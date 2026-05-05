Os 12 melhores jogos de sobrevivência para a Switch em 2026 – Guia definitivo para jogadores

Os melhores jogos de sobrevivência para a Switch têm um encanto especial porque cada sessão de jogo parece uma história à parte. Já tive noites em que mal consegui sobreviver a uma tempestade de neve no The Long Dark, ou passei horas a construir uma base no Minecraft, só para ver tudo ser destruído por monstros. Jogar na Switch torna estes momentos ainda melhores.

Alguns jogos centram-se na ação pura e no perigo, enquanto outros apostam na criação de itens e no trabalho em equipa, o que te dá imensas opções por onde escolher. Seja como for, todos eles põem à prova a tua criatividade e paciência à sua maneira. Aqui está a nossa lista dos melhores jogos de sobrevivência para a Switch em 2026 , aqueles que nos fazem voltar sempre para «só mais uma partida».

As nossas melhores escolhas para jogos de sobrevivência no Switch

Alguns jogos de sobrevivência no Switch são simplesmente diferentes. São aqueles a que voltas vezes sem conta porque combinam desafio, criatividade e diversão de uma forma que fica na memória. Aqui estão os três que, na nossa opinião, se destacam dos restantes.

Subnautica (2018) — Poucos jogos captam a atmosfera como este. É bastante tenso, emocionante e, ao mesmo tempo, inesquecível quando exploras oceanos alienígenas e novas profundidades. Minecraft (2009) – É simples: o Minecraft continua a ser o jogo de sobrevivência a bater. Podes construir o que quiseres, sobreviver a noites intermináveis e aventurar-te nas profundezas de cavernas ou quintas. The Long Dark (2017) – Duro, frio e brutalmente realista. Cada decisão conta quando estás a lutar contra a fome, o frio e o isolamento na natureza selvagem gelada.

Esses são os nossos favoritos, mas há muitos mais jogos de sobrevivência na Switch que vale a pena experimentar.

Os 12 melhores jogos de sobrevivência para a Switch – Lista completa

Podes sofrer um acidente no meio do oceano, perder-te na selva ou até encolher para lutar contra formigas no quintal; a sobrevivência na Switch assume todas as formas. Cada título oferece desafios, estilos e opções únicos para te manter viciado. Vamos dar uma vista de olhos a todos eles.

Quantos destes melhores jogos de sobrevivência para a Switch já jogaste?

1. Subnautica [O melhor para exploração subaquática]

Classificação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência, Aventura, Exploração Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2018 (versão para Switch em 2021) Criador(es) Unknown Worlds Entertainment Duração média do jogo 30–60 horas Ideal para Jogadores que gostam de survival horror misturado com exploração O que gostei A mistura constante de admiração e terror enquanto exploras zonas mais profundas

Há jogos que adoravas poder reviver com um olhar novo. O Subnautica é um desses jogos; o momento em que fugas de uma nave espacial em chamas e mergulhas num oceano alienígena cheio de vida é inesquecível. A versão para a Nintendo Switch mantém essa sensação de beleza e pavor, combinando biomas coloridos com leviatãs assustadores que rondam a escuridão.

A dinâmica é simples, mas poderosa: recolhe recursos, cria ferramentas, expande a tua base submarina e desbloqueia veículos como o Seamoth e o Cyclops para te aventurares mais fundo em território inexplorado. Cada bioma tem a sua própria personalidade, desde florestas de algas brilhantes até destroços sinistros que parecem saídos de um filme do Ridley Scott.

Por que é que o escolhemos O cenário de um oceano alienígena torna a sobrevivência ao mesmo tempo tensa e de tirar o fôlego.

Ao contrário da maioria dos jogos de sobrevivência, o Subnautica é verdadeiramente assustador. A atenção e a discrição são mais importantes do que as armas, o que faz com que cada mergulho seja um teste aos teus nervos.

O meu veredicto: se queres uma experiência de sobrevivência que misture maravilha com medo puro, o Subnautica destaca-se como um dos melhores jogos de sobrevivência.

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2. Minecraft [Melhor Jogo de Sobrevivência Sandbox]

Classificação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sandbox, Sobrevivência, Aventura Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox, Dispositivos móveis Ano de lançamento 2011 (Edição para Switch 2017) Criador(es) Mojang Studios / Xbox Game Studios Tempo médio de jogo Infinito Ideal para Jogadores que querem jogabilidade infinita O que gostei A portabilidade da Switch, combinada com a profundidade do modo de sobrevivência

O Minecraft na Nintendo Switch combina a portabilidade da Pocket Edition com o conforto dos comandos da consola. O ciclo familiar de dar socos nas árvores, criar ferramentas e afastar monstros é tão viciante no modo portátil como quando a consola está acoplada à base.

A versão para Switch destaca-se pela conveniência; joga online com amigos ou desfruta do modo cooperativo em ecrã dividido em casa. O modo cooperativo local para dois jogadores em ecrã dividido funciona melhor quando a consola está ligada à base, já que o ecrã mais pequeno dificulta a visibilidade quando jogas em cima da mesa.

Por que é que o escolhemos A criatividade e a criação sem limites mantêm-no como o melhor jogo sandbox da Switch.

Não tem as funcionalidades mais recentes da versão para PC e não inclui coisas como o sistema de combate renovado e a gestão do inventário no ecrã tátil, mas os jogadores do Switch têm acesso a conteúdos exclusivos divertidos, como skins com o tema do Super Mario.

O meu veredicto: em termos de valor de rejogabilidade, nada se compara ao Minecraft. Na Switch, é portátil e social, por isso faz mesmo parte dos melhores jogos da Nintendo Switch.

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3. The Long Dark [Melhor Jogo de Sobrevivência Realista]

Classificação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência, Simulação, Primeira Pessoa Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2017 (versão para Switch em 2020) Criador(es) Hinterland Studio Tempo médio de jogo Mais de 50 horas Ideal para Jogadores que procuram um realismo lento e exigente O que gostei A atmosfera opressiva e as noites escuras como breu que parecem não ter fim

O The Long Dark capta a essência da sobrevivência como poucos jogos conseguem. Na Nintendo Switch, a natureza selvagem e gelada do Canadá parece ainda mais intensa. As cores suaves e o visual estilizado tornam o mundo deslumbrante, mas implacável ao mesmo tempo. E aquelas noites? São um verdadeiro pesadelo. Quando está escuro como breu, até a mais pequena fogueira parece uma tábua de salvação.

O modo de sobrevivência deixa-te à tua sorte, com nada mais do que a tua perspicácia, e tudo conta: a fome, a sede, o calor corporal, tudo isso a esgotar-se aos poucos enquanto lobos e ursos rondam as margens. Num momento estás a atirar pedras a coelhos para o jantar, no outro estás a rezar para que um lobo não sinta o teu cheiro.

Por que é que o escolhemos A sua mecânica brutalmente realista faz com que cada hora seja uma luta pela sobrevivência.

Para os jogadores que procuram mais estrutura, a campanha narrativa episódica «Wintermute» oferece uma experiência de sobrevivência centrada na história, enquanto o modo «Desafio» apresenta cenários brutais com objetivos únicos.

O meu veredicto: «The Long Dark» é um dos jogos de sobrevivência mais difíceis, mas também mais gratificantes, da Switch e, embora não seja um dos melhores RPG de ação, oferece essa mesma intensidade em que cada hora parece uma luta pela existência.

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4. Don’t Starve Together [Melhor Jogo de Sobrevivência Cooperativo]

Classificação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência, Criação, Cooperação Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2018 (Edição para Switch) Criador(es) Klei Entertainment Tempo médio de jogo Mais de 40 horas Ideal para Amigos que querem um desafio de sobrevivência difícil, mas divertido O que eu gostei O mundo ao estilo de Tim Burton, que é tão engraçado quanto cruel

O Don’t Starve Together pega na jogabilidade de sobrevivência exigente do original e acrescenta o caos total do modo multijogador. Na Nintendo Switch, transforma-se rapidamente num teste à amizade. Vais ter de lutar por comida, criar ferramentas e equilibrar sanidade, fome e saúde, enquanto o mundo faz tudo o que pode para te eliminar.

Por que é que o escolhemos O caos cooperativo excêntrico transforma até mesmo a procura por comida numa aventura louca.

O mapa é enorme e gerado aleatoriamente, por isso não há duas partidas iguais. Numa partida, morres de frio no inverno. Na seguinte, és perseguido por monstros das sombras ou perdes tudo para um Deerclops enfurecido.

O meu veredicto: se procuras uma sobrevivência implacável com um sentido de humor distorcido, o Don’t Starve Together é um dos melhores jogos de sobrevivência para a Switch para jogares com amigos, especialmente quando acompanhado por um comando de Switch de confiança para um caos cooperativo mais fluido.

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5. This War of Mine [Melhor Jogo de Sobrevivência Narrativo]

Classificação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência, Narrativa, Estratégia Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox, Dispositivos móveis Ano de lançamento 2014 (Edição Completa para Switch 2018) Criador(es) 11 Bit Studios Duração média do jogo 30–40 horas Ideal para Jogadores que procuram uma experiência de sobrevivência emotiva e centrada na história O que gostei A forma como cada decisão tem peso e te deixa com um sentimento de culpa

Este «This War of Mine: Complete Edition» leva a sobrevivência a um nível totalmente novo, numa cidade devastada pela guerra onde não és um soldado, mas sim um civil que só tenta sobreviver. Na Nintendo Switch, o jogo impressiona com o seu estilo artístico sombrio, texturas granuladas e o som constante de tiros distantes.

Por que é que o escolhemos A narrativa emotiva transforma a sobrevivência numa experiência profundamente humana.

Vais sair à procura de mantimentos à noite, esquivar-te de atiradores furtivos, reparar o teu abrigo e garantir que todos tenham o que comer e se mantenham quentes. Cada jogada é diferente, graças às personagens e aos mantimentos aleatórios, e a adição de DLCs como «The Little Ones» torna a sobrevivência ainda mais difícil quando há crianças no grupo.

O meu veredicto: se queres experimentar um dos melhores jogos de estratégia para a Switch, o This War of Mine é, sem dúvida, uma das melhores opções.

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6. ARK: Survival Evolved [Ideal para fãs de dinossauros]

Classificação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência, Criação, Multijogador Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2017 (versão para Switch em 2018, atualização «Ultimate Survivor» em 2022) Criador(es) Studio Wildcard / Snail Games Tempo médio de jogo Mais de 100 horas Ideal para Fãs de dinossauros e mundos de sobrevivência em grande escala O que gostei A emoção de domar o teu primeiro dinossauro e construir bases enormes

O ARK: Survival Evolved é um jogo de sobrevivência com um toque pré-histórico. Acordas quase nu numa ilha hostil cheia de dinossauros, e o teu único objetivo é conseguir sobreviver ao dia. As primeiras horas são brutais: teres de dar porrada nas árvores para arranjar madeira, fabricar ferramentas e afastar predadores que adorariam fazer de ti o almoço deles.

Porque é que o escolhemos Domar e montar dinossauros acrescenta uma emoção de sobrevivência única.

Na Nintendo Switch, o desempenho tem sido um pouco irregular, embora a atualização «Ultimate Survivor Edition» tenha melhorado a estabilidade e os gráficos em comparação com a versão original. A jogabilidade no modo portátil ainda sofre com o aparecimento repentino de objetos, mas o modo acoplado oferece uma experiência mais fluida.

Construir uma base enorme e gerir uma tribo exige um desempenho fiável, por isso muitos jogadores optam por um alojamento de servidores ARK de primeira linha para garantir que o seu mundo se mantém estável e sem lag.

O meu veredicto: se alguma vez quis domar um T-Rex e construir uma fortaleza num mundo pré-histórico vivo, o ARK oferece uma experiência de sobrevivência alucinante.

7. Stranded Deep [Melhor jogo de sobrevivência numa ilha]

Classificação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência, Exploração Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2015 (versão para Switch em 2020) Criador(es) Jogos da Beam Team Tempo médio de jogo 30–50 horas Ideal para Fãs de jogos de sobrevivência realistas e de desenvolvimento lento O que gostei A tensão crua de começares sem nada além de uma jangada

O Stranded Deep começa com muito caos e um acidente de avião que te deixa numa jangada minúscula no meio do Pacífico. A partir desse momento, és só tu, algumas ilhas espalhadas e o medo constante do que se esconde debaixo das ondas.

Por que é que o escolhemos O cenário de ilha deserta capta na perfeição a fantasia de ficar sozinho e abandonado.

A mecânica é simples, mas eficaz. Mantém-te vivo controlando a fome, a sede e a saúde enquanto constróis abrigos, caças caranguejos e mergulhas em destroços à procura de mantimentos. A versão para a Switch não é perfeita, mas a dinâmica de sobrevivência continua a cativar-te.

O meu veredicto: Para jogadores que sonham em sobreviver numa ilha deserta, com tubarões, tempestades e tudo o mais, o Stranded Deep é uma opção imperfeita, mas cativante, para uma Nintendo Switch.

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8. Green Hell [A experiência de sobrevivência mais realista]

Classificação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência, Mundo Aberto, Modo História Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2019 (versão para Switch em 2020) Criador(es) Creepy Jar Tempo médio de jogo 40–100 horas Ideal para Jogadores que procuram o simulador de sobrevivência na selva mais realista O que gostei Cada conquista parece merecida, desde água potável até um acampamento funcional

O «Green Hell» atira-te para a floresta amazónica com nada mais do que a tua perspicácia. Desde o início, é implacável: desidratação, parasitas, veneno, predadores e até a tua própria sanidade mental são ameaças constantes. Ao contrário de outros jogos de sobrevivência na Switch, todos os sistemas parecem bem fundamentados na realidade. Vais ferver água suja em cocos, tratar feridas com ligaduras de folhas e tirar sanguessugas da tua pele em primeira pessoa.

Por que é que o escolhemos A sobrevivência hiper-realista na selva leva tanto o corpo como a mente ao limite.

O sistema de criação é complexo, mas intuitivo: paus, pedras e cipós transformam-se em machados, enquanto os ossos de animais os melhoram, transformando-os em armas. Acender uma fogueira simples parece uma conquista, e montar finalmente um acampamento com água potável e abrigo dá-te uma verdadeira sensação de progresso.

O meu veredicto: se procuras um desafio de sobrevivência intenso e envolvente, o Green Hell é facilmente um dos melhores jogos de sobrevivência para a Switch. A sua selva implacável e a curva de aprendizagem íngreme vão agradar aos jogadores que gostam de aventuras difíceis, que põem à prova as tuas habilidades, e que já são fãs de jogos como o Hollow Knight.

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9. Terraria [Melhor jogo sandbox de sobrevivência em 2D]

Classificação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sandbox 2D, Sobrevivência, Ação-Aventura Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox, Telemóvel Ano de lançamento 2011 (versão para Switch em 2019) Criador(es) Re-Logic / 505 Games Tempo médio de jogo Mais de 100 horas Ideal para Jogadores que adoram jogos de sobrevivência em mundo aberto com combate complexo O que gostei A liberdade de cavar, construir e lutar como quiseres

O Terraria é muitas vezes descrito como «o Minecraft em 2D», mas isso não lhe faz justiça. É um enorme mundo aberto onde vais cavar bem fundo no subsolo, construir bases enormes e enfrentar uma série de chefes de loucos.

Por que é que o escolhemos Um mundo aberto em 2D que se destaca pela exploração sem fim e por lutas épicas contra chefes.

A exploração é o coração do jogo. Vais deparar-te com masmorras, selvas e até invasões marcianas, cada uma repleta de saques e inimigos únicos. A construção é igualmente rica, com NPCs amigáveis a mudarem-se para as casas que criares. Na Switch, os controlos podem parecer um pouco desajeitados no início, mas o suporte ao ecrã tátil no modo portátil torna a recolha de recursos muito mais fácil.

O meu veredicto: se queres criatividade sem limites misturada com sobrevivência desafiante, o Terraria é, sem dúvida, um dos melhores jogos de aventura.

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10. Grounded [O jogo de sobrevivência cooperativo mais criativo]

Classificação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência cooperativa, Exploração Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox Ano de lançamento 2020 (versão para Switch em 2024) Criador(es) Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios eu Duração média do jogo Mais de 50 horas Ideal para Amigos que querem um desafio de sobrevivência original e em equipa O que eu gostei Transformar um quintal suburbano num mundo enorme e perigoso

O Grounded é um jogo de sobrevivência com um toque especial: tu e os teus amigos são encolhidos até ao tamanho de formigas e largados num quintal que parece tão perigoso quanto a Amazónia. Uma poça transforma-se num lago, uma lata de refrigerante é um arranha-céus e uma única aranha pode acabar com todo o teu grupo. É um cenário inteligente que faz com que os objetos do dia a dia pareçam épicos.

Por que é que o escolhemos Um quintal transformado num enorme parque infantil faz com que cada folha de relva seja uma aventura.

A jogabilidade segue os padrões familiares dos jogos de sobrevivência: recolher água e comida, criar ferramentas e construir bases, mas é o elemento cooperativo que faz a diferença. Trabalhar em conjunto para fortificar o teu acampamento ou lutar contra ondas de insetos é ao mesmo tempo tenso e hilariante.

O meu veredicto: Se procuras um jogo de sobrevivência divertido, único e que se aproveita melhor com amigos, o Grounded é um dos melhores jogos de sobrevivência para a Switch.

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11. No Man’s Sky [Melhor Aventura de Sobrevivência Espacial]

Classificação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência Espacial, Exploração, Sandbox Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2016 (versão para Switch em 2022) Criador(es) Hello Games Tempo médio de jogo Mais de 100 horas Ideal para Jogadores que querem um jogo sandbox de sobrevivência infinita no espaço O que gostei Descobrir planetas alienígenas que parecem mesmo vivos

Poucos jogos de sobrevivência na Switch são tão ambiciosos como o No Man’s Sky. O que começou por ser um lançamento decepcionante em 2016 transformou-se, desde então, numa das maiores histórias de recuperação do mundo dos jogos. Na Switch, é uma enorme aventura de sobrevivência onde exploras planetas gerados proceduralmente, geres recursos e, aos poucos, melhoras o teu equipamento e a tua nave espacial.

Por que é que o escolhemos Uma galáxia de planetas oferece uma variedade inigualável de exploração e sobrevivência.

Cada novo mundo parece diferente. Talvez estejas a explorar plantas estranhas, a lutar contra animais hostis ou a recolher minerais raros enquanto fugas de tempestades tóxicas. A versão para a Switch não é perfeita (espera algum pop-in e alguma desfocagem no modo portátil), mas funciona surpreendentemente bem e continua a captar aquela sensação de descoberta infinita.

O meu veredicto: se alguma vez quiseste jogar um dos melhores jogos sandbox que combina exploração de ficção científica com gestão de recursos, o No Man’s Sky é a escolha perfeita.

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12. Astroneer [Ideal para criadores]

Classificação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sandbox de sobrevivência, construção criativa Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2016 (versão para Switch em 2022) Criador(es) System Era Softworks Duração média do jogo Mais de 60 horas Ideal para Jogadores que gostam de uma experiência de sobrevivência relaxante e criativa com amigos O que eu gostei A ferramenta de terreno é simples, poderosa e divertida de usar

O Astroneer leva-te a planetas alienígenas coloridos com nada mais do que o teu fato espacial e uma ferramenta de modificação do terreno. Ao contrário de jogos de sobrevivência mais exigentes, aqui o foco não está no combate, mas sim na exploração, na criação de itens e na construção de bases enormes em vários mundos.

Porque é que o escolhemos? Um jogo sandbox relaxante, mas profundo, que dá destaque à criatividade e à construção interplanetária.

A dinâmica do jogo gira em torno de recolher recursos, transformá-los em materiais e saber como melhorar a tua base com novas tecnologias. Vais instalar cabos de oxigénio, fundir minérios para criar ligas e, eventualmente, construir rovers ou naves para explorar o sistema solar.

O meu veredicto: Para jogadores que adoram construir, explorar e experimentar sem pressão constante, o Astroneer é um dos melhores jogos de sobrevivência criativa para a Switch.

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O nosso veredicto sobre os melhores jogos de sobrevivência para a Switch

A sobrevivência na Switch tem um impacto diferente quando um jogo te fica na memória muito tempo depois de desligares a consola. O The Long Dark capta essa sensação na perfeição. Ainda me lembro da minha primeira noite a congelar no meio do nada, a agarrar-me a um fósforo como se a minha vida dependesse disso.

O Minecraft continua imbatível em termos de criatividade pura; a minha melhor dica é começares por pequenas construções, como abrigos, antes de te lançares em projetos gigantescos. Depois, há o Subnautica: poucos momentos se comparam àquele primeiro mergulho aterrorizante em que avistas uma sombra a mover-se nas profundezas.

Cada um destes jogos oferece a sua própria visão da sobrevivência, seja ela baseada no realismo, na criatividade ou no espanto. Se estás pronto para a tua próxima aventura, é por estes três que deves começar.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de sobrevivência para a Switch?

O melhor jogo de sobrevivência para a Switch é o Subnautica. A combinação de exploração subaquática, recolha de recursos e uma história cativante torna-o desafiante e envolvente para quem procura uma experiência de sobrevivência única.

Qual é o melhor jogo de sobrevivência de mundo aberto para a Switch?

O melhor jogo de sobrevivência em mundo aberto para a Switch é o No Man’s Sky. O The Long Dark e o ARK: Survival Evolved também se destacam. Mas o universo enorme e gerado proceduralmente do No Man’s Sky é simplesmente difícil de superar.

Existem bons jogos de terror de sobrevivência na Switch?

Sim, há alguns bons jogos de survival horror na Switch. Entre eles estão o Subnautica, a série Resident Evil e o The Long Dark. O Subnautica mistura exploração com o terror das profundezas do mar, enquanto o Resident Evil oferece uma jogabilidade clássica de survival horror.

Existem jogos de sobrevivência multiplataforma na Switch?

Sim, há jogos de sobrevivência multiplataforma na Switch. O Minecraft, o No Man’s Sky e o Grounded suportam o modo multiplataforma, o que te permite juntares-te a amigos no PC, na Xbox ou na PlayStation enquanto jogas na Switch.

Existem jogos de sobrevivência cooperativos para a Switch?

Sim, há jogos de sobrevivência cooperativos para a Switch, como o Don’t Starve Together, o Grounded, o Astroneer e o Minecraft. Estes modos cooperativos permitem-te construir bases, partilhar recursos e enfrentar perigos em equipa.