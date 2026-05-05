Os 11 melhores jogos de RPG para a Xbox para jogares em 2026

Se estás à procura dos melhores jogos de RPG para a Xbox, vais adorar. Este género está repleto de histórias alucinantes, personalizações detalhadas e escolhas que realmente fazem a diferença. Tens de tudo, desde mundos abertos enormes a combates intensos por turnos, e a Xbox tem alguns dos melhores jogos do género.

E sim, quer queiras acumular itens, entrar na pele de um pirata espacial ou simplesmente perder-te num mundo de fantasia louco, temos o que precisas. Estes são os RPGs que valem o teu tempo, os teus espaços de gravação e, provavelmente, o teu horário de sono. Vamos mergulhar no melhor do melhor.

As nossas melhores escolhas para jogos de RPG na Xbox

Para ir direto ao assunto, fiz uma lista dos melhores RPGs para a Xbox para te mostrar os melhores títulos entre os jogos recentes que os jogadores adoram. Vamos ver as nossas escolhas de topo:

1 Starfield 2023 O primeiro universo novo da Bethesda em décadas permite-te perderes-te durante horas, a vaguear por planetas alienígenas, a personalizar naves e muito mais. Com personagens de primeira e sistemas complexos, este jogo absorve o teu tempo como um aspirador. Buy now 2 The Witcher 3: Wild Hunt 2015 Este é diferente dos outros. Fantasia sombria? Pois é. Cada missão é intensa, com escolhas que realmente importam. O mundo é enorme e brutalmente realista. Um enredo perspicaz, combates intensos e horas de conteúdo para explorar, perfeito se procuras um RPG que não poupa nada. Buy now 3 Diablo IV 2023 Este jogo traz ação frenética, configurações de personagens variadas e um final de jogo viciante. Já sabes o que te espera: masmorras enormes, um ambiente de fantasia sombria e centenas de horas a caçar itens. O combate é intenso, as classes são variadas e os itens que aparecem parecem valer a pena. Além disso, está incluído no Game Pass e é, sem dúvida, um dos melhores jogos de combate de sempre. Buy now

Se gostas de histórias profundas, definições fantásticas e mundos nos quais te podes perder completamente, estes jogos vão satisfazer-te. Por isso, pega no teu comando, escolhe a tua próxima aventura e prepara-te para passar muitas horas a jogar.

11 jogos RPG para Xbox para todos os tipos de jogador

Desde a exploração espacial à fantasia crua e às batalhas táticas por turnos, esta lista inclui os títulos mais emocionantes e envolventes que há neste momento na Xbox. Cada jogo oferece um mundo e um estilo de jogabilidade únicos que o fazem destacar-se.

Já experimentaste alguns dos melhores jogos de RPG para a Xbox?

1. Starfield [O melhor jogo de RPG da Xbox para explorar as estrelas e construir o teu legado espacial]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Bethesda Game Studios Ideal para Exploração espacial em mundo aberto, personalização de naves e perder-te completamente

O Starfield é um dos jogos de RPG mais ambiciosos e melhores que a Xbox tem para oferecer neste momento. O primeiro universo novo da B ethesda em 25 anos atira-te para uma galáxia repleta de planetas, facções, saques, construção de naves e distrações sem fim. Para ser sincero, é um verdadeiro estilo de vida de RPG.

A partir do momento em que te soltam nos «Sistemas fixos»», a missão principal passa a ser mais uma sugestão. Num minuto estás a caminho de uma missão, no outro já estás atolado em fauna alienígena, à procura de minerais. Ou então, estás a ajustar a configuração do motor da tua nave como se fosse a tua primeira vez a jogar uma mistura de Minecraft com a NASA.

A evolução da personagem é profunda, com vantagens que afetam tudo, desde a persuasão até ao combate em gravidade zero. A tua missão principal pode esperar, porque o que importa aqui é moldares o teu legado espacial. Entre RPGs por turnos, a agitação do mundo aberto e a profundidade narrativa característica da Bethesda, o Starfield oferece imensa liberdade para criares a experiência que quiseres.

Os fãs de Fallout, Elder Scrolls ou até mesmo Mass Effect vão sentir-se em casa. Não faltam missões, missões secundárias, encontros estranhos e equipamento personalizável, tudo coroado com aquele ciclo de jogo viciante do tipo «só mais uma verificação».

Se curtes RPGs para Xbox em jogos de mundo aberto que te deixam fazer tudo, menos aquilo que realmente pretendias, este é o teu jogo.

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2. The Witcher 3: Wild Hunt [O melhor RPG para Xbox em termos de narrativa e construção de mundo]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X/S, Xbox One Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor CD Projekt RED Ideal para Fãs de RPG com mundo aberto e narrativa envolvente

The Witcher 3: Wild Hunt arrasta-te de cabeça para dentro da ação. És o Geralt de Rivia, um caçador de monstros experiente e mercenário à procura da sua filha desaparecida num mundo que está a desmoronar-se. Parece uma missão clássica, mas acredita em mim, nada nesta aventura é simples.

O que o distingue? As missões secundárias são de arrasar. Trazem verdadeiros desafios emocionais, reviravoltas surpreendentes e escolhas que realmente importam. Num momento estás a perseguir fantasmas numa aldeia tranquila, no outro estás atolado em caos político ou a enfrentar feras amaldiçoadas saídas de pesadelos folclóricos.

E nem me faças falar do combate. Mistura esgrima, alquimia e magia de uma forma que parece natural, mas que ainda te permite dar asas à imaginação com as tuas definições de personagem. Queres lançar magia de fogo sem parar ou ser um tanque com força bruta? A escolha é tua.

E o mundo? É enorme e absurdamente detalhado. As cidades fervilham, as florestas sussurram, as tempestades surgem do nada e os NPCs parecem mesmo ter vidas próprias. A banda sonora une tudo isto com um ambiente perfeito.

Ah, e não te esqueças das expansões. O «Hearts of Stone» e o «Blood and Wine» são, basicamente, jogos completos por si só. Juntos, são mais de 100 horas de conteúdo de RPG de primeira linha que não te deixa abadado.

Se adoras aventuras centradas na história com consequências reais, o The Witcher 3 é o jogo ideal para ti. Continua imbatível.

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3. Diablo IV [O melhor jogo de RPG para a Xbox em termos de fantasia sombria e caçadas intermináveis a saques]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2023 Desenvolvedora Blizzard Entertainment Ideal para Caça ao loot, ação hack & slash, masmorras de fantasia sombria

Se curtes jogos de RPG para a Xbox que arrasam como um comboio de mercadorias cheio de itens e tripas de demónios, o Diablo IV é o jogo ideal. É brutal, gratificante e assumidamente à moda antiga, no melhor sentido. Além disso, quando comparamos os jogos icónicos da série Diablo, este leva a melhor, sem dúvida.

Desde a primeira masmorra até à 300.ª, é aquele ciclo viciante de lutar, recolher itens, melhorar e repetir. E sim, está no Xbox Game Pass, por isso não há desculpa nenhuma para não o experimentares.

O Diablo IV não reinventa o género dos RPG de ação, mas dá um polimento a cada página até brilhar como um item lendário. Tens opções de personalização profundas, combate dinâmico e mais conteúdo de fim de jogo do que a tua agenda provavelmente consegue aguentar.

Quer estejas a jogar sozinho em Sanctuary ou a explorar masmorras com amigos, este é um RPG que percebe porque é que continuamos a voltar: o caos, o poder das personagens e aquela busca emocionante por equipamento.

Com cinco classes distintas e sem combate por turnos à vista, isto é pura ação e reação. Vais ter de equilibrar a gestão de recursos, maximizar a tua capacidade de sobrevivência e começar a ajustar as estatísticas do equipamento até o teu cérebro derreter — no melhor sentido. E embora a história principal possa não te deixar de boca aberta, a construção do mundo, as missões secundárias e a história ainda impressionam bastante.

Se és um grande fã do Diablo III, do Dark Souls ou de qualquer um dos melhores RPGs com um ambiente mais sombrio, o Diablo IV é uma verdadeira fera. É um dos melhores RPGs da Xbox que também é um jogo de hack-and-slash envolvente.

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4. Assassin’s Creed Shadows [O melhor RPG para a Xbox com ação furtiva de samurai e ninjas]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor Ubisoft Ideal para Jogabilidade com duas personagens, ação furtiva e combate com espadas, cenário japonês rico

Entre os jogos mais recentes, a Ubisoft finalmente conseguiu: lançou um Assassin's Creed ambientado no Japão feudal, e é tudo aquilo que esperávamos. O Assassin’s Creed Shadows permite-te viver os teus sonhos de shinobi contra samurai num dos melhores jogos da série Assassin's Creed, com os mundos abertos mais deslumbrantes e perigosos que já vimos num RPG para a Xbox.

Vais alternar entre duas personagens jogáveis: Naoe, o shinobi furtivo com ferramentas clássicas de ninja e técnicas de assassinato silenciosas, e Yasuke, um samurai tipo tanque que arrasa com os inimigos com força bruta. É um contraste incrível que dá ao jogo uma grande capacidade de rejogabilidade e variedade no combate e na abordagem das missões.

O mundo aberto é de tirar o fôlego, desde jardins de cerejeiras em flor até às ruas chuvosas de Edo, e o ciclo dia-noite, juntamente com o clima dinâmico, fazem com que jogar aqui pareça verdadeiramente vivo.

Os fãs de RPGs de furtividade, os amantes de combate por turnos que queiram explorar novos horizontes, ou qualquer pessoa obcecada pela história japonesa vão adorar este jogo. Imagina uma mistura de «Ghost of Tsushima» com «Assassin's Creed», mas com aquela profundidade típica dos RPGs, árvores de habilidades e imensas missões secundárias.

Se gostas de jogos de RPG pela história, pela aventura ou se simplesmente procuras os melhores jogos do género rogue-like, o Shadows é um dos melhores jogos de RPG de aventura que vais encontrar.

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5. Kingdom Come: Deliverance II [O melhor jogo de RPG para a Xbox em termos de realismo histórico imersivo]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor Warhorse Studios Ideal para Realismo cru, narrativa cinematográfica, imersão medieval

Se procuras jogos de RPG para a Xbox sem dragões, magia ou elementos fantásticos, apenas a realidade histórica brutal, o Kingdom Come: Deliverance II é mesmo o que procuras. Este não é o típico RPG em que te sentes todo-poderoso. És o Henry, um ferreiro que se tornou guerreiro, a tentar sobreviver na Boémia do século XV. Nada de equipamento superpoderoso, só determinação, política e uma espada; é melhor aprendes a empunhá-la bem. Podes jogá-lo no teu portátil de jogos ou na Xbox, a escolha é tua.

Este épico de mundo aberto leva-te a um reino devastado pela guerra, onde cada escolha define o teu destino. O combate é intenso e exigente, requerendo um bom timing e paciência, e não apenas carregar freneticamente nos botões. Queres jogar à escondida? Torna-te num ladino a sério. Prefere a diplomacia ou o manejo da espada? Treina, equipa-te e desenvolve as tuas habilidades. Tens até de comer, dormir e tratar dos ferimentos.

Os fãs de jogos semelhantes ao Fable, The Witcher 3, Disco Elysium ou Elden Ring (sem a fantasia) vão adorar a história profunda, as missões secundárias complexas e os sistemas envolventes.

E sim, isto também é uma simulação histórica que parece um drama medieval jogável. Por isso, fica incrível na Xbox Series.

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6. Avowed [O melhor RPG para Xbox para novas e ousadas aventuras de fantasia]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor Obsidian Entertainment Ideal para Combate de fantasia na primeira pessoa, história rica, escolhas marcantes

A Obsidian está de volta a fazer o que sabe fazer de melhor: apresentar um jogo de RPG épico, cheio de emoção, profundidade e caos repleto de magia. O Avowed passa-se no universo de Pilares da Eternidade e leva-te pelas deslumbrantes Living Lands, onde as tuas escolhas ressoam por cidades, ruínas e florestas mortíferas.

Cada encontro está ligado a um mistério maior, o Dreamscourge, uma praga que corrompe tanto as pessoas como a terra. És enviado como enviado do Império Aedyr para desvendar o mistério, mas, como sempre com a Obsidian, nada é assim tão simples.

E sim, podes optar logo por um mago de batalha ou por um ladino silencioso. As opções de personalização do Avowed permitem-te criar um estilo de jogo à tua medida. Há feitiços, lutas com espadas e escolhas de companheiros que influenciam a tua jornada. E com um clima dinâmico e um mundo vivo e reativo, nenhuma jogada é igual à outra.

É uma lufada de ar fresco para os fãs de The Outer Worlds, Dragon Quest ou até mesmo de The Elder Scrolls. Além disso, vai estar disponível no Game Pass desde o primeiro dia, por isso é uma escolha óbvia para os fãs de fantasia na Xbox Series.

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7. Like a Dragon: Riqueza Infinita [O melhor RPG para Xbox para um caos comovente e diversão por turnos]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor Ryu Ga Gotoku Studio Ideal para Caos por turnos, narrativa comovente, personagens inesquecíveis

A série Yakuza sempre foi uma mistura caótica de drama comovente e karaoke, mas Like a Dragon: Riqueza Infinita eleva a fasquia com emoção, punhos e diversão. Vais entrar no mundo louco de Isezaki Ijincho, na pele de Ichiban Kasuga, o adorável azarado, acompanhado pela lenda Kazuma Kiryu numa viagem pelo mundo que chega até ao Havai.

O combate é uma loucura total por turnos, cheia de ataques selvagens, golpes especiais em equipa e absurdos na hora certa. Imagina o Final Fantasy a juntar-se a um jogo de lutas de rua para a melhor experiência de jogos de luta.

No fundo, é um RPG clássico, mas envolto num dos mundos mais vibrantes que vais encontrar na Xbox Series. E com suporte total para o Game Pass, este é um jogo fácil de começar para novos fãs. É isso que o torna um dos melhores jogos para um jogador.

Por isso, quer estejas a criar laços com o teu grupo, a desvendar camadas de conspirações ou simplesmente a cantar à grande no karaoke entre uma luta e outra, esta é a energia máxima de Yakuza: ousada, emotiva e inesquecível.

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8. Dragon Age: Inquisition [O melhor jogo de RPG para a Xbox para comandares a tua própria guerra de fantasia]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X/S, Xbox One, PC Ano de lançamento 2014 Desenvolvedor BioWare Ideal para Combate tático, decisões em grupo e exploração de fantasia em grande escala

O Dragon Age: Inquisition é a grande aposta da BioWare depois da confusão que foi o Dragon Age 2. E sim, eles conseguiram, na maior parte das vezes. Lideras a Inquisição, tentando fechar as fendas demoníacas que rasgam o céu, enquanto lidas com política, grandes decisões e imenso caos pelo meio.

O mundo é enorme, muito maior do que nos jogos anteriores. Cada zona tem os seus próprios locais para explorar: montanhas, vilas, pântanos e cavernas. Não é totalmente aberto como o Skyrim, mas é um grande passo em frente. O combate mistura tática com ação, e a composição do teu grupo (magos, ladinos, tanques) faz mesmo a diferença.

No início, há umas missões um pouco a mais do tipo «recolher 10 peles de urso», mas a história melhora à medida que avanças. Começam a surgir missões de companheiros, drama político e momentos marcantes. Parece que a BioWare está a tentar trazer de volta aquela energia do Mass Effect, mas num cenário de espadas e magia.

Se curtes RPGs de fantasia ou estás à espera do próximo Dragon Age, este jogo ainda dá o que falar. Especialmente se estiveres a jogar no Game Pass ou na Xbox Series, onde agora corre muito mais suave. Também podes melhorar a experiência se ligares o jogo ao teu monitor de jogos.

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9. Cyberpunk 2077 [O melhor RPG da Xbox para caos futurista e liberdade narrativa]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X/S, Xbox One, PC Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor CD Projekt Red Ideal para Personalização de personagens, enredos ramificados, cenário futurista

O Cyberpunk 2077 é o maior jogo da CD Projekt Red até à data e, sim, o lançamento foi um pouco conturbado, mas o jogo hoje em dia? É uma melhoria enorme. Se curtes jogos de RPG profundos, tecnologia de ficção científica alucinante e escolhas sem limites, a Night City não te vai desiludir. Sem dúvida, este é um dos melhores jogos de RPG de ação.

Jogas na pele de V, um mercenário à procura de um chip que pode até tornar-te imortal. Mas esta não é a típica jornada de um herói. É sujo, barulhento e cheio de zonas cinzentas morais. És tu que escolhes como jogar: com discrição, a disparar sem parar ou a hackear tudo o que vês. O combate é rápido, e é isso que faz deste um dos jogos FPS mais interessantes.

A própria Night City é um espetáculo visual. Podes conduzir, explorar, escalar ou mergulhar em missões nos becos de seis distritos únicos. É mais pequeno do que o mundo de The Witcher 3: Wild Hunt, mas é muito mais denso. Mais camadas, mais caos, mais néon.

E sim, já está disponível no Game Pass, totalmente otimizado para a Xbox Series. Se gostas de jogos como o New Vegas, o The Outer Worlds ou qualquer outro que permita personalizar os personagens de forma sólida e tenha um elevado valor de rejogabilidade, não percas este.

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10. Clair Obscur: Expedition 33 [O melhor RPG da Xbox em termos de visuais oníricos e combate profundo]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor Sandfall Interactive Ideal para Criação artística de mundos, combate híbrido, narrativa emocionante

Clair Obscur: Expedition 33 leva-te a um mundo onde o destino é, literalmente, pintado, e o teu nome é o próximo da lista. Todos os anos, a Pintora marca as suas vítimas e , a menos que quebres o ciclo, estás acabado. É um enredo sombrio e a atmosfera é totalmente diferente da maioria dos RPGs por turnos, o que o torna um dos melhores jogos indie.

Criado pela Sandfall Interactive, o jogo mistura estratégia por turnos com ação em tempo real: pensa em bloquear, esquivar-te e acertar nos teus alvos com o timing certo. Cada combate parece uma mistura entre um puzzle e uma performance.

E o mundo? Simplesmente deslumbrante. É como entrar numa pintura surreal, toda inspirada na arte clássica francesa, mas com aquele toque estranho e elegante.

Se curtes jogos de RPG que fazem algo diferente, este é um jogo a não perder. Tem uma construção de grupo bem profunda, escolhas emocionais e uma história assustadora e poética sobre escapar da tua própria morte. Não se parece com nada do que existe por aí neste momento, e essa é a melhor parte.

Vai chegar à Xbox Series e, se vier para o Game Pass, ainda melhor. Seja como for, esta é uma das abordagens mais inovadoras do género que já vimos no que diz respeito aos melhores jogos de RPG.

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11. Fallout 4 [O melhor jogo de RPG da Xbox para sobrevivência pós-nuclear e liberdade]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X/S, Xbox One, PC Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Bethesda Game Studios Ideal para Sobrevivência, exploração, sistema de criação detalhado, liberdade do jogador

Entre os melhores jogos de sobrevivência, o Fallout 4 passa-se num mundo completamente devastado pela guerra nuclear. Sais de um abrigo após 200 anos e tudo está um caos; cabe-te a ti descobrir como sobreviver à confusão que ficou para trás.

Podes jogar como quiseres. Sair de apuros com a tua conversa, entrar a disparar, andar às escondidas ou simplesmente concentrar-te em construir o teu próprio pequeno povoado. O jogo dá-te imensa liberdade. O sistema S.P.E.C.I.A.L. permite-te personalizar as habilidades e vantagens da tua personagem para se adequarem ao teu estilo de jogo.

Há imenso para fazer. Vais deparar-te com facções, missões secundárias, áreas escondidas e alguns encontros aleatórios e loucos. Mas o que realmente se destaca é o sistema de criação: podes construir armas, equipamento e bases inteiras a partir do que recolheres.

Apesar de já ter sido lançado há algum tempo, continua a dar muito jeito entre os melhores jogos multijogador, especialmente na Xbox Series. E se tiveres um Game Pass, podes entrar a qualquer momento. Se gostas de mundos abertos e de fazer as coisas à tua maneira, o Fallout 4 continua a ser um dos melhores que há.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de RPG para a Xbox?

Se estás a perguntar qual é o RPG que se destaca na biblioteca da Xbox, não procures mais: é o Starfield — é, sem dúvida, o melhor RPG da Xbox até à data.

A Xbox tem jogos de RPG multiplataforma?

Sim, a Xbox tem jogos de RPG multiplataforma. Jogos como o Cyberpunk 2077 não têm crossplay, mas títulos como o Elden Ring e o Divinity: Original Sin 2 oferecem essa funcionalidade através de modos ou sistemas específicos. Verifica sempre os detalhes de compatibilidade de cada jogo para teres a certeza.