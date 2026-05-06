Os 13 melhores jogos de tabuleiro para a família em 2026: diversão para todos

Não há melhor maneira de passar uma noite do que com amigos, petiscos e uma pilha de jogos fantásticos em cima da mesa. As gargalhadas, os momentos de suspense e o direito de te gabares são o que fazem da noite de jogos o melhor tipo de caos. Quer gostes de rondas rápidas de festa ou de longas maratonas de estratégia, esta lista tem os melhores jogos de tabuleiro para toda a família, adequados a todos os grupos e estados de espírito.

Desde duelos de palavras engenhosos a aventuras em equipa, estas escolhas mantêm toda a gente envolvida sem atrasar o ritmo. Escolhi jogos fáceis de aprender, difíceis de parar de jogar e perfeitos tanto para famílias e colegas de quarto como para jogadores experientes.

Por isso, pega em uns petiscos, desata a mesa e prepara-te para elevar o nível do teu próximo encontro. Estes são os melhores jogos em família que prometem diversão máxima, preparação mínima e memórias que te vão fazer rir muito tempo depois de os dados terem parado de rolar.

As nossas melhores escolhas para jogos de tabuleiro em família

Há jogos que têm simplesmente a combinação perfeita de diversão, tensão e capacidade de ser jogados várias vezes, o que faz com que toda a gente peça «só mais uma ronda». Acho que estas três escolhas se destacam por agradarem a toda a gente de imediato, quer estejas a jogar com a família, amigos ou com o teu grupo mais competitivo.

Ticket to Ride (2025) – Poucos jogos captam o espírito da competição amigável como o Ticket to Ride. É fácil de aprender, rápido de jogar e mantém toda a gente envolvida até ao fim. Há algo profundamente gratificante em conquistar percursos ferroviários pelo mapa e estragar os planos dos teus amigos no último segundo. É estratégico, mas sem stress. O Ticket to Ride é o meu jogo incontornável em qualquer noite de jogos de tabuleiro em família. Dixit (2021) – Se adoras algo criativo e fantasioso, tal como eu, o Dixit é mesmo o que procuras. As ilustrações oníricas vão dar origem a muitas conversas e risos enquanto os jogadores tentam adivinhar qual é a carta abstrata que corresponde a cada pista. É em parte contar histórias, em parte um jogo de adivinhas, o que acho perfeito para grupos que adoram algo leve, colorido e um pouco fora do comum. Cascadia Júnior (2025) – Bonito, relaxante e surpreendentemente inteligente, o Cascadia Júnior traz estratégia e serenidade para a mesa. Os jogadores constroem os seus próprios ecossistemas, colocando peças e fichas de animais em harmonia. É ideal para toda a família, mas ainda assim envolvente o suficiente para adultos, por isso podes usá-lo como uma excelente ponte entre jogos infantis e títulos mais estratégicos.

Estes três jogos têm tudo o que torna as noites de jogos especiais – diversão, convívio e um pouco de caos amigável. Mas isso é só o começo. Continua a ler para descobrires as minhas 13 escolhas fantásticas que vão tornar a tua próxima noite de jogos inesquecível.

Os 13 melhores jogos de tabuleiro para a família: favoritos da família e sucessos de festa

Para mim, os jogos de tabuleiro em família têm tudo a ver com risos, rivalidades amigáveis e a criação de memórias duradouras. O jogo de tabuleiro certo cria o ambiente perfeito.

Abaixo, reuni as minhas melhores escolhas que combinam criatividade, competição e colaboração, para que haja algo para todos os tipos de jogadores na reunião que estás a planear.

Desde clássicos intemporais de estratégia até aos favoritos mais descontraídos para festas, com estes títulos, prometo-te horas de diversão e a dose certa de caos. Quantos destes jogos de tabuleiro para a família já jogaste?

1. Jogo de tabuleiro «Ticket to Ride» [Liga a tua família por todo o mapa ou domina tudo]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Jogadores 2-5 Duração do jogo 30-60 minutos Género/Tipo Estratégia, Construção de percursos, Coleção de conjuntos Idade recomendada 8+ Editora Days of Wonder Versão digital Sim (Steam, dispositivos móveis e consolas) Ideal para Famílias, jogadores casuais, amantes de geografia O que gostei Fácil de aprender, podes jogar vezes sem conta, mistura perfeita de estratégia e sorte

Se há um jogo de tabuleiro que nunca falha numa noite em família, é o Ticket to Ride. A premissa é simples, mas estranhamente viciante – estás numa corrida para ligar cidades, reivindicando percursos ferroviários num mapa lindamente ilustrado. Cada carta que tiras e cada rota que reivindicas traz aquela pequena emoção de progresso, especialmente quando te intrometes e bloqueias o caminho de alguém na altura certa.

O que eu gosto mesmo é da facilidade com que te habituas ao jogo. Dá para ensinar as regras em cinco minutos e, já na segunda volta, toda a gente está a planear as suas redes e a ver o mapa a encher-se de comboios coloridos. É competitivo, mas nunca malicioso, o que é perfeito para famílias que gostam de um pouco de estratégia sem stress.

Por que é que o escolhemos? O «Ticket to Ride» é um clássico intemporal para a família que combina estratégia, geografia e um pouco de sorte. A emoção de correr para ligar cidades, bloquear os adversários e construir as tuas rotas mantém toda a gente envolvida, tornando-o num dos melhores jogos de tabuleiro para a família de sempre.

A apresentação contribui para o charme do jogo. É muito gratificante colocar as peças do mini-comboio, o design é colorido e convidativo, e o mapa parece cheio de possibilidades. É aquele tipo raro de jogo que, na minha opinião, acerta na perfeição entre a sorte e o planeamento. É fácil o suficiente para as crianças, envolvente o suficiente para os adultos e intemporal para quem gosta de um pouco de rivalidade amigável à volta da mesa.

O meu veredicto: se queres um jogo que toda a gente à mesa vá mesmo querer jogar outra vez, o «Ticket to Ride» é a escolha certa.

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2. Jogo de tabuleiro Dixit [Onde a imaginação cria imensas histórias e piadas internas]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Jogadores 3-6 Duração 30-45 minutos Género/Tipo Contar histórias, Festa, Jogo de adivinhas Idade recomendada 8+ Editora Libellud Versão digital Sim (iOS, Android) Ideal para Famílias, pessoas criativas, grupos que adoram imaginação e diversão O que gostei Ilustrações lindas, estimula a criatividade, fácil de aprender, podes jogar vezes sem conta

O Dixit é um jogo de contar histórias e adivinhar que me cativou logo de início com as suas cartas surreais e lindas. A premissa é muito simples: na tua vez, escolhes uma carta da tua mão e dás uma pista, pode ser uma palavra, uma frase ou uma pequena história, e os outros jogadores tentam adivinhar a que carta te referiste. É um jogo de imaginação, criatividade e a dose certa de desorientação.

Adoro a facilidade com que se consegue envolver toda a gente, quer tenhas crianças, adolescentes ou adultos à mesa. A dinâmica do jogo promove risos, conversas e momentos partilhados, à medida que cada um interpreta cada carta à sua maneira.

Por que é que o escolhemos O Dixit é perfeito para quem adora contar histórias e ser criativo. As ilustrações oníricas despertam a imaginação, incentivam os jogadores a pensar fora da caixa e trazem risos a cada ronda, tornando-o num dos melhores jogos de tabuleiro para a família de todos os tempos.

Embora não haja muita estratégia no sentido tradicional, o desafio de dar uma pista que não seja nem demasiado óbvia nem demasiado obscura torna o jogo cativante. As cartas em si são lindíssimas, cheias de ilustrações oníricas e caprichosas que despertam ideias e histórias.

O meu veredicto: se queres um jogo que una as famílias através de histórias, risos e imaginação, o Dixit é imprescindível. É leve, divertido e criativo – perfeito para qualquer noite de jogos em família.

3. Jogo de tabuleiro Cascadia Júnior [Natureza, Estratégia e Harmonia Familiar]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Jogadores 2-4 Duração 20-40 minutos Género/Tipo Colocação de peças, Quebra-cabeças, Estratégia Idade recomendada 6+ Editora AEG (Alderac Entertainment Group) Versão digital Não Ideal para Famílias, crianças, jogadores casuais O que gostei Relaxante, educativo, promove o reconhecimento de padrões e o pensamento crítico

O Cascadia Júnior é um jogo relaxante de colocação de peças que me cativou logo à primeira vista com a sua jogabilidade tranquila e colorida. Funciona assim: colocas peças de habitat e combinas fichas de animais para construir ecossistemas, enquanto tentas criar as melhores combinações.

É um jogo que dá que pensar sem ser demasiado complicado, o que o torna perfeito para famílias e jogadores mais novos, mas ainda assim envolvente o suficiente para que os adultos também se divirtam. O Cascadia Júnior mantém o mesmo charme acolhedor e com temática natural do seu antecessor premiado, o Cascadia, que até inspirou vários videojogos fantásticos baseados em jogos de tabuleiro que captam essa mesma sensação relaxante e estratégica.

Por que é que o escolhemos O Cascadia Júnior é um jogo de quebra-cabeças tranquilo e ideal para a família, que equilibra o pensamento estratégico com um ritmo relaxante. A sua bela arte, a mecânica intuitiva e o foco no reconhecimento de padrões fazem dele uma escolha de destaque para famílias que procuram um jogo de tabuleiro reflexivo e colaborativo.

O que eu gosto mesmo é de como cada jogada te dá escolhas pequenas, mas significativas. Estás constantemente a olhar para o tabuleiro, a decidir onde colocar as peças e os marcadores para obter o máximo efeito. A arte é alegre e convidativa, e a forma como os ecossistemas crescem no tabuleiro dá uma sensação de satisfação discreta. É um jogo que incentiva o raciocínio, o planeamento e um pouco de competição amigável, sem nunca te fazer sentir stressado.

O meu veredicto: O Cascadia Júnior é perfeito para famílias que procuram um jogo tranquilo e envolvente, que estimule a conversa e o planeamento cuidadoso sem qualquer stress. É relaxante, estimula a reflexão e é incrivelmente gratificante para jogadores de todas as idades.

4. Jogo de tabuleiro Catan [Estratégia em família e competição amigável]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Jogadores 3-4 (expansível até 6) Duração 60-90 minutos Género/Tipo Estratégia, Troca, Gestão de Recursos Idade recomendada 10+ Editora Catan Studio Versão digital Sim (Steam, dispositivos móveis, consola) Ideal para Famílias, fãs de estratégia, jogadores competitivos O que gostei Trocas interativas, tabuleiro em evolução, rejogabilidade, estratégia social

O Catan é o jogo que transformou tantas pessoas em fãs de jogos de tabuleiro, e por boas razões. O objetivo é construir povoações, reunir recursos e negociar o teu caminho para a vitória à medida que te expandes por uma ilha modular. Cada sessão parece diferente porque a disposição do tabuleiro muda sempre, e essa variedade mantém a experiência sempre nova, independentemente do número de vezes que jogares. Se adoras jogos com planeamento aprofundado e decisões táticas, talvez também gostes de dar uma vista de olhos no nosso guia dos melhores jogos de tabuleiro de estratégia para mais recomendações.

O que torna o Catan tão divertido para mim é o seu lado social. Não dá para ganhar sem trocar, por isso negociar madeira, minério ou ovelhas acaba por ser metade do jogo. Essas conversas dão origem a muitas gargalhadas, acordos e, às vezes, a um pouco de traição brincalhona. É estratégico sem ser intimidante, o que é ideal para famílias com adolescentes ou adultos que querem algo um pouco mais tático, mas que continue acessível.

Porque é que o escolhemos O Catan continua a ser um dos melhores jogos de tabuleiro para a família, graças ao seu equilíbrio perfeito entre sorte, planeamento e interação social. O seu sistema de trocas dinâmico e o tabuleiro em constante mudança tornam-no infinitamente rejogável.

A combinação entre a sorte dos lançamentos de dados e a habilidade de planear as tuas estradas e povoações dá ao jogo um equilíbrio fantástico. Também adoro ver o tabuleiro a encher-se gradualmente de cor à medida que todos constroem, fazendo com que pareça um mundo vivo que estás a moldar em conjunto.

O meu veredicto: o Catan é perfeito se adoras jogos que unem as pessoas através da negociação, da estratégia e de um toque de sorte. É competitivo da melhor forma possível – cheio de trocas inteligentes, alianças instáveis e muitas gargalhadas.

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5. Jogo de cartas Sushi Go! [Um jogo de estratégia em família rápido, divertido e delicioso]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Jogadores 2-5 Duração 15-20 minutos Género/Tipo Escolha de cartas, Coleção de conjuntos, Jogo para toda a família Idade recomendada 8+ Editora Gamewright Versão digital Sim (iOS, Android) Ideal para Famílias, jogadores casuais, crianças e adultos O que gostei Jogadas rápidas, ilustrações adoráveis, fácil de aprender, surpreendentemente estratégico

O Sushi Go! é um excelente jogo de cartas que prova que não é preciso complexidade para te divertires. Estás num restaurante de sushi com esteira rolante, a pegar nos melhores pratos antes de mais ninguém. Cada jogador escolhe uma carta, revela-a e passa a sua mão para a pessoa seguinte, criando um ritmo rápido e emocionante onde as decisões são importantes, mas nunca parecem demasiado complicadas.

Adoro a rapidez com que este jogo envolve toda a gente. As regras demoram menos de dois minutos a explicar e, mesmo assim, já na segunda ronda, a mesa está cheia de risos e de estratégias rápidas, enquanto os jogadores tentam completar combinações perfeitas de sushi. É divertido, colorido e cheio daqueles momentos do tipo «oh não, tiraste-me a carta!» que tornam as noites de jogos em família inesquecíveis.

Porque é que o escolhemos? O Sushi Go! acerta em cheio naquela mistura perfeita de charme e estratégia. A sua arte adorável e a jogabilidade simples tornam-no ideal para famílias que querem um jogo rápido e fácil de aprender, mas que ainda assim recompensa o raciocínio inteligente. É um dos melhores jogos de tabuleiro para a família, para jogar depois do jantar ou durante uma viagem.

As próprias cartas são irresistivelmente fofas, com bolinhos sorridentes, wasabi ou sashimi, enquanto a pequena caixa de lata o torna superprático para levar contigo. É o tipo de jogo que tenho sempre à mão, porque funciona com qualquer grupo, qualquer idade e qualquer estado de espírito.

O meu veredicto: O Sushi Go! é rápido, divertido e agrada a toda a gente. É o jogo perfeito do tipo «só mais uma volta» para famílias que procuram um pouco de estratégia e muitas gargalhadas.

6. Jogo de tabuleiro Kingdomino [Constrói um reino com o qual toda a família se pode divertir]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Jogadores 2-4 Duração 15-20 minutos Género/Tipo Colocação de peças, Seleção, Estratégia para toda a família Idade recomendada 8+ Editora Blue Orange Games Versão digital Sim (iOS, Android, Steam) Ideal para Famílias, crianças, jogadores casuais, fãs de estratégia leve O que gostei Regras simples, pontuação inteligente, peças lindas, jogo rápido

Já está na hora de construíres o teu reino! O Kingdomino pega no encanto do dominó clássico e transforma-o numa aventura de construção de reinos. Podes tornar-te um governante, expandindo as tuas terras, escolhendo peças compostas por diferentes tipos de terreno e colocando-as estrategicamente para formar o reino mais próspero. É tão fácil de perceber quanto satisfatório de dominar.

O que o torna ideal para as noites de jogos de tabuleiro em família é o equilíbrio perfeito entre acessibilidade e profundidade tática. Gosto muito do facto de os turnos serem rápidos, as decisões serem importantes e o jogo recompensar o planeamento inteligente sem penalizar os principiantes.

Porque é que o escolhemos O Kingdomino destaca-se como um dos jogos de estratégia para a família mais elegantes que há. Oferece um ritmo descontraído, uma sensação gratificante de construção e a alegria de ver o teu pequeno reino a tomar forma. É ideal para famílias que procuram algo inteligente, mas sem stress — um clássico moderno em formação.

A arte é mesmo vibrante e convidativa, as peças são resistentes e suaves ao toque, e há competição na medida certa para manter toda a gente envolvida sem que a coisa fique tensa. Quer estejas a jogar com crianças ou adultos, todos encontram algo de que gostam.

O meu veredicto: O Kingdomino é inteligente, colorido e sempre divertido. É o tipo de jogo que une gerações. Torna-se rapidamente um favorito entre as famílias que adoram uma competição leve e o pensamento criativo.

7. Jogo de tabuleiro Castle Panic [Junta-te a outros e defende-te em conjunto]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Jogadores 1-6 Duração do jogo 45-60 minutos Género/Tipo Cooperativo, Defesa de Torre, Estratégia Familiar Classificação etária 8+ Editora Fireside Games Versão digital Não Ideal para Famílias, jogadores que gostam de trabalhar em equipa, estrategas casuais O que gostei Jogam-se todos juntos, tensão divertida, caos de monstros, ótimos momentos de trabalho em equipa

O «Castle Panic» vira o drama habitual dos jogos de tabuleiro em família de cabeça para baixo. Em vez de lutares uns contra os outros, estão todos a defender-se de uma horda de goblins, trolls e orcs que tentam destruir o teu castelo. Até consigo imaginar na minha cabeça: as paredes estão a tremer, os monstros estão a aproximar-se e a vossa única esperança é cooperar, trocar cartas e planear as vossas defesas como uma família de estrategas medievais.

O encanto do jogo está no trabalho de equipa. Todos têm um papel a desempenhar – alguém defende a floresta, alguém repara as muralhas, alguém sacrifica as suas melhores cartas pelo bem da equipa (suspiro dramático). Os turnos passam depressa, a tensão aumenta rapidamente e, quando finalmente derrotares aquele último monstro com uma combinação perfeita, vais dar um high-five do outro lado da mesa.

Por que é que o escolhemos O Castle Panic transforma a noite em família numa atividade em equipa hilariante e um pouco frenética, onde a vitória parece merecida e o fracasso continua a ser motivo de muitas gargalhadas. É um dos melhores jogos de tabuleiro para a família, se a tua casa gosta de um bom desafio cooperativo que valoriza a comunicação e a rapidez de raciocínio.

No que diz respeito ao visual, este jogo tem a arte certa e arrojada que dá vida ao caos medieval, com fichas de monstros volumosas e um tabuleiro que se vai enchendo lentamente de perigo. É fácil de aprender, mas mantém-te em suspense até ao último turno – a mistura perfeita de pânico e orgulho.

O meu veredicto: O Castle Panic é o teste definitivo ao trabalho de equipa em família. Vais torcer, discutir (de forma carinhosa) e celebrar juntos as vitorias conquistadas com esforço, porque neste jogo é «todos por um e um pelo castelo».

8. Jogo de tabuleiro Codenames [Espia até à vitória]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Jogadores 2-8+ Duração 15-30 minutos Género/Tipo Palavras, Dedução, Em equipa Idade recomendada 10+ Editora Czech Games Edition Versão digital Sim (navegador + aplicação) Ideal para Famílias, amantes de palavras, grupos de amigos O que gostei Rápido, engraçado, pistas inteligentes, ótimas trocas de piadas em equipa

O Codenames é o que acontece quando os thrillers de espionagem se cruzam com jogos de palavras e, de alguma forma, é hilariante. Duas equipas rivais competem para encontrar os seus agentes secretos escondidos num tabuleiro de palavras, mas há um senão: só um jogador (o «chefe dos espiões») sabe quais as palavras que pertencem à sua equipa. Os restantes têm de adivinhá-las usando pistas enigmáticas de uma só palavra, sem revelarem acidentalmente os agentes inimigos ou, pior ainda, o assassino mortal.

É tudo uma questão de comunicação, intuição e, às vezes… puro caos. Vais ter momentos de genialidade absoluta («Sim! “Oceano” liga-se ao tubarão e à baleia!») seguidos de um colapso total («Espera, como é que a lua se liga à cadeira?!»).

Porque é que o escolhemos O Codenames é aquele jogo raro que faz com que toda a gente se sinta esperta, pateta e um pouco paranóica, da melhor maneira possível. É ideal para noites em família, em que metade da diversão está em ver como as mentes uns dos outros funcionam (ou falham completamente).

É um jogo rápido, que dá para jogar sem parar e que, de alguma forma, é ao mesmo tempo competitivo e hilariante – perfeito para famílias com pessoas de várias idades ou grupos de amigos que adoram reviravoltas engenhosas. A configuração minimalista (apenas um tabuleiro com cartas de palavras) significa que é fácil de arrumar e jogar em qualquer lugar. Além disso, há uma versão digital, caso queiras continuar a diversão online com familiares que estão longe.

O meu veredicto: O Codenames transforma palavras simples em jogos mentais hilariante. É rápido, perspicaz e infinitamente social – um jogo imprescindível para famílias que adoram ser mais espertas umas do que as outras, usando apenas pistas inteligentes e suposições malucas.

9. Jogo de tabuleiro Arquitetos de Amytis [Construa com Brilhantismo]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Jogadores 2-4 Duração 45-60 minutos Género/Tipo Estratégia, Colocação de peças, Gestão de recursos Idade recomendada 10+ Editora Arcane Wonders Versão digital Não Ideal para Famílias que gostam de raciocínio estratégico e brincadeiras criativas O que eu gostei Design fantástico, ritmo fluido, sensação gratificante de progresso

O Arquitetos de Amytis é um daqueles jogos que me faz sentir inteligente e criativo ao mesmo tempo. Não estás a lutar contra monstros nem a fazer bluff com pistas, mas sim a projetar os Jardins Suspensos da Babilónia, peça a peça, usando recursos limitados para criar algo verdadeiramente belo. A cada jogada, vais reunir materiais, planear as tuas estruturas e competir pelo prestígio à medida que a tua cidade se transforma numa maravilha do mundo antigo.

É um jogo de estratégia com um ritmo calmo, quase meditativo. Prometo que não há caos, nem gritos… Só precisas de tomar decisões inteligentes e vais sentir aquela doce satisfação quando o teu projeto se concretizar na perfeição.

Por que é que o escolhemos O Arquitetos de Amytis destaca-se como um jogo de estratégia ideal para toda a família, que recompensa o planeamento inteligente e a colaboração. É competitivo sem ser implacável e ensina a gerir recursos de uma forma que parece mais arte do que matemática — uma combinação rara e encantadora.

As famílias que gostam de jogos que misturam criatividade com competição vão achar que este acerta em cheio. A arte e os componentes também são deslumbrantes e dão a cada ronda uma alegria tátil, do tipo «orgulho do construtor».

O meu veredicto: Se a tua família adora jogos que te fazem pensar sem te levar a discutir, acho que Arquitetos de Amytis é um dos melhores jogos de tabuleiro para a família de sempre. É inteligente, elegante e, no final, deixa toda a gente a sentir-se como um mestre construtor.

10. Jogo de festa Exploding Kittens [Caos, gatos e risos]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Jogadores 2-5 Duração do jogo 15-20 minutos Género/Tipo Festa, Cartas, Humor, Blefar Idade recomendada 7+ Editora Exploding Kittens LLC Versão digital Sim (iOS, Android, PC) Ideal para Famílias que adoram jogos rápidos, engraçados e caóticos O que eu gostei Rodadas rápidas, ilustrações hilariantes, regras simples, suspense constante

Aqui não há estratégias complexas nem é preciso pensar muito – o Exploding Kittens é pura diversão caótica. Jogam à vez, tirando cartas até que alguém, inevitavelmente, tire o temido gatinho explosivo e exploda (a menos que tenha uma carta de desativação à mão). O resto do baralho é uma mistura de cartas engraçadas, ao estilo de sabotagem: roubar aos amigos, saltar a vez, espreitar a carta seguinte ou simplesmente rezar para que a próxima carta não faça «boom».

O que torna este jogo tão viciante é a tensão e as gargalhadas que cria. Num momento estás a salvo, no seguinte és eliminado de forma dramática por um gato de desenho animado com olhos de laser. É um jogo rápido, fácil de explicar e termina sempre com alguém a rir tanto que nem consegue respirar. As ilustrações engraçadas e o caos imprevisível fazem dele a escolha perfeita para famílias que não levam os jogos de tabuleiro muito a sério.

Porque é que o escolhemos O Exploding Kittens transforma o simples ato de tirar cartas num confronto hilariante e cheio de suspense. É um dos melhores jogos para uma noite de jogos, garantindo risadas rápidas e reações exageradas. Não é preciso ter um diploma em estratégia, basta ter um bom sentido de humor.

Um amigo meu perguntou-me se é um jogo de dedução social, por isso achei que valia a pena esclarecer: o Exploding Kittens não é propriamente um jogo de dedução social, mas tem aquela mesma energia de «blufar aos amigos», em que toda a gente tenta adivinhar quem está a esconder uma carta de desativação ou a planear vingança. Se adoras esse tipo de diversão maliciosa, dá uma vista de olhos na nossa lista dos melhores jogos de dedução social para descobrires algumas opções fantásticas.

O meu veredicto: o Exploding Kittens é ridículo, no melhor sentido possível. É barulhento, engraçado e puro entretenimento do início ao fim – o tipo de jogo que garante risos em todas as reuniões de família.

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Jogadores 2-6 Duração 20-30 minutos Género/Tipo Festa, Testa a tua sorte, Estratégia Idade recomendada 8+ Editora Pegasus Spiele Versão digital Não Ideal para Famílias que adoram suspense, risos e competição rápida O que gostei Caos a um ritmo alucinante, reviravoltas cheias de suspense e reações hilariantes dos jogadores

Sempre quis experimentar um jogo que fizesse toda a gente à mesa suar, rir e gritar ao mesmo tempo, e agora posso confirmar: o Bomb Busters é EXATAMENTE esse jogo. Tudo o que precisas de fazer, na verdade, é cumprir os teus objetivos enquanto evitas as bombas, literalmente, que estão à espera para mandar as tuas hipóteses pelos ares. Cada jogada é uma aposta, e é exatamente isso que o torna tão divertido.

Podes testar a tua sorte, arriscar no timing e, às vezes, fazer bluff para te safares do caos, tudo isto enquanto vês os teus adversários a rezarem para que a bomba deles não exploda. A tensão é real, mas nunca é stressante, já que o humor, a arte divertida e as rondas rápidas mantêm o ambiente leve e cheio de energia.

Porque é que o escolhemos O Bomb Busters oferece aquela mistura perfeita de suspense e risos que mantém toda a gente na ponta da cadeira, no bom sentido. É aquele tipo de diversão caótica que une as famílias, combinando sorte, coragem e gargalhadas numa experiência explosiva de noite de jogos de tabuleiro em família.

É fácil de aprender, podes jogar vezes sem conta e é perfeito para famílias que adoram um pouco de perigo na diversão (sem que ninguém perca realmente um membro, lol). Se o teu grupo gosta de jogos imprevisíveis e que te fazem rir às gargalhadas, este é mesmo o ideal.

O meu veredicto: O «Bomb Busters» transforma a tensão em puro entretenimento. Rápido, irreverente e cheio de reviravoltas surpreendentes – é um favorito instantâneo da família que prova que as explosões podem ser… bem, uma verdadeira diversão.

12. Jogo de tabuleiro Pergola [Constrói o teu Jardim da Paz]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Jogadores 2-4 Duração do jogo 30-45 minutos Género/Tipo Colocação de peças, Construção de padrões, Estratégia para toda a família Idade recomendada 8+ Editora Playford Games Versão digital Não Ideal para Famílias que gostam de jogos tranquilos, que dão que pensar e visualmente agradáveis O que gostei Jogabilidade tranquila, gráficos deslumbrantes e quebra-cabeças espaciais gratificantes

Se as noites de jogos em família costumam ficar um pouco barulhentas demais, considera o Pergola como o teu antídoto. Este jogo tem tudo a ver com abrandar o ritmo e encontrar a calma na criação. Cada um de vocês vai projetar o seu próprio jardim, cheio de cor e equilíbrio. O objetivo é organizar as peças para formar pérgulas elegantes e padrões que sejam simultaneamente gratificantes e estratégicos.

Não há gritos, nem lançamentos frenéticos de dados, nem traições descaradas. Só precisas de concentração. A jogabilidade é acessível para as crianças, mas tem complexidade suficiente para manter os adultos a pensar alguns lances à frente. A arte em tons pastel e o tema relaxante fazem com que toda a experiência pareça mais uma sessão aconchegante de quebra-cabeças do que uma competição.

Porque é que o escolhemos O Pergola oferece algo raro nos jogos de tabuleiro para a família: um momento tranquilo, sem ecrãs, que te ajuda a concentrar-te. Estimula a criatividade, a coordenação de cores e uma competição tranquila. É perfeito para relaxar depois do jantar ou para começar juntos uma manhã calma de fim de semana.

Cada jogada é pequena, mas significativa, e a mesa fica linda no final do jogo. É a escolha ideal para famílias que preferem jogos de estratégia tranquilos, bonitos e gratificantes até à última peça.

O meu veredicto: O Pergola é como dar uma respiração consciente na forma de um jogo de tabuleiro – calmo, criativo e discretamente competitivo. É uma mudança de ritmo adorável que prova que nem todos os jogos em família têm de ser barulhentos para serem divertidos.

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Jogadores 2-4 Duração do jogo 15-20 minutos Género/Tipo Dedução, Gestão de Mão, Jogo de Cartas Idade recomendada 10+ Editora Asmodee Versão digital Sim (Steam) Ideal para Famílias, pessoas com raciocínio rápido, jogadores que adoram blefar e fazer deduções O que gostei Rodadas rápidas, fácil de ensinar, deduções inteligentes, podes jogar vezes sem conta

O Love Letter é um jogo de cartas pequeno mas poderoso que, de alguma forma, consegue encaixar imensa estratégia em apenas 16 cartas. A premissa é encantadoramente simples: estás a tentar entregar a tua carta à princesa enquanto levas a melhor sobre todos os outros. Cada jogada é uma mistura de dedução, blefe e risco calculado, e as rondas passam num piscar de olhos.

O que eu gosto mesmo é de como mantém toda a gente envolvida do início ao fim. Até os jogadores mais novos conseguem perceber a lógica da dedução, enquanto os adultos vão apreciar os blefes subtis e a estratégia. Os componentes minimalistas tornam-no portátil, perfeito para enfiar numa mochila para viajar ou para um jogo rápido à mesa.

Porque é que o escolhemos O Love Letter prova que a simplicidade pode ser genial. A sua jogabilidade rápida e estratégica mantém as famílias a rir, a adivinhar e a traçar estratégias na mesma medida, tornando-o num dos melhores jogos em família para diversão rápida e social.

O design é minimalista mas encantador, e cada carta tem um papel distinto que faz com que cada ronda pareça nova. Vais ficar surpreendido com o quão competitivo um baralho tão pequeno pode tornar-se!

O meu veredicto: Se queres um jogo que seja fácil de transportar, inteligente e que mantenha toda a gente a pensar alguns passos à frente, o Love Letter é a escolha perfeita. Rodadas rápidas, preparação fácil e jogabilidade infinita tornam-no ideal para uma noite de jogos de tabuleiro em família.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de tabuleiro para a família

Quer procures criatividade tranquila, estratégia inteligente ou pura diversão, esta lista tem algo para todas as famílias. Cada jogo garante risos, aprendizagem e momentos inesquecíveis à volta da mesa – a essência de uma noite de jogos perfeita.

Aqui fica um resumo rápido dos jogos desta lista que mais se destacam para diferentes tipos de jogadores e famílias:

Ticket to Ride – Ideal para famílias que adoram estratégia leve e um toque de competição amigável.

Dixit – Perfeito para quem tem uma mente criativa e gosta de contar histórias, e que prefere a imaginação à mecânica do jogo.

Catan – Ótimo para famílias que gostam de trocas, negociações e estratégias em evolução.

Codenames – Perfeito para quem adora palavras e para grupos que gostam de pistas engenhosas e de boas risadas.

Exploding Kittens – Ótimo para famílias que adoram caos, humor e um pouco de blefe.

Love Letter – Ideal para quem pensa rápido e gosta de dedução e de rondas rápidas e estratégicas.

E se adoras aventuras digitais, mas queres levar essa mesma energia para a mesa, há todo um mundo de jogos de tabuleiro baseados em videojogos que vale a pena explorar.

Perguntas frequentes