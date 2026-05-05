Os 8 melhores jogos de terror no Steam que te vão deixar acordado à noite

Os melhores jogos de terror no Steam vão desde clássicos como «Amnesia: The Dark Descent», «Resident Evil 2» e «Alien: Isolation» até pesadelos criados pela IA. Queres ver a IA a mexer contigo? O KAGIDOKO e o A.I.L.A usam aprendizagem profunda para caçar os teus medos, enquanto o Mimesis copia na íntegra as vozes e os movimentos dos teus companheiros de equipa, transformando o modo cooperativo em pura paranóia.

Análise por género

Os clássicos

O Amnesia: The Dark Descent define o padrão do survival horror ao retirar-te as armas e deixar-te apenas com a luz e a sanidade para gerir.

Explorar o castelo em ruínas é opressivo, com cada rangido a fazer-te duvidar do teu próximo passo. Os quebra-cabeças mantêm-te envolvido, embora possam parecer um pouco desajeitados às vezes.

A iluminação fraca, o design de som distorcido e aquele efeito de desfocagem que te deixa à beira da loucura fazem deste um dos jogos de terror mais atmosféricos de sempre.

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O Alien: Isolation capta na perfeição o terror de ser caçado, com a IA imprevisível do xenomorfo a transformar cada esquina numa aposta.

Jogar é uma experiência tensa, especialmente quando estás agachado debaixo de uma secretária a ver o localizador a apitar cada vez mais rápido. É o survival horror na sua forma mais crua: sem armas superpoderosas, só sucata e engenhocas para adiar a morte. O ritmo pode arrastar-se um pouco, mas a imersão é inigualável.

Os visuais retrofuturistas parecem ter saído diretamente do filme original. Acrescenta a isso a banda sonora arrepiante e os efeitos sonoros de susto repentino, e tens a perfeição do terror para os fãs de ficção científica.

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Resident Evil 2 / Resident Evil 7: Biohazard informar

A série Resident Evil evoluiu lindamente entre estes dois jogos.

O Resident Evil 2 traz de volta Raccoon City com detalhes impressionantes, com a sua mecânica de tiro por cima do ombro e corredores estreitos que fazem com que cada bala conte. O Resident Evil 7 inverte a fórmula, prendendo-te num pesadelo na primeira pessoa com a família Baker.

Jogar ambos é intenso, mas de formas diferentes: o RE2 mantém a ação constante, enquanto as primeiras horas do RE7 são puro pânico de sobrevivência. Ambos têm alguns problemas ocasionais de ritmo, mas os gráficos são impecáveis – desde as ruas encharcadas de chuva do RE2 até à mansão grotesca do sul do RE7 –, acompanhados por bandas sonoras que aumentam o medo.

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E

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O Outlast vive de pura adrenalina, armado apenas com uma câmara de vídeo para sobreviver ao Mount Massive Asylum. A visão noturna dá luz suficiente para veres figuras distorcidas a aproximarem-se furtivamente, mas esgota as tuas baterias rapidamente.

Jogar parece uma perseguição sem fim: o coração a bater forte enquanto saltas por cima de camas ou te espreitas por aberturas com maníacos no teu encalço. É emocionante, mas a corrida constante pode tornar-se repetitiva.

Em termos gráficos, o jogo aposta num estilo de terror com visão noturna granulada, e os gritos distorcidos e a respiração gutural amplificam o terror. É cru, brutal e uma das experiências de terror mais claustrofóbicas que já tive.

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O Phasmophobia continua a ser o rei dos jogos cooperativos de caça aos fantasmas, onde cada sessão é diferente graças à atividade paranormal imprevisível.

Acompanhar as leituras de EMF, colocar câmaras e gritar no microfone para provocar os fantasmas torna isto mais do que apenas sustos repentinos; é uma experiência de paranóia. Com amigos, a tensão oscila entre o hilariante e o aterrorizante, embora as partidas a solo pareçam um verdadeiro castigo.

Visualmente, é simples, mas a iluminação sinistra e os efeitos sonoros subtis são tudo o que é preciso. Às vezes é um pouco confuso, mas brilhantemente imersivo.

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Jogos de terror com IA

Kagidoko

O Kagidoko é um projeto experimental de terror que usa aprendizagem profunda para distorcer a jogabilidade de forma imprevisível. A IA analisa como reages e altera os acontecimentos à tua volta.

A jogabilidade é inquietante porque nada é de confiança; as salas mudam de forma, os sons distorcem-se e até as mecânicas que já conheces deixam de funcionar. É fascinante, mas também ainda tem algumas arestas, com um ritmo que, por vezes, fica prejudicado pela tecnologia.

Os visuais apostam mais na distorção surreal do que no acabamento, com efeitos de glitch e geometria distorcida que fazem com que o mundo pareça instável. Não se trata tanto de uma apresentação impecável, mas sim de puro mal-estar psicológico.

A.I.L.A

O A.I.L.A leva o terror a outro nível com a sua IA adaptativa que não se limita a perseguir-te: aprende o teu comportamento e usa-o contra ti.

O jogo dá-te a sensação de que estás a ser caçado por algo vivo, que adivinha os teus esconderijos e castiga qualquer hesitação. Jogar foi stressante no bom sentido, embora, às vezes, a IA pareça injusta, deixando-te pouca margem de manobra.

A apresentação é sólida, com ambientes frios e estéreis que contrastam com explosões repentinas de caos. O design de som é o que mais se destaca, com os sussurros distorcidos da A.I.L.A. a provocar-te pelos corredores. Não é perfeito, mas a sensação de pavor que cria é única.

MIMEIS

O Mimesis pega no horror cooperativo e destrói a confiança na sua essência. A IA imita as vozes e os movimentos dos teus colegas de equipa, obrigando-te a questionar se a pessoa ao teu lado é real.

Jogar é de partir os nervos, já que a comunicação – a linha de vida do modo cooperativo – deixa de ser fiável. A paranóia é incrível, mas a mecânica ainda parece experimental, por vezes com bugs e irregular.

Graficamente é aceitável, com ambientes escuros a fazerem a maior parte do trabalho, mas a atmosfera é criada através do som: uma voz familiar a chamar o teu nome, para depois perceberes que não é o teu amigo. É confuso, mas o conceito é aterrorizante.

Porque é que continuamos a voltar ao terror

O terror atinge-nos numa onda diferente. Tem tudo a ver com a tensão, os nervos e aquela sensação de adrenalina quando sobrevives. Já joguei jogos que me deixaram a rir e a tremer, tudo numa única sessão. Essa mistura de medo e emoção é viciante e, por mais que fiquemos de rastos, acabamos sempre por voltar para o próximo susto, porque nada mais nos dá a mesma sensação.

Outros jogos de terror que vale a pena experimentar

Se já jogaste todos os grandes nomes, ainda há muito material para pesadelos por aí. O SOMA mistura o terror da ficção científica com uma história de cortar a respiração, o The Forest mantém-te em suspense com um survival horror na selva, e o Dead by Daylight transforma o modo multijogador num filme de slasher onde ou és o caçador ou o caçado. Estes jogos mexem contigo de maneiras diferentes, dando aos fãs de terror novos motivos para perderem o sono. Os jogadores ávidos por aquele medo nostálgico podem dar uma vista de olhos aos melhores jogos do género de Tormented Souls 2 para encontrar experiências que trazem as mecânicas clássicas do survival horror para a era moderna.