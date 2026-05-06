Os 13 melhores jogos de tabuleiro para a família em 2026: diversão para todos
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Não há melhor maneira de passar uma noite do que com amigos, petiscos e uma pilha de jogos fantásticos em cima da mesa. As gargalhadas, os momentos de suspense e o direito de te gabares são o que fazem da noite de jogos o melhor tipo de caos. Quer gostes de rondas rápidas de festa ou de longas maratonas de estratégia, esta lista tem os melhores jogos de tabuleiro para toda a família, adequados a todos os grupos e estados de espírito.
Desde duelos de palavras engenhosos a aventuras em equipa, estas escolhas mantêm toda a gente envolvida sem atrasar o ritmo. Escolhi jogos fáceis de aprender, difíceis de parar de jogar e perfeitos tanto para famílias e colegas de quarto como para jogadores experientes.
Por isso, pega em uns petiscos, desata a mesa e prepara-te para elevar o nível do teu próximo encontro. Estes são os melhores jogos em família que prometem diversão máxima, preparação mínima e memórias que te vão fazer rir muito tempo depois de os dados terem parado de rolar.
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As nossas melhores escolhas para jogos de tabuleiro em família
Há jogos que têm simplesmente a combinação perfeita de diversão, tensão e capacidade de ser jogados várias vezes, o que faz com que toda a gente peça «só mais uma ronda». Acho que estas três escolhas se destacam por agradarem a toda a gente de imediato, quer estejas a jogar com a família, amigos ou com o teu grupo mais competitivo.
- Ticket to Ride (2025) – Poucos jogos captam o espírito da competição amigável como o Ticket to Ride. É fácil de aprender, rápido de jogar e mantém toda a gente envolvida até ao fim. Há algo profundamente gratificante em conquistar percursos ferroviários pelo mapa e estragar os planos dos teus amigos no último segundo. É estratégico, mas sem stress. O Ticket to Ride é o meu jogo incontornável em qualquer noite de jogos de tabuleiro em família.
- Dixit (2021) – Se adoras algo criativo e fantasioso, tal como eu, o Dixit é mesmo o que procuras. As ilustrações oníricas vão dar origem a muitas conversas e risos enquanto os jogadores tentam adivinhar qual é a carta abstrata que corresponde a cada pista. É em parte contar histórias, em parte um jogo de adivinhas, o que acho perfeito para grupos que adoram algo leve, colorido e um pouco fora do comum.
- Cascadia Júnior (2025) – Bonito, relaxante e surpreendentemente inteligente, o Cascadia Júnior traz estratégia e serenidade para a mesa. Os jogadores constroem os seus próprios ecossistemas, colocando peças e fichas de animais em harmonia. É ideal para toda a família, mas ainda assim envolvente o suficiente para adultos, por isso podes usá-lo como uma excelente ponte entre jogos infantis e títulos mais estratégicos.
Estes três jogos têm tudo o que torna as noites de jogos especiais – diversão, convívio e um pouco de caos amigável. Mas isso é só o começo. Continua a ler para descobrires as minhas 13 escolhas fantásticas que vão tornar a tua próxima noite de jogos inesquecível.
Os 13 melhores jogos de tabuleiro para a família: favoritos da família e sucessos de festa
Para mim, os jogos de tabuleiro em família têm tudo a ver com risos, rivalidades amigáveis e a criação de memórias duradouras. O jogo de tabuleiro certo cria o ambiente perfeito.
Abaixo, reuni as minhas melhores escolhas que combinam criatividade, competição e colaboração, para que haja algo para todos os tipos de jogadores na reunião que estás a planear.
Desde clássicos intemporais de estratégia até aos favoritos mais descontraídos para festas, com estes títulos, prometo-te horas de diversão e a dose certa de caos. Quantos destes jogos de tabuleiro para a família já jogaste?
1. Jogo de tabuleiro «Ticket to Ride» [Liga a tua família por todo o mapa ou domina tudo]
|A nossa pontuação
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Jogadores
|2-5
|Duração do jogo
|30-60 minutos
|Género/Tipo
|Estratégia, Construção de percursos, Coleção de conjuntos
|Idade recomendada
|8+
|Editora
|Days of Wonder
|Versão digital
|Sim (Steam, dispositivos móveis e consolas)
|Ideal para
|Famílias, jogadores casuais, amantes de geografia
|O que gostei
|Fácil de aprender, podes jogar vezes sem conta, mistura perfeita de estratégia e sorte
Se há um jogo de tabuleiro que nunca falha numa noite em família, é o Ticket to Ride. A premissa é simples, mas estranhamente viciante – estás numa corrida para ligar cidades, reivindicando percursos ferroviários num mapa lindamente ilustrado. Cada carta que tiras e cada rota que reivindicas traz aquela pequena emoção de progresso, especialmente quando te intrometes e bloqueias o caminho de alguém na altura certa.
O que eu gosto mesmo é da facilidade com que te habituas ao jogo. Dá para ensinar as regras em cinco minutos e, já na segunda volta, toda a gente está a planear as suas redes e a ver o mapa a encher-se de comboios coloridos. É competitivo, mas nunca malicioso, o que é perfeito para famílias que gostam de um pouco de estratégia sem stress.
O «Ticket to Ride» é um clássico intemporal para a família que combina estratégia, geografia e um pouco de sorte. A emoção de correr para ligar cidades, bloquear os adversários e construir as tuas rotas mantém toda a gente envolvida, tornando-o num dos melhores jogos de tabuleiro para a família de sempre.
A apresentação contribui para o charme do jogo. É muito gratificante colocar as peças do mini-comboio, o design é colorido e convidativo, e o mapa parece cheio de possibilidades. É aquele tipo raro de jogo que, na minha opinião, acerta na perfeição entre a sorte e o planeamento. É fácil o suficiente para as crianças, envolvente o suficiente para os adultos e intemporal para quem gosta de um pouco de rivalidade amigável à volta da mesa.
O meu veredicto: se queres um jogo que toda a gente à mesa vá mesmo querer jogar outra vez, o «Ticket to Ride» é a escolha certa.
e
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2. Jogo de tabuleiro Dixit [Onde a imaginação cria imensas histórias e piadas internas]
|A nossa pontuação
9.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Jogadores
|3-6
|Duração
|30-45 minutos
|Género/Tipo
|Contar histórias, Festa, Jogo de adivinhas
|Idade recomendada
|8+
|Editora
|Libellud
|Versão digital
|Sim (iOS, Android)
|Ideal para
|Famílias, pessoas criativas, grupos que adoram imaginação e diversão
|O que gostei
|Ilustrações lindas, estimula a criatividade, fácil de aprender, podes jogar vezes sem conta
O Dixit é um jogo de contar histórias e adivinhar que me cativou logo de início com as suas cartas surreais e lindas. A premissa é muito simples: na tua vez, escolhes uma carta da tua mão e dás uma pista, pode ser uma palavra, uma frase ou uma pequena história, e os outros jogadores tentam adivinhar a que carta te referiste. É um jogo de imaginação, criatividade e a dose certa de desorientação.
Adoro a facilidade com que se consegue envolver toda a gente, quer tenhas crianças, adolescentes ou adultos à mesa. A dinâmica do jogo promove risos, conversas e momentos partilhados, à medida que cada um interpreta cada carta à sua maneira.
O Dixit é perfeito para quem adora contar histórias e ser criativo. As ilustrações oníricas despertam a imaginação, incentivam os jogadores a pensar fora da caixa e trazem risos a cada ronda, tornando-o num dos melhores jogos de tabuleiro para a família de todos os tempos.
Embora não haja muita estratégia no sentido tradicional, o desafio de dar uma pista que não seja nem demasiado óbvia nem demasiado obscura torna o jogo cativante. As cartas em si são lindíssimas, cheias de ilustrações oníricas e caprichosas que despertam ideias e histórias.
O meu veredicto: se queres um jogo que una as famílias através de histórias, risos e imaginação, o Dixit é imprescindível. É leve, divertido e criativo – perfeito para qualquer noite de jogos em família.
3. Jogo de tabuleiro Cascadia Júnior [Natureza, Estratégia e Harmonia Familiar]
|A nossa pontuação
9.7
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Jogadores
|2-4
|Duração
|20-40 minutos
|Género/Tipo
|Colocação de peças, Quebra-cabeças, Estratégia
|Idade recomendada
|6+
|Editora
|AEG (Alderac Entertainment Group)
|Versão digital
|Não
|Ideal para
|Famílias, crianças, jogadores casuais
|O que gostei
|Relaxante, educativo, promove o reconhecimento de padrões e o pensamento crítico
O Cascadia Júnior é um jogo relaxante de colocação de peças que me cativou logo à primeira vista com a sua jogabilidade tranquila e colorida. Funciona assim: colocas peças de habitat e combinas fichas de animais para construir ecossistemas, enquanto tentas criar as melhores combinações.
É um jogo que dá que pensar sem ser demasiado complicado, o que o torna perfeito para famílias e jogadores mais novos, mas ainda assim envolvente o suficiente para que os adultos também se divirtam. O Cascadia Júnior mantém o mesmo charme acolhedor e com temática natural do seu antecessor premiado, o Cascadia, que até inspirou vários videojogos fantásticos baseados em jogos de tabuleiro que captam essa mesma sensação relaxante e estratégica.
O Cascadia Júnior é um jogo de quebra-cabeças tranquilo e ideal para a família, que equilibra o pensamento estratégico com um ritmo relaxante. A sua bela arte, a mecânica intuitiva e o foco no reconhecimento de padrões fazem dele uma escolha de destaque para famílias que procuram um jogo de tabuleiro reflexivo e colaborativo.
O que eu gosto mesmo é de como cada jogada te dá escolhas pequenas, mas significativas. Estás constantemente a olhar para o tabuleiro, a decidir onde colocar as peças e os marcadores para obter o máximo efeito. A arte é alegre e convidativa, e a forma como os ecossistemas crescem no tabuleiro dá uma sensação de satisfação discreta. É um jogo que incentiva o raciocínio, o planeamento e um pouco de competição amigável, sem nunca te fazer sentir stressado.
O meu veredicto: O Cascadia Júnior é perfeito para famílias que procuram um jogo tranquilo e envolvente, que estimule a conversa e o planeamento cuidadoso sem qualquer stress. É relaxante, estimula a reflexão e é incrivelmente gratificante para jogadores de todas as idades.
4. Jogo de tabuleiro Catan [Estratégia em família e competição amigável]
|A nossa pontuação
7.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Jogadores
|3-4 (expansível até 6)
|Duração
|60-90 minutos
|Género/Tipo
|Estratégia, Troca, Gestão de Recursos
|Idade recomendada
|10+
|Editora
|Catan Studio
|Versão digital
|Sim (Steam, dispositivos móveis, consola)
|Ideal para
|Famílias, fãs de estratégia, jogadores competitivos
|O que gostei
|Trocas interativas, tabuleiro em evolução, rejogabilidade, estratégia social
O Catan é o jogo que transformou tantas pessoas em fãs de jogos de tabuleiro, e por boas razões. O objetivo é construir povoações, reunir recursos e negociar o teu caminho para a vitória à medida que te expandes por uma ilha modular. Cada sessão parece diferente porque a disposição do tabuleiro muda sempre, e essa variedade mantém a experiência sempre nova, independentemente do número de vezes que jogares. Se adoras jogos com planeamento aprofundado e decisões táticas, talvez também gostes de dar uma vista de olhos no nosso guia dos melhores jogos de tabuleiro de estratégia para mais recomendações.
O que torna o Catan tão divertido para mim é o seu lado social. Não dá para ganhar sem trocar, por isso negociar madeira, minério ou ovelhas acaba por ser metade do jogo. Essas conversas dão origem a muitas gargalhadas, acordos e, às vezes, a um pouco de traição brincalhona. É estratégico sem ser intimidante, o que é ideal para famílias com adolescentes ou adultos que querem algo um pouco mais tático, mas que continue acessível.
O Catan continua a ser um dos melhores jogos de tabuleiro para a família, graças ao seu equilíbrio perfeito entre sorte, planeamento e interação social. O seu sistema de trocas dinâmico e o tabuleiro em constante mudança tornam-no infinitamente rejogável.
A combinação entre a sorte dos lançamentos de dados e a habilidade de planear as tuas estradas e povoações dá ao jogo um equilíbrio fantástico. Também adoro ver o tabuleiro a encher-se gradualmente de cor à medida que todos constroem, fazendo com que pareça um mundo vivo que estás a moldar em conjunto.
O meu veredicto: o Catan é perfeito se adoras jogos que unem as pessoas através da negociação, da estratégia e de um toque de sorte. É competitivo da melhor forma possível – cheio de trocas inteligentes, alianças instáveis e muitas gargalhadas.
e
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5. Jogo de cartas Sushi Go! [Um jogo de estratégia em família rápido, divertido e delicioso]
|A nossa pontuação
9.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Jogadores
|2-5
|Duração
|15-20 minutos
|Género/Tipo
|Escolha de cartas, Coleção de conjuntos, Jogo para toda a família
|Idade recomendada
|8+
|Editora
|Gamewright
|Versão digital
|Sim (iOS, Android)
|Ideal para
|Famílias, jogadores casuais, crianças e adultos
|O que gostei
|Jogadas rápidas, ilustrações adoráveis, fácil de aprender, surpreendentemente estratégico
O Sushi Go! é um excelente jogo de cartas que prova que não é preciso complexidade para te divertires. Estás num restaurante de sushi com esteira rolante, a pegar nos melhores pratos antes de mais ninguém. Cada jogador escolhe uma carta, revela-a e passa a sua mão para a pessoa seguinte, criando um ritmo rápido e emocionante onde as decisões são importantes, mas nunca parecem demasiado complicadas.
Adoro a rapidez com que este jogo envolve toda a gente. As regras demoram menos de dois minutos a explicar e, mesmo assim, já na segunda ronda, a mesa está cheia de risos e de estratégias rápidas, enquanto os jogadores tentam completar combinações perfeitas de sushi. É divertido, colorido e cheio daqueles momentos do tipo «oh não, tiraste-me a carta!» que tornam as noites de jogos em família inesquecíveis.
O Sushi Go! acerta em cheio naquela mistura perfeita de charme e estratégia. A sua arte adorável e a jogabilidade simples tornam-no ideal para famílias que querem um jogo rápido e fácil de aprender, mas que ainda assim recompensa o raciocínio inteligente. É um dos melhores jogos de tabuleiro para a família, para jogar depois do jantar ou durante uma viagem.
As próprias cartas são irresistivelmente fofas, com bolinhos sorridentes, wasabi ou sashimi, enquanto a pequena caixa de lata o torna superprático para levar contigo. É o tipo de jogo que tenho sempre à mão, porque funciona com qualquer grupo, qualquer idade e qualquer estado de espírito.
O meu veredicto: O Sushi Go! é rápido, divertido e agrada a toda a gente. É o jogo perfeito do tipo «só mais uma volta» para famílias que procuram um pouco de estratégia e muitas gargalhadas.
6. Jogo de tabuleiro Kingdomino [Constrói um reino com o qual toda a família se pode divertir]
|A nossa pontuação
9.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Jogadores
|2-4
|Duração
|15-20 minutos
|Género/Tipo
|Colocação de peças, Seleção, Estratégia para toda a família
|Idade recomendada
|8+
|Editora
|Blue Orange Games
|Versão digital
|Sim (iOS, Android, Steam)
|Ideal para
|Famílias, crianças, jogadores casuais, fãs de estratégia leve
|O que gostei
|Regras simples, pontuação inteligente, peças lindas, jogo rápido
Já está na hora de construíres o teu reino! O Kingdomino pega no encanto do dominó clássico e transforma-o numa aventura de construção de reinos. Podes tornar-te um governante, expandindo as tuas terras, escolhendo peças compostas por diferentes tipos de terreno e colocando-as estrategicamente para formar o reino mais próspero. É tão fácil de perceber quanto satisfatório de dominar.
O que o torna ideal para as noites de jogos de tabuleiro em família é o equilíbrio perfeito entre acessibilidade e profundidade tática. Gosto muito do facto de os turnos serem rápidos, as decisões serem importantes e o jogo recompensar o planeamento inteligente sem penalizar os principiantes.
O Kingdomino destaca-se como um dos jogos de estratégia para a família mais elegantes que há. Oferece um ritmo descontraído, uma sensação gratificante de construção e a alegria de ver o teu pequeno reino a tomar forma. É ideal para famílias que procuram algo inteligente, mas sem stress — um clássico moderno em formação.
A arte é mesmo vibrante e convidativa, as peças são resistentes e suaves ao toque, e há competição na medida certa para manter toda a gente envolvida sem que a coisa fique tensa. Quer estejas a jogar com crianças ou adultos, todos encontram algo de que gostam.
O meu veredicto: O Kingdomino é inteligente, colorido e sempre divertido. É o tipo de jogo que une gerações. Torna-se rapidamente um favorito entre as famílias que adoram uma competição leve e o pensamento criativo.
7. Jogo de tabuleiro Castle Panic [Junta-te a outros e defende-te em conjunto]
|A nossa pontuação
9.3
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Jogadores
|1-6
|Duração do jogo
|45-60 minutos
|Género/Tipo
|Cooperativo, Defesa de Torre, Estratégia Familiar
|Classificação etária
|8+
|Editora
|Fireside Games
|Versão digital
|Não
|Ideal para
|Famílias, jogadores que gostam de trabalhar em equipa, estrategas casuais
|O que gostei
|Jogam-se todos juntos, tensão divertida, caos de monstros, ótimos momentos de trabalho em equipa
O «Castle Panic» vira o drama habitual dos jogos de tabuleiro em família de cabeça para baixo. Em vez de lutares uns contra os outros, estão todos a defender-se de uma horda de goblins, trolls e orcs que tentam destruir o teu castelo. Até consigo imaginar na minha cabeça: as paredes estão a tremer, os monstros estão a aproximar-se e a vossa única esperança é cooperar, trocar cartas e planear as vossas defesas como uma família de estrategas medievais.
O encanto do jogo está no trabalho de equipa. Todos têm um papel a desempenhar – alguém defende a floresta, alguém repara as muralhas, alguém sacrifica as suas melhores cartas pelo bem da equipa (suspiro dramático). Os turnos passam depressa, a tensão aumenta rapidamente e, quando finalmente derrotares aquele último monstro com uma combinação perfeita, vais dar um high-five do outro lado da mesa.
O Castle Panic transforma a noite em família numa atividade em equipa hilariante e um pouco frenética, onde a vitória parece merecida e o fracasso continua a ser motivo de muitas gargalhadas. É um dos melhores jogos de tabuleiro para a família, se a tua casa gosta de um bom desafio cooperativo que valoriza a comunicação e a rapidez de raciocínio.
No que diz respeito ao visual, este jogo tem a arte certa e arrojada que dá vida ao caos medieval, com fichas de monstros volumosas e um tabuleiro que se vai enchendo lentamente de perigo. É fácil de aprender, mas mantém-te em suspense até ao último turno – a mistura perfeita de pânico e orgulho.
O meu veredicto: O Castle Panic é o teste definitivo ao trabalho de equipa em família. Vais torcer, discutir (de forma carinhosa) e celebrar juntos as vitorias conquistadas com esforço, porque neste jogo é «todos por um e um pelo castelo».
8. Jogo de tabuleiro Codenames [Espia até à vitória]
|A nossa pontuação
9.3
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Jogadores
|2-8+
|Duração
|15-30 minutos
|Género/Tipo
|Palavras, Dedução, Em equipa
|Idade recomendada
|10+
|Editora
|Czech Games Edition
|Versão digital
|Sim (navegador + aplicação)
|Ideal para
|Famílias, amantes de palavras, grupos de amigos
|O que gostei
|Rápido, engraçado, pistas inteligentes, ótimas trocas de piadas em equipa
O Codenames é o que acontece quando os thrillers de espionagem se cruzam com jogos de palavras e, de alguma forma, é hilariante. Duas equipas rivais competem para encontrar os seus agentes secretos escondidos num tabuleiro de palavras, mas há um senão: só um jogador (o «chefe dos espiões») sabe quais as palavras que pertencem à sua equipa. Os restantes têm de adivinhá-las usando pistas enigmáticas de uma só palavra, sem revelarem acidentalmente os agentes inimigos ou, pior ainda, o assassino mortal.
É tudo uma questão de comunicação, intuição e, às vezes… puro caos. Vais ter momentos de genialidade absoluta («Sim! “Oceano” liga-se ao tubarão e à baleia!») seguidos de um colapso total («Espera, como é que a lua se liga à cadeira?!»).
O Codenames é aquele jogo raro que faz com que toda a gente se sinta esperta, pateta e um pouco paranóica, da melhor maneira possível. É ideal para noites em família, em que metade da diversão está em ver como as mentes uns dos outros funcionam (ou falham completamente).
É um jogo rápido, que dá para jogar sem parar e que, de alguma forma, é ao mesmo tempo competitivo e hilariante – perfeito para famílias com pessoas de várias idades ou grupos de amigos que adoram reviravoltas engenhosas. A configuração minimalista (apenas um tabuleiro com cartas de palavras) significa que é fácil de arrumar e jogar em qualquer lugar. Além disso, há uma versão digital, caso queiras continuar a diversão online com familiares que estão longe.
O meu veredicto: O Codenames transforma palavras simples em jogos mentais hilariante. É rápido, perspicaz e infinitamente social – um jogo imprescindível para famílias que adoram ser mais espertas umas do que as outras, usando apenas pistas inteligentes e suposições malucas.
9. Jogo de tabuleiro Arquitetos de Amytis [Construa com Brilhantismo]
|A nossa pontuação
9.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Jogadores
|2-4
|Duração
|45-60 minutos
|Género/Tipo
|Estratégia, Colocação de peças, Gestão de recursos
|Idade recomendada
|10+
|Editora
|Arcane Wonders
|Versão digital
|Não
|Ideal para
|Famílias que gostam de raciocínio estratégico e brincadeiras criativas
|O que eu gostei
|Design fantástico, ritmo fluido, sensação gratificante de progresso
O Arquitetos de Amytis é um daqueles jogos que me faz sentir inteligente e criativo ao mesmo tempo. Não estás a lutar contra monstros nem a fazer bluff com pistas, mas sim a projetar os Jardins Suspensos da Babilónia, peça a peça, usando recursos limitados para criar algo verdadeiramente belo. A cada jogada, vais reunir materiais, planear as tuas estruturas e competir pelo prestígio à medida que a tua cidade se transforma numa maravilha do mundo antigo.
É um jogo de estratégia com um ritmo calmo, quase meditativo. Prometo que não há caos, nem gritos… Só precisas de tomar decisões inteligentes e vais sentir aquela doce satisfação quando o teu projeto se concretizar na perfeição.
O Arquitetos de Amytis destaca-se como um jogo de estratégia ideal para toda a família, que recompensa o planeamento inteligente e a colaboração. É competitivo sem ser implacável e ensina a gerir recursos de uma forma que parece mais arte do que matemática — uma combinação rara e encantadora.
As famílias que gostam de jogos que misturam criatividade com competição vão achar que este acerta em cheio. A arte e os componentes também são deslumbrantes e dão a cada ronda uma alegria tátil, do tipo «orgulho do construtor».
O meu veredicto: Se a tua família adora jogos que te fazem pensar sem te levar a discutir, acho que Arquitetos de Amytis é um dos melhores jogos de tabuleiro para a família de sempre. É inteligente, elegante e, no final, deixa toda a gente a sentir-se como um mestre construtor.
10. Jogo de festa Exploding Kittens [Caos, gatos e risos]
|A nossa pontuação
9.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Jogadores
|2-5
|Duração do jogo
|15-20 minutos
|Género/Tipo
|Festa, Cartas, Humor, Blefar
|Idade recomendada
|7+
|Editora
|Exploding Kittens LLC
|Versão digital
|Sim (iOS, Android, PC)
|Ideal para
|Famílias que adoram jogos rápidos, engraçados e caóticos
|O que eu gostei
|Rodadas rápidas, ilustrações hilariantes, regras simples, suspense constante
Aqui não há estratégias complexas nem é preciso pensar muito – o Exploding Kittens é pura diversão caótica. Jogam à vez, tirando cartas até que alguém, inevitavelmente, tire o temido gatinho explosivo e exploda (a menos que tenha uma carta de desativação à mão). O resto do baralho é uma mistura de cartas engraçadas, ao estilo de sabotagem: roubar aos amigos, saltar a vez, espreitar a carta seguinte ou simplesmente rezar para que a próxima carta não faça «boom».
O que torna este jogo tão viciante é a tensão e as gargalhadas que cria. Num momento estás a salvo, no seguinte és eliminado de forma dramática por um gato de desenho animado com olhos de laser. É um jogo rápido, fácil de explicar e termina sempre com alguém a rir tanto que nem consegue respirar. As ilustrações engraçadas e o caos imprevisível fazem dele a escolha perfeita para famílias que não levam os jogos de tabuleiro muito a sério.
O Exploding Kittens transforma o simples ato de tirar cartas num confronto hilariante e cheio de suspense. É um dos melhores jogos para uma noite de jogos, garantindo risadas rápidas e reações exageradas. Não é preciso ter um diploma em estratégia, basta ter um bom sentido de humor.
Um amigo meu perguntou-me se é um jogo de dedução social, por isso achei que valia a pena esclarecer: o Exploding Kittens não é propriamente um jogo de dedução social, mas tem aquela mesma energia de «blufar aos amigos», em que toda a gente tenta adivinhar quem está a esconder uma carta de desativação ou a planear vingança. Se adoras esse tipo de diversão maliciosa, dá uma vista de olhos na nossa lista dos melhores jogos de dedução social para descobrires algumas opções fantásticas.
O meu veredicto: o Exploding Kittens é ridículo, no melhor sentido possível. É barulhento, engraçado e puro entretenimento do início ao fim – o tipo de jogo que garante risos em todas as reuniões de família.
11. Jogo de tabuleiro «Bomb Busters» [Tensão e Triunfo]
|A nossa pontuação
9.0
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Jogadores
|2-6
|Duração
|20-30 minutos
|Género/Tipo
|Festa, Testa a tua sorte, Estratégia
|Idade recomendada
|8+
|Editora
|Pegasus Spiele
|Versão digital
|Não
|Ideal para
|Famílias que adoram suspense, risos e competição rápida
|O que gostei
|Caos a um ritmo alucinante, reviravoltas cheias de suspense e reações hilariantes dos jogadores
Sempre quis experimentar um jogo que fizesse toda a gente à mesa suar, rir e gritar ao mesmo tempo, e agora posso confirmar: o Bomb Busters é EXATAMENTE esse jogo. Tudo o que precisas de fazer, na verdade, é cumprir os teus objetivos enquanto evitas as bombas, literalmente, que estão à espera para mandar as tuas hipóteses pelos ares. Cada jogada é uma aposta, e é exatamente isso que o torna tão divertido.
Podes testar a tua sorte, arriscar no timing e, às vezes, fazer bluff para te safares do caos, tudo isto enquanto vês os teus adversários a rezarem para que a bomba deles não exploda. A tensão é real, mas nunca é stressante, já que o humor, a arte divertida e as rondas rápidas mantêm o ambiente leve e cheio de energia.
O Bomb Busters oferece aquela mistura perfeita de suspense e risos que mantém toda a gente na ponta da cadeira, no bom sentido. É aquele tipo de diversão caótica que une as famílias, combinando sorte, coragem e gargalhadas numa experiência explosiva de noite de jogos de tabuleiro em família.
É fácil de aprender, podes jogar vezes sem conta e é perfeito para famílias que adoram um pouco de perigo na diversão (sem que ninguém perca realmente um membro, lol). Se o teu grupo gosta de jogos imprevisíveis e que te fazem rir às gargalhadas, este é mesmo o ideal.
O meu veredicto: O «Bomb Busters» transforma a tensão em puro entretenimento. Rápido, irreverente e cheio de reviravoltas surpreendentes – é um favorito instantâneo da família que prova que as explosões podem ser… bem, uma verdadeira diversão.
12. Jogo de tabuleiro Pergola [Constrói o teu Jardim da Paz]
|A nossa pontuação
9.0
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Jogadores
|2-4
|Duração do jogo
|30-45 minutos
|Género/Tipo
|Colocação de peças, Construção de padrões, Estratégia para toda a família
|Idade recomendada
|8+
|Editora
|Playford Games
|Versão digital
|Não
|Ideal para
|Famílias que gostam de jogos tranquilos, que dão que pensar e visualmente agradáveis
|O que gostei
|Jogabilidade tranquila, gráficos deslumbrantes e quebra-cabeças espaciais gratificantes
Se as noites de jogos em família costumam ficar um pouco barulhentas demais, considera o Pergola como o teu antídoto. Este jogo tem tudo a ver com abrandar o ritmo e encontrar a calma na criação. Cada um de vocês vai projetar o seu próprio jardim, cheio de cor e equilíbrio. O objetivo é organizar as peças para formar pérgulas elegantes e padrões que sejam simultaneamente gratificantes e estratégicos.
Não há gritos, nem lançamentos frenéticos de dados, nem traições descaradas. Só precisas de concentração. A jogabilidade é acessível para as crianças, mas tem complexidade suficiente para manter os adultos a pensar alguns lances à frente. A arte em tons pastel e o tema relaxante fazem com que toda a experiência pareça mais uma sessão aconchegante de quebra-cabeças do que uma competição.
O Pergola oferece algo raro nos jogos de tabuleiro para a família: um momento tranquilo, sem ecrãs, que te ajuda a concentrar-te. Estimula a criatividade, a coordenação de cores e uma competição tranquila. É perfeito para relaxar depois do jantar ou para começar juntos uma manhã calma de fim de semana.
Cada jogada é pequena, mas significativa, e a mesa fica linda no final do jogo. É a escolha ideal para famílias que preferem jogos de estratégia tranquilos, bonitos e gratificantes até à última peça.
O meu veredicto: O Pergola é como dar uma respiração consciente na forma de um jogo de tabuleiro – calmo, criativo e discretamente competitivo. É uma mudança de ritmo adorável que prova que nem todos os jogos em família têm de ser barulhentos para serem divertidos.
13. Jogo de Cartas Love Letter [Simples, Inteligente, Estratégico]
|A nossa pontuação
9.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Jogadores
|2-4
|Duração do jogo
|15-20 minutos
|Género/Tipo
|Dedução, Gestão de Mão, Jogo de Cartas
|Idade recomendada
|10+
|Editora
|Asmodee
|Versão digital
|Sim (Steam)
|Ideal para
|Famílias, pessoas com raciocínio rápido, jogadores que adoram blefar e fazer deduções
|O que gostei
|Rodadas rápidas, fácil de ensinar, deduções inteligentes, podes jogar vezes sem conta
O Love Letter é um jogo de cartas pequeno mas poderoso que, de alguma forma, consegue encaixar imensa estratégia em apenas 16 cartas. A premissa é encantadoramente simples: estás a tentar entregar a tua carta à princesa enquanto levas a melhor sobre todos os outros. Cada jogada é uma mistura de dedução, blefe e risco calculado, e as rondas passam num piscar de olhos.
O que eu gosto mesmo é de como mantém toda a gente envolvida do início ao fim. Até os jogadores mais novos conseguem perceber a lógica da dedução, enquanto os adultos vão apreciar os blefes subtis e a estratégia. Os componentes minimalistas tornam-no portátil, perfeito para enfiar numa mochila para viajar ou para um jogo rápido à mesa.
O Love Letter prova que a simplicidade pode ser genial. A sua jogabilidade rápida e estratégica mantém as famílias a rir, a adivinhar e a traçar estratégias na mesma medida, tornando-o num dos melhores jogos em família para diversão rápida e social.
O design é minimalista mas encantador, e cada carta tem um papel distinto que faz com que cada ronda pareça nova. Vais ficar surpreendido com o quão competitivo um baralho tão pequeno pode tornar-se!
O meu veredicto: Se queres um jogo que seja fácil de transportar, inteligente e que mantenha toda a gente a pensar alguns passos à frente, o Love Letter é a escolha perfeita. Rodadas rápidas, preparação fácil e jogabilidade infinita tornam-no ideal para uma noite de jogos de tabuleiro em família.
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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de tabuleiro para a família
Quer procures criatividade tranquila, estratégia inteligente ou pura diversão, esta lista tem algo para todas as famílias. Cada jogo garante risos, aprendizagem e momentos inesquecíveis à volta da mesa – a essência de uma noite de jogos perfeita.
Aqui fica um resumo rápido dos jogos desta lista que mais se destacam para diferentes tipos de jogadores e famílias:
- Ticket to Ride – Ideal para famílias que adoram estratégia leve e um toque de competição amigável.
- Dixit – Perfeito para quem tem uma mente criativa e gosta de contar histórias, e que prefere a imaginação à mecânica do jogo.
- Catan – Ótimo para famílias que gostam de trocas, negociações e estratégias em evolução.
- Codenames – Perfeito para quem adora palavras e para grupos que gostam de pistas engenhosas e de boas risadas.
- Exploding Kittens – Ótimo para famílias que adoram caos, humor e um pouco de blefe.
- Love Letter – Ideal para quem pensa rápido e gosta de dedução e de rondas rápidas e estratégicas.
E se adoras aventuras digitais, mas queres levar essa mesma energia para a mesa, há todo um mundo de jogos de tabuleiro baseados em videojogos que vale a pena explorar.
Perguntas frequentes
O melhor jogo de tabuleiro para a família depende dos interesses do teu grupo, mas clássicos como o Ticket to Ride, o Dixit e o Cascadia Júnior oferecem sempre diversão para todas as idades. Combinam estratégia, sorte e interação, o que os torna envolventes e re-jogáveis para famílias que querem passar bons momentos juntas.
O «Castle Panic» e o «Cascadia Júnior» são jogos cooperativos fantásticos. Incentivam o trabalho em equipa, a comunicação e a estratégia, mantendo ao mesmo tempo um ambiente descontraído e divertido. As famílias trabalham juntas rumo a um objetivo comum, o que é perfeito para promover a colaboração e momentos de riso partilhados, sem a pressão da competição.
Jogos como o Dixit, o Ticket to Ride e o Kingdomino são fáceis de aprender, visualmente apelativos e envolventes tanto para crianças como para adultos. Têm mecânicas simples, mas ainda assim exigem estratégia suficiente para manter os jogadores mais velhos interessados.
Sim, mas vais querer jogos adequados à idade. Títulos como o Cascadia Júnior ou o Kingdomino introduzem estratégia básica, reconhecimento de padrões e a espera pela vez, mantendo as regras simples. Procura imagens coloridas, partidas curtas e uma dinâmica cooperativa ou ligeiramente competitiva para manter a atenção de uma criança pequena.
Para crianças de 10 anos, jogos como o Catan, o Sushi Go! e o Ticket to Ride são a escolha ideal. Oferecem estratégia, tomada de decisões e rejuagabilidade sem serem excessivamente complexos. Estes jogos são suficientemente envolventes para crianças mais velhas, mas continuam a ser acessíveis.