus é uma potência visual que faz a ponte entre os sprites dos anos 90 e os efeitos de partículas modernos. Se curtes a potência bruta dos lendários jogos DOOM, vais sentir-te em casa com o combate deste jogo.

Isto não é só nostalgia; é uma evolução inteligente da fórmula. Por baixo do seu visual de inspiração retro está um motor moderno que oferece iluminação dinâmica, efeitos de partículas explosivos e um gore exagerado e gratificante que faz com que cada confronto seja impactante.

Porque é que o escolhemos? O Prodeus capta a energia crua e cinética do DOOM clássico, ao mesmo tempo que usa tecnologia moderna para fazer com que cada explosão e cada tiro de espingarda pareçam incrivelmente impactantes.

O combate é intenso e ritmado, com uma grande variedade de inimigos que exigem diferentes abordagens táticas. Com um editor de níveis integrado e um navegador de mapas da comunidade, o conteúdo é praticamente infinito.

O meu veredicto: O Prodeus é o melhor jogo de tiro retro da «nova escola». Parece uma viagem ao passado e joga-se de sonho, oferecendo o sistema de violência mais satisfatório do género dos jogos de tiro para a geração boomer.

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9. Projeto Warlock [Melhor jogo indie de tiro «boomer» de inspiração retro]

A nossa pontuação Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género FPS indie retro Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2018 Criadores Buckshot Software, Retrovibe, App Global Ltd, Crunching Koalas Tempo médio de jogo 6–9 horas Características especiais Combate baseado em feitiços, melhorias permanentes nas personagens, 38 armas únicas

O Projeto Warlock é uma homenagem estilizada aos primórdios do género de jogos de tiro «boomer», combinando a ação acelerada do Hexen com as trocas de tiros frenéticas dos melhores RPG de ação. Encaras o papel de um mago poderoso que viaja pelo tempo e pelo espaço para erradicar todo o mal.

O grande trunfo deste excelente «boomer shooter» é um sistema de progressão de RPG bem elaborado. Entre as fases, visitas uma oficina para melhorar as tuas armas de fogo ou aprender novos feitiços mágicos, o que te permite adaptar o teu «Warlock» ao teu estilo de jogo preferido.

Dica de profissional Investe logo no perk «Harvester»; aumenta a quantidade de munições que aparecem e permite-te usar os teus feitiços mais poderosos, que consomem muita mana, com mais frequência durante os combates contra chefes.

A estética pixel art é impactante e o combate continua a ser desafiante graças à IA agressiva dos inimigos e às vidas limitadas.

O meu veredicto: O Projeto Warlock é um jogo de tiros compacto e cheio de energia que recompensa a experimentação através dos seus sistemas inteligentes de melhoria de armas e feitiços.

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10. DOOM [Melhor Jogo de Tiro Clássico da Geração Boomer]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género FPS clássico Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Evercade (2026) Ano de lançamento 1993 (Pacote Melhorado 2024) Criadores id Software, Bethesda Softworks, SoftBank Tempo médio de jogo 5–7 horas Características especiais Exploração não linear de labirintos, a icónica BFG-9000, movimentos que definiram o género

O DOOM é o pioneiro que definiu o ADN dos melhores jogos de tiro da geração dos boomers e de todo o género. Jogas na pele de um fuzileiro espacial solitário em Marte, lutando em Fobos e Deimos antes de desceres às profundezas do próprio Inferno para travar uma invasão demoníaca.

Este jogo retro não tem botão de salto, o que te obriga a focar-te taticamente no «circle-strafing» e na priorização das armas, usando a motosserra para gerir recursos ou o BFG 9000 para limpar as salas.

Porque é que o escolhemos Escolhemos o DOOM como um dos melhores jogos de tiro da geração dos boomers porque continua a ser a referência em termos de design de níveis e ritmo de combate, provando que uma mecânica perfeita nunca sai de moda.

Os lançamentos recentes com o motor KEX incluem suporte a 4K, deathmatch online e integração com mods da comunidade, tornando-o infinitamente rejogável. Quer estejas a fazer um speedrun do E1M1 ou a explorar «megawads» criados por fãs, a sua influência continua a ser inigualável.

O meu veredicto: o DOOM é o rei indiscutível. Se ainda não jogaste o original, não conheceste a verdadeira essência dos melhores jogos de tiro «boomer».

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11. DOOM II [Melhor sequela de um jogo de tiro clássico do estilo «boomer»]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género FPS de base Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 1994 (Pacote Melhorado 2024) Criadores A id Software, a Nightdive Studios, a Nerve Software, a Torus Games e a MachineWorks Northwest anunciam Duração média do jogo 7–9 horas Características especiais A icónica Super Shotgun, o dobro da variedade de inimigos, mapas enormes e complexos.

O DOOM II: Inferno na Terra é a expansão cheia de ação da fórmula revolucionária do jogo original, trazendo a invasão demoníaca à Terra. Continua a ser um clássico entre os jogos FPS mais bem cotados, graças à sua escala ampliada e dificuldade implacável.

A principal conquista deste jogo de tiro clássico é a introdução da Super Shotgun, uma arma tão gratificante que definiu o combate corpo a corpo durante décadas.

Dica de profissional A Super Shotgun é a tua melhor amiga, mas não ignores a Chaingun para «pain-locking» inimigos mais rápidos, como o Pain Elemental ou o Cacodemon.

O DOOM II: Inferno na Terra também adicionou um leque diversificado de inimigos, como o Arch-vile e o Mancubus, que exigem respostas táticas específicas. As versões modernas incluem o episódio «O Legado da Ferrugem»», o deathmatch multiplataforma e um navegador de mods integrado.

O meu veredicto: O DOOM II: Inferno na Terra é uma sequela maior, mais ousada e mais desafiante que aperfeiçoou a «dança da morte». É essencial para quem acha que o primeiro jogo era demasiado fácil.

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12. Quake [Melhor jogo de tiro 3D em estilo «boomer»]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género FPS em 3D verdadeiro Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 1996 (Remasterização melhorada de 2021) Criadores id Software, Midway Games, Lobotomy Software, ClickBoom, 1AM Productions Duração média 6–8 horas Características especiais Verticalidade 3D verdadeira, saltos com foguetes que desafiam as leis da física, tema lovecraftiano.

O Quake esmagou as limitações do género, levando sprites 2D para um mundo totalmente 3D de terror gótico e arquitetura brutalista. É uma pedra angular dos jogos clássicos de ficção científica, trocando as paisagens infernais do DOOM por uma atmosfera sombria e ao estilo de Lovecraft.

O estatuto lendário do jogo deve-se às suas mecânicas de movimento pioneiras, nomeadamente o «rocket jumping» e o «strafe-jumping», que transformaram este FPS num jogo de habilidade a alta velocidade. O combate é intenso, com padrões repletos de projéteis que exigem movimento constante.

Dica de profissional Domina o salto com foguete saltando e disparando para o chão ao mesmo tempo. Custa-te pontos de saúde, mas a vantagem vertical que proporciona é muitas vezes a chave para descobrires os melhores segredos.

A remasterização melhorada de 2021 traz um toque moderno, incluindo suporte a 4K, modo cooperativo e expansões totalmente novas. Com uma enorme comunidade de mods e servidores competitivos dedicados, o Quake continua a ser o teste definitivo à habilidade mecânica.

O meu veredicto: O Quake é um título revolucionário que apresentou ao mundo o movimento em 3D. É sombrio, exigente e continua a ser a referência de excelência para o combate atmosférico em estilo arena.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de tiro da geração dos boomers

Navegar pelo ressurgimento dos melhores jogos de tiro para a geração boomer pode ser avassalador, mas encontrar o teu ponto de entrada depende inteiramente da era de caos que mais te apela.

Prefere os clássicos de sempre ou a intensidade refinada dos grandes sucessos modernos dos jogos de tiro «boomer»? Os melhores jogos de tiro «boomer» têm algo para todos os níveis de habilidade:

Para o purista moderno → DUSK . É a ponte definitiva entre o antigo e o novo, proporcionando movimentos ao estilo do Quake e uma atmosfera em constante evolução que te faz sentir a experiência retro moderna definitiva.

. É a ponte definitiva entre o antigo e o novo, proporcionando movimentos ao estilo do Quake e uma atmosfera em constante evolução que te faz sentir a experiência retro moderna definitiva. Para o viciado em adrenalina → Turbo Overkill . Se queres levar os teus reflexos ao limite, este jogo oferece os movimentos mais criativos e a maior variedade de combate explosivo que se encontra no mercado atual.

. Se queres levar os teus reflexos ao limite, este jogo oferece os movimentos mais criativos e a maior variedade de combate explosivo que se encontra no mercado atual. Para o «apaixonado por história» → DOOM. Não há melhor ponto de partida do que o jogo que definiu as regras do género, oferecendo uma aula magistral de design de níveis que continua a ser inigualável em 2026 .

Seja qual for o teu estilo, o mundo dos shooters «boomer» está repleto de ação implacável e surpresas escondidas. Escolhe o teu campo de batalha, carrega o teu arsenal favorito e prepara-te para experimentar um género que se alimenta de velocidade, segredos e caos puro e sem filtros.

Perguntas frequentes